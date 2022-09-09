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Наука
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Расположенный на вершине потухшего вулкана телескоп DKIST сделал самые детализированные снимки Солнца Статьи редакции

На них можно разглядеть даже относительно небольшие элементы.

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Национальный научный фонд США опубликовал фотографии хромосферы и фотосферы звезды, созданные при помощи наземного солнечного телескопа имени Дэниела Иноуе (DKIST). Учёные сообщили, что это самые детализированные снимки Солнца в истории.

Телескоп запечатлел область звезды протяжённостью 82,5 тысячи километров. На снимках можно различить элементы, размер которых составляет всего 18 километров.

Тёмные линии на снимке хромосферы — это силовые линии магнитного поля. Они видны за счёт частиц плазмы, которые движутся по ним, отметили учёные.

На фотографии фотосферы можно разглядеть гранулы — образования, вызванные конвекцией плазмы. В них горячая плазма поднимается вверх по центру колонны, а после растекается по внешней окружности колонны и опускается в глубину. Диаметр средней гранулы составляет 1500 километров, а их общее количество на поверхности Солнца составляет около четырёх миллионов.

  • Солнечный телескоп DKIST находится на вершине потухшего вулкана Халеакала на Гавайях. Его ввели в эксплуатацию 31 августа 2022 года после 12 лет постройки. Учёные рассчитывают, что он проработает по меньшей мере 44 года.

Снимок хромосферы

Снимок фотосферы

Сравнение с Землёй

#новости #космос

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