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Тренера Андрея Воронкова, назвавшего темнокожую волейболистку соперников «обезьяной», дисквалифицировали на два года Статьи редакции

Тренер так и не принёс извинения, а спортсменка приняла решение уехать из России.

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Фото ВК «Уралочка»

Исполком Всероссийской федерации волейбола отстранил главного тренера женского калининградского клуба «Локомотив» Андрея Воронкова от участия в матчах на два года, передаёт «Московский комсомолец». Издание отмечает, что запретить Воронкову тренировать спортсменок невозможно, поэтому тот просто не сможет сопровождать их на игровой площадке.

Причиной дисквалификации стал инцидент, произошедший во время матча между «Локомотивом» и екатеринбургской «Уралочкой» 12 мая. В перерыве Воронков раздавал указания своим подопечным и произнёс: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Фраза относилась к кубинской спортсменке Аиламе Монталво из состава соперников.

Фрагмент трансляции

Эпизод попал в эфир и вызвал скандал в спортивной среде и соцсетях. После матча болельщики и представители «Уралочки», потребовали официальных извинений от Воронкова. Однако и «Локомотив», и сам тренер первоначально отказались извиняться перед соперницей.

Только 20 мая, после того, как дисциплинарная комиссия порекомендовала дисквалифицировать Воронкова, в клубе принесли извинения — правда, без упоминания имени своего тренера и отметив, что в его фразе «не было злого умысла и попытки кого-то оскорбить».

Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за её пределами. И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны.

из заявления ВК «Локомотив»

Поведение тренера осудили и вне волейбольного сообщества: предложение о дисквалификации поддержали, например, советский биатлонист Александр Тихонов, комментатор «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев и министр спорта Олег Матыцин. Некоторые высказались в защиту Воронкова — вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин и депутат Госдумы Светлана Журова.

Оскорбление налицо. Если кубинка свой уход мотивирует этим, то она абсолютно права. Такое прощать нельзя. Если с нашей стороны не будут приняты меры, это будет караул. Этого Воронкова надо отстранять от тренерской работы, гнать его, дать лопату, пусть пожары тушит и картошку сажает, если с головой непорядок.

Александр Тихонов
советский биатлонист, бывший президент Союза биатлонистов России

Через несколько дней после инцидента Аилама Монталво заявила о решении покинуть «Уралочку» и российский чемпионат в принципе. Тогда спортсменка отметила, что это не связано со скандалом. 30 мая девушка снова отказалась комментировать решение федерации, но объяснила, что ей запретили делать это представители кубинской спортивной ассоциации.

#новости #расизм #волейбол

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29 комментариев
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Sdafs 156

Но фашисты и нацисты в Украине

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Соросята спасают Темнова

недавно тут украинец упрекал русских, что у нас много детей азиатской внешности в детских садах и какие то скрины прикладывал с доводами про загрязнение рассы. В итоге заминусовали темнова

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Паляниця

Так что, всё таки загрязнили расу?

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Соросята спасают Темнова

многонациональная страна, хуле

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Грустная Псина

Брать цветных в детсад не бросим.

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Роман Горячкин

Трасы и так в говне и в говно. Потому что дураки чинят.

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Берды Бердыев

Жаль только на 2 года

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Times Roman

Ты думаешь на Кубе ей будет лучше чем в Рашке, долбоеб?

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пытаюсь жить эту жизнь

И почему ты думаешь, что она не поедет в Европу?

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Times Roman

Потому что она играла за российский клуб)

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Hfr Olod
Этого Воронкова надо отстранять от тренерской работы, гнать его, дать лопату, пусть пожары тушит и картошку сажает, если с головой непорядок.

комплимент для пожарников и работников сельхоз сферы

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Сладкий торшер

Гейропейские ценности ваши нам нахой не нужны! Если не белая, то обезьяна!

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Грустная Псина

Спидозная.

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Подводной Даниль

Оспа сейчас в тренде

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Грустная Псина

Оспяная как-то не звучит.

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Револьвер

...зевая... расизма в России нет, как собственно и русских не осталось

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Револьвер

@Times Roman. Вопрос
Вы минуснули.
Какой вариант:
- расизма в России нет. Но, по Вашему убеждению он есть
- русских не осталось. Но Вы считаете, что пока ещё остались
- оба варианта

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Boris Britva
Какой вариант:

Порвался.

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Boris Britva
Эмоциональная фраза

Путин - педофил.
Спецоперация - война.

Сорь, чисто эмоциональный пассаж.

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Крутой велосипед

А почему у нас тушат пожары и сажают картошку те, у кого непорядок с головой?

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Hfr Olod

бля щас опять барнаульцам жопы подорвут, заебали уже

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Невысокий шмель

держу кровь чистой

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Большой дырявый

Быдло-тренер

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Hfr Olod
Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за её пределами

ну можно этого далбаеба называть далбаебом, а если будет недоволен кидать ему эту пасту

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Times Roman

Мда, комментарии здесь на уровне пабликов в ВК. Пиздец обидно что прежнего сообщества больше нет.

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Искренний корабль

великий народ-денацификатор

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Взаимный космос

Руzzкие опять занимаются непойми чем,ниче нового

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Николай Колчин

https://www.youtube.com/watch?v=-gOHM_THak8

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Dmytry Kovalsky

Я его мать ебал отца ебал ..
Простите в пылу сражения с котом вырвалось.
Не было цели унизить или обидеть.
Без всякого умысла сказал Дон.

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