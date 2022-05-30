Тренер так и не принёс извинения, а спортсменка приняла решение уехать из России.

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Фото ВК «Уралочка»

Исполком Всероссийской федерации волейбола отстранил главного тренера женского калининградского клуба «Локомотив» Андрея Воронкова от участия в матчах на два года, передаёт «Московский комсомолец». Издание отмечает, что запретить Воронкову тренировать спортсменок невозможно, поэтому тот просто не сможет сопровождать их на игровой площадке.

Причиной дисквалификации стал инцидент, произошедший во время матча между «Локомотивом» и екатеринбургской «Уралочкой» 12 мая. В перерыве Воронков раздавал указания своим подопечным и произнёс: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Фраза относилась к кубинской спортсменке Аиламе Монталво из состава соперников.

Фрагмент трансляции

Эпизод попал в эфир и вызвал скандал в спортивной среде и соцсетях. После матча болельщики и представители «Уралочки», потребовали официальных извинений от Воронкова. Однако и «Локомотив», и сам тренер первоначально отказались извиняться перед соперницей.

Только 20 мая, после того, как дисциплинарная комиссия порекомендовала дисквалифицировать Воронкова, в клубе принесли извинения — правда, без упоминания имени своего тренера и отметив, что в его фразе «не было злого умысла и попытки кого-то оскорбить».

Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за её пределами. И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны. из заявления ВК «Локомотив»

Поведение тренера осудили и вне волейбольного сообщества: предложение о дисквалификации поддержали, например, советский биатлонист Александр Тихонов, комментатор «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев и министр спорта Олег Матыцин. Некоторые высказались в защиту Воронкова — вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин и депутат Госдумы Светлана Журова.

Оскорбление налицо. Если кубинка свой уход мотивирует этим, то она абсолютно права. Такое прощать нельзя. Если с нашей стороны не будут приняты меры, это будет караул. Этого Воронкова надо отстранять от тренерской работы, гнать его, дать лопату, пусть пожары тушит и картошку сажает, если с головой непорядок. Александр Тихонов советский биатлонист, бывший президент Союза биатлонистов России