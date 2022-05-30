Тренера Андрея Воронкова, назвавшего темнокожую волейболистку соперников «обезьяной», дисквалифицировали на два года Статьи редакции
Тренер так и не принёс извинения, а спортсменка приняла решение уехать из России.
Исполком Всероссийской федерации волейбола отстранил главного тренера женского калининградского клуба «Локомотив» Андрея Воронкова от участия в матчах на два года, передаёт «Московский комсомолец». Издание отмечает, что запретить Воронкову тренировать спортсменок невозможно, поэтому тот просто не сможет сопровождать их на игровой площадке.
Причиной дисквалификации стал инцидент, произошедший во время матча между «Локомотивом» и екатеринбургской «Уралочкой» 12 мая. В перерыве Воронков раздавал указания своим подопечным и произнёс: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Фраза относилась к кубинской спортсменке Аиламе Монталво из состава соперников.
Эпизод попал в эфир и вызвал скандал в спортивной среде и соцсетях. После матча болельщики и представители «Уралочки», потребовали официальных извинений от Воронкова. Однако и «Локомотив», и сам тренер первоначально отказались извиняться перед соперницей.
Только 20 мая, после того, как дисциплинарная комиссия порекомендовала дисквалифицировать Воронкова, в клубе принесли извинения — правда, без упоминания имени своего тренера и отметив, что в его фразе «не было злого умысла и попытки кого-то оскорбить».
Поведение тренера осудили и вне волейбольного сообщества: предложение о дисквалификации поддержали, например, советский биатлонист Александр Тихонов, комментатор «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев и министр спорта Олег Матыцин. Некоторые высказались в защиту Воронкова — вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин и депутат Госдумы Светлана Журова.
Через несколько дней после инцидента Аилама Монталво заявила о решении покинуть «Уралочку» и российский чемпионат в принципе. Тогда спортсменка отметила, что это не связано со скандалом. 30 мая девушка снова отказалась комментировать решение федерации, но объяснила, что ей запретили делать это представители кубинской спортивной ассоциации.
Но фашисты и нацисты в Украине
недавно тут украинец упрекал русских, что у нас много детей азиатской внешности в детских садах и какие то скрины прикладывал с доводами про загрязнение рассы. В итоге заминусовали темнова
Так что, всё таки загрязнили расу?
многонациональная страна, хуле
Брать цветных в детсад не бросим.
Трасы и так в говне и в говно. Потому что дураки чинят.
Жаль только на 2 года
Ты думаешь на Кубе ей будет лучше чем в Рашке, долбоеб?
И почему ты думаешь, что она не поедет в Европу?
Потому что она играла за российский клуб)
комплимент для пожарников и работников сельхоз сферы
Гейропейские ценности ваши нам нахой не нужны! Если не белая, то обезьяна!
Спидозная.
Оспа сейчас в тренде
Оспяная как-то не звучит.
...зевая... расизма в России нет, как собственно и русских не осталось
@Times Roman. Вопрос
Вы минуснули.
Какой вариант:
- расизма в России нет. Но, по Вашему убеждению он есть
- русских не осталось. Но Вы считаете, что пока ещё остались
- оба варианта
Порвался.
Путин - педофил.
Спецоперация - война.
Сорь, чисто эмоциональный пассаж.
А почему у нас тушат пожары и сажают картошку те, у кого непорядок с головой?
бля щас опять барнаульцам жопы подорвут, заебали уже
держу кровь чистой
Быдло-тренер
ну можно этого далбаеба называть далбаебом, а если будет недоволен кидать ему эту пасту
Мда, комментарии здесь на уровне пабликов в ВК. Пиздец обидно что прежнего сообщества больше нет.
великий народ-денацификатор
Руzzкие опять занимаются непойми чем,ниче нового
https://www.youtube.com/watch?v=-gOHM_THak8
Я его мать ебал отца ебал ..
Простите в пылу сражения с котом вырвалось.
Не было цели унизить или обидеть.
Без всякого умысла сказал Дон.