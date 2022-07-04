Что происходит вокруг вратаря хоккейной сборной России, которого забрали в армию после попытки уехать в НХЛ Статьи редакции
Поиски хоккеиста, «месть» ЦСКА и реакция политиков и спортсменов.
1 июля 25-летнего Ивана Федотова, серебряного олимпийского призёра 2022 года и лучшего голкипера КХЛ прошедшего сезона, задержали на выходе из ледовой арены в Санкт-Петербурге. Мужчину увезли в военный комиссариат, где тот должен был пройти медосмотр, но в процессе ему стало плохо — и его отправили в Военно-морской госпиталь. В ночь на 3 июля Федотова вывезли из больницы, но куда именно — не сообщили.
Хоккеиста отправили на север, но достоверной информации о его местоположении до сих пор нет
3 июля адвокат Алексей Пономарёв сообщал, что местоположение Федотова неизвестно даже ему. Вечером ТАСС со ссылкой на источники написал, что спортсмена увезли в город Североморск Мурманской области. Пономарёв не подтвердил эту информацию, назвав её «домыслами».
Утром 4 июля издание «Спорт Экспресс» показало две фотографии Федотова из воинской части в Северодвинске в Архангельской области. Официального подтверждения этой новости тоже не последовало, но источники указали, что спортсмен уже получил звание рядового и пробудет в городе как минимум до сентября. После службы в учебной части его могут перевести в другую.
Информацию косвенно подтвердили авторы телеграм-канала «АренаБреда» (по их информации, Федотов проведёт в Северодвинске весь год), а также журналистка Дарья Тубольцева — она сообщила, что хоккеист будет служить «на севере», но не уточнила, в каком именно городе или воинской части. По словам источника «Фонтанки», спортсмен находится в 907-й учебном центре главкомата ВМФ.
Журналисты РИА «Новости» обратились в Северный флот с просьбой уточнить, не числится ли в составе рядовой Иван Федотов. Там ответили, что такого военнослужащего в составе нет, и добавили, что тот «попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом». Дежурный части № 59075, где предположительно находится спортсмен, не подтвердил наличие призывника-срочника с таким именем.
Федотова задержали за «уклонение от службы». По словам источников, этому поспособствовал ЦСКА
Федотова задержали по подозрению в уклонении от прохождения военной или альтернативной службы. Сразу несколько источников считают, что имел место конфликт с бывшим клубом хоккеиста: 1 мая закончился его контракт с ЦСКА, а уже через неделю игрок подписал новое соглашение с клубом «Филадельфия Флайерз» из НХЛ.
По мнению спортивного агента Шуми Бабаева, у клуба была предварительная договорённость с Федотовым о продлении контракта спустя один сезон — якобы ЦСКА не подписал бы игрока всего на год, если бы не был уверен, что тот останется. «Если вдруг это сделал [президент ЦСКА] Есмантович и дал команду забрать его в армию, то, поверьте, прежде, чем это сделать 100 тысяч раз их предупредили: и его агента, и игрока», — добавил Бабаев.
Ещё один анонимный источник РИА «Новостей» рассказал, что в российских командах спортсменов призывного возраста заносят в списки, а затем по ним призывают в спортивную роту. Так хоккеистов через Минобороны призывают в армию, не ограничивая их спортивные выступления. «Федотов поругался с армейцами. Это всё вопрос контактов, амбиций вратаря и другого человека», — добавил собеседник агентства.
Адвокат Федотова Пономарёв сообщил, что уже подал иск в суд и обратился в военную прокуратуру с требованием признать решение призывной комиссии незаконной. Федерация хоккея России на протяжении нескольких дней никак не комментировала историю, но 4 июля глава организации Владислав Третьяк заявил, что ФХР связалась с госорганами для выяснения подробностей.
Министр спорта Олег Матыцин тоже заявил лишь о том, что ведомство готово сотрудничать с Минобороны «при необходимости». «Живите по закону, и всё у вас будет хорошо», — добавил чиновник. На закон сослался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Здесь не может быть человеческих комментариев, здесь есть закон. В законе у нас есть воинская обязанность».
Журналисты защищают, коллеги отмалчиваются
Большинство известных спортсменов и тренеров, которые всё ещё работают в хоккейной системе страны, отказываются комментировать ситуацию со своим коллегой, как и бывшие спортсмены в государственных органах. Промолчали и представители ЦСКА: за четыре дня в официальных соцсетях клуба не было ни одного комментария по произошедшему с их бывшим вратарём.
- Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и капитан сборной России Александр Овечкин на вопрос, не хочет ли он поговорить про Федотова, сказал: «Нет, а зачем?»;
- Ещё один игрок сборной и клуба «АК Барс» Александр Радулов выразил мнение, что с Федотовым «всё будет нормально» — у того якобы просто «что-то не в порядке с документами», и нужно было разобраться с этим до переезда в Америку;
- Бывший хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, который в 1980-х тоже перешёл из ЦСКА в клуб НХЛ, считает, что у Федотова не может быть претензий по поводу призыва в армию: «Может быть, это несвоевременно, но с точки зрения закона здесь всё правильно»;
- Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сказала, что «расстроилась из-за парня», и что ему не стоило говорить о контракте с клубом НХЛ. «Но ничего, за время службы он станет мощнее и здоровее. Не надо только никуда высовываться ему», — добавила Тарасова;
- Депутат Госдумы Роман Терюшков раскритиковал хоккеиста за желание перейти в клуб НХЛ: «Ладно те старые контракты, которые есть у наших спортсменов — они должны быть исполнены. Но заключать новые в стране, которая ведет вражескую политику в отношении России – это ни к чему хорошему не приведет».
Зато в поддержку спортсмена высказались многие спортивные журналисты — по их мнению, это «сфабрикованное дело» и «показательная порка», которая негативно скажется не только на причастных к этому лицах, но и на мировом имидже всего российского хоккея.
- Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал спортсменов, которые промолчали о ситуации с Федотовым: «Наши вооруженные силы без него сейчас сдадут в своей боевой мощи? Он лучший вратарь страны. [...] Это все напоминает показательную порку. Может, чья-то месть за то, что он собрался в „Филадельфию“. И это очень опасный прецедент, потому что молодежь, которая играет в хоккей, будет уезжать, чтобы не попадать в такую неприятную историю»;
- Ещё один журналист Василий Уткин назвал историю «отвратительной и уродливой» и прошёлся по методам силовиков: «Вы вообще знаете, что призыв в армию — строго прописанная в законе процедура, и то, как взяли Федотова — незаконно? Если вдруг вам по фигу, скажите: разве в нашей армии служат с гастритом? Это же белый билет сразу»;
- Бывший биатлонист и заслуженный мастер спорта Александр Тихонов связал ситуацию с Федотовым с другими политическими проблемами в России: «Если он уже подписал контракт с „Филадельфией“, надо было валить. Теперь ему нелегко придется»;
- Креативный директор «Матч ТВ» Илья Кузнецов тоже назвал историю «показательной поркой и абсолютным беспределом»: «Все знают, что спортсмены не проходят военную службу. Нормально это или нет – другой вопрос. Что точно ненормально, так это одного наказывать за всех. Я абсолютно уверен, что это не буквоедство, а желание наказать».
Представители «Филадельфии Флайерз» ещё в ночь на 2 июля заявили, что в курсе ситуации с их новым вратарём и изучают её. С тех пор никаких больше комментариев от клуба не поступало. Кроме того, остальные клубы НХЛ стали изучать, подлежат ли их игроки из России военной службе. В перспективе эта история может повлиять на драфт в североамериканской лиге.
Это не первый случай, когда действующего спортсмена призывают на службу. В 2017 году, прямо в разгар сезона КХЛ, с улицы в военкомат забрали игрока «Динамо» Владимира Брюквина. Ситуация стала неожиданной как для клуба, так и для спортсмена. Отсутствие форварда объясняли недомоганием.
Правда, уже через неделю 22-летнего Брюквина вернули из казармы — его не было на льду всего две игры. До конца не понятно, почему игрока в итоге всё же отпустили, но с тех пор в «Динамо» старались не поднимать эту тему.
Своих не бросаем. Своих забываем
да какой он им свой, он отщепенец, сбежать хотел
хорошо, что поймали вовремя
Своих через бедро бросаем и руки заламываем.
просто жалкий пидорас. видимо ему за это дадут ещё один мерседес
вот так вот, легенда, кумир миллионов, невероятно талантливый человек, боец, отдавший на поле боя не один свой зуб, всего лишь под натиском гнусных фсбшных мразей сам превращается в говно, при этом находясь на западе чуть больше чем полностью.
куда не ткни, одно говно
Он давно в Путин Тим вроде как, чуть ли не идейный
та то понятно)
такому и натиск не нужен, к креслу депутата с пут интима готовится
Если имеет место быть уклонение от прохождения службы, то почему его везут в комиссариат, а не в изолятор? Уклонение от прохождения - уголовно-наказуемое деяние.
Ну теперь все остальные спортсмены будут просто помалкивать о своих планах и молча съёбывать. Отличная работа.
Обождите...Уклонение это уклонение, и здесь должно быть, вообще-то, уголовное расследование и соответствующие санкции. Но при чем здесь призыв в армию? Как тёплое соотносится с мягким?
коменты на российских спорт сайтах доставляют особенно, можно было бы добавить в новость как Реакция россиян.
Вообще, такую бы рубрику под каждую новость.
вот этим кейсом может быть похоронен весь авторитет российского хоккея. Потому что гордость российского спорта, признанная всем миром (и врагами особенно) оказалась по факту гнилой тусовкой.
А разве могло быть иначе?)) какая страна, такие и элиты
и это прекрасно
На спортсе.ру шо пиздец? Там вроде более менее здравые типы обитают
Нет, там странная ситуация, под похожими новостями топ-комменты могут быть противоположными. Как-будто ботов запускают
не как будто, давно уже запускают
да где там противоположное то? вся лента второй день в Федотове, и второй день все топ комменты либо в ахуе от происходящего, либо смешки над овечкиным, третьяком и всеми остальными. даже губерниева поддержали за то что он высказался, хотя на спортсе он всегда ловит хейт)
Вопрос был вообще про комменты на спортсе, а не только на эту тему.
более менее))
крепостной театр блеать.
распоряжаются как личной вещью
Да всем насрать
Справедливости ради, Губерниев не забыл и самого Федотова в начале своей речи раскритиковать. И кажется его позиция скорее "все дураки" и однозначно записывать его в защитники...ну такое. Это если тупо по тексту со спортса без учета его Губерниева последних выступлений
Коры