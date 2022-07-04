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Что происходит вокруг вратаря хоккейной сборной России, которого забрали в армию после попытки уехать в НХЛ Статьи редакции

Поиски хоккеиста, «месть» ЦСКА и реакция политиков и спортсменов.

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1 июля 25-летнего Ивана Федотова, серебряного олимпийского призёра 2022 года и лучшего голкипера КХЛ прошедшего сезона, задержали на выходе из ледовой арены в Санкт-Петербурге. Мужчину увезли в военный комиссариат, где тот должен был пройти медосмотр, но в процессе ему стало плохо — и его отправили в Военно-морской госпиталь. В ночь на 3 июля Федотова вывезли из больницы, но куда именно — не сообщили.

Новости
Вратарь сборной РФ по хоккею Иван Федотов решил перейти в НХЛ и уехать в США. Его сочли уклонистом и забрали в армию Статьи редакции

Местонахождение спортсмена неизвестно.

Фото Matt Slocum

Хоккеиста отправили на север, но достоверной информации о его местоположении до сих пор нет

3 июля адвокат Алексей Пономарёв сообщал, что местоположение Федотова неизвестно даже ему. Вечером ТАСС со ссылкой на источники написал, что спортсмена увезли в город Североморск Мурманской области. Пономарёв не подтвердил эту информацию, назвав её «домыслами».

Утром 4 июля издание «Спорт Экспресс» показало две фотографии Федотова из воинской части в Северодвинске в Архангельской области. Официального подтверждения этой новости тоже не последовало, но источники указали, что спортсмен уже получил звание рядового и пробудет в городе как минимум до сентября. После службы в учебной части его могут перевести в другую.

Информацию косвенно подтвердили авторы телеграм-канала «АренаБреда» (по их информации, Федотов проведёт в Северодвинске весь год), а также журналистка Дарья Тубольцева — она сообщила, что хоккеист будет служить «на севере», но не уточнила, в каком именно городе или воинской части. По словам источника «Фонтанки», спортсмен находится в 907-й учебном центре главкомата ВМФ.

Я слышала, что ему могут предоставить возможность тренироваться и заниматься хоккеем. В такой ужасной ситуации это хоть что-то.

журналистка Дарья Тубольцева

Журналисты РИА «Новости» обратились в Северный флот с просьбой уточнить, не числится ли в составе рядовой Иван Федотов. Там ответили, что такого военнослужащего в составе нет, и добавили, что тот «попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом». Дежурный части № 59075, где предположительно находится спортсмен, не подтвердил наличие призывника-срочника с таким именем.

На Северном флоте военнослужащего Федотова нет. Когда будет распределение после учебки, и он попадёт на Северный флот, тогда мы сможем говорить о его службе. А сейчас он просто учится в центральном подчинении части ВМФ.

представитель Северного флота

Федотова задержали за «уклонение от службы». По словам источников, этому поспособствовал ЦСКА

Федотова задержали по подозрению в уклонении от прохождения военной или альтернативной службы. Сразу несколько источников считают, что имел место конфликт с бывшим клубом хоккеиста: 1 мая закончился его контракт с ЦСКА, а уже через неделю игрок подписал новое соглашение с клубом «Филадельфия Флайерз» из НХЛ.

Если сейчас Иван, серебряный призёр Олимпиады, лучший вратарь КХЛ, обладатель Кубка Гагарина, находится в воинской части, и нас об этом не информируют — при том, что запрос общества существует — то это дискредитация власти и это похоже на похищение. Не на призыв человека в армию, а на похищение.

комментатор Дмитрий Фёдоров

По мнению спортивного агента Шуми Бабаева, у клуба была предварительная договорённость с Федотовым о продлении контракта спустя один сезон — якобы ЦСКА не подписал бы игрока всего на год, если бы не был уверен, что тот останется. «Если вдруг это сделал [президент ЦСКА] Есмантович и дал команду забрать его в армию, то, поверьте, прежде, чем это сделать 100 тысяч раз их предупредили: и его агента, и игрока», — добавил Бабаев.

Ещё один анонимный источник РИА «Новостей» рассказал, что в российских командах спортсменов призывного возраста заносят в списки, а затем по ним призывают в спортивную роту. Так хоккеистов через Минобороны призывают в армию, не ограничивая их спортивные выступления. «Федотов поругался с армейцами. Это всё вопрос контактов, амбиций вратаря и другого человека», — добавил собеседник агентства.

Адвокат Федотова Пономарёв сообщил, что уже подал иск в суд и обратился в военную прокуратуру с требованием признать решение призывной комиссии незаконной. Федерация хоккея России на протяжении нескольких дней никак не комментировала историю, но 4 июля глава организации Владислав Третьяк заявил, что ФХР связалась с госорганами для выяснения подробностей.

Хоккей России @russiahockey
— Федерация хоккея России следит за ситуацией с вратарём национальной сборной России Иваном Федотовым, касающейся его службы в армии. ФХР обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела, — президент ФХР Владислав Третьяк

Министр спорта Олег Матыцин тоже заявил лишь о том, что ведомство готово сотрудничать с Минобороны «при необходимости». «Живите по закону, и всё у вас будет хорошо», — добавил чиновник. На закон сослался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Здесь не может быть человеческих комментариев, здесь есть закон. В законе у нас есть воинская обязанность».

Журналисты защищают, коллеги отмалчиваются

Большинство известных спортсменов и тренеров, которые всё ещё работают в хоккейной системе страны, отказываются комментировать ситуацию со своим коллегой, как и бывшие спортсмены в государственных органах. Промолчали и представители ЦСКА: за четыре дня в официальных соцсетях клуба не было ни одного комментария по произошедшему с их бывшим вратарём.

  • Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и капитан сборной России Александр Овечкин на вопрос, не хочет ли он поговорить про Федотова, сказал: «Нет, а зачем?»;
  • Ещё один игрок сборной и клуба «АК Барс» Александр Радулов выразил мнение, что с Федотовым «всё будет нормально» — у того якобы просто «что-то не в порядке с документами», и нужно было разобраться с этим до переезда в Америку;
  • Бывший хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, который в 1980-х тоже перешёл из ЦСКА в клуб НХЛ, считает, что у Федотова не может быть претензий по поводу призыва в армию: «Может быть, это несвоевременно, но с точки зрения закона здесь всё правильно»;
  • Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сказала, что «расстроилась из-за парня», и что ему не стоило говорить о контракте с клубом НХЛ. «Но ничего, за время службы он станет мощнее и здоровее. Не надо только никуда высовываться ему», — добавила Тарасова;
  • Депутат Госдумы Роман Терюшков раскритиковал хоккеиста за желание перейти в клуб НХЛ: «Ладно те старые контракты, которые есть у наших спортсменов — они должны быть исполнены. Но заключать новые в стране, которая ведет вражескую политику в отношении России – это ни к чему хорошему не приведет».
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Зато в поддержку спортсмена высказались многие спортивные журналисты — по их мнению, это «сфабрикованное дело» и «показательная порка», которая негативно скажется не только на причастных к этому лицах, но и на мировом имидже всего российского хоккея.

  • Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал спортсменов, которые промолчали о ситуации с Федотовым: «Наши вооруженные силы без него сейчас сдадут в своей боевой мощи? Он лучший вратарь страны. [...] Это все напоминает показательную порку. Может, чья-то месть за то, что он собрался в „Филадельфию“. И это очень опасный прецедент, потому что молодежь, которая играет в хоккей, будет уезжать, чтобы не попадать в такую неприятную историю»;
  • Ещё один журналист Василий Уткин назвал историю «отвратительной и уродливой» и прошёлся по методам силовиков: «Вы вообще знаете, что призыв в армию — строго прописанная в законе процедура, и то, как взяли Федотова — незаконно? Если вдруг вам по фигу, скажите: разве в нашей армии служат с гастритом? Это же белый билет сразу»;
  • Бывший биатлонист и заслуженный мастер спорта Александр Тихонов связал ситуацию с Федотовым с другими политическими проблемами в России: «Если он уже подписал контракт с „Филадельфией“, надо было валить. Теперь ему нелегко придется»;
  • Креативный директор «Матч ТВ» Илья Кузнецов тоже назвал историю «показательной поркой и абсолютным беспределом»: «Все знают, что спортсмены не проходят военную службу. Нормально это или нет – другой вопрос. Что точно ненормально, так это одного наказывать за всех. Я абсолютно уверен, что это не буквоедство, а желание наказать».

Представители «Филадельфии Флайерз» ещё в ночь на 2 июля заявили, что в курсе ситуации с их новым вратарём и изучают её. С тех пор никаких больше комментариев от клуба не поступало. Кроме того, остальные клубы НХЛ стали изучать, подлежат ли их игроки из России военной службе. В перспективе эта история может повлиять на драфт в североамериканской лиге.

Это не первый случай, когда действующего спортсмена призывают на службу. В 2017 году, прямо в разгар сезона КХЛ, с улицы в военкомат забрали игрока «Динамо» Владимира Брюквина. Ситуация стала неожиданной как для клуба, так и для спортсмена. Отсутствие форварда объясняли недомоганием.

Правда, уже через неделю 22-летнего Брюквина вернули из казармы — его не было на льду всего две игры. До конца не понятно, почему игрока в итоге всё же отпустили, но с тех пор в «Динамо» старались не поднимать эту тему.

#спорт #хоккей #армия #новости #хоккеистфедотов

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26 комментариев
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 Пук
Большинство известных спортсменов и тренеров, которые всё ещё работают в хоккейной системе страны, отказываются комментировать ситуацию со своим коллегой, как и бывшие спортсмены в государственных органах.

Своих не бросаем. Своих забываем

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Bad Mother Fucker

да какой он им свой, он отщепенец, сбежать хотел

хорошо, что поймали вовремя

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Sheriff Paul

Своих через бедро бросаем и руки заламываем.

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Покойный историк
капитан сборной России Александр Овечкин на вопрос, не хочет ли он поговорить про Федотова, сказал: «Нет, а зачем?»

просто жалкий пидорас. видимо ему за это дадут ещё один мерседес

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Виталя Вентилятор

вот так вот, легенда, кумир миллионов, невероятно талантливый человек, боец, отдавший на поле боя не один свой зуб, всего лишь под натиском гнусных фсбшных мразей сам превращается в говно, при этом находясь на западе чуть больше чем полностью.

куда не ткни, одно говно

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Крепкий

Он давно в Путин Тим вроде как, чуть ли не идейный

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Виталя Вентилятор

та то понятно)

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Покойный историк

такому и натиск не нужен, к креслу депутата с пут интима готовится

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Sergei Timofeyev

Если имеет место быть уклонение от прохождения службы, то почему его везут в комиссариат, а не в изолятор? Уклонение от прохождения - уголовно-наказуемое деяние.

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Большой дырявый

Ну теперь все остальные спортсмены будут просто помалкивать о своих планах и молча съёбывать. Отличная работа.

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Печеньки Госдепа

Обождите...Уклонение это уклонение, и здесь должно быть, вообще-то, уголовное расследование и соответствующие санкции. Но при чем здесь призыв в армию? Как тёплое соотносится с мягким?

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Виталя Вентилятор

коменты на российских спорт сайтах доставляют особенно, можно было бы добавить в новость как Реакция россиян.

Вообще, такую бы рубрику под каждую новость.

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Виталя Вентилятор

вот этим кейсом может быть похоронен весь авторитет российского хоккея. Потому что гордость российского спорта, признанная всем миром (и врагами особенно) оказалась по факту гнилой тусовкой.

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Правоохранительный американец

А разве могло быть иначе?)) какая страна, такие и элиты

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Виталя Вентилятор

и это прекрасно

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Крепкий

На спортсе.ру шо пиздец? Там вроде более менее здравые типы обитают

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Беспонтовый пирожок

Нет, там странная ситуация, под похожими новостями топ-комменты могут быть противоположными. Как-будто ботов запускают

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Bad Mother Fucker

не как будто, давно уже запускают

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Ласковый американец

да где там противоположное то? вся лента второй день в Федотове, и второй день все топ комменты либо в ахуе от происходящего, либо смешки над овечкиным, третьяком и всеми остальными. даже губерниева поддержали за то что он высказался, хотя на спортсе он всегда ловит хейт)

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Беспонтовый пирожок

Вопрос был вообще про комменты на спортсе, а не только на эту тему.

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Виталя Вентилятор

более менее))

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alekksandr cherr

крепостной театр блеать.

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Хлопак

распоряжаются как личной вещью

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ivial98

Да всем насрать

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Maxim Novikov

Справедливости ради, Губерниев не забыл и самого Федотова в начале своей речи раскритиковать. И кажется его позиция скорее "все дураки" и однозначно записывать его в защитники...ну такое. Это если тупо по тексту со спортса без учета его Губерниева последних выступлений

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Дармен Есназаров

Коры

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