Во время выставки экстремальных видов спорта профессиональные скейтбордисты из Латвии и Эстонии совершили прыжки через будку пограничника при помощи трёхметровой рампы. Об этом пишут Delfi и Postimees .

И Эстония, и Латвия входят в Европейский союз. Граница, где совершали прыжки, проходит через разделённый в 1920-м году город и существует формально. С севера находится эстонская Валга, с юга — латвийская Валка. Они управляются независимо друг от друга. Обычно пограничник не находится возле упомянутой будки, которая нужна, скорее, в качестве туристического аттракциона.