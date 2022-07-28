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Скейтбордисты перепрыгнули через границу Латвии и Эстонии Статьи редакции

Такие формальные границы внутри ЕС, как и совместное мероприятие для экстремальных видов спорта, символизируют единство стран.

Фото Agro Ingver/Ekspress Meedia

Во время выставки экстремальных видов спорта профессиональные скейтбордисты из Латвии и Эстонии совершили прыжки через будку пограничника при помощи трёхметровой рампы. Об этом пишут Delfi и Postimees.

И Эстония, и Латвия входят в Европейский союз. Граница, где совершали прыжки, проходит через разделённый в 1920-м году город и существует формально. С севера находится эстонская Валга, с юга — латвийская Валка. Они управляются независимо друг от друга. Обычно пограничник не находится возле упомянутой будки, которая нужна, скорее, в качестве туристического аттракциона.

Фото Diena
Мартин 🇱🇻 | #SaveMariupol @SprottenMarty
Граница между странами, когда у тебя нормальный сосед 🇱🇻❤🇪🇪

#экстрим

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22 комментария
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 Клаус Шульце

Как же они живут без "кругом враги".

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VladimirV

И буквально бывшие враги. Они же все в Европе столетиями воевали друг с другом. И смогли общий язык найти. Только Россия застряла в 19м веке

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Scrawder Man

Враг моего врага, мой друг. Вроде у поляков с украинцами какие-то терки были, а сейчас...

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Адиль Султанов

За Бандеру точно спрашивали.

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Клаус Шульце

Как же это грустно понимать и осознавать.

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Нельсон Шмандела

Греция и Турция не в счёт?

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Magic Light

А давно Турция стала Европой?

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Нельсон Шмандела

Турция – государство на юго-востоке Европы и юго-западе Азии, культура которого сочетает древнегреческие, персидские, римские, византийские и османские традиции.

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Trurl McByte

Европы там только кусочек. Возможно именно благодаря ему там и не идёт полноценная война.

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Ахтубинский Подводный Флот

Вы уж извините, как смог:

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Рондо
когда у тебя нормальный сосед

Пиздец. Рашка и Бульбостан. Рашка и Бульбостан! Сука!!!!
Как же грустно пиздец.

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huge skill

Кусочек поляків хоч є.

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Lenny E

Когда-то (всего пару лет назад) была Лыжня Дружбы - 12 км на лыжах через Финляндию, Норвегию и Россию, прямо на границе. Теперь если и будет снова когда-то, то очень нескоро.

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Денис Кротов

Это недалеко от КПП Шумилкино. Когда то давно знатно удивился, что это была граница. Просто провтыкал поворот после пересечения границы в Эстонию из РФ и оказался в Латвии. О чем-то начал догадываться только километров через 20 после границы, когда в телефоне появились сообщения о роуминге в Латвии.

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испанский смех

можем повторить

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Нельсон Шмандела

...

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Бошкотряс Сепультурович

Похоже, это Валга (Валка со стороны Латвии). Там же, вроде, скамейка есть на две страны, как местная достопримечательность.

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Клаус Шульце

Есть такой олдовый прибалтийско-советский фильм, "Нужна солистка".
Там как раз про 2 рок-группы, одна из Валки другая из Валги. Музон местами прям вполне приличный.

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Andrey Laur

Вы что хотите как на границе Эстонии и Латвии???!!

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Рондо

Ну нет, уже не хочу. Только бетонный забор и ров с крокодилами

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Vesper

А Республика Сан-Марино вообще внутри Италии находится и никаких блок-постов. Заезжаешь, как в соседний город)

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Lev Tolstoy

А зачем там солдат стоит? причём в тот момент, когда прыгают?
Как-то глупо

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