Скейтбордисты перепрыгнули через границу Латвии и Эстонии Статьи редакции
Такие формальные границы внутри ЕС, как и совместное мероприятие для экстремальных видов спорта, символизируют единство стран.
Во время выставки экстремальных видов спорта профессиональные скейтбордисты из Латвии и Эстонии совершили прыжки через будку пограничника при помощи трёхметровой рампы. Об этом пишут Delfi и Postimees.
И Эстония, и Латвия входят в Европейский союз. Граница, где совершали прыжки, проходит через разделённый в 1920-м году город и существует формально. С севера находится эстонская Валга, с юга — латвийская Валка. Они управляются независимо друг от друга. Обычно пограничник не находится возле упомянутой будки, которая нужна, скорее, в качестве туристического аттракциона.
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Как же они живут без "кругом враги".
И буквально бывшие враги. Они же все в Европе столетиями воевали друг с другом. И смогли общий язык найти. Только Россия застряла в 19м веке
Враг моего врага, мой друг. Вроде у поляков с украинцами какие-то терки были, а сейчас...
За Бандеру точно спрашивали.
Как же это грустно понимать и осознавать.
Греция и Турция не в счёт?
А давно Турция стала Европой?
Турция – государство на юго-востоке Европы и юго-западе Азии, культура которого сочетает древнегреческие, персидские, римские, византийские и османские традиции.
Европы там только кусочек. Возможно именно благодаря ему там и не идёт полноценная война.
Вы уж извините, как смог:
Пиздец. Рашка и Бульбостан. Рашка и Бульбостан! Сука!!!!
Как же грустно пиздец.
Кусочек поляків хоч є.
Когда-то (всего пару лет назад) была Лыжня Дружбы - 12 км на лыжах через Финляндию, Норвегию и Россию, прямо на границе. Теперь если и будет снова когда-то, то очень нескоро.
Это недалеко от КПП Шумилкино. Когда то давно знатно удивился, что это была граница. Просто провтыкал поворот после пересечения границы в Эстонию из РФ и оказался в Латвии. О чем-то начал догадываться только километров через 20 после границы, когда в телефоне появились сообщения о роуминге в Латвии.
можем повторить
...
Похоже, это Валга (Валка со стороны Латвии). Там же, вроде, скамейка есть на две страны, как местная достопримечательность.
Есть такой олдовый прибалтийско-советский фильм, "Нужна солистка".
Там как раз про 2 рок-группы, одна из Валки другая из Валги. Музон местами прям вполне приличный.
Вы что хотите как на границе Эстонии и Латвии???!!
Ну нет, уже не хочу. Только бетонный забор и ров с крокодилами
А Республика Сан-Марино вообще внутри Италии находится и никаких блок-постов. Заезжаешь, как в соседний город)
А зачем там солдат стоит? причём в тот момент, когда прыгают?
Как-то глупо