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Истории
Anna Begiashvili
9968

«Рамзану по приколу, что Тимати рядом»: почему глава Black Star стал фанатом Путина и как он познакомился с Кадыровым Материал редакции

Главное из текста «Би-би-си».

67 комментариев
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Фото из инстаграма Тимати

На «Би-би-си» вышел большой материал о Тимати — его личности, карьере в рэпе и бизнесе. TJ пересказывает самые любопытные моменты: про дружбу с Рамзаном Кадыровым, отношения с властью и лояльность Владимиру Путину.

"Тимати не переобувается": история рэпера…
Самый задизлайканный музыкант российского YouTube собирается записать новый альбом. Русская служба…
www.bbc.com

Кадыров взял Тимати «под крыло» после его конфликта с Умаром Джабраиловым

Тимати познакомился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в 2008 году. В Москве проходил концерт Нелли Фуртадо, на разогреве пел Дима Билан, он также собирался выступить с певицей дуэтом. Тимати приехал на концерт, зашёл к Фуртадо в гримёрку, подарил ей бутылку водки в виде автомата Калашникова и предложил зачитать рэп во время одной из песен.

Продюсер Билана Яна Рудковская сидела в зале с бизнесменом и бывшим сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым, она попросила его повлиять на Тимати. Джабраилов сказал ему «не влезать», но рэпер всё равно поднялся на сцену с микрофоном.

За кулисами произошла потасовка между охранниками Фуртадо, Тимати и Джабраилова. Бизнесмен дал рэперу пощёчину и сказал, что сделает всё, чтобы он «никогда не имел возможности выступать» в Москве. Тимати же попросил защиты у Кадырова.

Рамзан вместо того, чтобы послать этого сопляка в подштанниках, звонит мне и говорит: «Ко мне пришёл певец, я тебя прошу, не делай ему проблем, потому что теперь это мой человек, я беру его под крыло»

Умар Джабраилов
бизнесмен и бывший сенатор от Чечни

Эту историю «Би-би-си» подтвердил близкий друг Тимати. Ксения Собчак рассказала изданию, что рэперу выгодно дружить с Кадыровым, потому что тот щедро одаривает артистов и его можно использовать как «крышу». «Кадыров — это ресурс, которым Тимати пугает ряд недоброжелателей и конкурентов в бизнесе. Думаю, что это вызывает оторопь у 95% людей», — согласился один из организаторов музыкальных мероприятий в Москве.

Генеральный директор Black Star Павел Курьянов говорит, что у компании нет никаких экономических отношений с главой Чечни: «Ни у кого нет. Рамзану просто по приколу, что Тимати рядом». Тимати же, по его словам, понимает, что «многому может поучиться» у Кадырова.

Тимати якобы предлагал демонстрировать лояльность Путину в обмен на миллион долларов на продюсерский центр

Впервые Тимати упомянул Путина в песне «Фокусы» 2011 года. В клипе снялся двойник президента. «И Тимур, и я хотели быть максимально близки к власти. [...] Думаю, что, планируя дальнейшие шаги, Тимур предполагал, что ему будет необходим административный ресурс», — считает второй автор трека DJ Smash.

Собеседник «Би-би-си», близкий к администрации президента, рассказал, что примерно в то же время крупный чиновник пригласил рэпера на разговор. В обмен на «некую публичную лояльность»

Тимати якобы попросил выделить миллион долларов на создание продюсерского центра. Несмотря на то, что тогда АП не согласилась на предложение, позже сотрудничество удалось наладить, утверждает источник.

Павел Курьянов назвал информацию о встрече «чушью». Но он признаёт, что Black Star сотрудничает с администрацией президента: артистов лейбла привлекают к работе с молодёжной повесткой, они выступают на фестивалях в Крыму.

Клип про Москву Тимати попросили удалить в мэрии, утверждают источники

Друзья Тимати утверждают, что рэпер поддерживает президента «за спасибо»: «Путина он называет исключительно „начальник“, и он рад, что это его начальник». Сам Тимати говорил, что считает общение с президентом «высшим уровнем»: «Если ты можешь пять минут посидеть и поговорить с президентом, это значит, что ты многого достиг в ­своей жизни».

«Поддержка Путина, Собянина и прочих — личная позиция Тимати. [...] Понятно, что все люди, с которым ему [приходится] делать деньги, от продюсеров до бизнесменов, к поддержке власти относятся, мягко говоря, скептически. И было бы нелогично продолжать высказывать эти взгляды и делать эти дела, если бы они шли не от сердца», — считает один из менеджеров Black Star.

Источники «Би-би-си» рассказали, что Тимати считает оппозицию людьми, которые «не добились», и он так верен действующей власти, что в случае чего «не побежит с корабля».

Собеседники издания в московской мэрии сообщили, что Тимати сам придумал снять клип на песню «Москва» и предложил Гуфу в нём поучаствовать. Три источника, близкие к Сергею Собянину, утверждают, что власти требовали удалить видео, набравшее рекордные миллион дизлайков в русском YouTube.

Гуф извинился за клип про Москву и заявил, что…
«Я ни копейки с этого не получил. Не знаю, получил ли Тиман».
tjournal.ru

Павел Курьянов не знал, что Тимати собирается выпустить «Москву». Он просил его удалить видео. По словам Курьянова, скандал повредил бизнесу Black Star: «Если конкретно — меньше людей стали нас поддерживать. Меньше людей стали ходить в бургерные». Он уже упоминал в интервью «Медузе», что найти компромисс между интересами Тимати и компании часто не удаётся.

#музыка #клипмосква #тимати #политика

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67 комментариев
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rdkl

44

в случае чего «не побежит с корабля»

А греческое гражданство тогда зачем оформил?

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Сергей Ляхов

rdkl
21

ну так за ними побежит, на их корабле

Ответить

badkid

rdkl
9

В духе действующей власти поступок.

Ответить

Дмитрий Евсеев

badkid
–4

Как и оппозиции. Мало чем они отличаются. Византия, хуле

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

rdkl
3

Прост))

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

rdkl
1

Так он верен же действующей.

Ответить

Sergey Pal

35

Дичь конечно. Отвратительный персонаж этот ваш Тимати.

Ответить

Nikita

Sergey
20

Я тебя прошу, не делай ему проблем, потому что теперь это мой человек, я беру его под крыло

Ответить

vvtwittep

Sergey
–16

Почему? Ну давайте посмотрим со стороны. Мальчик из богатой семьи, скорее всего всегда жил в относительном достатке, встречался с красивыми девушками, ездил на отличных машинах. А сейчас, в принципе, ему доступна любая девушка и любая машина. Про шмотки и продукты я молчу. Причем мальчик, скорее всего, не самый глупый. Потому что не просрал всё, не сторчался, не разбился в Ницце на мотоцикле, поднимает бабки и живет на широкую ногу. 
Теперь вопрос. За что мне не любить и Гнобить его:
1. За То что он Путина любит? Так у кого все хорошо в жизни любят путина. При нем у них все стало шикарно. За пенсионный возраст или за Крым? Так ему за Крым еще и платят небось двойную таксу. 
2. За его творчество? Так а кто сильно лучше? Баста? Условный гуф или кто там еще? Не нравится - не покупай альбомы и не ходи на концерты. 
3. За дружбу с Кадыровым? Да мне вообще наплевать с кем он дружит. То, что Кадыров Сегодня может любого Заставить извиниться - это проблема разве Тимати? 
4. За песню про Москву? Слушайте, ну каждый делает то, что умеет. Кто-то перед новым годом к мэрии слетается стайками с пакетами и пакетищами,  кто-то там старается под выборы объекты сдать. Тима так вот благодарит начальство. 

Относитесь к Тимохе как к бизнесмену. Парень все делает правильно. 

П.с. Я не заставляю его любить, но и дикой ненависти к нему не испытываю. Не понимаю, почему от него бомбит у многих? 

Ответить

Sergey Pal

vvtwittep
13

Я не предлагаю гнобить, но любить-то за что? Я не люблю приспособленцев. Имею право. Творчество опускаю, каждый дрочит как он хочет.

Ответить

glimpse unthinkable

vvtwittep
7

Я понимаю почему Тимати может любить действующую власть, я не понимаю почему я не должен за это его презирать?

Ответить

Orbital_Cat

vvtwittep
3

таких как он, ярких представителей приспособленцев, лизоблюдов и корысти ради надо исключительно игнорировать и больше ничего. мелкие люди ищут славы, денег, комфорта, популярности...большие, самих себя.

Ответить

Kostya Zubanov

Orbital_Cat
2

ты чего, большие люди ищут лайков на tj

Ответить

Максим Шпилёв

vvtwittep
0

Относитесь к Тимохе как к бизнесмену. Парень все делает правильно. 

Ебобо?
Чувак у АП попросил выделить ему миллион долларов

Ответить

Алексѣй Бобковъ

vvtwittep
0

тоже так хочу(

Ответить

Ramzan Kadyrovich

Sergey
0

э извинись а ежжи

Ответить

Kochubey Serg

22

Наконец-то годный материал от редакции. Надеюсь следующий будет про новый наряд Пугачевой

Ответить

tosik

Kochubey
12

Который напишет медуза, а тут выжимку сделают. А лучше в картинках и сразу в дыдой

Ответить

/ddoi

tosik
8
Ответить

tosik

/ddoi
3
Ответить

Taktischer Corgi

/ddoi
1

Ну что тут скажешь... Дудой как обычно лудший

Ответить

Владимир Сон

tosik
0

Лучше простыней из твитов

Ответить

Алексей Селезнев

24

Ну короче человек нихуя сам не умеет 
взлетел на папины деньги 
как обидели начал искать папика что бы защитили 
теперь ищет папика в администрации президента 

Ответить

vvtwittep

Алексей
2

Вы сейчас описали любой крупный бизнес в России. Ну может без папиных денег были некоторые бизнесы

Ответить

Алексей Полепчук

Алексей
0

на мамины, папа его не любил, потомучто на таджика похож

Ответить

Алексей Селезнев

Алексей
1

Ну папа похоже не смог раскрыть тайну жены)

Ответить

Павел Мусатов

16

Ну Толмацкий знал о чем читает — «тупые бэк mc продались с потрохами»

Ответить

Иван Гессе

6

самые интересные и раскрывающие пункты недопостили
Наш обед в Nobu стоил в четыре раза дороже, чем мой гонорар за его проект. Платил, конечно, он, потому что по понятиям, - вспоминает одну из встреч с музыкантом его сотрудник. - Вкусы у него 2004 года, конечно: Soho Rooms с бассейном на крыше. Кальяны любит. Его вкусы связаны со статусностью, причем 2000-х годов, Барвиха лакшери вилладж. Немодно, конечно.

Оппозиция для него - это просто те, кто не добились. Они неуважаемые. Он очень четко делит людей на успешных и нет

и про митинги
Но если туда пришли бы какой-нибудь Вадим Дымов или Олег Тиньков, Тимур совсем бы задумался, типа - о, уважаемые люди идут

Ответить

Митя Простомолотов

Иван
7

Цыган, хули взять

Ответить

Shlomo Goldenberg

6

рэперы, близкие к власти - это охуенно

Ответить

Aleksej Fedko

Shlomo
5

Это вы еще наших "байкерский клуб" знаменитый не видели 😏

Ответить

Shlomo Goldenberg

Aleksej
1

видел. это какое то шапито

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Shlomo
0

трэш?

Ответить

Shlomo Goldenberg

Алексѣй
0

и угар и содомия. особенно этот косноязычный хирург

Ответить

Stan Majors

3

А я еще на шоу фабрика звезд понял, что он не торт

Ответить

Митя Простомолотов

Stan
1

Там вся эта шайка лейка была пиздец. Джокер еще, и один совсем уж мерзкий в аварии который погиб

Ответить

Ilya Grigöryev

3

это очень интересный пример. казалось бы, судя по биографии, он мог бы быть кем угодно - даже в сша жил. в итоге решил стать репером скрепным. очень интересно, с антропологической точки зрения

Ответить

andorus

1

А как по мне, этот тип, хотя бы делает все открыто. Плюс минус все, кто сотрудничал с «первым» провластные хуесосы, которые потом в сториз с лицом дауна извинения записывают перед фанатами. Андерграунд хуле

Ответить

Vladimir Medvedev

andorus
1

Открыто жрет говно.
Так себе достоинство...

Ответить

andorus

Vladimir
2

Не, это у нас в разделе «гражданство» написано. А этот челик нормально питается 

Ответить

Vladyslav Chikov

2

Забавно как красной нитью всего текста идёт посыл, что лояльность Путину вредит бизнесу Black Star, уменьшает поддержку, обороты и рейтинги.

На фоне непрекращающихся говноностей и лютой пропаганды про рекордную поддержку — очень знаменательно.

Ответить

Artyom Dmitriev

2

Тимоти, конечно, главный подсос в России.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Artyom
–1

зато умный и богатый

Ответить

badkid

Алексѣй
0

Умный? Чтобы избрать путь приспособленца ум не нужен.

Ответить

Дратути)0)

0

Кратко, если лень читать...

Ответить

Дратути)0)

Дратути)0)
5

— Назови четыре слова, которые выведут редактора из себя
— Кратко, если лень читать

Ответить

Nikita B

1

https://tjournal.ru/internet/131491-chechenskaya-respublika-lider-po-poisku-gey-porno-v-2019-godu

Хммм...🤔

Чеченская республика — лидер по поиску гей-порно…
Есть подозрения, что Всевышний, был бы мягко говоря, не очень доволен
tjournal.ru
Ответить

Andre Macareno

Nikita
1

Извинись

Ответить

Paul Potseluev

1

А есть хоть какой-то российский медиапродукт, не зашкваренный по самые гланды? Хоть один?

Ответить

Владимир Дыркин

Paul
1

Тж

Ответить

Шарль Перро

1

Срамота!

Ответить

Митя Простомолотов

1

Слышал другую версию. Рамзан на коротке с тимативским батей. Там бизнесы серьёзные, ну а сам тимати просто по приколу, для Рамзана имидж продвинутого, а для этого итак понятно. Вообще конечно тимати че там добился я хз. Копия с копии

Ответить

Vladyslav Chikov

Митя
0

Его отец вообще крайне непонятная фигура. Не удивлюсь, если он окажется в итоге связан с мафией и наркотрафиком

Ответить

Алексей Полепчук

Vladyslav
0

он с мамой живет, отец от такого сынка сьебал за бугор

Ответить

andorus

Vladyslav
0

Как Путин и Рамзан?

Ответить

Владимир Сон

Митя
0

Вы сейчас зачем бизнесменов обижаете ? Какие бизнесы у Кадырова ? Обнал подачек от Путина?

Ответить

Ilya Grigöryev

Владимир
0

кстати, вы не очень далеко от правды

Ответить

Рома Кунашко

1

П - проститутка

Ответить

Keka Yobikov

1

«Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти»

Ответить

Anna Luben

1

А статья оригинальная по заказу Пашу написана, чтоб показать, что «он не такой»?
Зачем я это прочитала?
В какой момент прочтения надо удивляться?
Так много вопросов и так мало ответов

Ответить

DESAAD LXI

1

Прочитал статью целиком.
Понял, что Тимати - сверхчеловек.

Ответить

Митя Простомолотов

0

Вообще, у Рамзана вид, будто он изменяет тимати

Ответить

Egor Nuessence

0

поднялся на сцену с микрофоном

Ээээ, был я на этом концерте. Билан был, Тимати не было.

Ответить

Weall FAlldown

0

Видимо соль всей истории в том, что другим селебрите Кадыров неплохо отвалил лавэ, а вот с Тимати повезло, почти нахаляву достался

Ответить

Nikolay Werner

0

—-

Ответить

Андрей Балконский

0

Так что теперь делать? Пойти ну митинг втирать дичь или извиниться?

Ответить

Алексей Цвилюк

0

Еблан. Карманный рэпер, карманный байкер.. Шкуры

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