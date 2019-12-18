Прямой эфир
Главное из текста «Би-би-си».
На «Би-би-си» вышел большой материал о Тимати — его личности, карьере в рэпе и бизнесе. TJ пересказывает самые любопытные моменты: про дружбу с Рамзаном Кадыровым, отношения с властью и лояльность Владимиру Путину.
Тимати познакомился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в 2008 году. В Москве проходил концерт Нелли Фуртадо, на разогреве пел Дима Билан, он также собирался выступить с певицей дуэтом. Тимати приехал на концерт, зашёл к Фуртадо в гримёрку, подарил ей бутылку водки в виде автомата Калашникова и предложил зачитать рэп во время одной из песен.
Продюсер Билана Яна Рудковская сидела в зале с бизнесменом и бывшим сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым, она попросила его повлиять на Тимати. Джабраилов сказал ему «не влезать», но рэпер всё равно поднялся на сцену с микрофоном.
За кулисами произошла потасовка между охранниками Фуртадо, Тимати и Джабраилова. Бизнесмен дал рэперу пощёчину и сказал, что сделает всё, чтобы он «никогда не имел возможности выступать» в Москве. Тимати же попросил защиты у Кадырова.
Эту историю «Би-би-си» подтвердил близкий друг Тимати. Ксения Собчак рассказала изданию, что рэперу выгодно дружить с Кадыровым, потому что тот щедро одаривает артистов и его можно использовать как «крышу». «Кадыров — это ресурс, которым Тимати пугает ряд недоброжелателей и конкурентов в бизнесе. Думаю, что это вызывает оторопь у 95% людей», — согласился один из организаторов музыкальных мероприятий в Москве.
Генеральный директор Black Star Павел Курьянов говорит, что у компании нет никаких экономических отношений с главой Чечни: «Ни у кого нет. Рамзану просто по приколу, что Тимати рядом». Тимати же, по его словам, понимает, что «многому может поучиться» у Кадырова.
Впервые Тимати упомянул Путина в песне «Фокусы» 2011 года. В клипе снялся двойник президента. «И Тимур, и я хотели быть максимально близки к власти. [...] Думаю, что, планируя дальнейшие шаги, Тимур предполагал, что ему будет необходим административный ресурс», — считает второй автор трека DJ Smash.
Собеседник «Би-би-си», близкий к администрации президента, рассказал, что примерно в то же время крупный чиновник пригласил рэпера на разговор. В обмен на «некую публичную лояльность»
Павел Курьянов назвал информацию о встрече «чушью». Но он признаёт, что Black Star сотрудничает с администрацией президента: артистов лейбла привлекают к работе с молодёжной повесткой, они выступают на фестивалях в Крыму.
Друзья Тимати утверждают, что рэпер поддерживает президента «за спасибо»: «Путина он называет исключительно „начальник“, и он рад, что это его начальник». Сам Тимати говорил, что считает общение с президентом «высшим уровнем»: «Если ты можешь пять минут посидеть и поговорить с президентом, это значит, что ты многого достиг в своей жизни».
«Поддержка Путина, Собянина и прочих — личная позиция Тимати. [...] Понятно, что все люди, с которым ему [приходится] делать деньги, от продюсеров до бизнесменов, к поддержке власти относятся, мягко говоря, скептически. И было бы нелогично продолжать высказывать эти взгляды и делать эти дела, если бы они шли не от сердца», — считает один из менеджеров Black Star.
Источники «Би-би-си» рассказали, что Тимати считает оппозицию людьми, которые «не добились», и он так верен действующей власти, что в случае чего «не побежит с корабля».
Собеседники издания в московской мэрии сообщили, что Тимати сам придумал снять клип на песню «Москва» и предложил Гуфу в нём поучаствовать. Три источника, близкие к Сергею Собянину, утверждают, что власти требовали удалить видео, набравшее рекордные миллион дизлайков в русском YouTube.
Павел Курьянов не знал, что Тимати собирается выпустить «Москву». Он просил его удалить видео. По словам Курьянова, скандал повредил бизнесу Black Star: «Если конкретно — меньше людей стали нас поддерживать. Меньше людей стали ходить в бургерные». Он уже упоминал в интервью «Медузе», что найти компромисс между интересами Тимати и компании часто не удаётся.
в случае чего «не побежит с корабля»
А греческое гражданство тогда зачем оформил?
Дичь конечно. Отвратительный персонаж этот ваш Тимати.
Почему? Ну давайте посмотрим со стороны. Мальчик из богатой семьи, скорее всего всегда жил в относительном достатке, встречался с красивыми девушками, ездил на отличных машинах. А сейчас, в принципе, ему доступна любая девушка и любая машина. Про шмотки и продукты я молчу. Причем мальчик, скорее всего, не самый глупый. Потому что не просрал всё, не сторчался, не разбился в Ницце на мотоцикле, поднимает бабки и живет на широкую ногу.
Теперь вопрос. За что мне не любить и Гнобить его:
1. За То что он Путина любит? Так у кого все хорошо в жизни любят путина. При нем у них все стало шикарно. За пенсионный возраст или за Крым? Так ему за Крым еще и платят небось двойную таксу.
2. За его творчество? Так а кто сильно лучше? Баста? Условный гуф или кто там еще? Не нравится - не покупай альбомы и не ходи на концерты.
3. За дружбу с Кадыровым? Да мне вообще наплевать с кем он дружит. То, что Кадыров Сегодня может любого Заставить извиниться - это проблема разве Тимати?
4. За песню про Москву? Слушайте, ну каждый делает то, что умеет. Кто-то перед новым годом к мэрии слетается стайками с пакетами и пакетищами, кто-то там старается под выборы объекты сдать. Тима так вот благодарит начальство.
Относитесь к Тимохе как к бизнесмену. Парень все делает правильно.
П.с. Я не заставляю его любить, но и дикой ненависти к нему не испытываю. Не понимаю, почему от него бомбит у многих?
Я не предлагаю гнобить, но любить-то за что? Я не люблю приспособленцев. Имею право. Творчество опускаю, каждый дрочит как он хочет.
Я понимаю почему Тимати может любить действующую власть, я не понимаю почему я не должен за это его презирать?
таких как он, ярких представителей приспособленцев, лизоблюдов и корысти ради надо исключительно игнорировать и больше ничего. мелкие люди ищут славы, денег, комфорта, популярности...большие, самих себя.
Относитесь к Тимохе как к бизнесмену. Парень все делает правильно.
Ебобо?
Чувак у АП попросил выделить ему миллион долларов
Наконец-то годный материал от редакции. Надеюсь следующий будет про новый наряд Пугачевой
Ну короче человек нихуя сам не умеет
взлетел на папины деньги
как обидели начал искать папика что бы защитили
теперь ищет папика в администрации президента
на мамины, папа его не любил, потомучто на таджика похож
самые интересные и раскрывающие пункты недопостили
Наш обед в Nobu стоил в четыре раза дороже, чем мой гонорар за его проект. Платил, конечно, он, потому что по понятиям, - вспоминает одну из встреч с музыкантом его сотрудник. - Вкусы у него 2004 года, конечно: Soho Rooms с бассейном на крыше. Кальяны любит. Его вкусы связаны со статусностью, причем 2000-х годов, Барвиха лакшери вилладж. Немодно, конечно.
Оппозиция для него - это просто те, кто не добились. Они неуважаемые. Он очень четко делит людей на успешных и нет
и про митинги
Но если туда пришли бы какой-нибудь Вадим Дымов или Олег Тиньков, Тимур совсем бы задумался, типа - о, уважаемые люди идут
рэперы, близкие к власти - это охуенно
Это вы еще наших "байкерский клуб" знаменитый не видели 😏
видел. это какое то шапито
трэш?
А я еще на шоу фабрика звезд понял, что он не торт
Там вся эта шайка лейка была пиздец. Джокер еще, и один совсем уж мерзкий в аварии который погиб
это очень интересный пример. казалось бы, судя по биографии, он мог бы быть кем угодно - даже в сша жил. в итоге решил стать репером скрепным. очень интересно, с антропологической точки зрения
А как по мне, этот тип, хотя бы делает все открыто. Плюс минус все, кто сотрудничал с «первым» провластные хуесосы, которые потом в сториз с лицом дауна извинения записывают перед фанатами. Андерграунд хуле
Открыто жрет говно.
Так себе достоинство...
Забавно как красной нитью всего текста идёт посыл, что лояльность Путину вредит бизнесу Black Star, уменьшает поддержку, обороты и рейтинги.
На фоне непрекращающихся говноностей и лютой пропаганды про рекордную поддержку — очень знаменательно.
Тимоти, конечно, главный подсос в России.
зато умный и богатый
Кратко, если лень читать...
— Назови четыре слова, которые выведут редактора из себя
— Кратко, если лень читать
А есть хоть какой-то российский медиапродукт, не зашкваренный по самые гланды? Хоть один?
Слышал другую версию. Рамзан на коротке с тимативским батей. Там бизнесы серьёзные, ну а сам тимати просто по приколу, для Рамзана имидж продвинутого, а для этого итак понятно. Вообще конечно тимати че там добился я хз. Копия с копии
Его отец вообще крайне непонятная фигура. Не удивлюсь, если он окажется в итоге связан с мафией и наркотрафиком
Вы сейчас зачем бизнесменов обижаете ? Какие бизнесы у Кадырова ? Обнал подачек от Путина?
А статья оригинальная по заказу Пашу написана, чтоб показать, что «он не такой»?
Зачем я это прочитала?
В какой момент прочтения надо удивляться?
Так много вопросов и так мало ответов
поднялся на сцену с микрофоном
Ээээ, был я на этом концерте. Билан был, Тимати не было.
Видимо соль всей истории в том, что другим селебрите Кадыров неплохо отвалил лавэ, а вот с Тимати повезло, почти нахаляву достался