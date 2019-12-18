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Фото из инстаграма Тимати

На «Би-би-си» вышел большой материал о Тимати — его личности, карьере в рэпе и бизнесе. TJ пересказывает самые любопытные моменты: про дружбу с Рамзаном Кадыровым, отношения с властью и лояльность Владимиру Путину.

Кадыров взял Тимати «под крыло» после его конфликта с Умаром Джабраиловым

Тимати познакомился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в 2008 году. В Москве проходил концерт Нелли Фуртадо, на разогреве пел Дима Билан, он также собирался выступить с певицей дуэтом. Тимати приехал на концерт, зашёл к Фуртадо в гримёрку, подарил ей бутылку водки в виде автомата Калашникова и предложил зачитать рэп во время одной из песен.

Продюсер Билана Яна Рудковская сидела в зале с бизнесменом и бывшим сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым, она попросила его повлиять на Тимати. Джабраилов сказал ему «не влезать», но рэпер всё равно поднялся на сцену с микрофоном.

За кулисами произошла потасовка между охранниками Фуртадо, Тимати и Джабраилова. Бизнесмен дал рэперу пощёчину и сказал, что сделает всё, чтобы он «никогда не имел возможности выступать» в Москве. Тимати же попросил защиты у Кадырова.

Рамзан вместо того, чтобы послать этого сопляка в подштанниках, звонит мне и говорит: «Ко мне пришёл певец, я тебя прошу, не делай ему проблем, потому что теперь это мой человек, я беру его под крыло» Умар Джабраилов бизнесмен и бывший сенатор от Чечни

Эту историю «Би-би-си» подтвердил близкий друг Тимати. Ксения Собчак рассказала изданию, что рэперу выгодно дружить с Кадыровым, потому что тот щедро одаривает артистов и его можно использовать как «крышу». «Кадыров — это ресурс, которым Тимати пугает ряд недоброжелателей и конкурентов в бизнесе. Думаю, что это вызывает оторопь у 95% людей», — согласился один из организаторов музыкальных мероприятий в Москве.

Генеральный директор Black Star Павел Курьянов говорит, что у компании нет никаких экономических отношений с главой Чечни: «Ни у кого нет. Рамзану просто по приколу, что Тимати рядом». Тимати же, по его словам, понимает, что «многому может поучиться» у Кадырова.

Тимати якобы предлагал демонстрировать лояльность Путину в обмен на миллион долларов на продюсерский центр

Впервые Тимати упомянул Путина в песне «Фокусы» 2011 года. В клипе снялся двойник президента. «И Тимур, и я хотели быть максимально близки к власти. [...] Думаю, что, планируя дальнейшие шаги, Тимур предполагал, что ему будет необходим административный ресурс », — считает второй автор трека DJ Smash.

Собеседник «Би-би-си», близкий к администрации президента, рассказал, что примерно в то же время крупный чиновник пригласил рэпера на разговор. В обмен на «некую публичную лояльность»

Тимати якобы попросил выделить миллион долларов на создание продюсерского центра. Несмотря на то, что тогда АП не согласилась на предложение, позже сотрудничество удалось наладить, утверждает источник.

Павел Курьянов назвал информацию о встрече «чушью». Но он признаёт, что Black Star сотрудничает с администрацией президента: артистов лейбла привлекают к работе с молодёжной повесткой, они выступают на фестивалях в Крыму.

Клип про Москву Тимати попросили удалить в мэрии, утверждают источники

Друзья Тимати утверждают, что рэпер поддерживает президента «за спасибо»: «Путина он называет исключительно „начальник“, и он рад, что это его начальник» . Сам Тимати говорил, что считает общение с президентом «высшим уровнем»: «Если ты можешь пять минут посидеть и поговорить с президентом, это значит, что ты многого достиг в ­своей жизни».

«Поддержка Путина, Собянина и прочих — личная позиция Тимати. [...] Понятно, что все люди, с которым ему [приходится] делать деньги, от продюсеров до бизнесменов, к поддержке власти относятся, мягко говоря, скептически. И было бы нелогично продолжать высказывать эти взгляды и делать эти дела, если бы они шли не от сердца», — считает один из менеджеров Black Star.

Источники «Би-би-си» рассказали, что Тимати считает оппозицию людьми, которые «не добились» , и он так верен действующей власти, что в случае чего «не побежит с корабля».

Собеседники издания в московской мэрии сообщили, что Тимати сам придумал снять клип на песню «Москва» и предложил Гуфу в нём поучаствовать. Три источника, близкие к Сергею Собянину, утверждают, что власти требовали удалить видео , набравшее рекордные миллион дизлайков в русском YouTube.