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Только у главы компании был пароль от биткоин-кошельков на 160 миллионов долларов. Криптоинвесторы считают, что тот всех обманул и оставил деньги себе.
Уже почти год длится история с одной из крупнейших криптовалютных бирж Канады Quadriga CX. В начале 2019 года компания объявила о смерти главы компании — 30-летнего Джеральда Коттена. И добавила, что только он знал пароли и ключи от кошельков, где хранятся биткоины десятков тысяч пользователей. Это якобы была его мера безопасности, но из-за этого Quadriga CX не может вернуть деньги клиентам.
Такая необычная ситуация, а также загадочные детали из прошлого и обстоятельства смерти Коттена, привели к теориям, что глава биржи на самом деле сфабриковал свою смерть, чтобы скрыться с криптовалютой пользователей — это 160 миллионов долларов.
К декабрю 2019 года подозрения дошли до такой стадии, что вкладчики Quadriga CX потребовали эксгумации тела. Вся для того, чтобы убедиться, что Джеральд Коттен и правда мёртв, а не скрывается с их биткоинами.
О смерти Коттена объявили в январе 2019 года, при этом в качестве даты смерти называли 9 декабря 2018 года. По словам представителей Quadriga CX, гендиректор компании умер от осложнений болезни Крона по дороге на открытие детского дома в Индии. И его смерть была не единственной трагедией — клиенты биржи узнали, что только у него был доступ к их биткоинам.
Речь идёт о «холодных» кошельках без доступа к интернету, которые считаются одним из самых надёжных средств для хранения криптовалюты. Пароли от них и ключи шифрования знал исключительно Коттен, утверждают в Quadriga CX, так как он хотел обеспечить максимальную безопасность.
Жена покойного Дженнифер Коттен заявила, что пыталась найти коды восстановления, но «неоднократные усиленные поиски» ни к чему не привели. «Почти все дела мой муж вёл со своего зашифрованного ноутбука, но пароль я не знаю», — говорила она. По словам Дженнифер, над взломом ноутбука бились несколько экспертов, а одному удалось взломать почту. Но сообщения там якобы не просто зашифрованы, а самоуничтожаются.
28 января сайт Quadriga CX ушёл в оффлайн, а представители компании практически перестали выходить на связь с клиентами. Тогда на Reddit появились предположения: а что, если Джеральд Коттен сфабриковал свою смерть, чтобы присвоить деньги себе? И вместе с журналистами они начали своё расследование.
Сомнения клиентов Quadriga CX можно понять: в истории есть множество факторов, вызывающих подозрение. Началось всё ещё с причины смерти — болезни Крона, хронического воспалительного заболевания кишечника, которое крайне редко заканчивается летальным исходом.
По мнению пользователей Reddit, Коттен «крайне удачно умер» в Индии, где больше возможностей подделать смерть, чем в Канаде. Жена главы Quadriga CX публиковала свидетельство о смерти в качестве доказательств, но ей уже не верили.
Дальше — больше. Коттен изменил завещание за две недели до поездки в Индию, оставив жене большое наследство. Среди пунктов в завещании: два дома в разных регионах Канады, два автомобиля, яхта и небольшой самолёт Cessna 400. Общая сумма активов Коттена — почти 10 миллионов долларов.
При этом компания Quadriga CX весь 2018 год испытывала финансовые проблемы. Криптобиржа вышла на рынок в 2013 году и стала одним из местных лидеров, но с начала 2018 года «воевала» с Канадским имперским банком (CIBC), заморозившим 22 миллиона долларов без установленного владельца. Тогда же клиенты стали жаловаться, что не могут получить доступ к криптовалюте.
По данным издания Decrypt, популярность платформы постепенно падала, а Коттен винил во всём традиционную банковскую систему Канады, которая вставляла палки в колёса криптовалютному сообществу. В начале декабря представители Quadriga CX объявили, что проблемы с CIBC решились — за несколько дней до смерти главы компании.
В феврале Верховный суд Новой Шотландии назначил аудиторскую фирму Ernst & Young для проверки всех финансовых операций криптовалютной биржи. Расследование агентства показало «значительные проблемы и нарушения» в управлении Quadriga CX.
Вдова Коттен открестилась от действий мужа, заявив, что ничего не знала об этом. Аудиторам удалось отследить и вернуть небольшую часть средств клиентам, ещё часть оплатила Дженнифер Коттен. Но тысячи криптоинвесторов всё равно остались без своих вкладов. Quadriga CX начала процедуру банкротства.
Наиболее активные клиенты криптовалютной биржи, уверенные в том, что Коттен ещё жив, организовали расследовательский Telegram-чат «Quadriga Uncovered». Количество участников чата насчитывало 500 человек, периодически туда заходили журналисты и даже агенты ФБР, которые тоже заинтересовались историей. Всего, по данным СМИ, делом занимаются четыре разных службы из разных стран.
Интернет-детективы стали изучать юность Коттена и обнаружили, что ещё в 2003 году он был активным пользователем форума TalkGold, где делились и обсуждали «высокодоходные инвестиционные проекты». Большинство из них — классические финансовые пирамиды. Коттен, предположительно, запустил как минимум несколько подобных проектов, продвигая их на форуме. Ему было 15 лет.
В какой-то момент Коттен познакомился с Майклом Патриным, с которым они потом и основали Quadriga CX. Представители канадской криптовалютной индустрии вспоминали, что Патрин появился в сообществе внезапно: «Стало быстро понятно, что он не тот, за кого себя выдаёт. Иногда он представлялся как Майкл из Индии, иногда — как Майкл из Пакистана, иногда — как Майкл из Италии. Но он знал, что делает».
Канадские СМИ утверждают, что Майкл Патрин — псевдоним Омара Данани, а раньше он жил в Калифорнии. Данани признавали виновным в мошенничестве и отмывании денег, он провёл 18 месяцев в тюрьме. Он был связан с сайтом Shadowcrew, где торговали украденными кредитками и номерами банковских карт.
В 2007 году Омара освободили, после чего тот якобы переехал в Канаду и сменил имя. Изначально он был Омаром Патриным, а через год уже стал Майклом Патриным. Соучредитель Quadriga CX несколько раз опровергал эту информацию.
История с криптовалютной биржей продолжается уже больше года. Пользователи Quadriga CX подали коллективный иск на платформу, но та уже считается банкротом. За это время журналисты и интернет-детективы сформулировали три основные версии, что могло случиться со 160 миллионами долларов в криптовалюте.
Многие собеседники канадских журналистов из сотрудников криптовалютных компаний, а также врачи, специализирующиеся на болезни Крона, считают, что Джеральд Коттен умер по-настоящему. Но если так, то вкладчики вряд ли получат обратно свои деньги и биткоины. Поэтому им, скорее всего, проще верить в заговор.
В декабре 2019 года пользователи Quadriga CX потребовали эксгумировать тело Коттена. Адвокатская контора Miller Thomson, представляющая интересы вкладчиков, обосновала это «сомнительными обстоятельствами» смерти главы компании. Против вскрытия могилы выступает вдова Коттена и бывшее руководство Quadriga CX. Решение об эксгумации примут к весне 2020 года.
Речь идёт о «холодных» кошельках без доступа к интернету, которые считаются одним из самых надёжных средств для хранения криптовалюты.
Пароль у одного человека
почти уверен, что после эксгумации они будут искать экстрасенса
А надо медиума
Тогда на Reddit появились предположения: а что, если Джеральд Коттен сфабриковал свою смерть, чтобы присвоить деньги себе? И вместе с журналистами они начали своё расследование.
Предположения начали расследование?
Крипто-Мавроди
К этому времени тело уже разложилось. Разве что они решат провести ДНК-анализ, но во-первых, не факт, что смогут найти доказательные частицы ДНК, а во-вторых, на это нужно просить еще разрешение. Что затянется. Сколько там требуется времени, чтобы ДНК тест уже нельзя было провести?
По современным данным науки - не более 1 миллиона лет.
ща как упадёт)
пипирка? или биток?