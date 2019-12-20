Только у главы компании был пароль от биткоин-кошельков на 160 миллионов долларов. Криптоинвесторы считают, что тот всех обманул и оставил деньги себе.

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Джеральд Коттен

Уже почти год длится история с одной из крупнейших криптовалютных бирж Канады Quadriga CX. В начале 2019 года компания объявила о смерти главы компании — 30-летнего Джеральда Коттена. И добавила, что только он знал пароли и ключи от кошельков, где хранятся биткоины десятков тысяч пользователей. Это якобы была его мера безопасности, но из-за этого Quadriga CX не может вернуть деньги клиентам.

Такая необычная ситуация, а также загадочные детали из прошлого и обстоятельства смерти Коттена, привели к теориям, что глава биржи на самом деле сфабриковал свою смерть, чтобы скрыться с криптовалютой пользователей — это 160 миллионов долларов.

К декабрю 2019 года подозрения дошли до такой стадии, что вкладчики Quadriga CX потребовали эксгумации тела. Вся для того, чтобы убедиться, что Джеральд Коттен и правда мёртв, а не скрывается с их биткоинами.

Один человек на все пароли

О смерти Коттена объявили в январе 2019 года, при этом в качестве даты смерти называли 9 декабря 2018 года. По словам представителей Quadriga CX, гендиректор компании умер от осложнений болезни Крона по дороге на открытие детского дома в Индии. И его смерть была не единственной трагедией — клиенты биржи узнали, что только у него был доступ к их биткоинам.

Речь идёт о «холодных» кошельках без доступа к интернету, которые считаются одним из самых надёжных средств для хранения криптовалюты. Пароли от них и ключи шифрования знал исключительно Коттен, утверждают в Quadriga CX, так как он хотел обеспечить максимальную безопасность.

В итоге криптовалютные сбережения более 75 тысяч человек оказались в подвешенном состоянии. Это примерно 160 миллионов долларов.

Жена покойного Дженнифер Коттен заявила, что пыталась найти коды восстановления, но «неоднократные усиленные поиски» ни к чему не привели. «Почти все дела мой муж вёл со своего зашифрованного ноутбука, но пароль я не знаю», — говорила она. По словам Дженнифер, над взломом ноутбука бились несколько экспертов, а одному удалось взломать почту. Но сообщения там якобы не просто зашифрованы, а самоуничтожаются.

28 января сайт Quadriga CX ушёл в оффлайн, а представители компании практически перестали выходить на связь с клиентами. Тогда на Reddit появились предположения: а что, если Джеральд Коттен сфабриковал свою смерть, чтобы присвоить деньги себе? И вместе с журналистами они начали своё расследование.

Поводы для сомнений

Сомнения клиентов Quadriga CX можно понять: в истории есть множество факторов, вызывающих подозрение. Началось всё ещё с причины смерти — болезни Крона, хронического воспалительного заболевания кишечника, которое крайне редко заканчивается летальным исходом.

По мнению пользователей Reddit, Коттен «крайне удачно умер» в Индии, где больше возможностей подделать смерть, чем в Канаде. Жена главы Quadriga CX публиковала свидетельство о смерти в качестве доказательств, но ей уже не верили.

Дальше — больше. Коттен изменил завещание за две недели до поездки в Индию, оставив жене большое наследство. Среди пунктов в завещании: два дома в разных регионах Канады, два автомобиля, яхта и небольшой самолёт Cessna 400. Общая сумма активов Коттена — почти 10 миллионов долларов.

При этом компания Quadriga CX весь 2018 год испытывала финансовые проблемы. Криптобиржа вышла на рынок в 2013 году и стала одним из местных лидеров, но с начала 2018 года «воевала» с Канадским имперским банком (CIBC), заморозившим 22 миллиона долларов без установленного владельца. Тогда же клиенты стали жаловаться, что не могут получить доступ к криптовалюте.

По данным издания Decrypt, популярность платформы постепенно падала, а Коттен винил во всём традиционную банковскую систему Канады, которая вставляла палки в колёса криптовалютному сообществу. В начале декабря представители Quadriga CX объявили, что проблемы с CIBC решились — за несколько дней до смерти главы компании.

В феврале Верховный суд Новой Шотландии назначил аудиторскую фирму Ernst & Young для проверки всех финансовых операций криптовалютной биржи. Расследование агентства показало «значительные проблемы и нарушения» в управлении Quadriga CX.

По данным специалистов Ernst & Young, на тех самых зашифрованных «холодных» кошельках было не 160 миллионов долларов, а несколько сотен тысяч. Предположительно, Коттен переводил внушительные суммы клиентских вкладов на свои личные счета, скрытые за псевдонимами.

Вдова Коттен открестилась от действий мужа, заявив, что ничего не знала об этом. Аудиторам удалось отследить и вернуть небольшую часть средств клиентам, ещё часть оплатила Дженнифер Коттен. Но тысячи криптоинвесторов всё равно остались без своих вкладов. Quadriga CX начала процедуру банкротства.

Скелеты в шкафах

Наиболее активные клиенты криптовалютной биржи, уверенные в том, что Коттен ещё жив, организовали расследовательский Telegram-чат «Quadriga Uncovered». Количество участников чата насчитывало 500 человек, периодически туда заходили журналисты и даже агенты ФБР, которые тоже заинтересовались историей. Всего, по данным СМИ, делом занимаются четыре разных службы из разных стран.

Интернет-детективы стали изучать юность Коттена и обнаружили, что ещё в 2003 году он был активным пользователем форума TalkGold, где делились и обсуждали «высокодоходные инвестиционные проекты». Большинство из них — классические финансовые пирамиды. Коттен, предположительно, запустил как минимум несколько подобных проектов, продвигая их на форуме. Ему было 15 лет.

В какой-то момент Коттен познакомился с Майклом Патриным, с которым они потом и основали Quadriga CX. Представители канадской криптовалютной индустрии вспоминали, что Патрин появился в сообществе внезапно: «Стало быстро понятно, что он не тот, за кого себя выдаёт. Иногда он представлялся как Майкл из Индии, иногда — как Майкл из Пакистана, иногда — как Майкл из Италии. Но он знал, что делает».

Канадские СМИ утверждают, что Майкл Патрин — псевдоним Омара Данани, а раньше он жил в Калифорнии. Данани признавали виновным в мошенничестве и отмывании денег, он провёл 18 месяцев в тюрьме. Он был связан с сайтом Shadowcrew, где торговали украденными кредитками и номерами банковских карт.

Фото Омара Данани в 2005 году и Майкла Патрина в 2013 году

В 2007 году Омара освободили, после чего тот якобы переехал в Канаду и сменил имя. Изначально он был Омаром Патриным, а через год уже стал Майклом Патриным. Соучредитель Quadriga CX несколько раз опровергал эту информацию.

Выкопать и доказать

История с криптовалютной биржей продолжается уже больше года. Пользователи Quadriga CX подали коллективный иск на платформу, но та уже считается банкротом. За это время журналисты и интернет-детективы сформулировали три основные версии, что могло случиться со 160 миллионами долларов в криптовалюте.

Коттен и правда умер, но его смерть использовали, чтобы чтобы скрыть факт того, что денег у Quadriga CX нет. Компания испытывала финансовые трудности, глава компании переводил деньги себе, а сам стартап мог «прогореть» на неудачной торговле криптовалютой. Возможно, после смерти Коттена руководство решило, что можно замести следы историей про пароли от кошельков;

Quadriga CX — изначально мошенническая фирма, через которую Коттен и Омар Данани (он же Майкл Патрин) занимались отмыванием денег. На это указывают детали из прошлого обоих соучредителей компании;



Провал Quadriga CX — просто результат ужасного управления компанией. По мере роста бизнеса Коттен не справился с ним. В мире существует примерно 215 криптовалютных бирж. 36 бирж по разным причинам закрылись. Возможно, история Quadriga CX — лишь очередная неудача на рынке криптовалют.

Многие собеседники канадских журналистов из сотрудников криптовалютных компаний, а также врачи, специализирующиеся на болезни Крона, считают, что Джеральд Коттен умер по-настоящему. Но если так, то вкладчики вряд ли получат обратно свои деньги и биткоины. Поэтому им, скорее всего, проще верить в заговор.