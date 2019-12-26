Читаем, сохраняем и голосуем за лучший текст года.

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Сергей Белов

Весь год пользователи TJ делились с сообществом новостями, короткими заметками, мемами, фотографиями, и, конечно, лонгридами. Мы взяли пользовательские материалы, набравшие больше всего лайков в 2019 году, отобрали самые интересные и составили итоговый список.

Примечание: в подборку не вошли статьи, написанные сотрудниками ИД «Комитет», в который входит TJ. Например, большая статья про сон, история о том, как найти по пути на ледник норвежские руны, рассказ про бюджетную поездку на Байкал и коллекция с редкими вкусами газировок.

Личный опыт: топ тюремных лайфхаков

Открыл этот год лонгридов Митя Простомолотов с уникальным текстом про тюремные лайфхаки. Так случилось, что за неделю до наступления 2005 года Митя оказался в тюрьме и спустя столько времени решил поделиться историей о тюремном быте и о хитрых изобретениях, которыми пользуются заключённые.

Мне было 23 года. Я не служил в армии, жил с родителями и был максимально далек от воровской романтики, не зная ровным счётом ничего про зоны и тюрьмы. Другим интересным нюансом являлось то, что меня осудили за то, чего я не совершал. Более того, делопроизводство проходило в Тверской области, где быт в тюрьмах довольно сильно отличается от московских казематов.

Пивной ликбез: главное, что стоит знать о пиве. Часть 1

Александр Савицкий за этот год написал на TJ множество интереснейших текстов про пиво и не только. Но началось всё в с первой части пивного ликбеза, в которой Саша отвечает на банальные и иногда странные вопросы, а также разрушает существующие стереотипы о пивном напитке. За год вышло ещё две части ликбеза, которые можно прочитать тут и тут.

В течение последующих лет я въезжал в тему: ездил на производства, консультировался с пивоварами, посещал выставки и дегустации, общался с гостями пивных баров и, конечно же, пробовал все сорта, до каких мог дотянуться — в итоге я чуть не спился к чертям, но зато стал разбираться в том, что пью.

«Обмена нет, предпоказ на стене»: кто и как зарабатывает на фотографиях девушек во «ВКонтакте»

Данил Соловьёв столкнулся с закрытыми пабликами «ВКонтакте», в которых девушки торгуют своими (но не обязательно) эротическими снимками, и решил разобраться, как работает этот бизнес и рассказать об этом на TJ.

Надеясь на удачу, я наугад выбрал N-ное количество страниц и написал сообщение в духе: «Я журналист, бла-бла, пишу материал о продаже фото, можете рассказать об этом, всё на условиях анонимности». Конечно же, мне никто не ответил, а некоторые и вовсе добавили в чёрный список. После этого я решил попробовать завязать общение под видом клиента. Но если я пытался отклониться от темы, то получал сообщения в стиле «Не важно», «Покупай или ЧС», «Не скажу». Пришлось менять тактику.

Цена звука: личный опыт ношения слухового аппарата с 15 лет

Пользователь TJ Александр Автюшков в феврале этого года рассказал, как половину своей жизни он носит слуховой аппарат, почему так вышло и как получается с этим жить. Заодно Саша отвечает в материале на самые частые вопросы и развеивает самые ошибочные заблуждения.

Первая пара недель для меня в принципе были постоянным вау-эффектом, потому что я реально забыл, сколько звуков вокруг. Иногда от какофонии на улицах начинала побаливать голова, иногда резкие звуки били по ушам, но всё это искупало то, что я слышу!

«Здесь я нужен»: монолог учителя о работе в небольшом провинциальном городке России

Пользователь Евгений Круглов в начале года подготовил и опубликовал монолог учителя Дмитрия Смирнова, который переехал из Москвы в Малоярославец, где живёт 28 тысяч человек, чтобы преподавать английский язык в местной школе №4.

Когда я думаю об идеальной школе, я представляю такую, в которую дети не обязаны ходить. Но ходят. Они не должны этого делать, но хотят — и сознательно выбирают каждое утро. Там не должно быть формы. Там работают мотивированные учителя, не выгоревшие за годы преподавания. Которые хотят учить детей и сами готовы у них учиться. Это школа, в которой создана комфортная среда для обучения. И хотя бы отремонтированы туалеты.

​Зимняя дорога в школу

Триммигрант. Как с ножницами заработать от 10 до 50 тысяч долларов за несколько месяцев

В 2016 году Андрей Ивахов уже рассказывал на TJ как переехал в Штаты, стал грузчиком и впервые накопил 5 тысяч долларов. Сейчас же он описывает другую свою работу, на которой можно было заработать от 10 до 50 тысяч долларов за сезон, а название происходит от слов «trim» (подрезать) и «иммигрант».

Примечание: материал заблокировали на территории Российской Федерации после жалобы РКН за пропаганду наркотиков. Надеемся, найти способ ознакомиться с ним для вас не станет проблемой.

Спустя шестнадцать часов пути меня встретили двое ребят моего возраста (23) и стойкий запах травы в машине. Спустя месяц от меня будет исходить такой же. Опоздавший на час автобус не добавил радости встречающим, как и само пребывание в данной местности. Нигде я не встречал такой концентрации вечно жалующихся людей, зарабатывающих от 200 долларов в день.

Вам подсказать?

Отработав около двух лет в сфере продаж, пользователь Роман Гришуков делится с читателями TJ различными уловками продавцов в салонах связи. Убирание платных подписок под видом борьбы с вирусами, смена тарифа через месяц после покупки, навязывание аксессуаров вместе с кредитами и другие схемы обмана, которые составляют только вершину айсберга.

Симки — это слово может довести до самоубийства. Руководство может закрыть глаза на невыполнение плана по товарке, кредиту, но симки ты обязан делать каждый салон. План на день разный, зависит от местонахождения точки. В нашем салоне (проходимость маленькая) план был по 15 сим-карт в день. Реально продавали мы около семи, остальные покупали сами за свои деньги и регистрировали на левые данные. И вот тут возникает схема обмана клиентов: свои деньги на симки тратить не очень охота, поэтому их просто навязывали клиентам под любым предлогом.

Как я один день работал волонтёром в петербургской «Ночлежке»

Пользователь Oleg Dilim поделился историей как как вместе с другими волонтёрами он целый день проработал в благотворительной организации и помогал бездомным. Например, на автобусе развозил еду и медикаменты.

Зимой в таких местах народу собирается не так много: мы встретили около десяти человек. Сперва им раздали горячий суп с хлебом, затем — блины с чаем. В количестве порций никого не ограничивают, поэтому можно принести с собой тарелку, чтобы поделиться с кем-нибудь. Один мужчина поел весьма скромно, но взял двойные порции своей девушке, которая постеснялась прийти. Поступки такие одобрительны, жадничать никто не думает.

Что не так с феминитивами

Пользовательница TJ и администраторша подсайта «Секс и отношения» Принцесса Реутова рассказала что, по её мнению, не так с феминитивами с точки зрения носителя языка и немного филолога. Итог: почти 50 тысяч просмотров, более 300 оценок и попадание в лучшие пользовательские материалы года.

В общем, в 21 веке при образовании феминитивов стали игнорировать самый популярный до этого суффикс -ш- и начали заменять его чем придётся. Это я вам как редактриса, редакторка и редактриня говорю.

Осталось выяснить, есть ли в этой замене толк.



Как я работал во «ВКонтакте» модератором по смене имён

Прочитав на TJ материал про работу модераторов Вконтакте, Илья Волочков решил поделиться своим опытом работы модератором по смене имён в социальной сети в 2010-2011 годах. Как он туда попал, чем занимался и как закончилась его «карьера админа».

Помню, были парни, которые написали скрипт для автообработки заявок по определённым критериям. Их масштабы поражали: помню, один заработал более двух миллионов рублей (!). Тогда я дико завидовал, ведь это хорошая квартира в то время.

Авторетрофутуризм #1

Начиная с мая 2019 года Митя Простомолотов собирает на TJ подборку Авторетрофутуризм, в которой публикует фотографии и описания необычных автомобильных концептов, так и не получивших массового распространения и сохранившихся в основном в фотоотчётах с автосалонов прошлых лет. Самый первый выпуск оказался и самым популярным, а за весь год вышло целых 8 частей, за что Мите отдельный респект!

Мой приятель Антон Виноградов несколько лет назад проделал титаническую работу. Он собрал информацию по всем самым интересным концептам и прототипам автостроения прошлых лет.Сканировал фото из журналов и восстанавливал найденные в инете картинки типа 250х300 пикселей. К сожалению, он не стал продвигать свою группу и забил на «коллекцию». Я избавил текст к фотографиям от возможной копипасты и, с разрешения друга, буду регулярно публиковать по пять самых интересных моделей.

Промышленный реверс-инжиниринг

Рассказ от ATAMAH400h о процессе заимствования при разработке электроники на наглядном примере. Тут, конечно, проще описать тематику материала знаменитыми словами Леонида Парфёнова, так как не сильно разбирающемуся читателю не так легко понять все особенности проделанной работы. Но несмотря на это, текст тепло приняли пользователи и, набрав больше 270 оценок, он попал в подборку лучших материалов этого года.

Опыт посещения Антарктиды: как подготовиться, сколько нужно денег и что там можно увидеть

История Сергея Белова, который вместе с супругой в марте этого года посетил Антарктиду и теперь называет это своим главным впечатлением в жизни. Он поделился рассказом со всеми подробностями: как всё спланировать, сколько нужно накопить денег и каких ошибок лучше всего избегать.

Еще в Москве, читая отзывы о путешествии, люди писали: «Это лучшее путешествие», «Антарктида изменила мою жизнь». И я думал: «Ну ладно, ладно, круто, конечно, но зачем так пафосно?». Но это действительно крутейшее событие за 28 лет жизни.

Как я хоронил мать

Трогательный текст от Ильи Тимофеева о смерти и с чем придётся столкнуться в России после ухода из жизни родного человека. Как говорит сам Илья: «Это гайд для тех, кто хочет подготовиться. Лучше — заранее»

В совершенно типичной ситуации, связанной со смертью родственника, пришлось пройти в большей степени через бюрократический ад (Москва, РФ), чем через моральный - на тоску и печаль сначала не было времени, а затем не было уже и сил.

24 года с заиканием: длинный гайд с личным опытом, советами и непридуманными историями

Подробный и очень интересный лонгрид от пользователя Lyakusha Cepelyakish о жизни с заиканием: можно ли избавиться от такого нарушения речи, как на это реагируют в школе и университете, и как вести себя с человеком, который заикается.

Во время речи в голове запускается сильный мыслительный процесс, который, бывает, мешает думать: на каждое запланированное слово я автоматически подбираю 3–4–5 синонимов или обходных путей — выражений, которые могут заменить первоначальную конструкцию. Ещё не произнеся слово, я понимаю, будет ли оно сказано с запинкой или у меня получится произнести его полноценно.

Как работает розничный магазин, и что можно и нельзя делать продавцу и покупателю

Пользователь TJ Илья Тимофеев, работающий в московском магазине электроники, подробно разобрал правила взаимодействия продавца и покупателя, собрав больше 30 тысяч просмотров и больше 200 положительных оценок. Если кратко, то клиент действительно всегда прав, если знает и разбирается в тонкостях закона.

Магазин, независимо от того частный он или в каком-либо виде государственный, является общественным местом. Формально это как музей, кафе, парк с лавочками и дорожками, тротуары на улице, любые общие помещения, куда можно попасть без пропуска.

Предновогодний лонгрид. Самая длинная история из моей жизни или как я заработал на смерти Майкла Джексона

Митя Простомолотов в очередной раз описывает события из своей насыщенной жизни. На этот раз сюжетных поворотов тут столько, что можно заменить просмотр вечернего сериала на чтение этого лонгрида. Как сам Митя пишет: «Если бы мне предложили выбрать какую-то одну историю из моей жизни, я бы рассказал именно эту. Ей и закрою год моих авторских материалов на TJ».

Главным номером моего выступления стал рассказ про лайфхаки, которые могут пригодиться на войне. Выдав зэковские поделки за армейские хитрости, школьники узнали, как добыть огонь при помощи лампочки, сплести крепкую верёвку, передать рацию на другой берег реки и так далее.

На TJ выдался очень насыщенный на пользовательские материалы год. Хочется сказать спасибо каждому автору за то, что вы в очередной раз нажимаете по кнопке «Новая запись» и пишете интересный лонгрид.

Отдельно хотим поздравить пользователей, чьи материалы попали в эту подборку за 2019 год. Мы дарим вам бесплатную подписку на TJ на весь 2020 (очень скоро она снова действительно что-то будет значить, честно).

Но и это не всё. У нас есть три приза: футболки TJ с уникальным дизайном, которые мы хотим отправить авторам трёх лучших материалов года. Чтобы их выбрать, мы просим помощи у сообщества.

Итак — голосование за наиболее любопытный и, по вашему мнению, достойный приза текст. Конечно, все материалы уже попали в подборку и мы считаем их лучшими, но футболок всего три, поэтому придётся выбирать.

Лучший пользовательский материал года ​Личный опыт: топ тюремных лайфхаков Серия «Пивной ликбез» «Обмена нет, предпоказ на стене»: кто и как зарабатывает на фотографиях девушек во «ВКонтакте» Цена звука: личный опыт ношения слухового аппарата с 15 лет «Здесь я нужен»: монолог учителя о работе в небольшом провинциальном городке России Триммигрант. Как с ножницами заработать от 10 до 50 тысяч долларов за несколько месяцев Вам подсказать? Как я один день работал волонтёром в петербургской «Ночлежке» Что не так с феминитивами Как я работал во «ВКонтакте» модератором по смене имён Серия «Авторетрофутуризм» Промышленный реверс-инжиниринг Опыт посещения Антарктиды: как подготовиться, сколько нужно денег и что там можно увидеть Как я хоронил мать 24 года с заиканием: длинный гайд с личным опытом, советами и непридуманными историями Как работает розничный магазин, и что можно и нельзя делать продавцу и покупателю Предновогодний лонгрид. Самая длинная история из моей жизни или как я заработал на смерти Майкла Джексона Показать результаты Переголосовать Проголосовать