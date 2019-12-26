Прямой эфир
Читаем, сохраняем и голосуем за лучший текст года.
Весь год пользователи TJ делились с сообществом новостями, короткими заметками, мемами, фотографиями, и, конечно, лонгридами. Мы взяли пользовательские материалы, набравшие больше всего лайков в 2019 году, отобрали самые интересные и составили итоговый список.
Примечание: в подборку не вошли статьи, написанные сотрудниками ИД «Комитет», в который входит TJ. Например, большая статья про сон, история о том, как найти по пути на ледник норвежские руны, рассказ про бюджетную поездку на Байкал и коллекция с редкими вкусами газировок.
Открыл этот год лонгридов Митя Простомолотов с уникальным текстом про тюремные лайфхаки. Так случилось, что за неделю до наступления 2005 года Митя оказался в тюрьме и спустя столько времени решил поделиться историей о тюремном быте и о хитрых изобретениях, которыми пользуются заключённые.
Александр Савицкий за этот год написал на TJ множество интереснейших текстов про пиво и не только. Но началось всё в с первой части пивного ликбеза, в которой Саша отвечает на банальные и иногда странные вопросы, а также разрушает существующие стереотипы о пивном напитке. За год вышло ещё две части ликбеза, которые можно прочитать тут и тут.
Данил Соловьёв столкнулся с закрытыми пабликами «ВКонтакте», в которых девушки торгуют своими (но не обязательно) эротическими снимками, и решил разобраться, как работает этот бизнес и рассказать об этом на TJ.
Пользователь TJ Александр Автюшков в феврале этого года рассказал, как половину своей жизни он носит слуховой аппарат, почему так вышло и как получается с этим жить. Заодно Саша отвечает в материале на самые частые вопросы и развеивает самые ошибочные заблуждения.
Пользователь Евгений Круглов в начале года подготовил и опубликовал монолог учителя Дмитрия Смирнова, который переехал из Москвы в Малоярославец, где живёт 28 тысяч человек, чтобы преподавать английский язык в местной школе №4.
В 2016 году Андрей Ивахов уже рассказывал на TJ как переехал в Штаты, стал грузчиком и впервые накопил 5 тысяч долларов. Сейчас же он описывает другую свою работу, на которой можно было заработать от 10 до 50 тысяч долларов за сезон, а название происходит от слов «trim» (подрезать) и «иммигрант».
Примечание: материал заблокировали на территории Российской Федерации после жалобы РКН за пропаганду наркотиков. Надеемся, найти способ ознакомиться с ним для вас не станет проблемой.
Отработав около двух лет в сфере продаж, пользователь Роман Гришуков делится с читателями TJ различными уловками продавцов в салонах связи. Убирание платных подписок под видом борьбы с вирусами, смена тарифа через месяц после покупки, навязывание аксессуаров вместе с кредитами и другие схемы обмана, которые составляют только вершину айсберга.
Пользователь Oleg Dilim поделился историей как как вместе с другими волонтёрами он целый день проработал в благотворительной организации и помогал бездомным. Например, на автобусе развозил еду и медикаменты.
Пользовательница TJ и администраторша подсайта «Секс и отношения» Принцесса Реутова рассказала что, по её мнению, не так с феминитивами с точки зрения носителя языка и немного филолога. Итог: почти 50 тысяч просмотров, более 300 оценок и попадание в лучшие пользовательские материалы года.
Прочитав на TJ материал про работу модераторов Вконтакте, Илья Волочков решил поделиться своим опытом работы модератором по смене имён в социальной сети в 2010-2011 годах. Как он туда попал, чем занимался и как закончилась его «карьера админа».
Начиная с мая 2019 года Митя Простомолотов собирает на TJ подборку Авторетрофутуризм, в которой публикует фотографии и описания необычных автомобильных концептов, так и не получивших массового распространения и сохранившихся в основном в фотоотчётах с автосалонов прошлых лет. Самый первый выпуск оказался и самым популярным, а за весь год вышло целых 8 частей, за что Мите отдельный респект!
Рассказ от ATAMAH400h о процессе заимствования при разработке электроники на наглядном примере. Тут, конечно, проще описать тематику материала знаменитыми словами Леонида Парфёнова, так как не сильно разбирающемуся читателю не так легко понять все особенности проделанной работы. Но несмотря на это, текст тепло приняли пользователи и, набрав больше 270 оценок, он попал в подборку лучших материалов этого года.
История Сергея Белова, который вместе с супругой в марте этого года посетил Антарктиду и теперь называет это своим главным впечатлением в жизни. Он поделился рассказом со всеми подробностями: как всё спланировать, сколько нужно накопить денег и каких ошибок лучше всего избегать.
Трогательный текст от Ильи Тимофеева о смерти и с чем придётся столкнуться в России после ухода из жизни родного человека. Как говорит сам Илья: «Это гайд для тех, кто хочет подготовиться. Лучше — заранее»
Подробный и очень интересный лонгрид от пользователя Lyakusha Cepelyakish о жизни с заиканием: можно ли избавиться от такого нарушения речи, как на это реагируют в школе и университете, и как вести себя с человеком, который заикается.
Пользователь TJ Илья Тимофеев, работающий в московском магазине электроники, подробно разобрал правила взаимодействия продавца и покупателя, собрав больше 30 тысяч просмотров и больше 200 положительных оценок. Если кратко, то клиент действительно всегда прав, если знает и разбирается в тонкостях закона.
Митя Простомолотов в очередной раз описывает события из своей насыщенной жизни. На этот раз сюжетных поворотов тут столько, что можно заменить просмотр вечернего сериала на чтение этого лонгрида. Как сам Митя пишет: «Если бы мне предложили выбрать какую-то одну историю из моей жизни, я бы рассказал именно эту. Ей и закрою год моих авторских материалов на TJ».
На TJ выдался очень насыщенный на пользовательские материалы год. Хочется сказать спасибо каждому автору за то, что вы в очередной раз нажимаете по кнопке «Новая запись» и пишете интересный лонгрид.
Отдельно хотим поздравить пользователей, чьи материалы попали в эту подборку за 2019 год. Мы дарим вам бесплатную подписку на TJ на весь 2020 (очень скоро она снова действительно что-то будет значить, честно).
Но и это не всё. У нас есть три приза: футболки TJ с уникальным дизайном, которые мы хотим отправить авторам трёх лучших материалов года. Чтобы их выбрать, мы просим помощи у сообщества.
Итак — голосование за наиболее любопытный и, по вашему мнению, достойный приза текст. Конечно, все материалы уже попали в подборку и мы считаем их лучшими, но футболок всего три, поэтому придётся выбирать.
Итоги голосования подведём 30 декабря в 23:59, после чего свяжемся с авторами трёх работ, набравших наибольшее число голосов, и расскажем, как получить приз. Всем еще раз спасибо за материалы, с наступающим!
Андрей Ивахнов
ВОУ ВОУ ВОУ
здесь только один Ивахнов.
А Андрей Ивахов.
Расскажи историю своей фамилии. Вы специально добавили букву Х, чтобы стать уникальными?
В позапрошлом веке моих предков обменяли на охотничьих собак. Собаки уехали в Польшу, а в Россию приехала семья Ивахновских, которую поселили в селе Растовцы. При советской власти фамилию сократили. К Иоанну наша фамилия не имеет никакого отношения.
Я вот знаю по бабушке по отцовской линии происхождение. Фамилия Гирина.
В тверской губернии предки трудились на мануфактурах весовщиками.
Я выбираю «Учёбу в Англии»
Какую часть?
Любую.
Кстати, @Александр Хнычков , в раз планируется подарок на НГ для TJ?
Да это я так, мечтаю об "Учёбе в Англии. Часть 4"
Если мне память не изменяет, то третья часть была как раз 31 декабря 2018
У нас есть три приза: футболки TJ с уникальным дизайном
@Zoibana чем там твоя история с толстовкой закончилась? Выдали?
Примечание: материал заблокировали на территории Российской Федерации после жалобы РКН за пропаганду наркотиков. Надеемся, найти способ ознакомиться с ним для вас не станет проблемой.
Пропаганда обхода блокировок?