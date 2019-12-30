— Как вы себя чувствуете? — спросила психиатр.

— Отлично, — ответил я. — Только одна проблема.

— Какая? — спросила она.

— Мне никто не говорил, что нормальные люди так скучно живут. Не грустно или депрессивно, а именно скучно, изо дня в день, — сказал я.

Психиатр рассмеялась:

— Ну за это мы с вами и боролись. Попейте витамин D, гуляйте, больше бывайте на солнце.