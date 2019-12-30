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Личный опыт человека, который поборол депрессию.
Медиаконсультант, автор книги «Новостная интернет-журналистика», бывший журналист Lenta.ru и экс-издатель The Bell Александр Амзин опубликовал на Medium рассказ о личном и успешном опыте борьбы с депрессией.
Амзин подчеркнул, что описал исключительно личный опыт, который нельзя переложить на другого человека в полном виде. «Цель этого текста — заставить вас обратиться к врачу, а затем постепенно выработать программу действий», — отметил автор. Он предупредил, что до похода к специалисту и минимум пяти встреч с ним не следует принимать никаких решений.
Пользователи TJ подробно рассказывали о депрессии, её возникновении, способах лечения и вредных советах.
Нормальные у тебя темы перед Новым Годом
Новогодние праздники — это прям один из пиковых периодов, в который люди могут совершить с собой что-нибудь плохое
Реально?
Это откуда? И чем объясняется?
"psychological explanations of a ‘broken promises effect’, which occurs when individuals’ hopes of a new beginning at the start of new temporal periods are not met"
https://www.nationalelfservice.net/mental-health/suicide/mondays-and-new-years-day-associated-with-peaks-in-suicide-incidence/
А что мне блчдь лыбу давить как дебил. А депрессии не сушествует. Хватит копировать за западом это там модно хуйнёй заниматься. Намедни зашёл на реддит и что то знакомое, оказывается, все эти ваши сраные шуточки, мемчики и зелёные обезьяны оттуда, сами нихуя придумать не можете всё копируете!
Таблетки принял?
Лично я поборол депрессию полугодовым игровым запоем. Играл в компьютерные игры по ~8-10 часов в день
А сейчас по сколько играешь?
По 14 часов, но депрессия то подавлена
знаю чувака, который сидит на антидипресантах, он обратился к врачу за помощью, врач выписал те же самые антидипресанты лол
К психологу ходил?
Что-то из статьи лишь ясно, что человек лечился только таблетками. Но это лишь 25% процентов успеха. Если проблемы вообще везде, то таблетки не помогут, нужно обращаться к психотерапевтам/психологам.
www.nationalelfservice.net