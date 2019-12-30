Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Истории
Сергей Звезда
481

«Если вы „просто по жизни грустненький“, вам стоит зайти к врачу. На всякий случай» Материал редакции

Личный опыт человека, который поборол депрессию.

25 комментариев
В закладки

Медиаконсультант, автор книги «Новостная интернет-журналистика», бывший журналист Lenta.ru и экс-издатель The Bell Александр Амзин опубликовал на Medium рассказ о личном и успешном опыте борьбы с депрессией.

Как я слез с антидепрессантов
На что похожа депрессия, почему без врача не обойтись, и как так получается, что снижение…
medium.com

Амзин подчеркнул, что описал исключительно личный опыт, который нельзя переложить на другого человека в полном виде. «Цель этого текста — заставить вас обратиться к врачу, а затем постепенно выработать программу действий», — отметил автор. Он предупредил, что до похода к специалисту и минимум пяти встреч с ним не следует принимать никаких решений.

Что такое депрессия — три цитаты

Человек не чувствует в себе не то что желания — возможности совершить даже самое простое действие. Многие здоровые люди легко могут представить себе нежелание сделать утром зарядку, почти переходящее в невозможность. Теперь усильте это ощущение и примените его к таким вещам как встать, выпить стакан воды или почистить зубы.

Так как на больного постоянно давит внешний мир, постоянно заставляя делать те или иные вещи, он может замкнуться в себе или, напротив, быть раздражительным.

На всё это часто наслаиваются различного рода зависимости. Чаще всего — пищевая (пирожные, сладости и фастфуд на короткое время обеспечивают кажущийся прилив сил) или игровая (получить ощущение прогресса в игровом пространстве гораздо проще, чем в реальной жизни).

Тезисы Амзина

  • Необходимо слушаться врача. Если он занимается пациентом плохо, лучше сменить доктора, желательно — на платного;
  • Нужно различать функции психолога, психотерапевта и психиатра. Первые два — это «группа поддержки», а последний — врач, необходимый при диагностированном депрессивном или схожем состоянии;
  • Если не хватает «сил жить, работать и радоваться собственным усилиям», то следует обратиться к специалисту — чем раньше, тем лучше: «Если вы „просто по жизни грустненький“, вам стоит зайти к врачу. На всякий случай»;
  • Не следует пытаться проговаривать мысли о самоубийстве с неспециалистом: «Если у вас всерьёз промелькнули суицидальные мысли, срочно обратитесь к врачу»;
  • Алкоголь и другие сильнодействующие психоактивные вещества не станут «ответом», максимум — инструментом. Всё, кроме лекарств, контролирует сам пациент, который «при малейшем сомнении» должен консультироваться с врачом.

Текст лучше прочитать целиком. Вот о чём там ещё говорится

  • Как лечат депрессию: «Вы не можете ничего делать [...] Чтобы распутать удавку, надо аккуратно и контролируемо приучить вас к успеху, каким бы маленьким он ни был»;
  • Почему выздоровление не приходит моментально: «В словах „медленно возвращается желание что-то делать“ ключевое слово „медленно“»;
  • Как проходит диагностика («У нас ушло несколько недель, если не месяцев»), как подбирают препарат («Вы счастливчик, если назначенное лекарство подошло с первого раза») и когда пациент начинает слезать с антидепрессантов («задолго до уменьшения дозы»);
  • Как жить после лечения и управлять своим временем («Ни в коем случае нельзя брать на себя слишком много обязательств. Тренироваться в прыжках в длину мы будем потихоньку»).

— Как вы себя чувствуете? — спросила психиатр.

— Отлично, — ответил я. — Только одна проблема.

— Какая? — спросила она.

— Мне никто не говорил, что нормальные люди так скучно живут. Не грустно или депрессивно, а именно скучно, изо дня в день, — сказал я.

Психиатр рассмеялась:

— Ну за это мы с вами и боролись. Попейте витамин D, гуляйте, больше бывайте на солнце.

из разговора Амзина с врачом «несколько месяцев назад»

Пользователи TJ подробно рассказывали о депрессии, её возникновении, способах лечения и вредных советах.

Депрессия: о причинах и способах лечения…
Научный лонгрид о сложном и трудном пути изучения заболевания.
tjournal.ru
Когда человек сломался — Наука на TJ
Что такое депрессия, причины и следствия её возникновения и что известно об этом заболевании на…
tjournal.ru

#медицина #болезни #личныйопыт

Истории
Подписан
Отписаться
Когда тело становится тюрьмой
Что чувствует и о чем думает человек с неизлечимым заболеванием.
14
13
Реклама на TJ
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0430","\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439\u043e\u043f\u044b\u0442","\u0431\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u0438"], "comments": 25, "likes": 13, "favorites": 14, "is_advertisement": false, "subsite_label": "stories", "id": 133763, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 30 Dec 2019 23:09:47 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо
Кроссовки из космоса
Что подарит миру сотрудничество adidas и МКС.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/RocketBankSummary/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('rocket-bank-summary'); if (container) { s.onload = function() { new RocketBankSummary.Special({ container: container, location: 'article', share: { url: '', title: '', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 30);
0
{ "id": 133763, "author_id": 2216, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/133763\/get","add":"\/comments\/133763\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/133763"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214351, "last_count_and_date": null }
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Искусный Дворянин

2

Нормальные у тебя темы перед Новым Годом

Ответить

Сергей Звезда

Искусный
6

Новогодние праздники — это прям один из пиковых периодов, в который люди могут совершить с собой что-нибудь плохое (речь не о покупке подписки на TJ)

Ответить

Roman Persianinov

Сергей
1

Новогодние праздники — это прям один из пиковых периодов, в который люди могут совершить с собой что-нибудь плохое

Реально?

Ответить

Alexander Pestov

Roman
1
Ответить

Roman Persianinov

Alexander
1

Это откуда? И чем объясняется?

Ответить

Alexander Pestov

Roman
1

"psychological explanations of a ‘broken promises effect’, which occurs when individuals’ hopes of a new beginning at the start of new temporal periods are not met"
https://www.nationalelfservice.net/mental-health/suicide/mondays-and-new-years-day-associated-with-peaks-in-suicide-incidence/

Mondays and New Year's Day associated with peaks…
Emily Stapley discovers that Springtime, Mondays and New Year's Day are all associated with peaks…
www.nationalelfservice.net
Ответить

пепси

Roman
0

НОВЫМ ГОДОМ

Ответить

Roman

пепси
0

Обращением Путина, видимо

Ответить

пепси

Roman
1
Ответить

Weall FAlldown

Сергей
0

И присмотр Реальной любви не помогает?(

Ответить

Неолд

–2

А что мне блчдь лыбу давить как дебил. А депрессии не сушествует. Хватит копировать за западом это там модно хуйнёй заниматься. Намедни зашёл на реддит и что то знакомое, оказывается, все эти ваши сраные шуточки, мемчики и зелёные обезьяны оттуда, сами нихуя придумать не можете всё копируете!

Ответить

Roman Persianinov

Неолд
4

Таблетки принял?

Ответить

Неолд

Roman
–1

Да, Темпалгин, голова по дороге домой разболелась, у меня часто давление от кофе. Эти таблетки помогают только от боли, через час опять приходится принимать, а сходить к врачу и решить проблему с давлением у меня нет времени.

Ответить

Roman Persianinov

Неолд
0

Не болей

Ответить

CiZerin

1

Лично я поборол депрессию полугодовым игровым запоем. Играл в компьютерные игры по ~8-10 часов в день

Ответить

Это не шутки

CiZerin
0

А сейчас по сколько играешь?

Ответить

Mr. LoveJoy

Это
1

По 14 часов, но депрессия то подавлена

Ответить

Это не шутки

Mr.
0

Поздравляю

Ответить

Mr. LoveJoy

Это
0

Спасибо, у меня двойня!

Ответить

Искусный Дворянин

1
Ответить

William Nash

0

знаю чувака, который сидит на антидипресантах, он обратился к врачу за помощью, врач выписал те же самые антидипресанты лол

Ответить

Александра Хотимченко

William
0

К психологу ходил?

Ответить

пепси

Александра
0

А к батюшке?

Ответить

Миша Давыдов

0

Что-то из статьи лишь ясно, что человек лечился только таблетками. Но это лишь 25% процентов успеха. Если проблемы вообще везде, то таблетки не помогут, нужно обращаться к психотерапевтам/психологам.

Ответить

Миша Давыдов

Миша
0
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
По всей России проводят рейды против снюса — фактически запрещены любые никотиносодержащие смеси. Главное
Производители научились обходить запрет на снюс, но его аналоги тоже объявили нелегальными.
90
Новости
RuTube начал проверять пользователей на знание просмотренной рекламы
При неверном ответе в тесте, пользователя заставляют повторно посмотреть рекламу.
102
Интернет и мемы
Гарольд, они лесбиянки: главные мемы 2010-х годов о девушках, которые любят девушек
Несомненно, главные итоги уходящей декады.
112
Популярное за три дня
Интернет и мемы
«И фужерчики? И фужерчики»: самый добрый мем конца года — про котов и поездку в «Икею»
«Понимающий» рыжий кот сначала был символом поддержки и уюта на Западе, а спустя годы добрался и до России, став героем комиксов.
62
Новости
В центр Москвы к Новому году завезли снег. Из-за аномального тепла в городе его нет
Часть сугробов, привезённых на улицы, огородили заборами. В соцсетях иронизируют: «С московским бюджетом можно и зиму купить».
140
Новости
Глава Роскомнадзора Александр Жаров зарегистрировался в Telegram
Эх, ирония.
29

Прямой эфир

Влад Скрабневский

С новым 1900 годом: как…

Леонид Зайцев

RuTube начал проверять…

Mr. LoveJoy

«Если вы „просто по жизни…

Фёдор Крюков

С новым 1900 годом: как…

Миша Давыдов

«Если вы „просто по жизни…

Миша Давыдов

«Если вы „просто по жизни…

Ислам Маммеев

По всей России проводят рейды…

Илюхер XXIX

«TJournal — это помойка говняная»

Это не шутки

«Если вы „просто по жизни…

Карина Мирзаева

Житель Кировской области…

Mr. LoveJoy

«Если вы „просто по жизни…

Weall FAlldown

«Если вы „просто по жизни…

Vladimir…

«TJournal — это помойка говняная»

пепси

«Если вы „просто по жизни…

Alexander Pestov

«Если вы „просто по жизни…

Roman Persianinov

«Если вы „просто по жизни…

пепси

«Если вы „просто по жизни…

пепси

«Если вы „просто по жизни…

Roman Persianinov

«Если вы „просто по жизни…

Roman Golovin

Биология поведения человека…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]