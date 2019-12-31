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что происходит в интернете
Муки войны, вечная жизнь Pirate Bay, киберсталкинг девочек-подростков и многое другое.
Под конец года редакторы TJ традиционно делятся лонгридами, которые им больше всего запомнились. Это добровольный и субъективный формат, поэтому в подборку попали самые разные тексты, не связанные общей тематикой. Их объединяет лишь то, что все они написаны в жанре публицистики.
В середине «нулевых» журналы вроде «Молотка» и COOL стали для меня, в то время подростка из посёлка с северного уголка Сибири, каким-то пропуском в другой мир, более насыщенный и разонообразный. У меня ещё тогда не было толком интернета, сверстников вокруг было не очень много, но была огромная стопка журналов, где со мной говорят на одном языке. Материал «Батеньки» — именно про это. А заодно про людей, которые его делали, и немного про свободу тех лет.
Виктория Аракелян для «Батеньки».
Русская служба Би-би-си подготовила подробнейший материал о деле, которое называют первым в мире раскрытым убийством, заказанным в даркнете. По сути, это целая детективная история, где российский хакер оказался одновременно и кибермошенником, и криптовалютным бизнесменом, и продавцом наркотиков. А когда за ним по пятам стала идти следователь Евгения Шишкина — ещё и нанимателем киллера. Для меня это одна из самых впечатляющих журналистских работ года.
Светлана Рейтер, Андрей Сошников и Темур Кигурадзе для Би-би-си.
История об инцеле, который сделал пластическую операцию, чтобы уменьшить нос и увеличить челюсть. Он думал, что это поможет ему стать популярным среди девушек. Сначала герой статьи обрадовался «новому лицу», но вскоре стал замечать всё новые и новые недостатки.
После пятой операции его челюсть так распухла, что от отчаяния он попытался совершить суицид. Мне кажется, это отличная иллюстрация того, что на самом деле у инцелов нет никаких проблем с внешностью, а всё дело в непринятии себя. Ну и в ненависти к окружающему миру, конечно.
Элис Хайнс для The Cut.
Многие популярные пиратские сервисы закрылись ещё в нулевых, но Pirate Bay удаётся выживать вот уже в течение 15 лет, отбиваясь от исков об авторских правах и уголовных преследований. История о судебных разбирательствах, попытках шведских властей уничтожить сервера, тюремных сроках, уходе создателей, продолжении их дела анонимными пользователями и влиянии, которое сервис оказал на современный интернет.
Эдди Ким для Mel Magazine.
В небольшом американском городке завёлся киберсталкер, который вымогал у школьниц обнажённые снимки, а затем шантажировал их, чтобы они не могли пожаловаться родителями или в полицию. Он взламывал соцсети девушек и просил выслать больше фото — если те отказывались, то сталкер рассылал уже имеющиеся у него фото друзьям жертвы. Если он не получал никаких фото, то продолжал преследовать девушек в соцсетях. Даже если они меняли номера телефонов, электронные почты и аккаунты.
Многим его жертвам было слишком стыдно признаваться в том, что они отправляли свои снимки сталкеру, но некоторые не побоялись и обратились в полицию. В итоге федеральное расследование привело к аресту 19-летнего Райана Вале, которого приговорили к девяти годам лишения свободы. Оказалось, что он шантажировал своих одноклассниц, с которыми был знаком в реальной жизни.
Стефани Клиффорд для Wired.
В 2019 году я читал гораздо меньше статей, чем раньше. Журналисту в таком признаваться стыдно, ведь только благодаря чтению работ коллег и конкурентов можно расти как автор. Но всё-таки в этом году я больше времени уделял художественным книгам — одному из любимых увлечений. Потому и в фавориты лучших текстов года попала статья издания «Полки» о романе Достоевского «Бесы».
Он далеко не такой известный, как «Карамазовы», «Идиот» или «Преступления и наказание», но мне кажется одним из самых искренних у Достоевского. Сначала оно кажется скучноватым политическим заявлением, но быстро преобразуется в жестокую и беспросветную историю о пагубных идеях. Разумеется, авторы «Полки» куда умнее меня, так что только после прочтения их статьи у меня сложилось более-менее сносное понимание книги. А когда после прочтения ты понимаешь, что открыл для себя нечто по-настоящему новое — это самое приятное чувство.
Редакция «Полки».
The New York Times заслуженно славится лучшими журналистскими материалами в мире, но в этом году меня больше всего поразила большая колонка, а скорее рассказ журналиста Адама Линехана о службе солдатом-санитаром во время войны в Ираке и Афганистане. Он честно и без стыда делится историей, как годами мучился от вины за гибель друзей — одного из них разорвало на части у него на глазах.
Обращаясь к воспоминаниям о дедушке, который прошёл Вторую мировую войну, Линехан пытается понять, как ветераны сражений пытаются (и зачастую не могут) справиться с чувством вины. Это не только очень хорошо написанная история, где есть место и трагедии, и радости, но и терапия для людей с посттравматическим синдромом, через борьбу с которым автор проносит читателя.
Адам Линехан для The New York Times Magazine.
В этом году, если отложить издания «Комитета», я чаще всего читал материалы Sports.ru. Хотя наши тематики пересекаются лишь в редких случаях, в этом году я посвятил их сайту и приложению немало времени. Спорт за исключением нескольких видов и даже конкретных турниров в нашей стране не очень-то и популярен. Но это издание давно уже вышло за пределы аудитории спортивных гиков и теперь, если что, находит способы рассказать своим читателям и об Иване Голунове, и о митингах в Москве.
Я посоветую почитать исследование Sports.ru, которое (извините) посвящено футболу. Вроде бы тема для многих скучна: почему российские клубы играют по плохому календарю. Но на самом деле это монумент глупости и непрофессионализму тех, кто отвечает за российский футбол — и найти актуальный текст, который это покажет лучше и увлекательнее даже для далёких от этого мира людей, будет затруднительно.
Владислав Воронин для Sports.ru.
Азетенг из Ганы ещё подростком носил с собой карманное радио и представлял себя таинственным журналистом, а с помощью скрытой съёмки на телефон даже разоблачил преподавателей, которые брали взятки с учеников за оценки и варили алкоголь на территории школы. И спустя годы такой характер не растворился, а неплохо так аукнулся. Ему понадобились очки со скрытой камерой, смелость и удача — этого оказалось достаточно, чтобы запечатлеть многочисленные преступления против человечества в пути через Сахару.
Джоель Гюнтер для Би-би-си Африка.
Один из главных медиапроектов года — «Холод», который запустила бывшая журналистка «Медузы» Таисия Бекбулатова. Она собирает самые мрачные и необычные истории из российских регионов и превращает в огромные, очень интересные лонгриды. Тексты, которые вышли в «Холоде» за четыре месяца существования — это крутая, высокопрофессиональная журналистика, и каждый из них по-своему примечателен.
Отдельно упомяну самую первую историю — про хакасского маньяка, который несколько лет безнаказанно насиловал и убивал женщин. По ней Бекбулатова выпустила ещё и документальный подкаст. Читать это больно. Максимальная беспомощность — знать, кто насиловал и пытался убить тебя и многих других, и понимать, что ничего ему за это не будет. Он будет так же ездить по абаканским дорогами, присматривая новую жертву.
Герой — жестокий садист, но он в итоге понёс ответственность за свои преступления, в отличие от людей, годами прикрывавших его и давивших на пострадавших.
Таисия Бекбулатова для «Холода».
Текст, обостривший мою паранойю по поводу курьеров, таксистов и других людей, которые могут узнать, где я живу/работаю и отследить мой график. Я читала много историй о том, как кого-то сталкерили. Дать интервью согласились не только пострадавшая и её близкие, но и и сам сталкер. История получилось очень подробной и будоражащей.
Хорошо всё закончилось или нет — сказать трудно, потому что без серьёзного вреда здоровью или имуществу за преследование в России не наказывают. И, оставив в покое одну жертву, сталкер может сразу переключиться на другую.
Елизавета Нестерова для «Настоящего времени».
Происходящее вокруг «московского дела» часто казалось абсурдным. Текст о том, как Сергей Фомин сдавался полиции — концентрация этого абсурда. Незаконно преследуемый человек хочет поступить законопослушно, а реакция на это — шок, непонимание, «сильно ли он пьян?». Дело против Сергея, кстати, закрыли! Может, действительно просто не хотели задерживать?
Егор Сковорода и Маша Павлова для «Медиазоны».
Не понимаю почему в этой подборке нет этой статьи. https://tjournal.ru/stories/116645-kak-ya-horonil-mat После прочтения, я просто ахуевал от этой системы, самое необычное, лучшее, полезное, что я читал в 2019 и что никогда не хотелось бы применить, по крайней мере в ближайшие 70 лет.
Спиздил идею у дтф
Не вижу упоминания каникул и выходных, спиздил у елистратова
ещё мы украли идею писать новости у газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах»
Вообще такие подборки статей выходят на TJ уже несколько лет подряд. Название раньше было другое, но смысл тот же
Стремно, что топ почти целиком состоит из каких-то жутких историй. Не виню, уверен, что написано классно, но просто жутко