«Есть те, кто не знает об эпидемии»: интервью с парой из России, которая осталась в «закрытом» из-за коронавируса Ухане

Есть ли в городе паника и что делают жители, чтобы не заразиться.

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Фото @7sur7.be

23 января власти Китая закрыли 11-миллионный город Ухань, в котором началась эпидемия коронавируса. Кроме того, выехать и въехать теперь нельзя и в соседние города — Хуанган и Эчжоу. По последним данным, всего зарегистрировали 570 случаев заболевания: 17 человек погибли, 92 находятся в тяжёлом состоянии. Семейная пара из России Валерия Лазарева и Денис Долбнёв работают в Ухане с осени 2019 года. В интервью TJ они рассказали, как к эпидемии относятся местные жители, экспаты и туристы, есть ли в городе паника и какие мифы о коронавирусе стали популярны.

Расскажите, как давно вы в Ухане и чем вы занимаетесь?

Валерия: Мы музыкальное дуо, приехали в сентябре. У нас шестимесячный контракт с отелем InterContinental Wuhan. Мы занимаемся музыкой, работаем каждый день в отеле в лобби и ресторане.

Milasti DUO @milasti_duo Ready for Military World Games 💪 #intercontinentalwuhan #Intercontinental #Wuhan #cism #militaryworldgames #china #hotelentertainment #acousticduo Валерия Лазарева и Денис Долбнёв

Как вам и когда стало известно о том, что в Ухане эпидемия?

Валерия: Примерно неделю назад.

Денис: На самом деле о вирусе стало известно ещё до Нового года. Сначала ходили слухи, а 31-го числа [декабря] был первый зарегистрированный случай здесь. Но всё было довольно спокойно. В начале января мы даже уезжали из Уханя и путешествовали по Китаю. Потом вернулись и вот буквально дня четыре назад началась, собственно, эпидемия.

Как стало известно, что уже началась эпидемия?

Денис: Официально эпидемия началась после того, как всё это проникло в официальные СМИ. В Китае есть такая особенность: так как это закрытая страна, то открытая информация в государственных СМИ — это уже серьезный звоночек. Я точно не скажу число, когда передали по китайскому телевидению и начали [писать] во всех СМИ. Но можно считать, что неделю назад.

Валерия: Да, неделю, чуть поменьше. Но такая мини-паника началась буквально два дня назад, когда сказали всем надевать маски. Люди начали сметать еду с полок. Сегодня официально закрыли все въезды и выезды из города, [отменили] общественный транспорт, отменяют рейсы, поезда не ходят. Но у нас здесь есть русское сообщество и чат, где все весь день эту тему перемалывают. И кто-то бежит из города в соседние города. У них какие-то свои таксисты, которым они звонят. И эти таксисты знают, в каком месте можно просочиться. До этого сегодня еще был открыт проезд, но санитары проверяли температуру [при выезде]. Но сейчас гайки закручивают всё больше и пытаются закрыть город. Мне кажется, это надо было сделать неделю назад.

​Перекрытие границ города Ухань

Денис: Есть слухи, что ребята [ещё] уезжают. Кто-то уезжает в соседние маленькие, чтобы пересесть на поезд и доехать до какого-то большого города и улететь отсюда [Из Китая].

Валерия: У нас есть групповой чат русских в WeChat он называется «Рухань». И там все люди вместе переживают. Действительно это не очень приятно, даже стрёмно немного. Мы вообще в отельной комнате сидим и не выходим. Ходим только в масках по отелю. Не знаю, почему нам не отменяют работу, мы в шоке, если честно. Но у нас [в отеле] даже буфет закрыли.

Денис: Народа в отеле нет вообще. А если и есть, то они тоже сидят в комнатах. Персонал тоже особо не ходит. Есть пара менеджеров и ответственные сторожа.

Вы говорили про мини-панику. Когда она стартовала и как проявляется, помимо того, что люди скупают маски и еду?

Валерия: Это не мини-паника, но напряжение небольшое есть в воздухе, это чувствуется.

Денис: Что касается информации в Китае, то тут всё очень сложно. Есть официальная статистика и данные. В основном, все вбросы делают либо китайские соцсети, либо просто какие-то китайцы, которые говорят: «Мы были в клинике, там не 300 человек [заражены], а восемь тысяч человек». Сегодня китаянка из другой провинции, наша подруга, сказала: «Блин ребята, все очень серьёзно, даже не сравнится с CАРСОМ». (имеется в виду SARS, заболевание известное как атипичная пневмония — прим. TJ ) Все сравнивают эту эпидемию с той эпидемией. Статистика может быть «чернобыльской», может быть адекватной. Что касается общего настроения, то я не сказал бы, что кто-то тут особенно бегают.

Валерия: Никто не бегает, просто говорят: «Ой, нас не выпускают, что делать». Но вообще в этой ситуации не нужно никуда двигаться, потому что ты являешься потенциальным разносчиком этой гадости и пока будешь по аэропортам и поездам ходить, можешь легко [там] поймать эту гадость. Но это проблема [с передвижением] связана даже не с вирусом, а то, что сейчас [наблюдается] массовая миграция из Китая и в Китай.

На вокзале в городе Ухань людям измеряют температуру

Денис: Сейчас китайский Новый год. Традиционно все китайцы едут к себе на малую родину, в свои деревни и города. Соответственно, сейчас идёт большой миграционный поток в году. Понятно, что вирус разносится, и власти пытаются этому противостоять. Плюс ещё с этого дня власти сказали, что берут на себя полностью финансовое обеспечение всех медпунктов, больниц и так далее. И каждый может прийти, ему бесплатно окажут помощь. С любыми симптомами ОРВИ сказали ломиться к врачу в больницу. Там сейчас происходит что-то невозможное. Из-за этого из соседних больших городов приехало подкрепление медпомоищи. Мы не гуляли и не смотрели на больных, но говорят, что там полный ажиотаж.

Валерия: Мы смотрим видео с китайского TiKTok, там периодически проскальзывают больницы.

Какие меры предосторожности всем рекомендуют принимать?

Валерия: Есть два типа масок, которые нужно носить. Одна —хирургическая маска — она защищает на 70% от проникновения бактерий. Вторая называется N95. На них жутко взлетели прайсы. На TaoBao могут продавать маску за 600 юаней, то есть почти за шесть тысяч рублей. В аптеках их уже нет, там спекуляция страшная. Китайцы жёсткий бизнес на этом сейчас делают. [Ещё] рекомендуют не выходить на улицу и проветривать помещение.

​Маска N95, которую рекомендуют носить всем находящимся в Ухане

Денис: Главное — не есть мясо и рыбу и не контактировать с животными. Не контактировать с людьми, не ходить в общественные места и постоянно мыть руки. Сейчас везде поставил дезинфекторы.

Валерия: То есть обычные меры, которые применяются при всяких респираторных заболеваниях.

Как вообще изменилась жизнь в городе? Заведения и кафе закрываются?

Денис: Кто-то закрывается, кто-то нет. Какого-то централизованного указа закрыть все места нет. Какие-то многолюдные бары закрылись по своей инициативе. Но все, конечно, нет. Тем более сейчас китайский Новый год. Если честно, то [некоторые] китайцы сейчас празднуют Новый год и спокойно сидят и выпивают в ресторанах.

@lazarevaworks

Валерия: Я видела видео, где тётки с рынка тащили курицу. Я не знаю, что должно произойти, чтобы они поняли [что это запрещено].

Денис: Есть ребята, которые сидят на панике, а есть те, кто даже не слышал, похоже, про коронавирус.

Валерия: И даже русские. Вчера в каком-то баре был русский стендап. И они туда все пошли, хотя там и было мало народу.

Денис: Последний раз мы в городе были три дня назад. Но мы не заметили никаких изменений. Очень людно, все без масок, всё очень оживленно.

Валерия: Я слышала, что метро не работает. Но насколько поняла потом, это не так. Просто на входе проверяют температуру. И без масок в общественные места уже не пускают, это уже официально.

Да, писали, что движение общественного транспорта внутри города приостановлено.

Д: Даже если это и произошло, то произошло сегодня (власти сообщали, что движение общественного транспорта прекратят к 10:00 23 января — прим TJ). И то сегодня с утра было несколько вбросов. Первый был про то, что сегодня эвакуируют заражённых в какой-то специальный изолятор. Для этого якобы и закрыли город. Так, наверное, и произошло.

Валерия: Я не знаю, в каких источниках объявили, но они тоже вроде были официальные, что город закрывают. Но закрывали его в течение всего дня. Машины проезжали, [на выезде] проверяли температуру так же, как и на всех КПП. Мы это видели в TikTok. Люди из русского чата выехали в Чангшу и Сиань. И вот только сейчас, уже к вечеру, всё позакрывали.

Денис: Ещё сегодня сказали, что сегодня с пяти до восьми вечера будет дезинфекция с воздуха. Но это тоже был вброс, потому что вроде как ничего не было.

А где публикуют эти вбросы?

Денис: Это были соцсети, какие-то непонятные китайские газеты.

Валерия: Вообще мы берём информацию на официальных китайских сайтах. Там всё на китайском написано, но многие [экспаты] говорят на китайском, все пользуются переводчиком. Официальные паблики есть в WeChat.

Денис: Вообще мы живём [суммарно] в Китае шесть лет, у нас много подписок на китайские новости, много китайских друзей, мы немного говорим и читаем по-китайски. В этом плане у нас есть доступ к местной информации.

А как вы определяете, какая информация вброс, а какие сведения официальные?

Валерия: Это всё очень странно и страшно, потому что не понимаем на самом деле. Информацию вбрасывают, но так и неясно, что точно, а что враньё.

Денис: Можно вернуться во времена Советского Союза и понять, во-первых, отношение самих китайцев к этим новостям. То есть они сами на них не уповают и в них особо не верят. Все прекрасно понимают, что [настоящие] официальные данные никто тебе не скажет.

Валерия: Китай не должен терять лицо перед всем миром — это их менталитет.

Денис: То есть, например, какое-нибудь сообщество в WeChat опубликует какой-нибудь вброс про восемь тысяч заражённых и уже через полчаса пишет опровержение. На самом деле это опровержение или кто-то сказал это написать — никто не знает. Это очень контролируемая и регулируемая машина.

А на центральном телевидении руководство города что-то говорило об эпидемии?

Денис: Не можем сказать. Мы последние несколько часов (Валерия и Денис дали интервью днём 23 января — прим. TJ) не смотрели телевизор.

Как на эпидемию реагируют экспаты и туристы?

Денис: По-разному. Во-первых, все в разных условиях находятся. Можно найти экспатов, которые вообще не знают об этом. Так что есть определённое количество ребят, которые ходят в бары и ни о чём не задумывается. У меня есть чаты на отвлечённые темы, например, про баскетбол, и там людям пофигу, что происходит. Другие хватают чемоданы и детей и бегут из города. Наш товарищ из Южной Африки закрылся в квартире, купил еды и пива, и смотрит новости спорта.

Валерия: Я думаю, что если что-то [вроде паники] и разовьётся, то завтра-послезавтра. Потому что сейчас всё только началось.

Денис: Мне кажется, сейчас больше стёба, чем паники. Очень много мемов пошло [про эпидемию], все угорают.

Валерия: Я думаю, что людям нашего возраста вирус не грозит. Потому что большинство умерших — это старики, у которых есть букет хронических заболеваний.

Денис: Большинству — 89-92 года.

Это то, что вам официально сообщают?

Денис: Да, там данные про стабильно про людей за 80 [лет].

Валерия: А так, люди вылечиваются, но кому иммунитета на что хватает.

Какие мифы у местного населения существуют по поводу возникновения вируса. Таблоиды пишут, что жители винят летучих мышей?

Валерия: Есть самый главный рынок по деликатесам и дичи, которую китайцы отлавливают: енотов, хорьков и летучих мышей, и жрут их. Говорят, что кто-то сожрал енота или хорька. Этот рынок уже закрыт, там военные и колючая проволока, этот район оцеплен.

Денис: Но в чате обсуждали, что это могла быть и летучая мышь.

Валерия: Но это было дикое животное, с которым приготовили с ним суп и съели. И от этого пошёл вирус.

Денис: Ещё есть миф, что это происки Alibaba Group. В Китае всё, включая воду, заказывают доставкой с TaoBao (онлайн-сервис, принадлежащий Alibaba Group). И есть бредовая версия, что пустили этот вирус, чтобы все заперлись дома и заказывали всё из интернета. Но в Ухане доставка TaoBao сегодня не работает, хотя по всей стране — да.

Статья создана участником Лиги авторов. О том, как она работает и как туда вступить, рассказано в этом материале.