Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Истории
Софья Вольянова
8054

«Есть те, кто не знает об эпидемии»: интервью с парой из России, которая осталась в «закрытом» из-за коронавируса Ухане

Есть ли в городе паника и что делают жители, чтобы не заразиться.

62 комментария
В закладки
Аудио
Фото @7sur7.be

23 января власти Китая закрыли 11-миллионный город Ухань, в котором началась эпидемия коронавируса. Кроме того, выехать и въехать теперь нельзя и в соседние города — Хуанган и Эчжоу. По последним данным, всего зарегистрировали 570 случаев заболевания: 17 человек погибли, 92 находятся в тяжёлом состоянии.

Семейная пара из России Валерия Лазарева и Денис Долбнёв работают в Ухане с осени 2019 года. В интервью TJ они рассказали, как к эпидемии относятся местные жители, экспаты и туристы, есть ли в городе паника и какие мифы о коронавирусе стали популярны.

Расскажите, как давно вы в Ухане и чем вы занимаетесь?

Валерия: Мы музыкальное дуо, приехали в сентябре. У нас шестимесячный контракт с отелем InterContinental Wuhan. Мы занимаемся музыкой, работаем каждый день в отеле в лобби и ресторане.

Milasti DUO @milasti_duo
Ready for Military World Games 💪 #intercontinentalwuhan #Intercontinental #Wuhan #cism #militaryworldgames #china #hotelentertainment #acousticduo
Валерия Лазарева и Денис Долбнёв

Как вам и когда стало известно о том, что в Ухане эпидемия?

Валерия: Примерно неделю назад.

Денис: На самом деле о вирусе стало известно ещё до Нового года. Сначала ходили слухи, а 31-го числа [декабря] был первый зарегистрированный случай здесь. Но всё было довольно спокойно. В начале января мы даже уезжали из Уханя и путешествовали по Китаю. Потом вернулись и вот буквально дня четыре назад началась, собственно, эпидемия.

Как стало известно, что уже началась эпидемия?

Денис: Официально эпидемия началась после того, как всё это проникло в официальные СМИ. В Китае есть такая особенность: так как это закрытая страна, то открытая информация в государственных СМИ — это уже серьезный звоночек. Я точно не скажу число, когда передали по китайскому телевидению и начали [писать] во всех СМИ. Но можно считать, что неделю назад.

Валерия: Да, неделю, чуть поменьше. Но такая мини-паника началась буквально два дня назад, когда сказали всем надевать маски. Люди начали сметать еду с полок. Сегодня официально закрыли все въезды и выезды из города, [отменили] общественный транспорт, отменяют рейсы, поезда не ходят. Но у нас здесь есть русское сообщество и чат, где все весь день эту тему перемалывают. И кто-то бежит из города в соседние города. У них какие-то свои таксисты, которым они звонят. И эти таксисты знают, в каком месте можно просочиться. До этого сегодня еще был открыт проезд, но санитары проверяли температуру [при выезде]. Но сейчас гайки закручивают всё больше и пытаются закрыть город. Мне кажется, это надо было сделать неделю назад.

​Перекрытие границ города Ухань

Денис: Есть слухи, что ребята [ещё] уезжают. Кто-то уезжает в соседние маленькие, чтобы пересесть на поезд и доехать до какого-то большого города и улететь отсюда [Из Китая].

Валерия: У нас есть групповой чат русских в WeChat он называется «Рухань». И там все люди вместе переживают. Действительно это не очень приятно, даже стрёмно немного. Мы вообще в отельной комнате сидим и не выходим. Ходим только в масках по отелю. Не знаю, почему нам не отменяют работу, мы в шоке, если честно. Но у нас [в отеле] даже буфет закрыли.

Денис: Народа в отеле нет вообще. А если и есть, то они тоже сидят в комнатах. Персонал тоже особо не ходит. Есть пара менеджеров и ответственные сторожа.

Вы говорили про мини-панику. Когда она стартовала и как проявляется, помимо того, что люди скупают маски и еду?

Валерия: Это не мини-паника, но напряжение небольшое есть в воздухе, это чувствуется.

Денис: Что касается информации в Китае, то тут всё очень сложно. Есть официальная статистика и данные. В основном, все вбросы делают либо китайские соцсети, либо просто какие-то китайцы, которые говорят: «Мы были в клинике, там не 300 человек [заражены], а восемь тысяч человек». Сегодня китаянка из другой провинции, наша подруга, сказала: «Блин ребята, все очень серьёзно, даже не сравнится с CАРСОМ». (имеется в виду SARS, заболевание известное как атипичная пневмония — прим. TJ ) Все сравнивают эту эпидемию с той эпидемией. Статистика может быть «чернобыльской», может быть адекватной. Что касается общего настроения, то я не сказал бы, что кто-то тут особенно бегают.

Валерия: Никто не бегает, просто говорят: «Ой, нас не выпускают, что делать». Но вообще в этой ситуации не нужно никуда двигаться, потому что ты являешься потенциальным разносчиком этой гадости и пока будешь по аэропортам и поездам ходить, можешь легко [там] поймать эту гадость. Но это проблема [с передвижением] связана даже не с вирусом, а то, что сейчас [наблюдается] массовая миграция из Китая и в Китай.

На вокзале в городе Ухань людям измеряют температуру

Денис: Сейчас китайский Новый год. Традиционно все китайцы едут к себе на малую родину, в свои деревни и города. Соответственно, сейчас идёт большой миграционный поток в году. Понятно, что вирус разносится, и власти пытаются этому противостоять. Плюс ещё с этого дня власти сказали, что берут на себя полностью финансовое обеспечение всех медпунктов, больниц и так далее. И каждый может прийти, ему бесплатно окажут помощь. С любыми симптомами ОРВИ сказали ломиться к врачу в больницу. Там сейчас происходит что-то невозможное. Из-за этого из соседних больших городов приехало подкрепление медпомоищи. Мы не гуляли и не смотрели на больных, но говорят, что там полный ажиотаж.

Валерия: Мы смотрим видео с китайского TiKTok, там периодически проскальзывают больницы.

Какие меры предосторожности всем рекомендуют принимать?

Валерия: Есть два типа масок, которые нужно носить. Одна —хирургическая маска — она защищает на 70% от проникновения бактерий. Вторая называется N95. На них жутко взлетели прайсы. На TaoBao могут продавать маску за 600 юаней, то есть почти за шесть тысяч рублей. В аптеках их уже нет, там спекуляция страшная. Китайцы жёсткий бизнес на этом сейчас делают. [Ещё] рекомендуют не выходить на улицу и проветривать помещение.

​Маска N95, которую рекомендуют носить всем находящимся в Ухане

Денис: Главное — не есть мясо и рыбу и не контактировать с животными. Не контактировать с людьми, не ходить в общественные места и постоянно мыть руки. Сейчас везде поставил дезинфекторы.

Валерия: То есть обычные меры, которые применяются при всяких респираторных заболеваниях.

Как вообще изменилась жизнь в городе? Заведения и кафе закрываются?

Денис: Кто-то закрывается, кто-то нет. Какого-то централизованного указа закрыть все места нет. Какие-то многолюдные бары закрылись по своей инициативе. Но все, конечно, нет. Тем более сейчас китайский Новый год. Если честно, то [некоторые] китайцы сейчас празднуют Новый год и спокойно сидят и выпивают в ресторанах.

@lazarevaworks

Валерия: Я видела видео, где тётки с рынка тащили курицу. Я не знаю, что должно произойти, чтобы они поняли [что это запрещено].

Денис: Есть ребята, которые сидят на панике, а есть те, кто даже не слышал, похоже, про коронавирус.

Валерия: И даже русские. Вчера в каком-то баре был русский стендап. И они туда все пошли, хотя там и было мало народу.

Денис: Последний раз мы в городе были три дня назад. Но мы не заметили никаких изменений. Очень людно, все без масок, всё очень оживленно.

Валерия: Я слышала, что метро не работает. Но насколько поняла потом, это не так. Просто на входе проверяют температуру. И без масок в общественные места уже не пускают, это уже официально.

Да, писали, что движение общественного транспорта внутри города приостановлено.

Д: Даже если это и произошло, то произошло сегодня (власти сообщали, что движение общественного транспорта прекратят к 10:00 23 января — прим TJ). И то сегодня с утра было несколько вбросов. Первый был про то, что сегодня эвакуируют заражённых в какой-то специальный изолятор. Для этого якобы и закрыли город. Так, наверное, и произошло.

Валерия: Я не знаю, в каких источниках объявили, но они тоже вроде были официальные, что город закрывают. Но закрывали его в течение всего дня. Машины проезжали, [на выезде] проверяли температуру так же, как и на всех КПП. Мы это видели в TikTok. Люди из русского чата выехали в Чангшу и Сиань. И вот только сейчас, уже к вечеру, всё позакрывали.

Денис: Ещё сегодня сказали, что сегодня с пяти до восьми вечера будет дезинфекция с воздуха. Но это тоже был вброс, потому что вроде как ничего не было.

@Dystopia - #HongKong is NOT China @Dystopia992
#WuhanCoronavirus🇨🇳
— With the WHOLE city locked down from today, people in #Wuhan start FIGHTING for #food & daily supplies in local supermarkets 😱

No wonder #CCPChina is sending out #army to guard major Train Stations & Airport!

#ChinaPneumonia #ChinaVirus
#Wuhan #WuhanSARS https://t.co/kckctOjjA2
После закрытия ВСЕГО города сегодня люди в Ухане начали драться за еду и товары первой необходимости в супермаркетах

А где публикуют эти вбросы?

Денис: Это были соцсети, какие-то непонятные китайские газеты.

Валерия: Вообще мы берём информацию на официальных китайских сайтах. Там всё на китайском написано, но многие [экспаты] говорят на китайском, все пользуются переводчиком. Официальные паблики есть в WeChat.

Денис: Вообще мы живём [суммарно] в Китае шесть лет, у нас много подписок на китайские новости, много китайских друзей, мы немного говорим и читаем по-китайски. В этом плане у нас есть доступ к местной информации.

А как вы определяете, какая информация вброс, а какие сведения официальные?

Валерия: Это всё очень странно и страшно, потому что не понимаем на самом деле. Информацию вбрасывают, но так и неясно, что точно, а что враньё.

Денис: Можно вернуться во времена Советского Союза и понять, во-первых, отношение самих китайцев к этим новостям. То есть они сами на них не уповают и в них особо не верят. Все прекрасно понимают, что [настоящие] официальные данные никто тебе не скажет.

Валерия: Китай не должен терять лицо перед всем миром — это их менталитет.

Денис: То есть, например, какое-нибудь сообщество в WeChat опубликует какой-нибудь вброс про восемь тысяч заражённых и уже через полчаса пишет опровержение. На самом деле это опровержение или кто-то сказал это написать — никто не знает. Это очень контролируемая и регулируемая машина.

А на центральном телевидении руководство города что-то говорило об эпидемии?

Денис: Не можем сказать. Мы последние несколько часов (Валерия и Денис дали интервью днём 23 января — прим. TJ) не смотрели телевизор.

Как на эпидемию реагируют экспаты и туристы?

Денис: По-разному. Во-первых, все в разных условиях находятся. Можно найти экспатов, которые вообще не знают об этом. Так что есть определённое количество ребят, которые ходят в бары и ни о чём не задумывается. У меня есть чаты на отвлечённые темы, например, про баскетбол, и там людям пофигу, что происходит. Другие хватают чемоданы и детей и бегут из города. Наш товарищ из Южной Африки закрылся в квартире, купил еды и пива, и смотрит новости спорта.

Валерия: Я думаю, что если что-то [вроде паники] и разовьётся, то завтра-послезавтра. Потому что сейчас всё только началось.

CNW @ConflictsW
Video from inside a hospital in Wuhan
#China #Wuhan #Coronavirus https://t.co/K2HJNwudlw

Денис: Мне кажется, сейчас больше стёба, чем паники. Очень много мемов пошло [про эпидемию], все угорают.

Валерия: Я думаю, что людям нашего возраста вирус не грозит. Потому что большинство умерших — это старики, у которых есть букет хронических заболеваний.

Денис: Большинству — 89-92 года.

Это то, что вам официально сообщают?

Денис: Да, там данные про стабильно про людей за 80 [лет].

Валерия: А так, люди вылечиваются, но кому иммунитета на что хватает.

Какие мифы у местного населения существуют по поводу возникновения вируса. Таблоиды пишут, что жители винят летучих мышей?

Валерия: Есть самый главный рынок по деликатесам и дичи, которую китайцы отлавливают: енотов, хорьков и летучих мышей, и жрут их. Говорят, что кто-то сожрал енота или хорька. Этот рынок уже закрыт, там военные и колючая проволока, этот район оцеплен.

Денис: Но в чате обсуждали, что это могла быть и летучая мышь.

Валерия: Но это было дикое животное, с которым приготовили с ним суп и съели. И от этого пошёл вирус.

Денис: Ещё есть миф, что это происки Alibaba Group. В Китае всё, включая воду, заказывают доставкой с TaoBao (онлайн-сервис, принадлежащий Alibaba Group). И есть бредовая версия, что пустили этот вирус, чтобы все заперлись дома и заказывали всё из интернета. Но в Ухане доставка TaoBao сегодня не работает, хотя по всей стране — да.

Статья создана участником Лиги авторов. О том, как она работает и как туда вступить, рассказано в этом материале.

#вирусизкитая #ухань #интервью #лигаавторов

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы рассказать свою историю.

Написать
Истории
Подписан
Отписаться
Как спор между революционерами разрушил нефтяную отрасль России
Революция 1905 года: вся страна в огне, а на юге бакинские нефтепромыслы горят в буквальном смысле слова. Две революционные социалистические организации бурно выясняют, кто из них на самом деле руководит забастовкой. Кто бы ни победил — в любом случае нефтепромыслам можно сказать: «Пока!»
33
57
Реклама на TJ
{ "author_name": "Софья Вольянова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043b\u0438\u0433\u0430\u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432","\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0432\u044c\u044e","\u0443\u0445\u0430\u043d\u044c","\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0438\u0437\u043a\u0438\u0442\u0430\u044f"], "comments": 62, "likes": 57, "favorites": 33, "is_advertisement": false, "subsite_label": "stories", "id": 138213, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 23 Jan 2020 21:22:31 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 138213, "author_id": 139647, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/138213\/get","add":"\/comments\/138213\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/138213"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214351, "last_count_and_date": null }
62 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Анна Гласс

16

Интересно, а вот те кто пытается просочится, у них вообще все норм? Они не думают, что они могут разнести вирус/инфекцию? Предполагаю им насрать. Была новость сегодня, что в РФ уже кто-то прилетел с подозрением. Это все те же уебки, которые с гриппом в офис ходят и в общественном транспорте катаются, потому что у них ДЕЛА.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Анна
21

чтобы с гриппом в офис не ходили штрафы надо выписывать не работникам, а предприятиям, что заставляют людей хуячить без отдыха

Ответить

Анна Гласс

Дамир
8

А вот хрен, сама свидетельницей была - не берут больничный из принципа, стараются при начальстве сделать вид, что все ок. Совершенно серьезно, сейчас везде гонят в шею на больничный и никого не заставляют ходить заболевшим, эти блядоэнтузиасты сами напирают. Вот че ты ему сделаешь? А в транспорте? А в самолете? У него отпуск, он заслужил, не билеты же сдавать. По хер что весь в соплях и у людей тоже отпуск, он всех перезаражает, главное он на ВСЕХ КЛАЛ И ОТДОХНЕТ или говно-дела доделает.

Ответить

Унылый Лось

Анна
6

Не заставляют, но охают, когда ты его берешь. На фоне активно работающих ты становишься лентяем. Тебя могут подозревать в прогулах.

Но это не исключает мудаков, которым наплевать. И вообще это не простуда, а аллергия.

Ответить

Анна Гласс

Унылый
4

И штраф за разогревание рыбы в микроволновках надо.

Ответить

Дамир

Анна
3

офисного клерка видно издалека (я тот человек, который греет рыбу в микроволновке)

Ответить

Унылый Лось

Дамир
0

И делаешь попкорн, а потом ни с кем не делишься?

Ответить

Анна Гласс

Дамир
0

я честно говоря не знала, что упоминание твоей должности может кому-то не понравится лол) @lsk бат вай, она разве не настоящая?)

Ответить

Анна Гласс

Дамир
–1

но я не офисный клерк, спасибо за комплимент, конечно, senior editor for tech/entertainment at russian media outlet TJ) 

*да дома хоть труп проститутки можно греть в микроволновке - вообще не волнует

Ответить

Анна Гласс

Унылый
0

Я и такое видела, да - это неадекват, но я и другого много видела. То что должно быть строже именно с работодателем не спорю. Чтобы в его интересах было реально гнать на больничный, а не заражать весь офис. Тем более сейчас можно и из дома поработать в случае чего.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Анна
5

Тебя формально могут и не заставлять ходить на работу, но например объём работы такой, что ты не можешь просто свалить. Тут нужно чтобы руководство само предлагало работнику решение проблемы, а не отдавало на откуп человеку: всё-таки это в первую очередь в интересах работодателя. Но много ты найдёшь начальников, которые при лёгком кашле скажут подчинённым «сиди дома пожалуйста и не приходи никуда, пока не выздоровеешь, иначе уволю»?

Ответить

Илья Гераськин

Анна
3

Больничный оплачивается на 100% только после многолетнего стажа. И даже у 100% есть верхнее ограничение по сумме. В Москве очень заметна будет просадка

Ответить

Анна Гласс

Илья
2

Вот именно, я в курсе. Пусть все болеют, главное чтобы у меня просадки не было. Вот такой я ахиренный.

Ответить

Илья Гераськин

Анна
0

Ну это мудаки всякие так делают. Можно на крайняк из дома работать

Ответить

Анна Гласс

Илья
0

Ну, а я о чем?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Илья
1

Хуевые конторы. Современные нормальные компании оплачивают полностью без ограничений

Ответить

the art of гепард

Анна
1

Ну тут, по-моему, когда как. У нас гонят взашей из офиса, если чихаешь-кашляешь. 
Но в большинстве других компаний, конечно, либо сами работники сидят до победного (точнее, наоборот), либо начальство воняет про ответственность, либо всё сразу

Ответить

Михаил Фоменков

Анна
0

Ну хз, меня вот вполне серьёзно уволили за то, что позволил себе три дня поболеть.

Ответить

the art of гепард

Михаил
2

Ох, и радуйся тогда. Нафиг в таком аду работать

Ответить

Михаил Фоменков

the
0

Так и есть, там было жуткое душнилово в японском стиле с русским колоритом.

Ответить

Нелли

Анна
0

У меня коллегу с температурой в 38 не отпустили домой, сказали "ну выпей терафлю", а когда она уже взяла больничный, ей сказали "ок, тогда работай дома", потом ее вызывали на работу, она недолечилась и у нее все продолжилось, на что ей ответили "в смысле, ты же недавно была на больничном, ну так прими какое-нибудь лекарство и работай, кроме тебя твою работу никто не будет выполнять", мне один пропущенный день хотели вычесть из зп, потому что я не вызвала скорую и не предоставила справку, хотя у меня тупо была температура и озноб (ну это было в начале моей короткой карьеры в этой компании), а еще одну сотрудницу, которая слегла с пневмонией (кстати из-за работы и условия ее рабочего места), уволили, потому что она проболела 3 недели, хоть и лежала в больнице

Ответить

Анна Гласс

Нелли
0

Да я верю, просто видела и с другой стороны ситуацию. Так-то и говорю, работодатель у нас свиной более чем полностью и его в этом плане было бы тоже неплохо нагнуть.

Ответить

Михаил Фоменков

Дамир
0

Дамир, подмигни, если намекаешь.

Ответить

Артем Стажаров

Анна
1

Причем с подозрением именно в Питере( 

Ответить

Анна Гласс

Артем
2

Я честно скажу, я б за такую херню штрафы впиливала хорошие, вплоть до оплаты лечения всем кого заразил, а может даже и сажала бы. Почему-то считается, что это херня. А потом воют мол у нас СПИД зашкаливает, ну правильно, есть люди которым абсолютно срать кого и когда они там заразили, а есть те кто видимо и назло может это делать, а ответственности никакой. 

Ответить

Алексей Позитивный

Анна
1

Сейчас бы осуждать эгоистические порывы... Я бы также сделал. Минимизировав риск заражения для себя самого, и обследоваться в другом месте, а не в очаге заражения.

Ответить

Анна Гласс

Алексей
0

Да-да, тот который в Питер прилетел именно так и рассуждал, угу.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Анна
2

Там уже опровергли обоих с подозрениями в Питере, успокойтесь 

Ответить

Алексей Позитивный

Анна
0

Если бы я был ебанутым распространяющим болезнь, то пошел бы шлюх ебать

Ответить

Анна Гласс

Алексей
0

Ну таких как ты надо отстреливать)

Ответить

Миша Давыдов

15

Фига вы. Как вы умудрились взять первыми такое уникальное интервью как горячий пирожок? И галочку у статьи забыли

Ответить

Alexander Balan

Миша
5

Смекал очка

Ответить

Сергей Звезда

Миша
1

Нашли в соцсетях и написали им, они ответили. Магия!

Ответить

Keka Yobikov

Сергей
3

TJournal получил комментарий?

Ответить

Сергей Звезда

Keka
2

как видишь, даже два

Ответить

Михаил Фоменков

Сергей
3

Пророчество сбылось, грядёт Судный день.

Ответить

Eldar

Сергей
0

Скажи пожалуйста в какой соцсети

Ответить

Сергей Звезда

Eldar
0

инстагрэм

Ответить

Eldar

Сергей
0

Врешь, не верю.

Ответить

Сергей Звезда

Eldar
0

почему?

Ответить

Eldar

Сергей
0

Инста помойка, ВК все.

Ответить

Вова Кахачев

Eldar
0

ВК не лучше. Все хуйня, кроме телеги

Ответить

Eldar

Вова
0

Не богохульствуй брат

Ответить

Сергей Звезда

Eldar
0

А, понятно, клёвые аргументы и предметы для спора, ок

Ответить

Eldar

Сергей
0
Ответить

Ded Pihto

Миша
2

А вдруг они это всё сочинили, город же скоро вымрет и никто никогда не узнает

Ответить

Дмитрий Орлов

Миша
1

Спасибо никите лихачеву за лигу автору

Ответить

Roman Persianinov

Миша
1

И галочку у статьи забыли

Не забыли, участники Лиги без них

Ответить

Миша Давыдов

Roman
0

Тогда почему у этого автора все предыдущие статьи с галочкой?

Ответить

Православие. Патриотизм.

5

 Китайцы жёсткий бизнес на этом сейчас делают

Пшик-пшик, и нет дедопихтовского коммунизма, ата-та.

Ответить

Аристарх Знаменский

3

Хороший дуэт был

Ответить

Сергей Колегов

2

@Дамир Камалетдинов 
Я для кого очепятки отправляю?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Сергей
1

Не я выпускал этот текст, но укажу ответственному, спасибо

Ответить

Дмитрий Орлов

Дамир
0

@Roman Persianinov исправляй

Ответить

Артем Стажаров

–1

Че-то тревожно это всё с вирусом. Хочется закрыться и не выходить из дома

Ответить

Дамир Камалетдинов

Артем
2

в 2003 году такое уже было в Китае и там более смертельный коронавирус был, так что не стоит паниковать раньше времени

Ответить

Micro

0

На первой фотке китайский Чигур.

Ответить

Максим Костюков

0

"офциальные"

Ответить

Кирилл Борисов

0

Новое DLC Plague Inc

Ответить

робот-бёрдвотчер

0

есть определённое количество ребят, которые ходят в бары и ни о чём не задумывается

Такие есть везде.

Ответить

Джордж Харви

0

Учитывая что в Китае почти как в СССР с информацией, есть вероятность, что все как с Чернобылем. Про катастрофу узнали спустя неделю только в Украине.

Ответить

Leonid Zaitsev

0

 «Блин ребята, все очень серьёзно, даже не сравнится с CАРСОМ».

Согласен, с CAPCOM даже Беседка не сравнится

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Колонки с «Алисой» научились вызывать такси. Телефон для этого не нужен, все подробности сообщит голосовой ассистент
«Алиса, вызови такси».
138
Интернет и мемы
Абсурд, ностальгия по 90-м и знакомые образы: почему YouTube-сериал «Внутри Лапенко» стал открытием рунета
Проект, за которым стоит театральный актёр и продакшн-студия Comedy Club, разошёлся на мемы, цитаты и гифки.
141
Новости
Житель Орехово-Зуева пожаловался на стендап-комика Александра Долгополова из-за оскорбления чувств верующих
Полицейский, отправивший запрос в петербургский бар, при звонке TJ бросил трубку.
192
Популярное за три дня
Новости
Александр Долгополов уехал из России. На комика написали заявление об оскорблении чувств верующих
«Чтобы быть спокойнее».
339
Технологии
Google и Mozilla прислали Microsoft поздравительные торты в честь выпуска браузера Edge на Chromium
Просто милота от коллег по цеху.
27
Интернет и мемы
Так?
13

Прямой эфир

Дмитрий Кораблёв

Колонки с «Алисой» научились…

Dead Horse

Джеймс Корден на самом деле не…

Александра…

С 30 января 2020 года МТС…

Прекрасен, как Иисус

ВОЗ отказалась объявлять…

Stan Majors

Запись в подсайте Twitter

Всё, что я умею

В Tinder появится аварийная…

jname

Продолжая тред про вирус

Master Oogway

Так?

Александра…

С 30 января 2020 года МТС…

Master Oogway

Мем: Андрей Петров скептически…

Taktischer Corgi

ВОЗ отказалась объявлять…

Амир Аль-Мопеди

Так?

Владимир Яворский

ВОЗ отказалась объявлять…

Иван Семёныч

С 30 января 2020 года МТС…

badResistor

Кто рисует иллюстрации для…

Ekkie

С 30 января 2020 года МТС…

Владимир Яворский

ВОЗ отказалась объявлять…

ouxen

С 30 января 2020 года МТС…

TheVengord

Стрелку Часов Судного дня…

Master Oogway

Так?
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]