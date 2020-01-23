«Есть те, кто не знает об эпидемии»: интервью с парой из России, которая осталась в «закрытом» из-за коронавируса Ухане

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Есть ли в городе паника и что делают жители, чтобы не заразиться.
23 января власти Китая закрыли 11-миллионный город Ухань, в котором началась эпидемия коронавируса. Кроме того, выехать и въехать теперь нельзя и в соседние города — Хуанган и Эчжоу. По последним данным, всего зарегистрировали 570 случаев заболевания: 17 человек погибли, 92 находятся в тяжёлом состоянии.
Семейная пара из России Валерия Лазарева и Денис Долбнёв работают в Ухане с осени 2019 года. В интервью TJ они рассказали, как к эпидемии относятся местные жители, экспаты и туристы, есть ли в городе паника и какие мифы о коронавирусе стали популярны.
Расскажите, как давно вы в Ухане и чем вы занимаетесь?
Валерия: Мы музыкальное дуо, приехали в сентябре. У нас шестимесячный контракт с отелем InterContinental Wuhan. Мы занимаемся музыкой, работаем каждый день в отеле в лобби и ресторане.
Как вам и когда стало известно о том, что в Ухане эпидемия?
Валерия: Примерно неделю назад.
Денис: На самом деле о вирусе стало известно ещё до Нового года. Сначала ходили слухи, а 31-го числа [декабря] был первый зарегистрированный случай здесь. Но всё было довольно спокойно. В начале января мы даже уезжали из Уханя и путешествовали по Китаю. Потом вернулись и вот буквально дня четыре назад началась, собственно, эпидемия.
Как стало известно, что уже началась эпидемия?
Денис: Официально эпидемия началась после того, как всё это проникло в официальные СМИ. В Китае есть такая особенность: так как это закрытая страна, то открытая информация в государственных СМИ — это уже серьезный звоночек. Я точно не скажу число, когда передали по китайскому телевидению и начали [писать] во всех СМИ. Но можно считать, что неделю назад.
Валерия: Да, неделю, чуть поменьше. Но такая мини-паника началась буквально два дня назад, когда сказали всем надевать маски. Люди начали сметать еду с полок. Сегодня официально закрыли все въезды и выезды из города, [отменили] общественный транспорт, отменяют рейсы, поезда не ходят. Но у нас здесь есть русское сообщество и чат, где все весь день эту тему перемалывают. И кто-то бежит из города в соседние города. У них какие-то свои таксисты, которым они звонят. И эти таксисты знают, в каком месте можно просочиться. До этого сегодня еще был открыт проезд, но санитары проверяли температуру [при выезде]. Но сейчас гайки закручивают всё больше и пытаются закрыть город. Мне кажется, это надо было сделать неделю назад.
Денис: Есть слухи, что ребята [ещё] уезжают. Кто-то уезжает в соседние маленькие, чтобы пересесть на поезд и доехать до какого-то большого города и улететь отсюда [Из Китая].
Валерия: У нас есть групповой чат русских в WeChat он называется «Рухань». И там все люди вместе переживают. Действительно это не очень приятно, даже стрёмно немного. Мы вообще в отельной комнате сидим и не выходим. Ходим только в масках по отелю. Не знаю, почему нам не отменяют работу, мы в шоке, если честно. Но у нас [в отеле] даже буфет закрыли.
Денис: Народа в отеле нет вообще. А если и есть, то они тоже сидят в комнатах. Персонал тоже особо не ходит. Есть пара менеджеров и ответственные сторожа.
Вы говорили про мини-панику. Когда она стартовала и как проявляется, помимо того, что люди скупают маски и еду?
Валерия: Это не мини-паника, но напряжение небольшое есть в воздухе, это чувствуется.
Денис: Что касается информации в Китае, то тут всё очень сложно. Есть официальная статистика и данные. В основном, все вбросы делают либо китайские соцсети, либо просто какие-то китайцы, которые говорят: «Мы были в клинике, там не 300 человек [заражены], а восемь тысяч человек». Сегодня китаянка из другой провинции, наша подруга, сказала: «Блин ребята, все очень серьёзно, даже не сравнится с CАРСОМ». (имеется в виду SARS, заболевание известное как атипичная пневмония — прим. TJ ) Все сравнивают эту эпидемию с той эпидемией. Статистика может быть «чернобыльской», может быть адекватной. Что касается общего настроения, то я не сказал бы, что кто-то тут особенно бегают.
Валерия: Никто не бегает, просто говорят: «Ой, нас не выпускают, что делать». Но вообще в этой ситуации не нужно никуда двигаться, потому что ты являешься потенциальным разносчиком этой гадости и пока будешь по аэропортам и поездам ходить, можешь легко [там] поймать эту гадость. Но это проблема [с передвижением] связана даже не с вирусом, а то, что сейчас [наблюдается] массовая миграция из Китая и в Китай.
Денис: Сейчас китайский Новый год. Традиционно все китайцы едут к себе на малую родину, в свои деревни и города. Соответственно, сейчас идёт большой миграционный поток в году. Понятно, что вирус разносится, и власти пытаются этому противостоять. Плюс ещё с этого дня власти сказали, что берут на себя полностью финансовое обеспечение всех медпунктов, больниц и так далее. И каждый может прийти, ему бесплатно окажут помощь. С любыми симптомами ОРВИ сказали ломиться к врачу в больницу. Там сейчас происходит что-то невозможное. Из-за этого из соседних больших городов приехало подкрепление медпомоищи. Мы не гуляли и не смотрели на больных, но говорят, что там полный ажиотаж.
Валерия: Мы смотрим видео с китайского TiKTok, там периодически проскальзывают больницы.
Какие меры предосторожности всем рекомендуют принимать?
Валерия: Есть два типа масок, которые нужно носить. Одна —хирургическая маска — она защищает на 70% от проникновения бактерий. Вторая называется N95. На них жутко взлетели прайсы. На TaoBao могут продавать маску за 600 юаней, то есть почти за шесть тысяч рублей. В аптеках их уже нет, там спекуляция страшная. Китайцы жёсткий бизнес на этом сейчас делают. [Ещё] рекомендуют не выходить на улицу и проветривать помещение.
Денис: Главное — не есть мясо и рыбу и не контактировать с животными. Не контактировать с людьми, не ходить в общественные места и постоянно мыть руки. Сейчас везде поставил дезинфекторы.
Валерия: То есть обычные меры, которые применяются при всяких респираторных заболеваниях.
Как вообще изменилась жизнь в городе? Заведения и кафе закрываются?
Денис: Кто-то закрывается, кто-то нет. Какого-то централизованного указа закрыть все места нет. Какие-то многолюдные бары закрылись по своей инициативе. Но все, конечно, нет. Тем более сейчас китайский Новый год. Если честно, то [некоторые] китайцы сейчас празднуют Новый год и спокойно сидят и выпивают в ресторанах.
Валерия: Я видела видео, где тётки с рынка тащили курицу. Я не знаю, что должно произойти, чтобы они поняли [что это запрещено].
Денис: Есть ребята, которые сидят на панике, а есть те, кто даже не слышал, похоже, про коронавирус.
Валерия: И даже русские. Вчера в каком-то баре был русский стендап. И они туда все пошли, хотя там и было мало народу.
Денис: Последний раз мы в городе были три дня назад. Но мы не заметили никаких изменений. Очень людно, все без масок, всё очень оживленно.
Валерия: Я слышала, что метро не работает. Но насколько поняла потом, это не так. Просто на входе проверяют температуру. И без масок в общественные места уже не пускают, это уже официально.
Да, писали, что движение общественного транспорта внутри города приостановлено.
Д: Даже если это и произошло, то произошло сегодня (власти сообщали, что движение общественного транспорта прекратят к 10:00 23 января — прим TJ). И то сегодня с утра было несколько вбросов. Первый был про то, что сегодня эвакуируют заражённых в какой-то специальный изолятор. Для этого якобы и закрыли город. Так, наверное, и произошло.
Валерия: Я не знаю, в каких источниках объявили, но они тоже вроде были официальные, что город закрывают. Но закрывали его в течение всего дня. Машины проезжали, [на выезде] проверяли температуру так же, как и на всех КПП. Мы это видели в TikTok. Люди из русского чата выехали в Чангшу и Сиань. И вот только сейчас, уже к вечеру, всё позакрывали.
Денис: Ещё сегодня сказали, что сегодня с пяти до восьми вечера будет дезинфекция с воздуха. Но это тоже был вброс, потому что вроде как ничего не было.
А где публикуют эти вбросы?
Денис: Это были соцсети, какие-то непонятные китайские газеты.
Валерия: Вообще мы берём информацию на официальных китайских сайтах. Там всё на китайском написано, но многие [экспаты] говорят на китайском, все пользуются переводчиком. Официальные паблики есть в WeChat.
Денис: Вообще мы живём [суммарно] в Китае шесть лет, у нас много подписок на китайские новости, много китайских друзей, мы немного говорим и читаем по-китайски. В этом плане у нас есть доступ к местной информации.
А как вы определяете, какая информация вброс, а какие сведения официальные?
Валерия: Это всё очень странно и страшно, потому что не понимаем на самом деле. Информацию вбрасывают, но так и неясно, что точно, а что враньё.
Денис: Можно вернуться во времена Советского Союза и понять, во-первых, отношение самих китайцев к этим новостям. То есть они сами на них не уповают и в них особо не верят. Все прекрасно понимают, что [настоящие] официальные данные никто тебе не скажет.
Валерия: Китай не должен терять лицо перед всем миром — это их менталитет.
Денис: То есть, например, какое-нибудь сообщество в WeChat опубликует какой-нибудь вброс про восемь тысяч заражённых и уже через полчаса пишет опровержение. На самом деле это опровержение или кто-то сказал это написать — никто не знает. Это очень контролируемая и регулируемая машина.
А на центральном телевидении руководство города что-то говорило об эпидемии?
Денис: Не можем сказать. Мы последние несколько часов (Валерия и Денис дали интервью днём 23 января — прим. TJ) не смотрели телевизор.
Как на эпидемию реагируют экспаты и туристы?
Денис: По-разному. Во-первых, все в разных условиях находятся. Можно найти экспатов, которые вообще не знают об этом. Так что есть определённое количество ребят, которые ходят в бары и ни о чём не задумывается. У меня есть чаты на отвлечённые темы, например, про баскетбол, и там людям пофигу, что происходит. Другие хватают чемоданы и детей и бегут из города. Наш товарищ из Южной Африки закрылся в квартире, купил еды и пива, и смотрит новости спорта.
Валерия: Я думаю, что если что-то [вроде паники] и разовьётся, то завтра-послезавтра. Потому что сейчас всё только началось.
Денис: Мне кажется, сейчас больше стёба, чем паники. Очень много мемов пошло [про эпидемию], все угорают.
Валерия: Я думаю, что людям нашего возраста вирус не грозит. Потому что большинство умерших — это старики, у которых есть букет хронических заболеваний.
Денис: Большинству — 89-92 года.
Это то, что вам официально сообщают?
Денис: Да, там данные про стабильно про людей за 80 [лет].
Валерия: А так, люди вылечиваются, но кому иммунитета на что хватает.
Какие мифы у местного населения существуют по поводу возникновения вируса. Таблоиды пишут, что жители винят летучих мышей?
Валерия: Есть самый главный рынок по деликатесам и дичи, которую китайцы отлавливают: енотов, хорьков и летучих мышей, и жрут их. Говорят, что кто-то сожрал енота или хорька. Этот рынок уже закрыт, там военные и колючая проволока, этот район оцеплен.
Денис: Но в чате обсуждали, что это могла быть и летучая мышь.
Валерия: Но это было дикое животное, с которым приготовили с ним суп и съели. И от этого пошёл вирус.
Денис: Ещё есть миф, что это происки Alibaba Group. В Китае всё, включая воду, заказывают доставкой с TaoBao (онлайн-сервис, принадлежащий Alibaba Group). И есть бредовая версия, что пустили этот вирус, чтобы все заперлись дома и заказывали всё из интернета. Но в Ухане доставка TaoBao сегодня не работает, хотя по всей стране — да.
Статья создана участником Лиги авторов. О том, как она работает и как туда вступить, рассказано в этом материале.
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Интересно, а вот те кто пытается просочится, у них вообще все норм? Они не думают, что они могут разнести вирус/инфекцию? Предполагаю им насрать. Была новость сегодня, что в РФ уже кто-то прилетел с подозрением. Это все те же уебки, которые с гриппом в офис ходят и в общественном транспорте катаются, потому что у них ДЕЛА.
чтобы с гриппом в офис не ходили штрафы надо выписывать не работникам, а предприятиям, что заставляют людей хуячить без отдыха
А вот хрен, сама свидетельницей была - не берут больничный из принципа, стараются при начальстве сделать вид, что все ок. Совершенно серьезно, сейчас везде гонят в шею на больничный и никого не заставляют ходить заболевшим, эти блядоэнтузиасты сами напирают. Вот че ты ему сделаешь? А в транспорте? А в самолете? У него отпуск, он заслужил, не билеты же сдавать. По хер что весь в соплях и у людей тоже отпуск, он всех перезаражает, главное он на ВСЕХ КЛАЛ И ОТДОХНЕТ или говно-дела доделает.
Не заставляют, но охают, когда ты его берешь. На фоне активно работающих ты становишься лентяем. Тебя могут подозревать в прогулах.
Но это не исключает мудаков, которым наплевать. И вообще это не простуда, а аллергия.
И штраф за разогревание рыбы в микроволновках надо.
я честно говоря не знала, что упоминание твоей должности может кому-то не понравится лол) @lsk бат вай, она разве не настоящая?)
но я не офисный клерк, спасибо за комплимент, конечно, senior editor for tech/entertainment at russian media outlet TJ)
*да дома хоть труп проститутки можно греть в микроволновке - вообще не волнует
Я и такое видела, да - это неадекват, но я и другого много видела. То что должно быть строже именно с работодателем не спорю. Чтобы в его интересах было реально гнать на больничный, а не заражать весь офис. Тем более сейчас можно и из дома поработать в случае чего.
Тебя формально могут и не заставлять ходить на работу, но например объём работы такой, что ты не можешь просто свалить. Тут нужно чтобы руководство само предлагало работнику решение проблемы, а не отдавало на откуп человеку: всё-таки это в первую очередь в интересах работодателя. Но много ты найдёшь начальников, которые при лёгком кашле скажут подчинённым «сиди дома пожалуйста и не приходи никуда, пока не выздоровеешь, иначе уволю»?
Больничный оплачивается на 100% только после многолетнего стажа. И даже у 100% есть верхнее ограничение по сумме. В Москве очень заметна будет просадка
Вот именно, я в курсе. Пусть все болеют, главное чтобы у меня просадки не было. Вот такой я ахиренный.
Ну это мудаки всякие так делают. Можно на крайняк из дома работать
Хуевые конторы. Современные нормальные компании оплачивают полностью без ограничений
Ну тут, по-моему, когда как. У нас гонят взашей из офиса, если чихаешь-кашляешь.
Но в большинстве других компаний, конечно, либо сами работники сидят до победного (точнее, наоборот), либо начальство воняет про ответственность, либо всё сразу
Ну хз, меня вот вполне серьёзно уволили за то, что позволил себе три дня поболеть.
Ох, и радуйся тогда. Нафиг в таком аду работать
Так и есть, там было жуткое душнилово в японском стиле с русским колоритом.
У меня коллегу с температурой в 38 не отпустили домой, сказали "ну выпей терафлю", а когда она уже взяла больничный, ей сказали "ок, тогда работай дома", потом ее вызывали на работу, она недолечилась и у нее все продолжилось, на что ей ответили "в смысле, ты же недавно была на больничном, ну так прими какое-нибудь лекарство и работай, кроме тебя твою работу никто не будет выполнять", мне один пропущенный день хотели вычесть из зп, потому что я не вызвала скорую и не предоставила справку, хотя у меня тупо была температура и озноб (ну это было в начале моей короткой карьеры в этой компании), а еще одну сотрудницу, которая слегла с пневмонией (кстати из-за работы и условия ее рабочего места), уволили, потому что она проболела 3 недели, хоть и лежала в больнице
Да я верю, просто видела и с другой стороны ситуацию. Так-то и говорю, работодатель у нас свиной более чем полностью и его в этом плане было бы тоже неплохо нагнуть.
Причем с подозрением именно в Питере(
Я честно скажу, я б за такую херню штрафы впиливала хорошие, вплоть до оплаты лечения всем кого заразил, а может даже и сажала бы. Почему-то считается, что это херня. А потом воют мол у нас СПИД зашкаливает, ну правильно, есть люди которым абсолютно срать кого и когда они там заразили, а есть те кто видимо и назло может это делать, а ответственности никакой.
Сейчас бы осуждать эгоистические порывы... Я бы также сделал. Минимизировав риск заражения для себя самого, и обследоваться в другом месте, а не в очаге заражения.
Да-да, тот который в Питер прилетел именно так и рассуждал, угу.
Если бы я был ебанутым распространяющим болезнь, то пошел бы шлюх ебать
Фига вы. Как вы умудрились взять первыми такое уникальное интервью как горячий пирожок? И галочку у статьи забыли
Нашли в соцсетях и написали им, они ответили. Магия!
TJournal получил комментарий?
как видишь, даже два
инстагрэм
почему?
ВК не лучше. Все хуйня, кроме телеги
А, понятно, клёвые аргументы и предметы для спора, ок
И галочку у статьи забыли
Не забыли, участники Лиги без них
Китайцы жёсткий бизнес на этом сейчас делают
Пшик-пшик, и нет дедопихтовского коммунизма, ата-та.
@Дамир Камалетдинов
Я для кого очепятки отправляю?
Не я выпускал этот текст, но укажу ответственному, спасибо
Че-то тревожно это всё с вирусом. Хочется закрыться и не выходить из дома
в 2003 году такое уже было в Китае и там более смертельный коронавирус был, так что не стоит паниковать раньше времени
есть определённое количество ребят, которые ходят в бары и ни о чём не задумывается
Такие есть везде.
Учитывая что в Китае почти как в СССР с информацией, есть вероятность, что все как с Чернобылем. Про катастрофу узнали спустя неделю только в Украине.
«Блин ребята, все очень серьёзно, даже не сравнится с CАРСОМ».
Согласен, с CAPCOM даже Беседка не сравнится