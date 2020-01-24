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Ищут людей с «базовыми навыками выживания», которые не боятся одиночества и готовы провести на острове полгода.
Владельцы отеля, расположенного на ирландском острове Большой Бласкет, опубликовали вакансию для двоих смотрителей, которые должны будут полгода жить и работать на острове без электричества и водопровода. Вакантную должность захотели занять более 23 тысяч человек.
Небольшой горный остров длиной в 6 километров, расположенный на юго-западе Ирландии, был обитаем до 1953 года. После того, как местный житель заболел, а из-за плохой погоды доктор не смог добраться до Большого Бласкета с полуострова Дингл, который находится в пяти километрах, всех обитателей переселили.
Сейчас на острове действует небольшой отель и кафе, а добраться туда можно на моторной лодке. Место пользуется спросом среди туристов благодаря пляжам и животному миру — дельфинам и тюленям.
10 января владельцы отеля Элис Хейс и её партнёр Билли О'Коннор опубликовали в Твиттере вакансию на пост двух смотрителей, которые будут управлять кафе и отелем из трёх коттеджей. В каждом домике может разместиться до семи человек. Кандидатов ищут на срок с апреля по октябрь 2020 года.
На острове нет электричества — владельцы отеля пользуются свечами и небольшим ветряным двигателем, который генерирует достаточно энергии для зарядки одного устройства. Посетителям кафе и постояльцам гостиницы пользоваться единственной розеткой не разрешают.
Холодильники и морозилки на острове тоже отсутствуют, а готовят местные на газовой плите. Водопровода тоже нет: свежую воду набирают из источника, который находится чуть выше коттеджей. «Это действительно возвращение к истокам», — рассказала Хейс изданию Daily Mail.
Смотрителям предлагают ночевать в помещении над кафе или в одном из коттеджей. Хейс посоветовала взять с собой средство от насекомых, сухой шампунь, термобельё и дневник, чтобы записывать впечатления.
Хейс не рекомендует подавать заявки людям, которые не могут вынести одиночества: «Вы должны быть независимы, легко приспособляться к новой обстановке, не бояться собственной компании, но также быть дружелюбным с другими людьми. Вам не нужно быть [ведущим телепрограммы «Выжить любой ценой»] Беаром Гриллсом, но у вас должны быть базовые навыки выживания».
Несмотря на тяжёлые условия проживания, более чем 23 тысячи человек из разных стран, включая Венесуэлу, Канаду и Иран, отозвались на вакансию Хейс.
Хейс рассказала, что открывает новый сезон уже в шестой раз, но до этого никогда не получала столько откликов: «Удивительно, как много людей хочет жить и работать на отдалённом ирландском острове».
Среди кандидатов оказались люди разных национальностей возрастом от 20 до 40 лет: «Отозвалась и британская пара, которым 77 и 81 год. Но вам нужно быть в хорошей физической форме, чтобы выполнять работу», — отметила Хейс. Владелица отеля рассказала, что сама бы осталась там жить, но не может, поскольку воспитывает двух маленьких сыновей.
В 2019 году смотрителями острова были жители Дублина, библиотекарь Лесли Кехо и госслужащий Гордон Бонд. Кехо рассказала изданию Irish Sunday Mirror, что она быстро привыкла к отсутствию электричества, но без горячей воды жить было сложно. На одиночество Кехо не жаловалась, поскольку на остров часто приезжали посетители — иногда до 30 человек. Но были и времена, когда пара оказывалась оторвана от цивилизации на три-четыре дня: «Приходилось это учитывать, и не тратить запасы».
опубликовали в Твиттере вакансию на пост двух смотрителей
есть пара кандидатов
Хейс посоветовала взять с собой... дневник, чтобы записывать впечатления.
внатуре сиквел намечается
А вообще вакансия норм. Если завезти туда еще самогонный аппарат с сырьем и комплект химлабы с реактивами, то можно очень весело проводить время.
На волонтёрских сайтах хосты, что ищут людей в самую перду ухаживать за оленями,собаками,козами больше всего загружены заявками.
Вам не нужно быть Беаром Гриллсом
Действительно, кто же захочет быть пиздоболом, за которым таскается съемочная группа и он типа выживает