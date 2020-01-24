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Истории
Дарья Лейзаренко
1522

23 тысячи человек откликнулись на вакансию смотрителя ирландского острова. Там нет электричества и водопровода Материал редакции

Ищут людей с «базовыми навыками выживания», которые не боятся одиночества и готовы провести на острове полгода.

11 комментариев
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Остров Большой Бласкет Фото @gbisland

Владельцы отеля, расположенного на ирландском острове Большой Бласкет, опубликовали вакансию для двоих смотрителей, которые должны будут полгода жить и работать на острове без электричества и водопровода. Вакантную должность захотели занять более 23 тысяч человек.

Небольшой горный остров длиной в 6 километров, расположенный на юго-западе Ирландии, был обитаем до 1953 года. После того, как местный житель заболел, а из-за плохой погоды доктор не смог добраться до Большого Бласкета с полуострова Дингл, который находится в пяти километрах, всех обитателей переселили.

Сейчас на острове действует небольшой отель и кафе, а добраться туда можно на моторной лодке. Место пользуется спросом среди туристов благодаря пляжам и животному миру — дельфинам и тюленям.

10 января владельцы отеля Элис Хейс и её партнёр Билли О'Коннор опубликовали в Твиттере вакансию на пост двух смотрителей, которые будут управлять кафе и отелем из трёх коттеджей. В каждом домике может разместиться до семи человек. Кандидатов ищут на срок с апреля по октябрь 2020 года.

Great Blasket Island @gbisland
** Job Vacancy **
A unique position required - looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.
1st April 2020 - October 2020 accommodation and food provided.
Email Alice on info@greatblasketisland.net for more information https://t.co/RJFfrr4QDH
Вакансия! Требуются кандидаты на уникальную должность — ищем смотрителя отеля и кафе на острове на долгосрочной основе. Пару или двоих друзей. На срок с 1 апреля до октября 2020 года. Предоставляем жильё и питание. Пишите на электронную почту, чтобы получить дополнительную информацию

На острове нет электричества — владельцы отеля пользуются свечами и небольшим ветряным двигателем, который генерирует достаточно энергии для зарядки одного устройства. Посетителям кафе и постояльцам гостиницы пользоваться единственной розеткой не разрешают.

Холодильники и морозилки на острове тоже отсутствуют, а готовят местные на газовой плите. Водопровода тоже нет: свежую воду набирают из источника, который находится чуть выше коттеджей. «Это действительно возвращение к истокам», — рассказала Хейс изданию Daily Mail.

Смотрителям предлагают ночевать в помещении над кафе или в одном из коттеджей. Хейс посоветовала взять с собой средство от насекомых, сухой шампунь, термобельё и дневник, чтобы записывать впечатления.

Great Blasket Island @gbisland
https://t.co/SShgxG28BD
Great Blasket Island @gbisland
Tigh Peig. https://t.co/I9JCTb0cv1

Хейс не рекомендует подавать заявки людям, которые не могут вынести одиночества: «Вы должны быть независимы, легко приспособляться к новой обстановке, не бояться собственной компании, но также быть дружелюбным с другими людьми. Вам не нужно быть [ведущим телепрограммы «Выжить любой ценой»] Беаром Гриллсом, но у вас должны быть базовые навыки выживания».

Несмотря на тяжёлые условия проживания, более чем 23 тысячи человек из разных стран, включая Венесуэлу, Канаду и Иран, отозвались на вакансию Хейс.

Great Blasket Island @gbisland
We are beyond overwhelmed at the response for the job post.
Posting the advert last year, we were concerned we would not find ANYONE.
We have received over 23,000 applications.
If only we could get everyone who applied to stay for one night , we’d be fully booked for..
Мы невероятно рады откликам на публикацию с вакансией. Когда мы в прошлом году искали кандидатов, то были уверены, что не найдём никого. Сейчас мы получили более 23 тысяч откликов. Если бы все, кто отозвался, остались бы на острове на одну ночь, то у нас бы не осталось мест до конца года...

Хейс рассказала, что открывает новый сезон уже в шестой раз, но до этого никогда не получала столько откликов: «Удивительно, как много людей хочет жить и работать на отдалённом ирландском острове».

Среди кандидатов оказались люди разных национальностей возрастом от 20 до 40 лет: «Отозвалась и британская пара, которым 77 и 81 год. Но вам нужно быть в хорошей физической форме, чтобы выполнять работу», — отметила Хейс. Владелица отеля рассказала, что сама бы осталась там жить, но не может, поскольку воспитывает двух маленьких сыновей.

Great Blasket Island @gbisland
#selkies https://t.co/bfeAZQc1vr
Шёлки (люди-тюлени из ирландского фольклора)

В 2019 году смотрителями острова были жители Дублина, библиотекарь Лесли Кехо и госслужащий Гордон Бонд. Кехо рассказала изданию Irish Sunday Mirror, что она быстро привыкла к отсутствию электричества, но без горячей воды жить было сложно. На одиночество Кехо не жаловалась, поскольку на остров часто приезжали посетители — иногда до 30 человек. Но были и времена, когда пара оказывалась оторвана от цивилизации на три-четыре дня: «Приходилось это учитывать, и не тратить запасы».

Great Blasket Island @gbisland
Meet the neighbours! https://t.co/Gu5Dfgwaam
Познакомьтесь с соседями!
Great Blasket Island @gbisland
luí na gréine - A set of Sun. https://t.co/znPHEAvVg8
Рассвет
Great Blasket Island @gbisland
Blasket bound for the next few days. #happyplace https://t.co/PjSX4luVEW
Остались на Бласкете на несколько дней

#истории #ирландия

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11 комментариев
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Boris Martynovich

17

опубликовали в Твиттере вакансию на пост двух смотрителей

есть пара кандидатов

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Артём Сухомлинов

Boris
6
Ответить

Boris Martynovich

Артём
1

Хейс посоветовала взять с собой... дневник, чтобы записывать впечатления.

внатуре сиквел намечается

Ответить

Наим Алиев

4

180 пауэрбанков, и я выхожу на работу

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Georgiy Batalov

1

А вообще вакансия норм. Если завезти туда еще самогонный аппарат с сырьем и комплект химлабы с реактивами, то можно очень весело проводить время.

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Maksim Derkach

0

каеф

Ответить

Алена Яровая

0

На волонтёрских сайтах хосты, что ищут людей в самую перду ухаживать за оленями,собаками,козами больше всего загружены заявками.

Ответить

Georgiy Batalov

0

Вам не нужно быть Беаром Гриллсом

Действительно, кто же захочет быть пиздоболом, за которым таскается съемочная группа и он типа выживает

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Аристарх Знаменский

0

Долгополова возьмите

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Yuriy Kovalets

0

Отель Оверлук, перелогиньтесь.

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Amentessa

0

Я не поняла, а инет-то будет?

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