Один самых известных современных священников, оказавшийся слишком неоднозначным даже для РПЦ.

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Фото Ильи Питалева, РИА «Новости»

26 января умер протоиерей Всеволод Чаплин. 51-летний священник сидел на лавочке у храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, где был настоятелем и, по свидетельствам очевидцев, задохнулся во время приступа астмы. Друг Чаплина, главный редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев сообщил, что тот умер от сердечного приступа.

Чаплин был одним из самых известных представителей Русской православной церкви — провокационным, порой карикатурным и неоднозначным.

Чаплин много лет был официальным спикером Церкви. Он комментировал не только духовные, но и политические вопросы

Чаплин работал в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата с 1990 года, несколько лет был заместителем его председателя. А в 2009 году возглавил Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и общества, фактически став пресс-секретарём патриарха.

«Он был одним из первых, кто выстраивал общение с журналистами, с чиновниками», — отмечает глава Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев. По его словам, Чаплин также занимался межрелигиозным диалогом — работал с католиками и протестантами.

В 2012 году разразился скандал с часами патриарха Кирилла, который появился в дорогостоящих Breguet за 30 тысяч долларов. Пресс-служба РПЦ попыталась скрыть это, стерев часы с запястья патриарха в фотошопе, но на фотографии осталось их отражение. Чаплин же заявил, что священники не должны стесняться и скрывать дорогие подарки от прихожан и верующих.

Если кто-то украшает храмы, это проявление любви к храмам. Если кто-то дарит патриарху облачение, икону, машину, часы — это проявление любви к патриарху, которое совершенно естественно. Всеволод Чаплин

При Чаплине РПЦ стала делать политические заявления. В 2014 году, выступая в Совете Федерации, он назвал сторонников евроинтеграции Украины «небольшой группой людей, которая позволяет себе изнасиловать исторический выбор и волю целого народа». До этого он призывал «Единую Россию» бороться с «антигосударственной пропагандой».

При этом в 2013 году Чаплин поддержал людей, вышедших на митинг в поддержку Алексея Навального (тогда в самом разгаре было дело «Ив Роше», по которому политик позже получил условный срок, а его брат Олег — реальный). «С одной стороны, нужно уважать решение суда. С другой стороны, люди, конечно, могут с таким решением публично спорить», — заявил Чаплин. Коррупцию он называл «одной из главных бед современной России».

В 2015 году спикер Церкви высказался о военной операции России в Сирии и назвал её частью «священной борьбы» против мирового терроризма. «Россия всегда этот долг чувствовала и всегда стремилась к тому, чтобы содействовать установлению справедливого мира в самых разных регионах планеты. И для нашей страны это, конечно, нравственная, священная обязанность, которая очень укоренена в менталитете нашего народа», — заявил священник.

По словам диакона Андрей Кураева, Чаплин «подложил свинью российской дипломатии на Ближнем востоке», потому что это было воспринято, «как объявление джихада, крестового похода».

Через несколько месяцев Чаплина отстранили от всех церковных должностей. Как отмечал настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, комментарии Чаплина, в том числе по конфликту на Ближнем Востоке, «озадачивали слушающих», так как для христианства «характерно стремление к миру, а не призывы к конфликтам».

После отставки Чаплин раскритиковал патриархию, а его заявления стали ещё более провокационными

Сразу после отставки Чаплин дал телеканалу «Дождь» интервью о том, как из РПЦ исключают «независимые голоса»: «Полагаю, его Святейшество думает, что в Церкви должен звучать только его голос. Но это больше никогда не будет так».

Чаплин рассказал, что аппарат патриарха никогда не получал коллегиального церковного одобрения, а глава РПЦ принимает большинство решений лично и не советуясь, даже если не компетентен в каком-то вопросе.

«Думаю, сейчас проводится попытка исключить в Церкви любые независимые голоса, любых людей, которые могут громко и самостоятельно высказываться. Но никто не отнимет у меня мой голос и мою позицию», — добавил он.

Чаплин с патриархом Кириллом

Обозреватель «Царьграда» Егор Холмогоров считает, что Чаплин прошёл «испытание немилостью церковного начальства», и, хотя был недоволен отстранением, «навсегда остался лояльным церкви священником» и не выражал «откровенно враждебную позицию».

«Отец Всеволод решил стать лидером православных фундаменталистов, вёл себя эпатажно, занимался откровенным троллингом, горячо обличал одни ереси, но тут же сам впадал в другие», — говорит главный редактор альманаха современной христианской культуры «Дары» Сергей Чапнин.

Если раньше Чаплин считал долгом христианина «уничтожить как можно больше большевиков», после отставки он стал завсегдатаем левых митингов. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов рассказал, что за неделю до смерти Чаплин обсуждал с ним «мероприятия по поводу референдума о Конституции».

Заявления Чаплина вне Церкви стали ещё консервативнее и радикальнее. Эмигрантов, которых он называл «предателями и изменниками», Чаплин предлагал уничтожать ракетными ударами.

Психологический комфорт всей этой публики надо, наконец, разрушить. Не стоит прятать от неё перспективу возмездия. [...] Наша цивилизация — истинно христианская — всегда была готова за себя постоять и не давала ни единого шанса врагам народа.

Всеволод Чаплин

«Что, в конце концов, плохого в уничтожении некоторой части внутренних врагов? Некоторых убивать можно и нужно совершенно точно. Не случайно уничтожают преступников», — так он объяснял необходимость репрессий. В 2019 году Чаплин призвал применить силу к екатеринбуржцам, протестовавшим против строительства храма на месте городского сквера.

Он продолжал защищать право священников на дорогие подарки и считал, что их вообще должны содержать прихожане.

Священника должны содержать жители прихода. Это их долг. Вообще, по правилам, священнику надо отдавать десятую часть денег, что получают прихожане. Но эта норма на сегодняшний день очень подзабыта. Всеволод Чаплин

По словам политолога Алексея Макаркина, Чаплин пришёл к радикально консервативным взглядам в процессе своей церковной деятельности: «Только их он считал единственно спасительными и искренне следовал им в последние годы своей жизни».

Одни вспоминают Чаплина, как яркого и сложного человека, другие — как консервативного функционера РПЦ

Знакомые Чаплина и общественные деятели отреагировали на его смерть в соцсетях. Многие вспомнили выступления и высказывания священника.

ЗАХАР ПРИЛЕПИН @ZaharPrilepin Вчера вечером протоирей Всеволод Чаплин написал мне письмо. Предложил работать вместе, сотрудничать - быть, в общем, - делать дело.

Возможно, это было последнее его письмо.

Никак не придумаю, что делать с этим знанием.

Владимир Легойда ...Отец Всеволод был человек яркий, сложный, искренний и неподлый. Господь да простит ему все прегрешения и упокоит его душу! В 2015 году Легойда занял место спикера Церкви после отставки Чаплина

Ксения Собчак @xenia_sobchak [{"title":"","author":"xenia_sobchak","image":{"type":"image","data":{"uuid":"https:\/\/tjournal.ru\/service\/preview\/instagram\/B70Hoo1A6Lw\/2230441294398989040","width":0,"height":0,"size":0,"type":"jpg","color":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"xenia_sobchak","image":{"type":"image","data":{"uuid":"https:\/\/tjournal.ru\/service\/preview\/instagram\/B70Hoo0AKuZ\/2230441294382017433","width":0,"height":0,"size":0,"type":"jpg","color":"","external_service":[]}}}] Считаю ,что мы сделали в свое время лучшее интервью с Всеволодом Чаплиным,пусть это и нескромно прозвучит. Жалко не успели для ютюба сделать что-то. Интереснейший был человек. Надеюсь он нашел покой. И Бога. В каруселе моя переписка с Антоном по итогу разговора с представителями разных конфессий , а ниже выдержка из того самого интервью: «Собчак: А почему плохо-то в комфорте жить и думать при этом о высокодуховных вещах?

Протоиерей Всеволод Чаплин: А потому, что если Господь человека любит, то он его постоянно испытывает, он его бросает из мира в войну, из болезни в здоровье, обратно в болезнь, из безопасности в опасность. Если общество живет спокойно, сыто, самодостаточно и самоудовлетворенно, это значит, что Бог его бросил.

Собчак: Падение нефти и так далее — это Бог нас любит? Не оставил?

Протоиерей Всеволод Чаплин: Кстати, да. А вам нужно спокойствие пенсионеров, спокойствие медленного умирания, как в Северной Европе?

Красовский: А вам хочется, чтобы было весело, чтобы движуха какая-то? Вот у нас сейчас тоскливо, а в Дебальцевском котле движуха?

Протоиерей Всеволод Чаплин: Там просто открываются у людей лучшие качества.» полное интервью-на сайте Сноба Считаю ,что мы сделали в свое время лучшее интервью с Всеволодом Чаплиным,пусть это и нескромно прозвучит. Жалко не успели для ютюба сделать что-то. Интереснейший был человек. Надеюсь он нашел покой. И Бога. В каруселе моя переписка с Антоном по итогу разговора с…

Kirill Poltevsky @Poltevsky О, Боже. Умер Всеволод Чаплин. Мне жаль. Да, вы скажете, мракобес и странный крикун и проч. Мы не были знакомы лично. Но мне жаль. Он был мой ровесник. Он был у меня в друзьях в ФБ - потом я его забанил. Я часто видел его во дворе церкви на Никитской - когда с собачкой гулял.