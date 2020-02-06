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Истории
Женя Кузьмин
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Начальная школа в США показала «Короля льва» на вечере по сбору пожертвований. Disney потребовал за это треть суммы Материал редакции

Один из родителей принёс свой диск, и это оказалось нарушением авторских прав. Интернет это только убедило в том, что Disney — «корпорация зла».

22 комментария
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​Публичный показ «Короля льва» на территории британской усадьбы Llancaiach Fawr Manor

15 ноября 2019 года начальная школа Эмерсон в Калифорнии организовала «родительский вечер» с пижамной вечеринкой учеников и взрослых. Входной билет стоил 15 долларов, но по сути это было пожертвование на школьные нужды. При этом учеников, которые не могли позволить себе такие траты, пустили бесплатно.

Подобные мероприятия — не редкость для Калифорнии. Финансирование учебных заведений считается в штате «растущей проблемой», и многие школы пытаются увеличить свой бюджет за счёт небольших благотворительных мероприятий.

За 15 долларов школьникам и родителям пообещали пиццу и общий просмотр фильма. Один из отцов купил в магазине Best Buy диск с киноадаптацией «Короля льва», вышедшего в 2019 году, и принёс его на вечеринку. Пока дети игрались, родители смотрели ремейк мультфильма Disney. Через два месяца школа получила письмо с жалобой от компании.

Американское лицензионное агентство Movie Licensing USA (представляет интересы Disney и других крупных студий) сообщило, что школа показала «Короля льва» нелегально. То, что фильм включили в школе, перевело его в статус «публичного показа», а на это нужна специальная лицензия.

Каждый раз, когда фильм показывается без соответствующего юридического разрешения, нарушается закон об авторских правах. И лицо, показавшее фильм, может быть оштрафовано студиями. Если фильм показывают без лицензии по какой-либо развлекательной причине, даже в классе, то по закону школа должна получить лицензию на публичный показ.

Из письма Movie Licensing USA школе Эмерсон

Лицензионное агентство от имени Disney потребовало от школы заплатить 250 долларов за одноразовую лицензию. Это не самая большая сумма, но штраф составил примерно треть от всех собранных средств — на благотворительном вечере школа заработала около 800 долларов.

Начальная школа против «Корпорации зла»

Формально, жалоба Disney абсолютно законна: лицензионная компания вправе требовать штрафы с организаций и лиц, нарушивших авторские права. По данным Movie Licensing USA, одноразовые или годовые лицензии на показ фильмов приобрели 25 тысяч американских школ.

Но ситуация перекликается с образом Disney в поп-культуре как «Корпорации зла», нацеленной на получение максимальной прибыли.

В 2019 году один только «Король лев» собрал в прокате более 1,6 миллиарда долларов, став вторым по сборам во всём мире. А рыночная капитализация компании, по оценке Forbes, превышает 238 миллиардов долларов. «Требование денег от государственной школы — это просто неуместно для Disney. Они могли бы просто послать предупреждение», — отметили в соцсетях.

Samantha Cass @Samantha_Cass
@nytimes Don't think this is worth the bad publicity here @Disney , it's an elementary school 🤦🏼
Не думаю, что это стоило такой плохой рекламы для вас, Disney. Это же начальная школа
CT Jake™ @PanteleakosJ
Okay so @Disney, a billion dollar company, had to fine an elementary school $250 for playing the “Lion King” at a fundraiser. If that’s not pathetic I don’t know what is tbh
Окей, то есть Disney, миллиардная компания, оштрафовала начальную школу на 250 долларов за показ «Короля льва» на вечере по сбору пожертвований. Если это не грустно, то я даже не знаю
Kung Fu Man @kungfuman316
So now Disney is going after people that watch their own DVDs in a group setting with others for money. $250 in this case. To "license" being able to show a movie once.

God damn I hate this company. https://twitter.com/ComicBookNOW/status/1224907044869685248
То есть теперь Disney охотится за людьми, которые смотрят собственные DVD в компании других людей, требуя с них деньги. 250 долларов в данном случае. За «лицензию», которая позволяет показать фильм один раз. Боже, я ненавижу эту компанию

О ситуации высказалась и член городского совета города Бёркли (там находится школа Эмерсон) Лори Дросте. «Думаю, это интересное столкновение двух миров. И в этом скрывается большое количество иронии», — добавила она.

Lori Droste @loridroste
Who wants to hear an unbelievable story about how Disney is essentially fining Berkeley’s Emerson Elementary School PTA $250 while reaping millions of dollars through a corporate loophole that has decimated public schools across California? @Schools1stCA @evolve_ca @berkeleyside
Кто хочет послушать невероятную историю о том, как Disney по сути штрафует родительский комитет начальной школы на 250 долларов, пожиная миллионы долларов через корпоративную лазейку, которая уничтожает школы по всей Калифорнии?

В родительском комитете школы Эмерсон подтвердили, что оплатят лицензию: «Если нам нужно раскошелиться и отдать треть собранных денег Disney, то так тому и быть. Урок усвоен».

#соцсети #сша #disney

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22 комментария
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Виолетта Макаревич

10
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Тяжелый единорожек88

Виолетта
14

Да, забавно получилось, что в другой ветке 1 минуту назад уже была эта мысль.

Могу повторить тут: Дисней уничтожает кино как искусство и превращает его в пресную попсу.

Ответить

Алексей Белоусов

Vladyslav
26

Треть лайков этого сообщения вы должны передать в Дисней.

Ответить

Металлургический пришелец

Vladyslav
6
Ответить

Вкусный пришелец

9

Наброшу. Дисней - корпорация говна, а не зла. А главные говноеды - это зрители новых звездных войн и фанаты марвел.

Ответить

Иван Гессе

Настя
1
Ответить

Бедный глобус

Иван
4
Ответить

Осенний утюг

Настя
0

Всё так.

Ответить

Иван Гессе

7

максимально иронично было бы, если бы они собирали деньги на какое-нибудь поддержание популяции мышей

Ответить

Миша Сергеев

Иван
0

Лучше если бы для негров геев

Ответить

Крестьянский хичхакер

6

Дисней те ещё говноеды, но тут они правы. Ибо нехуй. Хотят деньги собирать - пусть спектакль показывают, а не на чьём-то продукте паразитируют.

Ответить

Великолепный файл

4

дети игрались

Выйди и войди нормально

Ответить

Александр Великий

4

принёс свой диск, и это оказалось нарушением авторских прав

Ну и дебил. Там на диске написано, что для личного использования и тд.
Дисней юридически правы на 100%. Можно было конечно, что бы не портить имидж, простить эти копейки. 

Ответить

Сергей Васильев

2

Предлагаю им теперь включить это, посмотрим что скажет Дисней.

Ответить

Евгений Мартынов

0

Юридически корректная хуйня. Ну, например, у нас давно действует п.п. 8, п. 2 ст. 1317 ГК РФ, по которому очень охотно триггерятся РАО и ВОИС. Так что даже обычного обоссанного зумерка с громким джибиэлем в маршрутке можно привлечь и заставить выплатить отчисления.

Ответить

Владимир Швецов

0

Чем больше детей узнают насколько охуел Дисней тем будет лучше
как минимум не случится очередных перезапусков 

Ответить

Владимир Швецов

0

Моя теория что Дисней перешел к ебучей коммерции и отсутствию оригинальных идей такова
в нулевых Дисней мало собирал на мультфильмах, Атлантида, Планета сокровищ, Не бей копытом, Цыпленок Цыпа, Робинсоны, Братец медвежонок 

это сейчас мы смотрим и видим замечательные работы для детей, но когда они выходили в прокат, они нихуя не собрали денег и зрителей

Потому дисней не хочет открывать новые миры и идеи, они просто боятся своего прошлого в котором они нихуя не были лидерами 

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Alex Fielding

0

жадный микимаус

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Ноу Нейм

0

Вот это да! Корпорация зарабатывает деньги и защищает всеми силами свои IP, дабы иметь прибыль. 
Иногда мне кажется, что люди в глаза ебутся и не хотят замечать очевидных вещей 

Ответить

Сергей Тогатов

0

То есть теперь Disney охотится за людьми, которые смотрят собственные DVD в компании других людей, требуя с них деньги. 250 долларов в данном случае. За «лицензию», которая позволяет показать фильм один раз. Боже, я ненавижу эту компании

Крикуны из твиттора лишний раз подтверждают, что разобраться в сути вопроса они не способны в принципе, а пожирание говна у них в крови. 

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Дмитрий Дубовик

0

Перефразируя Кровосток: "Кто обещал быть добрым? И кому?".

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Alexey Remizov

0

это было в Симпсонах

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