Один из родителей принёс свой диск, и это оказалось нарушением авторских прав. Интернет это только убедило в том, что Disney — «корпорация зла».

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​Публичный показ «Короля льва» на территории британской усадьбы Llancaiach Fawr Manor

15 ноября 2019 года начальная школа Эмерсон в Калифорнии организовала «родительский вечер» с пижамной вечеринкой учеников и взрослых. Входной билет стоил 15 долларов, но по сути это было пожертвование на школьные нужды. При этом учеников, которые не могли позволить себе такие траты, пустили бесплатно.

Подобные мероприятия — не редкость для Калифорнии. Финансирование учебных заведений считается в штате «растущей проблемой», и многие школы пытаются увеличить свой бюджет за счёт небольших благотворительных мероприятий.

За 15 долларов школьникам и родителям пообещали пиццу и общий просмотр фильма. Один из отцов купил в магазине Best Buy диск с киноадаптацией «Короля льва», вышедшего в 2019 году, и принёс его на вечеринку. Пока дети игрались, родители смотрели ремейк мультфильма Disney. Через два месяца школа получила письмо с жалобой от компании.

Американское лицензионное агентство Movie Licensing USA (представляет интересы Disney и других крупных студий) сообщило, что школа показала «Короля льва» нелегально. То, что фильм включили в школе, перевело его в статус «публичного показа», а на это нужна специальная лицензия.

Каждый раз, когда фильм показывается без соответствующего юридического разрешения, нарушается закон об авторских правах. И лицо, показавшее фильм, может быть оштрафовано студиями. Если фильм показывают без лицензии по какой-либо развлекательной причине, даже в классе, то по закону школа должна получить лицензию на публичный показ. Из письма Movie Licensing USA школе Эмерсон

Лицензионное агентство от имени Disney потребовало от школы заплатить 250 долларов за одноразовую лицензию. Это не самая большая сумма, но штраф составил примерно треть от всех собранных средств — на благотворительном вечере школа заработала около 800 долларов.

Начальная школа против «Корпорации зла»

Формально, жалоба Disney абсолютно законна: лицензионная компания вправе требовать штрафы с организаций и лиц, нарушивших авторские права. По данным Movie Licensing USA, одноразовые или годовые лицензии на показ фильмов приобрели 25 тысяч американских школ.

Но ситуация перекликается с образом Disney в поп-культуре как «Корпорации зла», нацеленной на получение максимальной прибыли.

В 2019 году один только «Король лев» собрал в прокате более 1,6 миллиарда долларов, став вторым по сборам во всём мире. А рыночная капитализация компании, по оценке Forbes, превышает 238 миллиардов долларов. «Требование денег от государственной школы — это просто неуместно для Disney. Они могли бы просто послать предупреждение», — отметили в соцсетях.

Samantha Cass @Samantha_Cass @nytimes Don't think this is worth the bad publicity here @Disney , it's an elementary school 🤦🏼 Не думаю, что это стоило такой плохой рекламы для вас, Disney. Это же начальная школа

CT Jake™ @PanteleakosJ Okay so @Disney , a billion dollar company, had to fine an elementary school $250 for playing the “Lion King” at a fundraiser. If that’s not pathetic I don’t know what is tbh Окей, то есть Disney, миллиардная компания, оштрафовала начальную школу на 250 долларов за показ «Короля льва» на вечере по сбору пожертвований. Если это не грустно, то я даже не знаю

Kung Fu Man @kungfuman316



God damn I hate this company. So now Disney is going after people that watch their own DVDs in a group setting with others for money. $250 in this case. To "license" being able to show a movie once.God damn I hate this company. https://twitter.com/ComicBookNOW/status/1224907044869685248 То есть теперь Disney охотится за людьми, которые смотрят собственные DVD в компании других людей, требуя с них деньги. 250 долларов в данном случае. За «лицензию», которая позволяет показать фильм один раз. Боже, я ненавижу эту компанию

О ситуации высказалась и член городского совета города Бёркли (там находится школа Эмерсон) Лори Дросте. «Думаю, это интересное столкновение двух миров. И в этом скрывается большое количество иронии», — добавила она.

Lori Droste @loridroste @evolve_ca @berkeleyside Who wants to hear an unbelievable story about how Disney is essentially fining Berkeley’s Emerson Elementary School PTA $250 while reaping millions of dollars through a corporate loophole that has decimated public schools across California? @Schools1stCA Кто хочет послушать невероятную историю о том, как Disney по сути штрафует родительский комитет начальной школы на 250 долларов, пожиная миллионы долларов через корпоративную лазейку, которая уничтожает школы по всей Калифорнии?