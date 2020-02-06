Прямой эфир
Один из родителей принёс свой диск, и это оказалось нарушением авторских прав. Интернет это только убедило в том, что Disney — «корпорация зла».
15 ноября 2019 года начальная школа Эмерсон в Калифорнии организовала «родительский вечер» с пижамной вечеринкой учеников и взрослых. Входной билет стоил 15 долларов, но по сути это было пожертвование на школьные нужды. При этом учеников, которые не могли позволить себе такие траты, пустили бесплатно.
Подобные мероприятия — не редкость для Калифорнии. Финансирование учебных заведений считается в штате «растущей проблемой», и многие школы пытаются увеличить свой бюджет за счёт небольших благотворительных мероприятий.
За 15 долларов школьникам и родителям пообещали пиццу и общий просмотр фильма. Один из отцов купил в магазине Best Buy диск с киноадаптацией «Короля льва», вышедшего в 2019 году, и принёс его на вечеринку. Пока дети игрались, родители смотрели ремейк мультфильма Disney. Через два месяца школа получила письмо с жалобой от компании.
Американское лицензионное агентство Movie Licensing USA (представляет интересы Disney и других крупных студий) сообщило, что школа показала «Короля льва» нелегально. То, что фильм включили в школе, перевело его в статус «публичного показа», а на это нужна специальная лицензия.
Лицензионное агентство от имени Disney потребовало от школы заплатить 250 долларов за одноразовую лицензию. Это не самая большая сумма, но штраф составил примерно треть от всех собранных средств — на благотворительном вечере школа заработала около 800 долларов.
Формально, жалоба Disney абсолютно законна: лицензионная компания вправе требовать штрафы с организаций и лиц, нарушивших авторские права. По данным Movie Licensing USA, одноразовые или годовые лицензии на показ фильмов приобрели 25 тысяч американских школ.
Но ситуация перекликается с образом Disney в поп-культуре как «Корпорации зла», нацеленной на получение максимальной прибыли.
В 2019 году один только «Король лев» собрал в прокате более 1,6 миллиарда долларов, став вторым по сборам во всём мире. А рыночная капитализация компании, по оценке Forbes, превышает 238 миллиардов долларов. «Требование денег от государственной школы — это просто неуместно для Disney. Они могли бы просто послать предупреждение», — отметили в соцсетях.
О ситуации высказалась и член городского совета города Бёркли (там находится школа Эмерсон) Лори Дросте. «Думаю, это интересное столкновение двух миров. И в этом скрывается большое количество иронии», — добавила она.
В родительском комитете школы Эмерсон подтвердили, что оплатят лицензию: «Если нам нужно раскошелиться и отдать треть собранных денег Disney, то так тому и быть. Урок усвоен».
Да, забавно получилось, что в другой ветке 1 минуту назад уже была эта мысль.
Могу повторить тут: Дисней уничтожает кино как искусство и превращает его в пресную попсу.
Наброшу. Дисней - корпорация говна, а не зла. А главные говноеды - это зрители новых звездных войн и фанаты марвел.
максимально иронично было бы, если бы они собирали деньги на какое-нибудь поддержание популяции мышей
Дисней те ещё говноеды, но тут они правы. Ибо нехуй. Хотят деньги собирать - пусть спектакль показывают, а не на чьём-то продукте паразитируют.
принёс свой диск, и это оказалось нарушением авторских прав
Ну и дебил. Там на диске написано, что для личного использования и тд.
Дисней юридически правы на 100%. Можно было конечно, что бы не портить имидж, простить эти копейки.
Юридически корректная хуйня. Ну, например, у нас давно действует п.п. 8, п. 2 ст. 1317 ГК РФ, по которому очень охотно триггерятся РАО и ВОИС. Так что даже обычного обоссанного зумерка с громким джибиэлем в маршрутке можно привлечь и заставить выплатить отчисления.
Чем больше детей узнают насколько охуел Дисней тем будет лучше
как минимум не случится очередных перезапусков
Моя теория что Дисней перешел к ебучей коммерции и отсутствию оригинальных идей такова
в нулевых Дисней мало собирал на мультфильмах, Атлантида, Планета сокровищ, Не бей копытом, Цыпленок Цыпа, Робинсоны, Братец медвежонок
это сейчас мы смотрим и видим замечательные работы для детей, но когда они выходили в прокат, они нихуя не собрали денег и зрителей
Потому дисней не хочет открывать новые миры и идеи, они просто боятся своего прошлого в котором они нихуя не были лидерами
Вот это да! Корпорация зарабатывает деньги и защищает всеми силами свои IP, дабы иметь прибыль.
Иногда мне кажется, что люди в глаза ебутся и не хотят замечать очевидных вещей
То есть теперь Disney охотится за людьми, которые смотрят собственные DVD в компании других людей, требуя с них деньги. 250 долларов в данном случае. За «лицензию», которая позволяет показать фильм один раз. Боже, я ненавижу эту компании
Крикуны из твиттора лишний раз подтверждают, что разобраться в сути вопроса они не способны в принципе, а пожирание говна у них в крови.