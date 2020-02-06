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Истории
Женя Кузьмин
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Запертые с коронавирусом: что происходит на круизном лайнере, где почти 4 тысячи пассажиров застряли на 14 дней Материал редакции

Огромное судно, которое ещё недавно было местом отдыха, стало зоной изоляции.

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Фото Getty

Коронавирус 2019-nCoV — всё ещё главная тема начала 2020 года во всём мире. От заболевания уже погибли 565 человек при 28 тысячах подтверждённых случаях заболевания. И один из самых необычных сюжетов, связанных с вирусом нового типа — ситуация на круизном лайнере «Бриллиантовая принцесса» (Diamond Princess) с 3,7 тысячи людей на борту.

В порту Японии судно поместили на карантин на две недели — проверка обнаружила, что как минимум 20 пассажиров заболели китайским коронавирусом. По сути, множество человек оказалось взаперти на судне, до конца не осознавая, больны они или нет. И теперь пассажиры пытаются бороться с проблемами и скоротать время до освобождения.

Что случилось с лайнером

Для 2 666 пассажиров всё начиналось как дорогой и роскошный круиз по Восточной Азии. «Бриллиантовая принцесса» — это почти 300-метровый лайнер с тысячей человек персонала, 13 палубами, ресторанами, бассейнами, театром и собственным ночным клубом «Скайуокерс».

3 февраля корабль готовился к входу в порт японского города Йокогама — это была финальная стадия путешествия. Но вместо окончания роскошного отдыха произошла двухнедельная изоляция на лайнере из-за нового коронавируса.

Во время путешествия выяснилось, что у 80-летнего жителя Гонконга, который высадился на сушу раньше окончания круиза, 25 января, диагнозировали вирус 2019-nCoV. После этого японские власти объявили карантин — всех пассажиров и персонал судна оставили на борту на 14 дней для проверки. При этом здоровые люди оказались заперты в одном месте с потенциальными больными.

Фото Reuters

К 6 февраля коронавирус нового типа уже обнаружили у 20 человек. Их увезли в больницу. Остальных попросили остаться в своих каютах. Сам корабль сначала стоял в порту Йокогамы, а затем на время вернулся в море. Пока врачи подплывают к судну сами.

У 24 россиян, которые отправились в круиз на «Бриллиантовой принцессе», заболевания не выявили. Первичный осмотр прошли все 3,7 тысячи человек, но сотни человек всё ещё ждут развития ситуации — инкубационный период коронавируса составляет как раз две недели. И некоторые из них рассказывают СМИ, что происходит на лайнере.

Что говорят пассажиры

61-летняя Масако Ишида узнала о готовящемся карантине ещё в море из новостей — в интернете обсуждали, что будет с кораблём, где находился один из заболевших новым коронавирусом. «Информации было мало», — отметила японка в разговоре с The New York Times. Остальные пассажиры были осведомлены не так хорошо, поэтому то, что происходило, стало для них сюрпризом.

3 февраля в 6:30 утра многих разбудило объявление по радиосистеме «Бриллиантовой принцессы»: «Корабль переходит в режим карантина, всем оставаться в своих каютах». Коридоры лайнера заполонили люди в защитном снаряжении, которые стали протирать поверхности дезинфицирующими средствами. Пассажиры оказались в ограниченном пространстве, многие — даже без иллюминаторов в каютах.

Фото AFP

Многие на «Бриллиантовой принцессе» описывают своё времяпровождение как крайне скучное. В основном они смотрят фильмы, переписываются с родными и друзьями, а также читают новости о распространении китайского коронавируса — и в том числе статьи про себя. «Мы просто сидим тихо. Это всё, конечно, немного пугает, но у нас хороший иммунитет и хотя бы есть окна», — отмечают австралийцы Пол и Джеки Фидрмук.

Британец Дэвид Абель поехал в круиз с женой Салли на 50 годовщину свадьбы. Но за два дня карантина они смирились с тем, что уже не в отпуске, а в изоляции.

Мы больше не в круизе. Вся эта роскошь, когда персонал приходит в каюту, чтобы сменить бельё и положить шоколад на подушку, смена полотенец, уборка в ванной — эти дни прошли. Сейчас тут этого нет.

Дэвид Абель
пассажир «Бриллиантовой принцессы»

Абеля можно понять: на карантине закрылись все заведения, функционирующие на лайнере. Ресторанной еды больше нет, и меню с десятками позиций сменилось на скромный по меркам круиза рацион, который разносят люди в защитных масках. Общаться друг с другом пассажирам нельзя. Главное развлечение — Wi-Fi на лайнере сделали бесплатным.

Наибольшие проблемы возникли у тех, кто живёт по несколько человек в каютах без иллюминаторов. Клайд и Рене Смит отправились в круиз с двумя внуками: «У нас крошечная комната с одним стулом». Один из внуков, 25-летний Сойер, добавляет: «На самом деле всё не до такой степени плохо, чтобы мы сходили с ума. Но если нас продержат в каютах ещё 4-5 дней, то всё будет иначе».

Фото Getty

Спустя двое суток после начала карантина пассажирам сказали, что их будут выпускать на свежий воздух. Условия: 90 минут в день на открытой палубе под надзором «карантинных офицеров». Людям нельзя формировать группы и вообще подходить друг к другу ближе, чем на метр. Первыми выйдут те, кто уже больше суток сидит в каютах без окон — так они хотя бы смогут посмотреть на море.

Что они пишут в соцсетях

Некоторые пассажиры решили делиться происходящим на «Бриллиантовой принцессой» не с журналистами, а сразу со всем интернетом. В Твиттере появилось сразу несколько профилей, которые ведут прямую трансляцию с лайнера под общим хэштегом #diamondprincess. С помощью этих людей можно узнать детали о питании и досуге пассажиров.

Каюты

だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) @daxa_tw
私の部屋はバルコニーの無い海側の部屋です。約18㎡。設備は十分に備わっています。My room is a seaside room without a balcony. About 18㎡. The facilities are well equipped. #ダイヤモンドプリンセス #diamondprincess #クルーズ船 #コロナウイルス #肺炎 #新型肺炎 #新型コロナウイルス https://t.co/XikayHIhiZ
Каюта на одного с окнами, но без балкона, около 18 квадратных метров
だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) @daxa_tw
客室の冷蔵庫は十分な大きさです。The refrigerator in the room is large enough. #ダイヤモンドプリンセス #diamondprincess #クルーズ船 #コロナウイルス #肺炎 #新型肺炎 #新型コロナウイルス https://t.co/n0dAjb1thY
Холодильник в номере
Yardley Wong @yardley_wong
So much wondering through this door. #coronaviru #Quarantine #diamondprincess #outbreak #japan #yokohama #fight #BeStrong https://t.co/2O7e1Fcxle
«Столько любопытства за этой дверью»
ダイヤモンドプリンセス乗船中 @QKrwYU1agmTo7T5
停泊していた船が再び走りはじめました。 https://t.co/fQXKTPJz35
Вид с балкона номера

Общий вид лайнера (до и после карантина)

だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) @daxa_tw
他の乗客や船内の様子が知りたいそうで。0時25分なので人は出歩いてません。部屋から話し声が聞こえたりはします #ダイヤモンドプリンセス https://t.co/EH8oNZEf8j
だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) @daxa_tw
この時間になると誰も出歩いてないです。静寂です #ダイヤモンドプリンセス https://t.co/tLlr2oh5pQ
だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) @daxa_tw
別のラウンジ。ビンゴ大会の会場。ここまで前に来たことなかったけどだいぶ広いー #ダイヤモンドプリンセス https://t.co/r7ifyux7in
だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) @daxa_tw
各所の写真が欲しいそうで。えぇ撮りますとも。劇場。毎日2回ミュージカルやマジックショーなどが行われます #ダイヤモンドプリンセス https://t.co/tvZgdaHtdL
だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) @daxa_tw
だーれもおらぬ。せっかくなので船内をウロウロ。掃除係っぽい人が消毒液撒いてた気がした。確認すればよかったー油断したわw #ダイヤモンドプリンセス https://t.co/VbPdhPZnNC
だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) @daxa_tw
検疫始まりましたー それぞれの部屋で体温はかるっぽい。そしてDMとか直接とかちょこちょこ怒られているw アップするなと #ダイヤモンドプリンセス #コロナウイルス https://t.co/6NvOPgMaaR
Yardley Wong @yardley_wong
#day2 #quarantine in #diamondprincess staffs bring us #breakfast. The deck butlers must be gone already, the white uniform must be the chefs. #outbreak #coronavirus #yokohama https://t.co/9ja9Bk1JpT

Еда

だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) @daxa_tw
夜ごはんが届きました。ビーフシチュー。dinner. Beef Stew. 20:48 #ダイヤモンドプリンセス #diamondprincess #クルーズ船 https://t.co/O42gJkyGT2
quarantinedondiamondprincess @quarantinedond1
Day 2: Dinner and tomorrow’s menu choices. Beef stew, pate, cake, water. Also watch “Dumbo”. Kinda boring for me.
#diamondprincess #Quarantine https://t.co/o2dpdHKait
だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) @daxa_tw
昼ごはん届きました。豆腐と野菜の炒め物。 lunch.Stir-fried tofu and vegetables 15:32 #ダイヤモンドプリンセス #diamondprincess https://t.co/fLedQXH1uY
だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) @daxa_tw
朝ごはん届きました。breakfast 07:46 #ダイヤモンドプリンセス #diamondprincess https://t.co/xACedZCJdR

Досуг

ダイヤモンドプリンセス乗船中 @QKrwYU1agmTo7T5
退屈凌ぎに？トランプと数独ゲームが配布されました😃ちなみに、数独は海外でもSUDOKUなんですね。こういった気遣いをしていただけるのも、本当に嬉しいです！ありがとうございます💕
お昼に食べきれなくて取っておいたケーキと共に、ちょっとティーブレイク❤️ https://t.co/OIdXGCj46Q
quarantinedondiamondprincess @quarantinedond1
Day 2: Another surprise! One of my favourite cruise experiences: daily crossword. Thanks @PrincessCruises #DiamondPrincess #Quarantine https://t.co/EwlqKgfIyW
だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) @daxa_tw
部屋に閉じ込められていますが映画などは充実してます。映画は1日1作品程度のペースで更新されます #ダイヤモンドプリンセス #DiamondPrincess https://t.co/VIItjPfWlN

Впечатления

cocorobyn @coco12013yn
boat staff are standing outside of the passenger's room, keep eyes on passengers.
my mom can not speak, so when she has request, she write a note and put it outside of her door.
she has no food, poor mommy.
Персонал находится за пределами комнат пассажиров, следит за ними. Моя мама не может говорить, так что она написала записку и просунула ей через дверь. У неё нет еды, моя бедная мамочка
cocorobyn @coco12013yn
she finally got some bar of soap👍️ thank you!
she can not go to laundry, she has to wash her clothes by bar of soap for next 14 days.
#diamondprincess
#coronavirus https://t.co/vy3xaMqbh2
Она наконец-то получила кусок мыла. Спасибо! Ей нельзя пройти в прачечную, так что ей придётся следующие 14 дней стирать вещи с мылом
cocorobyn @coco12013yn
my parents has no access to fresh air since 4th. when they get food, cruise staff comes to door, hand them foods and drinks quick, grab trash and leave. they wear mask and gloves. room cleaning had stopped, but will start today.
#diamondprincess
#coronavirus
У моих родителей нет доступа к свежему воздуху с 4 февраля. Когда они получают еду, персонал круизного лайнера приходит, быстро даёт им еду и напитки, забирает мусор и уходит. Они носят маски и перчатки. Уборку комнат остановили, но сегодня она возобновится
Matthew Smith @mjswhitebread
Passengers in interior cabins on two decks were allowed outside on #DiamondPrincess late today; more decks to follow tomorrow.
Пассажиров из внутренних кают сегодня пустят наружу. Остальным палубам разрешат завтра
quarantinedondiamondprincess @quarantinedond1
Day 2: Big announcement, face masks will be delivered to rooms, ship negotiating with Japanese officials to let small groups of people out of rooms for fresh air! #diamondprincess #quarantine
День 2: большое объявление, маски для лица доставили в комнаты, лайнер ведёт переговоры с японскими властями, чтобы позволить маленьким группам людей выходить подышать свежим воздухом
quarantinedondiamondprincess @quarantinedond1
Day 2: Our first cruise, celebrating 9 years marriage. Captain just announced 10 additional positive virus results. They will be removed “immediately”. Captain pledged improved service, reminded us to appreciate staff. Happy Anniversary! #diamondprincess #quarantine https://t.co/Ock43mIPv4
День 2: наш первый круиз, празднуем 9 лет брака. Капитан только что объявил, что ещё 10 человек больны вирусом. Их вывезут с корабля «немедленно». Капитан пообещал улучшить обслуживание, попросил ценить персонал. Счастливой годовщины!

#вирусизкитая #соцсети

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13 комментариев
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Лис Снежный

2

Забавно, но это уже было в Симпсонах. Только там Барт ляпнул по связи. что мир погиб а экипаж и отдыхающие это последние люди на земле.

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Отродясь не было

Лис
0

Забавно, но этот комментарий уже был на ТЖ.

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Игнат Теремов

1

Мы лайнере провисели две недели и кроме Орбита ничего не ели

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Лис

Игнат
0

Жуёт коктейли??!

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DegPolski

1

Там ведь ребята из СНГ есть, можно было бы у них комментарий еще взять, эксклюзивный.

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DegPolski

DegPolski
0

Вот, собственно, и комментарий: «Мы не успели закупиться на остановке спиртным, и теперь нам сказали, что алкоголь мы можем заказывать, но цены — 24 доллара за 30 миллилитров виски. И вот сейчас, по последним данным, на корабле он закончился вообще»

Оказавшийся на зараженном лайнере россиянин…
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Нелепый парфюмер

1

Все мы прекрасно знаем, что никакого коронавируса нет, а сторонник природного иммунитета Серега Васильев запросто прогулялся бы по данному лайнеру.

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Алена Яровая

1

Тем временем «каюта» самолета что эвакуирует русских из Ухани

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allah213

0

Летучий Коронавирус

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Павел Белов

0

Неплохая статья, но
Масако Ишида

Исида. Пожалуйста, если претендуете на какую-то серьезность, используйте систему Поливанова

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Систе́ма Полива́нова — транскрипционная система записи японских слов кириллицей, разработанная…
ru.wikipedia.org
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плюшевый батон

Павел
0

Что это даст?

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Паша Цветомузыка

0

Помню пару лет назад на Флориду надвигался очередной ураган, всех  из нашего дома эвакуировали, так как он был на первой линии, да и вообще, вероятность пиздеца была крайне высокой. Короче говоря, из всего дома остались несколько квартир. Как обычно, паникующие американцы скупили всю еду из ближайших волмартов и пабликсов, а нам ничего не осталось кроме как купить бухло. В итоге неделя урагана пролетела как один день. И кстати, бухали вместе с соседями - американцы и испанцы (или мексы), короче говоря - общая беда объединяет.

И да, как оказалось ураган прошел стороной)

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Долгий Денис

0

Люди которые жалуются на условно испорченный праздник по-моему не совсем понимают че происходит

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