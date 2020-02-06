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что происходит в интернете
Огромное судно, которое ещё недавно было местом отдыха, стало зоной изоляции.
Коронавирус 2019-nCoV — всё ещё главная тема начала 2020 года во всём мире. От заболевания уже погибли 565 человек при 28 тысячах подтверждённых случаях заболевания. И один из самых необычных сюжетов, связанных с вирусом нового типа — ситуация на круизном лайнере «Бриллиантовая принцесса» (Diamond Princess) с 3,7 тысячи людей на борту.
В порту Японии судно поместили на карантин на две недели — проверка обнаружила, что как минимум 20 пассажиров заболели китайским коронавирусом. По сути, множество человек оказалось взаперти на судне, до конца не осознавая, больны они или нет. И теперь пассажиры пытаются бороться с проблемами и скоротать время до освобождения.
Для 2 666 пассажиров всё начиналось как дорогой и роскошный круиз по Восточной Азии. «Бриллиантовая принцесса» — это почти 300-метровый лайнер с тысячей человек персонала, 13 палубами, ресторанами, бассейнами, театром и собственным ночным клубом «Скайуокерс».
3 февраля корабль готовился к входу в порт японского города Йокогама — это была финальная стадия путешествия. Но вместо окончания роскошного отдыха произошла двухнедельная изоляция на лайнере из-за нового коронавируса.
Во время путешествия выяснилось, что у 80-летнего жителя Гонконга, который высадился на сушу раньше окончания круиза, 25 января, диагнозировали вирус 2019-nCoV. После этого японские власти объявили карантин — всех пассажиров и персонал судна оставили на борту на 14 дней для проверки. При этом здоровые люди оказались заперты в одном месте с потенциальными больными.
К 6 февраля коронавирус нового типа уже обнаружили у 20 человек. Их увезли в больницу. Остальных попросили остаться в своих каютах. Сам корабль сначала стоял в порту Йокогамы, а затем на время вернулся в море. Пока врачи подплывают к судну сами.
У 24 россиян, которые отправились в круиз на «Бриллиантовой принцессе», заболевания не выявили. Первичный осмотр прошли все 3,7 тысячи человек, но сотни человек всё ещё ждут развития ситуации — инкубационный период коронавируса составляет как раз две недели. И некоторые из них рассказывают СМИ, что происходит на лайнере.
61-летняя Масако Ишида узнала о готовящемся карантине ещё в море из новостей — в интернете обсуждали, что будет с кораблём, где находился один из заболевших новым коронавирусом. «Информации было мало», — отметила японка в разговоре с The New York Times. Остальные пассажиры были осведомлены не так хорошо, поэтому то, что происходило, стало для них сюрпризом.
3 февраля в 6:30 утра многих разбудило объявление по радиосистеме «Бриллиантовой принцессы»: «Корабль переходит в режим карантина, всем оставаться в своих каютах». Коридоры лайнера заполонили люди в защитном снаряжении, которые стали протирать поверхности дезинфицирующими средствами. Пассажиры оказались в ограниченном пространстве, многие — даже без иллюминаторов в каютах.
Многие на «Бриллиантовой принцессе» описывают своё времяпровождение как крайне скучное. В основном они смотрят фильмы, переписываются с родными и друзьями, а также читают новости о распространении китайского коронавируса — и в том числе статьи про себя. «Мы просто сидим тихо. Это всё, конечно, немного пугает, но у нас хороший иммунитет и хотя бы есть окна», — отмечают австралийцы Пол и Джеки Фидрмук.
Британец Дэвид Абель поехал в круиз с женой Салли на 50 годовщину свадьбы. Но за два дня карантина они смирились с тем, что уже не в отпуске, а в изоляции.
Абеля можно понять: на карантине закрылись все заведения, функционирующие на лайнере. Ресторанной еды больше нет, и меню с десятками позиций сменилось на скромный по меркам круиза рацион, который разносят люди в защитных масках. Общаться друг с другом пассажирам нельзя. Главное развлечение — Wi-Fi на лайнере сделали бесплатным.
Наибольшие проблемы возникли у тех, кто живёт по несколько человек в каютах без иллюминаторов. Клайд и Рене Смит отправились в круиз с двумя внуками: «У нас крошечная комната с одним стулом». Один из внуков, 25-летний Сойер, добавляет: «На самом деле всё не до такой степени плохо, чтобы мы сходили с ума. Но если нас продержат в каютах ещё 4-5 дней, то всё будет иначе».
Спустя двое суток после начала карантина пассажирам сказали, что их будут выпускать на свежий воздух. Условия: 90 минут в день на открытой палубе под надзором «карантинных офицеров». Людям нельзя формировать группы и вообще подходить друг к другу ближе, чем на метр. Первыми выйдут те, кто уже больше суток сидит в каютах без окон — так они хотя бы смогут посмотреть на море.
Некоторые пассажиры решили делиться происходящим на «Бриллиантовой принцессой» не с журналистами, а сразу со всем интернетом. В Твиттере появилось сразу несколько профилей, которые ведут прямую трансляцию с лайнера под общим хэштегом #diamondprincess. С помощью этих людей можно узнать детали о питании и досуге пассажиров.
Забавно, но это уже было в Симпсонах. Только там Барт ляпнул по связи. что мир погиб а экипаж и отдыхающие это последние люди на земле.
Мы лайнере провисели две недели и кроме Орбита ничего не ели
Там ведь ребята из СНГ есть, можно было бы у них комментарий еще взять, эксклюзивный.
Вот, собственно, и комментарий: «Мы не успели закупиться на остановке спиртным, и теперь нам сказали, что алкоголь мы можем заказывать, но цены — 24 доллара за 30 миллилитров виски. И вот сейчас, по последним данным, на корабле он закончился вообще»
Все мы прекрасно знаем, что никакого коронавируса нет, а сторонник природного иммунитета Серега Васильев запросто прогулялся бы по данному лайнеру.
Неплохая статья, но
Масако Ишида
Исида. Пожалуйста, если претендуете на какую-то серьезность, используйте систему Поливанова
Помню пару лет назад на Флориду надвигался очередной ураган, всех из нашего дома эвакуировали, так как он был на первой линии, да и вообще, вероятность пиздеца была крайне высокой. Короче говоря, из всего дома остались несколько квартир. Как обычно, паникующие американцы скупили всю еду из ближайших волмартов и пабликсов, а нам ничего не осталось кроме как купить бухло. В итоге неделя урагана пролетела как один день. И кстати, бухали вместе с соседями - американцы и испанцы (или мексы), короче говоря - общая беда объединяет.
И да, как оказалось ураган прошел стороной)
Люди которые жалуются на условно испорченный праздник по-моему не совсем понимают че происходит
tjournal.ru