Огромное судно, которое ещё недавно было местом отдыха, стало зоной изоляции.

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Фото Getty

Коронавирус 2019-nCoV — всё ещё главная тема начала 2020 года во всём мире. От заболевания уже погибли 565 человек при 28 тысячах подтверждённых случаях заболевания. И один из самых необычных сюжетов, связанных с вирусом нового типа — ситуация на круизном лайнере «Бриллиантовая принцесса» (Diamond Princess) с 3,7 тысячи людей на борту.

В порту Японии судно поместили на карантин на две недели — проверка обнаружила, что как минимум 20 пассажиров заболели китайским коронавирусом. По сути, множество человек оказалось взаперти на судне, до конца не осознавая, больны они или нет. И теперь пассажиры пытаются бороться с проблемами и скоротать время до освобождения.

Что случилось с лайнером

Для 2 666 пассажиров всё начиналось как дорогой и роскошный круиз по Восточной Азии. «Бриллиантовая принцесса» — это почти 300-метровый лайнер с тысячей человек персонала, 13 палубами, ресторанами, бассейнами, театром и собственным ночным клубом «Скайуокерс».

3 февраля корабль готовился к входу в порт японского города Йокогама — это была финальная стадия путешествия. Но вместо окончания роскошного отдыха произошла двухнедельная изоляция на лайнере из-за нового коронавируса.

Во время путешествия выяснилось, что у 80-летнего жителя Гонконга, который высадился на сушу раньше окончания круиза, 25 января, диагнозировали вирус 2019-nCoV. После этого японские власти объявили карантин — всех пассажиров и персонал судна оставили на борту на 14 дней для проверки. При этом здоровые люди оказались заперты в одном месте с потенциальными больными.

Фото Reuters

К 6 февраля коронавирус нового типа уже обнаружили у 20 человек. Их увезли в больницу. Остальных попросили остаться в своих каютах. Сам корабль сначала стоял в порту Йокогамы, а затем на время вернулся в море. Пока врачи подплывают к судну сами.

У 24 россиян, которые отправились в круиз на «Бриллиантовой принцессе», заболевания не выявили. Первичный осмотр прошли все 3,7 тысячи человек, но сотни человек всё ещё ждут развития ситуации — инкубационный период коронавируса составляет как раз две недели. И некоторые из них рассказывают СМИ, что происходит на лайнере.

Что говорят пассажиры

61-летняя Масако Ишида узнала о готовящемся карантине ещё в море из новостей — в интернете обсуждали, что будет с кораблём, где находился один из заболевших новым коронавирусом. «Информации было мало», — отметила японка в разговоре с The New York Times. Остальные пассажиры были осведомлены не так хорошо, поэтому то, что происходило, стало для них сюрпризом.

3 февраля в 6:30 утра многих разбудило объявление по радиосистеме «Бриллиантовой принцессы»: «Корабль переходит в режим карантина, всем оставаться в своих каютах». Коридоры лайнера заполонили люди в защитном снаряжении, которые стали протирать поверхности дезинфицирующими средствами. Пассажиры оказались в ограниченном пространстве, многие — даже без иллюминаторов в каютах.

Фото AFP

Многие на «Бриллиантовой принцессе» описывают своё времяпровождение как крайне скучное. В основном они смотрят фильмы, переписываются с родными и друзьями, а также читают новости о распространении китайского коронавируса — и в том числе статьи про себя. «Мы просто сидим тихо. Это всё, конечно, немного пугает, но у нас хороший иммунитет и хотя бы есть окна», — отмечают австралийцы Пол и Джеки Фидрмук.

Британец Дэвид Абель поехал в круиз с женой Салли на 50 годовщину свадьбы. Но за два дня карантина они смирились с тем, что уже не в отпуске, а в изоляции.

Мы больше не в круизе. Вся эта роскошь, когда персонал приходит в каюту, чтобы сменить бельё и положить шоколад на подушку, смена полотенец, уборка в ванной — эти дни прошли. Сейчас тут этого нет. Дэвид Абель пассажир «Бриллиантовой принцессы»

Абеля можно понять: на карантине закрылись все заведения, функционирующие на лайнере. Ресторанной еды больше нет, и меню с десятками позиций сменилось на скромный по меркам круиза рацион, который разносят люди в защитных масках. Общаться друг с другом пассажирам нельзя. Главное развлечение — Wi-Fi на лайнере сделали бесплатным.

Наибольшие проблемы возникли у тех, кто живёт по несколько человек в каютах без иллюминаторов. Клайд и Рене Смит отправились в круиз с двумя внуками: «У нас крошечная комната с одним стулом». Один из внуков, 25-летний Сойер, добавляет: «На самом деле всё не до такой степени плохо, чтобы мы сходили с ума. Но если нас продержат в каютах ещё 4-5 дней, то всё будет иначе».

Фото Getty

Спустя двое суток после начала карантина пассажирам сказали, что их будут выпускать на свежий воздух. Условия: 90 минут в день на открытой палубе под надзором «карантинных офицеров». Людям нельзя формировать группы и вообще подходить друг к другу ближе, чем на метр. Первыми выйдут те, кто уже больше суток сидит в каютах без окон — так они хотя бы смогут посмотреть на море.

Что они пишут в соцсетях

Некоторые пассажиры решили делиться происходящим на «Бриллиантовой принцессой» не с журналистами, а сразу со всем интернетом. В Твиттере появилось сразу несколько профилей, которые ведут прямую трансляцию с лайнера под общим хэштегом #diamondprincess. С помощью этих людей можно узнать детали о питании и досуге пассажиров.

Каюты

Общий вид лайнера (до и после карантина)

Еда

quarantinedondiamondprincess @quarantinedond1

#diamondprincess #Quarantine https://t.co/o2dpdHKait Day 2: Dinner and tomorrow’s menu choices. Beef stew, pate, cake, water. Also watch “Dumbo”. Kinda boring for me. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EQFfe-WU8AIX8AG.jpg","width":1536,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EQFfe-YUwAMyb9v.jpg","width":1536,"height":2048}}}]

Досуг

Впечатления

cocorobyn @coco12013yn boat staff are standing outside of the passenger's room, keep eyes on passengers.

my mom can not speak, so when she has request, she write a note and put it outside of her door.

she has no food, poor mommy. Персонал находится за пределами комнат пассажиров, следит за ними. Моя мама не может говорить, так что она написала записку и просунула ей через дверь. У неё нет еды, моя бедная мамочка

cocorobyn @coco12013yn

she can not go to laundry, she has to wash her clothes by bar of soap for next 14 days.

#diamondprincess

#coronavirus https://t.co/vy3xaMqbh2 she finally got some bar of soap👍️ thank you!she can not go to laundry, she has to wash her clothes by bar of soap for next 14 days. Она наконец-то получила кусок мыла. Спасибо! Ей нельзя пройти в прачечную, так что ей придётся следующие 14 дней стирать вещи с мылом

cocorobyn @coco12013yn

#diamondprincess

#coronavirus my parents has no access to fresh air since 4th. when they get food, cruise staff comes to door, hand them foods and drinks quick, grab trash and leave. they wear mask and gloves. room cleaning had stopped, but will start today. У моих родителей нет доступа к свежему воздуху с 4 февраля. Когда они получают еду, персонал круизного лайнера приходит, быстро даёт им еду и напитки, забирает мусор и уходит. Они носят маски и перчатки. Уборку комнат остановили, но сегодня она возобновится

Matthew Smith @mjswhitebread Passengers in interior cabins on two decks were allowed outside on #DiamondPrincess late today; more decks to follow tomorrow. Пассажиров из внутренних кают сегодня пустят наружу. Остальным палубам разрешат завтра

quarantinedondiamondprincess @quarantinedond1 #quarantine Day 2: Big announcement, face masks will be delivered to rooms, ship negotiating with Japanese officials to let small groups of people out of rooms for fresh air! #diamondprincess День 2: большое объявление, маски для лица доставили в комнаты, лайнер ведёт переговоры с японскими властями, чтобы позволить маленьким группам людей выходить подышать свежим воздухом