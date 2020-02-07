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Истории
Anna Begiashvili
659

Четырёхлетний мальчик умер от гриппа в США. Его мать советовалась о лечении с группой антипрививочников в Фейсбуке Материал редакции

Соцсеть обещала обратить внимание на «антиваксеров», но их крупнейшая группа на 139 тысяч подписчиков всё ещё функционирует.

26 комментариев
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Четырёхлетний ​Наджи Фото из личного архива родителей мальчика

В начале февраля в Колорадо умер мальчик Наджи. Местные СМИ пишут, что это уже вторая детская смерть в штате за сезон гриппа. За четыре дня до смерти мальчика его мать написала в группу антипрививочников в Фейсбуке. Ей посоветовали не давать детям лекарство от гриппа и использовать «натуральные средства», в том числе грудное молоко.

Несмотря на обещания Facebook удалить из соцсети ложную информацию о вреде прививок, десятки тысяч людей вступают в группы ативакцинаторов и призывают отказываться от прививок в пользу лечения народными средствами.

Эпидемия гриппа в США в самом разгаре. В семье Наджи им заболели все дети

В этом сезоне гриппа в США зафиксировали 19 миллионов случаев заболевания. 10 тысяч человек умерли, из них 68 — дети. В семье Наджи, кроме него, были ещё трое мальчиков. Все они заразились гриппом, но Наджи казался самым здоровым.

По словам его матери, врачи несколько раз отказывались госпитализировать её с десятимесячным сыном, страдавшим от высокой температуры. Ещё у двоих сыновей обнаружили грипп. У Наджи не было таких сильных симптомов, но второго февраля мать обнаружила его без сознания. Врачи сказали, что из-за лихорадки или остановки дыхания у мальчика произошёл припадок, который привёл к аноксическому повреждению мозга.

Наджи несколько дней провёл на аппарате жизнеобеспечения. За это время его мать собрала почти девять тысяч долларов на его лечение на краудфандинговой платформе. 5 февраля она написала, что мальчик скончался, но продолжила сбор средств, чтоб направить деньги на лечение остальных детей.

Вместо лекарств Наджи и его братьев лечили маслом мяты, а за советами мать обратилась к антипрививочникам

Родители Наджи отказались отвечать на вопрос, прививали ли они своих детей. За четыре дня до смерти мальчика его мать обратилась за советом в Фейсбук-группу Stop Mandatory Vaccination. Это крупнейшее сообщество «антиваксеров» в соцсети, в нём состоят 139 тысяч человек. Пост уже удалили, но его цитирует NBC.

Женщина рассказала, что врач прописал всем её детям «Тамифлю» — популярное противовирусное средство — но она отказалась следовать рецепту. Некоторые считают «Тамифлю» спорным препаратом, потому что у него могут быть опасные побочные эффекты, например, суицидальное поведение. Но мать Наджи и другие участники Фейсбук-группы вообще не рассматривали лекарства как решение проблемы.

Она написала, что пыталась лечить сыновей маслом мяты перечной, витамином С и лавандой, но это не помогло. Из 45 комментаторов ни один не посоветовал ей воспользоваться медицински доказанными методами лечения. Зато ей рассказали о других «естественных лекарствах» — грудном молоке, тимьяне и бузине. «Отлично, я попробую это», — ответила мать.

Facebook уже обещал решить проблему с антипрививочным движением в соцсетях

В 2019 году Facebook пообещал удалить вводящую в заблуждение информацию о вреде прививок. В Фейсбуке и Инстаграме набирали популярность группы, поддерживающие антипрививочное движение, что могло способствовать росту вспышек кори в штате Вашингтон. Член конгресса США Адам Шифф лично обратился к Марку Цукербергу с просьбой обратить внимание на «антиваксеров».

Сообщество Stop Mandatory Vaccination​

Группы антипрививочников действительно скрыли из рекомендаций и результатов поиска в соцсетях, их приоритет в новостной ленте понизили, а рекламу, содержащую призывы отказаться от вакцин, отклоняют. Но, как отмечает NBC, Фейсбук по-прежнему остаётся площадкой для большого количества таких групп, как популярная Stop Mandatory Vaccination.

После публикаций о смерти Наджи представитель Facebook повторил, что компания делает всё возможное для сокращения дезинформации о прививках. Он добавил, что с ней борются на всей платформе, включая частные группы.

#facebook #соцсети #здоровье #прививки #медицина

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26 комментариев
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Любовный рак

5

Осталось еще решить вопрос с сектой БЕЗ ГМО

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Лысый яд

3

А причем тут антипрививочники вообще? 

По словам его матери, врачи несколько раз отказывались госпитализировать её с десятимесячным сыном, страдавшим от высокой температуры. 

Прививки от гриппа не работают, иначе люди бы не болели гриппом. 

Антипрививочники, конечно, ебанутые, но тут их вины нет. От гриппа всегда умирали люди и грипп не лечится лекарствами, ими можно только ослаблять симптомы. Возможно он бы выжил, еслиб принял аспирин, но это не точно. 

Ответить

Незначительный блик

Лысый
1

Все правильно, только Аспирин детям до лет 12 нельзя (может вызвать синдром Рея). Нурофен или Панадол (уточнение: парацетамол) от температуры.

Ответить

Бетонный фитиль

Незначительный
3

Парацетамол детям. Панадол как раз парацетамолосодержащий

Ответить

Незначительный блик

Бетонный
0

Что не противоречит моему утверждению по поводу аспирина.

Ответить

Отродясь не было

Лысый
1

Прививки от гриппа не работают, иначе люди бы не болели гриппом.

Интересная аргументация. Прививки не работают, потому что кто то заболел гриппом? А заболевшие были привиты? Может все таки привитые меньше болеют?

Ответить

Лысый яд

Отродясь
0

Если кратко, то вирус гриппа постоянно мутирует и у гриппа существует огромное множество разновидностей (более 3000), прививки эффективны против очень небольшого количества штаммов и попасть в конкретный довольно трудно. То есть, в целом, прививки от гриппа обладают очень низкой эффективностью.

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Funny Kaplan

Лысый
0

Так написано же, лечила мятой и лавандой. Антипрививочники не посоветовали ни одного лекарственного средства. Тимьян, бузину и т.д. Сплошная народная медицина

Ответить

Незначительный блик

Funny
1

Это не связано с прививками. Врачи посоветовали несильно отличающееся лекарство "Тамифлю" без особой доказательной базы.

Ответить

Funny Kaplan

Незначительный
0

По Тамифлю-то как раз экспериментальные доказательства есть. И легко найти

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Незначительный блик

Funny
0

Найди. Сужу по Википедии, где пишут что отказались от своих слов и нет доказательств.
Если бы оно работало, то всем бы прописывали и люди тысячами не умирали.

Ответить

Лысый яд

Funny
0

Во-первых, уже доказали его неэффективность, во-вторых, даже в тех исследованиях, где эффективность была доказана, время болезни сокращалось на ~12 часов. То есть, грубо говоря без тамифлю грипп проходит за 7 дней, а с конской дозой тамифлю за 6,5.

Ответить

Лысый яд

Funny
1

Проблема в том, что мята и лаванда ничем не лучше какого-нибудь тамифлю. 

Ответить

Funny Kaplan

Лысый
0

Наоборот только фразу нужно было построить

Ответить

Известный Паша

0

Антипрививочники должны порицаться наравне с верунами 

Ответить

DESAAD LXI

Известный
0

А в итоге антипрививочники издадут закон.

Ответить

Иван Семёныч

Известный
0

На каком основании ?

Ответить

Известный Паша

Иван
0

На основании того что они разносят антинаучную ахинею и вредят не только окружающим но и себе 

Ответить

Незначительный блик

Известный
0

Но люди могут быть без прививок по мед. показаниям. Везде есть поехавшие фанаты.

Ответить

Максим Шпилёв

2

Четырёхлетний мальчик умер от гриппа в США. Его мать советовалась о лечении с группой антипрививочников в Фейсбуке

В этом сезоне гриппа в США зафиксировали 19 миллионов случаев заболевания. 10 тысяч человек умерли, из них 68 — дети.

А другие 10 тысяч тоже заходили в эту группу Фейсбуке?

Ответить

Нелепый Валера

–5

При педолибералах родители своих детей насиловать ещё будут. Поэтому в нормальных странах ребенок собственность государства

Ответить

Вечерний огонь

Нелепый
1

Обожаю

Ответить

Известный Паша

Нелепый
0

Ну нет, должен быть баланс. Иначе можно скатиться в Россию

Ответить

Евгений Абрамовских

0
Ответить

Незначительный блик

0

позднее FDA описала эффективность препарата в целом, как «скромную». Методами доказательной медицины клиническая эффективность занамивира не доказана.

Лекарств от гриппа как таковых-то и нет.
По-сути все лечение симптоматическое.

Ответить

Анус Роскомнадзора

0

Вот и славненько.

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