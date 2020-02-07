Четырёхлетний мальчик умер от гриппа в США. Его мать советовалась о лечении с группой антипрививочников в Фейсбуке

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Соцсеть обещала обратить внимание на «антиваксеров», но их крупнейшая группа на 139 тысяч подписчиков всё ещё функционирует.
В начале февраля в Колорадо умер мальчик Наджи. Местные СМИ пишут, что это уже вторая детская смерть в штате за сезон гриппа. За четыре дня до смерти мальчика его мать написала в группу антипрививочников в Фейсбуке. Ей посоветовали не давать детям лекарство от гриппа и использовать «натуральные средства», в том числе грудное молоко.
Несмотря на обещания Facebook удалить из соцсети ложную информацию о вреде прививок, десятки тысяч людей вступают в группы ативакцинаторов и призывают отказываться от прививок в пользу лечения народными средствами.
В этом сезоне гриппа в США зафиксировали 19 миллионов случаев заболевания. 10 тысяч человек умерли, из них 68 — дети. В семье Наджи, кроме него, были ещё трое мальчиков. Все они заразились гриппом, но Наджи казался самым здоровым.
По словам его матери, врачи несколько раз отказывались госпитализировать её с десятимесячным сыном, страдавшим от высокой температуры. Ещё у двоих сыновей обнаружили грипп. У Наджи не было таких сильных симптомов, но второго февраля мать обнаружила его без сознания. Врачи сказали, что из-за лихорадки или остановки дыхания у мальчика произошёл припадок, который привёл к аноксическому повреждению мозга.
Наджи несколько дней провёл на аппарате жизнеобеспечения. За это время его мать собрала почти девять тысяч долларов на его лечение на краудфандинговой платформе. 5 февраля она написала, что мальчик скончался, но продолжила сбор средств, чтоб направить деньги на лечение остальных детей.
Родители Наджи отказались отвечать на вопрос, прививали ли они своих детей. За четыре дня до смерти мальчика его мать обратилась за советом в Фейсбук-группу Stop Mandatory Vaccination. Это крупнейшее сообщество «антиваксеров» в соцсети, в нём состоят 139 тысяч человек. Пост уже удалили, но его цитирует NBC.
Женщина рассказала, что врач прописал всем её детям «Тамифлю» — популярное противовирусное средство — но она отказалась следовать рецепту. Некоторые считают «Тамифлю» спорным препаратом, потому что у него могут быть опасные побочные эффекты, например, суицидальное поведение. Но мать Наджи и другие участники Фейсбук-группы вообще не рассматривали лекарства как решение проблемы.
Она написала, что пыталась лечить сыновей маслом мяты перечной, витамином С и лавандой, но это не помогло. Из 45 комментаторов ни один не посоветовал ей воспользоваться медицински доказанными методами лечения. Зато ей рассказали о других «естественных лекарствах» — грудном молоке, тимьяне и бузине. «Отлично, я попробую это», — ответила мать.
В 2019 году Facebook пообещал удалить вводящую в заблуждение информацию о вреде прививок. В Фейсбуке и Инстаграме набирали популярность группы, поддерживающие антипрививочное движение, что могло способствовать росту вспышек кори в штате Вашингтон. Член конгресса США Адам Шифф лично обратился к Марку Цукербергу с просьбой обратить внимание на «антиваксеров».
Группы антипрививочников действительно скрыли из рекомендаций и результатов поиска в соцсетях, их приоритет в новостной ленте понизили, а рекламу, содержащую призывы отказаться от вакцин, отклоняют. Но, как отмечает NBC, Фейсбук по-прежнему остаётся площадкой для большого количества таких групп, как популярная Stop Mandatory Vaccination.
После публикаций о смерти Наджи представитель Facebook повторил, что компания делает всё возможное для сокращения дезинформации о прививках. Он добавил, что с ней борются на всей платформе, включая частные группы.
А причем тут антипрививочники вообще?
По словам его матери, врачи несколько раз отказывались госпитализировать её с десятимесячным сыном, страдавшим от высокой температуры.
Прививки от гриппа не работают, иначе люди бы не болели гриппом.
Антипрививочники, конечно, ебанутые, но тут их вины нет. От гриппа всегда умирали люди и грипп не лечится лекарствами, ими можно только ослаблять симптомы. Возможно он бы выжил, еслиб принял аспирин, но это не точно.
Все правильно, только Аспирин детям до лет 12 нельзя (может вызвать синдром Рея). Нурофен или Панадол (уточнение: парацетамол) от температуры.
Парацетамол детям. Панадол как раз парацетамолосодержащий
Прививки от гриппа не работают, иначе люди бы не болели гриппом.
Интересная аргументация. Прививки не работают, потому что кто то заболел гриппом? А заболевшие были привиты? Может все таки привитые меньше болеют?
Если кратко, то вирус гриппа постоянно мутирует и у гриппа существует огромное множество разновидностей (более 3000), прививки эффективны против очень небольшого количества штаммов и попасть в конкретный довольно трудно. То есть, в целом, прививки от гриппа обладают очень низкой эффективностью.
Так написано же, лечила мятой и лавандой. Антипрививочники не посоветовали ни одного лекарственного средства. Тимьян, бузину и т.д. Сплошная народная медицина
Это не связано с прививками. Врачи посоветовали несильно отличающееся лекарство "Тамифлю" без особой доказательной базы.
По Тамифлю-то как раз экспериментальные доказательства есть. И легко найти
Найди. Сужу по Википедии, где пишут что отказались от своих слов и нет доказательств.
Если бы оно работало, то всем бы прописывали и люди тысячами не умирали.
Антипрививочники должны порицаться наравне с верунами
На каком основании ?
На основании того что они разносят антинаучную ахинею и вредят не только окружающим но и себе
Но люди могут быть без прививок по мед. показаниям. Везде есть поехавшие фанаты.
Четырёхлетний мальчик умер от гриппа в США. Его мать советовалась о лечении с группой антипрививочников в Фейсбуке
В этом сезоне гриппа в США зафиксировали 19 миллионов случаев заболевания. 10 тысяч человек умерли, из них 68 — дети.
А другие 10 тысяч тоже заходили в эту группу Фейсбуке?
При педолибералах родители своих детей насиловать ещё будут. Поэтому в нормальных странах ребенок собственность государства
позднее FDA описала эффективность препарата в целом, как «скромную». Методами доказательной медицины клиническая эффективность занамивира не доказана.
Лекарств от гриппа как таковых-то и нет.
По-сути все лечение симптоматическое.