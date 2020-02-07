Четырёхлетний мальчик умер от гриппа в США. Его мать советовалась о лечении с группой антипрививочников в Фейсбуке

Соцсеть обещала обратить внимание на «антиваксеров», но их крупнейшая группа на 139 тысяч подписчиков всё ещё функционирует.

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Четырёхлетний ​Наджи Фото из личного архива родителей мальчика

В начале февраля в Колорадо умер мальчик Наджи. Местные СМИ пишут, что это уже вторая детская смерть в штате за сезон гриппа. За четыре дня до смерти мальчика его мать написала в группу антипрививочников в Фейсбуке. Ей посоветовали не давать детям лекарство от гриппа и использовать «натуральные средства», в том числе грудное молоко.

Несмотря на обещания Facebook удалить из соцсети ложную информацию о вреде прививок, десятки тысяч людей вступают в группы ативакцинаторов и призывают отказываться от прививок в пользу лечения народными средствами.

Эпидемия гриппа в США в самом разгаре. В семье Наджи им заболели все дети

В этом сезоне гриппа в США зафиксировали 19 миллионов случаев заболевания. 10 тысяч человек умерли, из них 68 — дети. В семье Наджи, кроме него, были ещё трое мальчиков. Все они заразились гриппом, но Наджи казался самым здоровым.

По словам его матери, врачи несколько раз отказывались госпитализировать её с десятимесячным сыном, страдавшим от высокой температуры. Ещё у двоих сыновей обнаружили грипп. У Наджи не было таких сильных симптомов, но второго февраля мать обнаружила его без сознания. Врачи сказали, что из-за лихорадки или остановки дыхания у мальчика произошёл припадок, который привёл к аноксическому повреждению мозга.

Наджи несколько дней провёл на аппарате жизнеобеспечения. За это время его мать собрала почти девять тысяч долларов на его лечение на краудфандинговой платформе. 5 февраля она написала, что мальчик скончался, но продолжила сбор средств, чтоб направить деньги на лечение остальных детей.

Вместо лекарств Наджи и его братьев лечили маслом мяты, а за советами мать обратилась к антипрививочникам

Родители Наджи отказались отвечать на вопрос, прививали ли они своих детей. За четыре дня до смерти мальчика его мать обратилась за советом в Фейсбук-группу Stop Mandatory Vaccination. Это крупнейшее сообщество «антиваксеров» в соцсети, в нём состоят 139 тысяч человек. Пост уже удалили, но его цитирует NBC.

Женщина рассказала, что врач прописал всем её детям «Тамифлю» — популярное противовирусное средство — но она отказалась следовать рецепту. Некоторые считают «Тамифлю» спорным препаратом, потому что у него могут быть опасные побочные эффекты, например, суицидальное поведение. Но мать Наджи и другие участники Фейсбук-группы вообще не рассматривали лекарства как решение проблемы.

Она написала, что пыталась лечить сыновей маслом мяты перечной, витамином С и лавандой, но это не помогло. Из 45 комментаторов ни один не посоветовал ей воспользоваться медицински доказанными методами лечения. Зато ей рассказали о других «естественных лекарствах» — грудном молоке, тимьяне и бузине. «Отлично, я попробую это», — ответила мать.

Facebook уже обещал решить проблему с антипрививочным движением в соцсетях

В 2019 году Facebook пообещал удалить вводящую в заблуждение информацию о вреде прививок. В Фейсбуке и Инстаграме набирали популярность группы, поддерживающие антипрививочное движение, что могло способствовать росту вспышек кори в штате Вашингтон. Член конгресса США Адам Шифф лично обратился к Марку Цукербергу с просьбой обратить внимание на «антиваксеров».

Сообщество Stop Mandatory Vaccination​

Группы антипрививочников действительно скрыли из рекомендаций и результатов поиска в соцсетях, их приоритет в новостной ленте понизили, а рекламу, содержащую призывы отказаться от вакцин, отклоняют. Но, как отмечает NBC, Фейсбук по-прежнему остаётся площадкой для большого количества таких групп, как популярная Stop Mandatory Vaccination.