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Истории
Ольга Жигулина
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До и после: опустевшие из-за эпидемии китайские мегаполисы Материал редакции

Магазины, казино, кофейни остались без посетителей из-за распространения чрезвычайно заразного заболевания.

2 комментария
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Фото Getty Images

По всему Китаю тысячи магазинов закрылись, а торговые и развлекательные центры опустели. Жители мегаполисов вроде Шанхая и Пекина стараются не выходить на улицы из-за вспышки болезни, ставшей главным новостным поводом начала 2020 года.

Apple закрыла все свои 42 розничных магазина в стране.

Казино в Макао, на китайской территории, которая считается крупнейшим в мире игорным центром, закрыли на две недели. Это самый продолжительный перерыв в работе в их истории, и только второй такой случай после тайфуна 2018 года.

Сеть кофеен Starbucks закрыла более половины своих заведений на материковом Китае — суммарно в них как минимум две тысячи мест. Компания не меняла свои финансовые прогнозы на год, но признала, что не может предсказать влияние таких перерывов в работе.

Тысячи предприятий, от местных компаний до международных банков, закрыли свои корпоративные офисы и попросили сотрудников работать удалённо. Как предполагает Bloomberg, это, вероятно, является одним из крупнейших в мире экспериментов «работы на дому».

Согласно официальным данным, к 8 февраля число заразившихся новым коронавирусом приблизилось к 35 тысячам, из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй находятся свыше 24 тысяч. 722 человека скончались.

#вирусизкитая

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2 комментария
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Наденька

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Почему бы не написать, что 2118 вылечились, чтобы не пугать людей и не разводить панику?

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Царский Денис

–1

Это конечно жестб. А кто посчитает наконец во сколько обходится такой китайский эксперимент миру?

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