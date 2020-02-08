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Магазины, казино, кофейни остались без посетителей из-за распространения чрезвычайно заразного заболевания.
По всему Китаю тысячи магазинов закрылись, а торговые и развлекательные центры опустели. Жители мегаполисов вроде Шанхая и Пекина стараются не выходить на улицы из-за вспышки болезни, ставшей главным новостным поводом начала 2020 года.
Apple закрыла все свои 42 розничных магазина в стране.
Казино в Макао, на китайской территории, которая считается крупнейшим в мире игорным центром, закрыли на две недели. Это самый продолжительный перерыв в работе в их истории, и только второй такой случай после тайфуна 2018 года.
Сеть кофеен Starbucks закрыла более половины своих заведений на материковом Китае — суммарно в них как минимум две тысячи мест. Компания не меняла свои финансовые прогнозы на год, но признала, что не может предсказать влияние таких перерывов в работе.
Тысячи предприятий, от местных компаний до международных банков, закрыли свои корпоративные офисы и попросили сотрудников работать удалённо. Как предполагает Bloomberg, это, вероятно, является одним из крупнейших в мире экспериментов «работы на дому».
Согласно официальным данным, к 8 февраля число заразившихся новым коронавирусом приблизилось к 35 тысячам, из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй находятся свыше 24 тысяч. 722 человека скончались.
Почему бы не написать, что 2118 вылечились, чтобы не пугать людей и не разводить панику?
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Это конечно жестб. А кто посчитает наконец во сколько обходится такой китайский эксперимент миру?