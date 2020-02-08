Магазины, казино, кофейни остались без посетителей из-за распространения чрезвычайно заразного заболевания.

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По всему Китаю тысячи магазинов закрылись, а торговые и развлекательные центры опустели. Жители мегаполисов вроде Шанхая и Пекина стараются не выходить на улицы из-за вспышки болезни, ставшей главным новостным поводом начала 2020 года.

Apple закрыла все свои 42 розничных магазина в стране.

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Казино в Макао, на китайской территории, которая считается крупнейшим в мире игорным центром, закрыли на две недели. Это самый продолжительный перерыв в работе в их истории, и только второй такой случай после тайфуна 2018 года.

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Сеть кофеен Starbucks закрыла более половины своих заведений на материковом Китае — суммарно в них как минимум две тысячи мест. Компания не меняла свои финансовые прогнозы на год, но признала, что не может предсказать влияние таких перерывов в работе.

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Тысячи предприятий, от местных компаний до международных банков, закрыли свои корпоративные офисы и попросили сотрудников работать удалённо. Как предполагает Bloomberg, это, вероятно, является одним из крупнейших в мире экспериментов «работы на дому».

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