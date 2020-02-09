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Истории
Ольга Жигулина
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Фото: Массовая свадьба в Южной Корее в разгар эпидемии коронавируса Материал редакции

Несмотря на опасения по поводу заразного заболевания, тысячи пар собрались на общей церемонии.

26 комментариев
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Фото AFP/Getty Images

В Южной Корее регулярно проводятся массовые свадьбы, в которых принимают участие последователи религиозного движения «Церковь объединения». Одно из таких мероприятий прошло 7 февраля, оно отличалось от предыдущих тем, что 30 тысячам участников раздавали маски.

В стране зарегистрировано уже более 20 случаев заражения коронавирусом, пришедшим из Китая. Южнокорейские власти приняли решение об отмене ряда крупных фестивалей и K-pop концертов из опасений, что массовые мероприятия могут способствовать распространению вируса. Они обратились и к религиозным объединениям с просьбой о помощи.

«Церковь объединения» приняла решение всё же устроить праздник, но предпринять меры предосторожности. Например, последователей движения из Китая попросили не приходить на мероприятие.

Всего в этот день поженились шесть тысяч пар из 64 стран, многие из них познакомились незадолго до церемонии.

​Одна из невест делает селфи Фото AFP/Getty Images
Фото Reuters
Фото AFP/Getty Images
Фото Reuters

#вирусизкитая

Истории
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Прячьте всё и прячьтесь сами, или про обыски на зоне от которых мало толка
Доброго времени суток.
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26 комментариев
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Ded Pihto

9

И пока смерть не разлучит вас...

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Александр Гуров

Ded
4

Жили он долго и счастливо, и умерли в один день

Ответить

Максим Кохович

Александр
3

Сразу видно, что у них любовь до гроба.

Ответить

Внешний Валера

Максим
0

И в радости, и в кашле...

Ответить

Владимир Филатов

2

А что стало с корейцами по центру на обоих снимках?

Ответить

Внешний Валера

Владимир
6

Netflix.

Ответить

Nurbek Yesmagambetov

Владимир
3

Эболу подхватили

Ответить

Владимир Филатов

Nurbek
2

На фото свадьба, поэтому Еболу

Ответить

DoubleDors

Владимир
0

Написано же, что из 64 стран приехали

Ответить

Владимир Филатов

DoubleDors
1

Почему корейцы из разных стран так сильно отличаются?

Ответить

Акиф Гаджиев

Владимир
1

потому что корейцами становятся не по крови, а по отношению к кейпопу

Ответить

Внешний Валера

DoubleDors
0

Не порть хорошие шутки адекватностью.

Ответить

Матвей Зайцев

2

Любви все вирусы покойны

Ответить

Ded Pihto

Матвей
2

Поэт из тебя так себе

Ответить

Матвей Зайцев

Ded
0

Учусь)

Ответить

Внешний Валера

Матвей
0

Учись, Матвей, Пушкиным будешь.

Ответить

Матвей Зайцев

Внешний
1

Не хочу пока умирать.
Хотя, вдруг у короны другие планы,
И на тот свет мы уже званы

Ответить

Внешний Валера

Матвей
0

Служив отлично-благородно,
Олдами жил его отец.
Писал комменты ежегодно
И стал геем наконец.

Ответить

Матвей Зайцев

Внешний
1

Давай без личных тут историй,
Езжай ка лучше в санаторий

Ответить

Внешний Валера

Матвей
1

Моя история другая,
Но тут подобным нет конца и края.

Однако, вот, тебе скажу —
Сиё понятно и ежу:
Коль на ТЖ ты засветился,
То значит, котиком родился.

Ответить

Котик Ботик

Внешний
0
Ответить

Ded Pihto

Матвей
0
Ответить

Внешний Валера

2

Кажется, была такая полумаргинальная гипотеза, что некоторые инфекции могут вызывать у людей склонность к путешествиям и кучкованию.

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Акиф Гаджиев

Внешний
0

я читал что определенные паразиты могут контролировать поведение человека чтобы заражать новых людей, и это даже было как-то научно почти, но про инфекции слышу такое впервые

Ответить

Внешний Валера

Акиф
1

Это широкое понятие, в него включаются не только бактерии и вирусы:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инфекция
 
Да, я как раз об этих паразитах, на роль которых никого так и не нашли. Впрочем, гриб Кордицепс однобокий вполне себе прилично управляет поведением довольно развитых животных: муравьёв.

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Мёртвый

0

Теперь их можно отличить лишь по прическе

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