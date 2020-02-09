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Несмотря на опасения по поводу заразного заболевания, тысячи пар собрались на общей церемонии.
В Южной Корее регулярно проводятся массовые свадьбы, в которых принимают участие последователи религиозного движения «Церковь объединения». Одно из таких мероприятий прошло 7 февраля, оно отличалось от предыдущих тем, что 30 тысячам участников раздавали маски.
В стране зарегистрировано уже более 20 случаев заражения коронавирусом, пришедшим из Китая. Южнокорейские власти приняли решение об отмене ряда крупных фестивалей и K-pop концертов из опасений, что массовые мероприятия могут способствовать распространению вируса. Они обратились и к религиозным объединениям с просьбой о помощи.
«Церковь объединения» приняла решение всё же устроить праздник, но предпринять меры предосторожности. Например, последователей движения из Китая попросили не приходить на мероприятие.
Всего в этот день поженились шесть тысяч пар из 64 стран, многие из них познакомились незадолго до церемонии.
И пока смерть не разлучит вас...
Жили он долго и счастливо, и умерли в один день
Сразу видно, что у них любовь до гроба.
А что стало с корейцами по центру на обоих снимках?
Эболу подхватили
Написано же, что из 64 стран приехали
Почему корейцы из разных стран так сильно отличаются?
потому что корейцами становятся не по крови, а по отношению к кейпопу
Любви все вирусы покойны
Учусь)
Учись, Матвей, Пушкиным будешь.
Не хочу пока умирать.
Хотя, вдруг у короны другие планы,
И на тот свет мы уже званы
Служив отлично-благородно,
Олдами жил его отец.
Писал комменты ежегодно
И стал геем наконец.
Давай без личных тут историй,
Езжай ка лучше в санаторий
Моя история другая,
Но тут подобным нет конца и края.
Однако, вот, тебе скажу —
Сиё понятно и ежу:
Коль на ТЖ ты засветился,
То значит, котиком родился.
Кажется, была такая полумаргинальная гипотеза, что некоторые инфекции могут вызывать у людей склонность к путешествиям и кучкованию.
я читал что определенные паразиты могут контролировать поведение человека чтобы заражать новых людей, и это даже было как-то научно почти, но про инфекции слышу такое впервые
Это широкое понятие, в него включаются не только бактерии и вирусы:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инфекция
Да, я как раз об этих паразитах, на роль которых никого так и не нашли. Впрочем, гриб Кордицепс однобокий вполне себе прилично управляет поведением довольно развитых животных: муравьёв.