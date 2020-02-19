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Истории
Anna Begiashvili
818

В 2021 году в США начнут компостировать тела: зачем превращаться в удобрение и как это сделать Материал редакции

Если при жизни вы не сортировали мусор, eco-friendly можно стать посмертно.

33 комментария
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Концепт Recompose от дизайнерской компании Olson Kundig

В мае 2020 года в Вашингтоне вступит в силу закон, разрешающий компостирование останков людей. Власти американского штата стали первыми, кто легализовал этот тип захоронения. Первый сервис по компостированию останков начнёт работать в 2021 году и за работу над каждым телом будет брать 5500 долларов.

Традиционное погребение и кремация вредят природе. Но у них есть «зелёные» альтернативы

По данным организации Green Burial Council, только в США из-за захоронений в землю ежегодно попадают около 50 тысяч кубических метров древесины, более 16 миллионов литров бальзамирующих жидкостей, более 1,5 миллиона тонн железобетона, 17 тысяч тонн меди и бронзы и почти 65 тысяч тонн стали. Сами по себе продукты распада тела экологичные, но то, чем оно сопровождается при погребении, вредит природе.

Ради гробов уничтожаются ценные породы дерева, металлы распадаются на ядовитые соли, которые, согласно исследованиям учёных из университета ЮАР, вредят растениям. В почву попадают токсичные растворы, которые используют при бальзамировании. Многие материалы, среди которых текстиль, древесина, сталь и резина, закапываются в землю ради одной церемонии, а на их изготовление уходит много ресурсов. Кладбища разрастаются и занимают всё большие площади.

Популярная альтернатива погребению — кремация — тоже вредит окружающей среде. При кремации одного тела в атмосферу выбрасываются 400 килограммов углекислого газа, а также пары ртути и другие загрязнители. А энергии, затраченной на кремацию одного тела, хватило бы на автомобильную поездку в 7000 километров.

Развеять пепел по ветру, как в кино, тоже не получится без вреда. Общество кремации Великобритании не рекомендует делать это вблизи рек, на горных вершинах и в ветреные дни.

С прахом можно поступить оригинально: например, превратиться в виниловую пластинку или стать морским рифом. Но это всё равно скорее необычный, чем экологичный путь.

То, что сегодня называют экопохоронами, прежде всего, исключает помещение в землю неразлагаемых предметов. Тело не накачивают формальдегидом, а только омывают, охлаждают и укутывают в саван, рассказывает последовательница движения Death Positive Рита Пинскер. Затем его погружают в биоразлагаемый гроб из морских водорослей, бамбука или картона. Можно обойтись без гроба и оставить тело только в саване. Так ничего не помешает его естественному разложению.

Компостирование останков, которое придумала американская компания Recompose, — это ещё одна «зелёная» альтернатива традиционному погребению. В США, где она будет доступна, средняя стоимость похорон превышает 8000 долларов, компостирование обойдётся в 5500.

Останки животных компостировали и раньше. Американка Катрина Спейд решила перенести этот опыт на людей

Компанию Recompose основала дизайнер Катрина Спейд. Впервые она задумалась о том, что станет с её телом после смерти, в 30 лет. «Я подумала: когда я умру, не должна ли я вернуть то, что от меня останется, планете, которая защищала и поддерживала меня всю жизнь?» — говорит Спейд.

Она узнала, что фермеры десятилетиями компостировали туши коров и поняла, что этот опыт можно перенести на людей. Recompose получила поддержку от фондов и частных спонсоров, после чего наняла специалистов для разработки системы естественного разрушения останков.

На создание прототипа системы ушло несколько лет. В 2016 году Спейд заявила, что прототип готов и через несколько лет установка для компостирования останков людей будет готова к использованию.

Выступление Спейд «Давайте поговорим о компостировании людей» в 2016 году

Recompose решила построить первую установку в Сиэтле, штат Вашингтон. Местные власти и научное сообщество поддержали идею Спейд. Вместе с Recompose учёные из Вашингтонского университета провели компостирование шести человеческих тел. Результаты эксперимента публично представили в феврале 2020 года. Метод сочли эффективным и безопасным, открыто никаких претензий к нему пока не предъявляли.

Власти Вашингтона официально разрешили компостировать тела: закон вступит в силу в мае 2020 года. Установка будет состоять из капсул, каждая из которых предназначена для одного тела. По словам Спейд, 15 тысяч человек подписались на рассылку Recompose, чтобы не пропустить запуск проекта.

На превращение тела в компост уходит месяц. Из одного человека получается около 0,75 кубических метра почвы

Установка будет состоять из капсул, каждая из них предназначена для одного тела. Капсула — это стальной шестиугольный контейнер. Останки кладут в древесную щепу, солому и люцерну. Чтобы создать благоприятную для разложения среду, капсулу насыщают воздухом. Сотрудники Recompose будут контролировать влажность и соотношение углекислого газа, азота и кислорода. Так в среде размножатся теплолюбивые бактерии, которые быстро разрушают тело.

Концепт Recompose от дизайнерской компании Olson Kundig

Процесс займёт 4-6 недель: разложится всё, включая зубы и кости. А кардиостимуляторы и искусственные суставы достанут и переработают. На выходе получится около 0,75 кубических метра компоста, который могут забрать родственники умершего. Этот компост можно использовать в саду — например, вырастить дерево в память о человеке, из которого он получился. Если часть компоста останется у Recompose, компания отправит его в заповедники.

Концепт Recompose от дизайнерской компании Olson Kundig

Recompose делает акцент на экологичности процесса. На компостирование тратится в восемь раз меньше энергии, чем на кремацию. Для него не требуется гроб или другие дополнительные предметы. Тело не бальзамируют, и компост становится биологически безопасным для выращивания растения.

В будущем с компанией можно будет заранее договориться о компостировании своего тела. Отказать она должна только в одном случае — если у человека болезнь Крейтцфельдта-Якоба. С этим заболеванием образуются патологические белки, которые не поддаются воздействию высоких температур.

Катрина Спейд показывает компост после разложения коровы (в пакете слева) Фото АР 

#экология #наука

Истории
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33 комментария
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Виталий Лановой

8

Это очередной коммерческий проект под эгидой защиты природы. Но, "защитники природы " схавают и понесут туда свои деньги.

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Боевой вентилятор

Виталий
3

Чем плохо развивать коммерцию и защищать природу одновременно?

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Vladimir Medvedev

Виталий
1

В США, где она будет доступна, средняя стоимость похорон превышает 8000 долларов, компостирование обойдётся в 5500.

Это самый экономичный, экологичный, простой и естественный способ — закинул труп в таз, присыпал землей и поставил на батарею, чтобы температура была градусов 30. Через месяц просеял выкинул в огород.

Ну и выгода для природы очевидна. Красивый проект.

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Виталий Лановой

Vladimir
4

Я видел схроны падшего скота от разной заразы. От сибирской язвы, до птичьего гриппа. И к ним запрещен доступ, так как местность заражена. 
Не до конца уверен, что переработка в компост безопасная затея. Человек может скрыть наличие инфекций в его теле.

Ответить

Виталий Лановой

Виталий
5

С другой стороны, почему просто не агитировать людей отказываться от дорогих грабов, железных памятников? А через примерно 30 лет высаживать на месте кладбища парк? Тело в любой земле прекрасно разложится, если не за месяц то за два года.

Ответить

Vladimir Medvedev

Виталий
0

Да. Я не знаток, но там ещё пишут, что в классическом погребении тела накачивают токсинами всякими...

Ответить

Yuri Miller

Vladimir
0

Танато-практицизм? консервация формалином? Это можно так грубануть, что Ленин в мавзолее так же сделан. 30 лет в гробу и тело целое останется. Им запрещено грубить с формалином поэтому.

Ответить

Vladimir Medvedev

Виталий
0

Споры сибирской язвы могут сохраняться в земле десятилетия (а может и тысячелетия, не помню) без проблем. Так что если ты заболеешь сибирской язвой, то в удобрение для газона тебя точно не возьмут. :) И обычным деревянным ящиком дело не ограничится, я думаю.

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Боевой вентилятор

Виталий
0

1. Много ты людей с сибирской язвой видел? Плюс там отдельную территорию выделяют для захоронения.
2. При обычных похоронах тоже выходит небезопасно.

Ответить

сироп от щекотки

2

Я не против в дерево преобразиться, как откинусь

Ответить

Активный химик

сироп
5
Ответить

сироп от щекотки

Активный
4

:D  я заслужил

Ответить

Боевой вентилятор

Активный
0

А чо, приносишь пользу. Нормец.

Ответить

Безопасный якорь

сироп
1

А твоя жена в бревно превратится. Ну т.е., ничего не изменится.

Ответить

сироп от щекотки

Безопасный
0

Ну как, кое что изменится: после нашей смерти врядли мы сможем по прежнему получать удовольствие от прочтения твоих комментариев. 

Ответить

Adam Schebzuho

2

"зачем превращаться в удобрение и как это сделать"
Не знаю зачем, но сделать это можно будучи обитателем галактики Кин-дза-дза, слетав на планету Альфа. 

Ответить

Внимательный хичхакер

1

Биомусор

Ответить

Встречный кофе

Внимательный
2

Уже нет, повышаю твой ранг до биоудобрения

Ответить

Внимательный хичхакер

Встречный
0

@Вахтёр TJ оскорбления

Ответить

Встречный кофе

Внимательный
4

Но это был комплимент...

Ответить

Встречный кофе

Внимательный
3
Ответить

Безопасный якорь

Встречный
0

Лол, а Фролов-то каким боком там оказался?

Ответить

Активный химик

Безопас…
0

Минусатор хуев. Если не ошибаюсь.

Ответить

Безопасный якорь

1
Ответить

Боевой вентилятор

Безопасный
0

Откудава?

Ответить

Безопасный якорь

Боевой
1

Фростпанк же

Ответить

Основной холод

Безопасный
0

это в какой ветке? не помню такого закона

Ответить

Непривычный кубок

1

Хоть где-то от тебя будет польза, кожаный мешок в мешке

Ответить

ouxen

1
Ответить

Активный химик

0

стать морским рифом

So cute ^_______^

Ответить

Иван Семёныч

0

Тупые американцы не знают, что зола это тоже удобрение

Ответить

Yuri Miller

0

Вот бред. В земле и так человек становится прахом. Когда придёт Мессия воскрешать мертвых, придётся очухаться в груде опилков) вперемешку с навозом и в корнях деревьев)

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Yuri Miller

0

 И потом, почему не растворять в кислоте просто?

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