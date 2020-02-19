Если при жизни вы не сортировали мусор, eco-friendly можно стать посмертно.

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Концепт Recompose от дизайнерской компании Olson Kundig

В мае 2020 года в Вашингтоне вступит в силу закон, разрешающий компостирование останков людей. Власти американского штата стали первыми, кто легализовал этот тип захоронения. Первый сервис по компостированию останков начнёт работать в 2021 году и за работу над каждым телом будет брать 5500 долларов.

Традиционное погребение и кремация вредят природе. Но у них есть «зелёные» альтернативы

По данным организации Green Burial Council, только в США из-за захоронений в землю ежегодно попадают около 50 тысяч кубических метров древесины, более 16 миллионов литров бальзамирующих жидкостей, более 1,5 миллиона тонн железобетона, 17 тысяч тонн меди и бронзы и почти 65 тысяч тонн стали. Сами по себе продукты распада тела экологичные, но то, чем оно сопровождается при погребении, вредит природе.

Ради гробов уничтожаются ценные породы дерева, металлы распадаются на ядовитые соли, которые, согласно исследованиям учёных из университета ЮАР, вредят растениям. В почву попадают токсичные растворы, которые используют при бальзамировании. Многие материалы, среди которых текстиль, древесина, сталь и резина, закапываются в землю ради одной церемонии, а на их изготовление уходит много ресурсов. Кладбища разрастаются и занимают всё большие площади.

Популярная альтернатива погребению — кремация — тоже вредит окружающей среде. При кремации одного тела в атмосферу выбрасываются 400 килограммов углекислого газа, а также пары ртути и другие загрязнители. А энергии, затраченной на кремацию одного тела, хватило бы на автомобильную поездку в 7000 километров.

Развеять пепел по ветру, как в кино, тоже не получится без вреда. Общество кремации Великобритании не рекомендует делать это вблизи рек, на горных вершинах и в ветреные дни.

С прахом можно поступить оригинально: например, превратиться в виниловую пластинку или стать морским рифом. Но это всё равно скорее необычный, чем экологичный путь.

То, что сегодня называют экопохоронами, прежде всего, исключает помещение в землю неразлагаемых предметов. Тело не накачивают формальдегидом, а только омывают, охлаждают и укутывают в саван, рассказывает последовательница движения Death Positive Рита Пинскер. Затем его погружают в биоразлагаемый гроб из морских водорослей, бамбука или картона. Можно обойтись без гроба и оставить тело только в саване. Так ничего не помешает его естественному разложению.

Компостирование останков, которое придумала американская компания Recompose, — это ещё одна «зелёная» альтернатива традиционному погребению. В США, где она будет доступна, средняя стоимость похорон превышает 8000 долларов, компостирование обойдётся в 5500.

Останки животных компостировали и раньше. Американка Катрина Спейд решила перенести этот опыт на людей

Компанию Recompose основала дизайнер Катрина Спейд. Впервые она задумалась о том, что станет с её телом после смерти, в 30 лет. «Я подумала: когда я умру, не должна ли я вернуть то, что от меня останется, планете, которая защищала и поддерживала меня всю жизнь?» — говорит Спейд.

Она узнала, что фермеры десятилетиями компостировали туши коров и поняла, что этот опыт можно перенести на людей. Recompose получила поддержку от фондов и частных спонсоров, после чего наняла специалистов для разработки системы естественного разрушения останков.

На создание прототипа системы ушло несколько лет. В 2016 году Спейд заявила, что прототип готов и через несколько лет установка для компостирования останков людей будет готова к использованию.

Выступление Спейд «Давайте поговорим о компостировании людей» в 2016 году

Recompose решила построить первую установку в Сиэтле, штат Вашингтон. Местные власти и научное сообщество поддержали идею Спейд. Вместе с Recompose учёные из Вашингтонского университета провели компостирование шести человеческих тел. Результаты эксперимента публично представили в феврале 2020 года. Метод сочли эффективным и безопасным, открыто никаких претензий к нему пока не предъявляли.

Власти Вашингтона официально разрешили компостировать тела: закон вступит в силу в мае 2020 года. Установка будет состоять из капсул, каждая из которых предназначена для одного тела. По словам Спейд, 15 тысяч человек подписались на рассылку Recompose, чтобы не пропустить запуск проекта.

На превращение тела в компост уходит месяц. Из одного человека получается около 0,75 кубических метра почвы

Установка будет состоять из капсул, каждая из них предназначена для одного тела. Капсула — это стальной шестиугольный контейнер. Останки кладут в древесную щепу, солому и люцерну. Чтобы создать благоприятную для разложения среду, капсулу насыщают воздухом. Сотрудники Recompose будут контролировать влажность и соотношение углекислого газа, азота и кислорода. Так в среде размножатся теплолюбивые бактерии, которые быстро разрушают тело.

Концепт Recompose от дизайнерской компании Olson Kundig

Процесс займёт 4-6 недель: разложится всё, включая зубы и кости. А кардиостимуляторы и искусственные суставы достанут и переработают. На выходе получится около 0,75 кубических метра компоста, который могут забрать родственники умершего. Этот компост можно использовать в саду — например, вырастить дерево в память о человеке, из которого он получился. Если часть компоста останется у Recompose, компания отправит его в заповедники.

Концепт Recompose от дизайнерской компании Olson Kundig

Recompose делает акцент на экологичности процесса. На компостирование тратится в восемь раз меньше энергии, чем на кремацию. Для него не требуется гроб или другие дополнительные предметы. Тело не бальзамируют, и компост становится биологически безопасным для выращивания растения.

В будущем с компанией можно будет заранее договориться о компостировании своего тела. Отказать она должна только в одном случае — если у человека болезнь Крейтцфельдта-Якоба. С этим заболеванием образуются патологические белки, которые не поддаются воздействию высоких температур.