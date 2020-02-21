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Один заболевший смог заразить 600 пассажиров, ситуация ухудшается, а о погибших всем на борту объявляет капитан, который покинет судно последним.
Один из центральных сюжетов, связанных с коронавирусом Covid-19 — ситуация на круизном лайнере «Бриллиантовая принцесса» (Diamond Princess) у берегов Японии. Кратко о ситуации: на корабле возникла вспышка вируса, из-за чего 3,7 тысячи пассажиров и моряков оставили внутри на карантин. Планировалось, что он продлится две недели и завершится 19 февраля.
Но за эти дни ситуация сильно ухудшилась: пассажиры, запертые в своих каютах, стали заболевать одни за одним. Если в первый день выявили 10 случаев заражения, то к 21 февраля их стало свыше 600, двое умерли. Карантин затянулся, люди остаются на борту, эвакуированные оказываются заражёнными, а на судне поднимается тревога, которую пытается успокоить капитан.
В итоге «Бриллиантовая принцесса» превратилась в «плавучий Ухань», где стремительно распространяется новый коронавирус.
Всё началось с одного заболевшего: у 80-летнего жителя Гонконга, который высадился на сушу раньше окончания круиза, 25 января, диагностировали вирус Covid-19. Именно поэтому в начале февраля «Бриллиантовая принцесса» подошла к берегам Японии и встала на карантин. Главной задачей было предотвратить попадание вируса на сушу. Но в итоге главные события развивались на корабле.
В итоге «Бриллиантовая принцесса» стала крупнейшим очагом нового коронавируса за пределами материкового Китая. The New York Times прозвал корабль «плавучей мини-версией Уханя». Более того, количество заражённых продолжает расти: вроде бы здоровые эвакуированные пассажиры уже на родине сдают положительные тесты на Covid-19. А на борту всё ещё остаются сотни людей.
Если в начале карантина люди больше думали, как они будут бороться со скукой в каютах, то теперь они боятся за свою жизнь. Один из пользователей Твиттера весь февраль рассказывал о ситуации на лайнере со слов родителей. 17 февраля он объявил, что его отец заразился, а его мать останется на «Бриллиантовой принцессе» ещё две недели. Только после этого она узнает, заразилась ли от мужа.
Тревога поднималась не только среди пассажиров. Джейсон Абалос, член экипажа, работающий на кухне, рассказал каналу «Аль-Джазира», что их оставили на корабле ещё на пять дней после окончания карантина. «Мы считаем дни, но они становятся всё длиннее. Мы все испытываем стресс и страх. Вирус распространяется тут так быстро», — отметил он. И добавил: «Деньги — ничто, если ты умрёшь».
20 февраля погибли первые пассажиры корабля — пожилая пара из Японии. Всем находящимся на борту «Бриллиантовой принцессы» об этом объявили по громкой связи. И слышали это люди, которые остаются взаперти, не зная, есть у них коронавирус или нет.
Многие специалисты сходятся во мнении, что именно идея карантина с запиранием здоровых и заразившихся людей на одном корабле, привела к катастрофе. «Этот корабль — одна большая инфекционная зона», — заявил глава инфекционного центра Университета Гонконга.
Доктор Энтони Фаучи из Национального института инфекционных заболеваний США соглашается с коллегой. По его словам, «лучшего» места для нового коронавируса нельзя было и придумать: «Вирус легко передаётся. И вы только усиливаете его, помещая в замкнутое пространство».
Среди возможных ошибок называют то, что здоровых пассажиров не отделяли от больных, деля корабль на зоны. Но тут есть проблема: коронавирус Covid-19 некоторое время протекает бессимптомно, и больные люди на борту сидели в одни каютах со здоровыми, даже не осознавая этого.
Именно поэтому специалист по инфекциям Кентаро Ивата заявил: «Я чувствовал себя безопаснее в Африке во время Эболы, потому что там ты знал о распространении вируса и о том, кто заражён. Но внутри „Бриллиантовой принцессы“ ты без понятия, где поджидает вирус».
По мнению бывшей сотрудницы канадского Совета международных отношений Лори Гаррет, после полной эвакуации должны изучить «каждый сантиметр корабля», чтобы понять, как распространялся вирус. Она отметила, что «Бриллиантовую принцессу» нужно вывести из эксплуатации и тщательно прочистить. Но уже в апреле лайнер планируют отправить в новый круиз.
На фоне истории с коронавирусом СМИ обратили внимание на капитана «Бриллиантовой принцессы» по имени Дженнаро Арма (Gennaro Arma). Он входит в команду корабля более 20 лет, начиная с низших чинов, и с 2018 года занимает пост капитана. Именно действия итальянца называют одной из главных причин того, что круизный лайнер не охватила паника.
Более двух недель пассажиры провели взаперти в каютах, и Арма постоянно их подбадривал по громкой связи. Он делился оптимистичными посланиями даже в ситуации, когда ему приходилось объявлять об очередных заражённых. «Я убежден, что, оставаясь единым целым, мы добьемся успеха. Мир смотрит на нас. Это ещё одна причина для всех нас, чтобы показать свою силу», — говорил капитан.
В День святого Валентина Арма разослал пассажирам конфеты и подбадривающие записки. Также он зачитал отрывок из Библии о любви и терпении. «Капитан — одна из причин, почему на корабле сохранилось спокойствие», — признался один из людей на борту.
Другой пассажир рассказал NDTV, что Арма напомнил ему Чесли Салленбергера — пилота, посадившего самолёт на реку Гудзон в Нью-Йорке. В 2016 году про него сняли фильм «Чудо на Гудзоне» с Томом Хэнксом в главной роли. Тем временем в Италии моряка уже прозвали «il capitano coraggioso» — «Капитан Отвага».
Сам Арма старается сохранять хорошее расположение духа: «Я абсолютно здоров. И я тот же человек, что был две недели назад, разве что седых волос прибавилось. Надеюсь, скоро всё это закончится». Арма останется на «Бриллиантовой принцессе» до тех пор, пока судно не покинут все пассажиры и команда — как и полагается капитану.
"подошла к берегам Японии и встала на карантин"
Повезло, что к берегам Японии, а не Украины. Пришлось бы ещё от европейцев с копьями и камнями отбиваться.
пассажиры, запертые в своих каютах, стали заболевать одни за одним
Лол, так там поди общая вентиляция-то на корабле, КОНЕЧНО они заразились.
Прикол в том, что там полно кают без окон, скорее всего там через вентиляцию и пошло заражение. А те, у кого есть балкончик или окна, то у них свежий нормальный воздух
Теперь точно экранизировать надо
Знаю кто будет играть главную роль
Обычная практика для японцев. Смертники должны отдать свои жизни за императора!
Дед думает, если судно направлялось в Японию, то там одни якудзы
а о погибших всем на борту объявляет капитан, который покинет судно последним, то ли на своих двух, то ли на носилках
Подправил тебя*
замкнутая система вентиляции, замкнутое пространство
десять больных, 590 здоровых
наше наилучшее решение — сделать так же, как сделали 600 лет назад в Италии!
Один заболевший смог заразить 600 пассажиров
Давайте без громких заголовков. Он мог заразить двоих, те четвёртых, и так далее. А то сейчас у все будут подсознательно одного винить. Его тоже кто-то заразил.
накройте китай саркофагом, эти узкоглазые 100 летние мумии, любящие путешествовать и заражать всех, должны быть изолированы в лепрозориях
В итоге «Бриллиантовая принцесса» превратилась в «плавучий Ухань», где стремительно распространяется новый коронавирус.
Этих новых "уханей" с каждым днем все больше https://meduza.io/feature/2020/02/21/yuzhnaya-koreya-za-paru-dney-prevratilas-v-tretiy-krupneyshiy-ochag-koronavirusa-v-mire
Антон Астафуров