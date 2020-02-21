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Истории
Женя Кузьмин
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Катастрофа «Бриллиантовой принцессы»: как идея коронавирусного карантина на круизном лайнере обернулась провалом Материал редакции

Один заболевший смог заразить 600 пассажиров, ситуация ухудшается, а о погибших всем на борту объявляет капитан, который покинет судно последним.

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Фото Getty

Один из центральных сюжетов, связанных с коронавирусом Covid-19 — ситуация на круизном лайнере «Бриллиантовая принцесса» (Diamond Princess) у берегов Японии. Кратко о ситуации: на корабле возникла вспышка вируса, из-за чего 3,7 тысячи пассажиров и моряков оставили внутри на карантин. Планировалось, что он продлится две недели и завершится 19 февраля.

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Но за эти дни ситуация сильно ухудшилась: пассажиры, запертые в своих каютах, стали заболевать одни за одним. Если в первый день выявили 10 случаев заражения, то к 21 февраля их стало свыше 600, двое умерли. Карантин затянулся, люди остаются на борту, эвакуированные оказываются заражёнными, а на судне поднимается тревога, которую пытается успокоить капитан.

В итоге «Бриллиантовая принцесса» превратилась в «плавучий Ухань», где стремительно распространяется новый коронавирус.

Как ухудшалась ситуация

Всё началось с одного заболевшего: у 80-летнего жителя Гонконга, который высадился на сушу раньше окончания круиза, 25 января, диагностировали вирус Covid-19. Именно поэтому в начале февраля «Бриллиантовая принцесса» подошла к берегам Японии и встала на карантин. Главной задачей было предотвратить попадание вируса на сушу. Но в итоге главные события развивались на корабле.

  • 4 февраля, первый день карантина: 10 заболевших из 3,7 тысячи человек;
  • 8 февраля: 16 заболевших;
  • 11 февраля: 135 заболевших;
  • 12 февраля: 176 заболевших;
  • 14 февраля: 218 заболевших;
  • 17 февраля: 454 заболевших;
  • 21 февраля: 635 заболевших.

В итоге «Бриллиантовая принцесса» стала крупнейшим очагом нового коронавируса за пределами материкового Китая. The New York Times прозвал корабль «плавучей мини-версией Уханя». Более того, количество заражённых продолжает расти: вроде бы здоровые эвакуированные пассажиры уже на родине сдают положительные тесты на Covid-19. А на борту всё ещё остаются сотни людей.

Если в начале карантина люди больше думали, как они будут бороться со скукой в каютах, то теперь они боятся за свою жизнь. Один из пользователей Твиттера весь февраль рассказывал о ситуации на лайнере со слов родителей. 17 февраля он объявил, что его отец заразился, а его мать останется на «Бриллиантовой принцессе» ещё две недели. Только после этого она узнает, заразилась ли от мужа.

cocorobyn @coco12013yn
BAD news
my dad's test results back, and it was POSITIVE.
my mom has to stay on #DiamondPrincess next 2 weeks even her test results is negative because she was w/ my dad.
GOOD news is, they both fine, no fever.
I know we can make it through.
please pray for them.

Тревога поднималась не только среди пассажиров. Джейсон Абалос, член экипажа, работающий на кухне, рассказал каналу «Аль-Джазира», что их оставили на корабле ещё на пять дней после окончания карантина. «Мы считаем дни, но они становятся всё длиннее. Мы все испытываем стресс и страх. Вирус распространяется тут так быстро», — отметил он. И добавил: «Деньги — ничто, если ты умрёшь».

20 февраля погибли первые пассажиры корабля — пожилая пара из Японии. Всем находящимся на борту «Бриллиантовой принцессы» об этом объявили по громкой связи. И слышали это люди, которые остаются взаперти, не зная, есть у них коронавирус или нет.

Результаты теста, которые рассылают пассажирам

Плавучая катастрофа

Многие специалисты сходятся во мнении, что именно идея карантина с запиранием здоровых и заразившихся людей на одном корабле, привела к катастрофе. «Этот корабль — одна большая инфекционная зона», — заявил глава инфекционного центра Университета Гонконга.

Доктор Энтони Фаучи из Национального института инфекционных заболеваний США соглашается с коллегой. По его словам, «лучшего» места для нового коронавируса нельзя было и придумать: «Вирус легко передаётся. И вы только усиливаете его, помещая в замкнутое пространство».

Карантинный режим на «Бриллиантовой принцессе» провалился. Я бы мог всё приукрасить и рассказать более дипломатично, но говорю прямо — он провалился. Всё пошло не так, и многие заразились уже в этот период на корабле.

Энтони Фаучи
сотрудник Национального института инфекционных заболеваний США

Среди возможных ошибок называют то, что здоровых пассажиров не отделяли от больных, деля корабль на зоны. Но тут есть проблема: коронавирус Covid-19 некоторое время протекает бессимптомно, и больные люди на борту сидели в одни каютах со здоровыми, даже не осознавая этого.

Именно поэтому специалист по инфекциям Кентаро Ивата заявил: «Я чувствовал себя безопаснее в Африке во время Эболы, потому что там ты знал о распространении вируса и о том, кто заражён. Но внутри „Бриллиантовой принцессы“ ты без понятия, где поджидает вирус».

Yardley Wong @yardley_wong
#day15 #disembark #COVID19 VICTORY! 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 🏆 🏆 #HanginthereDiamondPrincess #coronavirus https://t.co/pvD6fsEJ0U
Так выглядит эвакуация здоровых с корабля

По мнению бывшей сотрудницы канадского Совета международных отношений Лори Гаррет, после полной эвакуации должны изучить «каждый сантиметр корабля», чтобы понять, как распространялся вирус. Она отметила, что «Бриллиантовую принцессу» нужно вывести из эксплуатации и тщательно прочистить. Но уже в апреле лайнер планируют отправить в новый круиз.

Капитан покидает судно последним

На фоне истории с коронавирусом СМИ обратили внимание на капитана «Бриллиантовой принцессы» по имени Дженнаро Арма (Gennaro Arma). Он входит в команду корабля более 20 лет, начиная с низших чинов, и с 2018 года занимает пост капитана. Именно действия итальянца называют одной из главных причин того, что круизный лайнер не охватила паника.

Дженнаро Арма

Более двух недель пассажиры провели взаперти в каютах, и Арма постоянно их подбадривал по громкой связи. Он делился оптимистичными посланиями даже в ситуации, когда ему приходилось объявлять об очередных заражённых. «Я убежден, что, оставаясь единым целым, мы добьемся успеха. Мир смотрит на нас. Это ещё одна причина для всех нас, чтобы показать свою силу», — говорил капитан.

В День святого Валентина Арма разослал пассажирам конфеты и подбадривающие записки. Также он зачитал отрывок из Библии о любви и терпении. «Капитан — одна из причин, почему на корабле сохранилось спокойствие», — признался один из людей на борту.

Регулярные сводки о происходящем на корабле, ответы на вопросы пассажиров, консультации с карантинными офицерами, организация прогулок по палубе... Хотел бы я, чтобы такой человек был лидером нашей страны.

один из пассажиров Diamond Princess

Другой пассажир рассказал NDTV, что Арма напомнил ему Чесли Салленбергера — пилота, посадившего самолёт на реку Гудзон в Нью-Йорке. В 2016 году про него сняли фильм «Чудо на Гудзоне» с Томом Хэнксом в главной роли. Тем временем в Италии моряка уже прозвали «il capitano coraggioso» — «Капитан Отвага».

Сам Арма старается сохранять хорошее расположение духа: «Я абсолютно здоров. И я тот же человек, что был две недели назад, разве что седых волос прибавилось. Надеюсь, скоро всё это закончится». Арма останется на «Бриллиантовой принцессе» до тех пор, пока судно не покинут все пассажиры и команда — как и полагается капитану.

#истории #covid19

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31 комментарий
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Xex

10

"подошла к берегам Японии и встала на карантин"

Повезло, что к берегам Японии, а не Украины. Пришлось бы ещё от европейцев с копьями и камнями отбиваться.

Ответить

Неизменный пришелец

Xex
10
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Учащийся пёс_анон

10

Дженнаро Арма

Ответить

Коммунистический кавалер

5

пассажиры, запертые в своих каютах, стали заболевать одни за одним

Лол, так там поди общая вентиляция-то на корабле, КОНЕЧНО они заразились.

Ответить

Dzh SG

Коммунистический
0

Единственный здравый комментарий 

Ответить

Ильяс Мунарбаев

Коммунистический
0

Это эксперимент.

Ответить

Учащийся пёс_анон

Коммунистический
0

Прикол в том, что там полно кают без окон, скорее всего там через вентиляцию и пошло заражение. А те, у кого есть балкончик или окна, то у них свежий нормальный воздух

Ответить

пепси

Учащийся
0

Странно то, что ребятам не выдали нормальные средства дыхательной защиты. Думаю, можно было бы раскошелиться. Я только в таком бы и ходил))

Ответить

Асанали Карипов

3

Теперь точно экранизировать надо

Ответить

Мобильный волк

Асанали
6

Знаю кто будет играть главную роль

Ответить

Руслан Тимомеев

Мобильный
0
Ответить

Ded Pihto

0

Обычная практика для японцев. Смертники должны отдать свои жизни за императора!

Ответить

пепси

Ded
1

При чём тут японцы, если капитан европеец?

Ответить

Учащийся пёс_анон

пепси
16

Дед думает, если судно направлялось в Японию, то там одни якудзы

Ответить

пепси

Учащийся
3

10 таблеток этому пенсионеру!

Ответить

Учащийся пёс_анон

пепси
13
Ответить

Ded Pihto

пепси
0

В карантин его поместили японцы

Ответить

пепси

Ded
0

Да ну, правда? При чём тут твой посредственный юморок про камикадзе? Капитан японец, мб?

Ответить

Ded Pihto

пепси
0

Правда. Жестокие эксперименты над иностранцами для японского императора тоже обычное дело. Его дедушка китайцев живьём замораживал а он итальянского капитана короновирусом проверяет.

Ответить

пепси

Ded
0

* дед пошутил * 

Ответить

Ded Pihto

пепси
–1

Это не шутка https://ru.wikipedia.org/wiki/Японский_императорский_дом

Ответить

пепси

Ded
0

Всё очень плохо...

Ответить

Ded Pihto

пепси
0

Ужасно. Военный преступник союзник гитлера умер своей смертью в 90 лет, а его сынок и внучек продолжают жить в роскоши

Ответить

пепси

Ded
1

При чём тут к круизному лайнеру исторические особенности императорского правления в Японии? Ты не соображаешь что ли? Ты пошутил ХУЕВО и теперь пытаешься это как-то оправдать, мол, смотрите, а шутка то с большой долей правды!

Ответить

Ded Pihto

пепси
0

Императора не повесили, власти японии относятся к людям и иностранцам также как раньше, своими можно пожертвовать а иностранцы вообще нелюди
И я не шучу ёбт

Ответить

Потенциальный торшер

1

 а о погибших всем на борту объявляет капитан, который покинет судно последним, то ли на своих двух, то ли на носилках

Подправил тебя*

Ответить

Конкретный хичхакер

1

замкнутая система вентиляции, замкнутое пространство

десять больных, 590 здоровых

наше наилучшее решение — сделать так же, как сделали 600 лет назад в Италии!

Ответить

hyposlasher

0

 Один заболевший смог заразить 600 пассажиров

Давайте без громких заголовков. Он мог заразить двоих, те четвёртых, и так далее. А то сейчас у все будут подсознательно одного винить. Его тоже кто-то заразил. 

Ответить

Igor Tarasov

0

Интересно сколько выживет и будут ли повторные заболевания. 

Ответить

Aleks Ad

0

накройте китай саркофагом, эти узкоглазые 100 летние мумии, любящие путешествовать и заражать всех, должны быть изолированы в лепрозориях

Ответить

Озабоченный пёс_анон

0

В итоге «Бриллиантовая принцесса» превратилась в «плавучий Ухань», где стремительно распространяется новый коронавирус.

Этих новых "уханей" с каждым днем все больше https://meduza.io/feature/2020/02/21/yuzhnaya-koreya-za-paru-dney-prevratilas-v-tretiy-krupneyshiy-ochag-koronavirusa-v-mire

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