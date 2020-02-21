Один заболевший смог заразить 600 пассажиров, ситуация ухудшается, а о погибших всем на борту объявляет капитан, который покинет судно последним.

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Один из центральных сюжетов, связанных с коронавирусом Covid-19 — ситуация на круизном лайнере «Бриллиантовая принцесса» (Diamond Princess) у берегов Японии. Кратко о ситуации: на корабле возникла вспышка вируса, из-за чего 3,7 тысячи пассажиров и моряков оставили внутри на карантин. Планировалось, что он продлится две недели и завершится 19 февраля.

Но за эти дни ситуация сильно ухудшилась: пассажиры, запертые в своих каютах, стали заболевать одни за одним. Если в первый день выявили 10 случаев заражения, то к 21 февраля их стало свыше 600, двое умерли. Карантин затянулся, люди остаются на борту, эвакуированные оказываются заражёнными, а на судне поднимается тревога, которую пытается успокоить капитан.

В итоге «Бриллиантовая принцесса» превратилась в «плавучий Ухань», где стремительно распространяется новый коронавирус.

Как ухудшалась ситуация

Всё началось с одного заболевшего: у 80-летнего жителя Гонконга, который высадился на сушу раньше окончания круиза, 25 января, диагностировали вирус Covid-19. Именно поэтому в начале февраля «Бриллиантовая принцесса» подошла к берегам Японии и встала на карантин. Главной задачей было предотвратить попадание вируса на сушу. Но в итоге главные события развивались на корабле.

4 февраля, первый день карантина: 10 заболевших из 3,7 тысячи человек;

10 заболевших из 3,7 тысячи человек; 8 февраля: 16 заболевших;

16 заболевших; 11 февраля: 135 заболевших;

135 заболевших; 12 февраля: 176 заболевших;

176 заболевших; 14 февраля: 218 заболевших;

218 заболевших; 17 февраля: 454 заболевших;

454 заболевших; 21 февраля: 635 заболевших.

В итоге «Бриллиантовая принцесса» стала крупнейшим очагом нового коронавируса за пределами материкового Китая. The New York Times прозвал корабль «плавучей мини-версией Уханя». Более того, количество заражённых продолжает расти: вроде бы здоровые эвакуированные пассажиры уже на родине сдают положительные тесты на Covid-19. А на борту всё ещё остаются сотни людей.

Если в начале карантина люди больше думали, как они будут бороться со скукой в каютах, то теперь они боятся за свою жизнь. Один из пользователей Твиттера весь февраль рассказывал о ситуации на лайнере со слов родителей. 17 февраля он объявил, что его отец заразился, а его мать останется на «Бриллиантовой принцессе» ещё две недели. Только после этого она узнает, заразилась ли от мужа.

cocorobyn @coco12013yn

my dad's test results back, and it was POSITIVE.

my mom has to stay on

GOOD news is, they both fine, no fever.

I know we can make it through.

please pray for them. BAD newsmy dad's test results back, and it was POSITIVE.my mom has to stay on #DiamondPrincess next 2 weeks even her test results is negative because she was w/ my dad.GOOD news is, they both fine, no fever.I know we can make it through.please pray for them.

Тревога поднималась не только среди пассажиров. Джейсон Абалос, член экипажа, работающий на кухне, рассказал каналу «Аль-Джазира», что их оставили на корабле ещё на пять дней после окончания карантина. «Мы считаем дни, но они становятся всё длиннее. Мы все испытываем стресс и страх. Вирус распространяется тут так быстро», — отметил он. И добавил: «Деньги — ничто, если ты умрёшь».

20 февраля погибли первые пассажиры корабля — пожилая пара из Японии. Всем находящимся на борту «Бриллиантовой принцессы» об этом объявили по громкой связи. И слышали это люди, которые остаются взаперти, не зная, есть у них коронавирус или нет.

Результаты теста, которые рассылают пассажирам

Плавучая катастрофа

Многие специалисты сходятся во мнении, что именно идея карантина с запиранием здоровых и заразившихся людей на одном корабле, привела к катастрофе. «Этот корабль — одна большая инфекционная зона», — заявил глава инфекционного центра Университета Гонконга.

Доктор Энтони Фаучи из Национального института инфекционных заболеваний США соглашается с коллегой. По его словам, «лучшего» места для нового коронавируса нельзя было и придумать: «Вирус легко передаётся. И вы только усиливаете его, помещая в замкнутое пространство».

Карантинный режим на «Бриллиантовой принцессе» провалился. Я бы мог всё приукрасить и рассказать более дипломатично, но говорю прямо — он провалился. Всё пошло не так, и многие заразились уже в этот период на корабле. Энтони Фаучи сотрудник Национального института инфекционных заболеваний США

Среди возможных ошибок называют то, что здоровых пассажиров не отделяли от больных, деля корабль на зоны. Но тут есть проблема: коронавирус Covid-19 некоторое время протекает бессимптомно, и больные люди на борту сидели в одни каютах со здоровыми, даже не осознавая этого.

Именно поэтому специалист по инфекциям Кентаро Ивата заявил: «Я чувствовал себя безопаснее в Африке во время Эболы, потому что там ты знал о распространении вируса и о том, кто заражён. Но внутри „Бриллиантовой принцессы“ ты без понятия, где поджидает вирус».

По мнению бывшей сотрудницы канадского Совета международных отношений Лори Гаррет, после полной эвакуации должны изучить «каждый сантиметр корабля», чтобы понять, как распространялся вирус. Она отметила, что «Бриллиантовую принцессу» нужно вывести из эксплуатации и тщательно прочистить. Но уже в апреле лайнер планируют отправить в новый круиз.

Капитан покидает судно последним

На фоне истории с коронавирусом СМИ обратили внимание на капитана «Бриллиантовой принцессы» по имени Дженнаро Арма (Gennaro Arma). Он входит в команду корабля более 20 лет, начиная с низших чинов, и с 2018 года занимает пост капитана. Именно действия итальянца называют одной из главных причин того, что круизный лайнер не охватила паника.

Дженнаро Арма

Более двух недель пассажиры провели взаперти в каютах, и Арма постоянно их подбадривал по громкой связи. Он делился оптимистичными посланиями даже в ситуации, когда ему приходилось объявлять об очередных заражённых. «Я убежден, что, оставаясь единым целым, мы добьемся успеха. Мир смотрит на нас. Это ещё одна причина для всех нас, чтобы показать свою силу», — говорил капитан.

В День святого Валентина Арма разослал пассажирам конфеты и подбадривающие записки. Также он зачитал отрывок из Библии о любви и терпении. «Капитан — одна из причин, почему на корабле сохранилось спокойствие», — признался один из людей на борту.

Регулярные сводки о происходящем на корабле, ответы на вопросы пассажиров, консультации с карантинными офицерами, организация прогулок по палубе... Хотел бы я, чтобы такой человек был лидером нашей страны. один из пассажиров Diamond Princess

Другой пассажир рассказал NDTV, что Арма напомнил ему Чесли Салленбергера — пилота, посадившего самолёт на реку Гудзон в Нью-Йорке. В 2016 году про него сняли фильм «Чудо на Гудзоне» с Томом Хэнксом в главной роли. Тем временем в Италии моряка уже прозвали «il capitano coraggioso» — «Капитан Отвага».