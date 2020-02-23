От одной женщины болезнь передалась последователям, а уже от них разошлась по городу Тэгу. Теперь десятки тысяч корейцев требуют расформировать движение.

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Фото Reuters

Коронавирус Covid-19 продолжает расходиться по другим странам. После окончания карантина на круизном лайнере у берегов Японии появилось другое место, которое можно считать крупнейшим очагом заражения — это Южная Корея. Количество заболевших в стране уже превысило 600 человек.

В центре вспышки оказался южнокорейский город Тэгу (2,5 миллиона человек). Больше половины случаев заражения власти связывают с религиозной сектой, чей филиал расположен в городе. Посещение служб заболевшей женщиной привело к тому, что последователи церкви разнесли коронавирус по всему городу и за его пределы — за это десятки тысяч людей требуют расформировать организацию.

Что это за секта

Речь идёт о религиозной организации Синчонджи (Shincheonji), реже её в России называют Шинь-чонджи. С корейского это переводится как «Новое небо и новая Земля».

Движение в 1984 году основал южнокорейский проповедник Ли Ман Хи (Lee Man-hee), которому сейчас 88 лет. Он утверждает, что он бессмертный пророк, посланный Иисусом Христом, чтобы подготовиться к концу света. По словам проповедника, только ему и его последователям доступен истинный смысл, заключённый в Библии, и это помогает ему вести людей ко «второму пришествию».

Ли Ман Хи

Сторонники Синчонджи называют себя церковью, когда как основные церкви Южной Кореи считают их культом. За 36 лет секта разрослась до 300 тысяч последователей и вышла за пределы страны. Свои церкви есть в Южной Африке, Коста-Рике и Конго. Ещё несколько «ячеек» расположены в Китае.

Бывшие члены церкви рассказали The New York Times, что на быстрое распространение коронавируса могли повлиять их практики. В отличие от других религиозных организаций, последователей Синчонджи заставляют сидеть на полу плотно друг к другу и класть руки на плечи соседа, также нельзя носить очки или маски. «Нас учили не бояться болезней», — добавила одна из бывших последователей.

Распространение вируса

По данным корейских властей, источником вспышки заражения в Тэгу стала 61-летняя последовательница секты, так же известная как «Пациент 31». Номер отсылает к тому, что она стала 31-ым человеком в Южной Корее, у которого обнаружили Covid-19. Но она стала первым, кто разнёс болезнь так сильно.

Пациент 31 пожаловалась на боль в горле ещё 8 февраля, но после этого пошла на воскресную службу в церковь. Затем у неё развилась лихорадка, но женщина снова сходила на собрание Синчонджи. До обнаружения коронавируса 18 февраля она контактировала по меньшей мере с тысячей человек, в основном — с другими членами секты.

За этот период врачи дважды советовали женщине пройти тест на Covid-19, но та отказывалась. Позже выяснилось, что она ездила в соседний город Чхондо: в итоге там заболели 108 человек, двое умерли. Чхондо — родина проповедника и основателя Синчонджи. Последователи ездят туда на паломничество.

До «Пациента 31» ситуация в Южной Корее оставалась относительно нормальной. Но из-за неё и других последователей культа количество заражённых превысило 600 человек. Членов секты — 309 человек, 55% всех заболевших. Ещё у сотен человек есть признаки развития вируса, но диагноз пока не подтверждён.

Критика и призывы в Южной Корее

К 23 февраля улицы Тэгу опустели — люди боятся выходить на улицу, а если и выходят, то в маске и перчатках. Магазины и рестораны закрыты. Водитель такси пожаловался журналисту The Guardian: «Я зарабатываю 10% от обычного дохода. Эта секта всё разрушила. Иногда мы боимся заговорить друг с другом, потому что не знаем, у кого вирус и кто состоит в культе».

Фото AP

Корейский ЦКЗ планирует проверить более 9 тысяч членов церкви Синчонджи, при этом более 600 последователей филиала в Тэгу не отвечают на звонки и сообщения. Начальные симптомы Covid-19 зафиксировали уже у 544 последователей из тысячи, прошедших тест.

Синчонджи приостановила деятельность церкви в Тэгу, прекратив богослужения и переведя службы в онлайн. Ли Ман Хи объявил о сотрудничестве с властями и попросил последователей не собираться вместе, пока ситуация не разрешится. «Эта вспышка — работа дьявола, который хочет остановить быстрый рост Синчонджи», — добавил он.

Члены церкви также являются жертвами инфекции, мы хотим, чтобы граждане Южной Кореи помнили об этом. Мы искренне просим людей прекратить осыпать нас критикой и ненавистью. из заявления церкви Синчонджи

Представители секты оправдываются, что думали, что у «Пациента 31» обычная простуда. Но многие корейцы, беспокоящиеся о вспышке коронавируса, направили свой гнев на Синчонджи. Филиалы церкви уже закрыли в Сеуле. А на правительственном сайте с гражданскими инициативами появилась петиция с требованием принудительно расформировать религиозный культ.