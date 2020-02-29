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Истории
Ольга Жигулина
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Репортаж из соцсетей: Марш памяти Немцова в Москве Материал редакции

Участники прошли от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова.

6 комментариев
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Фото PressWhiteNews

29 февраля в Москве началась акция, посвящённая пятой годовщине убийства политика Бориса Немцова. К началу шествия, согласно данным «Белого счётчика», на Страстном собрались 14,4 тысячи человек, позже это число выросло до 22,3 тысяч.

По данным МВД, в акции приняли участие 10,5 тысяч человек.

Ann @IfSoAnn
Первая колонна шествия памяти Немцова: https://t.co/LUkwKz6uLp

Помимо лозунгов, посвящённых непосредственно Немцову, участники развернули другие политические баннеры — например, «Менять власть, а не Конституцию».

Юлия Галямина @galiamina
Дошли до проспекта Сахарова!

#МаршНемцова https://t.co/2zP7w9ZiqI
Грани.Ру @GraniTweet
Есть и хорошие плакаты #МаршНемцова #маршнемцова2020 https://t.co/kwbGHeu3Sj
Ann @IfSoAnn
Люди скандируют: "Кадыров – позор России!"

#немцов https://t.co/S8DnZFmVA5
Artem Torchinskiy @tema57
Вид с Трубной площади #МаршНемцова https://t.co/gmHM3emnck
Дикая Москва @WildWildMoscow
Все еще хотите сказать, что на #МаршНемцова пришло мало народу? https://t.co/D7Ce5hCmov

Нескольким журналистам федеральных каналов, пытавшимся снять сюжеты с акции, мешали участники акции.

Ann @IfSoAnn
Сотрудник "России 1" Ярослав Красиенко пытается снять сюжет для ТВ на марше памяти Немцова (это уже классика): https://t.co/ORdNvSXzSB
25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 @herooftheday10
@IfSoAnn Ещё одного послали нх. https://t.co/EflkDOgPO7

Шествие препятствовало работе не только журналистов. Случайными «жертвами» стали доставщики еды.

Наташа Зотова @natashazotova
Бедные курьеры Яндекс.Еды, митинги вечно мешают их работе https://t.co/H6JacpoRsV
Наталья Колюбина @natalia.kolyubina
Нет магистрали под окнами! ЮВХ опасна для Москвы! #маршНемцова
Irina Bychenok @irina.bychenok
Согласно закону, участник публичных мероприятий не имеет права закрывать лицо. Поэтому все участники сегодняшнего шествия не боятся коронавируса. Но мы его все равно не готовы терпеть! А вообще, это самый бомбический плакат, который я сегодня видела!!! #маршнемцова …
Согласно закону, участник публичных мероприятий не имеет права закрывать лицо. Поэтому все участники сегодняшнего шествия не боятся коронавируса. Но мы его все равно не готовы терпеть! А вообще, это самый бомбический плакат, который я сегодня видела!!! #маршнемцова #короновирус #коронавирус
Карбонарий Хренов @carbonaro_xrenov
#маршнемцова

Ранее акции памяти Немцова прошли во многих других городах России, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург и Иркутск.

#новости #соцсети #митинги

Истории
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6 комментариев
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Персональный лолипоп

5
Жизнь насекомых
На марше сегодня прямо хорошо.
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Вчерашний фитиль

0

Кто им все эти плакаты рисует?

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fox_rus

Вчерашний
6

Обама

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Почетный калькулятор

Вчерашний
0
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Тимур Петров

2

Когда даже бабки начинают кричать на журналистов "вот гадина, он врёт".

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Vladimir Medvedev

2

По ощущениям - сильно больше 22000. Очень плотная толпа народу, не протиснуться.

Ходил много лет, впервые такие ощущения. Сбоку не обогнать толпа оч плотная. Может, конечно, дело в более грамотной организации, но ощущение такое.

Все забито, даже через 40 мин после начала шествия была очередь на рамках.

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