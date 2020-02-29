Согласно закону, участник публичных мероприятий не имеет права закрывать лицо. Поэтому все участники сегодняшнего шествия не боятся коронавируса. Но мы его все равно не готовы терпеть! А вообще, это самый бомбический плакат, который я сегодня видела!!! #маршнемцова #короновирус #коронавирус

Согласно закону, участник публичных мероприятий не имеет права закрывать лицо. Поэтому все участники сегодняшнего шествия не боятся коронавируса. Но мы его все равно не готовы терпеть! А вообще, это самый бомбический плакат, который я сегодня видела!!! #маршнемцова …