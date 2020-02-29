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Участники прошли от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова.
29 февраля в Москве началась акция, посвящённая пятой годовщине убийства политика Бориса Немцова. К началу шествия, согласно данным «Белого счётчика», на Страстном собрались 14,4 тысячи человек, позже это число выросло до 22,3 тысяч.
По данным МВД, в акции приняли участие 10,5 тысяч человек.
Помимо лозунгов, посвящённых непосредственно Немцову, участники развернули другие политические баннеры — например, «Менять власть, а не Конституцию».
Нескольким журналистам федеральных каналов, пытавшимся снять сюжеты с акции, мешали участники акции.
Шествие препятствовало работе не только журналистов. Случайными «жертвами» стали доставщики еды.
Ранее акции памяти Немцова прошли во многих других городах России, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург и Иркутск.
Кто им все эти плакаты рисует?
По ощущениям - сильно больше 22000. Очень плотная толпа народу, не протиснуться.
Ходил много лет, впервые такие ощущения. Сбоку не обогнать толпа оч плотная. Может, конечно, дело в более грамотной организации, но ощущение такое.
Все забито, даже через 40 мин после начала шествия была очередь на рамках.
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