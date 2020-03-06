Прибывший из Италии рассказывает о правилах своего пребывания в карантине, общении с мэрией и штрафе за вынос мусора.

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Фото героя TJ

23 февраля житель Москвы прибыл из Милана, где за день до этого объявили карантин по коронавирусу Covid-19. В течение недели он ходил на работу, ездил в общественном транспорте и контактировал с людьми.

29 февраля его поместили под домашний карантин, запретив выходить из дома на неделю. Герою приходится ежедневно отчитываться от своём состоянии врачам, пользоваться службами доставки еды и работать из дома. Несколько дней назад он нарушил запрет и вышел вынести мусор — на следующий день его опознали по камере домофона и выписали штраф.

TJ пообщался с героем, рассказавшим об особенностях изоляции.

О вспышке коронавируса в Италии стало известно за день до пересадки героя в Милане

9 февраля мы с девушкой вылетели из Москвы в Чили с двумя пересадками — в Милане и Париже. Тогда ещё в Италии не были зарегистрированы случаи коронавируса Covid-19, поэтому ехали мы без опасения заразиться.

При пересадке в Милане сотрудники в масках спросили, были ли мы в Китае и измерили нам температуру тепловизорами, а в парижском аэропорту — нет. Только плакаты с информацией о коронавирусе развесили в аэропорту.

23 февраля нам нужно было возвращаться домой, делая пересадки так же в Милане и Париже. За день до этого мне позвонила сестра, живущая в Милане, и сообщила, что в Италии вспышка коронавируса — больше 30 инфицированных за 22 февраля. На севере страны ввели карантин в 12 городах, отменили общественные мероприятия и закрыли школы.

На пересадке в Милане по пути в Россию мы выехали из аэропорта в город — зашли в магазины, но по центру не гуляли. Обстановка была спокойная — паника не ощущалась, всё было, как обычно. На следующее утро узнали, что в Италии зафиксировали больше 150 заражённых и несколько смертельных случаев от коронавируса.

Через неделю после приезда из Италии героя поместили под домашний карантин

23 февраля мы вернулись в Россию в аэропорт Внуково, где нам не измерили температуру и даже не спрашивали, посещали ли мы Китай. Как обычно спросили, откуда прилетели, поставили штампы в паспорт и на этом всё. Тогда не казалось, что ситуация с коронавирусом в Европе и России серьёзная — мы испытывали не страх, а любопытство.

В течение недели после приезда мы жили обычной жизнью: ходили на работу, девушка уехала к родителям в другой город. 29 февраля мне позвонил заместитель главного врача больницы — не помню какой. Он уточнил моё имя, адрес и спросил, действительно ли я недавно прилетел рейсом из Италии. Сначала я подумал, что это развод, и попросил его доказать, что он действительно врач. Врач дал мне номер телефона дежурной службы своей больницы, где мне подтвердили информацию.

Мы созвонились повторно и он сообщил, что ко мне домой приедут медицинские работники. Спустя 15-20 минут они уже были у меня в квартире: в масках, но без защитных костюмов. Медработники объяснили, что теперь мне придётся сидеть на домашнем карантине, взяли у меня мазки из горла и носа.

Фото героя TJ

Карантин длится 14 дней, но так как после приезда из Италии прошла уже неделя, мне выдали постановление, что мне нужно сидеть дома до 8 марта включительно. Никакого профилактического лечения мне не прописали: только не выходить из дома и не контактировать с людьми, кроме проживающих в квартире.

Я позвонил врачу и сказал, что мне надо закупить продукты, потому что дома их нет. Спросил, так ли всё серьёзно и могу ли я выйти. Врач сказал, что всё очень серьёзно и покидать квартиру мне нельзя.

В тот же день мою девушку тоже начали искать врачи: она ехала в поезде в Москву, когда ей позвонила какая-то женщина и спросила, где она находится и когда вернётся в Москву. Мобильная связь в поезде плохо работала, поэтому собеседница успела только попросить мою девушку по возможности надеть маску и не контактировать с другими пассажирами.

По просьбе своей девушки, я перезвонил по номеру и узнал, что общаюсь с заместителем мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасией Раковой. Я сообщил, что она вернётся 1 марта. В разговоре Ракова сама назвала моё имя — значит знала, что мы вместе с девушкой приехали из Италии.

2 марта к нам снова пришли врачи — на этот раз в защитном костюме. Они попросили не пугаться, так как это стандартная процедура. Медработники приехали с полицией, но сотрудники стояли за дверью в защитных масках. У нас взяли анализы — у меня второй раз, у девушки первый. Девушку также поместили на карантин до 8 марта. Это произошло после того, как стало известно, что прибывший из Италии на одном рейсе с нами россиянин заражён коронавирусом.

Фото героя TJ

Медработники предложили нам отправиться в подмосковный санаторий в зону карантина, но мы отказались, потому что не хотим находиться среди предполагаемых заражённых. Симптомов заболевания у нас нет, поэтому нет смысла отправляться в карантин.

6 марта у нас взяли анализы в третий раз — медработники были без полиции, но сотрудники подъехали позже, объяснив это нехваткой полицейских.

Каждое утро нам звонит заведующая ближайшей поликлиники и интересуется, есть ли температура и как самочувствие. Девушка шутит, что будет скучать по по такой заботе после окончания карантина. Еду мы заказываем домой и просим курьера оставлять заказ за дверью, чтобы не контактировать с ним. Работаем тоже из дома, так что больничный брать не пришлось.

Фото героя TJ

Герой вынес мусор, а на следующий день к нему приехала полиция и выписала штраф за нарушение карантинного режима

3 марта я решил вынести мусор, потому что дома его уже некуда было складывать, а в мусоропровод пакеты не помещались. Мусорные баки находятся в пяти секундах ходьбы от подъезда. На следующий день мне позвонили из полиции и спросили, не нарушал ли я карантинный режим.

Вечером 4 марта к нам приехали полицейские и вручили уведомление о недопустимости повторного нарушения карантина. Вручили и мне, и моей девушке, хотя она не выходила из дома. Сотрудники были очень вежливы, но сообщили, что в следующий раз могут выписать штраф 1000 рублей и изолируют в медучреждении.

Фото героя TJ

5 марта вновь приехали сотрудники полиции, на этот раз выдали протокол о «Невыполнении законного предписания должностного лица» и выписали штраф около 500 рублей. Полицейские общались вежливо и сами удивлялись, что мне полагается штраф — не могу же я жить среди мусора.

Полицейские показали мне бланк с двумя фотографиями: моё фото из загранпаспорта и скриншот видео с домофона. В подписи было указано, что совпадение лиц — 75%. Видимо, они используют систему, которая отслеживает людей, находящихся в карантине.

Фото героя TJ

Было бы интересно проверить,смогли бы меня отследить в капюшоне, очках и маске, но проверять я, конечно же, не буду.

Я считаю решение о штрафе справедливым, потому что меня предупреждали — если я нарушу условия карантина, то меня привлекут к ответственности. Если бы я намеренно заразил коронавирусом людей, то наступила бы уголовная ответственность.

Врачи и полицейские очень вежливые — успокаивают, подбадривают и вежливо общаются

Действия всех работников, взаимодействующих со мной из-за карантина, оцениваю исключительно положительно. Несмотря на то, что мы ограничены в передвижении и удобствах, я понимаю важность происходящего и спорить с этим не хочу.

Врачи и полицейские общаются очень корректно и вежливо — они успокаивают и подбадривают. Говорят, что если для нас была опасность — уже отправили бы в инфекционную больницу.