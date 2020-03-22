Мы много писали о борьбе с вирусом, но о себе до сих пор молчали. Непорядок, исправляем.

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На TJ мы рассказываем не только о текущей ситуации с коронавирусом Covid-19, но и о том, как из-за пандемии меняется жизнь в разных её проявлениях. Чтобы замедлить распространение инфекции и снизить нагрузку на больницы, врачи, власти и журналисты просят лишний раз не выходить из дома, если есть такая возможность.

На этот раз рассказываем, изменилось ли что-то в нашей собственной повседневной жизни в период, когда карантин в России не введён, но меры по борьбе с инфекцией уже принимаются.

Сергей Звезда, Петербург

Коронавирус уже начал сказываться на многих отраслях жизни — от поведения многих людей до чуть ли не всех секторов мировой экономики. Но главные последствия ещё впереди, особенно для России, где на всё накладывается рухнувший рубль. Пока даже не представляю, что останется от малого и среднего бизнеса, в особенности никак не связанного с государством, если ситуация не станет лучше, допустим, к середине или концу 2020 года. Такие настроения из-за очередного экономического кризиса появляются далеко не только у меня. В соцсетях сейчас предлагают поддержать любимые заведения и предприятия — это естественное и благое намерение, но спасёт ли оно кого-то в долгосрочной перспективе?

На мой взгляд, необоснованная паника, как в случае с гречкой и туалетной бумагой, только вредит. Но полагаю, что нашим соотечественникам не помешало бы немного здорового беспокойства и реальных мер предосторожности: держаться друг от друга на дистанции, не трогать всё подряд в общественных местах и так далее, вы знаете. В Петербурге, по моим наблюдениям за последнюю неделю, это мало кого волнует.

Я не хочу стать переносчиком, поэтому стал избегать лишних контактов и практически самоизолировался, но за последнее время несколько раз ездил в метро и гулял по паркам. Какие-никакие запасы еды и прочей бытовухи у меня есть практически всегда — в последний раз обновлял их неделю назад. Нужно ли говорить, что теперь тщательнее мою руки: зря что ли мы делаем инструкции?

Регулярно выступаю для родственников источником опровержений фейков и объяснений: что стоит почитать для понимания, зачем нужно вести себя осторожнее, почему вирус не придуман Китаем для стимулирования своей экономики и откуда берутся эти кошмарные рассылки в WhatsApp про «усыпление газом». Предлагаю и вам поговорить с вашими близкими.

Я редко приезжал в петербургский офис, так что в этом в плане особо ничего не поменялось. Но появилось ощущение, что массовое обсуждение «удалёнки» зашло куда-то не туда — да, оперативная реакция рынка похвальна, но многие люди всё же не в отпуск ушли. Многие в принципе не могут покинуть привычное рабочее место, чтобы хоть что-то функционировало, поэтому на фан вокруг «удалёнки» я смотрю скептически.

Екатерина Кузнецова, Москва

Изолировалась дома в Москве, когда узнала о первых заражённых коронавирусом в России — заболеть не боюсь, а вот быть переносчиком не хочется. Соблюдать условия карантина не сложно, потому что за пару недель до этого я уже добровольно сидела дома после поездки в Италию.

Работаю удалённо из дома — либо лёжа на кровати, либо за кухонным столом. Продукты покупаю так же, как и обычно — дома всего 2 рулона туалетной бумаги и ни одной упаковки макарон. Немного раздражает ситуация в магазинах: люди от паники скупают всё в больших количествах и хранят, а я третий день не могу купить самое необходимое — куриный доширак. Санитайзер тоже невозможно купить ни в магазинах, ни в аптеках, а ведь я пользовалась им всегда!

Дни проходят как обычно: работаю, а вечером смотрю ютуб, сериалы или прогуливаюсь до магазина. Пока жить в таком режиме не сложно, а вот когда потеплеет и захочется гулять, придётся выбирать безлюдные парки. Надеюсь, пандемия скоро отступит, и мы снова сможем сидеть дома неделями только потому, что лень выходить на улицу.

Евгений Кузьмин, Красноярск

Всем привет, я пишу из бункера и просто жду, когда это всё закончится... На самом деле сейчас разворачивается очень странная ситуация. С одной стороны, есть порой просто невыносимо депрессивный новостной фон, где просят изолироваться как можно раньше, прогнозируют миллионы смертей и полтора года жизни взаперти. С другой стороны — я вижу, что жизнь многих моих знакомых вообще не изменилась. Они ходят на концерты, закупаются в ТРЦ и уверены, что пандемия обойдет Россию стороной. А всех, кто думает иначе, называют паникующими.

На фоне всего этого моя жизнь в последнюю неделю кажется очень нелепой. Я уехал за город к родителям (планировал и до эпидемии), выхожу из дома раз в два дня за продуктами в непиковые часы и соблюдаю все принципы социального дистанцирования. Я отменил встречи с друзьями, баскетбольные тренировки и походы в зал. Скачал себе приложение Seven для физических упражнений, но открыть его оказалось гораздо сложнее, чем после работы дойти до «качалки».

Ищет место для самоизоляции

Я никогда не работал в офисе, поэтому большая часть моей жизни не поменялась. Но прошла неделя, а я уже скучаю по своему активному отдыху, по закрытой НБА. Боюсь, что коронавирус повлияет на большие планы ближайшего будущего. Но и беспечным быть я не могу. Всё обойдётся, и моя самоизоляция останется выглядеть нелепо? Отлично, я только за. Зато при худшем раскладе у меня не будет мыслей, что лично я хотел бы вернуться в прошлое и всё изменить.

Ольга Жигулина, Москва

Я живу в основном в Москве, но работаю удалённо, и для меня ровным счётом ничего не изменилось в обычной жизни. Но выходные, кажется, придётся провести за сериалами, и о любимом формате поездок на выходные тоже пока можно забыть.

Пустые полки в гипермаркете видела только однажды, но очень впечатлилась. Не настолько, правда, чтобы закупиться годовым запасом гречки и туалетной бумаги. Зато очень кстати пришлись запасы санитайзера, который я часто покупаю маленькими бутылочками, чтобы носить с собой, а потом зачем-то вынимаю дома и традиционно там же забываю. Если припрёт, смогу открыть маленький бизнес на початых бутылочках.

В целом, вся ситуация не вызывает у меня особенной тревожности насчёт самой болезни, но вот за экономику страшновато. Надеюсь, всё это скоро закончится (и не тем, что мы все умрём).

Алексей Боржонов, Москва и Подмосковье

В конце прошлой недели я уехал из Москвы к родителям в Подмосковье. Изолироваться не собирался — просто немного устал и захотел повидать семью, а потом всех стали сажать на карантин, и вот теперь я как бы тоже оказался на карантине, хотя на самом деле на него садился.

Из дома выходил только один раз — ездил к друзьям в деревню, тут недалеко. Мы сидели у костра, разговаривали до утра, пили и делали картошку в мундире. Мне всё очень понравилось, но только домой я возвращался в темноте через лес, испачкал обувь, а одежда пропахла костром. Я уже несколько дней пытаюсь её проветрить, но ничего не получается (если знаете, как убрать запах костра с верхней одежды, то напишите в комментах, пожалуйста; p.s. советы из гугла не помогли; p.p.s. стирку не предлагать).

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Здесь довольно тепло, поэтому я работаю у раскрытого настежь окна. По утрам из него хорошо видно, как из-за панельных домов напротив встаёт солнце. Ближе к полудню оно начинает светить на детскую площадку во дворе. Мне слышно, как на ней кричат и смеются дети.

Ночью стараюсь больше спать. Короче говоря, ничего необычного.

Роман Персианинов, Петербург

Я живу в Петербурге, который, спеша за Москвой, стремительно закрывает культурные места и сворачивает мероприятия, чтобы защитить людей. Из-за этого ажиотаж вокруг коронавируса чувствуется сильнее — в магазинах у дома очереди людей, набивших тележки продуктами, в метро многие ходят в масках и так далее. Но на моём состоянии это, кажется, никак не сказывается.

Я работаю удалённо из дома, выхожу только на тренировки или в выходные. В гипермаркете закупаюсь раз в неделю и уверен, что еда с полок не пропадёт. Руки мою как обычно. Лицо вроде и так редко трогаю, либо просто не обращаю внимания. Беспокоюсь только за родных, но они, к счастью, пока достаточно далеко от «очагов». А если им потребуется моя помощь, то приеду. Что касается новостей и статистики по заболеванию — всё всегда кажется гораздо страшнее, чем на самом деле.

Анна Бегиашвили, Москва

Для кого-то карантин превратился в отпуск или каникулы, а нам, наоборот, чем ближе к апокалипсису, тем больше и напряжённее приходится работать. Поэтому я с нетерпением ждала выходных в самоизоляции — наконец-то можно не придумывать, для чего куда-то идти, а заняться своими любимыми делами. Не знаю, как дома может быть скучно, у меня на субботу-воскресенье запланирован плотный график развлечений от рисования до LEGO.

Ребята уже написали, что редакция работает удалённо, но в Москве у нас есть офис, и я стараюсь туда ездить как можно чаще, чтобы сменить обстановку. Тем более, дома у меня нет полноценного рабочего места — нормального стола и кресла. Сейчас я отказалась от этих поездок. В офисе просторно, и почти все ушли на удалёнку, так что пугает не он, а долгая поездка на метро туда и обратно. Может быть, это неоправданно, но в толпе стало действительно неуютно находиться. Нарушила карантин только ради «Гостя TJ», который не получилось провести из дома.

Немного отсидеться не сложно, ведь концерты и так отменяются, много что закрывается, выходит, надо просто временно отказаться от встреч. Не езжу пока к родителям, потому что до них надо добираться два часа несколькими видами транспорта.

Продуктами закупилась только на ближайшие дни, чтобы не стоять в очередях. Вот это для меня в новинку, потому что обычно вспоминаю о еде, когда уже совсем припрёт. Я понимаю, что не всем так комфортно в самоизоляции, я-то и за новогодние каникулы вышла из дома полтора раза, но надеюсь, что многие смогут воспринять это, как какой-то полезный опыт. Не грустите и не болейте!

Дарья Лейзаренко, Красноярск

Мой образ жизни не сильно поменялся из-за пандемии, но эмоциональное состояние заметно ухудшилось. Я страдаю от повышенной тревожности: бесконечные новости о коронавирусе, которые сопровождаются ещё более депрессивными событиями в России, учащают сердцебиение и иногда провоцируют тремор. Стараюсь с этим справляться, но получается не всегда.

Работаю я, очевидно, из дома, поэтому социально дистанцироваться мне несложно. Я перестала ходить в бассейн, заказываю продукты через доставку, не встречаюсь с друзьями, закупилась таблетками на два месяца, чтобы лишний раз не ходить в аптеку. По вечерам иногда выхожу погулять возле дома — людей здесь мало. На улице и в магазинах (да, не всё можно купить в доставке) не трогаю поверхности, дома тщательнее мою руки. Гречку и туалетную бумагу не скупаю (препперов осуждаю), санитайзерами пользовалась всегда. Чтобы отвлечься, смотрю тиктоки.

Меня не особо пугает перспектива просидеть дома пару недель или даже пару месяцев. С ума я точно не сойду, всегда есть, чем заняться: дочитать начатые книги, поиграть в игры, досмотреть сериалы, в конце концов пройти курс по Photoshop. Но надеюсь, что скоро это всё закончится, а мемы начнут делать не только про коронавирус.

Артём Мазанов, Петербург

Мой привычный ритм жизни не изменился: работаю дома, всё так же хожу в фитнес-клуб (закрывать его пока не собираются, а народу стало даже больше обычного), закупаюсь продуктами раз в неделю и каждый день вылезаю за пределы квартиры.

Примечание: К моменту написания заметки фитнес-клубы К моменту написания заметки фитнес-клубы закрыли только в Москве. Петербургские компании пока работают, но они уже начали проводить кварцевание, ограничивать число посетителей и отменять занятия. «Фитнес-центры точно будут закрываться», — заявил 21 марта вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Живу я в Петербурге, в магазинах не заметил дефицита продуктов, но видел, как много людей закупались как в последний раз. Сам я стараюсь всегда поддерживать дома запас еды, поэтому нынешняя ситуация — не исключение. Родители рассказывали, что в Тихвине (200 километров от Петербурга) ситуация совсем другая: в магазинах — драки за гречку, а туалетной бумаги на полках вообще нет.