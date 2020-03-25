Кто такой Андрей Липов…

«Стать главой Роскомнадзора автоматически означает стать главным цензором».

В закладки

Фото Владимира Трефилова, РИА «Новости»

23 марта от должности главы Роскомнадзора освободили Александра Жарова, который занимал этот пост с 2012 года. О его отставке говорили ещё с февраля. Самым вероятным кандидатом на замену Жарову называют Андрея Липова, начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Это подтверждают источники РБК, «Ведомостей» и «Интерфакса».

Именно Липов считается куратором закона об автономном рунете, в его управлении разрабатывался законопроект об ограничении контроля иностранцев над российскими сайтами, а в конце 2019 года по заявлению чиновника возбудили уголовное дело против одного из основателей рунета Алексея Солдатова.

Липов начал карьеру чиновника в Минкомсвязи. Позже он перешёл в администрацию президента, где отвечает за IT

На государственную службу Андрей Липов поступил в 2008 году. Он работал в министерстве связи и массовых коммуникаций. Точнее в одном из его департаментов, отвечавшем за политику в области информационных технологий. В 2010 году Липов стал директором департамента.

Главой Минкомсвязи тогда был Игорь Щёголев. В 2012 году его назначили помощником Владимира Путина, и вслед за бывшим начальником Липов тоже перешёл в администрацию президента, возглавив управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Липову 51 год, у него есть жена и трое детей. Согласно антикоррупционной декларации за 2018 год, годовой доход чиновника равен 6,5 миллионам рублей. У него в собственности земельный участок, две квартиры и номер в пансионате. У его супруги — автомобиль Range Rover и ещё один земельный участок.

Самый известный проект под кураторством Липова — закон об автономном рунете

В ноябре 2019 года в России вступил в силу закон об автономности рунета в случае отключения от глобального интернета. Его внесла в Госдуму группа авторов во главе с сенатором Андреем Клишасом. По закону, если у России появится внешняя угроза, Роскомнадзор возьмёт на себя централизованное управление рунетом. Ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика и блокировать доступ к тому или иному сайту без предупреждения.

Министерство связи выступало против принудительной маршрутизации, которая сильно замедлила бы интернет. И, по данным «Би-би-си», именно Липов добился от ведомства изменения позиции. Два источника издания рассказали, что первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко был активным лоббистом законопроекта, поэтому его курировали в АП.

Сенатор Клишас признал, что консультировался с Липовым. «Юридической стороной вопроса я занимался сам. А вот техническую сторону разрабатывали совместно с Роскомнадзором и другими [...]. Я знаю, что они [эксперты Роскомнадзора] созванивались и с Липовым. И я с Липовым разговаривал лично по телефону по этому законопроекту, по суверенному интернету, как его называют».

Источники Forbes в телекоммуникационной отрасли подтверждают, что Липов лично координировал проект. Они рассказали, что в 2020 году должно было начаться развёртывание системы в федеральном масштабе, но процесс завис «из-за смены правительства и возможной смены руководства Роскомнадзора». Минкомсвязь периодически проводит учения по тестированию устойчивости интернета в России, последние были перенесены из-за пандемии.

Кроме того, в управлении Липова разрабатывался законопроект об ограничении доли иностранного владения в значимых IT-компаниях, пишет РБК. Документ внёс в Госдуму депутат Антон Горелкин, но через несколько месяцев отозвал его для доработки. Эту инициативу критиковали представители «Мегафона», онлайн-кинотеатра Ivi и «Яндекса». По их мнению, в текущей редакции закон может сильно навредить бизнесу.

По заявлению Липова возбудили уголовное дело против одного из «отцов рунета». Эксперты считают повод надуманным

25 декабря в Москве заключили под домашний арест бывшего заместителя министра связи и одного из создателей рунета Алексея Солдатова. Его и его бизнес-партнёров Евгения Антипова и Алексея Шкиттина обвиняют в мошенничестве из-за вывода почти полмиллиона IPv4-адресов за границу. Фигуранты дела не признают претензии.

470 000 IPv4-адресов, оказавшиеся в центре внимания, администрировал Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей (РосНИИРОС). Весной 2019 года институт стал готовиться к закрытию, и так как он больше не планировал оказывать услуги по администрированию IPv4, адреса решили передать чешской компании Reliable Communications s.r.o.

Шкиттин в момент передачи являлся одновременно и совладельцем Reliable Communications, и исполняющим обязанности директора РосНИИРОС. Второй совладелец чешской компании — Солдатов. «Нарушений при проведении сделки не было, просто с процессом ликвидации РосНИИРОСа торопились, поэтому был выбран самый простой путь — передать IP-адреса и поддержку в Reliable Communications и „Релком Групп“ (её гендиректор — Евгений Антипов — прим. TJ)», — рассказал адвокат Шкиттина Саркис Дарбинян. Он подчеркнул, что в противном случае более 700 клиентов РосНИИРОСа лишились бы своих адресных пространств.

По версии следствия, сумма ущерба от действий партнёров составила более 500 миллионов рублей. Но, как отмечают адвокаты, IP-адреса никому не принадлежат, их можно передать в пользование, но не купить или продать. «В российском законодательстве нет никаких норм, регулирующих правила передачи IP-адресов, и по закону они не являются каким-то нематериальным активом компании, их нельзя поставить на баланс, то есть речи о выведении активов из РосНИИРОС быть не может», — говорит Дарбинян.

Соучредитель АНО «Информационная культура» Василий Буровой на вопрос, почему следствие считает, что ущерб всё же был нанесён, ответил: «Наверное, потому что им так сказал заявитель. На мой взгляд, в данном деле людям вменяется вообще неизвестно что. У преступления должен быть как минимум умысел. А здесь умысел был лишь только в том, чтобы сохранить нормальную работоспособность сетей, выделенных российским академическим и образовательным организациям».

О возбуждении дела против Солдатова, Антипова и Шкиттина стало известно в декабре. В октябре 2019 года, через полгода после трансфера IP-адресов, в администрацию президента Липову пришли письма от руководителей четырёх научных организаций. Те жаловались на передачу IP-адресов РосНИИРОСа в зарубежную компанию, на возросшие из-за этого цены и просили передать используемые ими адреса «в ведение компетентной организации с государственным участием».

«Не приведёт ли передача дорогостоящего и дефицитного в настоящее время интернет-ресурса IP-адресов столь большого объёма от резидента РФ к нерезиденту РФ без санкции и согласования с Минкомсвязью к возможной дестабилизации работы российского сегмента сети интернет и, в частности, научно-образовательного сегмента сети?» — цитирует «Медуза» письмо ректора Пермского национального политехнического университета Анатолия Ташкинова. Собеседники издания в двух институтах говорят, что идею отправить письма «с целью выразить возмущение» подал государственный провайдер «Информика», который находится в подчинении Минобрнауки.

После этого Липов подал заявление в ГУ МВД по Москве с просьбой проверить ситуацию с трансфером IP-адресов от РосНИИРОСа к Reliable Communications.

На рынке телекоммуникаций уверены, что конфликт возник из-за борьбы властей за домен первого уровня .su, который также администрируется РосНИИРОС. В законе об автономном рунете этот домен, зарегистрированный в 1990 году для использования в СССР, отнесён к «национальной доменной зоне». И «координацию его деятельности» должна осуществлять некоммерческая организация, одним из учредителей которой является Российская Федерация.

Топ-менеджеры двух телекоммуникационных компаний рассказали «Медузе», что попытки забрать у структур Солдатова функции по управлению доменом .su уже предпринимались несколько лет назад, когда власти брали под контроль домены .ru и .рф. Эксперты в отрасли утверждают, что в Минкомсвязи Солдатова «не любят» давно, и его уже «хотели посадить в начале 2010-х после скандала с запуском домена .рф».

«Он будет считать себя бессмертным»

TJ попросил экспертов из IT-отрасли прокомментировать кандидатуру Липова на пост главы Роскомнадзора. «Очевидно, нужен был человек, который плотно погружен не только в технические детали блокировок сайтов или работы операторов связи, но и понимает политические особенности принимаемых решений и сможет продолжить намеченный Жаровым путь», — заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Сейчас Роскомнадзор будет сам блокировать нужные сайты, а не доверять эту функцию операторам. Когда будет меняться система блокировки, очевидно, нужно будет принимать разные решения, в том числе те, которые могут не устраивать пользователей. Стать главой Роскомнадзора автоматически означает стать главным цензором — их винят во всех блокировках, даже если решения принимают другие ведомства или суды. Для российских пользователей Роскомнадзор — это аналог интернет-полиции.

Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров

Директор по стратегическим проектам в Институте исследований интернета Ирина Левова на вопрос о деятельности Липова ответила: «Суверенный интернет — его проект. В принципе этого уже достаточно для характеристики». Левова в составе рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве неоднократно критиковала закон. Она уверена, что работе Роскомнадзора ничего кардинально не изменится, так как «Жаров и Липов из одной компании».