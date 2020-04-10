Политики, члены ООН и Евросоюза опасаются, что без посторонней помощи страну и её соседей ждёт экономическая и гуманитарная катастрофа.

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Иранцы у закрытых дверей священного храма Масуме в городе Кум, с которого в стране началась эпидемия коронавируса. Многие жители игнорируют правительственные предупреждения о том, что подобные собрания грозят дальнейшему распространению вируса

​Фото EPA

С начала марта внимание стран Ближнего Востока сосредоточено на Иране, ставшим очагом распространения коронавируса Covid-19 в регионе. Вирус начал с паломников, путешествующих по стране, добрался до членов правительства, дестабилизировал экономику и систему здравоохранения страны, а потом начал такой же процесс в соседнем Афганистане. К десятому апреля в Иране выявили больше 68 тысяч заражённых, но международные аналитики полагают, что эти цифры сильно занижены властями, не желающими раскрывать настоящие масштабы кризиса.

Как полагают в ООН и Евросоюзе, Иран срочно нуждается в международной поддержке, а в особенности — в ослаблении американских санкций. По мнению сторонников этой позиции, санкции лишают страну возможности получать гуманитарную помощь и закупать базовое оборудование, необходимое для борьбы с кризисом. Однако в Белом доме полагают, что это очередной способ правительства Ирана обманом освободиться от санкций, чтобы удержать власть, а не помочь своим гражданам.

Обстановка в Иране: больше 60 тысяч заболевших, власти винят в проблемах США, а медики работают на износ

24 февраля заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи (Iraj Harirchi) выступил с пресс-конференцией по федеральному каналу, чтобы развеять сообщения СМИ о стремительном распространении Covid-19 по стране. Отвечая на вопросы журналистов, он периодически доставал платок, чтобы утерять пот со лба, и покашливал. Затем чиновник отправился давать интервью в студию другого канала, где шутил о правильных методах защиты от заражения. На следующий день Харирчи признался — у него обнаружили коронавирус.

Этот эпизод иллюстрирует отношение правительства Ирана к эпидемии в самое ответственное время — когда вирус ещё только пришёл в страну. Власти игнорировали рекомендации специалистов и медлили с ограничениями, а в день признания Харирчи президент Хасан Роухани заявил, что коронавирус — это «один из вражеских способов» дестабилизировать страну. К началу марта коронавирус выявили у около десятка чиновников и членов парламента, в том числе у 71-летнего советника главы правительства Мохаммада Мирмохаммади (Mohammad Mirmohammadi). Вскоре после он скончался.

Дезинфекция улиц Тегерана, 13 марта Фото AP

Сначала Министерство здравоохранения предложило отправить 300 тысяч военнослужащих для дезинфекции домов, а в начале марта прокуратура предупредила, что за спекуляцию медицинскими масками или другим оборудованием грозит наказание вплоть до смертной казни. Всё это — спустя примерно две недели после того, как иранские лидеры уверенно заявили, что эпидемия в Китае, близкого торгового партнёра, никак не отразится на их стране.

Распространение вируса в Иране началось в городе Кум — центре паломничества мусульман-шиитов, куда ежегодно прибывают около 20 миллионов иранцев и 2,5 миллиона иностранцев. Они целуют и прикасаются к многочисленным святыням, что способствует распространению коронавируса. Специалисты призывали власти как можно скорее закрыть религиозные места, но местные священнослужители выступили против, заявив что святой город исцеляет людей как духовно, так и физически.

В середине марта два самых популярных храма в Куме и Мешхеде всё-таки закрыли, но в тот же день несколько сотен человек выломали двери в святилища. Местной охране не удалось их остановить.

«Правительство ставит религиозный статус и публичный имидж выше благополучия граждан. Это беспрецедентно даже для Исламской республики», — прокомментировал происходящее врач и историк Университета Вашингтона Амир Афхами (Amir Afkhami) в разговоре с The New York Times. По данным издания, иранские власти, намеренно пытаясь скрыть масштаб распространения коронавируса, запрещают медикам разглашать информацию о реальном положении дел. В первую очередь о нехватке оборудования и коек для пациентов, а также об общем количестве заболевших и умерших.

25-летняя иранская медсестра Нарджес Ханализаде (Narjes Khanalizadeh), скончавшаяся от коронавируса в конце февраля. Местные власти отрицали, что причиной её смерти стал Covid-19, но изменили позицию после общественного резонанса Фото из личного архива родных Ханализаде

Некоторые иранские медики предположили, что правительство боится продемонстрировать слабость. «Безобразие. Превратив это в тему национальной безопасности, они усилили давление и стресс на врачей и команды медиков, создав атмосферу хаоса и страха», — считает неназванный иранский профпатолог. В разговоре с Би-би-си врачи из разных регионов страны сообщили, что многие заболевшие Covid-19 умирают ещё до того, как у них успевают выявить вирус.

«Такое происходит не только в нашей больнице. Вспышка парализовала нашу систему здравоохранения. Моральный дух сотрудников очень низкий. Наши семьи обеспокоены, мы испытываем огромное давление», — говорит врач в больнице в провинции Гилан, представившийся Мохаммадом. Как и многие коллеги, он почти всё время проводит на работе и не видел семью несколько недель. В борьбе с эпидемией он потерял нескольких и друзей, а также бывшего наставника — профессора медицинского института. Все они умерли от коронавируса.

Из бедствующего Ирана вирус проник в Афганистан, поставив под угрозу процесс вывода американских войск

К концу марта, когда статус Ирана как очага заболевания на Ближнем Востоке стал очевидным, поток людей оттуда в соседний Афганистан не спал, а только усилился. Двигаясь к границе на близком расстоянии друг к другу, они затем набивались в автобусы и такси. А добравшись до ближайшего города Герата, расходились по гостиницам или отправлялись в столичный Кабул, потенциально распространяя вирус по Афганистану.

С 8 по 21 марта из Ирана в Афганистан вернулись больше 115 тысяч человек. Многие проникли в страну в обход запрета, так как граница слабо защищена, а проверки на ней не справляются с потоком людей. Сотрудник пограничного контроля, 19-летняя Роя Мохаммади, работает по 12 часов в день, проверяя тысячи возвращающихся из Ирана. В разговоре с NYT она призналась, что понимает риски, но без заработка не сможет содержать семью: «Конечно, я боюсь заболеть. Но предпочитаю умереть с полным желудком, а не от голода».

Поток иммигрантов в Афганистан напрямую связан с кризисом в Иране — многие местные потеряли работу, и теперь надеются найти её в соседней стране. Из-за этого перевалочный Герат стал стартовой точкой для распространения вируса в Афганистане, но на городской жизни это сказалось слабо. Местные рынки всё ещё заполнены народом, мечети и парки открыты, а вместо методов социальной дистанции местные по традиции обнимаются и целуют друг друга в щеки.

Раздача масок, перчаток и санитайзеров в Герате Фото EPA

«Мы боимся, что Герат станет очередной Уханью», — сказал министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз (Ferozuddin Feroz). По оценкам Минздрава, без жёстких мер вирусом заразятся от 32-34 миллиона афганцев, из которых 110 тысяч умрут. К 10 апреля в Афганистане зарегистрированы 484 случая заболевания коронавирусом, однако это относительно низкое число заболевших связано с нехваткой тестов на вирус в стране. В отличие от иранских властей, афганские признают — число заразившихся, вероятно, гораздо выше.

Как пишет NYT, у системы здравоохранения страны недостаточно самых базовых ресурсов для сдерживания вируса. «Мы находимся в ситуации, в которой политики и даже некоторые части правительства не понимают, насколько серьёзна опасность. Если мы не начнём действовать, боюсь, придёт день, когда мы даже не будем успевать хоронить людей», — заявил губернатор Герата Абдул Рахими (Abdul Rahimi).

Серьёзность положения не понимают и жители страны. В середине марта 38 жителей Герата поместили в больничный карантин на время тестирования на Covid-19. Не дожидаясь результатов, пациенты напали на медиков и, не встретив сопротивления со стороны полиции, разбежались по домам. Подобные случаи побегов из карантина зафиксированы и в других регионах Афганистана.

К середине марта в Афганистане находилось около 12 тысяч американских солдат, которые должны покинуть страну по договорённости с боевиками «Талибана». Однако этот процесс, вероятнее всего, замедлится на несколько недель или даже месяцев из-за опасений заражения коронавирусом среди солдат. Более того, пишет NYT, власти США опасаются, что Covid-19 распространится среди афганских правительственных сил, которых обучали американцы, и поставит под угрозу стабильность в стране после ухода США.

От Ирана и Афганистана коронавирус проник дальше на Ближний Восток. Вопрос в том, насколько далеко протянется инфекция. В Ираке, Сирии, Ливане и Турции находятся больше 12 миллионов беженцев, которые практически свободно перемещаются между странами из-за слабых пограничных правил. Эти люди, не имея доступа и к без того слабой и загруженной системе здравоохранения стран Ближнего Востока, могут оказаться массовыми жертвами вируса и умереть, не дождавшись медицинской помощи.

С Ирана просят временно снять санкции, чтобы страна могла победить болезнь. США подозревают, что власти воспользуются этим в личных целях, а не для помощи гражданам

«Мы всегда говорили, что [американские] санкции несправедливы, но коронавирус показал эту несправедливость всему миру», — в начале апреля заявил иранский министр иностранных дел Джавад Зариф (Javad Zarif). Торговые санкции, которые восстановили в 2018 году по инициативе Дональда Трампа, связаны с разработкой в Иране ядерной программы. Санкции запретили торговлю золотом со страной, операции с иранской валютой и госдолгом, а также ограничили поставки иранской нефти в другие страны и взаимодействие международных банков со страной. Основный рычаг — страх потерять возможность сотрудничать США за нарушение санкций.

Обращение Зарифа стало частью широкого обсуждения сложной и противоречивой темы — временного снятия с Ирана санкций, которые, по оценкам сторонних специалистов, лишают страну доступа к медицинскому оборудованию и средствам для борьбы с коронавирусом. О снятии санкций, мешающих борьбе с коронавирусом, в конце марта попросили ООН Иран и ещё семь стран, включая Россию. Позже Генеральная Ассамблея отклонила предложение. Россия также открыто заступилась за Иран, призвав США снять санкции со страны, и отправила в страну гуманитарную помощь.

«Санкции США не дают возможности отправить медицинское оборудование в Иран. В результате, умирают невинные люди», — говорил сенатор от демократической партии Крис Мёрфи. По оценкам экономистов, каждый месяц Иран теряет около миллиона рабочих мест. Ряд специалистов также настаивает, что коронавирус отнимет до трети от ВВП Ирана и создаст как минимум 10-миллиардный долларовый дефицит в бюджете страны в 2020 году. Вкупе с общим кризисом это положение ставит под угрозу не только жизни граждан, но и способность властей вообще удержать контроль над страной.

Транспортировка тел умерших от коронавируса в Иране Фото AP

В конце марта верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала «срочно» пересмотреть санкции против стран, тяжело переживающих пандемию. Помимо Ирана, в этом списке оказались Афганистан, Пакистан, Куба, КНДР, Венесуэла и Зимбабве. Вскоре с призывом ослабить санкции против Ирана к Трампу обратились 33 американских сенатора, в том числе (на тот момент действующий) кандидат в президенты США Берни Сандерс. А днём позже — ещё один участник президентской гонки Джо Байден. «Во время глобального кризиса Америка должна стать лидером. Мы должны первыми предложить помощь нуждающимся и бедствующим. Вот кто мы есть. Вот кем мы всегда были»,— заявил Байден.

Байден выступил с обращением вскоре после того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи отказался от предложения США предоставить стране медицинскую помощь в борьбе с коронавирусом. Вместо этого иранский лидер предположил, что вирус искусственно создали в американской лаборатории. Но, как считают аналитики, истинная причина в другом — Иран не хочет показывать слабость и давать США возможность выглядеть в хорошем свете в глазах иранцев.

Иран видит перспективу в использовании коронавируса в качестве давления на США, чтобы ослабить давление на себя, так как страна находится в экономической изоляции. Конечно, снятие санкций даст правительству больше финансовых возможностей для борьбы с коронавирусом, но власти думают о долгосрочной перспективе. Сиамак Гасеми экономист

1 апреля президент Ирана Хасан Роухани объявил, что иранцы проделали «большую работу» и эпидемия постепенно идёт на спад во всех регионах страны. Он добавил, что Иран смог справиться с эпидемией гораздо успешнее других стран, несмотря на американские санкции. При этом он заявил, что американские власти потеряли «историческую возможность» проявить добрую волю, сняв санкции на фоне вспышки коронавируса. «Самое время для них извиниться за эту ошибку», — сказал он.

Впрочем, уверенность Роухани разделяют не все. Меньше чем через неделю после заявления президента власти Ирана впервые с 1960-х годов обратились в Международный валютный фонд с просьбой о кредите в пять миллиардов долларов для борьбы с эпидемией. Роухани подчеркнул, что при решении о выдаче этого займа «не должно быть никакой дискриминации» — так он намекнул на CША, которые, предположительно, выступят против займа.

Евросоюз поддержал займ и направил в страну гуманитарную помощь на 22 миллиона долларов, а также медицинское оборудование. Для этого в Евросоюзе впервые воспользовались механизмом обхода американских санкций, созданным в 2018 году как ответ на политику Трампа.

​Госпитализация заражённого коронавирусом в Иране Фото Rudaw

6 апреля группа из 24 дипломатов и военных представителей, включая четырёх бывших генеральных секретарей НАТО, призвали США спасти «сотни тысяч жизней» на Ближнем Востоке, ослабив медицинские и гуманитарные санкции против Ирана. Авторы обращения не предлагают полностью снять санкции со страны, но ослабить их настолько, чтобы страна могла покупать и доставлять в страну необходимое для борьбы с коронавирусом оборудование. Иранцы переживают «одни из самых тёмных времён» за долгое время, говорится в обращении, и ослабление санкций может спасти не только Иран, но и весь Ближний Восток от катастрофических последствий Covid-19.

Однако в разговоре с NYT ряд специалистов предположил, что США выгодно держать Иран под санкциями в период кризиса, так как это позволит предъявлять более жёсткие условия в будущих переговорах с Ираном. Госсекретарь Майк Помпео считает, что иранская просьба снять санкции связана не с борьбой с пандемией, а с желанием лидеров страны нажиться на новых экономических перспективах.