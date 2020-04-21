Гайд по укулеле: инструменту для тех, кто хочет попробовать себя в музыке

Принципы работы, пара советов по выбору и аудио с пугающими звуками.

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Играть музыку мне хотелось всегда: я засыпал с кассетным плеером под подушкой, представляя, как крушу барабанными палочками тарелки или раздаю людям гитарный рок. На другой чаше весов лежало отсутствие подходящего образования, голоса, слуха и желания узнать, что такое пентатоника. Повод подвернулся (sic!) драматический — я сломал ногу и на два месяца застрял дома.

Почему именно укулеле

Объективные факторы

У этой гитары один из самых низких порогов входа: модели для начинающих довольно недорогие, а ещё не нужно сильно переживать за материалы, из которых они сделаны. Звать опытных друзей в магазин тоже не обязательно: базовые модели отличаются не сильно, а брак довольно очевиден — советы по выбору укладываются в трёхминутный ролик.

Живое знакомство с инструментом желательно: стоит оценить, как гитара лежит в руках и звучит. Здесь как с голосами: объём и «бархат» можно прочувствовать и без музыкального слуха.

Лично я ошибся скорее с формой: укулеле-ананас иногда выскальзывает из рук.

На мой взгляд, ничего критического, если укулеле доставят сразу домой — нужно только заранее узнать про возможность возврата. Мне сначала страшно не нравилось, как звучит мой экземпляр, но дело оказалось в незнании тонкостей и плохом чувстве ритма.

Маленький совет лично от меня: выбирайте тот инструмент, который нравится в том числе и внешне.

Уродливая гитара не сгодится для домашнего обучения: скорее всего, слои пыли на ней начнут поздравлять друг друга с юбилеями. Стартовый энтузиазм спадёт, но гитара всё равно должна вызывать немедленно желание подержать её в руках.

Следующий фактор — струны. На укулеле струн всего четыре — это действительно всё упрощает. Они сделаны из нейлона, на ощупь мягкий и гибкий пластик. Пальцы с непривычки могут поболеть, но это не идёт ни в какое сравнение с режущими металлическими лесками, которые ставят на большие гитары.

Другие причины в назывном порядке: простая настройка, практически никакого ухода и миллиард уроков на YouTube.

Субъективные причны

Мне понравился тропический оттенок в звучании и возможность приобщиться к музыке в целом.

По моим наблюдениям укулеле подойдёт тем, кто хочет именно играть музыку. Если речь идёт о сочинении собственной, то лучше присмотреться к клавишным и ударным инструментам. Для меня когда-то стало сюрпризом, что интерфейсы многих программ для создания музыки фундаментально построены на клавиатуре фортепиано.

Что загрузить в голову перед покупкой

Пластиковые, сувенирные и «ашановские» рассматривать не стоит, а лёгкое пренебрежение в выборе допустимо, только когда находишься в приличном музыкальном магазине, присматривая что-то простое.

На ультрадешёвые модели (меньше 2,5 тысяч) ставят отвратительные струны, которые придётся пожизненно настраивать. Можно поехать за новыми, но не факт, что корпус выдержит их натяжение и не переломится пополам. Рекомендую выбирать из моделей, на которые ещё на заводе поставили хорошие струны — это индикатор качества всего остального.

Оговорюсь, что укулеле — полноценный музыкальный инструмент, а не урезанная версия гитары. Есть модели размером с обычную гитару, и требующие тщательного ухода, и сделанные из дорогих пород дерева, и с возможностью их куда-то подключить. Они определённо стоят своих денег, но смогут ли преимущества прочувствовать новичок — большой вопрос.

Любопытный факт: большую часть времени я играю на своей первой укулеле (три тысячи рублей), хотя есть и куда более дорогая (десять тысяч рублей). Последняя по звучанию куда ближе к обычным гитарам, с хорошим и мелодичным звуком, но мне нравится грязноватый тропический оттенок маленьких укулеле — он хорошо подходит для незамысловатых песен:

Дорогая модель более «певучая», но уже менее тропическая

Укулеле бывают четырёх размеров: для начала рекомендую самые маленькие (сопрано). Но если вас интригует возможность играть сложные мелодии, можно присмотреться к размеру «концерт». Они же подойдут, если в пальцах очень широкая кость.

Быстро перечислю, как я бы выбирал укулеле начального уровня:

Обратил внимание на струны: если о них ничего не известно, то это плохой признак.

Проверил, нет ли болтающихся элементов и зазоров между приклеенными частями.

Поводил ладонями по боковым поверхностям: царапаться ничего не должно.



Побренчал: если издаётся дребезг, то либо резонируют отваливающиеся элементы, либо струны что-то задевают — всё плохо.

Покрутил бы колки: если с ростом натяжения они начинают вращаться сами, то они нерабочие.

Если кажется, что деревянная поверхность вздута или скручена, то лучше рассмотреть другие варианты.

Ничего кроме гитары с хорошими струнами для старта не нужно: чехлы, тюнеры и каподастры, скорее всего, не пригодятся.

С чем придётся иметь дело первое время

Нагрузка на руки распределится неравномерно: ведущая рука (правая, если вы правша) будет занята более простым делом. Её задача — бренчать. Здесь есть свои нюансы: нужно будет приноровиться аккуратненько бить по струнам кончиком пальца. Поначалу он будет либо пролетать мимо, либо застревать в струнах.

Самый банальный совет — не использовать энергию всей руки, вполне достаточно небольшого усилия кисти. «Укулеле» переводится, как скачущая блоха и при правильной постановке руки, играющий палец действительно её напоминает.

И нужно будет выучить пару паттернов. По струнам можно бить не только сверху-вниз, но и наоборот, а паттерн — это последовательность направлений ударов.

В качестве примера приведу самый распространённый: ↓—↓↑—↑↓↑. В сумме это три удара вниз и три возврата вверх в непрямом порядке. Если повторять этот рисунок быстро, гитара начинает делать ритмичное чака-чака.

На практике выглядит так:

Потом паттернами насыщаешься и переходишь уже к более интересным техникам, задействующим и остальные пальцы.

Несколько пальцев другой руки, как молоточки, должны приземляться в определённые места на грифе, периодически меняя позиции. Все начинают с четырёх позиций (C, G, Am, F): на их вызубривание уйдёт минут десять, а две из них можно сыграть всего одним пальцем.

Этих четырёх и приведённого выше рисунка будет достаточно, чтобы сыграть припев той самой песни. Но, скажу честно, уйдут долгие недели, чтобы научится вовремя и качественно переключаться между позициями.

«Плящущая» рука первой дойдёт до автоматизма и перестанет сводить с ума мозг, не привыкший к настолько разнородным задачам. Это станет началом синхронизации рук — до этого будет ощущение, что одна рука жонглирует, пока второй нужно выводить мелом формулу.

Доказательство, что дело в привычке, а не в таланте довольно простое: львиная часть людей разучится играть, если поменяют функции рук, перевернув гитару.

На базовом уровне: как вообще работают гитары

Учителя на YouTube за несколько минут донесут, куда надо жать пальцами, чтобы получилась песня — это действительно несложно. Я же попробую привнести некую осмысленность, которой часто недостаёт гайдам.

Звук появляется, когда струна колышет воздух

Каждая струна укулеле зажата с двух сторон. Если её защипнуть, она издаст характерный для себя звук. Я бы опять сравнил это с голосом: мы безошибочно узнаём людей на слух вне зависимости от того, орут они или бормочат под нос.

К примеру, струна подёргивается 440 раз в секунду — нужно мощное слоумо, чтобы это разглядеть. Вместе с ней начинает колебаться и воздух вокруг: его частицы трутся и вызывают ощущение звука.Число 440 как раз и придаёт звуку характерность. Оно не зависит ни от части тела, которой играют, ни от усилия, с которым дергают струну.

Древней ящерице было важно понять, что где-то топнула другая ящерица, поэтому мы получили способность слышать колебания воздуха. Думаю, ей стыдно за наши чарты «ВКонтакте».

​Красным обозначены зажимы струны, а колеблется только часть в середине

440 колебаний воздуха в секунду — это вполне конкретный звук, нота «ля». Каждой ноте соответствует своя частота, но запоминать эти цифры не нужно. А для количества колебаний в секунду придумали свою единицу измерения — герцы.

Если частоту удваивать или делить на два, получится та же нота. К примеру, 110, 220, 440, 880, 1760 герц — это всё ноты «ля»: от басовитой версии до писклявой. Можно умножать и делить, пока число не выйдет за пределы возможностей человеческого слуха.

Нота «ля» на частоте 440 герц — это своеобразный стандарт, точка отсчёта. Но струна может сыграть и другую ноту: на это влияет её толщина и натяжение. Поэтому басбуст обеспечивают жирными струнами.

Каждый инструмент добавляет к чистой ноте свои примеси, оттенки. А корпус выступает своеобразным эквалайзером. Без этого всего чистая нота звучит довольно противно. Более того, струны могут вибрировать сразу на нескольких частотах, что тоже отдаляет инструменты друг от друга.

Натягиваем струну, как на Discovery Channel

На высоту звука влияет в том числе и степень натяжения струны. Чем туже, тем выше частота звука (пока не затрещит корпус).

Зачем тогда вообще регулировать натяжение, если струна должна играть определённую ноту? Со временем материал струны устаёт и теряет свои свойства: как от нагрузки, так и от шоколадки, которая осталась на пальцах после обеда и пропитала струну. Струне периодически требуется подтяжка — нужно будет слегка покрутить барашек на изголовье.

К сожалению, после первичной установки струны ей тоже нужно время, чтобы «усесться». Так что, только купившим гитару сразу придётся заниматься настройкой.

Всё несложно: есть много приложений, которые улавливают высоту звука и подсказывают, куда крутить колки. И не страшно: если струна качественная, то шанс, что её разорвёт почти нулевой — она выдержит многократно большее натяжение, чем требуется.

Зачем нужен гриф, если струна играет одну ноту

А сейчас к главному принципу, на котором всё построено. Если пережать струну где-нибудь посередине, то верхняя половина застынет, а оставшаяся часть будет колебать воздух с новой частотой. Чем короче вибрирующий фрагмент, тем выше звук:

​Я только на вёрстке понял, что рисовать руку НАД грифом было не очень хорошей идеей

Если пережать ровно пополам, то играющая часть будет вибрировать в два раза быстрее. К примеру, струна была настроена на 440 герц, а с пережимом посередине начнёт издавать звук на 880 герцах — это тоже нота «ля», только более высокая. Если оставить четверть струны, то будет «ля» на 1760 герцах

В каких-то промежуточных положениях будут попадаться и другие ноты. Эти места запоминать не нужно, там расставлены металлические бортики, помогающие зажимать струну. Бортики называются ладами и отсчитываются от изголовья: первый, второй, третий и так далее.

Струны отсчитываются снизу, как этажи зданий. Учителя на YouTube будут говорить «зажмите струну на третьем ладу», а не «возьмите ля первой октавы», так что справятся все.

​Последовательность продолжается и дальше

У укулеле четыре струны, каждая играет свою ноту. Поэтому на грифе расположены четыре последовательных цепочки нот, немного сдвинутых относительно друг друга — по такому же принципу, как и на больших гитарах.

Струны чаще всего настраиваются, задействуя четыре ноты: соль, до, ми, ля. Это самый распространнёный набор, но можно перетянуть и на другой: этим обычно занимаются более опытные музыканты. Тогда поменяется ощущение от звука, а некоторые песни станет легче играть. Лично я ни разу этого не делал на укулеле.

Нотный фашизм

Сколько всего нот на самом деле

​С ростом частоты звук становится выше и приближается к писку

По картинке видно, что две ноты («ми» и «фа») довольно близки по частотам, а между другими — пропасти. Ощущения не обманывают: внутри действительно что-то есть.

Если эти пробелы заполнить, картинка наконец станет логичной: есть двенадцать сущностей, а расстояния между ними подчиняются формуле, которую вы не хотите знать. Семь из них вопреки логике назвали нотами. Оставшиеся пять были остались вторым сортом — у них нет собственных имён, а на фортепиано они вообще превратились в маленькие чёрные клавиши.

После «си» сразу следует «до» — они тоже соседи

Так что, первое, с чем придётся смириться: вместо семи нот у нас есть двенадцать полутонов. Для простоты я буду дальше называть их все нотами.

Как расположены ноты на гитаре

Гитары оказались более демократическим инструментом — ноты на грифе никак не выделяются. Если добавить на предыдущую картинку одну струну, то сразу получится гриф:

Где какая нота зависит от самой струны — здесь для удобства она настроена на «до»

Верхняя струна укулеле обычно настроена на ноту «соль». Для того, чтобы найти ближайшую ноту «до», нужно проделать пять шагов — пять полутонов. На фортепиано сдвинуться на пять клавиш, считая чёрные, на гитарах — на пять ладов:

С пониманием этой логики, расположение всех нот на укулеле перестанет казаться хаотичным.

Что находится между нотами

Ноты — это ступеньки, каждая на своей высоте. Между ними полно промежуточных частот, которые не очень нужны, а на гитаре их сыграть вообще непросто. Инструмент не фальшивит (если настроен) — в этом помогают заботливо расставленные лады.

Но, как я уже рассказывал выше, натяжение струны тоже влияет на высоту звука. Крутить колки во время игры не надо (хотя виртуозы иногда балуются), есть другой способ. Выглядит, как лёгкое стремление порвать струну:

Пока она звучит, её можно отодвинуть в сторону — струна натянется сильнее. Чем дальше оттягивать, тем выше звук — таким образом можно очень плавно перейти на другую ноту. Или узнать, как звучит частота в 666 герц: нота есть на высоте в 659 и осталось только чуть завысить струну.

Во время игры палец может слегка съехать, передвинув струну: неразвитый музыкальный слух не распознает фальш, поэтому нужно послеживать за этим глазами и учиться зажимать струны ровно.

Расстояния между нотами имеют решающее значение

Напоследок, ещё одна важная тема — интервалы. Полутон — это интервал, самое маленькое расстояние между нотами. А если перепрыгивать не на соседнюю, а через одну, две, три ноты — это другие интервалы.

У каждого такого «перепрыгивания» есть своё название. Наш мозг считает любые две ноты на расстоянии «квинта» приятным сочетанием. А есть и интервал (тритон), который ещё в средневековье назвали демоническим — звучит довольно забористо, чем и привлекает внимание всяких сатанинских металлистов.

Чтобы не быть голословным я украл два примера. Предлагаю послушать благородное звучание квинты — двух нот на расстоянии в семь полутонов:

А теперь тритон — не советую дружить с людьми, которые могут поставить такое на будильник.

Идея двенадцати нот родилась благодаря интервалам: музыканты искали приятные сочетания, а затем нашли в них математическую логику. Так что, сложная формула расстояния между нотами складывается в довольно простые соотношения, если брать не соседние ноты.

К примеру, нота «ре» звучит на высоте 293,7 Гц. А если отсчитать от неё квинту, там будет нота ля, 440 Гц. Делим эти числа друг на друга и получаем полтора. Всё это справедливо, пока мы говорим о европейской системе: у других народов ноты могут располагаться на других частотах и с иной системой интервалов.

Ещё проблемка

Западные страны вместо «до-ре-ми» используют латинские буквы от A до G. У некоторых народов система ещё чуть более извращённая: вместо B — буква H.

Причём везде букве A соответствует нота «ля», а не «до» с которой всё начинается в России. В общем, вместо «до-ре-ми» придётся привыкать к «C-D-E». Я сразу привык к латинским буквам, а в системе, принятой в России, до сих пор путаюсь.

Давайте быстро про аккорды

Теперь объяснить, что такое аккорд проще. Им называют набор хорошо звучащих вместе нот — трёх и больше.

Когда пальцы разбегаются по позициям, они зажимают струны так, чтобы получились определённые сочетания нот. Они подобраны в том числе и на основе приятных интервалов.

Учитывая, что аккорд, как правило, состоит из трёх нот, а струн четыре — иногда придётся одну избегать. Но чаще позиции подобраны так, чтобы одна струна дублировала другую и не мешала созвучию.

Вот пример одного из самых простых аккордов: сразу на двух струнах звучит нота «до»:

​Если струну нигде не прижимать и не глушить, она считается «открытой»

Аккорды называются так же, как и ноты — латинским буквами от A до G.

Одна из нот в составе аккорда придаёт ему эмоциональный окрас, радостный (мажор) или тоскливый (минор). Поэтому у всех аккордов есть две версии, которые очень похожи по составу нот, но различаются по настроению. Если нот всего две, то они тоже могут хорошо звучать вместе, но считается, что эмоции такому сочетанию не свойственны.

Если разобрать припев той самой песни, схема будет выглядеть так:

​«Фа» — это F, хоть что-то удобное

Три аккорда из перечисленных играются не более, чем двумя пальцами. И есть только один, где требуются некоторые усилия сразу трёх — они расставляются по форме треугольника. Это будет самым большим прептятствием на ранних этапах. Аккордов уйма, но для начала вполне хватит 7-10.

Сноровка в аккордах придёт довольно быстро, но нужно будет продолжать работать над качеством игры. Лёгкие задержки в зажимах и неправильные положения пальцев будут влиять на соседние струны, вызывать лязг или визг. Нужно прижимать струны как по расписанию, ровно сверху, не касаясь ничего лишнего.

Вместо заключения: профессиональный музыкант из меня, конечно, не вышел: это требует огромной усидчивости и стремления, которых нет. Но зато всё переросло в живучее хобби, а ещё принесло ценное знание — чего на самом деле стоит музыкальная карьера.

Первые песни у меня начали получаться уже спустя месяц, а затем были освоены необычные техники, тяжёлые аккорды и открыта дорога к освоению больших гитар, о чём я давно мечтал. Несмотря на трудности в миграции между инструментами, это точно не случилось бы без этих маленьких гавайских друзей с тропическим звучанием.