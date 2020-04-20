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Кто-то рад заниматься дома, а кто-то боится, что не сможет поступить в университет.
Российские школьники больше месяца учатся дистанционно. До конца учебного года осталось несколько недель, а эпидемия коронавируса Covid-19 в России до сих пор не достигла пика. Сколько ещё продлится всеобщий режим изоляции — неизвестно.
Среди школьников есть те, на чьи планы пандемия может серьёзно повлиять. Одиннадцатиклассники, в отличие от остальных, не смогут спокойно уйти на каникулы и вернуться за парту в сентябре. Лето абитуриента состоит из ЕГЭ, выпускного, подачи документов в несколько вузов, вступительных испытаний, иногда переезда. Непонятно, как это будет происходить в условиях коронавируса, который уже повлиял на сроки проведения экзаменов.
Мы спросили у выпускников 2020 года, как происходящее отразилось на подготовке к ЕГЭ, какие прогнозы им дают в школах и тревожно ли принимать серьёзные решения о своём будущем в такой неустойчивой обстановке. TJ публикует рассказы нескольких одиннадцатиклассников из разных городов России.
Если говорить кратко, коронавирус испортил все планы. Как обычный школьник из провинции, я старался сделать всё, чтобы отсюда уехать: участвовал в куче олимпиад, усиленно готовился к ЕГЭ сам и с репетиторами. Но с появлением китайского сюрприза всё пошло как-то совсем не по плану.
Желания уезжать в другой город сильно убавилось. Особенно удручает то, что непонятно, как всё будет развиваться. Готовиться к ЕГЭ стало значительно сложнее, потому что, с одной стороны, нужно заниматься как можно больше, но чем больше ты готовишься, тем больше ты похож на труп.
Количество домашних заданий не уменьшилось, и чтобы их делать, нужно самому разбирать темы. Говорят, что где-то там преподаватели проводят дистанционные занятия, но не у нас. Наша школа оказалась к такому не готова. Хочется верить, что всё будет хорошо, но верится с трудом.
В течение этих одиннадцати лет я был отличником или почти отличником. Тревожно ли мне? Нет. Я уверен в своих силах настолько же, насколько уверен в силах других. Я также уверен, что тревожно мне ещё станет — ближе к сдаче экзаменов и процессу поступления.
Среди школьников гуляет мысль о том, что до лета в школу мы не выйдем. А кто-то уже вообще не выйдет — то есть, те, кто сейчас заканчивает девятый или одиннадцатый класс.
Происходящее с ног на голову перевернуло как подготовку, так и всю мою жизнь. Теперь я могу уделять подготовке намного больше времени, чем уделял прежде, и готовиться более эффективно. Раньше я постоянно уходил с последних уроков, чтобы побольше позаниматься, сходить в зал, погулять с друзьями. Теперь всего этого нет, а жизнь превратилась в сплошную подготовку и решение тестов. А ещё в игру в качестве NPC (неигровой персонаж — прим. TJ), в которой соревнуются учителя. «Кто больше задаст» называется.
Раньше у меня был более или менее организованный отдых. Теперь все будни слились в один бесконечный день, который я просиживаю за компьютером. Его трудно поделить на какие-то осмысленные промежутки. Жизнь проходит малоподвижно, в хронической усталости и праздном времяпрепровождении. Раньше, когда я не мог больше заниматься, я выходил погулять, встречался с друзьями.
Если честно, я за**ался. За**ался вставать по утрам и ложиться спать, зная, что следующий день пройдёт абсолютно так же. Даже учитывая, что учёба мне даётся легко, эмоциональное и психологическое давление уничтожает. Я чувствую себя роботом для решения этих е**чих задач. Надеюсь, ваш карантин проходит лучше.
Я планирую поступить в заграничный университет в 2021 году, а в 2020 — поехать на языковые курсы в Европу. Чтобы освободить немного времени, я решила сдать ЕГЭ досрочно. Для этого мне нужно было закончить программу 11 класса до первого февраля. Я это сделала ещё до Нового года, пробегав всё первое полугодие по учителям и сдавая программу за несколько месяцев, вместо того чтобы учиться, как нормальные люди.
Когда мне уже сообщили место и время проведения всех экзаменов, я узнала, что досрочный ЕГЭ (он должен был пройти до 13 апреля) переносят и проведут вместе с основным этапом. Было очень неприятно. К счастью, мои языковые курсы начинаются в сентябре, а не летом. К тому же, есть время лучше подготовиться к экзаменам (если, конечно, их вообще не отменят, но это вряд ли). И мне не нужно мучиться с дистанционным обучением, как моим одноклассникам.
В общем, моя ситуация далеко не худшая. Думаю, что есть люди, которым этот перенос сорвал планы, и министерству образования нужно было организовать для них дистанционную сдачу ЕГЭ в связи с непредвиденными обстоятельствами.
Мы начали учиться дистанционно в первых числах апреля: лекции в Discord, домашнее задание во «ВКонтакте». Самое забавное, что учителя игнорируют обязательные для сдачи предметы — русский и математику. Зато мы сидим и каждый день анализируем произведения по литературе вроде «Тихого Дона» и учим по 30 стихов в месяц наизусть. Многие полностью переложили подготовку к экзаменам на нас: сказали решать варианты заданий из книжек и, если что, обращаться за помощью по конкретным вопросам.
Домашки стало НАМНОГО больше. Теперь обычная практика — садиться в восемь утра за компьютер и заканчивать уроки только в районе восьми–десяти вечера. Времени на подготовку к ЕГЭ естественно меньше. А из-за дистанционного обучения возникает много проблем. Например, в сообщении от учителя говорится, что с заданием не надо торопиться, а на следующий день в одиннадцать вечера могут написать, что дедлайн в полночь.
Я, как и многие мои одноклассники, планировала поступать в вуз в другом городе. Насколько я знаю, планы никто менять не стал, и все продолжают готовиться.
Несмотря на то, что на носу экзамены и времени на подготовку осталось мало, закрытие школы не стало особой преградой. Наоборот, тот, кто знаком с современной системой образования знает, что школа с обилием непрофильных предметов высасывает соки и крадёт время. Ладно были бы только уроки, к каждому нужно делать домашнее задание. Поэтому карантин для меня и большинства будущих выпускников стал неожиданным сюрпризом.
Плюсов однозначно больше: не нужно очень рано вставать, мы занимаемся только профильными предметами, лекции проходят в кроватке с любимым напитком, не тратишь время на дорогу. Сделав вид, что завис компьютер или не работает микрофон, можно избежать ответа на вопрос. Остаётся время на любимые хобби и отдых.
Как по мне, дистанционное обучение удобное и отличается от обычных уроков лишь тем, что не видишь вживую присутствующих и не слышишь вечную возню за тетрадками. Основная трудность — перегруженность школьного сайта. Он виснет так, что невозможно выполнять заданные тесты. А на них ещё и стоит ограничение по времени.
Я соскучилась по школьным друзьям, локальным мемам, шуточкам учителей и, конечно, по школьной столовой. Немного грустно от неизвестности: сможем ли мы прийти в родные стены и снова сесть за парты.
Каждый второй из нашего лицея собирается поступать в Москве или Петербурге, и я тоже. Ходят слухи, что правительство специально ограничивает сообщение между регионами, чтобы после пандемии так всё оставить и не выпускать «простых смертных», в том числе абитуриентов. Естественно, это похоже на фейки из WhatsApp. Возможно, кого-то происходящее остановит от поступления в этом году, но я думаю, что вирус перестанет быть опасным, и все дорогу в вузы откроют.
Как сказал мой одноклассник Савелий: «В дистанционной учёбе есть как минимум два плюса: я могу надевать только верх, и никто не знает, что я не мылся уже пять дней». А если серьёзно, плюсов действительно много. В последние месяцы одиннадцатого класса уже не проходят почти ничего нового, всё время уходит на решение тестов ЕГЭ. И гораздо удобнее делать дома именно то, что тебе необходимо. К тому же, дистанционка у нас занимает гораздо меньше времени, чем целый день в школе. Некоторые учителя уже специально выделили время для индивидуальных консультаций.
В интернете я часто встречаю мнение, что дистанционка не даёт возможности практических занятий. Это действительно так. Но, как мне кажется, этот недостаток более остро воспринимают студенты и школьники помладше, а не «ЕГЭшники». Весь целеустремленный народ готовится и не испытывает скуки.
В любом случае приёмную кампанию не отменят. Другое дело — олимпиады, которые дают льготы. Те из них, что должны были пройти весной, перенесли на неопределённый срок. И ребята, рассчитывавшие на поступление по олимпиаде, столкнулись с проблемами и вынуждены судорожно заниматься ЕГЭ. У меня тоже сорвалась олимпиада в МГУ, но я и так готовился к экзаменам, и есть резерв других олимпиад. Моё окружение настроено оптимистично. Появилось много времени для самоподготовки, есть огромное количество сайтов с тестами, и к платным материалам открывают бесплатный доступ.
В школе никто не знает, когда это закончится. Подготовка к экзаменам полетела к чёрту, так как с «дистанционным обучением» (кластерфак, достойный отдельной статьи) времени ни на что не остаётся. Заданий за неделю наваливают больше, чем за прошедшие полгода вместе взятые. Утрирую, конечно, но вы понимаете. И самоизоляция постепенно сводит с ума даже меня, хотя я лишний раз из дома не выйду.
А могут и сказать что-то в духе «Государство не просило родителей вас рожать» и послать далеко и надолго. В армию, например. Остаётся только надеяться на лучшее, ибо кроме надежды у нас особо ничего и нет.
Раньше в школе был хоть какой-то порядок действий, заданий было меньше. Можно было договориться с учителями, чьи предметы не сдаёшь. А теперь вот сидишь и пытаешься хотя бы свести все задания в один гуглдок, чтобы потом охренеть от их количества. Тут уже не до подготовки.
Чернейший юморок
Я шахтёр, тупой и черный
Оскорбил всех разом. Увожаю.
Первая часть наступления это провокация, а теперь иди в жопу
Обиделся что ли?
Ой всё, понятно всё. Обиделся.
Не, я не смотрю. Вообще ничего не смотрю.
Вставать лень
Само испаряется
Голубей? У тебя там новый рецепт что ли под рукой?)
То есть гиппопотамчики тебя не устраивают?
Димка, ты, что ли?
кто-то боится, что не сможет поступить в университет.
Почему такая мания в СНГ поступать сразу в этот же год ?
Можно же сначала сдать школьные экзамены, потом спокойно готовится по другим предметам, нормально досдать их в следующем году и подать заявления.
Потому что к 25 у тебя уже должна быть жена, спиногрыз, машина в кредит и ипотека.
где служба?
Ну ок, можно пойти в священники, тоже вариант. Как минимум ипотека/кредит уже не нужны будут. Поклонники всё подарят.
Друг возил на рыбалку(охоту) священников, они расстреляли его ниве фары, ненавижу священников. Держу в курсе.
Классный Никита
поступать сразу в этот же год
Армия висит дамокловым мечом.
нормально досдать их в следующем году
Мало у кого хватит моральных сил заставлять себя целый год учиться, а не валять дурака. Но такие целеустремленные обычно не имеют проблем с егэ. А в среднем это тяжело.
Тревожно ли мне? Нет.
И ребята, рассчитывавшие на поступление по олимпиаде, столкнулись с проблемами и вынуждены судорожно заниматься ЕГЭ.
Вопрос: Что будет с финальным этапом Всероссийской школьной олимпиады?
С.Кравцов: Всероссийская олимпиада школьников – это одно из самых масштабных интеллектуальных соревнований не только у нас, но и в мире. По понятным причинам мы не можем его провести в этом году – заключительный, финальный этап. Поэтому также принято решение, что участники регионального этапа олимпиады, которые завершают учёбу в этом году, одиннадцатиклассники, набравшие проходной балл, установленный Министерством просвещения для участия в заключительном этапе олимпиады, все признаются призёра.
То есть всем выдадут дипломы, вместо квоты в (максимум) 45%. Улучшение с точки зрения постуавющих.
Вообще, конечно странно слышать о человеке, который рассчитывал (!) поступить по олипиаде, и который не имел успехов до этого (которые можно зачесть) и не прошел на всероссийскую через регион.
Как-то не особо сочувствуется школьникам поскольку не так много и гемора принёс вирус для сдачи ЕГЭ. Конечно, если человек учится в посёлке и давно хотел уехать в крупный город, то очевидно, что переезд был запланирован давно, и он накрывается, что плохо.
Но лично мне, как выпускнику вуза как-то спокойно за сдачу диплома и сессии, не говоря о том, что я и сам планировал переезжать после окончания вуза, только чуть дальше, чем в другой город/
Конечно, если человек учиться в посёлке
Может, что-то поменялось в сфере образования. Учить похоже стали лучше, если школьникам так не хватает учителей.
Я и мои одноклассников в основном готовились самостоятельно. С понедельника по субботу учились в школе, делали домашку, занимались по профильному предмету. В воскресенье весь день на профильный предмет. И так весь учебный год.
Ни одного распиздяя, потерянное поколение.
Это же наоборот идеальное время для подготовки. Посадили бы меня на три месяца на карантин перед школьными экзаменами. Правда и без карантина все нормально прошло.
Никто тебе знания в голову не вобьет, настоящая подготовка это почти всегда самоподготовка. Если ты не физиологически тупой, то нет ничего проще просто, чем начать читать стандартные школьные учебники. Они, поверьте, очень доходчивые и простые. Просто начните читать и вникать. Не умеете в самоподготовку - учитель в классе с 20-30 других оболтусов тем более не поможет. Но правда многим помогает персональный репетитор, если ты ленивая жопа и не можешь сам себя заставить заниматься и тебе надо, как ребеночку, чтобы кто-то твой пальчик по строчкам водил.