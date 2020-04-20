Кто-то рад заниматься дома, а кто-то боится, что не сможет поступить в университет.

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​ Фото Артёма Мазанова, TJ

Российские школьники больше месяца учатся дистанционно. До конца учебного года осталось несколько недель, а эпидемия коронавируса Covid-19 в России до сих пор не достигла пика. Сколько ещё продлится всеобщий режим изоляции — неизвестно.

Среди школьников есть те, на чьи планы пандемия может серьёзно повлиять. Одиннадцатиклассники, в отличие от остальных, не смогут спокойно уйти на каникулы и вернуться за парту в сентябре. Лето абитуриента состоит из ЕГЭ, выпускного, подачи документов в несколько вузов, вступительных испытаний, иногда переезда. Непонятно, как это будет происходить в условиях коронавируса, который уже повлиял на сроки проведения экзаменов.

Мы спросили у выпускников 2020 года, как происходящее отразилось на подготовке к ЕГЭ, какие прогнозы им дают в школах и тревожно ли принимать серьёзные решения о своём будущем в такой неустойчивой обстановке. TJ публикует рассказы нескольких одиннадцатиклассников из разных городов России.

Иван, Йошкар-Ола

Если говорить кратко, коронавирус испортил все планы. Как обычный школьник из провинции, я старался сделать всё, чтобы отсюда уехать: участвовал в куче олимпиад, усиленно готовился к ЕГЭ сам и с репетиторами. Но с появлением китайского сюрприза всё пошло как-то совсем не по плану.

Желания уезжать в другой город сильно убавилось. Особенно удручает то, что непонятно, как всё будет развиваться. Готовиться к ЕГЭ стало значительно сложнее, потому что, с одной стороны, нужно заниматься как можно больше, но чем больше ты готовишься, тем больше ты похож на труп.

Количество домашних заданий не уменьшилось, и чтобы их делать, нужно самому разбирать темы. Говорят, что где-то там преподаватели проводят дистанционные занятия, но не у нас. Наша школа оказалась к такому не готова. Хочется верить, что всё будет хорошо, но верится с трудом.

Дмитрий, Курган

В течение этих одиннадцати лет я был отличником или почти отличником. Тревожно ли мне? Нет. Я уверен в своих силах настолько же, насколько уверен в силах других. Я также уверен, что тревожно мне ещё станет — ближе к сдаче экзаменов и процессу поступления.

Среди школьников гуляет мысль о том, что до лета в школу мы не выйдем. А кто-то уже вообще не выйдет — то есть, те, кто сейчас заканчивает девятый или одиннадцатый класс.

Некоторые считают, что мы останемся на второй год или будем поступать по аттестатам. Кто-то уверен, что всё это — заговор для того, чтобы перевести обучение в дистанционный формат.



Происходящее с ног на голову перевернуло как подготовку, так и всю мою жизнь. Теперь я могу уделять подготовке намного больше времени, чем уделял прежде, и готовиться более эффективно. Раньше я постоянно уходил с последних уроков, чтобы побольше позаниматься, сходить в зал, погулять с друзьями. Теперь всего этого нет, а жизнь превратилась в сплошную подготовку и решение тестов. А ещё в игру в качестве NPC (неигровой персонаж — прим. TJ), в которой соревнуются учителя. «Кто больше задаст» называется.

Раньше у меня был более или менее организованный отдых. Теперь все будни слились в один бесконечный день, который я просиживаю за компьютером. Его трудно поделить на какие-то осмысленные промежутки. Жизнь проходит малоподвижно, в хронической усталости и праздном времяпрепровождении. Раньше, когда я не мог больше заниматься, я выходил погулять, встречался с друзьями.

Теперь я чувствую намного большую конкуренцию, потому что готовиться начали все, кому не лень. Стараюсь уделять всё время подготовке.

Если честно, я за**ался. За**ался вставать по утрам и ложиться спать, зная, что следующий день пройдёт абсолютно так же. Даже учитывая, что учёба мне даётся легко, эмоциональное и психологическое давление уничтожает. Я чувствую себя роботом для решения этих е**чих задач. Надеюсь, ваш карантин проходит лучше.

Полина, Красногорск

Я планирую поступить в заграничный университет в 2021 году, а в 2020 — поехать на языковые курсы в Европу. Чтобы освободить немного времени, я решила сдать ЕГЭ досрочно. Для этого мне нужно было закончить программу 11 класса до первого февраля. Я это сделала ещё до Нового года, пробегав всё первое полугодие по учителям и сдавая программу за несколько месяцев, вместо того чтобы учиться, как нормальные люди.

Когда мне уже сообщили место и время проведения всех экзаменов, я узнала, что досрочный ЕГЭ (он должен был пройти до 13 апреля) переносят и проведут вместе с основным этапом. Было очень неприятно. К счастью, мои языковые курсы начинаются в сентябре, а не летом. К тому же, есть время лучше подготовиться к экзаменам (если, конечно, их вообще не отменят, но это вряд ли). И мне не нужно мучиться с дистанционным обучением, как моим одноклассникам.

В общем, моя ситуация далеко не худшая. Думаю, что есть люди, которым этот перенос сорвал планы, и министерству образования нужно было организовать для них дистанционную сдачу ЕГЭ в связи с непредвиденными обстоятельствами.

Алина, Киров

Мы начали учиться дистанционно в первых числах апреля: лекции в Discord, домашнее задание во «ВКонтакте». Самое забавное, что учителя игнорируют обязательные для сдачи предметы — русский и математику. Зато мы сидим и каждый день анализируем произведения по литературе вроде «Тихого Дона» и учим по 30 стихов в месяц наизусть. Многие полностью переложили подготовку к экзаменам на нас: сказали решать варианты заданий из книжек и, если что, обращаться за помощью по конкретным вопросам.

Домашки стало НАМНОГО больше. Теперь обычная практика — садиться в восемь утра за компьютер и заканчивать уроки только в районе восьми–десяти вечера. Времени на подготовку к ЕГЭ естественно меньше. А из-за дистанционного обучения возникает много проблем. Например, в сообщении от учителя говорится, что с заданием не надо торопиться, а на следующий день в одиннадцать вечера могут написать, что дедлайн в полночь.

Я, как и многие мои одноклассники, планировала поступать в вуз в другом городе. Насколько я знаю, планы никто менять не стал, и все продолжают готовиться.

Неразбериха со сроками экзаменов и проведением вступительных испытаний, конечно, пугает. Классная руководительница уже пошутила, что ждёт нас в школу в новом учебном году.

Мария, Новокузнецк

Несмотря на то, что на носу экзамены и времени на подготовку осталось мало, закрытие школы не стало особой преградой. Наоборот, тот, кто знаком с современной системой образования знает, что школа с обилием непрофильных предметов высасывает соки и крадёт время. Ладно были бы только уроки, к каждому нужно делать домашнее задание. Поэтому карантин для меня и большинства будущих выпускников стал неожиданным сюрпризом.

Плюсов однозначно больше: не нужно очень рано вставать, мы занимаемся только профильными предметами, лекции проходят в кроватке с любимым напитком, не тратишь время на дорогу. Сделав вид, что завис компьютер или не работает микрофон, можно избежать ответа на вопрос. Остаётся время на любимые хобби и отдых.

Как по мне, дистанционное обучение удобное и отличается от обычных уроков лишь тем, что не видишь вживую присутствующих и не слышишь вечную возню за тетрадками. Основная трудность — перегруженность школьного сайта. Он виснет так, что невозможно выполнять заданные тесты. А на них ещё и стоит ограничение по времени.

Я соскучилась по школьным друзьям, локальным мемам, шуточкам учителей и, конечно, по школьной столовой. Немного грустно от неизвестности: сможем ли мы прийти в родные стены и снова сесть за парты.

Паники нет. Любой вопрос можно выяснить у учителя, позвонив, спросив во время онлайн-урока или написав ему. Школа не даёт никаких прогнозов по поводу карантина. Мы продолжаем спокойно учиться по расписанию.

Каждый второй из нашего лицея собирается поступать в Москве или Петербурге, и я тоже. Ходят слухи, что правительство специально ограничивает сообщение между регионами, чтобы после пандемии так всё оставить и не выпускать «простых смертных», в том числе абитуриентов. Естественно, это похоже на фейки из WhatsApp. Возможно, кого-то происходящее остановит от поступления в этом году, но я думаю, что вирус перестанет быть опасным, и все дорогу в вузы откроют.

Иван, Тюмень

Как сказал мой одноклассник Савелий: «В дистанционной учёбе есть как минимум два плюса: я могу надевать только верх, и никто не знает, что я не мылся уже пять дней». А если серьёзно, плюсов действительно много. В последние месяцы одиннадцатого класса уже не проходят почти ничего нового, всё время уходит на решение тестов ЕГЭ. И гораздо удобнее делать дома именно то, что тебе необходимо. К тому же, дистанционка у нас занимает гораздо меньше времени, чем целый день в школе. Некоторые учителя уже специально выделили время для индивидуальных консультаций.

В интернете я часто встречаю мнение, что дистанционка не даёт возможности практических занятий. Это действительно так. Но, как мне кажется, этот недостаток более остро воспринимают студенты и школьники помладше, а не «ЕГЭшники». Весь целеустремленный народ готовится и не испытывает скуки.

ЕГЭ всё равно никуда не денется, а по его результатам можно дистанционно поступить почти в любой вуз. Хотя в некоторых университетах есть дополнительные экзамены. Но даже в штатном режиме они проходят в середине июля, а теперь, возможно их проведут позже. Поэтому не думаю, что эпидемия как-то повлияет на поступление.

В любом случае приёмную кампанию не отменят. Другое дело — олимпиады, которые дают льготы. Те из них, что должны были пройти весной, перенесли на неопределённый срок. И ребята, рассчитывавшие на поступление по олимпиаде, столкнулись с проблемами и вынуждены судорожно заниматься ЕГЭ. У меня тоже сорвалась олимпиада в МГУ, но я и так готовился к экзаменам, и есть резерв других олимпиад. Моё окружение настроено оптимистично. Появилось много времени для самоподготовки, есть огромное количество сайтов с тестами, и к платным материалам открывают бесплатный доступ.

Кирилл, Петербург

В школе никто не знает, когда это закончится. Подготовка к экзаменам полетела к чёрту, так как с «дистанционным обучением» (кластерфак, достойный отдельной статьи) времени ни на что не остаётся. Заданий за неделю наваливают больше, чем за прошедшие полгода вместе взятые. Утрирую, конечно, но вы понимаете. И самоизоляция постепенно сводит с ума даже меня, хотя я лишний раз из дома не выйду.

Непонятно, что нас ждёт дальше. ЕГЭ, скорее всего, перенесут ещё раз, а тут уже вопрос — как тогда поступать. Слышал, что могут зачислять на основе аттестата. Но тогда мои шансы, кажется, станут ещё ниже, чем с ЕГЭ.



А могут и сказать что-то в духе «Государство не просило родителей вас рожать» и послать далеко и надолго. В армию, например. Остаётся только надеяться на лучшее, ибо кроме надежды у нас особо ничего и нет.

Раньше в школе был хоть какой-то порядок действий, заданий было меньше. Можно было договориться с учителями, чьи предметы не сдаёшь. А теперь вот сидишь и пытаешься хотя бы свести все задания в один гуглдок, чтобы потом охренеть от их количества. Тут уже не до подготовки.