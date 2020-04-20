Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Истории
Аня Бегиашвили
1033

«Подготовку к экзаменам перевернуло с ног на голову»: монологи 11-классников, заканчивающих школу во время пандемии Материал редакции

Кто-то рад заниматься дома, а кто-то боится, что не сможет поступить в университет.

55 комментариев
В закладки
Фото Артёма Мазанова, TJ

Российские школьники больше месяца учатся дистанционно. До конца учебного года осталось несколько недель, а эпидемия коронавируса Covid-19 в России до сих пор не достигла пика. Сколько ещё продлится всеобщий режим изоляции — неизвестно.

Среди школьников есть те, на чьи планы пандемия может серьёзно повлиять. Одиннадцатиклассники, в отличие от остальных, не смогут спокойно уйти на каникулы и вернуться за парту в сентябре. Лето абитуриента состоит из ЕГЭ, выпускного, подачи документов в несколько вузов, вступительных испытаний, иногда переезда. Непонятно, как это будет происходить в условиях коронавируса, который уже повлиял на сроки проведения экзаменов.

Мы спросили у выпускников 2020 года, как происходящее отразилось на подготовке к ЕГЭ, какие прогнозы им дают в школах и тревожно ли принимать серьёзные решения о своём будущем в такой неустойчивой обстановке. TJ публикует рассказы нескольких одиннадцатиклассников из разных городов России.

Иван, Йошкар-Ола

Если говорить кратко, коронавирус испортил все планы. Как обычный школьник из провинции, я старался сделать всё, чтобы отсюда уехать: участвовал в куче олимпиад, усиленно готовился к ЕГЭ сам и с репетиторами. Но с появлением китайского сюрприза всё пошло как-то совсем не по плану.

Желания уезжать в другой город сильно убавилось. Особенно удручает то, что непонятно, как всё будет развиваться. Готовиться к ЕГЭ стало значительно сложнее, потому что, с одной стороны, нужно заниматься как можно больше, но чем больше ты готовишься, тем больше ты похож на труп.

Количество домашних заданий не уменьшилось, и чтобы их делать, нужно самому разбирать темы. Говорят, что где-то там преподаватели проводят дистанционные занятия, но не у нас. Наша школа оказалась к такому не готова. Хочется верить, что всё будет хорошо, но верится с трудом.

Дмитрий, Курган

В течение этих одиннадцати лет я был отличником или почти отличником. Тревожно ли мне? Нет. Я уверен в своих силах настолько же, насколько уверен в силах других. Я также уверен, что тревожно мне ещё станет — ближе к сдаче экзаменов и процессу поступления.

Среди школьников гуляет мысль о том, что до лета в школу мы не выйдем. А кто-то уже вообще не выйдет — то есть, те, кто сейчас заканчивает девятый или одиннадцатый класс.

Некоторые считают, что мы останемся на второй год или будем поступать по аттестатам. Кто-то уверен, что всё это — заговор для того, чтобы перевести обучение в дистанционный формат.

Происходящее с ног на голову перевернуло как подготовку, так и всю мою жизнь. Теперь я могу уделять подготовке намного больше времени, чем уделял прежде, и готовиться более эффективно. Раньше я постоянно уходил с последних уроков, чтобы побольше позаниматься, сходить в зал, погулять с друзьями. Теперь всего этого нет, а жизнь превратилась в сплошную подготовку и решение тестов. А ещё в игру в качестве NPC (неигровой персонаж — прим. TJ), в которой соревнуются учителя. «Кто больше задаст» называется.

Раньше у меня был более или менее организованный отдых. Теперь все будни слились в один бесконечный день, который я просиживаю за компьютером. Его трудно поделить на какие-то осмысленные промежутки. Жизнь проходит малоподвижно, в хронической усталости и праздном времяпрепровождении. Раньше, когда я не мог больше заниматься, я выходил погулять, встречался с друзьями.

Теперь я чувствую намного большую конкуренцию, потому что готовиться начали все, кому не лень. Стараюсь уделять всё время подготовке.

Если честно, я за**ался. За**ался вставать по утрам и ложиться спать, зная, что следующий день пройдёт абсолютно так же. Даже учитывая, что учёба мне даётся легко, эмоциональное и психологическое давление уничтожает. Я чувствую себя роботом для решения этих е**чих задач. Надеюсь, ваш карантин проходит лучше.

Полина, Красногорск

Я планирую поступить в заграничный университет в 2021 году, а в 2020 — поехать на языковые курсы в Европу. Чтобы освободить немного времени, я решила сдать ЕГЭ досрочно. Для этого мне нужно было закончить программу 11 класса до первого февраля. Я это сделала ещё до Нового года, пробегав всё первое полугодие по учителям и сдавая программу за несколько месяцев, вместо того чтобы учиться, как нормальные люди.

Когда мне уже сообщили место и время проведения всех экзаменов, я узнала, что досрочный ЕГЭ (он должен был пройти до 13 апреля) переносят и проведут вместе с основным этапом. Было очень неприятно. К счастью, мои языковые курсы начинаются в сентябре, а не летом. К тому же, есть время лучше подготовиться к экзаменам (если, конечно, их вообще не отменят, но это вряд ли). И мне не нужно мучиться с дистанционным обучением, как моим одноклассникам.

В общем, моя ситуация далеко не худшая. Думаю, что есть люди, которым этот перенос сорвал планы, и министерству образования нужно было организовать для них дистанционную сдачу ЕГЭ в связи с непредвиденными обстоятельствами.

Алина, Киров

Мы начали учиться дистанционно в первых числах апреля: лекции в Discord, домашнее задание во «ВКонтакте». Самое забавное, что учителя игнорируют обязательные для сдачи предметы — русский и математику. Зато мы сидим и каждый день анализируем произведения по литературе вроде «Тихого Дона» и учим по 30 стихов в месяц наизусть. Многие полностью переложили подготовку к экзаменам на нас: сказали решать варианты заданий из книжек и, если что, обращаться за помощью по конкретным вопросам.

Домашки стало НАМНОГО больше. Теперь обычная практика — садиться в восемь утра за компьютер и заканчивать уроки только в районе восьми–десяти вечера. Времени на подготовку к ЕГЭ естественно меньше. А из-за дистанционного обучения возникает много проблем. Например, в сообщении от учителя говорится, что с заданием не надо торопиться, а на следующий день в одиннадцать вечера могут написать, что дедлайн в полночь.

Я, как и многие мои одноклассники, планировала поступать в вуз в другом городе. Насколько я знаю, планы никто менять не стал, и все продолжают готовиться.

Неразбериха со сроками экзаменов и проведением вступительных испытаний, конечно, пугает. Классная руководительница уже пошутила, что ждёт нас в школу в новом учебном году.

Мария, Новокузнецк

Несмотря на то, что на носу экзамены и времени на подготовку осталось мало, закрытие школы не стало особой преградой. Наоборот, тот, кто знаком с современной системой образования знает, что школа с обилием непрофильных предметов высасывает соки и крадёт время. Ладно были бы только уроки, к каждому нужно делать домашнее задание. Поэтому карантин для меня и большинства будущих выпускников стал неожиданным сюрпризом.

Плюсов однозначно больше: не нужно очень рано вставать, мы занимаемся только профильными предметами, лекции проходят в кроватке с любимым напитком, не тратишь время на дорогу. Сделав вид, что завис компьютер или не работает микрофон, можно избежать ответа на вопрос. Остаётся время на любимые хобби и отдых.

Как по мне, дистанционное обучение удобное и отличается от обычных уроков лишь тем, что не видишь вживую присутствующих и не слышишь вечную возню за тетрадками. Основная трудность — перегруженность школьного сайта. Он виснет так, что невозможно выполнять заданные тесты. А на них ещё и стоит ограничение по времени.

Я соскучилась по школьным друзьям, локальным мемам, шуточкам учителей и, конечно, по школьной столовой. Немного грустно от неизвестности: сможем ли мы прийти в родные стены и снова сесть за парты.

Паники нет. Любой вопрос можно выяснить у учителя, позвонив, спросив во время онлайн-урока или написав ему. Школа не даёт никаких прогнозов по поводу карантина. Мы продолжаем спокойно учиться по расписанию.

Каждый второй из нашего лицея собирается поступать в Москве или Петербурге, и я тоже. Ходят слухи, что правительство специально ограничивает сообщение между регионами, чтобы после пандемии так всё оставить и не выпускать «простых смертных», в том числе абитуриентов. Естественно, это похоже на фейки из WhatsApp. Возможно, кого-то происходящее остановит от поступления в этом году, но я думаю, что вирус перестанет быть опасным, и все дорогу в вузы откроют.

Иван, Тюмень

Как сказал мой одноклассник Савелий: «В дистанционной учёбе есть как минимум два плюса: я могу надевать только верх, и никто не знает, что я не мылся уже пять дней». А если серьёзно, плюсов действительно много. В последние месяцы одиннадцатого класса уже не проходят почти ничего нового, всё время уходит на решение тестов ЕГЭ. И гораздо удобнее делать дома именно то, что тебе необходимо. К тому же, дистанционка у нас занимает гораздо меньше времени, чем целый день в школе. Некоторые учителя уже специально выделили время для индивидуальных консультаций.

В интернете я часто встречаю мнение, что дистанционка не даёт возможности практических занятий. Это действительно так. Но, как мне кажется, этот недостаток более остро воспринимают студенты и школьники помладше, а не «ЕГЭшники». Весь целеустремленный народ готовится и не испытывает скуки.

ЕГЭ всё равно никуда не денется, а по его результатам можно дистанционно поступить почти в любой вуз. Хотя в некоторых университетах есть дополнительные экзамены. Но даже в штатном режиме они проходят в середине июля, а теперь, возможно их проведут позже. Поэтому не думаю, что эпидемия как-то повлияет на поступление.

В любом случае приёмную кампанию не отменят. Другое дело — олимпиады, которые дают льготы. Те из них, что должны были пройти весной, перенесли на неопределённый срок. И ребята, рассчитывавшие на поступление по олимпиаде, столкнулись с проблемами и вынуждены судорожно заниматься ЕГЭ. У меня тоже сорвалась олимпиада в МГУ, но я и так готовился к экзаменам, и есть резерв других олимпиад. Моё окружение настроено оптимистично. Появилось много времени для самоподготовки, есть огромное количество сайтов с тестами, и к платным материалам открывают бесплатный доступ.

Кирилл, Петербург

В школе никто не знает, когда это закончится. Подготовка к экзаменам полетела к чёрту, так как с «дистанционным обучением» (кластерфак, достойный отдельной статьи) времени ни на что не остаётся. Заданий за неделю наваливают больше, чем за прошедшие полгода вместе взятые. Утрирую, конечно, но вы понимаете. И самоизоляция постепенно сводит с ума даже меня, хотя я лишний раз из дома не выйду.

Непонятно, что нас ждёт дальше. ЕГЭ, скорее всего, перенесут ещё раз, а тут уже вопрос — как тогда поступать. Слышал, что могут зачислять на основе аттестата. Но тогда мои шансы, кажется, станут ещё ниже, чем с ЕГЭ.

А могут и сказать что-то в духе «Государство не просило родителей вас рожать» и послать далеко и надолго. В армию, например. Остаётся только надеяться на лучшее, ибо кроме надежды у нас особо ничего и нет.

Раньше в школе был хоть какой-то порядок действий, заданий было меньше. Можно было договориться с учителями, чьи предметы не сдаёшь. А теперь вот сидишь и пытаешься хотя бы свести все задания в один гуглдок, чтобы потом охренеть от их количества. Тут уже не до подготовки.

#covid19 #карантинвроссии #образование #егэ

Истории
Длинные тексты на любые темы: реальные события из прошлого, собственные репортажи, детективные истории и расследования
6
13
{ "author_name": "Аня Бегиашвили", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","\u0435\u0433\u044d","covid19"], "comments": 55, "likes": 13, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "stories", "id": 160643, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 20 Apr 2020 20:04:34 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Две вакансии в Coub
для Android- и iOS-разработчиков
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
55 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Арнольд Герасимович Дыня

6
Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
1

Чернейший юморок

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Уютный
0

Я шахтёр, тупой и черный

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
0

Оскорбил всех разом. Увожаю. 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Уютный
1

Первая часть наступления это провокация, а теперь иди в жопу

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
0

Обиделся что ли?

Ответить

Арнольд

Уютный
0

Кто? Прапор? ой бля, Полковник? 

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
0

Ой всё, понятно всё. Обиделся. 

Ответить

Арнольд

Уютный
0

Смотрел интервью Илларионова у Гордона (лысого)?

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
0

Не, я не смотрю. Вообще ничего не смотрю. 

Ответить

Арнольд

Уютный
0

Даже в окно?

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
1

Вставать лень 

Ответить

Арнольд

Уютный
0

А бутылки кто выносит?

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
0

Само испаряется 

Ответить

Арнольд

Уютный
2

Обиделся ну понятно ладно

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
2
Ответить

Арнольд

Уютный
0

Запости голубей, эти менты с коронавирусом уже заебали(

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
0

Голубей? У тебя там новый рецепт что ли под рукой?) 

Ответить

Арнольд

Уютный
0

Нет, просто ама бёрд мазафака ама бёрд

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
0

То есть гиппопотамчики тебя не устраивают?

Ответить

Арнольд

Уютный
0

Хотелось бы чтобы еще были голуби. 

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
1

Сцук, тебе не угодишь

Ответить

Арнольд

Уютный
0
Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
0
Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Уютный
0
Ответить

alexferman

Уютный
0

Зеленейший

Ответить

Запасной космос

4

Как сказал мой одноклассник Савелий: «В дистанционной учёбе есть как минимум два плюса: я могу надевать только верх, и никто не знает, что я не мылся уже пять дней»

У меня был одноклассник которого оффлайн в этом не останавливал

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Запасной
0

Димка, ты, что ли? 

Ответить

Запасной космос

Арнольд
0

только не в кружку прошу

Ответить

Озорной Лис

2

кто-то боится, что не сможет поступить в университет.

Почему такая мания в СНГ поступать сразу в этот же год ?
Можно же сначала сдать школьные экзамены, потом спокойно готовится по другим предметам, нормально досдать их в следующем году и подать заявления. 

Ответить

Уютный Багажник

Озорной
6

Потому что к 25 у тебя уже должна быть жена, спиногрыз, машина в кредит и ипотека. 

Ответить

Запасной космос

Уютный
0

где служба?

Ответить

Уютный Багажник

Запасной
1

Ну ок, можно пойти в священники, тоже вариант. Как минимум ипотека/кредит уже не нужны будут. Поклонники всё подарят. 

Ответить

Запасной космос

Уютный
1

Друг возил на рыбалку(охоту) священников, они расстреляли его ниве фары, ненавижу священников. Держу в курсе.

Ответить

alexferman

Озорной
3

Мне вообще 32 и я так и не решил, на кого хочу поступить.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Озорной
2

Потому что армия

Ответить

Андрей Гришин

Озорной
0

Динамика жизни такая и еще не забывай про отсрочку от армии

Ответить

Классный Никита

Озорной
0

поступать сразу в этот же год

Армия висит дамокловым мечом.
нормально досдать их в следующем году

Мало у кого хватит моральных сил заставлять себя целый год учиться, а не валять дурака. Но такие целеустремленные обычно не имеют проблем с егэ. А в среднем это тяжело.

Ответить

Либеральный месяц

1

Чот какие-то задроты и суперуспешные чуваки по тексту. 
А где раздолбаи?
Где чуваки которые ловят кайф? 
Редакция проплачена 

Ответить

Sancobot

Либеральный
4

А зачем им напрягаться и писать в редакцию?

Ответить

Kirill Rozhenko

Либеральный
0

в каком месте я похож на суперуспешного

Ответить

Словесный Интервент

1

 Тревожно ли мне? Нет.

Ответить

bor_vn

Словесный
0

Зря. Ещё 10 дней и 2020 станет худшим годом в истории. 

Ответить

Женя Кузьмин

bor_vn
1

годы мировых войн и различных катаклизмов

Ответить

bor_vn

Женя
2

Даже тогда школьникам не приходилось слушать лекции учителей через Discord!!!

Ответить

Классный Никита

1

И ребята, рассчитывавшие на поступление по олимпиаде, столкнулись с проблемами и вынуждены судорожно заниматься ЕГЭ.

Вопрос: Что будет с финальным этапом Всероссийской школьной олимпиады?

С.Кравцов: Всероссийская олимпиада школьников – это одно из самых масштабных интеллектуальных соревнований не только у нас, но и в мире. По понятным причинам мы не можем его провести в этом году – заключительный, финальный этап. Поэтому также принято решение, что участники регионального этапа олимпиады, которые завершают учёбу в этом году, одиннадцатиклассники, набравшие проходной балл, установленный Министерством просвещения для участия в заключительном этапе олимпиады, все признаются призёра.

То есть всем выдадут дипломы, вместо квоты в (максимум) 45%. Улучшение с точки зрения постуавющих.

Вообще, конечно странно слышать о человеке, который рассчитывал (!) поступить по олипиаде, и который не имел успехов до этого (которые можно зачесть) и не прошел на всероссийскую через регион.

Ответить

Sancobot

–1

Как-то не особо сочувствуется школьникам поскольку не так много и гемора принёс вирус для сдачи ЕГЭ. Конечно, если человек учится в посёлке и давно хотел уехать в крупный город, то очевидно, что переезд был запланирован давно, и он накрывается, что плохо.

Но лично мне, как выпускнику вуза как-то спокойно за сдачу диплома и сессии, не говоря о том, что я и сам планировал переезжать после окончания вуза, только чуть дальше, чем в другой город/

Ответить

Уютный Багажник

Sancobot
1

 Конечно, если человек учиться в посёлке

Ответить

Sancobot

Уютный
0

Да-да, я уже поправил/

Ответить

bor_vn

0

Может, что-то поменялось в сфере образования. Учить похоже стали лучше, если школьникам так не хватает учителей. 

Я и мои одноклассников в основном готовились самостоятельно. С понедельника по субботу учились в школе, делали домашку, занимались по профильному предмету. В воскресенье весь день на профильный предмет. И так весь учебный год. 

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Ни одного распиздяя, потерянное поколение.

Ответить

Kirill Rozhenko

Stanley
0

их полно, просто они не выходят за пределы вк

Ответить

Mr. LoveJoy

0

Сообщение удалено

Ответить

Британский историк

0

В 11 классе последние дни самые веселые, понятно у большинства волнение, но все равно эти дни как раз в памяти на долго остаются

Ответить

Василий Лебедев

0

Это же наоборот идеальное время для подготовки. Посадили бы меня на три месяца на карантин перед школьными экзаменами. Правда и без карантина все нормально прошло.

Никто тебе знания в голову не вобьет, настоящая подготовка это почти всегда самоподготовка. Если ты не физиологически тупой, то нет ничего проще просто, чем начать читать стандартные школьные учебники. Они, поверьте, очень доходчивые и простые. Просто начните читать и вникать. Не умеете в самоподготовку - учитель в классе с 20-30 других оболтусов тем более не поможет. Но правда многим помогает персональный репетитор, если ты ленивая жопа и не можешь сам себя заставить заниматься и тебе надо, как ребеночку, чтобы кто-то твой пальчик по строчкам водил.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Путин позволил компаниям принимать иностранцев без разрешения на работу
Во время распространения коронавируса компании смогут нанимать мигрантов без разрешения на работу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.
282
Новости
Чешские журналисты узнали о смене юридического адреса посольства России — оно не захотело находиться на площади Немцова
Дипведомство не переехало, но «избавилось» от имени оппозиционера в официальной переписке.
185
Истории
Из книги "Почему одни страны богатые, а другие бедные"
... В то время как в Англии создавалась эффективная фискальная бюрократия, испанское государство двигалось в противоположном направлении. Корона не только не смогла гарантировать предпринимателям соблюдение прав собственности, но и стала торговать государственными должностями (причем купленную должность часто можно было превратить в…
212
Популярное за три дня
Интернет
Блогер проанализировал рекламные ролики Apple, Facebook и других брендов во время пандемии. Они очень похожи
«Мы здесь, чтобы помочь вам». «Вы можете рассчитывать на нас». «Мы пройдём через это вместе».
26
Путешествия
Как я улетал из России навсегда
Если вы никогда не покидали свою страну в спешке, с незначительной суммой денег, без документов и почти без вещей, то вы не знаете, что такое паника. Только это слово приходит на ум, когда я вспоминаю о событиях со мной в прошлом году.
310
Новости
Навальный придумал «5 шагов для России» во время пандемии. И создал петиции на Change.org, во «ВКонтакте» и на сайте РОИ
Он предложил прямо сейчас выплатить всем взрослым гражданам страны по 20 тысяч рублей.
253
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Паша Красников

Зарегистрирована петиция о…

Alfred Mendels

Зарегистрирована петиция о…

Павел Петрович

Зарегистрирована петиция о…

Уютный Багажник

Запись в подсайте Истории

К X

Навальный придумал «5 шагов для…

Космический кот

«Люди не понимают, что будет…

Mmmax

«Люди не понимают, что будет…

Alfred Mendels

Зарегистрирована петиция о…

Романелло Кивогенс

Запись в подсайте Twitter

Марат Габдуллин

Запись в подсайте Новости

Alex Slobodskikh

Новый iPhone SE — это почти что…

Жёлтый Березовый…

Запись в подсайте Истории

the art of гепард

Запись в подсайте Истории

Антон Петухов

Запись в подсайте Twitter