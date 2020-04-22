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Онкологические центры уже отправляют больных в другие диспансеры. Правда, приём порой приходится ждать, прерывая жизненно необходимое лечение.
По указу российских властей, власти Москвы и регионов должны перепрофилировать больницы для лечения пациентов с коронавирусом Covid-19. После этого в 18 регионах детские инфекционные отделения, родильные дома и обычные стационары стали перепрофилироваться под коронавирус.
Во Всероссийскую организацию пациентов обращаются больные онкологией, гепатитом и ВИЧ, жалуясь на отказ профильных центров в лечении, отмену операций и лучевых терапий. По словам пациентов московских онкологических центров, Минздрав рекомендует им переводиться в работающие диспансеры, но «туда надо записываться и ждать не меньше месяца, а скорее, не меньше двух». Для многих больных онкологией такая отсрочка рискует привести к печальным последствиям.
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова в Петербурге рассматривает возможность с середины мая перепрофилироваться, прервав лечение тысячи пациентов с онкологией. В заявлении центра говорится, что при «катастрофической» обстановке закроется большинство отделений за исключением лучевого лечения в отдельном корпусе.
TJ пообщался с 26-летней пациенткой центра Юлией, которая рассказала, как узнала о заболевании и чем грозит вероятный перерыв в её лечении.
Я начала себя плохо чувствовать два года назад — появились жуткие боли в районе лопаток. Боль сильно увеличивалась, если я делала глоток алкоголя. Врачи сначала говорили, что это защемление, потом списывали всё на нервную работу. Когда я ходила на массаж, боль ненадолго пропадала.
Летом мне поставили редкий ревматологический диагноз, из-за которого мне приходилось каждый день пить по две таблетки обезболивающего. Я грустила, что моя жизнь превратилась в цикл таблетки-боль-таблетки.
В конце осени у меня начался сильный кашель, который периодически пропадал и возвращался. Появилась безумная усталость. Дорога на работу занимала около 15 минут, зимой я настолько уставала, что по пути приходилось отдыхать на скамейке детской площадки. Сидела там расклеившаяся и думала, что не могу идти на работу, потому что ненавижу свою жизнь. Ещё списывала всё на общее напряжение в конце года, но оказалось, что усталость — симптом болезни.
После новогодних каникул поняла, что терпеть кашель больше нет сил, поэтому перед работой зашла к врачу-терапевту. Мне сделали флюорографию и отправили на скорой в больницу, потому что обнаружили воспаление в лёгком. Опухоль давила на лёгкое, повреждая его и вызывая кашель.
Два с половиной месяца лежала в туберкулёзном диспансере, где меня лечили от пневмонии. Даже прошла через небольшую операцию — врачи взяли кусочек опухоли на пробу. В начале марта мне поставили диагноз «лимфома Ходжкина» — рак лимфатической системы. Это «молодёжный» рак — чаще всего им заболевают в 25 лет, иногда в 50.
При заболевании опухают лимфоузлы, но они не всегда видны. Например, у меня большая опухоль в средостении рядом с легкими. Её не видно на флюорографии, нужно делать компьютерную томографию. Но не во всех поликлиниках её делают, а если и делают, то нужно ждать свою очередь — я по квоте жду уже больше года.
С середины марта я лежу в НМИЦ онкологии. В центре лечат разные опухоли в разных стадиях. У меня такая схема: две недели лежу в больнице, на неделю еду домой. Сегодня меня должны выписать, и я уже заказала приготовить мне вкусный борщ.
За лечение я не плачу — прохожу его по квоте. Но если после химиотерапии мне нужны дополнительные лекарства, например, от диареи, то их нужно покупать самостоятельно.
Еду в больницу мне привозит папа, так как еда в больнице ужасая. Например, мне нужна специальная диета, при которой нельзя есть молочную продукцию и дрожжи, так как от них растёт опухоль, но на завтрак нам дают молочную кашу и булочку.
Слухи про закрытие больницы появились в больнице 20 апреля. В очереди в процедурный кабинет, где ставят капельницы, всегда обсуждаются самые важные проблемы и сплетни. Например, что можно съесть, не нарушив диету, и о чём говорят медсёстры.
Я стараюсь такую информацию фильтровать, но напряглась, когда 20 апреля на официальном сайте НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова появилась новость о возможном закрытии нашего отделения. Информацию подтвердили врачи — их тоже готовят, они тоже в ужасе.
В России такого уровня онкоцентр только один. На таком уровне болезни крови в России больше не лечат нигде. Лечение здесь выбирают даже люди, у которых есть деньги позволить себе курс в любой другой стране. Пациентов из Петербурга мало — сюда едут со всей страны. В регионах люди не просто не могут получить лечение такого уровня — у их больницах даже специального оборудования нет.
В Питере не так много гематологических отделений — часть из них уже закрыли. Врачи говорят, что последним будут закрывать отделение нашего центра, в котором проходят амбулаторное лечение. Моя схема лечения позволяет лечиться там. Но и его могут закрыть, а если всё же не закроют — нам всем там не поместиться.
Если все гематологические центры закроют, смогут ли мне помочь в поликлинике? Буду ли я ставить капельницы сама дома? Нужно ли нам будет драться за химию на чёрном рынке? Очень страшно и просто даже не хочется думать о таких перспективах. Нам, онкобольным, и без этого есть о чём переживать.
Очень хочется пообщаться с ответственными лицами, которые обещали не трогать онкобольных. Когда только вводился режим самоизоляции и стали закрывать заведения, нам обещали, что онкологию не тронут. Я уверена, что не нужно жертвовать нами для лечения короны. Больничные койки можно поставить и в других помещениях.
Химиотерапия — это сложное лечение, мы должны получать лекарства день в день по курсу. Мы не можем оказаться в такой ситуации. Опухоль растёт быстрее, чем курс доллара. Пока мне два месяца не могли поставить диагноз, моя болячка увеличилась с 10 сантиметров до 14. Перенос лечения или сложности с оказанием помощи могут убить меня и других людей. Очень не хочется это допустить.
Мы с соседями по палате решили создать петицию, в которой просим не перепрофилировать больницу для лечения больных коронавирусом.
Юля ведёт Telegram-канал и Инстаграм, где рассказывает о борьбе с болезнью и о своей жизни в целом.
Эммм... А разве у нас нет настолько всесильной и мощной армии, как заявляют пропагандистские ресурсы, которая может развернуть полевые госпитали?
Тоже приверженец этого. Не ну а как. А если война? Нам тоже скажут сидите дома? Нет никаких бомбоубежищ, само утрясётся?
Едва ли полевой госпиталь с коммуникациями типа сортир-цистерна с водой-электродизель это то место, куда захотелось бы лечь с пневмонией
У нас в городе роддом отобрали..
в ближайшем храме с бабкой-повитухой
Внешний бокал
Сейчас это модно называть доула
Чот я даже гуглить не хочу
я так понял, что наплыва нет (во всяком случае, даже в москве говорят, что запас у системы здравоохранения есть), но есть указ путина — обеспечить запас коек под коронавирус
Драматический магнит
Глупо
Надо брать пример у Беларуси
Драматический магнит
Надо брать пример с того же Китая с временными больницами или UK с концертными залами, которые переоборудовали в госпитали.
Отложить развитие рака нельзя, как и роды.
Старинный торшер
Вообще в том же Питере павильоны Ленэкспо вроде как начали переоборудовать для размещения больных ковидом. А зачем параллельно остальные больницы закрывать, не очень понятно.
Предположу две вещи
1. Дуболомство
2. Персонал этих больниц переподготавливается для работы с ковидом
В чем смысл таких мер по борьбе с коронавирусом? Смертность невысокая, всех подряд класть в больницу не нужно