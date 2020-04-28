Зачем превращать факультеты в школы и кто от этого выиграет — студенты или чиновники.

В закладки

Иллюстрация сообщества мемгу

Ректор МГУ Виктор Садовничий объявил о масштабной реформе университета. Факультеты реорганизуют в 14—16 школ, которые сосредоточатся вокруг «прорывных научных направлений». «Всё будет обсуждаться в высшем органе управления МГУ — Совете трудового коллектива. Наверное, осенью. И только после обсуждения программа развития будет принята университетом. Далее её представим руководству страны», — сказал он в интервью ТАСС.

«Инициативная группа МГУ» и «Проект» сообщили о намечающейся реформе ещё 24 апреля. По данным «Проекта», реформу курирует проректор Татьяна Кортава, близкая к предполагаемой дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой. «Инициативная группа» пишет, что реформа преподносится администрацией университета как «решённое наверху» дело. В МГУ 42 факультета и, по мнению ректора, «всё это надо собрать вокруг прорывных направлений, чтобы повысить эффективность работы». В январе 2019 года вопрос об эффективности распределения дисциплин по факультетам поднимал Путин. «Вот образование экономиста можно получить сразу на трёх факультетах МГУ, менеджера — на семи. При этом дипломы одинаковые, а знания разные? Это просто надо понять, насколько это эффективно, надо посмотреть», — сказал тогда президент, добавив, что «клонирование кафедр» приводит к издержкам.

Активисты из «Инициативной группы» опасаются, что реформа приведёт не к оптимизации бюрократического аппарата, а к его увеличению – через создание дополнительных деканатов школ. Кроме того, в последние двадцать лет в МГУ появились «околонаучные факультеты с приоритетом платных мест», не заработавшие репутацию. После объединения эти направления окажутся в выигрыше, а «полноценные факультеты с реальными научными исследованиями» пострадают.

Большинство преподавателей МГУ, с которыми общался TJ, сочли, что реформа не пойдёт на пользу качеству образования, но отказались публично её комментировать. Ассистент одной из кафедр физического факультета Сергей Свяховский отметил, что судить о реформе по существу невозможно из-за недостатка информации: «Возмущает, что реформа готовится и проводится в тайне, и я узнаю о ней не из официальных источников МГУ. Управленческая политика, основанная на сокрытии правды, никогда не приводила ни к чему хорошему».

По словам другого собеседника TJ из преподавательского состава университета, подготовка и реализация реформы в такой структуре, как МГУ, затянется надолго. Многие студенты отзываются о нововведениях положительно. Их прельщает возможность свободнее выбирать дисциплины, а не быть «запертыми» в рамках факультета. Но и среди них есть те, кто опасается, что качество образования ухудшится.

«Перетряска управленцев плохо влияет на качество образования»

Преподаватель, сотрудник физического факультета (предпочёл сохранить анонимность)

Превращение факультетов в школы — путь в России не новый. Сразу вспоминается МФТИ и скандальное слияние факультета общей и прикладной физики и факультета проблем физики и энергетики в одну школу. Всё это вылилось в грызню руководства обоих факультетов из-за того, кто будет реально рулить школой. Сначала победил ФОПФ. Но потом отыгрался ФПФЭ. Административные дрязги ударили по преподавателям и студентам. Учить и учиться стало труднее .

О реформе МГУ пока мало что известно. Точнее, ничего. Могу точно сказать, что преподаватели и студенты не принимали участие ни в её создании, ни в обсуждении. Очередной продукт «чиновничьих игр». Обычно такие игры не приносят в процесс реального обучения ничего, кроме кучи бумажек и управленческого хаоса.

Перетряска управленцев обычно плохо влияет на качество образования. Очевидно, что каждый управленец будет стремиться доказать свою значимость на новом месте при помощи единственного известного ему приёма: завалить преподавателей и студентов горой бумаг, отчётов и (упаси боже!) предложений по «улучшению» преподавания.

Нам же на всё это придётся реагировать в ущерб времени на подготовку к занятиям, науку и, как это ни банально звучит, отдых. Результат: задёрганный, уставший, раздражённый преподаватель. Повысится ли от этого качество обучения?

В МГУ есть известные мировые бренды. Например, мехмат, физфак, ВМК (факультет вычислительной математики и кибернетики — прим. TJ). Реформа откажется от этих брендов в пользу новых названий. Это затруднит идентификацию квалификации выпускников. Возможно, малоизвестные мелкие «блатные» факультеты для мажорчиков из богатых семей типа Высшей школы телевидения и выиграют от слияния с более именитыми и серьёзными факультетами. Но большие факультеты проиграют от слияния с мелкими шарагами.

Для чего проводить реформу? Думаю, что часть правды мы услышали. В МГУ с 1990-х развелось слишком много маленьких факультетов под «хороших и правильных людей». Вторая часть правды понятна из реформ в других вузах. Декан факультета и Учёный совет относительно независимы и частично подотчётны трудовому коллективу факультета. Директор школы и Совет зависят только от назначившего их начальства. Они лояльнее. А вкупе с «эффективным контрактом» полностью зависимы только от воли вышестоящих чиновников, но не от мнения сотрудников факультета.

Чем больше уровней руководства, тем труднее согласовать любое действие. С объединением факультетов в школы появится еще один согласовывающий (то есть, потенциально запретительный) уровень управления. И этот уровень наверняка будет претендовать на отчисления с грантов, как это сейчас делают факультеты.

«Если объединят верхушки факультетов, будет лучше»

Андрей Кобелев, студент химического факультета

Мне кажется, одна из существенных проблем МГУ — отсутствие коммуникации между студентами разных факультетов. Из-за этого многие мыслят очень узко и из них получаются достаточно рядовые исследователи. В этой реформе я пока вижу возможное решение проблемы: если студенты будут на начальных этапах выбирать курсы на разных факультетах, они получат больше знаний и контактов.

Если почитать более ранние посты «Инициативной группы», складывается впечатление, что ребята настроены чересчур радикально и, может быть, даже по-детски. Мне кажется, они специально преувеличивают, чтобы на проблему обратили внимание все стороны. Если же они не намеренно пишут с таким пафосом и действительно воспринимают абсолютно все перемены в штыки, то это, не знаю, очень глупо.

Мне всегда хочется верить, что перемены должны привести к лучшему, и руководство делает это не из-за каких-то политических намерений. По крайней мере, мне очень нравятся тенденции, которые складываются на химфаке при новом декане.

Если над старой бюрократической структурой установят новую, это действительно усложнит всем жизнь. А если как-то объединят существующие верхушки факультетов, скорее всего будет, будет лучше.

«Цель реформы в ограничении автономии факультетов»

Владимир Битков, студент экономического факультета

Вопрос о сути реформы остаётся открытым. «Инициативная группа» написала об объединении факультетов в школы для ликвидации дублирующих направлений обучения и расширения возможностей выбора дисциплин. Но наша администрация во главе с Александром Александровичем Аузаном уверяет, что предполагается создание «14 научных школ МГУ для усиления координации научной деятельности [... ] при полном сохранении самостоятельности и автономии действующих факультетов».

Слова декана ВМК на онлайн-встрече со студсоветом тоже можно трактовать по-разному: он говорит об излишнем дублировании программ обучения, но утверждает, что при появлении новой координирующей структуры будет сохранена автономия факультетов.

Соответственно, у меня нет единого мнения по поводу намечающейся реформы. Если всё будет так, как говорит Аузан, на образовании это никак не скажется. Всё будет направлено на координацию научной деятельности. Но в это как-то мало верится. Если «Инициативная группа» права, это вряд ли хорошо скажется на качестве образования. Мне так кажется. Хотя сама идея очень неплоха при должной реализации.

Цель реформы я вижу в ограничении автономии факультетов и поднятии престижа программ новых факультетов, которые не славятся своим качеством (Высшая школа бизнеса, например).

Насколько я могу судить, нечто подобное было в ВШЭ и МФТИ. Кончилось тем, что в процессе ушли или сильно ограничили свою деятельность некоторые преподаватели, а также декан одного хорошего факультета в МФТИ.

Конкретно для моего экономического факультета смена администрации на стороннюю будет губительной. Аузан многое сделал и ещё собирается сделать для улучшения качества образования. Если кто-то со стороны будет руководить экономическим направлением в МГУ, факультет только пострадает.

«Администрации факультетов будут против понижений и сокращений»

Григорий, студент биологического факультета

Я думаю, возможны два сценария. Оптимистичный: факультеты сливаются в школы, меньше бюрократии и бессмысленного дублирования, больше свободы в выборе траектории обучения. В общем, переход к современной модели высшего образования, как во ВШЭ. И вроде бы такой сценарий и обещают. Но как они его осуществят? Ведь администрации факультетов будут против понижений и сокращений.

Второй сценарий — пессимистичный. Факультеты останутся, школы появятся как дополнительные бюрократические структуры между факультетами и ректоратом.

В этом случае весь аппарат управления вузом станет еще неповоротливее, распилов будет больше, факультеты не будут своевременно получать финансирование, проблемы не будут решаться достаточно оперативно. В общем – будет плохо.

Зачем проводить реформу по первому сценарию? Из добрых побуждений, из желания повысить престиж вуза, сократить траты на его содержание. Второй сценарий нужен, чтобы организовать больше синекур для своих друзей. Если это не коррупционный заговор, а на чистом глазу, ради оптимизации управления – то это тупо.

«Никто не заинтересован в том, чтобы ситуация менялась»

Аспирант одного из факультетов

Сотрудники факультета вообще ничего не знали и не понимают, для чего затевается реформа. Сразу поползли слухи, что это какой-то заговор власти против университета. Но это, конечно, бред, потому что Садовничего не стали бы оставлять, чтобы потом подложить ему какую-то свинью (в декабре 2019 года Путин продлил полномочия ректора ещё на пять лет — прим. TJ).

Такое ощущение, что цель — перераспределение власти. Садовничий не вечен, когда-нибудь он уйдёт, хотя, скорее всего, уже только ногами вперёд, но всё же. Может быть, ректор, сохранивший пост, хочет запомниться преобразователем и сделать работу университета более эффективной.

Но я почти уверен, что инициатива исходит «сверху», потому что «башни МГУ» никогда бы на такое не пошли. Непонятно, кто из нынешних деканов будет друг другу подчиняться, где будет диссовет. Каждый выгрызает себе кусок, и никто не заинтересован в том, чтобы ситуация менялась.

Видимо, кто-то «сверху» считает, что МГУ недостаточно реализует свой научно-технический потенциал.

Университет пытаются привести к какому-то более эффективному формату работы, в том числе из-за того, что там находится Катерина Тихонова, которая может активно поучаствовать в создании одной из этих школ (Предполагаемая дочь Путина входит в научный совет МГУ и руководит фондом «Иннопрактика» при университете — прим. TJ).