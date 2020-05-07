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Как потеря денег, алкоголь и страх неизвестности во время пандемии обнажили агрессию.
За апрель 2020 года некоммерческие организации, помогающие жертвам домашнего насилия в России, получили больше 13 тысяч жалоб — это в 2,5 раза больше, чем в марте. Авторы законопроекта о домашнем насилии попросили вице-премьера Татьяну Голикову принять дополнительные меры по защите жертв на время карантина. Но Совет Федерации решил вообще приостановить доработку документа из-за пандемии коронавируса.
Правозащитники прогнозировали всплеск домашнего насилия ещё в начале апреля, когда в России ввели всеобщий режим самоизоляции. Китай, Франция, Бразилия, Италия и многие другие страны, в которых карантин начался раньше, к тому времени уже столкнулись с его последствиями. Опасения оправдались — всё больше россиян, запертых дома с агрессорами, обращаются в кризисные центры.
Одной из тех, кто пострадал от домашнего насилия в этот период, стала москвичка Валерия. Она нашла в себе силы уйти от сожителя, но всё ещё опасается за свою безопасность, поэтому TJ изменил некоторые имена в её истории.
Мне 27 лет, Георгию (имя изменено) — 42. Мы вместе с 2013 года. В 2016 году он впервые меня избил. Так сильно, что я попала в НИИ имени Склифосовского. Он безумно извинялся, говорил, что перепил на своём дне рождения и пробовал что-то курить, умолял его простить. И я простила. Не знаю, почему. Я просто очень сильно его любила, а до этого у нас всё было хорошо.
Мы не состояли в официальном браке из-за проблем с документами. У него нет российского гражданства, а грузинские документы не подтверждены здесь официально. Когда я забеременела, он вёл себя, как идеальный мужчина. У нас родился сын, Максим (имя изменено), сейчас ему два года и семь месяцев.
Я сидела с ребёнком в декрете, и, видимо, это называется «финансовая зависимость» от сожителя. Но вообще я не знаю, как это назвать. Всё, что он зарабатывал на своём «деле», он отдавал за квартиру. Мы жили на мои сбережения, которые я накопила до декрета. К началу карантина эти деньги закончились. То, на чём зарабатывал Георгий, тоже накрылось. Я начала давать уроки английского онлайн. Получалось редко, ведь я могла заниматься только во время дневного сна сына, а муж отказывался с ним помогать.
Ко всему прочему, у нас очень активный сын, которому сложно сидеть взаперти. Нервы у Георгия стали подшатываться, он срывал всю злобу на мне. Каждый день он уезжал тусоваться к своему брату и друзьям. Обычно мне приятно самой заниматься ребёнком, и то, что Георгий не проводил всё время дома, было комфортно. Но в изоляции я очень устала, хотелось хотя бы ненадолго закрыться в комнате наедине с собой.
В один из апрельских вечеров я попросила мужа приехать пораньше — помочь искупать сына или вывезти нас прогуляться по набережной. Он стал кричать, что я сумасшедшая, должна сидеть дома и не вытаскивать ребёнка. Я подумала — ну ладно, у него сейчас сложная ситуация, и отстала.
Я пошла сама купать ребёнка, а Георгий сказал, что сходит переговорить с соседом и вернётся. Обычно он встречается с ним на часик на лестничной площадке и возвращается. Но тут пропал надолго, и я поняла, что они уже где-то сели и пьют. У нас в округе не было никаких магазинов, кроме двух винных прямо в нашем доме, и соседи от безделья уже, кажется, сделали выручку этим магазинам на ближайшие несколько месяцев. Георгий не алкоголик. Но вся эта ситуация, когда нечего делать, ни завтра, ни послезавтра никуда не надо, приводит к мысли — почему бы нет. В итоге он просидел там до половины четвёртого утра.
В какой-нибудь другой день я бы забила, но мне стало так обидно. Я ведь так просила о помощи, говорила, что я на пределе, а он так наплевательски отнёсся. К тому же соседи, которые постоянно приходили ко мне и критиковали Георгия за то, что он неправильно себя ведёт и не уделяет время ребёнку, сами позвали его к себе на пьянку до утра. С утра на меня накатило и я всё это высказала.
Вскоре Георгий успокоился. Я попросила его собрать вещи, да он и сам уже собрался уйти. После его ухода я сидела и не могла решить, что мне делать дальше, но точно знала, что не потяну в одиночку оплату квартиры, и в любом случае придётся уезжать, так что начала складывать чемоданы.
Через пару дней пришёл Георгий и заявил, что хочет погулять с ребёнком. У нас во дворе обвязали лентой все площадки, кроме спортивной, и теперь там постоянное столпотворение родителей с детьми. Максим очень любвеобильный, всегда обнимается с друзьями на прогулке. Когда я выглянула в окно и увидела, что Георгий оставил его на площадке, где полно народу, позвонила и попросила оттуда уйти: «Если уж вы пошли на улицу, прокатитесь вокруг на самокате и приходите». На что он мне сказал: «Закрой рот. Ещё одно слово, и ребёнка ты не увидишь». Я услышала, как он велел Максиму идти в машину. Пулей вылетела из дома и через мгновение уже стояла перед ними.
Я просила Максима пойти со мной домой, а Георгий звал его в магазин за шоколадкой. Конечно, ребёнок стал рваться к нему. Георгий стал снимать меня на видео, якобы мать не пускает сына к отцу. Мы начали ругаться, он подошёл и ударил меня головой по носу.
Я взяла на руки 17-килограммового сына, его самокат и побежала, на ходу звоня в полицию. Пока дежурная собирала мои данные, Георгий за нами гонялся. Я уже не выдержала: «Можно вызвать сюда кого-то, а потом дальше собирать информацию?» А то я бегу, а она мою фамилию по буквам никак записать не может, потом отчество не то. Может, ещё школьный аттестат перепишет?
Георгий весит почти 120 килограмм, бегать ему тяжело, так что он периодически останавливался, и я могла отдышаться. Позвонила сестре: «Он меня бьёт». Она сразу сказала: «Поняла», и бросила трубку. Я успела дважды перезвонить в полицию. Там на меня наорали, сказали сидеть и ждать. А как я могу ждать, если бегаю от него с ребёнком на руках. В полиции ответили: «Ну, все бегают, и вы побегайте».
Когда Георгий набегался и устал, он сел в машину, покурил и благополучно уехал. Полицейские прибыли только через 50 минут после вызова и говорят: «А где?» За это время меня уже на куски можно было разрезать. Моя сестра, которая находилась в Подмосковье, в 80 километрах от нас, приехала сразу после них. Я написала заявление, всё заполнила. Полицейские обещали позвонить через пару дней. С тех пор прошёл месяц, никто так и не позвонил.
Я дособирала вещи и уехала на дачу к сестре, искала, где нам снять квартиру подешевле. Всё это время Георгий мне писал, что засудит меня, лишит родительских прав и сдаст в психушку. Я сняла квартиру и живу в ней вдвоём с ребёнком. Конечно, не хотела сообщать адрес бывшему мужу, предложила встречаться на нейтральной территории. Но он категорически отказался: «Я должен удостовериться, в каких условиях живёт мой сын».
Чтобы не провоцировать агрессию, я надела какую-то маску и пытаюсь вести доброжелательные переговоры: «Ну, давай не будем ради ребёнка». Мне кажется, если идти в суд, единственное, что он сделает — отрегулирует время, когда папа будет видеться с сыном. Несложно понять, что из этой бумажки Георгий сделает себе кулёк для семечек. Его это никак не установит. Сейчас, если я пытаюсь сказать ему, чтобы он не приезжал, он угрожает, что вообще увезёт сына.
Как-то Георгий сказал, что возьмёт с собой сына по делам, и я узнала, что они уехали из Москвы. У меня просто снесло голову. Я стала ему названивать, и он признался, что решил «повезти ребёнка на дачу», потому что я не даю им спокойно общаться. Весь этот день я думала, вернёт он его или нет. Сейчас так происходит постоянно: он звонит, ставит в известность, что заберёт Максима в пять, и нет возможности это предотвратить. Когда ребёнок ко мне возвращается, выдаёт весь арсенал русского мата. Как-то я попросила Георгия не материться при сыне, в ответ услышала, куда мне надо пойти.
Моя ситуация отличается особенным беззаконием, потому что насильник из-за связей в органах считает себя всесильным. Родительских прав Георгия в любом случае не лишат. Он не бил ребёнка, бил только меня. Мне пора выходить на работу. Я на госслужбе, так что карантин не помешает. Другое дело, что у нас нет прописки, и мы не попадаем в государственный садик. На частный сад денег нет. Сестра пообещала, что какое-то время поможет присматривать за ребёнком, но как будет дальше, не знаю.
Я никогда не думала, что со мной может такое произойти. Много училась, работала, вела активную жизнь, у меня два образования. Но это случилось, и моё окружение не понимает, в каком я положении. Только сестра поддерживает и просит не возвращаться обратно. Подруги говорят, что я не справлюсь одна с ребёнком. Приходится ещё и им доказывать, что я была права, не став терпеть.
Когда у нас уже портились отношения, я просила отца дать нам с сыном пожить у него какое-то время, но папа сказал оставаться дома: «Милые бранятся, но всегда вместе спать ложатся». Потом выяснилось, что он просто продал квартиру после смерти мамы и уехал к своей любовнице в Ашхабад.
Конечно, наша семья и без того рушилась, но карантин всё это сконцентрировал. Возможно, после декрета у нас что-то наладилось бы.
Георгий не хочет, чтобы мы расставались и общались только как родители Максима, потому что считает, что со мной рядом появится новый мужчина. Но, если честно, какой мужчина? Я просто хочу спокойно жить.
Я уже простила его однажды, когда это произошло со мной, но теперь это перешло границы и затронуло сына. После того, как во время избиения Георгий схватил нож и пошёл на нас, я не могла с ним остаться. Я собирала вещи, а перед глазами — он, грозящий ножом ребёнку.
То есть в 2016 тебя избили и ты 4 года с этим мудазвоном. Это тоже норм по вашему?
Не всегда человек может выбраться из такого пиздеца самостоятельно, там уже глубоко вся психика разбита и человек может тупо жить мантрами типа "Я его исправлю, это я виновата, он ошибся, у всех бывает". Так что фразы в стиле "почему осталась, раз видела, какой мудак" делают только хуже
Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Терпишь – значит все устраивает. Кто тебе помочь может кроме самого себя то?
Ну вот благодаря такому мышлению как раз мудаки и остаются безнаказанными, а жертвы (даже самые тупые, ок?) всегда получают тумаков от общества в стиле "нуачотыхотела". Это стрёмно. Мне кажется, не стоит обвинять и без того упавшую в днище жертву. Пока в обществе будет главенствовать идея, что раз пиздит - значит напросилась, раз не уходит - значит устраивает итд, то ничего у нас не изменится
"нуачотыхотела" – это не тумаки от общества. Это "ну научись ты на своих ошибках пожалуйста". Никто жертву не обвиняет. Просто жертве не стоит винить в своих проблемах других и тем более просить помощи у них. Разбираться должна со своим дерьмом сама. Как взрослые люди.
Я тебя удивлю, но у нормальных взрослых людей не стыдно и не стрёмно просить друг у друга помощи
Единый Даниль
Всех в кучу
Че ты дизлайкаешь то, наркомания реально болезнь. Я же не говорю, что принудительно лечить надо. Все по желанию
Нет, но бабы боятся остаться одни с ребенком
А нахуя заводить детей, когда у тебя отношения только начались? Детей заводят после 5-10 лет отношений, когда ну точно верняк, что потом ничего не вскроется
Она ебанутая
___
Бабы накидайте ещё минусов
Ее отхуярили в 2016, она осталась, удачи
Я вообще не понимаю, на кого женщины надеются в такой ситуации, кроме самих себя. Кто вам помочь должен? Государство? Удачи, без комментариев
Щас тебе насуют местные леваки, у которых жертва никогда не виновата, а виноват тот, у кого хуй между ног. Даже если тот не насильник (не про этот случай, тут он мудила откровенно)
ну хз, бабы обычно умеют все приукрашивать, может она в него ножами бросалась, как эмбер херд, хуй знает.
Да в том то и дело, что в таких ситуациях доказать ничего нельзя. И даже если сидит насильник, то сидит он без внятной доказательной базы. То есть сидит от или не сидит – неважно. Важно, что в обоих случаях нарушены права человека.
Написано, что они вместе с 2013 года. Сейчас ребёнку 2,7 года
Но пиздил он ее в 2016, как так получается тогда? Значит пиздил до рождения ребенка, но жизнь ее ничему не учит?
Но тогда не было ребёнка в 2016
Тогда кто в здравом уме будет заводить ребенка с тем, кто тебя регулярно пиздит? Стокгольмский синдром в действии?
Ну и где в тексте регулярность?
Если ударил один раз – ударит еще раз. Верно на 100% всегда. Я вот никогда пальцем никого не тронул, даже в голову не приходит
Я вот никогда пальцем никого не тронул, даже в голову не приходит
Обычно те кто такие очевидные вещи говорит и бьет больше всех.
В здравом нет. Но это уже другой вопрос. Там же написано, что он объяснил избиение тем, что «покурил что-то». Наверное, этого аргумента было достаточно для того, чтобы остаться.
А в голову видимо не приходит, что тот еще покурить может или нажраться и еще раз отпиздить. Институт репутации для людей в этой стране понятие чуждое видимо
Когда меня будет бить мой мужик - мне будет все равно, как там в Швейцарии. Я буду собирать косметичку и валить от этого мужика. Когда женщина остаётся - она надеется поменять что-то, на разум надеется, на Бога, на полицию. А по факту, если сама не поможешь себе - то ок, жди пока тебе ещё раз перемкнут или твоё заявление рассмотрит участковый (не рассмотрит).
Вы охренеть важный момент пропускаете, ало.
Он безумно извинялся, говорил, что перепил на своём дне рождения и пробовал что-то курить, умолял его простить. И я простила. Не знаю, почему. Я просто очень сильно его любила, а до этого у нас всё было хорошо.
пробовал что-то курить
до этого у нас всё было хорошо
Хер его знает, что он там мог покурить, но от синтетики его вполне могло в невменоз понести и тогда он действительно за свои действия не отвечал.
И? С каких пор это снимает вину с человека? Похуй в каком состоянии. Ударил – значит насильник. И таких людей слать сразу нахуй надо, а если не шлешь, то себя не уважаешь.
Ты видимо не в курсе, да, что психоактивные вещества на то и психоактивные, что психику меняют? Человек делает вещи, которые обычно ему бы в голову не пришло делать, и это не значит, что он внутри действительно такой, просто под веществами может даже не возникнуть мысль «почему нет», хотя даже вдрабадан ты бы спокойно знал, почему именно нет.
А нахуя тусить с наркоманом ебаным, а потом от него детей заводить? Под веществами ты не становишься другим человеком, просто усиливается то, что уже было в твоем характере.
Наркоманом он является только с точки зрения алкогольной зависимости. Один раз покурить какую-то хуйню, которую тебе друзья предлагают!=ширяться в падике опиатами.
И да, под веществами у тебя изменяется восприятие реальности, но это восприятие не является истинным тобой - достаточно больше никогда не бахать, чтобы не вспоминать про те якобы «усиленные твои» черты
Нет, если он даже один раз покурил какую-то хуйню, значит он этого хотел. Значит, потенциальный наркоман. Значит, на это надо обратить внимание.
Муж бьёт, полиция его покрывает и не реагирует на вызов, соседи сбегают после просьб о помощи, подруги и отец предлагают вернуться к тирану. Из всех героев на стороне жертвы только сестра.
Нам не только закон о домашнем насилии нужен, но и какая-то активная программа осведомления для населения
Вот это идеальный пример ситуации, когда закон о домашнем насилии ничем не поможет.
Закон о домашнем насилии предусматривает обычно запретительный приказ, по которому он не смог бы приближаться к жертве. Покрывают «Георгия» только в его районе, я так поняла
1) Она не сообщила о первом избиении в полицию
2) Запретительный приказ предусматривает в теории, на практике — полиция к ней ехала 40 минут
В стране с полицией беда, а не с законами.
Ну так отчасти такое отношение к ситуации как раз из-за того, что у нас даже нет элементарного закона. Полиция оправдывается тем, что нет статьи, по которой можно наказать обидчика. Обидчик осознаёт свою безнаказанность.
Все у нас есть, как минимум статья о побоях. По ней любого обидчика можно наказать, было бы желание у ментов
что у нас даже нет элементарного закона
То есть бить людей у нас законно?
Приказ это хорошо, но
1) Эти меры можно вписать и в текущее законодательство по части побоев, не плодя сущности. Да что можно, нужно. Не только для внутрисемейных конфликтов будет полезно запретить кому-то подскакивать к другому человеку
2) Если текущее законодательство о побоях (и его же, но до декриминализации первых случаев) полиция не исполняла, то будет ли она следить за исполнением запрета на приближение и будет ли вообще реагировать должным образом на новую статью с побоями?
Вообще, удивительная ситуация в комментах. В ситуации с Тодоренко только ленивый ее не пнул за «женщина сама виновата». Здесь ситуация повторяется, большинство того же мнения.
Хороший ответ человеку, который оказался в кризисе и не может найти из него выход. Может, если бы народ был более подкован юридически или система в стране работала по устранению таких конфликтов, то такого поста бы и не было
У вас блядь разница 15 нахуй лет, это норм то есть?
Да
Зато когда чуваку 31 и ебет 16-летку, он с какого-то хуя педофил. Логика 10/10
Я кстати не очень понимаю, если они вместе 7 лет, в беременность он «вёл себя как идеальный мужчина»(то есть раз решила забеременеть, то по идее серьёзных косяков за мужиком не было, кроме одного инцидента), да и в декрете я так поняла, что особо проблем в семье, кроме финансового вопроса женщина не испытывала... как за два месяца карантина это могло превратиться в «слово за слово и началось месилово с ножом»???
Как из идеального мужика, которого ты знаешь семь лет, внезапно могло попереть такое насилие? Можете считать это виктимблеймингом, но я правда не понимаю этого резкого изменения тона в истории, хотя и сочувствую героине.
Уличный Слава
Если он на пьянке бахнул спайсов каких-то(написано про то, что он что-то курить пробовал), а больше потом ничего не бахал - это действительно можно понять, объяснить невменяемостью и наверное, если сильно любишь, то и простить.
Но дальше по тексту на него как будто всех собак начали навешивать и вот у нас уже картина злобного алкаша со связями, который ещё и ребёнка пытается забрать не пойми куда, и вообще дьявол во плоти. Блять, да не бывает так, что такое перевоплощение возможно за такой короткий срок без предпосылок.
Никакого идеального мужа не было никогда. Это уже насколько клешированная фраза. Скорей всего он бухает и бухал, хотя она и считает, что он не алкоголик.
Он видимо с похмелья жуткого пришёл утром или бухой до сих пор и хотел поспать, а ему начали голову выносить вот и закипел.
Вот эти строчки особенно нравятся. Взаимоисключающие параграфы. Дальше уже не читал:
ведь я могла заниматься только во время дневного сна сына, а муж отказывался с ним помогать.
Георгий не алкоголик. Но вся эта ситуация, когда нечего делать, ни завтра, ни послезавтра
То, что у неё он был не идеальный с твоей(и моей) точки зрения, не значит, что он не казался ей идеальным, поэтому я не думаю, что это прям клишированная фраза)
Но это очевидно предполагает, раз потом он оказался настолько НЕидеальным, что ей пришлось сбегать от него - значит, она действительно эти 7 лет была слепой 🤷♀️
Память это ложная штука, надежда на которую довольна сомнительна. Она вспоминает об этим «идеальных» отношениях и вспоминает только хорошее игнорируя плохие воспоминания. Отсюда эта приятная ностальгия и тёплые воспоминания. Работает со многими вещами, а не только отношениями.
Угу, но в таком случае это вопрос к ней: почему, когда это ещё было ее настоящим, она ничего не делала?)
Моя ситуация отличается особенным беззаконием, потому что насильник из-за связей в органах считает себя всесильным.
Пиздеть не шаньги мазать. Такие факты нужно подкреплять доказательствами. Например записями звонков. И с этими доказательствами на руках звоним в службу собственной безопасности. Они такому только рады будут - им каждый такой полицейский это звездочка на погоны.
То, на чём зарабатывал Георгий, тоже накрылось
Яндекс такси он зарабатывал
Залететь от рандомного горного мужчины не имея ни денег ни хуя - много ума не надо. Удивлён, что "два образования" не помогло это осознать.
Бубубу блин душнила
Добрый микрофон
ну уж если писать на такие темы серьезные, то чтобы это действительно достойно выглядело. набросы твои задрали уже, если те посраться - посрись с другим кем-нить
Ну так бывает, когда разговорная речь, да ещё на эмоциях.
Добрый микрофон
Ну я думала, что тут рассказ не от первого лица, а от автора, который это должен в более-менее осознанную форму привести.
Даже вот с деньгами, непонятно. То он криминалитет и со всеми ментами вась-вась, а то у него денег нет. И это все как-то очень странно. Ничего не сказано про отношение девушки к его криминальным наклонностям до событий.
То есть если он ее не трогает, а только других, то норм?
Ключи какие-то умудрился сделать с полпинка вообще, с ментами дружит.. Странно выглядит.
Очень интересно. Нахуй это здесь?
чтобы показать как угнетают женщин, что непонятного!!!!
Сначала они в тиндерах ставят тебе лайк и ждут пока ты накачаешь им трафик в инстаграмме, а потом удивляются, почему по ебалу прилетает.
От статьи остались жуткие впечатления, но остался непонятным вот этот момент:
Родительских прав Георгия в любом случае не лишат. Он не бил ребёнка, бил только меня.
А то, что он тебя бил, не значит, что можно против него уголовное дело возбудить? Вообще, каков процессуальный статус написанного заявления? Если там реально есть какие-то связи (в чем я сильно сомневаюсь, судя по всему, он просто отбитый на голову пиздабол), то прокуратура поможет про эти связи забыть.
Очень много противоречий в тексте. Хотя искренне сочувствую девушке и лично я бы посоветовал держаться от этого папаши подальше. Как можно дальше.
И все же, сбегая от чувака с ножом, она в итоге даёт ему свой новый адрес , отдаёт ему ребёнка в руки. Такое ощущение что до конца не дошло все таки.
Конечно, это все довольно бесполезно без приведенной точки зрения мужика, как минимум.
Лет в 17, что ли, я взял одну тупую пизду под локоть и отодвинул с дороги на лестнице в парадной. Тем же вечером от ее подруг я выяснил, что избил ее. Короче хуй знает, нужны доказательства хотя бы одного слова из этой истории.
upd: что касается "почему не ушла" — это хуйня все и нам не понять, как некурящим курильщиков, имхо. Не могут они уйти
ты, случаем, весишь не 120 кг?
Узкий Данила
Мой батя весит +- столько и по крещению Георгий 🤔
Почему мне поебать?
Потому что нас волнует больше проблема, как замутить с грузином, а не как получить от него пиздюлей.
https://www.youtube.com/watch?v=V1yW5IsnSjo
Здесь чётко рассказывают, почему женщины уходят не сразу. Жуть, конечно
Где-нибудь рассказывается почему они выходят за таких?
Эволюционно заложено мудаков всяких любить, ведь если не бьет - то тряпка и за себя постоять не может
А на деле первым получает в кабину от случайного прохожего, до которого доебался по пьяне. Соответственно, потом вымещает здесь на тех, кто слабее.