Прямой эфир
О том, кому охотнее дают деньги на стартапы, как женщины управляют бюджетом и чем плохи компании с «пятью белыми мужчинами» в руководстве.
В рубрике «Кем ты стал» TJ разговаривает с интересными людьми об их карьере и жизненном пути. Героинями этого выпуска стали три женщины, которые в разное время переехали из России в США и поселились в Кремниевой долине — IT-столице мира, как её назвал в своём фильме Юрий Дудь.
Видео Дудя, набравшее уже больше 17,5 миллионов просмотров, вызвало широкую дискуссию. Помимо десятков тысяч положительных комментариев, оно получило критику за стереотипное изображение Долины и противопоставление её с Россией. А Павел Дуров в ответ на фильм назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину.
Отдельное обсуждение началось вокруг героев фильма, среди которых не было ни одной женщины. В соцсетях спорили, что важнее: право автора выбирать любых героев и его фокус на мотивационной составляющей или полноценная репрезентация Долины, которая уже давно не сугубо мужское сообщество.
После выхода фильма предпринимательницы стали публиковать в соцсетях женские истории успеха. TJ поговорил с тремя россиянками о том, как они попали в Кремниевую долину, для чего стоит туда переезжать и почему женщинам до сих пор сложнее пробиться в бизнесе, чем мужчинам.
Основательница Stork Club, сервиса для решения репродуктивных проблем
Я выросла в поселке Черёмушки недалеко от города металлургов на юге Сибири. С населением меньше 20 тысяч человек ты знаешь лично или через одно рукопожатие почти каждого человека. Как и в любой глубинке, родители прочили либо хорошо учиться и занять должность на Саянском алюминевом заводе или на ГЭС (два основных предприятия поблизости), либо удачно выйти замуж за начальника оттуда же. Когда зарплаты хватает только на еду и базовые вещи, мечты и планы родителей на детей становятся очень практичными и приземленными — про выживание и стабильность.
Несмотря на скромный достаток, детство у меня было прекрасное. С походами в тайгу с альпинистским клубом и 8 годами профессиональной хореографиеи. В 13 лет, впервые приехав в Москву ради выступления на «Утренней звезде», попробовала колу и пиццу — впечатления были невероятные. А в 14 лет я посмотрела фильм «Хакеры» и решила, что буду писать умный код и спасать человечество.
Тогда только начали появляться компьютеры, и Microsoft выпустил первую версию Office. Я упёрлась, что хочу учить язык програмирования Pascal — мне казалось, это приведёт к моей мечте. Прозанималась им год, будучи единственной девочкой в группе. Программирование давалось мне сложно. Как-то я не поняла довольно простое задание, а преподаватель по каким-то причинам так и не объяснил решение. Это стало точкой, в которой я решила, что хакером мне не стать.
Я начала работать на первом курсе института в Новосибирске. Было интересно что-то попробовать и надо было помогать маме, которая тогда отправляла мне всю зарплату. Я начала своё небольшое дело в рекламе и в итоге меня пригласили работать в ИД «Коммерсантъ». Вскоре я перевелась в университет в Петербурге и продолжила работать и учиться там. Именно в Петербурге начался мой путь в IT. Владелец «Корус-Консалтинг» Денис Свердлов в самый разгар кризиса начал создавать Yota и позвал меня в команду запуска мобильного интернета.
В моей ответственности был продакт-маркетинг, а потом и часть продакт-менеджмента всем тогда знакомых Yota Music и Yota Video, которое позже назовут Okko. Работа с Денисом тогда здорово расширила мои границы возможного. Из Yota много кто вышел «с измененным сознанием» — очень хотелось продолжать создавать будущее. Я познакомилась с Андреем Зайцевым-Зотовым и переехала из шикарного офиса Yota в голубятню с одним столом на двоих с Андреем — там мы и запускали Bookmate, мобильный сервис для чтения книг по подписке.
Я переехала в Сан-Франциско ровно пять лет назад. Никогда не думала, что буду жить в США. Подруга-предприниматель рассказал про визу О1(виза для творческих людей с выдающими способностями — прим. TJ), я решила попробовать, и всё получилось. Но на этом сложности с переездом только начались: работа, язык, новые расходы, совершенно другой менталитет.
Около 2,5 лет назад я начала работать над Stork Club. Всё началось с моей личной истории. Доктор сообщил, что у меня проблемы с репродуктивным здоровьем, и родить ребёнка будет сложно. После переезда в Калифорнию я начала разбираться в проблеме. Оказалось, что около 30% женщин испытывают сложности при зачатии первого ребенка, но происходит это в среднем не в 22 года, как 50 лет назад, а гораздо позже — в 32.
В Stork Club мы создали программу, которая помогает людям становиться родителями тогда, когда им хочется. Мы работаем с лучшими клиниками и лабораториями в США, чтобы у людей был доступ к диагностике, возможность сделать ЭКО, найти суррогатную мать и заморозить яйцеклетку, чтобы иметь здорового ребенка позже, как это было в моем случае. Наши клиенты — компании, которые предоставляют финансовую поддержку на эту услугу своим сотрудникам в рамках страховки. Мы решаем репродуктивные проблемы комплексно и по-современному.
Я переезжала не в Америку, а именно в Кремниевую долину — в место, где небольшое количество людей создаёт решения, которые определяют будущее во всём мире. Концентрация людей, меняющих мир, влияет на то, что ты тоже начинаешь двигаться быстрее. Доступ к необходимым ресурсам здесь, конечно, проще. Но вопрос того, насколько женщинам тут сложнее пробиться, стоит очень остро.
Конечно, женщин, которые добились значительного успеха в Кремниевой долине гораздо меньше, чем мужчин — ещё недавно их можно было пересчитать на пальцах одной руки. Это касается и предпринимателей, и инвесторов. Причин много. На мой взгляд, одна из главных — как бы мы не хотели заниматься бизнесом, большинство из нас также хочет стать матерью. Материнство занимает время, и более 55% американок не стремятся к более высокой профессиональной роли перед рождением ребенка и несколько лет после.
Даже если детей нет, в глазах американских ровесников наших родителей, которые составляют значительную часть инвесторов, у женщин всё ещё образ Люси, глупенькой домохозяйки из известного шоу «Я люблю Люси». В Кремниевой долине уже меньше домохозяек, но у меня сложилось впечатление что женщин здесь всё равно часто воспринимают как слабый пол. Конечно, бизнес вести тяжелее, когда основные решения принимаются в комнате, куда тебя не приглашают.
В Долине есть успешные русские женщины. Говорить с ними и о них нужно не для разнообразия, а чтобы показать девочкам из нашей большой страны, что, родившись в российской глубинке и без богатых родителей они могут добиться, чего захотят. Очень многие думают: вот у этих классных парней по телевизору связи и бизнесы, а мы простые смертные, и дочка наша пусть выйдет замуж за парня с завода — вот это будет успех.
Я, например, была единственной девушкой на курсе программирования, когда остальные выбрали курс Word/Excel, потому что их мамы сказали что это для девочек в самый раз — станешь секретаршей. А вот про то, что девочка может начать кодить и придумать решение для любой глобальной проблемы, в России никто не говорит, и это реально обидно. Мне кажется, было бы правильно больше говорить об этом на российскую аудиторию, чтобы наши девочки видели, что всё возможно, если очень хотеть и много работать.
Основательница StyleHacks и портала карьерного старта grintern.ru
Я с окраины Москвы — Коньково. Училась в районной школе и в детстве увлекалась вечеринками и тем, как прогулять уроки. Помню, как нам проложили интернет: у нас появился районный чат, мы с сестрой сидели там весь день, а вечером ходили на детскую площадку встречаться тем же чатом. В том же дворе был клуб, где парни играли в так называемый каэс, Counter-Strike. Вот такое вот юношество 2000-х.
Папа сильно радел за наше образование и нанял учителя английского — американца, к которому мы ездили на занятия на другой конец Москвы. В любую свободную минуту папа читал, получалось книг по пять за неделю, наверное, поэтому мне оказалось под силу прочесть весь список литературы и поступить на журфак МГУ.
В студенчестве я очень хотела красиво одеваться, но денег не было. Поэтому я нашла, как заказывать модные вещи из Китая по интернету. Потом подруги стали просить меня заказывать и для них тоже. В результате я открыла маленький магазинчик в квартире на Садовом кольце, где можно было эти вещи купить. На кухне был офис, а в комнате — торговый зал, где я по вечерам была продавцом.
Мы не только продавали одежду, но и устраивали в магазине вечеринки, а когда переехали в место побольше, автосалон на Ленинском проспекте, стали проводить лекции и концерты. Помню, как в выходные у нас, в 15 минутах от метро по закоулкам, было больше людей, чем в центральных торговых центрах. Я работала с утра до ночи, заказывала вещи, устраивала мероприятия, делала сайт на WordPress — всё по наитию, изобретая такие велосипеды, как бюджеты, закупки и маркетинг. Так я заработала свой первый миллион в 19 лет.
Я переехала в США в 2015 году. Мужу предложили повышение по работе и я решила его поддержать, хотя никогда не хотела жить в Америке, и сейчас не уверена, что хочу. Поначалу было особенно сложно, так как пришлось всё начинать с нуля.
Сейчас я руковожу stylehacks.ai. Мы создали технологию на основе искуственного интеллекта, которая с точностью 88% рекомендует, что надеть. Эту технологию мы продаём многим компаниям: прогнозы погоды, голосовые носители, фэшн-бренды. В неё также инвестировал Google и фонд Питера Тиля — Founders Fund.
Кроме того, я вхожу в совет директоров grintern.ru, где мы помогаем российским студентам и выпускникам начинать карьеру. Сейчас мы нанимаем российских студентов на удалённую работу в американские, европейские и российские стартапы. Классно, что к нам приходят владельцы этих бизнесов и говорят, что не могут поверить, как российский выпускник может, например, вести инстаграм, делать ресёрч и находить клиентов на незнакомом рынке лучше их американских сотрудников.
Оба продукта рождались путём долгих экспериментов, проб и ошибок, неудач и небольших побед. И такой же путь ждёт нас впереди. Я не верю, что классные продукты можно придумать. Можно придумать проблему, которую хочешь решить, а дальше годами эксперементировать.
Что касается фильма Дудя, посыл у него такой: «Напомнить всем: даже если вы родились и выросли в небольшом городе, у вас всегда есть шанс прорваться на самый верх». Думаю, для общества было бы полезнее «напоминать» об этом и мужчинам, и женщинам.
Управляющий директор фонда Golden Seeds
Моя история отличается от других, потому что я не из тех, кто приехал пять лет назад открыть бизнес и поменять мир. Я переехала в США из города Орск в Оренбургской области в 14 лет. Без родителей — учиться в школе-интернате. Поэтому я понимаю Кремниевую долину с американо-мигрантской стороны. Уже тогда я знала, что, скорее всего, не вернусь в Россию. Поступила в Калифорнийский университет в Санта-Крузе, где изучала бизнес и бухгалтерию.
В кампус приходили представители разных компаний, в том числе из «Большой четвёрки» (Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG — прим. TJ). Профессор готовил нас к работе в одной из них и организовывал собеседования. И после одного из них меня наняли в Grant Thornton, которая была пятой или шестой среди аудиторско-консалтинговых сетей. Так я попала в Долину.
В Grant Thornton я проработала десять лет. После этого знакомый позвал меня в компанию TubeMogul, которая через 11 недель после моего прихода вышла на IPO. Это было незабываемо. Все 11 недель мы почти не спали и работали сутками, я получила огромный опыт. А на следующем рабочем месте я впервые стала работать с Россией. Поехала в Новосибирск и наняла команду из 60 специалистов для разработки телеком-платформы.
Сейчас я работаю как финансовый консультант российских компаний, которые приходят в США и, наоборот, американских, которые хотят развиваться в России. Параллельно я стала управляющим директором фонда Golden Seeds. Это пятый по величине ангельский фонд в США. В отличие от венчурных фондов, мы даём компаниям деньги на самом старте.
Это не значит, что мы выписываем чек любой женщине, есть масса других критериев. Ангельские фонды обычно инвестируют где-то в 3% компаний, которые к ним приходят. Мы делаем примерно так же, но компании, в которых вообще нет женщин на руководящих должностях, даже не рассматриваем.
Исторически женщинам труднее получить доступ к деньгам. На это есть разные причины. По статистике, когда женщина приходит рассказывать про свой бизнес мужчинам, ей задают вопросы про риски. Когда то же самое делает мужчина — его спрашивают о том, как бизнес будет расти. Логично, что инвестор, скорее, даст деньги тому, кто рассказывает ему про хорошее. Женщине соответствующий вопрос даже не задают. И за последние пятнадцать лет ситуация не намного улучшилась.
Конкретно в Долине женщинам намного легче, чем в остальной Америке. Здесь в нас видят не женщин, а специалистов. Лично я не сталкивалась с проблемами из-за своего пола, но на это могли повлиять разные факторы: и то, когда я начала карьеру, и то, в каких компаниях я работала. В Grant Thornton очень поддерживали женские инициативы, там не было места сексизму. Но я вижу, как этому подвергаются другие женщины.
Тому, кто даёт деньги, зачастую проще найти общий язык с человеком, в котором он видит себя. Мужчина-инвестор смотрит на женщину и думает: «Она не похожа на меня. Как я дам ей свои деньги?». Или: «Как я назначу её CEO, если все CEO вокруг не похожи на неё?» При этом компаниям самим было бы выгоднее допускать женщин в руководство.
В октябре я выступала на конференции в России с речью про diversity (разнообразие — прим. TJ). На одном из слайдов была статистика: если в команде есть хотя бы одна женщина, деньги, полученные от венчурного фонда, тратятся на 63% успешнее. Компании с женщинами в руководстве вырастают быстрее и задействуют на 45% меньше вложений. Увидев этот слайд, слушатели встали и зааплодировали.
Сейчас этот вопрос активно исследуется. Женщины иначе смотрят на риск, на то, как и на что тратить деньги. Это не значит, что любое решение женщины правильнее, чем у мужчины на такой же позиции. Но чтобы обеспечить эффективное управление бюджетом и командой, рассматривать проблемы надо с разных углов. В этом смысл принципа diversity. И diversity касается не только гендера.
Если руководство компании состоит из пяти шестидесятилетних белых мужчин, они будут принимать такие же решения, какие они принимают уже тридцать лет. А сегодня нужны совершенно новые решения, рассмотренные с разных углов. Поэтому там должна быть женщина, должны быть представлены разные расы и возрасты. Возьмём в пример TikTok. Кто знает, что это такое? Моя десятилетняя дочка. А кто в него инвестирует? Недавно была история с Уорреном Баффетом, который в феврале впервые воспользовался iPhone. В 2020 году! И именно такие люди инвестируют в компании, клиенты которых — мы и наши дети.
К нам в фонд однажды пришла женщина-индуска, которая придумала технологию, позволяющую на ранних этапах распознавать заболевания маточных труб. Она прошлась по всей Кремниевой долине, но деньги ей дали только два фонда — наш и ещё один, руководствующийся схожими с Golden Seeds принципами. Ведь это сейчас мужчины продвинутые, присутствуют при родах, разговаривают с жёнами о таких вещах. Но большая часть денег всё ещё сосредоточена в руках пожилых мужчин, которые вообще не подозревали ни о существовании маточных труб, ни о том, какие серьёзные с ними могут возникнуть проблемы. В итоге компания была продана по цене, в 12 раз превышающей вложения. И таких примеров масса.
Вообще я «не знала» о том, что я девочка, пока не стала ездить в Россию по работе. Ведущий той самой конференции перед панельной дискуссией сказал: «У нас будет панель на английском языке, так что те, кто не знает английский, берите аудиопереводчик, а вообще — лучше учить английский, чтобы удачно выйти замуж». Я чуть не упала. Взяла микрофон и сказала: «Или чтобы удачно жениться». Я уверена, что он уважает меня и других женщин, но такие выражения в его понимании нормальны.
Когда мы ездили в Новосибирск, я, финансовый директор, и моя коллега Таня, глава HR-отдела, зашли в офис, где сидели 60 разработчиков. Они начали отпускать в наш адрес фразы типа «Ой, девочки, какие вы худенькие. Неужели у вас дети есть». Такое поведение на работе невозможно представить в Долине, но я наблюдаю его у недавно приехавших сюда русских мужчин.
Если ты суперэксперт в своей сфере, ты найдёшь, как это монетизировать в Долине.
Есть такие фонды, как наш, и крупные игроки типа «Голдман Сакс» тоже подстраиваются — в этом году они выдвинули требование включать женщин в руководство.
Наш фонд существует именно потому что существует проблема с женщинами-предпринимателями. Но она заключается не в том, что их нет, а в отношении к ним. Ведь здесь много успешных женщин: они запускают сервисы, руководят компаниями, инвестируют. Это и американки, и русскоговорящие, и другие мигрантки. Мой совет каждой женщине: если хотите приехать в Долину, станьте лучшими в своём деле. Здесь сосредоточены все мозги мира. И у вас тоже есть право быть успешной. Или не быть.
и чем плохи компании с «пятью белыми мужчинами» в руководстве
дальше можно не читать
просто представьте статью в которой обсуждается чем плохи компании с пятью черными женщинами в руководстве
Редкий коктейль
Потому что таких нет!
Бада бумс
Ничем
Есть минимум один минус - на освещение кабинета руководства придётся тратить больше электроэнергии, это дополнительные расходы.
В этом кстати есть особая ирония. Представлены 3 истории, 2 про миграцию 5 лет назад, когда ты сам родом из далёкой глубинки, и они довольно крутые, и поучительны. Потом микрофон дали тому, кто уже вырос в США с 14 лет, и как меняется риторика и как начинает триггериться TJ.
вырос в США с 14 лет
И мозги знатно промыты левацким бредом, невооружённым взглядом заметно.
Ну тут скорее другое
Сначала люди были нормальными, а потом им промыли мозги левацким бредом
Да, я это и имел в виду.
Хотя возможность вырасти нормальным в Орске тоже сомнительна))
я читал воспоминания бывших работников долины, так вот по их историям, в нулевых такой хуйни не было
Долина была обычным местом где ты запускал стартап или уходил, а потом уже к началу десятых стала проникать диктатурная кооперативная шиза с диверсити
диктатурная кооперативная шиза с диверсити
Так вся эта херня в США относительно недавно и началась.
Она не относительно недано
Она началась где то с 2012-2013 годов, причины разные, кто то винит второй срок Обамы, кто то Захвати Уолл Стрит, кто то пропаганду которую несут в колледжах США
где то с 2012-2013 годов
Так это и есть относительно недавно. Ну, с моей точки зрения.
Что в них поучительного? Что ты можешь уехать и сделать бесполезную хуйню типа сайта с 5 вакансиями при поддержке правительства Москвы, на который никто не заходит?
Тем, что мама, папа, общество, родственники, все-все-все в СНГ строят одну простую модель: если ты девушка, и ты из глубинки, твой единственный шанс - удачно выйти замуж. Никто всерьез не говорит "слушай, можешь стать консультантом топ-банков", или "можешь фрилансить на Бали".
И такие истории показывают то что все "неравенство полов" исключительно в голове. В голове у тех, кто воспитывает своих дочек.
И они правы, потому большая их часть сможет оказаться на Бали только удачно выйдя замуж. А способные и умные женщины вряд ли будут прислушиваться к этой поеботе
Тем, что мама, папа, общество, родственники, все-все-все в СНГ строят одну простую модель: если ты девушка, и ты из глубинки, твой единственный шанс - удачно выйти замуж
Это разве что реально в глубинке вроде деревень и маленьких городков. Да и то обусловлено главным образом тем, что в этих глубинках крайне трудно найти <достойно оплачиваемую> работу, и не только женщине, а вообще всем. В таких условиях замужество для девки это чит.
Я живу в довольно небольшом городе и почти не встречаю такого мышления у знакомых людей. Исключение - религиознутые на голову, особенно мусульмане, вот там реально всё плохо.
В поколении до 35, кто вырос уже в пост совке этого и правда стало намного меньше.
Удивленный турник
Никто всерьез не говорит "слушай, можешь стать консультантом топ-банков", или "можешь фрилансить на Бали".
Так-то в глубинке и мужикам этого не говорят.
вообще весь левацкий дискурс разбивается волнами о скалы непонимания большей части людей исключительно по причине (тут отлично подходит ими же сформированный термин) "микроагрессии", зашитой в их риторике
В интернете не хватит места под буквы
Нц нужны интересные истории, в не «я не стал успешным потомушто много интересных сериалов и игр»
В 2006 я подал документы в два вуза - на экономфак и фкн. Прошёл в оба, узнал в об этом в один день. Ожидая на автобусной остановке, сел на лавку и задумался о том как быть и, по всей видимости, начал размышлять вслух. Рядом сидел дед бомжеватого вида и он сказал "кинь монетку". Я даже не сразу сообразил о чем. Он повторил фразу и сказал что так проще всего. Так я и сделал и попал на экономфак. Не узнать сейчас что бы было если бы она упала иначе, но шанс попасть в кремневую долину я наверно именно тогда просрал.
Редкий коктейль
Монетку потом бомж попросил себе, так как этот совет был лишь для того, чтобы узнать есть ли у тебя мелочь. Вот так бездомные рушат судьбы.
Я не стал успешным, потому что пришельцы с Проксимы Центавра вживили мне в задницу комплекс "Лузер-2000".
Типа такого?
Я не знаю, я умею только придумывать идеи, а не развертывать мысль. Возможно поэтому я не стал успешным
Стройный паук например
Была где-то охренительная история от чувака, который нелегалом с семьёй уехал в Америку и считал себя супер-успешным. До того момента, как не поехал в Диснейленд и наткнулся на проверку документов. Его вернули обратно в Одессу, и он оттуда опять куда-то свалил...в Кипр чтоль.
История очень идиотская как и автор. Чёт не могу найти.
Кому-то, кроме шизанутых сексисток из подобных статей, не поебать какой пол у толкового сотрудника, руководителя или основателя компании?
Недавно была история с Уорреном Баффетом, который в феврале впервые воспользовался iPhone. В 2020 году! И именно такие люди инвестируют в компании, клиенты которых — мы и наши дети.
Отличный аргумент. Вы представьте, а ведь он еще и в ТикТоке не сидит!
"выдвинули требование включать женщин в руководство." т.е. профессиональные требования не нужны.
Ох уж это околотехнологическое пиздабольство!
которая с точностью 88% рекомендует, что надеть
It's going to be freezing tomorrow in Vorkuta.
Охуенные рекомендации глем стиля для non-binary в Воркуте на завтра! Точность 88%!
Тихий файл
Looks like a polneyshaya hueta
Силиконовая долина уже давно не место для стартапов и новых карьер
Это место где растут будущие сжв, а люди быстро слетают с катушек
Последнее почему-то все вдруг забыли, это я к историях о том, что в кремниевой долине был тренд на «сырую воду» и так далее
там еще мода на гомеопатию и всякую нетрадиционную медицину
раньше за такой хуйней ездили просвещаться в Индию и Тайланд
а теперь достаточно Калифорнии
Стройный паук например
А у нас нет моды на гомеопатию, ага
Именно моды - нет. Есть неосведомлённость людей о том, что они покупают и принимают.
Если руководство компании состоит из пяти шестидесятилетних белых мужчин, они будут принимать такие же решения, какие они принимают уже тридцать лет.
Нахуй эту силконовую долину короче
у нас есть Кубань
тот же климат, и дешевле чем уехать в Сан Франциско будет
Перед тем как сюда набегут имбецилы, скажу, что очень крутой текст у Евгении, доказывающий, что очень часто "проблема полов" исключительно в голове людей.
Это да, некоторым в голову почему-то взбрело, что женщина ничем не отличается от мужчины (или наоборот).
Стройный паук например
Женщин нужно уровнять в работе с мужиками?
Да, если человек хорошо выполняет свою работу, то должно быть наплевать какого он пола.
Разумно. Также разумно уравнять женщин и мужчин в пенсионном возрасте и применении уголовных наказаний, в частности - пожизненного заключения.
Давай честно, сисек третьего размера у тебя нет. Базовые требования к работе должны быть конечно равные, но иногда нужен дикпик, а иногда вагинка для максимальной эффективности. Что, где круче работает, так и листать.
Женщин нужно уровнять в работе с мужиками?
Моя вина - криво выразился. Бабам нужно платить также в принципе. То есть людям нужно нормально платить без привязки к полу.
Заебался читать последнюю историю про слабый пол и феминизм и просто пролистал до комментариев.
А первые две барышни довольно интересные и необычные)
чем это лучше того, что вышло у Дудя?
2 истории из 3 нерепрезентативные для "сделала сама". Все истории из разряда "мне повезло и я заработала свой первый лям, а теперь занимаюсь венчюрной поебистикой".
Как эти женщины развивают технологии, кроме надувания пузырей?
Это материал был на VC?
Скорее на Вандерзине.
Реально что то подобное было на VC
тема ..не раскрыта
Мужу предложили повышение по работе и я решила его поддержать
Где то я уже это слышал... Хм..