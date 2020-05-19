Небольшая история о предпринимателе и сервисе доставки DoorDash.

В закладки Аудио

Фото Aj’s NY Pizzeria

Писатель Ранджан Рой рассказал о своём знакомом владельце нескольких пиццерий Aj’s NY Pizzeria в США, который смог заработать на доставке пиццы из собственных ресторанов.

По словам Роя, его знакомый (имя не называется) больше десяти лет отказывался добавить опцию доставки в свои рестораны. Он считал, что посетители должны есть пиццу внутри заведений, а ещё он не хотел конкурировать с Domino’s. Но вдруг в марте 2019 года он стал получать жалобы клиентов на доставку пицц: они сообщали, что курьеры путают заказы и привозят еду холодной.

После этого предприниматель обнаружил, что его сеть каким-то образом появилась в «Google для бизнеса», а развозить заказы стала крупная компания по доставке DoorDash. При этом сам он, по словам Роя, никогда не общался с представителями этой фирмы.

Компания не снабжала курьеров специальными сумками для пиццы, поэтому заказы доставляли холодными, а сотрудникам пиццерий приходилось отвечать на жалобы клиентов. Кроме того, DoorDash занизила стоимость на блюда: пицца, которая в ресторане стоила 24 доллара, DoorDash доставляла за 16 долларов.

Предприниматель решил, что компания ошиблась при переносе цен из меню на сайте пиццерии в приложение. Получалось, что покупатель платит курьеру 16 долларов, а курьер ресторану — 24 доллара. Таким образом, заказав пиццу у самого себя, бизнесмен мог заработать 8 долларов на каждой доставке.

Настолько успешный бизнес, как DoorDash, который стоит миллиарды долларов, явно не будет раздавать деньги просто так. Я думал, что их системы устроены так, чтобы не допускать ошибок, которые снижают выручку. Ранджан Рой друг владельца пиццерий

Он решил проверить теорию и заказал десять пицц за 160 долларов, оплатив их со своей карты. После этого в пиццерию позвонили из DoorDash и сделали заказ уже в ресторане. Затем появился курьер и заплатил 240 долларов.

Каждая пицца стоила ресторану около 7 долларов. Таким образом, на производство потрачено 70 долларов, ещё 160 — на оплату заказа, а чистая прибыль — 10 долларов. В следующий раз бизнесмен заказал пиццу без начинки: предприниматель практически ничего не тратил на производство и заработал 75 долларов.

Предприниматель и писатель продолжали делать заказы ещё несколько недель, надеясь, что DoorDash заметят проблему, но ничего не произошло. Рой даже начал представлять, как на этой ошибке можно построить целый бизнес, но потом решил просто вернуться к своей работе.