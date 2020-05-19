Прямой эфир
Небольшая история о предпринимателе и сервисе доставки DoorDash.
Писатель Ранджан Рой рассказал о своём знакомом владельце нескольких пиццерий Aj’s NY Pizzeria в США, который смог заработать на доставке пиццы из собственных ресторанов.
По словам Роя, его знакомый (имя не называется) больше десяти лет отказывался добавить опцию доставки в свои рестораны. Он считал, что посетители должны есть пиццу внутри заведений, а ещё он не хотел конкурировать с Domino’s. Но вдруг в марте 2019 года он стал получать жалобы клиентов на доставку пицц: они сообщали, что курьеры путают заказы и привозят еду холодной.
После этого предприниматель обнаружил, что его сеть каким-то образом появилась в «Google для бизнеса», а развозить заказы стала крупная компания по доставке DoorDash. При этом сам он, по словам Роя, никогда не общался с представителями этой фирмы.
Компания не снабжала курьеров специальными сумками для пиццы, поэтому заказы доставляли холодными, а сотрудникам пиццерий приходилось отвечать на жалобы клиентов. Кроме того, DoorDash занизила стоимость на блюда: пицца, которая в ресторане стоила 24 доллара, DoorDash доставляла за 16 долларов.
Предприниматель решил, что компания ошиблась при переносе цен из меню на сайте пиццерии в приложение. Получалось, что покупатель платит курьеру 16 долларов, а курьер ресторану — 24 доллара. Таким образом, заказав пиццу у самого себя, бизнесмен мог заработать 8 долларов на каждой доставке.
Он решил проверить теорию и заказал десять пицц за 160 долларов, оплатив их со своей карты. После этого в пиццерию позвонили из DoorDash и сделали заказ уже в ресторане. Затем появился курьер и заплатил 240 долларов.
Каждая пицца стоила ресторану около 7 долларов. Таким образом, на производство потрачено 70 долларов, ещё 160 — на оплату заказа, а чистая прибыль — 10 долларов. В следующий раз бизнесмен заказал пиццу без начинки: предприниматель практически ничего не тратил на производство и заработал 75 долларов.
Предприниматель и писатель продолжали делать заказы ещё несколько недель, надеясь, что DoorDash заметят проблему, но ничего не произошло. Рой даже начал представлять, как на этой ошибке можно построить целый бизнес, но потом решил просто вернуться к своей работе.
Рой отметил, что и другие владельцы ресторанов сталкивались с ситуацией, когда DoorDash начинал доставлять их заказы без ведома администрации заведений. Иногда это происходило и в ущерб их собственным сервисам доставки.
Чё это за шняга?
Эта пицца выглядит дрочибельно
блять, вот такие как ты в шаурму дрочат
так я поэтому и возмущаюсь
Сам себя не назовёшь пидором - никто не назовёт
Сам себя не назовешь пидором - придет @Уютный Багажник и назовет тебя пидором
Вот пидор
Мне уведы не приходят лол
Мне уведы не приходят лoл
Вы тут все пидоры)
Пицца охуенская, поджаристая, эх кайф
Да ну, похожа на кожу с лопнутыми волдырями ожогов
эт откуда?
а че это блумберг открывается, он разве не за пэйволом
там типа 3 статьи в месяц бесплатно или типа того
классная статья ваще, анекдот про 20$ смешной
ну там типа про большие стартапы и их инвесторов.
и описываются проблемы
- стартапы наращивают пользовательскую базу себе в убыток
- рейтинговые агенства предвзяты в рейтингах, потому что заинтересованы, чтобы их наняли, поэтому рейтинги это фигня
- на цену акций сильно влияеет реклама, поэтому можно форсить цену, без фундаментальных причин
и типа поэтому у них проблемы
есть расширение для обхода пэйволов на многих сайтах
и как зовется тот, которым ты пользуешься
Его имя нельзя называть вслух:
https://github.com/iamadamdev/bypass-paywalls-chrome/blob/master/README.md
поддерживаются хромовые и фоксовые браузеры
Ебанутые у них статейки, начали с стартапов , которые гонятся за юзерами, а не за прибылями, потом перескачили на рейтинговые агенства и их конфликт интересов с хуя то, а закончили вообще аналитикой по поводу инвестирования в компании после просмотра рекламы их продуктов по телеку.
Перевел яндексом (он с картинки переводит):
В старой экономике ценовых сигналов вы пытались создать продукт, который был бы нужен людям, и вы знали, что он работает так, что люди будут платить вам больше, чем он стоит. Вы приумножали ценность мира, и это было заметно, потому что вы зарабатывали деньги. В новой экономике роста пользователей вам не нужно беспокоиться о создании продукта, который люди хотят, потому что вы можете просто заплатить им за его использование, поэтому вы можете в конечном итоге потерять деньги, чтобы дать людям то, что они не хотят, и вытеснить то, что они хотят.
Т.е. некто демпинг назвал новой экономикой, охуительно.
демпинг на деньги венчурных инвесторов, да, примерно так и работали стартапы последние лет 5-10.
канонический пример - dollar shave club, который раздавая бритвы за бакс фактически платил клиентам из денег инвесторов с целью нарастить базу и толкнуть ее за 1 лярд юнилеверу
Хм, наверно далеко не все, а привлекшие значительные средства, если привлекли деньги только на первые 1 000 штук чего-то, например, не особо резонно продавать в убыток.
венчурная модель бизнеса - это постоянное привлечение денег
раунд за раундом, потом выход
большая часть стартапов не прибыльна и не планирует становится прибыльными
Тогда вопросы к разумности/чуйке инвесторов, что инвестируют даже в то, что заранее намечено, как убыточный скам.
не скам, ни в коем случае. это просто другая модель бизнеса, не самая лучшая на мой взгляд, но несомненно работающая.
правда вот только что прочитал что 70% идийских стартапов имеют денег на <3 месяцев, так что не очень работающая в кризис похоже
Я не понял, стартап станет прибыльным вопреки желанию/работе основателей, в этом случае не скам? А если он никогда не будет прибылен, то соотвественно, на 1 или нескольких раундов инветсирования кто-то потеряет. И сумма потерь инвесторов будет меньше суммы их прибыли.
конечной целью стартапа является заработок основателей и инвесторов. делается это в момент выхода - покупки стартапа какой-то компанией, либо выходом на биржу.
варианты почему стартап покупают могут быть самые разные:
- самый простой, покупается аудитория
- технология крутая, надо забрать себе вместе с командой
- убить будущего конкурента, купить и закрыть
- комплиментарный продукт, усилить свою линейку
и много другое.
и например в первом и втором случае прибыльность вообще не имеет смысла.
если ты собрал аудиторию в 1 000 000 человек за 1$ (потратил лям), а условный unilever знает как с каждого человека заработать 42$, он купит ее за 20 000 000$, монетизирует и получит прибыль. при этом все в плюсе - кто вложил лям, кто прокрутил его, покупатель
Возможно, побочные цели выруливают ценность убыточного стартапа, но явно не всегда - особенно если его технология далеко не передовая или вообще не работает в итоге, а репутация у потребителей отрицательная. Тогда совокупный инвестор (и/или акционеры, если дошло до IPO) похожи на волка, поверившего лисе, и сунувшего свой хвост в прорубь, для ловли рыбы.
венчурный инвестор по умолчанию высокорисковый инвестор
он собирает портфель проектов заранее зная что 50% отомрет, 30% вернут вложенное 19% будут прибыльны и 1% обеспечит 10x-100x доходность портфеля. это лотерея, поэтому в среде бутсрапперов (стартаперы которые нацелены на прибыльность своего бизнеса) ходит расхожая фраза "ты не лотерейный билет"
если ты собрал аудиторию в 1 000 000 человек за 1$ (потратил лям), а условный unilever знает как с каждого человека заработать 42$, он купит ее за 20 000 000$, монетизирует и получит прибыль.
Это рассуждение было бы максимально верным на рабовладельческом рынке.
IRL люди теряют лояльность к бренду по разным причинам, включая повышение цен.
Как пример стартапов, в которых основатели, вероятно, не рассчитывали на стабильную прибыль (или не видели её вероятной в более чем 70%) - Theranos, Juicero, WeWork. Натуральный скам.
это называется fake it till you make it
Uber например тоже не знает до сих пор, как он будет получать прибыль, но вроде, прям в скам его обычно не записывают
Сейчас у них цены не дешевые, прошел опросник, получил такое предложение на 42$.
ну главное, что вент фонды в результате зарабатывают в среднем, вроде. то есть как бы все в плюсе
Самое интересное в статье это то, что себестоимость пиццы за 24 бакса - всего 7 долларов
Могут ли акции компании уйти в минус в каких-нибудь специфичных условиях, как это было с нефтью?
акции компаний, по-моему не могут. но, что инетресно, оценка ценности компании рынком может быть отрицательной. но это так, аномалия, о ней не стоит беспокоиться.
Нефть уходила в минус.
Вот разбор для тебя:
Как контракт на нефть может стоить -$40. Простое объяснение.
Представьте, что жена собирается уехать в командировку, и муж заказывает девушку с "низкой социальной ответственностью" за $50, которая придет через 15 дней. Это называется фьючерсным контрактом.
Внезапно, из-за карантина отменяют все перелеты, и жена остается дома в ближайшие 60 дней. Муж пытается избавиться от обязательства принять девушку и старается экстренно его кому-то перепродать. Но из-за карантина все мужья находятся в схожей ситуации (хранилища в Кушинге переполнены).
Что еще хуже, "сутенер" (Нью-Йоркская товарная биржа) не может принять девушку обратно, потому что все комнаты заняты.
Муж вынужден заплатить кому угодно $40, лишь бы избавиться от актива.
Я понимаю это. Я спрашиваю возможно ли такая ситуация с акциями? Возможно есть акции с обязательствами или как-то так.
Сами акции стоить отрицательных денег не могут, так как это смысла не имеет. Акция – это один из видов ценных долевых бумаг, которые предоставляют владельцу право получать часть чистой прибыли от деятельности акционерного общества (дивиденды) или часть имущества компании при ее ликвидации.
Ты же не будешь платить кому-то, чтобы он ещё и процент от твоей чистой прибыли получал)
Это какой то фьючерс для бедных? У кого так сказать не хватает денег на покупку нефти))