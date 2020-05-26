Он спускает воду в закрытом отеле Барселоны, чтобы уберечь будущих гостей от пневмонии.

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Даниэль Ордоньес в своё номере в отеле «W» в Барселоне Фото Сэмюэла Аранда, The New York Time

14 марта из-за пандемии коронавируса в Испании закрылись практически все предприятия и весь туристический бизнес, включая отели. Одним из них стал 27-этажный отель в виде паруса «W», находящийся на набережной Барселоны.

Отсутствие постояльцев не отменяет необходимость технического обслуживания. Для этого в период пандемии в номере на 24 этаже «W» с видом на горы и пляж живёт инженер Даниэль Ордоньес. С 17 марта он является единственным постояльцем в огромном отеле: «В начале я думал, что буду здесь около двух недель, но прошло уже восемь».

Номер в отеле «W» с видом на море Фото Marriott.com

Ордоньес следит за техническим состоянием помещений, а одна из главных его задач — раз в пять дней спускать воду в 1400 кранах номеров, что занимает у него целый день: «Возможно, это самая скучная часть моей работы, но она необходима». Это нужно для того, чтобы в застойной воде не образовывались бактерии легионеллы — они живут в воде при температуре выше 35°C. Если вдохнуть воздух с бактериями, они попадут в лёгкие и могут вызвать пневмонию.

Так как в отеле нет другого персонала, Ордоньесу приходится самостоятельно готовить себе еду на кухне и стирать одежду в прачечной: «Было немного странно наблюдать, как несколько моих носков кружатся в стиральной машине огромной прачечной, но у меня было много времени привыкнуть».

До самоизоляции в отеле инженер жил в квартире на окраине Барселоны. За проживание в «W» Ордоньес не платит — номера здесь стоят от 1000 до 13500 евро. Представители отеля не рассказали The New York Times, какие убытки понесли из-за пандемии, но материнская компания Marriott сообщила о падении дохода в первом квартале 2020 года.

Чтобы немного развлечься и выразить благодарность врачам за работу во время пандемии, он отрегулировал свет и шторы в номерах отеля, создав на фасаде светящееся сердце.

Отель «W» Фото Хорди Бойсареу, Europa Press