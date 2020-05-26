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Он спускает воду в закрытом отеле Барселоны, чтобы уберечь будущих гостей от пневмонии.
14 марта из-за пандемии коронавируса в Испании закрылись практически все предприятия и весь туристический бизнес, включая отели. Одним из них стал 27-этажный отель в виде паруса «W», находящийся на набережной Барселоны.
Отсутствие постояльцев не отменяет необходимость технического обслуживания. Для этого в период пандемии в номере на 24 этаже «W» с видом на горы и пляж живёт инженер Даниэль Ордоньес. С 17 марта он является единственным постояльцем в огромном отеле: «В начале я думал, что буду здесь около двух недель, но прошло уже восемь».
Ордоньес следит за техническим состоянием помещений, а одна из главных его задач — раз в пять дней спускать воду в 1400 кранах номеров, что занимает у него целый день: «Возможно, это самая скучная часть моей работы, но она необходима». Это нужно для того, чтобы в застойной воде не образовывались бактерии легионеллы — они живут в воде при температуре выше 35°C. Если вдохнуть воздух с бактериями, они попадут в лёгкие и могут вызвать пневмонию.
Так как в отеле нет другого персонала, Ордоньесу приходится самостоятельно готовить себе еду на кухне и стирать одежду в прачечной: «Было немного странно наблюдать, как несколько моих носков кружатся в стиральной машине огромной прачечной, но у меня было много времени привыкнуть».
До самоизоляции в отеле инженер жил в квартире на окраине Барселоны. За проживание в «W» Ордоньес не платит — номера здесь стоят от 1000 до 13500 евро. Представители отеля не рассказали The New York Times, какие убытки понесли из-за пандемии, но материнская компания Marriott сообщила о падении дохода в первом квартале 2020 года.
Чтобы немного развлечься и выразить благодарность врачам за работу во время пандемии, он отрегулировал свет и шторы в номерах отеля, создав на фасаде светящееся сердце.
По словам Ордоньеса, ещё до начала пандемии он много времени проводил в отеле и считает его своим вторым домом, поэтому будет оставаться в нём столько, сколько потребуется.
Так, а кто его фоткает?
I was here...
(людей конечно на этом пляже всегда дофига)
there
то есть нельзя сказать here (здесь), да?
Лично я не вижу проблемы сказать "здесь" (в статье, в месте на фотке).
получай грамматика ебаная
Причём тут грамматика? Всегда можно сказать "тут", если есть какая-то отсылка, в данном случае фото и статья.
Ты пытаешься натянуть русскую грамматику на английский язык.
Вот держи объяснение.
Если кратко, то here это там где сейчас говорящий, в there это там где слушающий
Ты смотришь на фото и говоришь "там я вижу..." или "здесь я вижу"?
Лучшая изоляция :3
если б с кем-то, а так...
И я б не отказалась)
Поехали. Ты один хрен вряд ли знаешь что делать с живой бабой. Меня это вполне устроит
Ну да, действительно, с чего это я вдруг подумала, что ты про Испанию.
Ну хуле, так тоже пойдёт, погнали
Ты шо там уже дрочить начал печатать неудобно?
Ты не всегда берёшь с собой руку?
рука рукой, а социальное животное под кодовым названием человек требует другое животное под тем же кодовым названием
Это ж скольким цыганам там можно перекантоваться
Представители отеля не рассказали TJ какие убытки понесли из-за пандемии, но материнская компания Marriotte сообщила о падении дохода в первом квартале 2020 года.
Ha-ha, classic.
А вообще, Мариот пиздатая сеть
Напомнило Парус в Днепре
Да, их много таких есть где. Но в Днепре тоже на воде как в Барселоне, и пляж даже лучше с интегрированным фонтаном.