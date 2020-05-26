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Истории
Екатерина Кузнецова
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Испанец остался один в огромном отеле из-за пандемии. Он следит за зданием и раз в пять дней спускает 1400 кранов Материал редакции

Он спускает воду в закрытом отеле Барселоны, чтобы уберечь будущих гостей от пневмонии.

52 комментария
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Даниэль Ордоньес в своё номере в отеле «W» в Барселоне Фото Сэмюэла Аранда, The New York Time

14 марта из-за пандемии коронавируса в Испании закрылись практически все предприятия и весь туристический бизнес, включая отели. Одним из них стал 27-этажный отель в виде паруса «W», находящийся на набережной Барселоны.

Отсутствие постояльцев не отменяет необходимость технического обслуживания. Для этого в период пандемии в номере на 24 этаже «W» с видом на горы и пляж живёт инженер Даниэль Ордоньес. С 17 марта он является единственным постояльцем в огромном отеле: «В начале я думал, что буду здесь около двух недель, но прошло уже восемь».

Номер в отеле «W» с видом на море Фото Marriott.com

Ордоньес следит за техническим состоянием помещений, а одна из главных его задач — раз в пять дней спускать воду в 1400 кранах номеров, что занимает у него целый день: «Возможно, это самая скучная часть моей работы, но она необходима». Это нужно для того, чтобы в застойной воде не образовывались бактерии легионеллы — они живут в воде при температуре выше 35°C. Если вдохнуть воздух с бактериями, они попадут в лёгкие и могут вызвать пневмонию.

Так как в отеле нет другого персонала, Ордоньесу приходится самостоятельно готовить себе еду на кухне и стирать одежду в прачечной: «Было немного странно наблюдать, как несколько моих носков кружатся в стиральной машине огромной прачечной, но у меня было много времени привыкнуть».

До самоизоляции в отеле инженер жил в квартире на окраине Барселоны. За проживание в «W» Ордоньес не платит — номера здесь стоят от 1000 до 13500 евро. Представители отеля не рассказали The New York Times, какие убытки понесли из-за пандемии, но материнская компания Marriott сообщила о падении дохода в первом квартале 2020 года.

Чтобы немного развлечься и выразить благодарность врачам за работу во время пандемии, он отрегулировал свет и шторы в номерах отеля, создав на фасаде светящееся сердце.

Отель «W» Фото Хорди Бойсареу, Europa Press

По словам Ордоньеса, ещё до начала пандемии он много времени проводил в отеле и считает его своим вторым домом, поэтому будет оставаться в нём столько, сколько потребуется.

#covid19

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52 комментария
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ziggy stardust

19

Так, а кто его фоткает?

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Решающий хот-дог

ziggy
33
Ответить

Литературный Даниль

Решающий
1

Ребят, можно я уже пойду?

Ответить

Литературный Даниль

ziggy
1

На штатив или полку поставил фотоаппарат/телефон, включил таймер на камере и всего делов.

Ответить

Dc Maniac

15

Отель наверное называется «Оверлук»?

Ответить

Alex Yutkin

7
Ответить

Artur Stankevich

Alex
1

Искал эту морду !)

Ответить

Умерший череп

7

Спускает раз в 5 день, жаль.

Ответить

Владимир Моденов

4

I was here...
(людей конечно на этом пляже всегда дофига)

Ответить

умный человек

Владимир
6

there

Ответить

Владимир Филатов

умный
1

то есть нельзя сказать here (здесь), да?

Ответить

Кисьпись

Владимир
15

Сейчас же ты не там, а здесь, значит сейчас для тебя там это там.

Ответить

Владимир Филатов

Кисьпись
0

Лично я не вижу проблемы сказать "здесь" (в статье, в месте на фотке).

Ответить

Андрей Капралов

Владимир
15

получай грамматика ебаная

Ответить

Владимир Филатов

Андрей
0

Причём тут грамматика? Всегда можно сказать "тут", если есть какая-то отсылка, в данном случае фото и статья.

Ответить

Без Имени

Владимир
7

Ты заебал, нет, нельзя так сказать.

Ответить

Владимир Филатов

Без
0

Первый пример: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/here

HERE | meaning in the Cambridge English Dictionary
here definition: 1. in, at, or to this place: 2. used at the beginning of a statement to…
dictionary.cambridge.org
Ответить

Без Имени

Владимир
1

И что ты мне скинул? Here ты можешь сказать, когда физически находишься в месте, о котором говоришь. Во всех остальных случаях there

Ответить

Владимир Филатов

Без
1

ты прав/-а

Ответить

Без Имени

Владимир
1

Рад помоч 

Ответить

Maksim

Без
0

сделал мой день

Ответить

Алексей Дудырев

Без
0

ахаххахаха

Ответить

Джонни Голубь

Владимир
2

Ты пытаешься натянуть русскую грамматику на английский язык.
Вот держи объяснение.
Если кратко, то here это там где сейчас говорящий, в there это там где слушающий

Here and there — English Grammar Today…
Here and there — English Grammar Today — справочник по письменной и устной английской грамматике и…
dictionary.cambridge.org
Ответить

Владимир Филатов

Джонни
0

Я только что скинул то же самое :D Ладно, без разницы.

Ответить

Владимир Филатов

Кисьпись
0

Ты смотришь на фото и говоришь "там я вижу..." или "здесь я вижу"?

Ответить

Kostya

Владимир
1

Ебать вы доебались. Главная ошибка, что парень зачем-то на английском написал, видимо билингва, хотя должен был написать: yo estuve ahí

Ответить

Владимир Моденов

умный
1

тьфу, да ахах

Ответить

Света Воронова

4

Лучшая изоляция :3

Ответить

Владимир Филатов

Света
1

если б с кем-то, а так...

Ответить

Яня

Владимир
2

И одному ок, я б не отказалась

Ответить

Света Воронова

Яня
0

И я б не отказалась)

Ответить

Вениамин

Света
1

Давай вместе поедем хачу тебя

Ответить

Света Воронова

Вениамин
1

Поехали. Ты один хрен вряд ли знаешь что делать с живой бабой. Меня это вполне устроит

Ответить

Вениамин

Света
0

У МЕНЯ ДАЧА ПОД ПИТЕРОМ 

Ответить

Света Воронова

Вениамин
0

Ну да, действительно, с чего это я вдруг подумала, что ты про Испанию.
Ну хуле, так тоже пойдёт, погнали

Ответить

Вениамин

Света
0

ПИШИ ЦИФРЫ Я НАБЕРУ 

Ответить

Света Воронова

Вениамин
0

Ты шо там уже дрочить начал печатать неудобно?

Ответить

Вениамин

Света
0

МОЖЕМ В ЗУМЕ ПОДРОЧИТЬ НА ДРУГ ДРУГА СНАЧАЛА

Ответить

Света Воронова

Вениамин
0

Ебать ты танцор конечно

Ответить

Света Воронова

Владимир
0

Ты не всегда берёшь с собой руку?

Ответить

Владимир Филатов

Света
0

рука рукой, а социальное животное под кодовым названием человек требует другое животное под тем же кодовым названием

Ответить

Андрей Тодоровский

4

Одна работа, никакого безделья.
Бедняга Джек не знает веселья

Ответить

Sir Mullich

1

5 сезон AHS 👌🏽😅

Ответить

Максим Шпилёв

1

Как, почему..? Тема не раскрыта.

Ответить

умный человек

0

Это ж скольким цыганам там можно перекантоваться

Ответить

Алена Яровая

умный
0

В Барселоне поди русских поболе чем цыган

Ответить

Андрей Балконский

0

Представители отеля не рассказали TJ какие убытки понесли из-за пандемии, но материнская компания Marriotte сообщила о падении дохода в первом квартале 2020 года.

Ha-ha, classic.
А вообще, Мариот пиздатая сеть

Ответить

Roman Bliznuk

0

Напомнило Парус в Днепре

Ответить

Екатерина Кузнецова

Roman
0

ну почти. Москва вон тоже не отстаёт

Ответить

Екатерина Кузнецова

Екатерина
0

может ли что-то быть хуже Красногорска?

Ответить

Roman Bliznuk

Екатерина
0

Да, их много таких есть где. Но в Днепре тоже на воде как в Барселоне, и пляж даже лучше с интегрированным фонтаном.

Ответить

Иван Ташкинов

0

Спускает в воду 😁

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