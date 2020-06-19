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Истории
Аня Бегиашвили
2005

«Монастырь придётся брать штурмом»: что происходит в обители, которую «захватил» ковид-диссидент схиигумен Сергий Материал редакции

Монах, которому РПЦ запретила служение, заперся в женском монастыре под охраной казаков. Он сверг настоятельницу и отказывается подчиняться церковной власти.

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Схиигумен Сергий  Фото Яромира Романова, Znak.com

16 июня схиигумен Сергий Романов, которому запретили читать проповеди после высказываний о «псевдопандемии» коронавируса, захватил Среднеуральский женский монастырь. Он сверг настоятельницу и вынудил уехать представителей Екатеринбургской епархии и журналистов.

Уже несколько дней обитель охраняют казаки, а на территорию пускают только паломников. Отец Сергий обвиняет патриарха Кирилла в предательстве веры, проводит в монастыре массовые службы и не собирается добровольно его покидать.

Схиигумен Сергий — поклонник Николая II и Сталина. Он отсидел за убийство и проводит «изгнания бесов»

Мирское имя схиигумена — Николай Васильевич Романов. 65-летний монах в прошлом — милиционер, в 1985 году его осудили на 13 лет за грабёж и убийство по неосторожности. В 1998 году Романов поступил в семинарию и стал священнослужителем. Руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев отмечает, что Сергия рукоположили вопреки православным канонам: «Человека, который убивал, нельзя возводить в сан. Он может быть монахом, он может и душу спасти, покаявшись, но он не может быть священнослужителем».

Романова называли главой секты царебожников, считающих Николая II Мессией, и духовником многих известных людей, включая Наталью Поклонскую, которую он, по данным СМИ, венчал с бывшим мужем. В интервью, взятом у депутата после захвата монастыря, она заявила, что не является духовным чадом Сергия. Романова считают духовником вора в законе Тимура Мирзоев (Свердловского), с которым они якобы познакомились в тюрьме.

Среднеуральский женский монастырь Фото Павла Лисицына, РИА «Новости»

Романов — основатель Среднеуральского женского монастыря. Его обитатели рассказывали, что, несмотря на то, что монастырь женский, в него попадали мужчины-трудники, освободившиеся из мест лишения свободы: «Дети там жили на одной территории с бывшими заключёнными, некоторые из них сидели по особо тяжким статьям — убийство, педофилия и так далее».

По словам девушки, попавшей в монастырь в семилетнем возрасте, детей там жестоко наказывали за провинности: пороли детей ремнём или шлангом, ставили на горох и «благословляли» выполнять по сто земных поклонов. Ещё один воспитанник монастыря говорит, что там «в ходу были наркотики». Он покинул обитель, потому что «настоящего православия там не осталось»: «Православные мужики не будут втроём девчонку лупить силовым кабелем».

Сергий «изгоняет бесов» из прихожан

По данным 66.ru, Сергия Романова уже запрещали в служении почти двадцать лет назад из-за внутреннего скандала в обители. Сергий известен своими радикальными высказываниями и проведением ритуалов по «изгнанию бесов» из прихожан. Он считает злом компьютеры и всё, что связано с цифровыми технологиями. «В этом электронном рабстве у каждого человека вместо имени есть свой номер, как у скотов. То есть ИНН, в котором есть число зверя — 666», — проповедует Романов.

Священнослужитель предрёк возможное убийство Владимира Путина после подписания закона об электронном СНИЛС, и хоккеист Павел Дацюк попросил президента его не подписывать. В одной из проповедей Сергий заявлял, что Россией, возможно, управляет двойник Путина, а также рассуждал о «жидовском иге». Екатеринбургская епархия открестилась от этих слов, отметив, что Романов с 2011 года «не является штатным клириком».

Мавзолей Ленина Романов назвал «алтарём Сатаны», повторяющим зиккурат и вавилонские капища, и предложил переименовать все улицы городов, носящие имена «жидокоммунистов». При этом Романов — поклонник Иосифа Сталина. Его портрет висит в келье схиигумена.

Романова запретили в служении после проповедей о «псевдопандемии»

25 апреля на YouTube-канале движения «Царский крест» опубликовали проповедь Сергия, в которой он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя эпидемию коронавируса «псевдопандемией». Романов упомянул патриарха Алексия II, умершего в 2008 году, и заявил, что тот был убит за отказ «подчиниться жидовскому режиму».

Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род.

Схиигумен Сергий
из проповеди от 25 апреля

«Предлагаю страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, хулить Бога, запрещать ходить в храмы: выселить их по выбору в республику Биробиджан (город в еврейской автономной области — прим. TJ), либо на остров Мартиника или на остров Сбенелонга (видимо, имеется в виду остров Спиналонга в Греции — прим. TJ)», — заявил проповедник. После этого, по мнению Сергия, «несуществующая коронавирусная эпидемия» в России закончится.

Проповедь о «псевдопандемии» перезалил другой YouTube-канал

Видео удалили за «нарушение условий использования YouTube», священнику запретили читать проповеди и публично высказываться. 27 мая его запретили в служении и не разрешили ему покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря без «письменного благословения» митрополита. Прокуратура начала проверку видео после того, как МВД обнаружило в нём признаки экстремизма.

В поведении схиигумена собирается разобраться епархиальный церковный суд. 15 июня прошло первое заседание. На нём Сергий заявил, что патриарх предал веру соблюдением норм Роспотребнадзора, и покинул зал. Следующее слушание состоится 24 июня.

Сергий с соратниками закрылся в монастыре и продолжает проводить массовые службы. Он грозит, что РПЦ придётся штурмовать обитель

16 июня Сергий со своими сторонниками прибыл в основанный им Среднеуральский женский монастырь. Он отстранил настоятельницу, и игуменья Варвара вместе с сёстрами-единомышленницами покинула обитель, «ради умирения ситуации», чтобы «избежать ненужных распрей». Когда приехал священник Георгий Викторов, которого назначили на место Романова, ему навстречу вышли верующие и дали понять, что «не настроены слушать чужие распоряжения». Соратники Сергия опасаются замены схиигумена священником, лояльным екатеринбургскому митрополиту Кириллу.

Поддержать схиигумена прибыли Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов. «Человек сказал правду. Его за это погнали из монастыря, а он его настоятель и строитель. [...] Отец потом просто вернулся к своим детям», — прокомментировал ситуацию Соколов. 17 июня Романов, которому запретили совершать таинства, провёл литургию и «издание бесов» в монастырском храме. По его словам, на службе присутствовали около 500 человек.

Фото Яромира Романова, Znak.com

Территорию монастыря охраняют казаки. Ura.ru пишет, что среди них есть участники боевых действий на Донбассе. Znak.com рассказал, что мужчины-охранники крепкого телосложения одеты в одинаковые футболки чёрного цвета. Они называют себя «прихожанами» и «послушниками» женского монастыря. Внутрь пускают только «адептов отца Сергия». ФСБ и полиция приезжали в монастырь с проверкой, но не нашли нарушений общественного порядка.

Схиигумен устроил экскурсию по обители для нескольких журналистов: «Масса корреспондентов описали, что у меня неспокойно, беспорядки и кто-то кого-то не пускает. И полицию мы пустили, и ФСБ, и вас тоже». Он показал свою келью, где висят иконы, портреты Николая II и Сталина, и рассказал об офицере ФСБ, который «исцелился от третьей стадии рака» в монастыре.

«Посмотрите, 18 лет [назад] на этом месте не было ничего, всё пустое стояло. За 18 лет мы собрали здесь 523 человека. И получилось сейчас небольшое недоразумение. Если бы к вам в семью пришли и сказали: „Мы забираем у вас родного отца и представляем вам другого человека“, то как бы вы поступили? А если игуменья, духовное чадо, непослушная и сопротивляется отцу?», — сказал Сергий корреспондентам.

Монастырь практически автономен: на его территории находятся собственный агрокомплекс, садовое хозяйство, мастерские, православная детская школа, подобие хосписа для неизлечимо больных, кухня-столовая, несколько общежитий и кладбище. И, как пишет Znak.com, Сергий Романов контролирует три крупных православных обители в Свердловской области общей площадью более 100 гектаров. Заместитель генерального директора «Transparency International – Россия» Илья Шуманов называет это «своеобразным Ватиканом»

Садовое хозяйство Среднеуральского монастыря Фото Ивана Шестака, Е1.RU

Схиигумен не собирается добровольно покидать обитель. Он уверен: в расколе в церкви и обществе виноват епископат, который не стоит на защите веры. «Совесть меня не обличает, на сердце спокойно. Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу, придется брать монастырь штурмом», — заявил Сергий.

#регионы #рпц #религия

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38 комментариев
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Александр Ярви

24
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Насущные Проблемы

Александр
3

Штурм
_______Батюшки

Ответить

Лев Бабенко

17

Поклонник Николая II и Сталина.

Отсидел за убийство и проводит «изгнания бесов»

Захватил (!) монастырь с казаками

Вот это я понимаю отыгрыш за персонажа в GTA Online. Даже появляется некое подобие восхищения тем, с какой страстью этот товарищ устраивает чады кутежа в 2020 (!!) году

Ответить

Пора валить

10

Пришлось расчехлить игру ради этого комментария

Ответить

Неизбежный якорь

9

И треснул мир напомолам, и льется кровь...

Ответить

Pavel Zamyatin

Неизбежный
2

Кто ж так цитирует то, ирод?

Ответить

Владимир Филатов

4

Дуров загримировался?

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Владимир
7

Лиам Ниссон скорей ))

Ответить

Владимир Филатов

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
2

А так больше похож?

Ответить

Владимир Филатов

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
0

@Кто это

Ответить

Кто это

Владимир
0

Я не знаю других имен 🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Ответить

Mykola Glushchenko

6

что происходит в обители, которую «захватил» ковид-диссидент схиигумен Сергий

Ответить

Костя Васильев

5

Хуясе страсти.

заперся в женском монастыре

Ответить

Vladimir Teterin

3

Переиграл в Far Cry 5 походу

Ответить

убер павукан

1

шмот у деда стилевый, где взять такой же?

Ответить

Наружный огонь

убер
5
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Bob Kentuki

убер
1
Схима большая, вышивка белая (аналав, куколь…
Монашеское схимническое облачение (схима великая). Комплект состоит из трех предметов: аналав…
pravslovo.ru
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dmzkrsk

убер
0

В катакомбах

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Наружный огонь

убер
0
Kokontozai
Kokontozai
kokontozai.webshopapp.com
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Roma Schreibikus

1

Кто-нибудь за его шмот пояснит? Кайфовый. 
Другие попы попроще одеваются.

Ответить

Bob Kentuki

Roma
2

по идее это монах-схимник, но не поятно какого хуя он творит, если он давал обеты при пострижении
Обет нестяжания (бедности) подразумевает полный отказа от какого-либо личного имущества.
Обет целомудрия — это не только безбрачие, но и отрицание пола вообще.
Обет послушания — отказ от собственной воли.

тут то его воля явно прослеживается, мутный тип короче

Ответить

Roflan Rofler

Roma
1
Ответить

Наружный огонь

Roma
0

выше ссылку скинул

Kokontozai
Kokontozai
kokontozai.webshopapp.com
Ответить

Вольный Валера

1

А прикид все-таки чумовой, такой пост-апок

Ответить

Сорос Джорж

Вольный
1

выживший после чипирования

Ответить

Евгений Долгий

1

Хорошее начало раскола.
Молю макаронного монстра, чтоб секты уничтожили друг друга.

Ответить

Вольный Валера

1

Да он прям сплошное ходячее противоречие

Ответить

dmzkrsk

1

Файерболы или молнии?

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

2020 становится все интересней и интересней

Ответить

Рулон Обоев

0

Больной ублюдок.

Ответить

Александр Кармановский

0

Нюдсы готовит под спец сайт, не мешайте отцу!

Ответить

Сорос Джорж

0

Не Öбнутый,а святой!

Ответить

Блаженный глобус

0

ФСБ и полиция приезжали в монастырь с проверкой, но не нашли нарушений общественного порядка.

"Ауе, фарту масти, все нормально у пацанчика, живёт кайфует, ни в чем не отказывает, завидуйте молча, ауе аминь ауе" - ФСБ и полиция.

Ответить

Серьёзный Валера

0

 поклонник Николая II и Сталина

Как тебе это, Дмитрий Орлов?

Ответить

Митя Простомолотов

0

мусора такие мусора

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Kubig

0

Нафига его вообще брать? Пусть там и сидят в этом своем монастыре.

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Пкшаашер

0

Николай Романов, которого мы заслужили.

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badResistor

0

Если заигрывать с религиозными деятелями рано или поздно проиграешь.

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