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Монах, которому РПЦ запретила служение, заперся в женском монастыре под охраной казаков. Он сверг настоятельницу и отказывается подчиняться церковной власти.
16 июня схиигумен Сергий Романов, которому запретили читать проповеди после высказываний о «псевдопандемии» коронавируса, захватил Среднеуральский женский монастырь. Он сверг настоятельницу и вынудил уехать представителей Екатеринбургской епархии и журналистов.
Уже несколько дней обитель охраняют казаки, а на территорию пускают только паломников. Отец Сергий обвиняет патриарха Кирилла в предательстве веры, проводит в монастыре массовые службы и не собирается добровольно его покидать.
Мирское имя схиигумена — Николай Васильевич Романов. 65-летний монах в прошлом — милиционер, в 1985 году его осудили на 13 лет за грабёж и убийство по неосторожности. В 1998 году Романов поступил в семинарию и стал священнослужителем. Руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев отмечает, что Сергия рукоположили вопреки православным канонам: «Человека, который убивал, нельзя возводить в сан. Он может быть монахом, он может и душу спасти, покаявшись, но он не может быть священнослужителем».
Романова называли главой секты царебожников, считающих Николая II Мессией, и духовником многих известных людей, включая Наталью Поклонскую, которую он, по данным СМИ, венчал с бывшим мужем. В интервью, взятом у депутата после захвата монастыря, она заявила, что не является духовным чадом Сергия. Романова считают духовником вора в законе Тимура Мирзоев (Свердловского), с которым они якобы познакомились в тюрьме.
Романов — основатель Среднеуральского женского монастыря. Его обитатели рассказывали, что, несмотря на то, что монастырь женский, в него попадали мужчины-трудники, освободившиеся из мест лишения свободы: «Дети там жили на одной территории с бывшими заключёнными, некоторые из них сидели по особо тяжким статьям — убийство, педофилия и так далее».
По словам девушки, попавшей в монастырь в семилетнем возрасте, детей там жестоко наказывали за провинности: пороли детей ремнём или шлангом, ставили на горох и «благословляли» выполнять по сто земных поклонов. Ещё один воспитанник монастыря говорит, что там «в ходу были наркотики». Он покинул обитель, потому что «настоящего православия там не осталось»: «Православные мужики не будут втроём девчонку лупить силовым кабелем».
По данным 66.ru, Сергия Романова уже запрещали в служении почти двадцать лет назад из-за внутреннего скандала в обители. Сергий известен своими радикальными высказываниями и проведением ритуалов по «изгнанию бесов» из прихожан. Он считает злом компьютеры и всё, что связано с цифровыми технологиями. «В этом электронном рабстве у каждого человека вместо имени есть свой номер, как у скотов. То есть ИНН, в котором есть число зверя — 666», — проповедует Романов.
Священнослужитель предрёк возможное убийство Владимира Путина после подписания закона об электронном СНИЛС, и хоккеист Павел Дацюк попросил президента его не подписывать. В одной из проповедей Сергий заявлял, что Россией, возможно, управляет двойник Путина, а также рассуждал о «жидовском иге». Екатеринбургская епархия открестилась от этих слов, отметив, что Романов с 2011 года «не является штатным клириком».
Мавзолей Ленина Романов назвал «алтарём Сатаны», повторяющим зиккурат и вавилонские капища, и предложил переименовать все улицы городов, носящие имена «жидокоммунистов». При этом Романов — поклонник Иосифа Сталина. Его портрет висит в келье схиигумена.
25 апреля на YouTube-канале движения «Царский крест» опубликовали проповедь Сергия, в которой он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя эпидемию коронавируса «псевдопандемией». Романов упомянул патриарха Алексия II, умершего в 2008 году, и заявил, что тот был убит за отказ «подчиниться жидовскому режиму».
«Предлагаю страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, хулить Бога, запрещать ходить в храмы: выселить их по выбору в республику Биробиджан (город в еврейской автономной области — прим. TJ), либо на остров Мартиника или на остров Сбенелонга (видимо, имеется в виду остров Спиналонга в Греции — прим. TJ)», — заявил проповедник. После этого, по мнению Сергия, «несуществующая коронавирусная эпидемия» в России закончится.
Видео удалили за «нарушение условий использования YouTube», священнику запретили читать проповеди и публично высказываться. 27 мая его запретили в служении и не разрешили ему покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря без «письменного благословения» митрополита. Прокуратура начала проверку видео после того, как МВД обнаружило в нём признаки экстремизма.
В поведении схиигумена собирается разобраться епархиальный церковный суд. 15 июня прошло первое заседание. На нём Сергий заявил, что патриарх предал веру соблюдением норм Роспотребнадзора, и покинул зал. Следующее слушание состоится 24 июня.
16 июня Сергий со своими сторонниками прибыл в основанный им Среднеуральский женский монастырь. Он отстранил настоятельницу, и игуменья Варвара вместе с сёстрами-единомышленницами покинула обитель, «ради умирения ситуации», чтобы «избежать ненужных распрей». Когда приехал священник Георгий Викторов, которого назначили на место Романова, ему навстречу вышли верующие и дали понять, что «не настроены слушать чужие распоряжения». Соратники Сергия опасаются замены схиигумена священником, лояльным екатеринбургскому митрополиту Кириллу.
Поддержать схиигумена прибыли Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов. «Человек сказал правду. Его за это погнали из монастыря, а он его настоятель и строитель. [...] Отец потом просто вернулся к своим детям», — прокомментировал ситуацию Соколов. 17 июня Романов, которому запретили совершать таинства, провёл литургию и «издание бесов» в монастырском храме. По его словам, на службе присутствовали около 500 человек.
Территорию монастыря охраняют казаки. Ura.ru пишет, что среди них есть участники боевых действий на Донбассе. Znak.com рассказал, что мужчины-охранники крепкого телосложения одеты в одинаковые футболки чёрного цвета. Они называют себя «прихожанами» и «послушниками» женского монастыря. Внутрь пускают только «адептов отца Сергия». ФСБ и полиция приезжали в монастырь с проверкой, но не нашли нарушений общественного порядка.
Схиигумен устроил экскурсию по обители для нескольких журналистов: «Масса корреспондентов описали, что у меня неспокойно, беспорядки и кто-то кого-то не пускает. И полицию мы пустили, и ФСБ, и вас тоже». Он показал свою келью, где висят иконы, портреты Николая II и Сталина, и рассказал об офицере ФСБ, который «исцелился от третьей стадии рака» в монастыре.
«Посмотрите, 18 лет [назад] на этом месте не было ничего, всё пустое стояло. За 18 лет мы собрали здесь 523 человека. И получилось сейчас небольшое недоразумение. Если бы к вам в семью пришли и сказали: „Мы забираем у вас родного отца и представляем вам другого человека“, то как бы вы поступили? А если игуменья, духовное чадо, непослушная и сопротивляется отцу?», — сказал Сергий корреспондентам.
Монастырь практически автономен: на его территории находятся собственный агрокомплекс, садовое хозяйство, мастерские, православная детская школа, подобие хосписа для неизлечимо больных, кухня-столовая, несколько общежитий и кладбище. И, как пишет Znak.com, Сергий Романов контролирует три крупных православных обители в Свердловской области общей площадью более 100 гектаров. Заместитель генерального директора «Transparency International – Россия» Илья Шуманов называет это «своеобразным Ватиканом»
Схиигумен не собирается добровольно покидать обитель. Он уверен: в расколе в церкви и обществе виноват епископат, который не стоит на защите веры. «Совесть меня не обличает, на сердце спокойно. Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу, придется брать монастырь штурмом», — заявил Сергий.
Поклонник Николая II и Сталина.
Отсидел за убийство и проводит «изгнания бесов»
Захватил (!) монастырь с казаками
Вот это я понимаю отыгрыш за персонажа в GTA Online. Даже появляется некое подобие восхищения тем, с какой страстью этот товарищ устраивает чады кутежа в 2020 (!!) году
Дуров загримировался?
@Кто это
что происходит в обители, которую «захватил» ковид-диссидент схиигумен Сергий
шмот у деда стилевый, где взять такой же?
Кто-нибудь за его шмот пояснит? Кайфовый.
Другие попы попроще одеваются.
по идее это монах-схимник, но не поятно какого хуя он творит, если он давал обеты при пострижении
Обет нестяжания (бедности) подразумевает полный отказа от какого-либо личного имущества.
Обет целомудрия — это не только безбрачие, но и отрицание пола вообще.
Обет послушания — отказ от собственной воли.
тут то его воля явно прослеживается, мутный тип короче
Хорошее начало раскола.
Молю макаронного монстра, чтоб секты уничтожили друг друга.