Итоги опросника, в которым участвовали пользователи TJ, и комментарии специалиста.

В закладки Слушать

Фото Рамиля Ситдикова, РИА «Новости»

В конце августа мы попросили наших пользователей, которые воспитывают детей, ответить на вопросы по теме воспитания у детей отношения к деньгам. Каждый из восьми вопросов сопровождается абстрактной ситуацией, в которой затрагивается та или иная сфера в отношениях с деньгами.

Мы собрали самые примечательные ответы родителей, а также попросили прокомментировать их преподавателя по финансовой грамотности для детей и подростков Анну Деньгину.

Навигация по вопросам

Ситуация 1 — дети и карманные деньги

Ребёнок копит деньги на вещь своей мечты, например, скейтборд. У него набралась приличная сумма, но в один момент он тратит накопленное на вечеринку с друзьями, не говоря об этом родителям. Он их тратит, уверенный, что сумму ему вернут мама и папа. После вечеринки ребёнок рассказывает, куда ушли все деньги, и уверенно утверждает: «Ну вы же мне их вернёте, скейт я ведь так и не купил». Как должны поступить родители?

Анастасия Маркова — подошла бы к разговору с ребёнком в три этапа

Мне придётся пояснить ребёнку, что возвращается потраченная сумма оттуда, куда она была потрачена. Если возможности вернуть нет, деньги подарены, потрачены на продукты, которые были съедены, то значит и возврат их невозможен. Я бы нарисовала диаграмму, которая поясняет, что деньги не берутся из ниоткуда и уходят тоже не в никуда. Напоследок распишу ответственность за принятие поспешных решений и удовлетворение сиюминутных желаний, так как его решение могло бы привести к нарушению моих планов, если бы я решила пожертвовать своими средствами и купить ему скейт.

Дочери Анастасии 14 лет

Александр — пошел бы на компромисс, если бы узнал о задумке ребёнка заранее

В нашей семье такая ситуация маловероятна, потому что дети, с одной стороны, вольны распоряжаться своими деньгами в рамках разумного, но, с другой стороны, понимают, что крупные спонтанные траты им никто компенсировать не будет. Так что, доча/сына, понимаю, что тебе захотелось хорошо провести время с друзьями, надеюсь, что это было интересно и весело, но скейт остаётся в магазине, пока ты на него не накопишь. Если бы зашла речь о деньгах до вечеринки, можно было бы обсудить денежное участие родителей в этом, возможно, частичное, в зависимости от бюджета гулянки и текущего состояния семейных финансов.

Илья Чекальский — заранее воспитал в дочери отношение к деньгам, чтобы избежать подобной ситуации

В этой ситуации я бы, конечно, не компенсировал эти деньги, это хороший способ научить ребёнка ответственности и концепции выбора. Если начинать финансовое воспитание с самого детства (мы это начали примерно лет с 5, то к 9 годам я уже не представляю, чтобы такая ситуация возникла — моя дочь точно знает, сколько у неё есть денег, и она сама ими распоряжается, беря ответственность за них на себя).

Денис — воспитывает в ребёнке ответственное отношение к карманным деньгам

Когда мы даём ребёнку деньги, мы всегда уточняем — это твои деньги, ты можешь потратить их так, как хочется тебе: можешь копить на что-то большое и дорогое, можешь потратить на сладости и небольшие игрушки. Ребёнок знает, что это его личные деньги, и может делать с ними что хочет.

Вместе с этим он несёт полную ответственность за свои траты. Потратил всё на развлечения — виноват сам. Возмещать ему потраченные деньги не будем. Это крайне полезно для осознания ребёнком того, как сиюминутные желания могут испортить долговременные планы. И что решения нужно принимать осознанно, не перекладывая ответственность на других.

Наталья — расскажет о свойствах и рисках импульсивных трат, и предложит копить заново

То, что ребёнок мне не сказал, на что потратил деньги, не страшно. Раз деньги его, то он ими распоряжается и ставит меня в известность при желании/необходимости. А вот на утверждение, что скейт теперь должна купить я, отвечу отрицательно. Покупку он планировал самостоятельно, и то, свершится она или нет, в его зоне ответственности. Я ему скейт не планировала покупать. Копим дальше, значит. Думаю, расскажу о том, что такое импульсивные покупки и как справляться с такими желаниями — вечеринка ведь, по сути, была именно такой тратой.

Алексей — готов пойти на компромисс, но с оговорками

Уточнение — у Алексея нет своих детей, но он в одиночку воспитывает младшего брата как опекун.

У нас с младшим образовалось достаточно понятное правило: «Не предупредил — несёшь ответственность сам». Это касается не только трат денег, но и вообще любых активностей, будь то кого-то в гости пригласить или уйти гулять. Следовательно, если ребёнок без предупреждения тратит деньги, то я в первую очередь откажусь потраченные средства возвращать. Возможно, я верну потраченные ребёнком деньги, но только после разговора с братом о том, почему он так поступил, и почему так делать в следующий раз не стоит.

Олег Ивахнов — позволит ребёнку потратить свои деньги импульсивно, но не будет их возмещать

Слабо представляю чтобы мой ребёнок пришёл к мнению, будто я должен возместить ему деньги, потраченные на вечеринку. Но зато прекрасно представляю, как он берёт и спускает накопленное не на то, на что копил. Деньги его и он имеет на это полное право, но не нужно ожидать, что я буду спонсором этой вечеринки.

Что говорит специалист по финансам

Ситуации, когда ребёнок имеет свои деньги и копит на какую-то свою цель, а потом решает всё потратить на что-то совершенно другое, спонтанное и возможно нерациональное, случаются часто, и это нормально. Решения могут приниматься под влиянием эмоций, рекламы или мнения друзей, а поскольку у ребёнка ещё нет чёткой ответственности за бюджет, то распорядиться своими деньгами он может так, как захочет. Реакция родителей будет зависеть от того, какие общие финансовые правила и порядки выработаны в семье, какие созданы договорённости с ребёнком. Если тема денег не обсуждается, то ребёнок может «домыслить» любой вариант, в том числе, что родители обязаны возместить ему расходы. Это приведёт к конфликту, решать который можно по-разному.

Как видно из родительских примеров, все в основном будут использовать такую ситуацию в воспитательных целях — и это действительно хороший момент, чтобы показать ребёнку принципы управления семейным бюджетом и создать общие правила, если их нет. Чтобы избежать таких ситуаций, важно чётко договариваться о распределении денег и ответственности. Причём разговаривать с детьми о деньгах лучше начинать раньше — с 4-5 лет, когда можно заложить чёткое понимание потребностей, желаний и установить общие порядки. Правда, правилам придётся придерживаться всей семье, иначе ребёнок увидит подмену понятий в финансовом поведении родителей и сам будет их нарушать.

Ситуация 2 — дети и родительское влияние на их деньги

У ребёнка день рождения. Бабушка подарила лично ему энную сумму, допустим, 10 тысяч рублей. Теперь это его деньги. Как поступят родители — помогут ребёнку определить, как выгодно вложить/потратить деньги, или дадут полную свободу выбора?

Анастасия Маркова — напомнит о важности держать деньги на «чёрный день»

Ребёнок вправе распоряжаться своими средствами, но я обязательно напомню, что необходимо держать резерв на случаи, когда могут понадобиться средства срочно, а родителей рядом нет. Также припомню о больших покупках, которые очень хотелось сделать, но не хватало средств.

Александр — даёт полную свободу решать, куда дети тратят свои деньги

Были такие случаи и со старшей дочерью (15 лет), и с сыном (10 лет). Дочь тогда начала заниматься спортивным туризмом, и, с её согласия и после обсуждения, эти деньги шли на покупку снаряжения. Теперь-то у неё относительная финансовая свобода: есть своя карта, летом работала у моих друзей няней, завела накопительный счёт, с него на свои хотелки тратит совершенно свободно.

Дочери Александра 15 лет, а сыну — 10 лет

Сыну на последний день рождения бабушка тоже вручила какую-то сумму, и когда он подошёл с вопросом, может ли он из этих денег часть потратить на игровую валюту для Fornite, я без раздумий согласился. Это его деньги, игра его увлекает, других трат не предвидится — почему нет? В конце концов, какой смысл в личных деньгах, если их нельзя тратить на то, чего тебе хочется.

Илья Чекальский — предоставит полную свободу решений или предложит выгодную для ребёнка сделку

В этом возрасте деньги уже являются собственностью маленького человека, что не мешает родителям посоветовать, как их лучше потратить. Если финансовое воспитание уже в процессе, скорее всего, к этому моменту ребёнок уже сам осознаёт концепцию откладывания денег, но ничего, конечно, не может помешать ему купить ту самую пушку Nerf и очередной огромный набор Lego (даже родители).

Если финансовое воспитание в самом начале, то можно попробовать рассказать про откладывание денег и попробовать простимулировать — например, если ты сможешь отложить к концу года ещё пять тысяч, то я удвою сумму и тебе хватит на PlayStation/велосипед/поездку и так далее.

Денис — расскажет ребёнку о вариантах, как распоряжаться деньгами, но оставит полную свободу решений

Это будут личные деньги ребёнка. Он может делать с ними что захочет. Мы не будем навязывать ему какие-либо действия с деньгами, пока он сам не спросит нас об этом. При этом мы как-нибудь между делом можем рассказать, что деньги могут не просто лежать в коробочке, а работать — и за это сумма будет медленно увеличиваться. Но на это нужно время. А дальше — решение только за ребёнком. Главное — рассказать ребёнку о всех вариантах, что можно сделать с деньгами.

Наталья — готова выступить «банком» для ребёнка

Не буду настаивать на чём-то конкретном, но обязательно обсужу, какие варианты рассматривает ребёнок, и подкину своих при необходимости. Буду готова выступить в роли банка, который добавит процентов к нерастраченной сумме, а также посмотрим грядущие гипотетические расходы, чтобы он их закладывал в имеющуюся сумму.

Алексей — копит на будущее ребенка самостоятельно, потому не будет принуждать его делать то же самое со своими деньгами

Стоит в любом случае обсудить, на что ребёнок будет тратить деньги. Я поддержу его любое начинание, за исключением разве что самых безумных. Также обязательно стоит предложить ему идею дать мне возможность потратить его деньги — возможно, ребёнок не будет знать, где что-то можно купить более выгодно или поведётся на очень красивую обёртку.

Я не беспокоюсь по поводу того, как ребёнок тратит средства, ведь это его средства. Пусть парень учится их грамотно тратить, набивая шишки в процессе. Я не рассматриваю вопрос вложения денег в что-то напрямую полезное ребёнку, типа обучения или вкладов на будущее. На это я отдельно откладываю сумму, которая будет тратиться на то, что я бы посчитал нужным. Вот если бы не было сбережений на будущее, то тогда я бы больше старался убедить ребёнка создать фонд с вложениями.

Олег Ивахнов — позволяет ребёнку самому набить финансовые шишки

Я могу давать сыну совет на, что можно потратить эти деньги. Вместе с ним это обсуждать и рассматривать варианты. Я могу критиковать его выбор и пытаться доказать, что задонатить в Standoff 2 около 3000 рублей — это сомнительная затея, но деньги его и выбор его, даже если он о нем пожалеет. Просто потом не надо вздыхать «Как же я хочу трюковой самокат, а у меня не хватает денег, зачем я задонатил».

Что говорит специалист по финансам

Подарки от бабушек и дедушек — это самый частый первоначальный капитал, который появляется у детей. Я согласна с мнением большинства родителей, что дети должны сами принимать решение о распоряжении этими деньгами. Рассказать при этом о возможностях накоплений и инвестирования — будет очень хорошей поддержкой, особенно если есть такая семейная практика и можно сопоставить семейный бюджет с личным бюджетом ребенка, показав ему принципы грамотного управления деньгами.

Получится, что с одной стороны — это свобода выбора ребенка, а с другой — это новые познания, возможности и поддержка родителя, который не остаётся в стороне и показывает, что «Я рядом, если у тебя будут вопросы, то я буду рад помочь». Также важно не забывать о благодарности, которую стоит выразить бабушке. И последнее, обязательно обсудить правила безопасности при хранении денег, если ребенок решает не тратить, а копить.

Ситуация 3 — дети и траты родительских денег без разрешения

Родители хранят деньги в долларах в квартире в укромном месте. Ребёнок случайно находит заначку и ничего об этом родителям не говорит. Он начинает свободно ими распоряжаться — раздавать одноклассникам, сверстникам, выбрасывать их из окна и другое. Через некоторое время родители понимают, что деньги куда-то пропали, и узнают, что все их растерял или бездумно потратил ребёнок. Как поступят в этой ситуации родители?

Анастасия Маркова — наказала бы ребёнка запретом прогулок

Так как наша финансовая ситуация в семье очень шаткая, для меня это было бы большим ударом. Если бы я его пережила без скорой, то, скорее всего, очень много кричала бы и наказала бы глобальным запретом прогулок. Мне такое очень сложно представить, так как средства лежат на карте, счете и вложены в акции, у каждого члена семьи есть своя карта, которую я могу пополнить при необходимости, и дома ничего не хранится, за исключением мелочи, о пропаже которой мы не горюем.

Сын Анастасии

Александр — отреагировал бы мирно, но сократил бы текущие траты, чтобы восстановить утерянное

Начну со своего детства. Как-то, наводя порядок в своей комнате, я наткнулся на отцовскую долларовую заначку, но мне хватило благоразумия поделиться впечатлениями от находки с дедушкой (я с детства жил с родителями отца, а батя появлялся проведать нерегулярно). Дед был для меня непререкаемым авторитетом, а отец вообще воспринимался чуть ли не небожителем. В общем, дедушка спокойно объяснил, что это деньги отца, у него на них есть свои планы, так что пусть лежат, где лежат. Заначку я не тронул.

Мои дети уже практически не застали времени наличных накоплений: теперь всё копится в банке. Но если бы такая ситуация всё-таки произошла, мы бы постарались по возможности без скандала объяснить, что без спроса чужие вещи брать нельзя, что для этих денег была цель, а теперь придётся снова копить, соответственно, отказаться от этой цели (отпуска, например) и сократить текущие траты, в том числе и на дорогие подарки.

Илья Чекальский — на несколько месяцев перестал бы по просьбе ребёнка покупать ему что-то, чтобы преподать урок

Родители могут попробовать собрать какие-то деньги через родителей одноклассников, но в целом, конечно, уже ничего не поделаешь. Ребёнку надо объяснить, что родители очень раздосадованы, что деньги зарабатываются трудом и что просто так их раздавать может тот, кто их заработал, но с чужими деньгами так поступать нельзя. Ну и ещё в ближайшие пару месяцев на просьбы ребёнка что-то купить я бы реагировал отказом, ссылаясь, что денег стало меньше из-за раздачи, и мы теперь не можем себе что-то позволить. Но, конечно, желательно объяснить это всё ребёнку прежде, чем он начнёт лазить по дому в поисках интересных штук родителей.

Денис — дал бы понять ребёнку, что из-за его ошибки пострадала вся семья

Мы объясним ребёнку, что эти деньги откладывались на большую покупку (заграница, ремонт, машина, дом и так далее), и что он бездумно и без спроса втайне растратил все эти деньги, и теперь у нас нет денег на задуманное. Это значит, что мы все не получим желаемое. Скажем, что если тебе были нужны деньги на что-то — ты можешь подойти и попросить у нас. Да, мы дадим деньги не на каждую прихоть. Но на какие-то важные для тебя вещи — мы готовы выделить какую-то сумму.

Теперь, когда деньги, которые мы откладывали на большую покупку, исчезли, нам придётся ужаться в своих желаниях и тратах, чтобы восстановить эту сумму. А это значит, что в ближайшее время мы не сможем давать тебе какие-либо деньги. Ты создал эту ситуацию, а отдуваться за неё будем мы все.

Наталья — найдёт ребёнку подработку, чтобы он вернул часть потраченных денег

Выпью валокордина. Несмотря на то, что изначально это мой прокол — хранить наличку в доме, а не на вкладе или счёте, серьёзно поговорю с ребёнком. Чужими деньгами распоряжаться нельзя. Найду ему какую-то посильную работу, где он заработает часть растраченных денег и вернёт владельцу (мне, хе-хе). Понятно, что ни о каком реальном эквиваленте речи не идёт, но мне было бы важно, чтобы ребёнок понял, что подобные действия несут за собой последствия, разруливать которые предстоит именно ему. И что деньги есть свои и чужие — в свои не давай лезть и чужие не загребай.

Сыновья Натальи

Алексей — установит дедлайн, к которому ребенок должен будет возместить утраченные деньги

Подобное происходило со мной в детстве. Я тогда так поступил просто потому, что родители никогда вообще мне не давали карманных расходов, а возможности заработать не было. Из той ситуации я сделал вывод: ребёнку нужно сызмалу давать понять, что у него есть свои собственные деньги, и что вообще такое деньги. Рискну предположить, что именно поэтому младший, зная, где находится моя заначка, никогда её не трогал.

Но даже если бы такое и случилось, то здесь, как и в любой другой ситуации, надо сначала понять мотивы. Стоит пояснить, что такое вообще личные сбережения, и почему так поступать с чужими сбережениями нельзя, ведь по факту это воровство. Дальше решается ситуация по поводу искупления наказания — я бы предложил найти работу и до какого-то дедлайна (допустим полгода) вернуть все/часть денег — зависит от того, как сильно опустошилась заначка. Таким образом, мы даём ребёнку понять на практике, как сложно заработать ту сумму, которую он так легкомысленно потратил.

Олег Ивахнов — наглядно бы показывал ребенку, чего он лишился из-за растраты чужих денег

Слабо представляю, чтобы это делали мои дети, но у знакомых бывали подобные ситуации. Во-первых, надо постараться по максиму вернуть то, что роздано по друзьям, а во-вторых очень серьёзно поговорить с ребёнком на тему «Что натолкнуло его на мысль о том, будто можно распоряжаться этими деньгами».

Само собой, необходимо финансово наказать ребёнка в счёт убытков. Необязательно в полном объёме, но я бы обозначил определённую сумму, которую необходимо «возместить» и вычитал бы карманные, не покупал бы ништяки и заносил это все для наглядности в табличку (смотри чего ты лишился, бро).

Что говорит специалист по финансам

В такой ситуации стратегия родителей во многом будет зависеть от возраста и мотивов ребенка. Здорово, что родители понимают связь между своей реакцией и тем, как развивалось их финансовое детство, а также понимают, что отчасти сами виноваты в произошедшем и ответственность не может быть полностью переложена на ребёнка. Если деньги хранятся дома, то всегда есть вероятность, что ребёнок найдет этот «клад». Родителями надо понимать, что такой риск есть, и продумать, как его избежать.

Что ребёнок будет делать с найденными деньгами, зависит от многих факторов: знает ли он правила, осознает ли он последствия, есть ли у него страхи перед родителями. В каждом конкретном случае нужно будет разбираться с причинами и следствиями, выбирать тональность разговора, способ наказания или исправления ситуации. Когда у ребёнка есть свои регулярные карманные деньги, есть привычка вести учет своих доходов и расходов, есть понимание как организован семейный бюджет, ребёнок может спокойно обсуждать финансовые вопросы с родителями, то вероятность подобных ситуаций снижается.

Ситуация 4 — дети и финансовая грамотность в школе

Учительница предложила первоклассникам зарабатывать деньги на подарки на дни рождения друг друга самостоятельно. На продлёнке они вместе с классом выходили во двор школы и собирали стеклянные бутылки. Бутылки сдавали и получали деньги, на которые покупали небольшой подарок имениннику. Родители не в курсе, что учительница учит их детей финансовой независимости таким нестандартным способом. Что бы подумали родители о таком виде заработка?

Анастасия Маркова — полностью одобряет идею преподавателя

Совершенно потрясающая идея, жаль, что не я это придумала. Если бы у моих детей была такая учительница, я была была бы счастлива. Возможно, предложила и другие способы подзаработать — сделать сувениры и устроить ярмарку.

Александр — обрадуется, что задумка снизит нагрузку на семейный бюджет

Тут сплошные плюсы: снижение нагрузки на семейный бюджет, оплачиваемый субботник, знакомство ребёнка с концепцией платы за труд, ещё и укрепление товарищества в классе. И никто не мешает ребёнку уже по своей инициативе сдавать вторсырьё или искать другие доступные источники денег. Я и сам в школе сдавал бутылки по совету отца, вырученными копейками распоряжался свободно.

Илья Чекальский — одобряет, просто одобряет

Офигенно, можно ещё устроить блошиный рынок. А в целом классная штука.

Дочери Ильи девять лет

Денис — скептично настроен к идее сдавать бутылки и предлагает альтернативы

Сама идея учить детей финансовой независимости — правильная. Но данный конкретный метод, на мой взгляд, спорный. Я сам в детстве собирал бутылки, чтобы их сдать и купить жвачки, петарды или спички. Но, во-первых, сейчас уже собирать бутылки гораздо проблематичнее: если в 90-х можно было пройти по улице и собрать целый пакет, то сейчас, вероятнее всего, придётся копаться по мусоркам, помойкам, заходить в неблагополучные места и так далее. Не думаю, что ребёнку младшего школьного возраста стоит заниматься подобным.

Всё то же самое можно преподать ребёнку и другими методами. Например, втайне от детей договориться с родителями, чтобы они скинулись хотя бы по 100 рублей, потом пойти куда-то в лес или двор и объяснить им — мы договорились с местным дворником, что если вы сегодня ему поможете здесь убраться, он поделится с нами своей зарплатой. И после окончания работ раздать детям эти 100 рублей, чтобы они осознали что за труд можно получить деньги, которыми они могут распоряжаться сами.

Наталья — в первую очередь учтёт желание ребёнка

Я бы, скорее, положительно отнеслась к такой затее, если только мой ребёнок не противился бы самому мероприятию как таковому. Всяко лучше, чем трясти родителей. Твой друг — хочешь подарить ему подарок — можешь самостоятельно заработать — сделай это!

Алексей — одобряет задумку, но хочет знать детали от преподавателя

Сбор бутылок/сдача чермета не приносит так много денег, как приносили лет десять-пятнадцать назад. Но если преподаватель действительно участвует в обучении финансовой независимости детей через самостоятельный заработок, то флаг ей в руки — я готов даже помочь. В любом случае, стоит поговорить с преподавателем — возможно, ему нужна помощь, возможно он поступает где-то не совсем правильно. Главное здесь — это осведомлённость о происходящем, а мотивы препода хорошие.

Олег Ивахнов — не понаслышке знает о тонкостях заработка на сдаче бутылок в детстве

Классная инициатива. Только откуда в школьном дворе такой запас бутылок? Мне кажется, очень многие из моего поколения в детстве собирали бутылки (а потом вымачивали в ванной, чтобы снять этикетку, ведь без них принимают чуточку дороже) и не вижу в этом чего то зазорного или постыдного. Я за, учитель молодец.

Что говорит специалист по финансам

В этой ситуации, я скорее соглашусь с родителями, которые выражают неоднозначную точку зрения. Сбор бутылок и макулатуры для вторичной переработки — это отличная и правильная привычка, которую стоит формировать у детей, развивая их экологическое мышление. Здорово, что этим можно немного заработать деньги на нужды класса. Но лучше рассматривать такую инициативу как только одну из возможностей сформировать доход класса. И в целом посмотреть на этот вопрос пошире. Для начала вместе с ребятами определить цель формирования общего бюджета, придумать несколько идей, как это можно сделать вместе.

Ярмарки, которые упоминают родители, это один из вариантов. Можно сделать спектакли. Также отлично продумать благотворительную часть в бюджете класса, общим коллективом принимать решения, как потратить заработанные деньги. На месте педагога я бы предложила держать в курсе родителей о способах финансового развития детей. Это вопрос, который очень сильно связан с ценностями семьи и иногда педагогические приёмы могут идти вразрез. Родители должны быть соучастниками, поскольку все направлены на одну цель качественного финансового воспитания детей.

Ситуация 5 — дети и слишком дорогие игрушки

Ребёнок просит очень дорогую игрушку в магазине, ведь у него скоро день рождения, а вы уже купили ему подарок скромнее. Как поступить родителям?

Анастасия Маркова — попыталась бы объяснить ребёнку, что на самом деле игрушка ему не нужна

Конечно, ситуация неловкая. Если бы со мной такое произошло, я бы пояснила ребёнку, что его подарок уже был куплен, поэтому такая игрушка подождёт до следующего праздника, но попутно постаралась бы разубедить в том, что это ему нужно.

Александр — предельно краток

В данном случае объяснили бы ребёнку, что, к сожалению, сейчас мы такой подарок позволить себе не можем. Да и объясняли, наверное.

Илья Чекальский — предложит ребёнку накопить часть денег на игрушку, а потом добавит оставшееся

Ровно как и в любой другой день, я объясню, что эта игрушка слишком дорогая для меня, и я не могу её прямо сейчас купить, мы можем договориться о каком-то плане откладывания карманных денег, я тогда к ним добавлю, чтобы хватило на эту игрушку. А на день рождения выбирает подарок тот, кто дарит, иногда люди спрашивают, что подарить, иногда выбирают сами.

Денис — предложит ребёнку работать по дому и помогать родителям, чтобы заработать на игрушку

Объясним ребёнку, что эта игрушка — очень дорогая, что у нас сейчас нет возможности купить её ему. Но если ему так нужна эта игрушка, он может помочь нам накопить на неё — делать по дому какую-то работу, помогать в уборке и так далее. За это мы будем давать ему небольшие деньги. И когда накопится какая-то достаточная сумма, мы добавим и купим эту игрушку.

Дочери Дениса шесть лет

Наталья — обратилась бы за помощью к родным и близким

Я за все годы ни разу не покупала игрушек, которые не были бы в виш-листе у ребёнка. Но если бы так случилось, наверное, сагитировала бы бабушек/друзей на покупку. Конкретно у нас в семье день рождения — время исполнения любых желаний. Желания загадываем соразмерно возможностям или чуть выше, но всё равно в пределах досягаемости.

Алексей — прямо объяснит, что сейчас на эту игрушку нет денег, либо пообещает подарить, но позже

Скажу честно: у нас нет таких средств в данный момент. Подарок уже куплен. Если ребёнок не хочет мой подарок, но хочет вон ту дорогущую игрушку, то при возможности вернуть мой подарок предложу ребёнку сброситься на двоих. Моменты, когда мне действительно не хватало средств на подарок, происходили, но моя честность помогала понять ребёнку, почему в этом году он получит подарок под ёлку не в январе, а в марте.

Олег Ивахнов — предложит ребёнку самому найти способ купить игрушку

Ничего. Хочешь очень дорогую, игрушку заказывай у гостей на ДР деньги и сам покупай.

Что говорит специалист по финансам

Хорошая стратегия — это планирование дня рождения ребёнка заранее и формирование виш-листа его подарков. Можно сразу ориентировать ребёнка на цены и установить ограничения по ценовому диапазону, причём сделать это для всех гостей и родственников. Ребёнку будут понятны правила, а это всегда снижает вероятность конфликта.

Если ситуация всё же случилась, то родителю, на мой взгляд, важно придерживаться выбранной позиции и не вестись на уговоры, объяснив при этом, что в следующем году давай будем планировать и договариваться заранее. Если бюджет позволяет, то лучше не отказывать ребёнку, особенно более младшего возраста. Возможно, что такая ситуация может стать поводом для начала выдачи регулярных карманных денег, чтобы ребёнок сам накопил.

Ситуация 6 — дети и кредиты

Вы берёте большой кредит/ипотеку. Придётся ужаться и надо объяснить ребёнку, что на какой-то период времени ваши финансовые возможности станут меньше. Как объяснить?

Анастасия Маркова — наглядно показывает ребёнку, почему финансовые возможности семьи уменьшились

Мы сейчас как раз в такой ситуации. Старшей дочери об этом приходится напоминать постоянно, потому что она импульсивна и жаждет развлечений, красивой одежды и всякой вредной одноразовой еды. Мы несколько раз обсуждаем, что такое ипотека, какая часть бюджета уходит на платежи, какая часть на ремонт и какая — на оплату коммуналки, и сравниваем с расходами в тот год, когда таких трат у нас не было.

Александр — попробовал бы указать на плюсы, которые принесёт временное ограничение трат

Слава богу, в такой ситуации не оказывались. На мой взгляд, тут от возраста ребёнка зависит. Совсем малышей финансовые вопросы вообще не волнуют, так что и обсуждать нечего, а если дети постарше, то я бы апеллировал к плюсам собственного жилья. Личная комната для ребёнка, если речь о увеличении жилплощади, спокойствие в семье, если в планах съехать от родителей или из коммуналки. Со сменой съёмного жилья на ипотечную квартиру сложнее, конечно, но постарались бы объяснить, что через некоторое время больше не придётся так много платить за аренду.

Илья Чекальский — рассказал бы ребёнку о рисках при взятии кредита или ипотеки

Мне сложно представить такую ситуацию, потому что брать кредит на последние деньги как-то странно, но если появились какие-то экстренные условия, из-за которых пришлось взять кредит, для меня это был бы повод рассказать, как работают кредиты, когда их стоит брать, а когда не стоит, ну и объяснить, что такое иногда случается, что становится меньше денег, чем раньше.

Денис — объясняет ребёнку, какую выгоду они получают от кредита

Объяснить несложно — сейчас мы в этой ситуации и живём — достраиваем дом и параллельно отдаём два больших кредита. Раз в месяц или чуть реже по разным поводам возникают разговоры с ребёнком, которые так или иначе приходят к тому, что если мы хотим быстрее построить дом, чтобы у ребёнка была своя комната, то мы сейчас не можем позволить себе тратить деньги на какие-то не очень нужные вещи. Ребёнок так мечтает о своей комнате, как она будет выбирать цвет стен и красить их, как будет выбирать мебель для неё и обустраивать её, что готова потерпеть.

Наталья — расскажет о сроках ограничений и областях, где расходов станет больше

«Сейчас мы тратимся чуть меньше, ради того, чтобы получить больше в дальнейшем». Расскажу, на какой срок и в какой области расходов станет больше, и когда всё придёт в норму. И также объясню, почему для экономии выбрали ту или иную область, а не другую.

Алексей — готов взять кредит или ипотеку только в критичной ситуации

Я бы не брал кредит или ипотеку при том условии, что придётся сильно затянуть пояса. Но даже если бы брать пришлось, то, опять же, стоит честно рассказать ребёнку о ситуации, мол, есть непредвиденные обстоятельства, из-за которых я вынужден взять большую сумму в кредит. Достаточно долгое время придётся жить скромнее обычного. Скорее всего, ребёнок поймёт, пусть и не будет этому рад.

Олег Ивахнов — объясняет причины падения доходов и даёт понять, что теперь тратить меньше будет вся семья, а не только он

Во время карантина у меня доход упал в два раза и пришлось в чём-то ужиматься. Дочь пока не знакома с деньгами, а сыну объяснил, как есть. Денег стало меньше, следовательно, тратить мы тоже будем меньше. Мы все и он в том числе. Никому это не нравится, но что поделать?

Сыну Олега девять лет

Что говорит специалист по финансам

Быть честным — это лучший способ объяснить ребёнку, что происходит и какие задачи стоят перед семьёй. Это может быть связано с ипотекой, падением доходов, непредвиденными расходами и другими финансовыми трудностями, которые у каждого человека в жизни случаются. Не надо замалчивать, но и не надо использовать негативную тональность, чтобы не формировать у детей ограничивающих установок по отношению к деньгам.

Чтобы иметь свою родительскую уверенность в финансах семьи, важно планировать и учитывать риски, взвешивать все решения, тогда вы легко сможете показать ребёнку, что есть план выхода из текущей ситуации и все ограничения временны, и вы как родитель делаете всё от вас зависящее, чтобы семья жила в достатке.

Ситуация 7 — дети и разные валюты

Вы поехали в другую страну отдыхать. С ценников «пропали» привычные сотни рублей, вместо них десятки евро или другая валюта. Ребёнок просит купить игрушку/покататься на аттракционах, цена которых кусается при переводе в рубли. Как объяснить?

Анастасия Маркова — наглядно покажет разницу между валютами

Очень просто объяснить: кладём один евро и рядом насыпаем кучу рублей. Предлагаем сравнить. Маленькому ребёнку я поясню с помощью условных названий — это монета золотая, эта — медная, цены в золотых, а у нас только медные. Старшая ориентируется в курсах валют примерно с 12 лет.

Александр — настроен оптимистично

Повод поупражняться в умножении, чтобы ребёнок представлял цену в понятных единицах.

Илья Чекальский — объяснит свои чувства и предложит компромисс

«Малыш, в этой стране используется другая валюта, мне было бы комфортно тратить не больше двух евро на мороженое и у нас есть примерно 50 евро на аттракционы в этом парке, давай постараемся выбрать самое интересное?

Почему здесь так дорого? Потому что в этой стране люди зарабатывают больше денег в среднем, то есть и оператор аттракциона и рабочий завода, на котором производят игрушки зарабатывает больше, поэтому и аттракционы и игрушки дороже.

Я очень рад, что мы можем приехать сюда и посмотреть, как живут люди в других странах, даже если мы не можем себе позволить кататься тут весь день, мне кажется это очень интересным. Кстати, пойдём потом устроим поиск самой лучшей детской площадки в этом городе?».

Денис — воспитывает в дочери любовь к математике

У нас дочка в свои шесть лет уже очень неплохо считает — оперирует в уме сотнями и тысячами. Поэтому будет несложно объяснить ей, что эти цены не в рублях, а в другой валюте. И что в каждая единица этой валюты равно какому-то количеству рублей. Для простоты расчёта можно округлить эту цифру до какого-то круглого числа. И попросить ребёнка посчитать, сколько это будет в рублях. Помочь, если нужно. Это будет, во-первых, зарядкой для ума — при виде цены ребёнок будет пытаться перевести её в рубли, а во-вторых — ребёнок будет понимать цену в рублях и примерно понимать её масштаб.

Наталья — расскажет о трудном положении рубля в сравнении с другими валютами

Объясню, что в каждой стране своя валюта, которую умножением/делением можно переводить в валюту другой страны. И скажу, что наш рубль в очень фиговом положении относительно большинства из них. Наверное, сразу укажу лимит расходов в местной валюте. Ну или пусть переводит в рубли, если не лень.

Алексей — готов ограничить часть своих желаний ради радости ребёнка

Как же мне везёт, что младший всё хорошо понимает. Ситуацию можно именно так и объяснить, сказать, что ценник в валюте, а в пересчёте на рубли выходит дорого. Заодно можно рассказать о том, как вообще работает обмен валют и что такое валюты. В принципе, если цена не сильно кусается, то я могу ограничить часть своих хотелок ради желаний ребёнка. Главное, чтобы это не переходило рамки разумного. Всё же мы оба приехали отдохнуть, а не я или он один.

Олег Ивахнов — предложит ребёнку ни в чём себе не отказывать

А мы в отпуск приехали деньги экономить или удовольствие получать? Последние деньги трать не бойся. Будут ещё.

Что говорит специалист по финансам

Поездка, путешествие, отдых или даже семейные выходные в парке — это отличный способ прокачать финансовые навыки ребёнка. И к большой поездке, конечно, лучше готовиться через «маленькие выходные». Даже когда вы идёте на прогулку, у ребёнка может быть небольшой ограниченный бюджет, в рамках которого можно поразвлечься, выбрать, что поесть и решить, хватит ли денег на памятные сувениры. Так у детей формируется понимание, какие статьи расходов связаны с отдыхом и удовольствиями. Я не сторонник подхода «последние деньги трать, не бойся» и больше верю в разумное планирование бюджета поездки.

Второй вопрос — знакомство с другой валютой, курс которой отличается. Здесь можно начать с физического знакомства с банкнотами и монетами другой страны — как они выглядят, сопоставить их с рублями, как рекомендует один из родителей. Для детей путешествие — это отличный развивающий опыт, обязательно нужно им пользоваться не только для финансового развития, но и для навыков самостоятельности, для расширения кругозора.

Ситуация 8 — дети и чаевые

Вы пришли вместе в ребёнком в ресторан на семейный праздник. В конце торжества решили расплатиться наличными. Обслуживание было отличным и вы решаете оставить несколько процентов от суммы счета на чай. Ребёнок спрашивает, что это такое? Вы отвечаете, что это форма благодарности, принятая у взрослых. В ответ ребёнок спрашивает, может ли он «дать на чай» за то, что списал в школе? Как ответите?

Анастасия Маркова — не будет против идеи ребёнка, но предложит найти другой способ его отблагодарить

Поясню разницу между традиционными поощрением и благодарностью и оплатой труда. Поясню, что есть договорные отношения, когда один человек делает для другого услугу в обмен на деньги, и сделаю вывод, что он может отблагодарить товарища, но лучше предложить другу позаниматься вместе, чтоб подтянуть предмет, в обмен на коллективный поход в парк развлечений.

Александр — объяснит разницу, дав понять, что списывать — нехорошо

Разница между чаевыми официанту и однокласснику, давшему списать, в том, что официант честно работал и в использовании его услуг нет ничего бесчестного, а списывать — обманывать учителя.

Илья Чекальский — не против списывания, но за немонетарный подарок

Я бы посоветовал ограничиться немонетарным подарком, чтобы не провоцировать создание какой-то рыночной системы, где придётся платить за списывание в будущем. В школе работают немного другие механизмы, люди дают списывать и получают в ответ какие-то плюшки в виде хорошего отношения одноклассников, а официанту твоё хорошее отношение в общем-то безразлично, поэтому с ним отношения в другой плоскости, так же как было бы странно, если бы я принёс официанту в подарок ручку.

Денис — воспитывает в ребёнке привычку оставлять чаевые

Оставлять «на чай» в нашей семье считается безусловным правилом при любой возможности. Это правильно — благодарить людей за их сервис. В случае со списыванием — спорный вопрос — с точки зрения ребёнка это абсолютно то же самое, ведь человек оказал ему какую-то услугу и он хочет его отблагодарить за это. Но тут тонкость в том, что эта «услуга» не совсем честная.

За списывание ребёнка могут наказать, списывать — нехорошо, так как это замена работы собственного мозга. Надо постараться объяснить это ребёнку. Это даже, скорее, на уровне каких-то базовых установок ребёнка что такое хорошо и плохо. Думаю, что при наличии таких установок у него вряд ли возникнет такой вопрос, так как он будет понимать, что делает что-то нехорошее.

Наталья — не против идеи ребёнка отблагодарить одноклассника за списывание

В принципе, если он воспользовался чужим трудом, то он может заплатить определённый процент тому, кто выполнил эту работу. Так как человек, у которого он списал, делал домашку для себя, то тут речь идёт не о покупке услуги, но благодарность имеет место. Но в школе лучше всё-таки не деньгами. Шоколадку пусть подарит.

Алексей — не против, если ребёнок заплатит деньгами за списывание, но предложит альтернативу

Стоит объяснить, что есть места и ситуации, где разрешено давать на чай. Чаще всего, это обмен денег на какие-либо услуги. Если ребёнок готов платить наличкой за списывание, то пусть. Но всё же в подобных моментах лучше давать на чай не деньгами, а благодарить какой-то ответной услугой или приятной мелочью, типа сладостей. В ядре это ничем от чая не отличается.

Олег Ивахнов — разрешит ребёнку поблагодарить человека за возможность списать деньгами, но укажет на риски

Конечно, можешь дать на чай. Только будь готов, что впоследствии тебе придётся каждый раз это делать.

Что говорит специалист по финансам

С экономической точки зрения чаевые официанту и благодарность за списывание — это разные форматы социального взаимодействия. Объяснить ребёнку эту разницу — хорошая тактика в такой ситуации. Официант оказывает услугу в индустрии ресторанного бизнеса и гостеприимства, а чаевые — это принятый способ оплаты труда, надбавка за хороший сервис, за то, что мы получили удовольствие от приятного обслуживания.

Тот, кто даёт списывать в школе оказывает медвежью услугу, и следует хорошо подумать, нужна она тебе или нет. Если ребёнок понимает разницу, но всё же ситуация произошла и он хочет отблагодарить своего «помощника», то я согласна с родителями, что это может быть неденежная форма и лучше, если это будет единичный случай.

Материал создан в рамках спецпроекта про осознанное родительство «Меня волнует» соцсети «Одноклассники».