Холодное лето 2020-го: как редакция TJ провела три месяца пандемии Материал редакции
Не так уж и плохо, на самом деле.
Лето 2020 года мы определённо не забудем — как и весь этот очень странный год. Редакция много работала, проводила отпуска не так, как планировала ещё полгода назад, открывала новые точки на карте и вспоминала позабытые увлечения.
Рассказываем, как мы провели это лето, и готовимся к не менее своеобразной осени.
Сергей Звезда
Поиск логики в «коронавирусных» правилах в России — это несколько сложное занятие, особенно из Петербурга, где решения властей на всех этапах неизбежно сравниваются с Москвой. Поэтому этим летом стало понятно: в условиях без карантина и строгих запретов каждый сам взвешивает риски и определяет, будет ли он остерегаться Covid-19.
Просидев около трёх месяцев дома, в июне я (осторожно) выбирался на улицу, в июле ездил в Карелию, а в августе вёл себя ещё менее опасливо — ходил на стадион смотреть футбол, посещал кафе и музеи. Каждый раз, когда я выбираюсь «в люди», мне неловко и дискомфортно — и я не до конца понимаю логику даже собственных решений, в том числе находясь в маске и с антисептиком.
Ах да, текст же выходит 1 сентября. Вместо ностальгии по школе меня до сих пор достают несколько привязанностей, с которыми я, пожалуй, свыкся. Мысленно представляя неделю, я всё ещё вижу школьный дневник. Воспоминаний, связанных с ретро-гаджетами, вообще не счесть. А чем ближе дата, тем хуже мне становится из-за непрочитанного списка книг. Этого слишком мало для полноценной ностальгии. К тому же в послешкольной жизни окончание лета больше не означает что-то обязательно трагичное.
Роман Персианинов
Пандемия спутала планы многим, и я — не исключение. В конце марта в Петербурге всё закрыли, и я вернулся в Тюмень. Как тогда казалось, на месяц-полтора, но на дворе сентябрь, а улетаю обратно я только сейчас. Основные причины такой задержки — в Петербурге долгое время не открывали спортивный клуб, куда я хожу, из рабочего офиса исчезли все коллеги, и в городе меня особо ничего не держало. Зато в родной город по схожим причинам съехались многие друзья, а такое случается крайне редко.
У этого лета был свой особенный дух радостной атмосферы, словно время резко замедлилось, позволив многое, что казалось невозможным ранее. Кроме этого, мне нечем похвастать — когда я не был с друзьями, то читал, а иногда — играл в видеоигры. Не знаю, насколько сильно на это повлияла пандемия. Она прошла мимо как меня, так и моих друзей, по сути так и оставшись лишь чем-то далёким и скорее раздражающим, потому что многие места временно закрылись (хотя в Тюмени всё открыли довольно оперативно). А лето как лето — тёплое и доброе.
На фото — часть книг, которыми я загрузил себя летом.
Анна Бегиашвили
Очень трудно понять, что здесь писать, потому что я толком не помню, как и когда началось лето. Карантинная весна перетекла в него очень плавно. Кажется, было больше хорошего: рисование, книжки, велосипед. Из-за пандемии моя семья впервые за много лет не уехала на лето в Грузию и была со мной в день рождения.
День рождения вышел на удивление отличным, хотя большую его часть я провела, работая дома в одиночестве. Было много сюрпризов, и я получила один из самых крутых подарков — новую скрипку (она синяя!). Ещё этим летом я обгорела у суда во время приговора Серебренникову, научилась готовить суп-пюре и просидела до утра в ОВД с замечательными людьми, вышедшими против поправок к Конституции. А, точно, ещё проголосовала против поправок. Это как будто было уже очень давно.
Запланированная поездка в Беларусь сорвалась из-за коронавируса. Если бы не это, попала бы туда как раз к выборам и началу протестов. Зато удалось съездить в Калининград, впервые увидеть Балтийское море и вживую послушать орган. Под конец августа успела переехать в такую уютную квартиру, что одно это можно считать успешным итогом лета.
В общем, несмотря ни на что, приятных воспоминаний у меня осталось достаточно. Но если судить не по личным, а по мировым событиям, это лето такое же тяжёлое, как весь 2020 год.
Ольга Щербинина
В это лето поместилось несколько счастливых дней (в первую очередь те, в которые я уезжала из города), чуть больше — мрачных, очень много работы и кофе. Литры кофе в компании дорогих подруг. Происходящее в последние месяцы сильно меня «заземлило» — если прошлое лето было феерией и бесконечной вечеринкой, в этом году случилось всего три-четыре выхода «в люди». Круг общения сузился до самых близких, а любой контакт за его пределами требует усилия. Хорошо это или плохо, я пока не решила.
Все мои разрушившиеся планы были на весну, так что на лето я просто не успела ничего придумать, а потом и желания не было. Главное, что я сделала, — после отмены двухнедельного карантина прыгнула в самолёт и полетела в Тулу (точнее, в Калугу, в Туле же нет аэропорта, а жаль). Душевный спокойный город, из которого не хотелось уезжать в осточертевший липкий Краснодар.
Были две поездки к родне в Майкоп, вторая особенно удалась — мы редко видимся всей семьёй, поэтому здорово, что получилось собраться. Завершающим аккордом стал Новороссийск — люблю его и люблю море, для меня это лучшее лекарство от хандры. В целом главные чувства к этому часу — бесконечная усталость и постоянное раздражение. Надеюсь, осень будет поспокойнее.
Дамир Камалетдинов
Это лето я запомню как самое странное в моей жизни. Хотя я уже очень давно закончил учёбу, для меня летние месяцы до сих пор связаны с каким-то душевным отдыхом: я привык, что мир замедляется, можно немного выдохнуть и подготовиться к ударной работе до Нового года. Но не в этом году.
Я не самый большой любитель крупных вечеринок, но именно этим летом хотелось почаще выбираться куда-то с друзьями, посещать какие-то мероприятия и проводить выходные прямо как в кино про американских подростков. Примерно половину лета я провёл в странном «анабиозе»: вроде ограничения начали снимать, но сходить было некуда. Один раз мне всё же удалось выбраться на уикенд небольшой компанией на дачу и отлично провести время, но мир вокруг не слишком расслабился — традиционной «передышки» не было, кажется, ни у кого.
Пандемия повлияла и на возможность встречаться с коллегами: обычно мы собирались вместе как минимум на VK Fest, либо устраивали отдельный сбор. Но в этом году летом я ни разу не видел никого из редакции TJ, планы на корпоратив тоже канули в лету.
На некоторые вещи пандемия вообще не повлияла — например, на мой традиционный отдых у бабушки в деревне. В августе я взял длинный отпуск на 10 дней и отправился в Нижегородскую область, где в итоге задержался на три недели.
Там я много гулял на природе и катался на велосипеде по соседним сёлам с другом детства, высыпался, смотрел фильмы, успешно подготовился к полумарафону, который пробежал, уже вернувшись в город (и об этом скоро будет отдельный текст). А под конец отдыха к нам приехала двоюродная сестра с маленькими племянниками, которых я до этого никогда не видел.
В итоге пожалел, что уехал: мог бы сейчас писать текст из этого райского места. Это стало самым позитивным воспоминанием за всё лето, настоящая отдушина на фоне всего вокруг.
Дарья Лейзаренко
Этим летом, очевидно, никуда поехать не удалось. Поэтому почти весь свой отпуск я провела на даче. В юности я всей душой ненавидела это место — плохой интернет, комары, жара, грядки, телевизор с двумя каналами, отсутствие водопровода. Но в 2020 году временный дауншифтинг кажется скорее благом, чем недостатком, поэтому я собрала вещи и поехала на трёхчасовой электричке помогать полоть грядки.
Моя дача находится очень далеко от города в маленькой деревне, где постоянно живёт около пятнадцати человек. Пространства большие, поэтому тишина здесь обеспечена. А по главной дороге можно ходить весь день и не встретить не единой живой души, кроме лающих собак. В общем-то, прекрасное место для медитаций и побега от реальности.
А эти самые грядки теперь не кажутся непосильным бременем — наоборот, они отлично помогают отвлекаться от постоянного умственного труда. А ещё несколько часов с тяпкой на картофельном поле дарят отличный загар и необходимую физическую нагрузку. Помимо увлекательных огородных занятий, я успела покататься на ржавом велосипеде, поулыбаться машинисту поезда, поесть шашлыки, пособирать цветы, побегать в лесу от комаров, полежать на раскладушке с книжкой и попариться в бане. Баня, кстати, теперь кажется не адом на земле, а прикольной СПА-процедурой. В целом оцениваю это лето в 3/10, не советую.
Екатерина Кузнецова
Лето прошло отлично — и я почти не заметила присутствие коронавируса. Правда, он изменил мои планы на отдых. Хотела поехать в Грузию, но вместо этого отправилась сначала на неделю к родителям на Кавказ в город Новопавловск, а затем в Краснодар к родственникам.
На Кавказе прекрасно: ела ягоды и фрукты прямо с деревьев во дворе, спала до обеда и гуляла по улицам из щебня. На день съездила в Пятигорск — радовалась и грустила одновременно. Круто, что у нас есть город с такой природой, горами и дореволюционной архитектурой из песчаника, не круто — всё это уродуют «рыночной» застройкой из дешёвых материалов.
В Краснодаре я в основном проводила время с племянником (поняла, что в ближайшие годы не хочу детей, хотя безумно его люблю), много ела и гуляла. Парк Галицкого — просто восторг, центр города вечером — тоже. Кстати, краснодарцы, зачем вам столько кофеен?
Вернулась в Москву и ощутила уже прохладный осенний ветерок. Поняла, что теперь тепло можно ждать только в мае, и в очередной раз задумалась о переезде в тёплую Грузию. Осталось дождаться открытия границ.
Артём Мазанов
Из-за пандемии коронавируса июнь пролетел незаметно — его я практически провел в любимом Мурино, побывав за его пределами только на параде Победы и на даче. Так как фитнес-клубы закрылись, начал снова бегать, поставив себе цель пробежать полумарафон с хорошим результатом. Пока цель не выполнил, так как забег отменили.
Июль начался со встречи с юзерами TJ — девять человек несколько часов провели на берегу Финского залива, кушая упавшие сосиски и употребляя пиво. Остальные дни второго месяца лета были уже интереснее июньских — много разных встреч, поездки и белые ночи в Петербурге.
Самый запоминающийся момент лета — отпуск, который я провёл на даче, пропустив все основные события в Белоруссии. По традиции, каждый год мы с друзьями собираемся именно там, выбираясь с палатками на природу. В этот раз добавилась ещё поездка в Вепсский лес, где, как оказалось, не особо-то и интересно (если не ехать на несколько дней). Оттуда остались только пара красивых фотографий и воспоминания о поездке. Сам отпуск получился очень насыщенным, так как провёл его практически без интернета — планирую повторить это и в следующем году, желательно конечно, без новых вирусов.
Евгений Кузьмин
Так вышло, что именно в начале июня я по сути вышел из коронавирусной самоизоляции — нет, я не сидел дома всё это время, но несколько месяцев провёл за городом с семьёй, о чём вообще не жалею. По сути, из-за этого только летом я столкнулся с бесконтактными доставками, пропусками (совсем недолго), закрытыми ТЦ и прочими атрибутами новой жизни. С другой стороны, именно тогда я снова увидел друзей, по которым изрядно соскучился с марта.
Несмотря на пандемию, лето всё ещё остаётся летом. Закрытые границы для меня проблемой не стали, но и внутри России меня путешествовать не потянуло. Устав от новостного фона, ушёл в длинный отпуск: много гулял (тем более, что в общественный транспорт не особо хотелось лезть), общался с людьми и играл в любимый баскетбол. Неужели нужно что-то ещё?
А напоследок я переехал из города, где прожил последние восемь лет. Было довольно сложно решиться, и для меня это некий шаг в неизвестность — не знаю, что из этого выйдет. Но тем и интереснее: такой встряски в моей жизни очень давно не было. Посмотрим, что по этому поводу скажу в итогах года! Хотя там и без этого будет, что подводить.
Ольга Жигулина
Смешно и грустно вспоминать о планах на этот год, которым не суждено было сбыться. Но лето было, на самом деле, довольно хорошим.
Не буду оригинальной, главным открытием года для меня стал внутренний микро-туризм, все эти поездки выходного дня безо всяких самолётов и паспортного контроля. Их было довольно много, из самых сильных впечатлений — Ярославль (я там уже была, и мне снова понравилось) и Калязин.
В самом Калязине, если что, делать особенно нечего, зато там есть затопленная колокольня. Во время создания Угличского водохранилища в первой половине прошлого века часть города оказалась в зоне затопления; собор разобрали, а колокольню оставили в качестве маяка. Можно найти старые фотографии и видео, на которых она поднимается прямо из воды — совершенно магическое зрелище. Правда, после того, как лопнул фундамент, под колокольню насыпали островок, на котором уже успели вырасти кусты.
Туда можно доплыть на лодке (аренда обойдётся в 500 рублей, можно найти дешевле), походить вокруг колокольни, посидеть на песке и послушать Волгу. Очень рекомендую.
Зря обратно отредачил
tldr
На цепях у батареи
Крутая шутка!
Крутой отзыв!
И главное свежая!
Кстати, краснодарцы, зачем вам столько кофеен?
чтобы пить литры кофе с дорогими подругами! а на самом деле чёрт их знает, открывают и открывают. видимо, спрос есть
Только сейчас, читая слова Оли про несбывшиеся планы, вспомнил о своих громадных планах на лето: хотел съездить в две европейских страны, а теперь, после переноса мероприятий, у меня впервые есть билеты на что-то, что состоится через год
*должны, вероятно и возможно, состояться, если звёзды сойдутся, боги не помешают, а листочков клевера окажется нужное количество
Я просрал весь шенген... в августе закончился