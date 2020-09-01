Не так уж и плохо, на самом деле.

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Лето 2020 года мы определённо не забудем — как и весь этот очень странный год. Редакция много работала, проводила отпуска не так, как планировала ещё полгода назад, открывала новые точки на карте и вспоминала позабытые увлечения.

Рассказываем, как мы провели это лето, и готовимся к не менее своеобразной осени.

Сергей Звезда

Поиск логики в «коронавирусных» правилах в России — это несколько сложное занятие, особенно из Петербурга, где решения властей на всех этапах неизбежно сравниваются с Москвой. Поэтому этим летом стало понятно: в условиях без карантина и строгих запретов каждый сам взвешивает риски и определяет, будет ли он остерегаться Covid-19.

Просидев около трёх месяцев дома, в июне я (осторожно) выбирался на улицу, в июле ездил в Карелию, а в августе вёл себя ещё менее опасливо — ходил на стадион смотреть футбол, посещал кафе и музеи. Каждый раз, когда я выбираюсь «в люди», мне неловко и дискомфортно — и я не до конца понимаю логику даже собственных решений, в том числе находясь в маске и с антисептиком.

Ах да, текст же выходит 1 сентября. Вместо ностальгии по школе меня до сих пор достают несколько привязанностей, с которыми я, пожалуй, свыкся. Мысленно представляя неделю, я всё ещё вижу школьный дневник. Воспоминаний, связанных с ретро-гаджетами, вообще не счесть. А чем ближе дата, тем хуже мне становится из-за непрочитанного списка книг. Этого слишком мало для полноценной ностальгии. К тому же в послешкольной жизни окончание лета больше не означает что-то обязательно трагичное.

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Роман Персианинов

Пандемия спутала планы многим, и я — не исключение. В конце марта в Петербурге всё закрыли, и я вернулся в Тюмень. Как тогда казалось, на месяц-полтора, но на дворе сентябрь, а улетаю обратно я только сейчас. Основные причины такой задержки — в Петербурге долгое время не открывали спортивный клуб, куда я хожу, из рабочего офиса исчезли все коллеги, и в городе меня особо ничего не держало. Зато в родной город по схожим причинам съехались многие друзья, а такое случается крайне редко.

У этого лета был свой особенный дух радостной атмосферы, словно время резко замедлилось, позволив многое, что казалось невозможным ранее. Кроме этого, мне нечем похвастать — когда я не был с друзьями, то читал, а иногда — играл в видеоигры. Не знаю, насколько сильно на это повлияла пандемия. Она прошла мимо как меня, так и моих друзей, по сути так и оставшись лишь чем-то далёким и скорее раздражающим, потому что многие места временно закрылись (хотя в Тюмени всё открыли довольно оперативно). А лето как лето — тёплое и доброе.

На фото — часть книг, которыми я загрузил себя летом.

Анна Бегиашвили

Очень трудно понять, что здесь писать, потому что я толком не помню, как и когда началось лето. Карантинная весна перетекла в него очень плавно. Кажется, было больше хорошего: рисование, книжки, велосипед. Из-за пандемии моя семья впервые за много лет не уехала на лето в Грузию и была со мной в день рождения.

День рождения вышел на удивление отличным, хотя большую его часть я провела, работая дома в одиночестве. Было много сюрпризов, и я получила один из самых крутых подарков — новую скрипку (она синяя!). Ещё этим летом я обгорела у суда во время приговора Серебренникову, научилась готовить суп-пюре и просидела до утра в ОВД с замечательными людьми, вышедшими против поправок к Конституции. А, точно, ещё проголосовала против поправок. Это как будто было уже очень давно.

Запланированная поездка в Беларусь сорвалась из-за коронавируса. Если бы не это, попала бы туда как раз к выборам и началу протестов. Зато удалось съездить в Калининград, впервые увидеть Балтийское море и вживую послушать орган. Под конец августа успела переехать в такую уютную квартиру, что одно это можно считать успешным итогом лета.

В общем, несмотря ни на что, приятных воспоминаний у меня осталось достаточно. Но если судить не по личным, а по мировым событиям, это лето такое же тяжёлое, как весь 2020 год.

Ольга Щербинина

В это лето поместилось несколько счастливых дней (в первую очередь те, в которые я уезжала из города), чуть больше — мрачных, очень много работы и кофе. Литры кофе в компании дорогих подруг. Происходящее в последние месяцы сильно меня «заземлило» — если прошлое лето было феерией и бесконечной вечеринкой, в этом году случилось всего три-четыре выхода «в люди». Круг общения сузился до самых близких, а любой контакт за его пределами требует усилия. Хорошо это или плохо, я пока не решила.

Все мои разрушившиеся планы были на весну, так что на лето я просто не успела ничего придумать, а потом и желания не было. Главное, что я сделала, — после отмены двухнедельного карантина прыгнула в самолёт и полетела в Тулу (точнее, в Калугу, в Туле же нет аэропорта, а жаль). Душевный спокойный город, из которого не хотелось уезжать в осточертевший липкий Краснодар.

Были две поездки к родне в Майкоп, вторая особенно удалась — мы редко видимся всей семьёй, поэтому здорово, что получилось собраться. Завершающим аккордом стал Новороссийск — люблю его и люблю море, для меня это лучшее лекарство от хандры. В целом главные чувства к этому часу — бесконечная усталость и постоянное раздражение. Надеюсь, осень будет поспокойнее.

Дамир Камалетдинов

Это лето я запомню как самое странное в моей жизни. Хотя я уже очень давно закончил учёбу, для меня летние месяцы до сих пор связаны с каким-то душевным отдыхом: я привык, что мир замедляется, можно немного выдохнуть и подготовиться к ударной работе до Нового года. Но не в этом году.

Я не самый большой любитель крупных вечеринок, но именно этим летом хотелось почаще выбираться куда-то с друзьями, посещать какие-то мероприятия и проводить выходные прямо как в кино про американских подростков. Примерно половину лета я провёл в странном «анабиозе»: вроде ограничения начали снимать, но сходить было некуда. Один раз мне всё же удалось выбраться на уикенд небольшой компанией на дачу и отлично провести время, но мир вокруг не слишком расслабился — традиционной «передышки» не было, кажется, ни у кого.

Пандемия повлияла и на возможность встречаться с коллегами: обычно мы собирались вместе как минимум на VK Fest, либо устраивали отдельный сбор. Но в этом году летом я ни разу не видел никого из редакции TJ, планы на корпоратив тоже канули в лету.

На некоторые вещи пандемия вообще не повлияла — например, на мой традиционный отдых у бабушки в деревне. В августе я взял длинный отпуск на 10 дней и отправился в Нижегородскую область, где в итоге задержался на три недели.

Там я много гулял на природе и катался на велосипеде по соседним сёлам с другом детства, высыпался, смотрел фильмы, успешно подготовился к полумарафону, который пробежал, уже вернувшись в город (и об этом скоро будет отдельный текст). А под конец отдыха к нам приехала двоюродная сестра с маленькими племянниками, которых я до этого никогда не видел.

В итоге пожалел, что уехал: мог бы сейчас писать текст из этого райского места. Это стало самым позитивным воспоминанием за всё лето, настоящая отдушина на фоне всего вокруг.

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Дарья Лейзаренко

Этим летом, очевидно, никуда поехать не удалось. Поэтому почти весь свой отпуск я провела на даче. В юности я всей душой ненавидела это место — плохой интернет, комары, жара, грядки, телевизор с двумя каналами, отсутствие водопровода. Но в 2020 году временный дауншифтинг кажется скорее благом, чем недостатком, поэтому я собрала вещи и поехала на трёхчасовой электричке помогать полоть грядки.

Моя дача находится очень далеко от города в маленькой деревне, где постоянно живёт около пятнадцати человек. Пространства большие, поэтому тишина здесь обеспечена. А по главной дороге можно ходить весь день и не встретить не единой живой души, кроме лающих собак. В общем-то, прекрасное место для медитаций и побега от реальности.

А эти самые грядки теперь не кажутся непосильным бременем — наоборот, они отлично помогают отвлекаться от постоянного умственного труда. А ещё несколько часов с тяпкой на картофельном поле дарят отличный загар и необходимую физическую нагрузку. Помимо увлекательных огородных занятий, я успела покататься на ржавом велосипеде, поулыбаться машинисту поезда, поесть шашлыки, пособирать цветы, побегать в лесу от комаров, полежать на раскладушке с книжкой и попариться в бане. Баня, кстати, теперь кажется не адом на земле, а прикольной СПА-процедурой. В целом оцениваю это лето в 3/10, не советую.

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Екатерина Кузнецова

Лето прошло отлично — и я почти не заметила присутствие коронавируса. Правда, он изменил мои планы на отдых. Хотела поехать в Грузию, но вместо этого отправилась сначала на неделю к родителям на Кавказ в город Новопавловск, а затем в Краснодар к родственникам.

На Кавказе прекрасно: ела ягоды и фрукты прямо с деревьев во дворе, спала до обеда и гуляла по улицам из щебня. На день съездила в Пятигорск — радовалась и грустила одновременно. Круто, что у нас есть город с такой природой, горами и дореволюционной архитектурой из песчаника, не круто — всё это уродуют «рыночной» застройкой из дешёвых материалов.

Пятигорск в районе Верхнего рынка

В Краснодаре я в основном проводила время с племянником (поняла, что в ближайшие годы не хочу детей, хотя безумно его люблю), много ела и гуляла. Парк Галицкого — просто восторг, центр города вечером — тоже. Кстати, краснодарцы, зачем вам столько кофеен?

Вернулась в Москву и ощутила уже прохладный осенний ветерок. Поняла, что теперь тепло можно ждать только в мае, и в очередной раз задумалась о переезде в тёплую Грузию. Осталось дождаться открытия границ.

Краснодар, парк Галицкого

Артём Мазанов

Из-за пандемии коронавируса июнь пролетел незаметно — его я практически провел в любимом Мурино, побывав за его пределами только на параде Победы и на даче. Так как фитнес-клубы закрылись, начал снова бегать, поставив себе цель пробежать полумарафон с хорошим результатом. Пока цель не выполнил, так как забег отменили.

Июль начался со встречи с юзерами TJ — девять человек несколько часов провели на берегу Финского залива, кушая упавшие сосиски и употребляя пиво. Остальные дни второго месяца лета были уже интереснее июньских — много разных встреч, поездки и белые ночи в Петербурге.

Самый запоминающийся момент лета — отпуск, который я провёл на даче, пропустив все основные события в Белоруссии. По традиции, каждый год мы с друзьями собираемся именно там, выбираясь с палатками на природу. В этот раз добавилась ещё поездка в Вепсский лес, где, как оказалось, не особо-то и интересно (если не ехать на несколько дней). Оттуда остались только пара красивых фотографий и воспоминания о поездке. Сам отпуск получился очень насыщенным, так как провёл его практически без интернета — планирую повторить это и в следующем году, желательно конечно, без новых вирусов.

Евгений Кузьмин

Так вышло, что именно в начале июня я по сути вышел из коронавирусной самоизоляции — нет, я не сидел дома всё это время, но несколько месяцев провёл за городом с семьёй, о чём вообще не жалею. По сути, из-за этого только летом я столкнулся с бесконтактными доставками, пропусками (совсем недолго), закрытыми ТЦ и прочими атрибутами новой жизни. С другой стороны, именно тогда я снова увидел друзей, по которым изрядно соскучился с марта.

Несмотря на пандемию, лето всё ещё остаётся летом. Закрытые границы для меня проблемой не стали, но и внутри России меня путешествовать не потянуло. Устав от новостного фона, ушёл в длинный отпуск: много гулял (тем более, что в общественный транспорт не особо хотелось лезть), общался с людьми и играл в любимый баскетбол. Неужели нужно что-то ещё?

А напоследок я переехал из города, где прожил последние восемь лет. Было довольно сложно решиться, и для меня это некий шаг в неизвестность — не знаю, что из этого выйдет. Но тем и интереснее: такой встряски в моей жизни очень давно не было. Посмотрим, что по этому поводу скажу в итогах года! Хотя там и без этого будет, что подводить.

Ольга Жигулина

Смешно и грустно вспоминать о планах на этот год, которым не суждено было сбыться. Но лето было, на самом деле, довольно хорошим.

Не буду оригинальной, главным открытием года для меня стал внутренний микро-туризм, все эти поездки выходного дня безо всяких самолётов и паспортного контроля. Их было довольно много, из самых сильных впечатлений — Ярославль (я там уже была, и мне снова понравилось) и Калязин.

В самом Калязине, если что, делать особенно нечего, зато там есть затопленная колокольня. Во время создания Угличского водохранилища в первой половине прошлого века часть города оказалась в зоне затопления; собор разобрали, а колокольню оставили в качестве маяка. Можно найти старые фотографии и видео, на которых она поднимается прямо из воды — совершенно магическое зрелище. Правда, после того, как лопнул фундамент, под колокольню насыпали островок, на котором уже успели вырасти кусты.

Туда можно доплыть на лодке (аренда обойдётся в 500 рублей, можно найти дешевле), походить вокруг колокольни, посидеть на песке и послушать Волгу. Очень рекомендую.