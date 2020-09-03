Истории
Екатерина Кузнецова
3238

Годовщина теракта в Беслане: материалы, которые помогут больше узнать о трагедии, унёсшей жизни 334 человек Материал редакции

Статьи, фоторепортажи и документальные фильмы о хронологии событий, воспоминаниях выживших и о том, как теракт повлиял на российскую политику.

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Фото «Фотохронограф»

В сентябре 2004 года в Беслане произошёл теракт, по официальным данным, унёсший жизни 334 человек, включая 186 детей. Во время школьной линейки 1 сентября в средней школе №1 террористы Шамиля Басаева захватили 1128 заложников, три дня удерживая их без еды и практически без воды в тесном актовом зале школы.

Тогда вся страна следила за происходящим в Северной Осетии, а жители Беслана проводили у захваченной школы дни и ночи. Здание штурмовали в ночь на 4 сентября — именно во время штурма погибла треть заложников, а также некоторые сотрудники спецназа.

Трагедию до сих пор окружает много споров: кому стоило идти на переговоры с террористами и стоило ли вообще, можно ли было избежать случившегося, и какие ошибки российских властей привели к страшным событиям. На эти вопросы регулярно стараются ответить журналисты. К очередной годовщине теракта TJ собрал ссылки на статьи, подкасты, фоторепортажи и документальные фильмы по теме.

Документальные фильмы

  • Документальный фильм «Новой Газеты» «Школа номер один», рассказывающий не только о трагедии, но и почему власти постарались о ней «поскорее забыть». Журналисты сделали акцент на том, как россияне приняли «правила игры» государства после теракта, а также, как нынешняя политическая система выросла из теракта;
  • Фильм-расследование «Дождя», снятый в 2014 году, рассказывает о хронологии событий — по словам родственников погибших и пострадавших. Журналист Родион Чепель пообщался с женщинами Осетии, которые десять лет боролись за честное расследование трагедии;
  • Выпуск «День незнаний» на YouTube-канале «Осторожно, Собчак». Журналистка пообщалась с матерями погибших детей, попыталась разобраться в несостыковках в расследовании трагедии и в том, почему государство не оказывает должную помощь пострадавшим;
  • Фильм Би-би-си «Дети Беслана» 2005 года — интервью с детьми, выжившими в захваченной школе, чередуются с кадрами, снятыми террористами;
  • Документальный фильм 2006 года американского телеканала Showtime о подробностях трагедии с интервью заложников и кадрами из захваченной школы. Фильм озвучивала актриса Джулия Робертс;
  • К пятнадцатилетию трагедии Юрий Дудь снял трёхчасовой выпуск на YouTube. Журналист пообщался с выжившими о событиях тех дней и о том, как сейчас государство помогает пострадавшим. В выпуске разобрались, почему в России не ведут переговоры с террористами, а также как теракт изменил страну. Это один из самых популярных роликов Дудя — к 3 сентября он набрал больше 21 миллионов просмотров, а после его выхода у одной из героинь фильма, разводившей фиалки, раскупили все цветы;

Подкасты

  • Подкаст писателя Алексея Поляринова для Afisha Daily о том, как устроена память о трагедиях в России и почему важно говорить про теракт в Беслане;
  • Подкаст интервью «Медузы» с журналистами, освещавшими события в Беслане;
  • Воспоминания журналистов в эфире Би-би-си о «самом драматичном опыте в своей карьере» — репортаже из Беслана. Подкаст на английском языке;
  • Подкаст Disaster Area на английском языке о теракте в Беслане со стороны. Ведущие говорят о трагедиях и о том, почему они произошли, как люди на них реагировали и что сделали, чтобы они не повторялись;

Тексты

  • Тоже интервью «Медузы» с журналистами, но в тексте и с фотографиями. Присутствовавшие в Беслане во время теракта рассказали, что знали о возможной трагедии ещё в августе, о «душераздирающем вое», который повис над городом после захвата школы и нескольких днях отсутствия информации о том, что происходит в школе;
  • Почасовая текстовая хронология событий с 1 по 4 сентября от журналиста The New York Times на русском и английском языке;
  • Материал «Ленты.ру», написанный спустя 4 дня после штурма бесланской школы — о захвате, осаде и штурме;
  • Монологи выживших заложников спустя 10 лет после трагедии в материале «Сноба»;
  • Текст «Новой Газеты» о расследовании теракта и решении ЕСПЧ, что Россия не представила «удовлетворительных и убедительных доказательств» того, что использовала только необходимые и соразмерные средства для спасения людей;
  • Доклад «Беслан: правда заложников» бывшего депутата Госдумы, профессора, доктора технических наук и члена парламентской комиссии по расследованию трагедии в Беслане Юрия Савельева. Он не согласился с версией следствия, поэтому провёл собственное расследование, основываясь на показаниях заложников и свидетелей, фотодокументах и анализе заключений экспертиз;
  • Пост Залины Багозовой, которой удалось сбежать во время захвата заложников. О потере членов семьи, о том, как город переживал трагедию и почему нужно помнить о случившемся;
  • Перевод расследования «Бесланское досье» немецкого издания Der Spiegel. Для восстановления подробной хроники событий журналисты общались с пострадавшими, родственниками погибших и террористов, бойцами спецназа и политиками;
  • Материал Time о доказательствах версии о вине российских властей в теракте в Беслане, а также интервью с пострадавшими спустя 10 лет после трагедии;
  • Монолог учительницы младших классов для The Guardian — о трёх днях в захваченной школе, потере отца и восстановлении после трагедии;
  • Интервью The Guardian с матерью троих детей, двое из которых погибли из-за взрывов в школе;

Книги

  • Книга «Форпост. Беслан и его заложники» журналистки «Коммерсанта» Ольги Алленовой, присутствовавшей в Беслане во время теракта. Алленова пообщалась со свидетелями трагических событий, и рассказала, как маленький осетинский город живёт спустя 15 лет после теракта;
  • В книге Мурата Кабоева «Огненный шар» описаны события трёх дней захвата школы, содержатся записи дневников пострадавших, рассуждения о том, кто же виноват в трагедии и подробности суда над выжившим террористом;
  • Ещё одна книга бесланского автора Мурата Кабоева «Плакал дождь осенними слезами» — о семьях погибших и пострадавших с интервью и фотографиями;

Фоторепортажи

Внимание, материалы по ссылкам ниже могут содержать чувствительный контент.

  • Фоторепортажи трагедии в Беслане и траурных мероприятий от Reuters, Associated Press, РБК, сайта «Фотохронограф» и фотокорреспондента «Комсомольской правды» Владимира Веленгурина с его комментариями: «Труднее всего было снимать детей, мёртвых детей. Это настоящий ужас»;
  • Издание «Такие дела» собрало фотографии захваченной бесланской школы спустя две недели после после трагедии — фотографа Джеймса Хилла;
  • Обложка журнала Time с фотографией мальчика, пострадавшего в бесланском теракте.

#теракт #медиа #кино #соцсети #подкасты

Екатерина Кузнецова PLUS
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126 комментариев
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Откровенный Паша

13

Да что ж такое. Эта тема всегда в горле ком вызывает

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Екатерина Кузнецова

Откровенный
5

да, ужасно. главное не смотри фото — я рыдала весь вечер

Ответить

Откровенный Паша

Екатерина
8

Я все их видела, наверное. Но вот пересматривать не буду. Потому что вот они у меня вызывают лютую ненависть по отношению к одному конкретному человеку

Ответить

alexferman

Откровенный
0

К кому?

Ответить

Откровенный Паша

alexferman
12

И правда, загадка

Ответить

alexferman

Открове…
–2

Хз, откуда мне знать что у тебя в голове

Ответить

Откровенный Паша

alexfer…
1

Лень шутить, крч. К Путину, естественно

Ответить

alexferman

Открове…
1

Вот видишь, я предполагал что к Басаеву, или кто там захватом руководил. При чём тут Путин я вообще не понимаю.

Ответить

Откровенный Паша

alexfer…
0

Ниже ответила

Ответить

Замечательный паук например

Откровенный
–1

правда не поняла тоже, а к кому? у меня лично к террористам

Ответить

Откровенный Паша

Замечательный
0

К тле, вон выше написала

Ответить

Замечательный

Открове…
0

в связи? ну поясни

Ответить

Откровенный Паша

Замечат…
6

Потому что позиция "я не веду переговоров с террористами" у него исключительно ради создания образа крепкого крутого лидера, в то время как из-за этого умирают люди

Ответить

alexferman

Открове…
4

Не вести переговоров с террористами - это тащем-то единственная разумная стратегия

Ответить

Владимир Филатов

alexfer…
0

Скажи это Зеленскому. Кстати, фильм Земляне смотреть всем.

Ответить

alexferman

Владимир
4

Сравнивать единичного поехавшего с боевиками Ичкерии это пиздец

Ответить

Max Weber

alexfer…
0

Единично? А вы видели фотографии и видеоролики зверств против мирного населения, включая детей, которые учинила там российская армия? Вы думаете боевики школу с детьми выбирали специально? Им было все равно, что захватывать, так как у того же Басаева погибли дети и жена от ракет пущенных со стороны России, а сколько детей, женщин и стариков всего погибло? Есть такие же репортажи от BBC и других о том, что творила там армия россии.
Дудь как-то касается этой темы, спасибо ему. Вбейте nizam в поиск на Ютубе.

Ответить

alexferman

Max
0

Оправдашки терроризма подъехали. Если это такие горящие праведной яростью бойцы, что ж они, херои, на детей полезли, а не на тех же военных?

Ответить

Max Weber

alexfer…
0

Ни в коем случае не оправдываю убийц детей. Я говорю смотреть на эту трагедию со всех сторон. Убийцы невинных людей не только официальные террористы.

Ответить

alexferman

Max
0

Это какое-то словоблудие в стиле "да, Вася убил бабулю за 100 рублей, но его до этого довела система, довели все мы!"

В школу с оружием в руках пришли чеченские боевики, тут нечего обсуждать.

Ответить

Max Weber

alexfer…
–1

То, что эти нелюди захватили именно школу с детьми, конечно понятно, это большая трагедия и им нет оправдания.
Но не говори, что виновен в этом один человек. 
На школу с детьми и рынки с людьми падали российские бомбы. Носиловали женщин и убивали детей российские солдаты. Тут также нечего обсуждать. 
Я хочу, чтоб у вас сложилось понимание откуда берутся такие изверги, убивающие детей. Их создают им подробные. 

Ответить

alexferman

Max
0

Клёво жить в манямире, но чеченцы начали жестить в Чечне ещё до начала первой чеченской

Ответить

Max Weber

alexfer…
–1

Клёво жить в манямире, воспринимая плешивую пропаганду типа "геноцида русских" в довоенное время. Даже если и был, то ты оправдываешь этим последующие зверства? 

Ответить

alexferman

Max
2

плешивую пропаганду типа "геноцида русских" в довоенное время

https://ru.wikipedia.org/wiki/Этнические_чистки_в_Чечне#Притеснения_русского_населения_Чечни_после_прихода_к_власти_Джохара_Дудаева

Дотянулся проклятый Путин.

Даже если и был, то ты оправдываешь этим последующие зверства?

Я этим показываю что твои манябредни не сходятся с реальностью - чеченские изверги появились без всякого насилия российской армии

Ответить

Max Weber

alexfer…
0

Манямир - это мир где пропаганда не дотягивается до Википедии что-ли?))

То есть чеченские изверги появились просто так, вот сидели никому не мешали. И раз таки: д"авайте мочить русских". Вот это явный манябред.

Не буду кидать ссылок, куча статей и куча репортажей о том, что это миф, просто написав в Гугле "геноцид русских в Чечне миф".

Ещё раз спрошу, ты оправдываешь последовавшие за этим зверства армии россии этим геноцидом?

Ответить

alexferman

Max
1

Не буду кидать ссылок

Предсказуемый слив копрофага с Кавказ-Центра, лел

Ответить

Max Weber

alexfer…
0

Кстати в распятого мальчика в ДНР ты тоже наверное поверил? 
Отличный потребитель пропаганды, так держать

Ответить

alexferman

Max
1

Очередной конспиролух с поносом в башке, пичалька

Ответить

Max Weber

alexfer…
0

Первая ссылка https://zen.yandex.ru/media/id/5d8f22652fda8600af85031f/mif-o-genocide-russkih-v-chechne-5e1650b52beb4900b11f0304

Ответить

alexferman

Max
0

яндекс дзен

Спасибо что подтвердил свой статус копрофага

Ответить

Max Weber

alexfer…
0

А на военных они лезли только так. Вроде война там была с 93 по 2000. Целых семь лет лезли

Ответить

Владимир Филатов

alexfer…
0

Мне кажется, просто у пу политика идёт вразрез с требованиями кавказских террористов, поэтому он никак не может выполнить их требования.

Ответить

alexferman

Владимир
2

В Хасавюрте пошли чеченским террорам навстречу и фактически предоставили независимость Чечне. Помнишь, какая хуйня из этого вышла?

Ответить

Владимир Филатов

alexfer…
0

Не знаю, что там произошло. Я не следил так за событиями в чужой стране. Независимость, но в составе РФ?

Ответить

alexferman

Владимир
0

Ну так поинтересуйся, чтобы твоё мнение на этот счёт не страдало одномерностью

Ответить

Владимир Филатов

alexfer…
0

Так подскажи

Ответить

alexferman

Владимир
1

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вторая_чеченская_война#Ситуация_после_Хасавюрта

Ответить

Владимир Филатов

alexfer…
0

Думаю, проблема возникла из-за откладывания предоставления независимости. То есть тогда уже процесс пошёл и ничем его нельзя было остановить. Виновато было руководство, в том числе Ельцин.

Ответить

alexferman

Владимир
4

Думаю, проблема возникла из-за откладывания предоставления независимости

Да, точно, это у бойцов за Ичкерию стресс был из-за неопределённости, поэтому они людей в России похищали (включая детей) и жестоко убивали зачастую. Каждый борется со стрессом по-своему, кто-то пузырики на плёнке лопает, кто-то людей убивает.

Ответить

Замечательный

alexfer…
0

Вряд ли он помнит

Ответить

Замечательный

Владимир
0

Ну там еще разобраться бы - не фейк ли и постанова, было дохуя после аналитики глубокой, где можно тоже как-то понаблюдать как дело было

Ответить

Владимир Филатов

Замечат…
0

Это была полуирония. Не зря я написал второе предложение.

Ответить

Откровенный Паша

alexfer…
0

лал

Ответить

alexferman

Открове…
2

Что происходит когда выполняют требования террористов показал период между 2 чеченских войн, но ты лалкай дальше, поня

Ответить

Откровенный Паша

alexfer…
0

Что происходит когда не выполняют требования террористов показал Беслан, но ты дальше прикалывайся

Ответить

alexferman

Открове…
0

Тащем-то Беслан это следствие выполнения требований террористов, начиная с Хасавюрта.

Ответить

Откровенный Паша

alexfer…
0

А, ну тогда да, правильно детей угробили

Ответить

alexferman

Открове…
0

Так их террористы угробили

Ответить

Откровенный Паша

alexfer…
0

Ага) 

Ответить

alexferman

Открове…
0

Читай вот это до просветления, розовое дитя Эквестрии:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вторая_чеченская_война#Ситуация_после_Хасавюрта

Я понимаю что Путин ублюдок и должен быть судим, но предъявлять ему за то что чечены убили детей в Беслане это слабоумие какое-то

Ответить

Откровенный Паша

alexfer…
0

Оке, щас почитаю. У тебя какой-то пунктик на понях?

Ответить

alexferman

Открове…
0

Да

Ответить

Откровенный Паша

alexfer…
0

Пинкипда!

Ответить

Откровенный Паша

alexfer…
0

Хотя знаешь, не лал. Когда одного конкретного человека прижмут к стенке и он попросит пощады, надо будет ответить - не ведём переговоров с террористами

Ответить

Алиса Барышман

Открове…
0

так проблема не в позиции, а в том как эти штурмы проводились

Ответить

Евгений Клочков

Алиса
0

так самое плохое случилось не при штурме, а когда заряды в зале подорвались у макак

самое плохое - в том, что была провалена агентура и про намерения о терракте никому не было известно

или глупейшая история, когда один из будущих исполнителей был в свое время задержан, но потом отпущен потому что на запрос в другую область о том, а не разыскивается ли персонаж, вообще не поступило ответа

Ответить

Алиса Барышман

Евгений
4

Т.е. стрельба из танков и огнемётов - это норм?

Или травля фентанилом в Норд-Осте?

@# realfiddy можешь тоже присоединиться к ответу

Ответить

Евгений Клочков

Алиса
1

Т.е. стрельба из танков и огнемётов - это норм?

Если я верно помню, стрельба из танков началась уже когда заложников в школе не осталось и происходило выкуривание оставшихся групп басаевцев

Ответить

Алиса Барышман

Евгений
0

Ну это позиция власти с "мытутнипричемстрелялитольконочью", а многие свидетели говорили об обратном втч заложники. Той же самой позиции они придерживались в Норд Осте "газнормальныйбезопазный", а потом кололи налоксон тем, кого вынесли.

Ответить

Евгений Клочков

Алиса
0

а многие свидетели говорили об обратном втч заложники.

И если я верно помню, то лично никто из свидетелей не видел танки, стрелявшие до конца штурма. Не говоря уж о видеосъемке (хотя множество других моментов было зафиксировано) 

А предположительно названные свидетелями данные не бьются друг с другом, а предполагаемые по косвенным данным позиции для стрельбы располагались там, откуда прямого обзора до школы не было

Плюс, все это дополняло то, что там в тот момент, когда могли начать бить танки, стояла очень активная стрельба - стреляли террористы и местное осетинское ополчение, которое так толком организовать и не смогли (что очень серьезный косяк власти в тот день). И при этом были вроде зафиксированы несколько выстрелов из гранатометов

Ответить

Алиса Барышман

Евгений
1

не бьются друг с другом, а предполагаемые по косвенным данным позиции для стрельбы располагались там, откуда прямого обзора до школы не было

 Хронология из доклада Савельева, если интересны детали то можно почитать показания свидетелей

3.09.2004 г. в период до 13 часов танки находились на следующих позициях:
- № 320 находился на улице Коминтерна вблизи пересечения ул.Коминтерна и ул.Батагова (рис.4.4);
- № 325 и № 328 находились на ул.Коминтерна с противоположной по отношению с СОШ №1 стороне: они стояли вблизи трансформаторной подстанции рядом с переездом через железнодорожное полотно (рис.4.2, 4.3).

5. В 14 часов после прозвучавших в 13 часов 03 минуты взрывов в спортзале танки выдвинулись и заняли боевые позиции вблизи здания школы:
- танки №325 и №328 заняли позиции вблизи частного домовладения по адресу: ул.Коминтерна, № 101 (у дома З.Кадиева);
- танк № 320 занял позицию с противоположной стороны школы у частного домовладения по адресу: ул.Коминтерна, № 95 (у дома Дзгоева) (рис.4.5, 4.6).

6. Предположительно в 14 часов 25 минут один из танков (бортовые номера №325 и №328) произвел выстрел по зданию школы. Достоверно установить, что являлось целью выстрела – не удалось.
Однако со слов свидетеля Т.Гаснева (22): "Мне говорят – танк проход делает", а также заложницы В.Ю.Кастуевой: «Танк стрелял в направлении стены, … раз дырка огромная в стене образовалась!», - можно высказать предположение, что перед заходом спецназа в корпуса школы (команда поступила в 1505) с помощью танка обеспечивался проход в помещение столовой.
С учетом разорванного попаданием снаряда опорного столба ворот, вероятней всего, что стрелял танк, находившийся в низине перед школой, в которой проходит железная дорога.
По данному вопросу необходимо провести дополнительные опросы возможных свидетелей, особенно тех, которые находились в домах по ту сторону железной дороги: в "Спорткомплексе", в интернате, в задании ДОСААФ и др.

7. В период с 1425 до 15 часов оба танка выдвинулись на позиции по ту сторону железной дороги. Проехав по ул.Первомайской, - свернули направо и через территорию недостроенного частного дома вышли на позицию:
- танк № 328 – между "Спорткомплексом" и зданием "ДОСААФ",
- танк № 325 – между ДОСААФ и частным владением (домом Т.Кокова по адресу: ул.Коминтерна, 128).

8. В период с 15 часов до 16 часов оба танка неоднократно стреляли в сторону школы по целеуказаниям офицеров ЦСН ФСБ, находившихся в танках.

9. В 16 часов были сорваны решетки с двух крайних окон столовой, спецназ вошел в помещение столовой и танки перестали вести стрельбу.

10. В 18 часов 41 минуту танк № 328 покинул "свою позицию между "Спорткомплексом" и зданием "ДОСААФ" и выдвинулся по направлению к переезду через железную дорогу (рис. 4.50).

11. В период с 20 часов по 21 час 45 минут два танка: № 325 и № 328 заняли позиции рядом с углом столовой вблизи дома З.Кадиева, после чего один из танков (№ 325) произвел 7 осколочно-фугасных выстрелов, из них: 3 – по трем окнам на фасаде столовой, а 4 - по стене и лестничной клетке южного флигеля, где размещены учебные классы.

12. 4.09.2004 г. все три танка вернулись в расположение своих воинских частей.
Несмотря на показания свидетелей – установить обстоятельства выстрелов со стороны танка № 320 и возможные места попаданий выстрелов – не удалось. Требуется провести повторные допросы свидетелей, а также свидетелей, которые к настоящему времени уклоняются от дачи показаний.

P.S.
Выводы и проч размышления Савельева можно оставить в стороне. Из интересного только свид. показания.

Ответить

Евгений Клочков

Алиса
0

Хорошо, посмотрел
Хотя замечу несколько вещей
1. Даже в этом докладе конкретно установить факт стрельбы в ходе начальной фазы штурма не представляется возможным. 
2. Семь выстрелов с 20:00 и далее установлены точно, но их никто и не отрицает
3. Есть отдельно сайт со сбором большого числа данных по событию и буквально поминутному разбору конретно 3 сентября
http://www.reyndar.org/september-3/index.html

И там, несмотря на множество фото, танков в зафиксировано не было. Но в фото с 14:30 примерно были замечены у спецназа приспособления для создания прохода в стене 

Ответить

Владимир Филатов

Евгений
0

Думаю, что всегда так было. Хотя бы в 1941 году, когда все всё знали, но молчали.

Ответить

Евгений Клочков

Владимир
0

с вашим примером там все еще сложнее
если кратко - пизда была бы без альтернатив

Ответить

Владимир Филатов

Евгений
0

Я о том, что время на подготовку было упущено. Виноват был лично Сталин и его окружение.

Ответить

Евгений Клочков

Владимир
0

не, подготовка велась, стягивание перед этим тоже происходило (хотя оценки того, насколько это можно было сделать своевременнее, разнятся)

я скорее о том, что вне зависимости от этого произошла бы катастрофа - не то соотношение количества и (что еще важнее) качества сил в месте непосредственного контакта

Ответить

Владимир Филатов

Евгений
0

Я не отрицаю факта, лишь говорю о подготовке. Люди не знали, можно было бы избежать много жертв и успеть подготовиться. А ещё ведь накануне были перестановки в армии, так что Сталин вдвойне виноват.

Ответить

Евгений Клочков

Владимир
0

Вот конкретно с перестановками да, тут вина без вариантов (даже без выпила большей части среднего звена командования расширяющаяся РККА страдала от недостатка грамотных офицеров) 

Ответить

Владимир Филатов

Евгений
0

Разведка ведь знала о нападении. Левитан же говорил, что напали без объявления войны. На самом деле в верхах знали заранее, но по какой-то причине никому не сообщили. И так весь период совка.

Ответить

# realfiddy

Открове…
0

Поражаюсь твоему терпению в переговорах с идиотами.

Ответить

Откровенный Паша

#
1

Ну, вдруг мой коммент кому-нибудь мысль в голову втащит. Стараюсь общаться, пока не начинается абсолютная тупость

Ответить

Евгений Клочков

Открове…
1

Так там не с кем было переговоры вести 
Конкретно захватившие выдвинули требования, которые можно счесть невыполнимыми

А типа умеренный Закаев и Масхадов в эти дни немножечко пропали, чтобы не ввязываться. Да и они был захватившим не указ 

Ответить

Замечательный

Открове…
1

Да? А вот я не в защиту кого-то конкретного, а в целом считаю что переговоры вести не стоит. Это может вызвать вспышку террористических актов после, когда стало понятно что можно продавить.
Плюс непосредственно в Беслане вроде дело обстояло несколько сложнее, чем ты отмечаешь

Ответить

Владимир Филатов

Открове…
0

И дань он платит дону, чтобы в Чечне было стабильно.

Ответить

YourPersonalRobo

Открове…
0

Надо жить в мире волшебных пони, кушать радугу и какать бабочками, чтобы не понимать, что потакание террористам приведет лишь к большему количеству террористов и большему количеству умерших людей. 

К тому же переговорам с поехавшими культистами-суицидниками. 

Ответить

Владимир Филатов

Замечат…
2

к хуйлу

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Магнитный Артем

9

Спасибо за статью.

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Сумасшедший алмаз

–6

Заебали пиарить этого русофоба Дудя. Он своим роликом про Колыму уже показал, насколько он ненавидит русский народ. Зачем слушать русофоба.

Ответить

Bonaparte Napoleon

Сумасшедший
9

Запомни.
Коммунист = Русофоб

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Минеральный чайник

Сумасшедший
0

Поясни.

Ответить

Уполномоченный файл

Минеральный
8

Это копия комментария, который тут однажды ушел в лютый минус

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common sense

Уполномоченный
2

Орлов хочет взять "огонь на себя" ? :)

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Андрей

Уполномоченный
0

можешь ссылку на тот комментарий дать?

Ответить

Уполномоченный файл

Андрей
0

не, сейчас уже хер найдешь его

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Андрей

Уполном…
2

https://tjournal.ru/internet/114730-dud-v-filme-pro-beslan-pokazal-instagram-postradavshey-kotoraya-razvodit-fialki-za-dva-dnya-u-nee-raskupili-vse-cvety?comment=2679587
тут раньше был?

Дудь в фильме про Беслан показал инстаграм…
После выхода документалки у Марины Дучко стало в 100 раз больше подписчиков, а люди оставили…
tjournal.ru
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CommentBot

Андрей
0
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Испанский дым

Уполномоченный
0

Кажись рекорд площадки был тогда)

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Bad Mother Fucker

Сумасшедший
0

ты просто русофоб!

Ответить

Владимир Филатов

3

Это тот же ублюдок, бойцы которого резали солдат на видео в 1999.

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Солдатский цвет

Владимир
0

Бля, зачем напомнил

Ответить

Владимир Филатов

Солдатский
2

Я просто не так давно нашёл всё-таки это видео и это реально жутко, хоть я и видел много жести.

Ответить

Солдатский цвет

Владимир
0

 хоть я и видел много жести

Тоже не по себе от такого

Ответить

Владимир Филатов

Солдатский
0

Самое интересное, что нашёл видео в Моём мире.

Ответить

Солдатский цвет

Владимир
0

Я на нашстрах смотрел, этот сайт уже сейчас не работает.

Ответить

Владимир Филатов

Солдатс…
0

Я недели 3 назад смотрел, потому что увидел тут комментарий "я видел видео как парень кричал мама я не хочу умирать" и смог найти видео. До этого я думал, что это какой-то прикол.

Ответить

Jabas

Владимир
2

Пиздец, я думал это родилось где-то на просторах сети. Теперь даже как-то не по себе, от того что сам подобной хуйней шутил.

Ответить

Владимир Филатов

Jabas
0

Могу подкинуть видео или навести на него.

Ответить

Jabas

Владимир
0

Не откажусь

Ответить

Владимир Филатов

Jabas
0

vk точка com/video119988934_159600856

Ответить

Jabas

Владимир
0

Хз как комментить такое. Ебануться да и только

Ответить

Владимир Филатов

Jabas
0

Могу сказать, что для них другие - хуже животных, поэтому такое спокойствие. В современном мире только эта религия воспитывает таких мразей.

Ответить

Jabas

Владимир
0

Все верно, к сожалению. Требуют уважения, но при этом делают такое

Ответить

Владимир Филатов

Jabas
0

Тут ещё играет роль пищевая культура, то есть халяль. Там животное мучают, вот они и привыкают и могут резать всё что угодно без проблем. Хоть у иудеев такая же традиция, но ни разу не видел у них террористов.

Ответить

Jabas

Владимир
0

Я тоже думал, с автоматами вроде стоят, в чем проблема потратить 5 пуль и без мучений. Но теперь немного прояснилось

Ответить

Владимир Филатов

Jabas
0

Можешь почитать, тогда вроде у них шёл какой-то праздник, поэтому они были жертвенными баранами. Кажется даже на видео что-то говорят, но я не уверен.

Ответить

Jabas

Владимир
0

В видео я тоже не понял. А так бы с удовольствием почитал

Ответить

Eldar

Владимир
0

Поч пишет ошибка доступа, скажи название видео попробую в общем доступе найти

Ответить

Владимир Филатов

Владимир
0

а, прошу прощения. Наверно убрали из доступа. "резня в чечне" и искать без ограничений. Там около 16 минут.

Ответить

Магнитный Артем

Владимир
0

так стоп, это не прикол был?

Ответить

Владимир Филатов

Магнитн…
2

Если бы ты видел происходящее на видео, то у тебя язык бы не повернулся назвать это приколом.

Ответить

Магнитный Артем

Владимир
0

так я не знал, что такое видео реально было

Ответить

Солдатский цвет

Магнитн…
1

Не думаю, что тебе стоит его смотреть.

Ответить

Владимир Филатов

Солдатс…
0

Думаю, что стоит. Хотя если психика слабая, то точно нет.

Ответить

Магнитный Артем

Солдатс…
0

не, я даже фильмы ужасов не смотрю, про реальные ролики вообще речи нет

Ответить

Владимир Филатов

Магнитн…
0

Я тоже не знал, почитай выше всю ветку.

Ответить

Магнитный Артем

Магнитн…
0

я думал это ироничный мем

Ответить

Владимир Филатов

Магнитн…
2

Мем типа ироничный, но смеяться с такого — низко.

Ответить

Солдатский цвет

2

До сих пор помню, как мы пошли после линейки на экскурсию на хлебозавод, а после него прихожу домой, и там по новостям крутят вот это.

Ответить

Магнитный Артем

Солдатский
0

ты в каком классе был?

Ответить

Солдатский цвет

Магнитный
2

1 сентября 2004 года во второй пошёл.

Ответить

Seon

0

Всегда было интересно: какое отношение у боевиков ЧРИ было к соседним регионам?

Понятно что на Кавказе отношения не всегда хорошие, например осетино-ингушский конфликт, но никогда не понимал, нормально ли боевику ( у которого в планах строительство имарата Кавказ например) захватывать, в принципе, культурно-близких детей-единоверцев? 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Seon
2

у боевиков, видимо, нормально

Ответить

Евгений Клочков

Seon
2

каких единоверцев? осетины и народ другой, и не мусульмане
потому их и выбрали
плюс наличие ингушей среди захвативших было с заделом на спровоцировать ингушо-осетинские терки снова 

Ответить

Andrey Zuev

0

Я бы в список материалов добавил еще http://www.reyndar.org/

Ответить

Евгений Клочков

Andrey
1

Кстати да, странно что не добавили - один из лучших сборников фактуры по событию

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Виноватый Денис

0

Как вообще можно до такого додуматься 😞 просто ужасно. 

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