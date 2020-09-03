Годовщина теракта в Беслане: материалы, которые помогут больше узнать о трагедии, унёсшей жизни 334 человек Материал редакции
Статьи, фоторепортажи и документальные фильмы о хронологии событий, воспоминаниях выживших и о том, как теракт повлиял на российскую политику.
В сентябре 2004 года в Беслане произошёл теракт, по официальным данным, унёсший жизни 334 человек, включая 186 детей. Во время школьной линейки 1 сентября в средней школе №1 террористы Шамиля Басаева захватили 1128 заложников, три дня удерживая их без еды и практически без воды в тесном актовом зале школы.
Тогда вся страна следила за происходящим в Северной Осетии, а жители Беслана проводили у захваченной школы дни и ночи. Здание штурмовали в ночь на 4 сентября — именно во время штурма погибла треть заложников, а также некоторые сотрудники спецназа.
Трагедию до сих пор окружает много споров: кому стоило идти на переговоры с террористами и стоило ли вообще, можно ли было избежать случившегося, и какие ошибки российских властей привели к страшным событиям. На эти вопросы регулярно стараются ответить журналисты. К очередной годовщине теракта TJ собрал ссылки на статьи, подкасты, фоторепортажи и документальные фильмы по теме.
Документальные фильмы
- Документальный фильм «Новой Газеты» «Школа номер один», рассказывающий не только о трагедии, но и почему власти постарались о ней «поскорее забыть». Журналисты сделали акцент на том, как россияне приняли «правила игры» государства после теракта, а также, как нынешняя политическая система выросла из теракта;
- Фильм-расследование «Дождя», снятый в 2014 году, рассказывает о хронологии событий — по словам родственников погибших и пострадавших. Журналист Родион Чепель пообщался с женщинами Осетии, которые десять лет боролись за честное расследование трагедии;
- Выпуск «День незнаний» на YouTube-канале «Осторожно, Собчак». Журналистка пообщалась с матерями погибших детей, попыталась разобраться в несостыковках в расследовании трагедии и в том, почему государство не оказывает должную помощь пострадавшим;
- Фильм Би-би-си «Дети Беслана» 2005 года — интервью с детьми, выжившими в захваченной школе, чередуются с кадрами, снятыми террористами;
- Документальный фильм 2006 года американского телеканала Showtime о подробностях трагедии с интервью заложников и кадрами из захваченной школы. Фильм озвучивала актриса Джулия Робертс;
- К пятнадцатилетию трагедии Юрий Дудь снял трёхчасовой выпуск на YouTube. Журналист пообщался с выжившими о событиях тех дней и о том, как сейчас государство помогает пострадавшим. В выпуске разобрались, почему в России не ведут переговоры с террористами, а также как теракт изменил страну. Это один из самых популярных роликов Дудя — к 3 сентября он набрал больше 21 миллионов просмотров, а после его выхода у одной из героинь фильма, разводившей фиалки, раскупили все цветы;
Подкасты
- Подкаст писателя Алексея Поляринова для Afisha Daily о том, как устроена память о трагедиях в России и почему важно говорить про теракт в Беслане;
- Подкаст интервью «Медузы» с журналистами, освещавшими события в Беслане;
- Воспоминания журналистов в эфире Би-би-си о «самом драматичном опыте в своей карьере» — репортаже из Беслана. Подкаст на английском языке;
- Подкаст Disaster Area на английском языке о теракте в Беслане со стороны. Ведущие говорят о трагедиях и о том, почему они произошли, как люди на них реагировали и что сделали, чтобы они не повторялись;
Тексты
- Тоже интервью «Медузы» с журналистами, но в тексте и с фотографиями. Присутствовавшие в Беслане во время теракта рассказали, что знали о возможной трагедии ещё в августе, о «душераздирающем вое», который повис над городом после захвата школы и нескольких днях отсутствия информации о том, что происходит в школе;
- Почасовая текстовая хронология событий с 1 по 4 сентября от журналиста The New York Times на русском и английском языке;
- Материал «Ленты.ру», написанный спустя 4 дня после штурма бесланской школы — о захвате, осаде и штурме;
- Монологи выживших заложников спустя 10 лет после трагедии в материале «Сноба»;
- Текст «Новой Газеты» о расследовании теракта и решении ЕСПЧ, что Россия не представила «удовлетворительных и убедительных доказательств» того, что использовала только необходимые и соразмерные средства для спасения людей;
- Доклад «Беслан: правда заложников» бывшего депутата Госдумы, профессора, доктора технических наук и члена парламентской комиссии по расследованию трагедии в Беслане Юрия Савельева. Он не согласился с версией следствия, поэтому провёл собственное расследование, основываясь на показаниях заложников и свидетелей, фотодокументах и анализе заключений экспертиз;
- Пост Залины Багозовой, которой удалось сбежать во время захвата заложников. О потере членов семьи, о том, как город переживал трагедию и почему нужно помнить о случившемся;
- Перевод расследования «Бесланское досье» немецкого издания Der Spiegel. Для восстановления подробной хроники событий журналисты общались с пострадавшими, родственниками погибших и террористов, бойцами спецназа и политиками;
- Материал Time о доказательствах версии о вине российских властей в теракте в Беслане, а также интервью с пострадавшими спустя 10 лет после трагедии;
- Монолог учительницы младших классов для The Guardian — о трёх днях в захваченной школе, потере отца и восстановлении после трагедии;
- Интервью The Guardian с матерью троих детей, двое из которых погибли из-за взрывов в школе;
Книги
- Книга «Форпост. Беслан и его заложники» журналистки «Коммерсанта» Ольги Алленовой, присутствовавшей в Беслане во время теракта. Алленова пообщалась со свидетелями трагических событий, и рассказала, как маленький осетинский город живёт спустя 15 лет после теракта;
- В книге Мурата Кабоева «Огненный шар» описаны события трёх дней захвата школы, содержатся записи дневников пострадавших, рассуждения о том, кто же виноват в трагедии и подробности суда над выжившим террористом;
- Ещё одна книга бесланского автора Мурата Кабоева «Плакал дождь осенними слезами» — о семьях погибших и пострадавших с интервью и фотографиями;
Фоторепортажи
Внимание, материалы по ссылкам ниже могут содержать чувствительный контент.
- Фоторепортажи трагедии в Беслане и траурных мероприятий от Reuters, Associated Press, РБК, сайта «Фотохронограф» и фотокорреспондента «Комсомольской правды» Владимира Веленгурина с его комментариями: «Труднее всего было снимать детей, мёртвых детей. Это настоящий ужас»;
- Издание «Такие дела» собрало фотографии захваченной бесланской школы спустя две недели после после трагедии — фотографа Джеймса Хилла;
- Обложка журнала Time с фотографией мальчика, пострадавшего в бесланском теракте.
Откровенный Паша
Я все их видела, наверное. Но вот пересматривать не буду. Потому что вот они у меня вызывают лютую ненависть по отношению к одному конкретному человеку
К кому?
Откровенный Паша
И правда, загадка
Хз, откуда мне знать что у тебя в голове
Лень шутить, крч. К Путину, естественно
Вот видишь, я предполагал что к Басаеву, или кто там захватом руководил. При чём тут Путин я вообще не понимаю.
Замечательный паук например
правда не поняла тоже, а к кому? у меня лично к террористам
Откровенный Паша
К тле, вон выше написала
в связи? ну поясни
Откровенный Паша
Потому что позиция "я не веду переговоров с террористами" у него исключительно ради создания образа крепкого крутого лидера, в то время как из-за этого умирают люди
Не вести переговоров с террористами - это тащем-то единственная разумная стратегия
Скажи это Зеленскому. Кстати, фильм Земляне смотреть всем.
Сравнивать единичного поехавшего с боевиками Ичкерии это пиздец
Единично? А вы видели фотографии и видеоролики зверств против мирного населения, включая детей, которые учинила там российская армия? Вы думаете боевики школу с детьми выбирали специально? Им было все равно, что захватывать, так как у того же Басаева погибли дети и жена от ракет пущенных со стороны России, а сколько детей, женщин и стариков всего погибло? Есть такие же репортажи от BBC и других о том, что творила там армия россии.
Дудь как-то касается этой темы, спасибо ему. Вбейте nizam в поиск на Ютубе.
Оправдашки терроризма подъехали. Если это такие горящие праведной яростью бойцы, что ж они, херои, на детей полезли, а не на тех же военных?
Это какое-то словоблудие в стиле "да, Вася убил бабулю за 100 рублей, но его до этого довела система, довели все мы!"
В школу с оружием в руках пришли чеченские боевики, тут нечего обсуждать.
То, что эти нелюди захватили именно школу с детьми, конечно понятно, это большая трагедия и им нет оправдания.
Но не говори, что виновен в этом один человек.
На школу с детьми и рынки с людьми падали российские бомбы. Носиловали женщин и убивали детей российские солдаты. Тут также нечего обсуждать.
Я хочу, чтоб у вас сложилось понимание откуда берутся такие изверги, убивающие детей. Их создают им подробные.
Клёво жить в манямире, но чеченцы начали жестить в Чечне ещё до начала первой чеченской
плешивую пропаганду типа "геноцида русских" в довоенное время
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этнические_чистки_в_Чечне#Притеснения_русского_населения_Чечни_после_прихода_к_власти_Джохара_Дудаева
Дотянулся проклятый Путин.
Даже если и был, то ты оправдываешь этим последующие зверства?
Я этим показываю что твои манябредни не сходятся с реальностью - чеченские изверги появились без всякого насилия российской армии
Манямир - это мир где пропаганда не дотягивается до Википедии что-ли?))
То есть чеченские изверги появились просто так, вот сидели никому не мешали. И раз таки: д"авайте мочить русских". Вот это явный манябред.
Не буду кидать ссылок, куча статей и куча репортажей о том, что это миф, просто написав в Гугле "геноцид русских в Чечне миф".
Ещё раз спрошу, ты оправдываешь последовавшие за этим зверства армии россии этим геноцидом?
Не буду кидать ссылок
Предсказуемый слив копрофага с Кавказ-Центра, лел
Мне кажется, просто у пу политика идёт вразрез с требованиями кавказских террористов, поэтому он никак не может выполнить их требования.
В Хасавюрте пошли чеченским террорам навстречу и фактически предоставили независимость Чечне. Помнишь, какая хуйня из этого вышла?
Не знаю, что там произошло. Я не следил так за событиями в чужой стране. Независимость, но в составе РФ?
Ну так поинтересуйся, чтобы твоё мнение на этот счёт не страдало одномерностью
Так подскажи
Думаю, проблема возникла из-за откладывания предоставления независимости. То есть тогда уже процесс пошёл и ничем его нельзя было остановить. Виновато было руководство, в том числе Ельцин.
Думаю, проблема возникла из-за откладывания предоставления независимости
Да, точно, это у бойцов за Ичкерию стресс был из-за неопределённости, поэтому они людей в России похищали (включая детей) и жестоко убивали зачастую. Каждый борется со стрессом по-своему, кто-то пузырики на плёнке лопает, кто-то людей убивает.
Замечательный
Ну там еще разобраться бы - не фейк ли и постанова, было дохуя после аналитики глубокой, где можно тоже как-то понаблюдать как дело было
лал
Что происходит когда выполняют требования террористов показал период между 2 чеченских войн, но ты лалкай дальше, поня
Что происходит когда не выполняют требования террористов показал Беслан, но ты дальше прикалывайся
Тащем-то Беслан это следствие выполнения требований террористов, начиная с Хасавюрта.
А, ну тогда да, правильно детей угробили
Так их террористы угробили
Ага)
Читай вот это до просветления, розовое дитя Эквестрии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вторая_чеченская_война#Ситуация_после_Хасавюрта
Я понимаю что Путин ублюдок и должен быть судим, но предъявлять ему за то что чечены убили детей в Беслане это слабоумие какое-то
Оке, щас почитаю. У тебя какой-то пунктик на понях?
Хотя знаешь, не лал. Когда одного конкретного человека прижмут к стенке и он попросит пощады, надо будет ответить - не ведём переговоров с террористами
так проблема не в позиции, а в том как эти штурмы проводились
так самое плохое случилось не при штурме, а когда заряды в зале подорвались у макак
самое плохое - в том, что была провалена агентура и про намерения о терракте никому не было известно
или глупейшая история, когда один из будущих исполнителей был в свое время задержан, но потом отпущен потому что на запрос в другую область о том, а не разыскивается ли персонаж, вообще не поступило ответа
Т.е. стрельба из танков и огнемётов - это норм?
Или травля фентанилом в Норд-Осте?
@# realfiddy можешь тоже присоединиться к ответу
Т.е. стрельба из танков и огнемётов - это норм?
Если я верно помню, стрельба из танков началась уже когда заложников в школе не осталось и происходило выкуривание оставшихся групп басаевцев
Ну это позиция власти с "мытутнипричемстрелялитольконочью", а многие свидетели говорили об обратном втч заложники. Той же самой позиции они придерживались в Норд Осте "газнормальныйбезопазный", а потом кололи налоксон тем, кого вынесли.
а многие свидетели говорили об обратном втч заложники.
И если я верно помню, то лично никто из свидетелей не видел танки, стрелявшие до конца штурма. Не говоря уж о видеосъемке (хотя множество других моментов было зафиксировано)
А предположительно названные свидетелями данные не бьются друг с другом, а предполагаемые по косвенным данным позиции для стрельбы располагались там, откуда прямого обзора до школы не было
Плюс, все это дополняло то, что там в тот момент, когда могли начать бить танки, стояла очень активная стрельба - стреляли террористы и местное осетинское ополчение, которое так толком организовать и не смогли (что очень серьезный косяк власти в тот день). И при этом были вроде зафиксированы несколько выстрелов из гранатометов
не бьются друг с другом, а предполагаемые по косвенным данным позиции для стрельбы располагались там, откуда прямого обзора до школы не было
Хронология из доклада Савельева, если интересны детали то можно почитать показания свидетелей
3.09.2004 г. в период до 13 часов танки находились на следующих позициях:
- № 320 находился на улице Коминтерна вблизи пересечения ул.Коминтерна и ул.Батагова (рис.4.4);
- № 325 и № 328 находились на ул.Коминтерна с противоположной по отношению с СОШ №1 стороне: они стояли вблизи трансформаторной подстанции рядом с переездом через железнодорожное полотно (рис.4.2, 4.3).
5. В 14 часов после прозвучавших в 13 часов 03 минуты взрывов в спортзале танки выдвинулись и заняли боевые позиции вблизи здания школы:
- танки №325 и №328 заняли позиции вблизи частного домовладения по адресу: ул.Коминтерна, № 101 (у дома З.Кадиева);
- танк № 320 занял позицию с противоположной стороны школы у частного домовладения по адресу: ул.Коминтерна, № 95 (у дома Дзгоева) (рис.4.5, 4.6).
6. Предположительно в 14 часов 25 минут один из танков (бортовые номера №325 и №328) произвел выстрел по зданию школы. Достоверно установить, что являлось целью выстрела – не удалось.
Однако со слов свидетеля Т.Гаснева (22): "Мне говорят – танк проход делает", а также заложницы В.Ю.Кастуевой: «Танк стрелял в направлении стены, … раз дырка огромная в стене образовалась!», - можно высказать предположение, что перед заходом спецназа в корпуса школы (команда поступила в 1505) с помощью танка обеспечивался проход в помещение столовой.
С учетом разорванного попаданием снаряда опорного столба ворот, вероятней всего, что стрелял танк, находившийся в низине перед школой, в которой проходит железная дорога.
По данному вопросу необходимо провести дополнительные опросы возможных свидетелей, особенно тех, которые находились в домах по ту сторону железной дороги: в "Спорткомплексе", в интернате, в задании ДОСААФ и др.
7. В период с 1425 до 15 часов оба танка выдвинулись на позиции по ту сторону железной дороги. Проехав по ул.Первомайской, - свернули направо и через территорию недостроенного частного дома вышли на позицию:
- танк № 328 – между "Спорткомплексом" и зданием "ДОСААФ",
- танк № 325 – между ДОСААФ и частным владением (домом Т.Кокова по адресу: ул.Коминтерна, 128).
8. В период с 15 часов до 16 часов оба танка неоднократно стреляли в сторону школы по целеуказаниям офицеров ЦСН ФСБ, находившихся в танках.
9. В 16 часов были сорваны решетки с двух крайних окон столовой, спецназ вошел в помещение столовой и танки перестали вести стрельбу.
10. В 18 часов 41 минуту танк № 328 покинул "свою позицию между "Спорткомплексом" и зданием "ДОСААФ" и выдвинулся по направлению к переезду через железную дорогу (рис. 4.50).
11. В период с 20 часов по 21 час 45 минут два танка: № 325 и № 328 заняли позиции рядом с углом столовой вблизи дома З.Кадиева, после чего один из танков (№ 325) произвел 7 осколочно-фугасных выстрелов, из них: 3 – по трем окнам на фасаде столовой, а 4 - по стене и лестничной клетке южного флигеля, где размещены учебные классы.
12. 4.09.2004 г. все три танка вернулись в расположение своих воинских частей.
Несмотря на показания свидетелей – установить обстоятельства выстрелов со стороны танка № 320 и возможные места попаданий выстрелов – не удалось. Требуется провести повторные допросы свидетелей, а также свидетелей, которые к настоящему времени уклоняются от дачи показаний.
P.S.
Выводы и проч размышления Савельева можно оставить в стороне. Из интересного только свид. показания.
Хорошо, посмотрел
Хотя замечу несколько вещей
1. Даже в этом докладе конкретно установить факт стрельбы в ходе начальной фазы штурма не представляется возможным.
2. Семь выстрелов с 20:00 и далее установлены точно, но их никто и не отрицает
3. Есть отдельно сайт со сбором большого числа данных по событию и буквально поминутному разбору конретно 3 сентября
http://www.reyndar.org/september-3/index.html
И там, несмотря на множество фото, танков в зафиксировано не было. Но в фото с 14:30 примерно были замечены у спецназа приспособления для создания прохода в стене
Думаю, что всегда так было. Хотя бы в 1941 году, когда все всё знали, но молчали.
с вашим примером там все еще сложнее
если кратко - пизда была бы без альтернатив
Я о том, что время на подготовку было упущено. Виноват был лично Сталин и его окружение.
не, подготовка велась, стягивание перед этим тоже происходило (хотя оценки того, насколько это можно было сделать своевременнее, разнятся)
я скорее о том, что вне зависимости от этого произошла бы катастрофа - не то соотношение количества и (что еще важнее) качества сил в месте непосредственного контакта
Я не отрицаю факта, лишь говорю о подготовке. Люди не знали, можно было бы избежать много жертв и успеть подготовиться. А ещё ведь накануне были перестановки в армии, так что Сталин вдвойне виноват.
Вот конкретно с перестановками да, тут вина без вариантов (даже без выпила большей части среднего звена командования расширяющаяся РККА страдала от недостатка грамотных офицеров)
Разведка ведь знала о нападении. Левитан же говорил, что напали без объявления войны. На самом деле в верхах знали заранее, но по какой-то причине никому не сообщили. И так весь период совка.
Поражаюсь твоему терпению в переговорах с идиотами.
Откровенный Паша
Ну, вдруг мой коммент кому-нибудь мысль в голову втащит. Стараюсь общаться, пока не начинается абсолютная тупость
Так там не с кем было переговоры вести
Конкретно захватившие выдвинули требования, которые можно счесть невыполнимыми
А типа умеренный Закаев и Масхадов в эти дни немножечко пропали, чтобы не ввязываться. Да и они был захватившим не указ
Да? А вот я не в защиту кого-то конкретного, а в целом считаю что переговоры вести не стоит. Это может вызвать вспышку террористических актов после, когда стало понятно что можно продавить.
Плюс непосредственно в Беслане вроде дело обстояло несколько сложнее, чем ты отмечаешь
Надо жить в мире волшебных пони, кушать радугу и какать бабочками, чтобы не понимать, что потакание террористам приведет лишь к большему количеству террористов и большему количеству умерших людей.
К тому же переговорам с поехавшими культистами-суицидниками.
Минеральный чайник
Поясни.
Уполномоченный файл
Это копия комментария, который тут однажды ушел в лютый минус
можешь ссылку на тот комментарий дать?
Уполномоченный файл
не, сейчас уже хер найдешь его
https://tjournal.ru/internet/114730-dud-v-filme-pro-beslan-pokazal-instagram-postradavshey-kotoraya-razvodit-fialki-za-dva-dnya-u-nee-raskupili-vse-cvety?comment=2679587
тут раньше был?
Это тот же ублюдок, бойцы которого резали солдат на видео в 1999.
Бля, зачем напомнил
Я просто не так давно нашёл всё-таки это видео и это реально жутко, хоть я и видел много жести.
хоть я и видел много жести
Тоже не по себе от такого
Самое интересное, что нашёл видео в Моём мире.
Я на нашстрах смотрел, этот сайт уже сейчас не работает.
Я недели 3 назад смотрел, потому что увидел тут комментарий "я видел видео как парень кричал мама я не хочу умирать" и смог найти видео. До этого я думал, что это какой-то прикол.
Могу подкинуть видео или навести на него.
vk точка com/video119988934_159600856
Могу сказать, что для них другие - хуже животных, поэтому такое спокойствие. В современном мире только эта религия воспитывает таких мразей.
Тут ещё играет роль пищевая культура, то есть халяль. Там животное мучают, вот они и привыкают и могут резать всё что угодно без проблем. Хоть у иудеев такая же традиция, но ни разу не видел у них террористов.
Можешь почитать, тогда вроде у них шёл какой-то праздник, поэтому они были жертвенными баранами. Кажется даже на видео что-то говорят, но я не уверен.
а, прошу прощения. Наверно убрали из доступа. "резня в чечне" и искать без ограничений. Там около 16 минут.
так стоп, это не прикол был?
Если бы ты видел происходящее на видео, то у тебя язык бы не повернулся назвать это приколом.
так я не знал, что такое видео реально было
Солдатский цвет
Не думаю, что тебе стоит его смотреть.
Магнитный Артем
не, я даже фильмы ужасов не смотрю, про реальные ролики вообще речи нет
Магнитный Артем
я думал это ироничный мем
Магнитный Артем
ты в каком классе был?
Всегда было интересно: какое отношение у боевиков ЧРИ было к соседним регионам?
Понятно что на Кавказе отношения не всегда хорошие, например осетино-ингушский конфликт, но никогда не понимал, нормально ли боевику ( у которого в планах строительство имарата Кавказ например) захватывать, в принципе, культурно-близких детей-единоверцев?
каких единоверцев? осетины и народ другой, и не мусульмане
потому их и выбрали
плюс наличие ингушей среди захвативших было с заделом на спровоцировать ингушо-осетинские терки снова
Я бы в список материалов добавил еще http://www.reyndar.org/
Кстати да, странно что не добавили - один из лучших сборников фактуры по событию