История о необычных поисках и о коллекционере, умершем через три месяца после объявления об обнаружении сундука.

В закладки Слушать

Форрест Фенн Фото Doornkaat / Most Wanted Pictures / Vida Press

В 2010 году 80-летний американский коллекционер древних находок и археолог-самоучка Форрест Фенн решил затеять азартное приключение. В страхе умереть бесславно состоятельный арт-дилер спрятал клад в Скалистых горах США, положив в бронзовый сундук золото, драгоценности и артефакты на миллион долларов. Искать его стали тысячи людей.

«Охотники за золотом» отправлялись в приключения в одиночку и семьями, пересекали реки и горы, организовывали сообщества вокруг тематических сайтов и блогов. Путешествия оборачивались и трагедиями: за десять лет погибли пятеро.

Коллекционер активно участвовал в «охоте», отвечал на тысячи писем и приглашал в гости особенно азартных искателей — и без скандала с обвинением в домогательствах не обошлось. Спустя десять лет Фен объявил, что кто-то всё же нашёл сокровища. После этого археолог прожил только три месяца, оставив множество благодарных за приключения людей и немало тех, кто подозревает его в обмане. И, возможно, одного счастливчика с кладом.

Фенн собирал старинные вещи с детства, во взрослом возрасте стал коллекционером, сделав из своего дома галерею

Будущий коллекционер и арт-дилер Форест Фенн с детства увлекался ценными вещами и их продажей. Например, во время школьных уроков он обтачивал камешки мрамора, найденные при поездках в Йеллоустоун. Шариками он играл с друзьями, а часто и выручал выгоду: «Чем больше ребят играли со мной в шарики, тем больше я мог продать».

В девять лет Фенн начал собирать свои первые находки: крышки от бутылок, карманные ножи и куклы индейцев. Центральный Техас, куда они ездили с отцом, был для них «музеем под открытым небом» — вместе они собирали всё интересное, что видели на поверхности, например, бусы, керамические изделия и наконечники стрел.

Куклы индейцев в коллекции Фенна Фото Одри Холла, Western Art and Architecture

Детское увлечение не сразу переросло в полноценную работу. Фен в течение 20 лет служил в американских ВВС, в том числе во Вьетнаме, совершив там, по его словам, 328 боевых вылета за 348 дней. Дважды его сбивали. В те времена он пользовался своим служебным положением, чтобы заниматься давним хобби — собирать артефакты.

В 1950-х лётчикам-испытателям разрешали в свободное время использовать свои самолёты в личных целях. Фенн летал в разные страны и находил там древние трофеи. По словам коллекционера, его трижды выгоняли из Помпеи, но ему всё равно удавалось забрать любопытные предметы: «Я нашёл амфору, полную оливкового масла и полную вина». В поездке в Ливию в древнем городе Сабрата Фенн отыскал ещё одну древнюю арфу с бронзовыми монетами.

Коллекция в доме Фенна Фото Одри Холла, Western Art and Architecture

В 1960-е, по словам Фенна, он стал одержим идеей поиска и коллекционирования древних вещей. Тогда он устроился преподавателем ВВС в Аризоне — «археологической Мекке» США. В том месте в древности проживало множество людей и находилось около 500 тысяч захоронений. Сейчас большинство из них разграблено. Фенн часто пролетал над этими землями и даже научился распознавать руины по узору кактусов. Он прочёсывал территорию, а также искал артефакты в каньонах, скалах и пещерах с двумя мужчинами, которых встретил на раскопках. Однажды он нашёл топор рядом с останками раздавленного валуном индейца.

Разорять исторические могилы и изымать из земли артефакты в США было незаконно, однако, по словам Фена, эти законы особо не соблюдали. Он заявил, что даже сенаторы США занимались раскопками, а по слухам, с одним из них он даже встретился у пещеры.

Из всей компании археологов-самоучек только Фенн превратил это хобби в работу, рассказала дочь одного из них Барбара: «Он увидел кое-что, на чём можно было нажиться, и на этом заработал состояние своей семьи». Коллекционер отметил, что зарабатывал не только на найденных артефактах, но и на том, что умело их продавал: «Я обменивал браслет на шесть колец, а затем отдавал три из них за браслет и ожерелье».

В 1972 году коллекционер окончил службу и вместе с женой и дочерьми переехал в город Санта-Фе в штате Нью-Мексико. Сначала он сотрудничал с местным торговцем индейскими артефактами, а затем начал строить свою галерею, вложив в неё 25 тысяч долларов.

Галерея Фенна стала популярна — к нему приезжали знаменитости и политики, например, 38-й президент США Джеральд Форд, Жаклин Кеннеди, актёр Джон Уэйн и певица Шер.

В 1988 году Фенну диагностировали рак почки — жить ему по прогнозам врачей оставалось недолго. Он решил оставить о себе необычную память — отлил 8 сосудов и вложил в каждый из них автобиографию, а затем закопал в разных местах. Тогда же коллекционер задумал спрятать клад с сокровищами, однако вылечился и на 20 лет забыл об этой идее.

Фенн продал галерею, построил огромный дом в Санта-Фе и выкупил землю с руинами и артефактами. Дом коллекционера превратился в хранилище скульптур, кукол индейцев, осколков посуды, а также костей древних людей и животных. В его доме можно было найти мумию сокола из гробницы Тутанхамона, нефритовую маску за 12,5 тысяч долларов и трубку Мира, которую оценивают в 1,1 миллион долларов.

Справа — кости животных Фото Брента Хамфриса, Newsweek

В 2009 году у него даже проводила обыск ФБР из-за подозрений в расхищении федеральных руин, однако дело так и не возбудили — они лишь конфисковали несколько артефактов.

Поиски сокровищ приносили многим радость приключений и невероятный азарт, но некоторые искатели погибали

В 2010 году в возрасте 80 лет Фенн вновь решил захоронить клад с сокровищами. Он купил сундук из бронзы стоимостью 25 тысяч долларов, сложил в него древние фигурки, золотые монеты, испанское кольцо 17 века и другие украшения на сумму около миллиона долларов. По словам Фенна, со временем сокровища должны были дорожать.

Сундук с сокровищами Фото Форреста Фенна

Коллекционер спрятал сундук в районе Скалистых гор к северу от Санта-Фе. Фенн писал: «Никто не знает, где спрятан клад. Если я умру завтра, то унесу эту тайну с собой в могилу». Чтобы помочь людям найти его, он выпустил автобиографическую книгу «The Thrill of the Chase» («Азарт погони»), в которой было стихотворение с девятью подсказками.

Начни там, где бьют тёплые воды

И возьмите их вниз по каньону,

Не далеко, но так далеко, что не дойти.

Поставьте их под домом Брауна.

Оттуда нет места для покорных,

И конец почти не прорисовывается;

Там не сможете взмахнуть веслом в вашей бухте,

Просто тяжёлые грузы и вода высокая.

Если вы были мудры и нашли отметину,

Посмотрите быстро вниз, чтобы прекратить свои поиски,

Но оставайтесь спокойными с изумленным взглядом,

Просто возьмите сундук и идите с миром.

Стихотворение с подсказками и карта Иллюстрация Форреста Фенна

Искатели, прочитавшие книгу Фенна, создавали группы в фейсбуке, YouTube-каналы, блоги с подсказками и сайты, на которых описывали походы и публиковали фотоотчёты, помогая друг другу с поисками клада. Это стало так популярно, что о поисках сокровищ с 2010 года написали девять книг. По оценкам коллекционера, за 10 лет на поиски отправились около 500 тысяч человек.

Фенна приглашали на телевизионные шоу и брали у него интервью. В поисках подсказок многие писали ему лично — и он, кажется, с удовольствием отвечал на тысячи писем. Некоторых особенно азартных «охотников» он приглашал домой, где показывал коллекцию артефактов, но ни в коем случае не давал подсказок. Искатели встречались не только с Фенном, но и друг с другом, организовывая мероприятия в разных городах.

Многих людей охватило что-то вроде лихорадки из-за поисков сокровищ Фенна. Они по несколько часов копали огромные ямы, пока не понимали, что 80-летний старик не смог бы сам так глубоко запрятать клад, пробирались по пустыням сквозь бури, забирались на скалы, по 44 раза отправлялись на поиски «тёплых вод» из стихотворения. Искатели бродили в районе скалистых гор по несколько дней, иногда даже целыми семьями с детьми. Иногда во время поисков клада путешественники находили другие ценные вещи, но, судя по рассказам, главное для искателей была сама идея захватывающего приключения с поиском сокровищ.

[{"title":"\u041a\u0430\u043d\u044c\u043e\u043d, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432 \u0441\u043e\u043a\u0440\u043e\u0432\u0438\u0449 \u0424\u0435\u043d\u043d\u0430","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e\u00a0<a href=\"https:\/\/dalneitzel.com\/2015\/06\/09\/photo-album-nine\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Desperado88<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"929ca78d-316e-c1b2-debf-3ec5dda08057","width":400,"height":533,"size":164483,"type":"jpg","color":"9d9281","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e <a href=\"https:\/\/dalneitzel.com\/2014\/07\/05\/photo-album-two\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u041d\u0438<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"aec4b18d-d8f7-8f63-de66-9b2f2eb10667","width":640,"height":480,"size":97236,"type":"jpg","color":"71a0d3","hash":"","external_service":[]}}}]

Однако приключения не всегда заканчивались только хорошими впечатлениями. За десять лет многие искатели терялись в лесах, а пятеро погибли, пытаясь добраться до сокровищ. В 2016 году первыми нашли останки 54-летнего Рэнди Билью — он пропал в Нью-Мексико за семь месяцев до этого. Спустя год в Колорадо при поисках клада погиб пастор Пэрис Уоллес. После этого начальник полиции Нью-Мексико Пит Кассетас призвал Фенна прекратить охоту на сокровища, однако коллекционер отказал. Археолог заявил, что смерть Уоллеса стала для него шокирующей, но заметил: «Если кто-то утонет в бассейне, мы должны не сливать воду, а учить людей плавать».

Смерти не прекратились. В 2017 году по время поисков в парке Йеллоустоуна Джефф Мёрфи упал с высоты 150 метров и разбился. В том же году искатель Эрик Эшби выпал из лодки и утонул. Весной 2020 года при поисках в Национальном парке динозавров на границе штатов Колорадо и Юта погиб один из двух мужчин, искавших сокровища — они были в пустыне почти без еды и воды, и о помощи попросить не могли. Однако даже угроза смерти не останавливала кладоискателей.

Женщины, приезжающие в гости к Фенну жаловались на домогательства — он всё отрицал, считая, что они просто злились из-за отсутствия подсказок

Фенн отвечал на все письма искателей и с удовольствием с ними общался — некоторых даже приглашал к себе в гости. Синди Олсен (имя изменено The Guardian), в то время болевшая раком, тоже переписывалась с коллекционером. Спустя год общения Фенн пригласил её в гости — женщина почувствовала себя особенной. Перед приездом мужчина попросил её прислать фотографию, чтобы «узнать её» при встрече.

После дружеской встречи в доме Фенна, на которой присутствовал ещё один искатель, коллекционер начал регулярно просить у Олсен её снимки. Она боялась, что если не выполнит его просьбы, то он запутает в её поисках. Олсен всё же отказалась присылать фото, после чего Фенн перестал отвечать на её письма. Оказалось, что такие просьбы у него были и к другим женщинам.

Фото искательницы со встречи с Форрестом Фенном Фото Марджи Голдсмит

С другой женщиной, Минди Фаузи, Фенн якобы сам вышел на связь, увидев её рассказ о поисках сокровищ в блоге. Коллекционер приехал в гости к Фаузи и её сыну, и уже тогда, по её словам, начал оказывать знаки внимания и ревновать к другим пользовательницам блога. Фенн попросил женщину прислать ему обнажённое фото, однако она проигнорировала просьбу, а позже решила рассказать об этом публично. Фаузи посчитала, что близкие отношения с Фенном поставят под угрозу честность поисков сокровищ. Когда она опубликовала пост, на неё посыпались оскорбления и угрозы.

Фенн отверг обвинения женщин, назвав электронные письма поддельными. По его мнению, о домогательствах рассказывали женщины, которые злились на него, «потому что я не помог им найти клад».

Спустя 10 лет клад нашли, а азартный коллекционер, затеявший охоту за сокровищами — умер

С начала поисков прошло уже 10 лет, когда в июне 2020 года Форрест Фенн сообщил, что сундук с сокровищами, наконец, нашли. «Он находился под навесом звёзд среди пышной лесной растительности Скалистых гор и не сдвинулся с того места, где я спрятал его более 10 лет назад. Я не знаю человека, который его нашёл, но стихотворение в моей книге привело его к точному месту», — написал коллекционер.

[{"title":"\u0421\u043e\u043a\u0440\u043e\u0432\u0438\u0449\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043a\u0430\u043a \u0438\u0445 \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"2b301ac2-b9f9-89f0-5d19-a5ccbd2c19b8","width":1260,"height":1664,"size":6780471,"type":"png","color":"414142","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0424\u043e\u0440\u0435\u0441\u0442 \u0424\u0435\u043d\u043d \u0441 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0441\u043e\u043a\u0440\u043e\u0432\u0438\u0449\u0430\u043c\u0438","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"d3a5c3d6-8cbe-937c-1b45-c6b090b45978","width":499,"height":549,"size":136154,"type":"jpg","color":"51412e","hash":"","external_service":[]}}}]

Фенн не рассказал, кем был искатель, который нашёл клад, чтобы избавить его от налогов, а также возможных угроз и ограблений. Чтобы удовлетворить интерес других искателей, коллекционер раскрыл место, где оставил сокровища. Оказалось, что он закопал их в лесу штата Вайоминг, а не в Нью-Мексико, Колорадо и Монтане, где многие искали клад.

Однако некоторые искатели сомневаются, что сундук с сокровищами нашли. В сабреддите Finding Fenns Gold на Reddit не только публиковали свои варианты места нахождения клада, но и предполагали: раз Фенн не рассказал, где и кто нашёл сокровища, значит, он обманул «охотников».

Искатель Барбара Андерсен даже подала в суд после заявления Фенна об обнаружении клада. Женщина утверждает, что разгадала местонахождение сокровищ, однако её «преследовал и обманул» неизвестный человек. Она потребовала запретить нашедшему клад продавать содержимое сундука, но как она намерена доказывать, что её разгадку украли, непонятно.