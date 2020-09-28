Истории
Аня Бегиашвили
2684

Мэром румынской деревни избрали кандидата, умершего незадолго до выборов. Жители пришли праздновать к нему на могилу Материал редакции

Имя действующего главы уже нельзя было убрать из бюллетеней, а его самого — заменить на другого кандидата. Так что жители таким образом проголосовали за перевыборы.

16 комментариев
В закладки
Слушать
Ион Алиман Фото Gazeta de Sud

В румынской деревне Девеселу выборы мэра выиграл умерший кандидат. Ион Алиман скончался за 10 дней до голосования, и его имя не успели убрать из бюллетеней. Теперь в поселении должны пройти повторные выборы.

Алиман умер из-за осложнений, вызванных Covid-19. Бюллетени с его кандидатурой к этому моменту уже напечатали

57-летний Ион Алиман проработал мэром Девеселу два срока: впервые его избрали в 2012 году. В 2020 году он в третий раз выдвинул кандидатуру от Партии социал-демократов для участия в выборах 27 сентября. Незадолго до них Алиман заразился коронавирусом Covid-19, а 17 сентября умер в больнице от осложнений.

В соответствии с местным законодательством бюллетени напечатали за две недели до дня голосования. Алиман умер позже, и его имя не могли убрать из списка. А у партии социал-демократов уже не было возможности предложить другого кандидата.

27 сентября голоса за Алимана отдали 1020 из 1700 избирателей в Девеселу, где живут около 3000 человек. Заместитель бывшего мэра Николае Добре связал столь высокий результат с тем, что другие кандидаты не пользуются таким доверием местных жителей. По его словам, голосами на последних выборах избиратели отдали Алиману дань уважения. Но на Reddit отмечают, что СДП призывала жителей голосовать за Алимана, потому что не успевала выдвинуть другого своего представителя.

После выборов жители Девеселу пришли на могилу Алимана

Поздно вечером, когда исход выборов стал очевиден, многие жители деревни отправились на могилу Алимана. Они зажгли свечи, лампады и фонари, «поздравив» избранного мэра аплодисментами. На видео, распространившемся в соцсетях, сторонники Алимана говорят: «Мы заставим вас гордиться, мы знаем, что откуда-то с высоты вы смотрите» и «Это ваша победа».

В ближайшее время в Девеселу пройдут повторные выборы мэра. Пока исполнять обязанности главы деревни обязанности будет его заместитель.

#выборы #политика #covid19 #новости

Аня Бегиашвили PLUS
+23 043
3
42
{ "author_name": "Аня Бегиашвили", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u044b","covid19"], "comments": 16, "likes": 42, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "stories", "id": 215641, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 28 Sep 2020 21:20:12 +0300", "is_special": false }
Конференция «Персональные данные: сбор, кража и защита»
6 октября Онлайн Бесплатно
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Vasya Ivasya

23

Хороший мэр - мертвый мэр. 

Ответить

Никита Литвинов

Vasya
5

Тянет на 282

Ответить

Реальный инструмент

Никита
0

Румынский же, на медаль тянет

Ответить

Просто Тимуррр

Vasya
1

Воровать не будет

Ответить

Дефицитный Сервелат

16

Некрократия.

Ответить

Artem Gruzdev

14

Повторные выборы мэра понадобятся только, если в текущего вбили осиновый кол. Это же Румыния! Родина Дракулы.

Ответить

Ваня Погост

9

Электорат: «Как ты мог! Вставай и правь нами, сукин сын!»

Ответить

Abram Dikoy

4

Россия в 24ом
🤞

Ответить

ouxen

Abram
0

лучше не станет

Ответить

Игорец Обыкновенный

4

Негров с гробом невольно вспоминаешь

Ответить

dmzkrsk

2

А, это не Россия

Ответить

Серьезный динозавр

1

Гайдай какой-то

Ответить

Kir Kirsky

1

Этот воровать не будет

Ответить

Neketa Fo

0

Умер две недели назад

Ответить

Darth Felus

0

Ну наверное румынам не привыкать, когда ими правят умершие.

Ответить

Alexander Personazhe

0

В Харькове вон через месяц выборы мэра, самый высокий рейтинг у нынешнего пиздюка, и многие готовы за него голосовать. Правда, он сейчас в «Шарите» в коме и не факт, что откачают. :)))

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
В Нагорном Карабахе обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном — десятки людей погибли. Главное
Страны обвиняют друг друга в начале военных действий, провокациях, использовании сирийских наёмников и убийстве мирных жителей.
170
Новости
Лукашенко ответил Макрону на призыв покинуть пост. Он напомнил о «жёлтых жилетах» и мусульманских протестах во Франции
А также подчеркнул, что, в отличие от Макрона, является «опытным политиком».
102
Новости
Парламент Азербайджана объявил военное положение в некоторых городах и районах страны
В Баку, Гяндже, Евлахе, Гейгеле и некоторых других городах введут комендантский час.
107
Популярное за три дня
Животные
4
Кино и сериалы
Вторая жизнь «Бегущего по лезвию» и «Нечто»: фильмы, которые провалились в прокате, но обрели культовый статус
Ленты нелёгкой судьбы: они потерпели неудачу во время официального релиза, но обзавелись армией поклонников и изменили облик кинематографа.
50
Новости
Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко добровольно покинуть пост президента
«Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — сказал Макрон журналистам в преддверии своего визита в Литву и Латвию.
429
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

ouxen

В Нагорном Карабахе обострился…

Alexander Personazhe

Мэром румынской деревни избрали…

ouxen

В Нагорном Карабахе обострился…

Leonid Celevra

Запись в подсайте Telegram

Alexander Personazhe

Запись в подсайте Telegram

ouxen

Американский студент взломал…

ouxen

Мэром румынской деревни избрали…

ouxen

В Армении ограничили выезд…

ouxen

В Армении ограничили выезд…

ouxen

Путин призвал россиян соблюдать…

Sergey Ponkin

Американский студент взломал…

ouxen

Путин призвал россиян соблюдать…

ouxen

Путин призвал россиян соблюдать…

ouxen

Путин призвал россиян соблюдать…

Vasha Lepetoff

Русскоязычный разработчик…
null