Британец узнал, что владеет редкой и ценной версией книги о Гарри Поттере. Он продаст её, чтобы помочь дочери купить дом Материал редакции
Отец купил детям один из первых экземпляров «Философского камня». 21 год книга лежала на полке, а потом выяснилось, что она стоит несколько десятков тысяч фунтов.
В 1999 году мужчина (британские СМИ не указывают его имя из соображений анонимности), эмигрировавший из Англии в Люксембург, подарил своим детям книгу «Гарри Поттер и философский камень», чтобы обучать их английскому языку. Тогда он не подозревал, что приобрёл первое издание романа Джоан Роулинг с ошибками и опечатками. В 2020 году коллекционеры оценивают экземпляры этого издания в 20-50 тысяч фунтов (от 2 до 5 миллионов рублей).
Книга все эти годы лежала на полке в доме мужчины. Он решил перечитать первую часть «Гарри Поттера» после того, как Роулинг стали обсуждать в новостях в связи с обвинениями в трансфобии и выходом нового романа. Тогда же владелец книги узнал, что несколько первых изданий продали на аукционе, поэтому он решил проверить свой экземпляр.
Книгу продадут на аукционе в библиотеке Hansons в Стаффордшире 13 октября.
По словам мужчины, он решил продать книгу, как только узнал об её ценности. На вырученные деньги он планирует оплатить кредит, взятый на учёбу дочери. Это поможет ей затем взять ипотеку на дом.
По словам книжного эксперта Hansons Auctioneers Джима Спенсера, настоящих первых выпусков осталось очень мало. Всего в этом тираже напечатали 500 экземпляров, 300 из которых отправили в школы и библиотеки. Спенсер уверен: эта версия «Гарри Поттера» — большая редкость, и для коллекционеров такие экземпляры книг сравнимы со Святым Граалем.
Джим Спенсер также рассказал, как можно идентифицировать первое издание «Философского камня»:
- Книга опубликована издательством Bloomsbury в 1997 году;
- На странице 53 дублируется фраза «1 wand»;
- Номер выпуска должен быть от одного до десяти включительно.
@Ирина Маркина , думаю «несколько миллионов рублей» в блоке, выводящемся в ленту, стоит заменить на эквивалент в фунтах.
Всё-таки, известная валюта
Она с тобой, плебей, говорить не будет.
Да и местным тяжело же посчитать.
Очень жаль, что ты меня называешь «плебеем». Очень жаль...
Я думал, мы друзья...
@кто это
понятно
Мы друзья. Поэтому я говорю тебе не тратить время.
Ты правый? Мда..
Напугал девочку. Мужлан грубый
Так-так
Ты - девочка? 🧐
Опять из туалета пишешь?
Тебя зовут Сережа. Ты программист, любишь пить пиво, кататься с мальчиками на велосипеде.
Серёга, ты не Ирина
ШЫЗА
Меня зовут Эксвайфу. Мне 16 лет. Мой дом находится в восточной части ***, в ***, где расположены все муравейники. Я не женат. Я учусь в университете и прихожу домой не позднее 8 вечера. Я не курю, но иногда выпиваю. Я ложусь спать в 12 вечера, и убеждаюсь, что я получаю ровно восемь часов сна, несмотря ни на что. Выпив стакан молока и посмотрев аниме перед сном, я обычно без проблем сплю до утра. Словно ребёнок я просыпаюсь утром без всякой усталости и стресса. На моём последнем осмотре мне сказали, что у меня нет никаких проблем со здоровьем. Я пытаюсь донести, что я обычный человек, который хочет жить спокойной жизнью. Я забочусь о том, чтобы не утруждать себя какими-либо проблемами – победами и поражениями, которые могли бы потревожить мой сон.
С Подивиловым ты симулировал?
А с шизлом???
надо найти флешку с первым перезаливом пупов по гарри поттеру
Гарри Поттер говно для малолеток не понимаю кто этой хуйней увлекается
Чехова собрание не хочешь? Тоже норм, бумага классная, не то что сейчас
Там говорят русский перевод нормальный редкость? Никто ещё за миллион не хочет купить нормальный Росмэн?