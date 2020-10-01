Истории
Ирина Маркина
763

Британец узнал, что владеет редкой и ценной версией книги о Гарри Поттере. Он продаст её, чтобы помочь дочери купить дом Материал редакции

Отец купил детям один из первых экземпляров «Философского камня». 21 год книга лежала на полке, а потом выяснилось, что она стоит несколько десятков тысяч фунтов.

69 комментариев
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Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» Фото взято с сайта Hansons

В 1999 году мужчина (британские СМИ не указывают его имя из соображений анонимности), эмигрировавший из Англии в Люксембург, подарил своим детям книгу «Гарри Поттер и философский камень», чтобы обучать их английскому языку. Тогда он не подозревал, что приобрёл первое издание романа Джоан Роулинг с ошибками и опечатками. В 2020 году коллекционеры оценивают экземпляры этого издания в 20-50 тысяч фунтов (от 2 до 5 миллионов рублей).

Книга все эти годы лежала на полке в доме мужчины. Он решил перечитать первую часть «Гарри Поттера» после того, как Роулинг стали обсуждать в новостях в связи с обвинениями в трансфобии и выходом нового романа. Тогда же владелец книги узнал, что несколько первых изданий продали на аукционе, поэтому он решил проверить свой экземпляр.

Я купил эту книгу детям примерно через полтора года после её выхода. Приобрести её я решил после прочтения положительного отзыва. Мне нужны были книги на английском языке, чтобы читать детям перед сном — нужно было научить их языку с раннего возраста.

владелец книги

Книгу продадут на аукционе в библиотеке Hansons в Стаффордшире 13 октября.

По словам мужчины, он решил продать книгу, как только узнал об её ценности. На вырученные деньги он планирует оплатить кредит, взятый на учёбу дочери. Это поможет ей затем взять ипотеку на дом.

По словам книжного эксперта Hansons Auctioneers Джима Спенсера, настоящих первых выпусков осталось очень мало. Всего в этом тираже напечатали 500 экземпляров, 300 из которых отправили в школы и библиотеки. Спенсер уверен: эта версия «Гарри Поттера» — большая редкость, и для коллекционеров такие экземпляры книг сравнимы со Святым Граалем.

Джим Спенсер также рассказал, как можно идентифицировать первое издание «Философского камня»:

  • Книга опубликована издательством Bloomsbury в 1997 году;
  • На странице 53 дублируется фраза «1 wand»;
  • Номер выпуска должен быть от одного до десяти включительно.

#истории #роулинг #аукцион #гаррипоттер

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69 комментариев
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Бедный теркин30см

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 а потом выяснилось, что она стоит несколько миллионов рублей.

Наконец-то рубль зауважали. 

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serguun42

Бедный
1

@Ирина Маркина , думаю «несколько миллионов рублей» в блоке, выводящемся в ленту, стоит заменить на эквивалент в фунтах.

Ответить

serguun42

serguun42
1

‎‎​​​‎‎‎‎‎​​‎‎‎‎‎​​‎‎‎​​‎‎​​‎​​​‎‎​​‎‎‎​‎‎​​‎​​​‎‎​​​‎‎‎‎​​‎‎​‎​‎‎​‎​​‎​‎‎​​‎‎‎​‎‎​​‎​‎‎‎‎​​​‎‎​‎‎​​‎‎‎​‎‎​‎​​‎​‎‎​​‎​‎‎‎‎​​‎​​‎‎‎​​​‎‎​‎‎​​‎​‎‎‎‎​‎​​‎​‎​​‎‎‎‎​‎‎​​‎‎​​‎​​‎‎​​‎‎​​‎‎‎​‎‎‎​‎​​‎​‎‎​​​‎‎‎‎‎​​‎​‎​‎‎​​‎​​​‎‎​​‎‎​‎‎‎​​‎‎‎​‎‎​​‎‎​​‎‎​​‎‎‎‎‎​​‎‎‎‎​‎​​‎‎​‎​‎​​‎‎‎​​‎​​‎‎​‎‎‎‎​​​‎‎‎Всё-таки, известная валюта

Ответить

Офицерский Никита

serguun42
1

Она с тобой, плебей, говорить не будет.
Да и местным тяжело же посчитать.

Ответить

serguun42

Офицерский
2

Очень жаль, что ты меня называешь «плебеем». Очень жаль...

Я думал, мы друзья...

Ответить

Низкий блик

serguun…
1

@кто это

Ответить

Кто это

Низкий
1

serguun42 еще известен как: сделал тёмную тему, Сергей Колегов

Ответить

serguun42

Кто
2

ясно

Ответить

Низкий блик

serguun…
2

понятно

Ответить

serguun42

Низкий
2

давай не будем засорять подсайт

Ответить

Низкий блик

serguun…
2

Хорошо, извини

Ответить

Офицерский

serguun…
0

Ирина Маркина и так хорошо справляешься с засорением подсайтов безликими новостями

Ответить

Низкий блик

Офицерс…
2

Мерзко.. Ты девственник?

Ответить

Офицерский

Низкий
2

Конечно 

Ответить

Низкий блик

Кто
2

ясно..

Ответить

serguun42

Низкий
2

понятно...

Ответить

Офицерский

serguun…
0

Мы друзья. Поэтому я говорю тебе не тратить время.

Ответить

serguun42

Офицерс…
2

Понял?!

Ответить

Низкий блик

serguun…
2

Ты правый? Мда..

Ответить

serguun42

Низкий
2

Я живой

Ответить

Офицерский

serguun…
2

Я вижу, что каникулы тебе тяжело даются 

Ответить

Низкий блик

serguun…
2

Давай не будем засорять подсайт

Ответить

serguun42

serguun…
1

Привет

Ответить

schmuck

Низкий
1

Россия для русских и ниипет

Ответить

Офицерский

serguun…
2

Напугал девочку. Мужлан грубый

Ответить

serguun42

Офицерс…
2

Кто из нас тут ещё девочка!..

Ответить

Офицерский

serguun…
0

Так-так 
Ты - девочка? 🧐

Ответить

schmuck

Офицерс…
0

ч

Ответить

schmuck

schmuck
0

я*

Ответить

Офицерский

schmuck
1

Опять из туалета пишешь?

Ответить

schmuck

Офицерс…
1

пишу из поселка садовый в челябинской области родина мать Россия

Ответить

Офицерский

schmuck
1

Телефон в дырку не урони

Ответить

schmuck

Офицерс…
1

ща справлю нужду и будем с ребятами кататься на мопеде, буду на коляске сидеть и брат рулить врубтм в колонке жбл аудиокнигу философского камня и радоваться за наше детство

Ответить

serguun42

schmuck
0

чяво?

Ответить

serguun42

Офицерс…
0

Ну ладно, ладно... Ирина – третий курс, всё-таки 🧐

Ответить

Офицерский

serguun…
0

Тебя зовут Сережа. Ты программист, любишь пить пиво, кататься с мальчиками на велосипеде.
Серёга, ты не Ирина

Ответить

serguun42

Офицерс…
1

ШЫЗА

Меня зовут Эксвайфу. Мне 16 лет. Мой дом находится в восточной части ***, в ***, где расположены все муравейники. Я не женат. Я учусь в университете и прихожу домой не позднее 8 вечера. Я не курю, но иногда выпиваю. Я ложусь спать в 12 вечера, и убеждаюсь, что я получаю ровно восемь часов сна, несмотря ни на что. Выпив стакан молока и посмотрев аниме перед сном, я обычно без проблем сплю до утра. Словно ребёнок я просыпаюсь утром без всякой усталости и стресса. На моём последнем осмотре мне сказали, что у меня нет никаких проблем со здоровьем. Я пытаюсь донести, что я обычный человек, который хочет жить спокойной жизнью. Я забочусь о том, чтобы не утруждать себя какими-либо проблемами – победами и поражениями, которые могли бы потревожить мой сон.

Ответить

serguun42

Офицерс…
0

И кстати, чтобы не было недоразумений: с мальчиками не нравится на велосипеде кататься.

Ответить

Офицерский

serguun…
0

С Подивиловым ты симулировал? 

Ответить

serguun42

Офицерс…
1

дурак!

ой, то есть... бака!

Ответить

serguun42

serguun…
0

ты бы и баку...

Ответить

Офицерский

serguun…
0

А с шизлом???

Ответить

serguun42

Офицерс…
0

А с Шизлом я не катался

Ответить

Офицерский

serguun…
0

Я буду долго гнать велосипед.
В глухих лесах его остановлю.
Я лишь хочу, что б сделала минет.
Та девушка, которую люблю

Ответить

serguun42

Офицерс…
0

Я даже не сомневался...

Ответить

Офицерский

serguun…
0

Скучаю по подливому

Ответить

serguun42

serguun…
0

@TJ No Context 

Ответить

serguun42

Офицерский
2

@Ирина Маркина , почему вы не будете говорить со мной?! 😥😓

Ответить

Ирина Маркина

serguun42
1

Вы правы, уже изменила на фунты

Ответить

serguun42

Ирина
0

👍🏻

Ответить

Тревожный шар

5

21 год книга лежала на полке, а потом выяснилось, что она стоит несколько миллионов рублей.

Теперь британец думает, что ему делать с таким количеством рублей.

Ответить

Офицерский Никита

Тревожный
5

Придется покупать дочке квартиру в Омске

Ответить

Прикладной Кирилл

2

Продам свой сборник всех книг о ГП за 1 млн рублей. 

Ответить

serguun42

Прикладной
8

@Привет, п(ом)идор. 

Ответить

Офицерский Никита

serguun42
1

У меня свой сборник есть

Ответить

Евгений Клочков

1

надо найти флешку с первым перезаливом пупов по гарри поттеру 

Ответить

Бедный теркин30см

Евгений
2

Но всё перепутается и найдёшь флешку с лупами

Ответить

schmuck

–1

Гарри Поттер говно для малолеток не понимаю кто этой хуйней увлекается

Ответить

schmuck

schmuck
2

плановая экономика лучше

Ответить

Нищий пёс_анон

schmuck
0

Невозможно с этим спорить.

Ответить

schmuck

schmuck
–1

максимум эти книги нужны чтобы костер расжечь или если туалетной бумаги / газеты нет

Ответить

Хороший Мика

schmuck
4

Другое дело Таня Гроттер

Ответить

schmuck

Хороший
0

да лучше подсайт мемы чем Гарри Поттер

Ответить

Арабский месяц

1

блин, будь у меня миллиард рублей, я бы купила

Ответить

Атлант поправил плечи

Арабский
1

Чехова собрание не хочешь? Тоже норм, бумага классная, не то что сейчас

Ответить

Арабский месяц

Атлант
0

У меня есть) Любимый писатель с детства

Ответить

Низкий блик

Арабский
0

И обложка нравится?

Ответить

Арабский месяц

Низкий
1

мне в принципе не очень нравятся оригинальные обложки (и Росменовские) :с 

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Там говорят русский перевод нормальный редкость? Никто ещё за миллион не хочет купить нормальный Росмэн?

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