Выяснив значение экзотического прозвища от носителя языка, она не поверила ему и только разозлилась.

В закладки

Пользователь Reddit рассказал, что в гостях у подруги Элис познакомился с женщиной по имени Мэри. Узнав о его эфиопском происхождении, она поделилась воспоминаниями о времени, проведённом в этой стране. По словам женщины, она сохранила только приятные воспоминания, а местные жители прозвали её Йема Йимечи (Yema Yimechi). Мэри объяснили, что в переводе с амхарского языка это означает «возлюбленная». Ей так понравилось это имя, что она назвала так дочь.

На мой вопрос, серьёзно ли она, ответ был да и мне пришлось рассказать, что Йема Йимечи не означает «возлюбленный» на амхарском языке. На самом деле это переводится как неудобный/неуместный/глупый — в зависимости от того, как используется слово. Пользователь Reddit.

Мужчина объяснил ей настоящее значение, но женщина только разозлилась на него из-за этого и отказалась признавать, что сама назвала ребёнка оскорбительным именем, не проверив его перевод. «Мэри ушла в ярости, а Элис теперь расстроена из-за того, что я обидел Мэри, так как считает, что я не должен был ей говорить».