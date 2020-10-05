Эфиопы прозвали женщину «глупой». Не зная перевод, она назвала так дочь Материал редакции
Выяснив значение экзотического прозвища от носителя языка, она не поверила ему и только разозлилась.
Пользователь Reddit рассказал, что в гостях у подруги Элис познакомился с женщиной по имени Мэри. Узнав о его эфиопском происхождении, она поделилась воспоминаниями о времени, проведённом в этой стране. По словам женщины, она сохранила только приятные воспоминания, а местные жители прозвали её Йема Йимечи (Yema Yimechi). Мэри объяснили, что в переводе с амхарского языка это означает «возлюбленная». Ей так понравилось это имя, что она назвала так дочь.
Мужчина объяснил ей настоящее значение, но женщина только разозлилась на него из-за этого и отказалась признавать, что сама назвала ребёнка оскорбительным именем, не проверив его перевод. «Мэри ушла в ярости, а Элис теперь расстроена из-за того, что я обидел Мэри, так как считает, что я не должен был ей говорить».
Пользователь признался, что переживает из-за сложившейся ситуации и попросил у читателей совета, как загладить свою вину. Однако многие вступились за рассказчика, сказали, что он ни в чём не виноват, и всё сделал правильно. К моменту публикации заметки пост заблокировали модераторы.
наверняка знает перевод
Судя по поезду - это Украина, там люди свободно на английском шпрехают, так что точно знает перевод, да.
Общето в Украине свободно ущемляются от услышанного украинского, вплоть до ощущения фашизма в попке, так что это наверное защита от языкового барьера, да.
не всем дано публиковать баяны в мемы
Откровенный Кирилл
пиздолис)
компенсирую: эфиопы прозвали женщину ириной
Ира, не обижайся, пожалумста. Ничего лимчного, ирин очень много в России и и дамже в Москве
К моменту публикации заметки пост заблокировали модераторы.
И нахрена? Снова чем-то не угодили модерации?
Я думаю, это неправдивая новость какого-то местного Дмитрия. Недаром тамошный вахтер уже всё потёр.