Истории
Ирина Маркина
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Эфиопы прозвали женщину «глупой». Не зная перевод, она назвала так дочь Материал редакции

Выяснив значение экзотического прозвища от носителя языка, она не поверила ему и только разозлилась.

14 комментариев
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Пользователь Reddit рассказал, что в гостях у подруги Элис познакомился с женщиной по имени Мэри. Узнав о его эфиопском происхождении, она поделилась воспоминаниями о времени, проведённом в этой стране. По словам женщины, она сохранила только приятные воспоминания, а местные жители прозвали её Йема Йимечи (Yema Yimechi). Мэри объяснили, что в переводе с амхарского языка это означает «возлюбленная». Ей так понравилось это имя, что она назвала так дочь.

На мой вопрос, серьёзно ли она, ответ был да и мне пришлось рассказать, что Йема Йимечи не означает «возлюбленный» на амхарском языке. На самом деле это переводится как неудобный/неуместный/глупый — в зависимости от того, как используется слово.

Пользователь Reddit.

Мужчина объяснил ей настоящее значение, но женщина только разозлилась на него из-за этого и отказалась признавать, что сама назвала ребёнка оскорбительным именем, не проверив его перевод. «Мэри ушла в ярости, а Элис теперь расстроена из-за того, что я обидел Мэри, так как считает, что я не должен был ей говорить».

Пользователь признался, что переживает из-за сложившейся ситуации и попросил у читателей совета, как загладить свою вину. Однако многие вступились за рассказчика, сказали, что он ни в чём не виноват, и всё сделал правильно. К моменту публикации заметки пост заблокировали модераторы.

#истории #reddit

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14 комментариев
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несу разные вещи

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Kostya Zubanov

несу
3

наверняка знает перевод

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несу разные вещи

Kostya
0

Судя по поезду - это Украина, там люди свободно на английском шпрехают, так что точно знает перевод, да.

Ответить

Животный звук

несу
0

И даже те, кого называют "рогули"?

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пiрячком по дупоньцi

несу
0

Общето в Украине свободно ущемляются от услышанного украинского, вплоть до ощущения фашизма в попке, так что это наверное защита от языкового барьера, да.

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Убитый микрофон

несу
0

Уникальные кадры: @Zoibana на вокзале Аляски

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Откровенный Кирилл

2

ржекич

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Stas Kartuzov

Откровенный
1

не всем дано публиковать баяны в мемы 

Ответить

Откровенный Кирилл

Stas
1

пиздолис)

Ответить

Stas Kartuzov

Откровенный
0

компенсирую: эфиопы прозвали женщину ириной 

Ответить

Stas Kartuzov

Stas
0

Ира, не обижайся, пожалумста. Ничего лимчного, ирин очень много в России и и дамже в Москве

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Покойный теркин30см

0

понятно

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Вова CowboyFHL

0

К моменту публикации заметки пост заблокировали модераторы.

И нахрена? Снова чем-то не угодили модерации? 

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пiрячком по дупоньцi

0

Я думаю, это неправдивая новость какого-то местного Дмитрия. Недаром тамошный вахтер уже всё потёр.

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Комментарии

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«Ответим любовью на ненависть…

пiрячком по дупоньцi

Эфиопы прозвали женщину…

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