Он потратил сотни часов и тысячи долларов на изучение пигментов, прежде чем понять, какую грязь использовать для каких цветов.

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Фото Кэлвина Гриера

Фотограф Кэлвин Гриер создаёт полноцветные фотографические отпечатки с использованием грязи. Он поделился с PetaPixel, что для создания таких фотографий смешивает несколько типов земли, создаёт из них подобие разных типов плёнки, а потом печатает из них фото.

В печати с помощью углеродного переноса для формирования изображений используется пигментированный желатин, а не хромогенные красители. По словам Гриера, он потратил сотни часов и тысячи долларов на изучение пигментов, прежде чем окончательно определился с тем, какую грязь необходимо использовать для каких цветов.

Для основных цветов фотограф берёт красную охру из Марокко, зелёную землю из Франции, жёлтую охру из Франции, технический углерод из сажи и лазурит – измельчённый полудрагоценный камень. Как объяснил Гриер, ему пришлось взять лазурит, поскольку синий трудно найти в природе.

После измельчения собранной земли он смешивает каждый компонент с водой, желатином, сахаром и светочувствительной солью для создания фотографических эмульсий. Покрытия из полученных эмульсий после используются для создания светочувствительных плёнок.

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Сначала фотография хранится в цифровом формате RGB, которую после Гриер преобразует в многоканальный профиль. Он создаёт десять негативов, представляющих различные каналы, а затем распечатывает их на серебряной фотоплёнке при помощи лазера. После этого используется мощный блок ультрафиолетового излучения для экспонирования каждой эмульсии с соответствующим ей негативом.

Десять негативов с разными каналами Фото с сайта PetaPixel

На участках эмульсии, подверженных воздействию ультрафиолетового излучения, выделяются свободные радикалы, которые укрепляют её и не позволяют смыть горячей водой, в то время как неоткрытые участки легко смываются с плёнки.

Процесс смывания неэкспонированной эмульсии в горячей воде, чтобы выявить изображение для каждого канала Фото с сайта PetaPixel

После того как каждый слой эмульсии присоединится к временной основе, начинают проявляться настоящие цвета фотографии. Однако присоединение каждого слоя занимает около полутора часов, поэтому на печать одной фотографии уходит целый рабочий день. Только когда все слои эмульсии сформируют полноцветную фотографию на временной основе, можно переносить её на конечный носитель.

Финальная версия фотографии на пластиковой временной основе. Фото с сайта PetaPixel

По словам Гриера, полученные таким образом фотографии более гладкие, чем даже самые качественные фото, сделанные с помощью технологии струйной печати. Также преимущество фотографий из грязи в том, что они стабильны, так как земные пигменты подвергались воздействию кислорода, ультрафиолетового света и кислот атмосферы в течение миллионов лет. Из-за этого земные пигменты уже находятся в привычной форме, поэтому они не будут разлагаться или выгорать, как многие синтетические аналоги. Фотограф уверен, что это самая долговременная цветная фотография из существующих.

Разница между углеродной печатью и струйной Фото с сайта PetaPixel

Финальная фотография, сделанная из грязи Фото с сайта PetaPixel