Гибель богов: как коммунистическая Албания уничтожила религию, но всё равно вернулась к ней годы спустя

За почти 50 лет существования единственного в Европе атеистического государства, державшегося на репрессиях, победить религию не удалось.

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Католические кардиналы проводят обряд беатификации 38 священников, казнённых или умерших в тюрьмах в годы коммунистического режима. Шкодер, 5 ноября 2016 года Фото Associated Press

Борьба с религией, репрессии против священников, закрытие храмов и мечетей – важный аспект существования любой коммунистической страны. В середине 20 века албанские власти пошли дальше и полностью запретили религию в стране, объявив её вне закона. Правитель Албании Энвер Ходжа объявил свою страну единственным в мире атеистическим государством.

Местные коммунисты уничтожали религию не только пропагандой, но и насилием. Сотни священников и мирян были поражены в правах, на десятилетия отправлены в тюрьмы и концлагеря, казнены. В начале 1990-х вместе со всем соцблоком развалилась и албанская богоборческая политика. Сейчас религия в этой маленькой южной стране переживает второе рождение.

Религия албанцев – это албанство: начало борьбы с «опиумом для народа»

В конце 1944 года лидер коммунистической Албанской партии труда (АПТ), убеждённый марксист и сталинист Энвер Ходжа возглавил Албанию. В первые годы правления его религиозная политика не отличалась от того, что происходило в других коммунистических странах. Он продолжал политику Ахмеда Зогу, короля Албании в 1928-1939 годах, ограничивавшего влияние религии на общество. Одним из первых законов Ходжи стала аграрная реформа 1945 года, национализировавшая собственность церквей и мечетей.

Борьбу с религией политик начал с католиков. В 1946-1947 годах в Албании запретили ордена иезуитов и францисканцев, так как их штаб-квартиры находились за рубежом. В период с 1945 по 1953 годы из 253 католических приходов в стране осталось 100. Многих священников-католиков ложно обвинили в работе на итальянских оккупантов в годы Второй мировой войны (в действительности лишь несколько из них перешли на сторону фашистов).

В феврале 1946 года в Шкодере судили участников группы «Албанский союз», управляемой священниками-католиками. Их обвинили в подготовке мятежа при поддержке Великобритании и США, а семерых из них расстреляли. Процесс стал поводом изгнать из Албании иностранных католических священников и монахов.

Суд над католическим священником Гжоном Шллаку, позже расстрелянным. Шкодер, 31 января 1946 года

В 1940-е по приказу Ходжи арестовали трёх архиереев Албанской Православной Церкви и тюрьму архиепископа Христофора (Киси). Албанские власти обрубили контакты албанских православных с близким им Константинопольским патриархатом, обосновывая это «холодной войной». Взамен началось сближение Албанской ПЦ с РПЦ.

Одновременно с репрессиями в стране началась идеологическая кампания по насаждению научно-материалистического взгляда на мир. АПТ вела пропаганду, используя книги, лекции, радиовещание, снимая фильмы. Антирелигиозную пропаганду начинали ещё со школы.

В 1949 году в Албании приняли «Закон о религиозных общинах», подчинивший жизнь верующих властям. Теперь все религиозные документы, вплоть до приходского объявления, сперва утверждали у партийного начальства. Религиозным общинам запретили вести воспитание и образование молодёжи, лишили прав на какую-либо собственность, закрыли их больницы и благотворительные организации.

На словах Ходжа обосновывал борьбу с религией приверженностью марксизму-ленинизму, но к этому добавлялся его национализм и стремление защитить страну от иностранного влияния. Глава Албании считал, что исламская община страны наполнена агентами влияния Турции, православные связаны с прогреческими сепаратистами на юге страны, а католическая церковь управляется шпионами из Ватикана. Под влиянием Ходжи в Албании стал популярен лозунг «Религия албанцев – это албанство» (строка из произведения 1879 года писателя Шкодрани Васо Паша).

«Это была борьба с Богом»: начало уничтожения религии и священников

К концу 1950-х у Ходжи появились идеи запретить религию. К тому времени он порвал отношения с главным союзником – СССР – из-за развенчания культа личности Сталина, кумира албанского лидера. В поиске новых друзей Ходжа обратил внимание на маоистский Китай. Скорее всего, именно Культурная революция 1960-х вдохновила главу Албании на усиление борьбы с религией. Неслучайно в качестве ударной силы антирелигиозной кампании он избрал рабочую молодёжь и студентов – по аналогии с хунвейбинами (молодыми китайцами-участниками Культурной революции).

В феврале 1967 года власти объявили Албанию первой в мире атеистической страной. До этого даже коммунистические государства вроде СССР официально числились светскими. Все общественные и частные религиозные практики стали вне закона.

Религия – это опиум для народа. Мы должны сделать всё возможное, чтобы все это поняли, даже те, кто был отравлен, а их немало. Мы должны их вылечить. Это нелёгкая работа, но и не невозможная. из официального послания Центрального Комитета АПТ, призывающего усилить наступление на религию

Молодёжь проводила акции протеста против религии, призывая священнослужителей оставить «паразитический» образ жизни, начав работу вместе со всеми трудящимися. Под угрозой расправы некоторые священники публично отреклись от прежней жизни и порвали с религией. На народных собраниях обсуждали антиалбанское значение духовности, борьбу с «устаревшими» духовными обрядами, избавление от религиозной атрибутики вроде икон или ковриков для намаза.

Крещение младенцев стало уголовно наказуемым. В 1970 году 71-летний католический священник Штьефен Курти, ранее отсидевший 16 лет в тюрьме за религиозные убеждения, тайно крестил младенца. Об этом донесли властям, и 20 октября 1971 года священника казнили, а нескольких его друзей-колхозников посадили в тюрьму.

Я служу Христу и не боюсь смерти, потому что я невиновен. Штьефен Курти албанский католический священник на суде

Публичное выражение веры попало под запрет, нельзя было давать детям церковные имена, поздравлять друг друга с Рождеством. Христианские кладбища разоряли, а кресты на них уничтожали. В дни религиозных праздников верующих вывозили на «добровольно-принудительные» работы. Учителей принуждали допытываться у школьников, придерживаются ли их родители какой-нибудь религии.

Хорошо организованная система пропаганды при участии СМИ и кино очерняла священников, выставляя их глупыми отсталыми мракобесами, агентами западных разведок, членами вооружённых группировок, пытающихся взять власть в стране.

Кадр из албанского антирелигиозного художественного фильма 1979 года «Школа»

Ходжа велел переоборудовать церкви и мечети страны в склады, спортивные арены, кинотеатры, конюшни и другие сооружения. В одном из храмов на юге Тираны (столицы Албании) открыли ночной клуб, а на месте алтаря обустроили бар. За годы коммунизма в Албании разрушили 1820 православных и католических церквей и мечетей, а десятки священнослужителей посадили в тюрьму или казнили.

В 1967 году 81-летнего архиепископа Албанской ПЦ Дамиана (Коконеши) взяли под домашний арест, где он умер шесть лет спустя. После его смерти в Албании не осталось православных епископов.

Фотографии католических монахов и священников, казнённых за веру в Албании в 1944-1989 годах. Тирана, сентябрь 2014 года Фото Associated Press

В 1970 году власти насильственно переместили православных жителей южной Албании на север, населённый преимущественно мусульманами. Из 78 тысяч перемещённых человек домой позже вернулись лишь 16 тысяч, остальные погибли. В 1974 году спецслужбы якобы разоблачили некую группировку «врагов государства», что дало повод усилить террор против верующих.

Оказалось достаточно одной только искры..., чтобы загорелся большой пожар, который смёл с лица нашей земли религиозные очаги и мракобесие. Но несмотря на большие успехи, достигнутые в борьбе со старыми обычаями, традициями и нормами, с суевериями и религиозными мировоззрениями, ни в коем случае нельзя этим довольствоваться и успокаиваться. Энвер Ходжа правитель Албании в 1944-1985 годах

Не останавливаясь на достигнутом, Ходжа утвердил атеистический статус Албании на конституционном уровне. В 1976 году приняли новую Конституцию, по которой албанское «государство не признаёт никаких религий, поощряет и ведёт атеистическую пропаганду в целях укоренения в людях научного материалистического мировоззрения».

Коммунизм здесь был не только атеистическим, но и антитеистическим. Это была буквально борьба с Богом. Джордж Энтони Френдо вспомогательный епископ католической архиепархии Тираны-Дурреса

За хранение религиозных атрибутов вроде крашеных к Пасхе яиц, икон и ковриков для намаза можно было попасть в тюрьму на десять лет. Молитва рядом с разрушенным храмом каралась 15 годами тюрьмы, а прилюдное совершение крестного знамения – десятью. Священников расстреливали за отказ помочь в разрушении храма. К 1980 году в Албании существовало шесть тюрем, девять лагерей, 14 районов внутреннего изгнания, куда ссылали «религиозных преступников».

Католический священник Эрнест Симони Трошани, отсидевший 28 лет за проведение мессы по убитому президенту США Джону Кеннеди и на свободе ставший кардиналом. Албания, ноябрь 2016 года Фото ERA

К тому времени в Китае умер Мао Цзэдун, и Ходжа не нашёл общего языка с Дэн Сяопином, новым главой Поднебесной. Албанский лидер начал политику абсолютной самоизоляции страны от остального мира. Выехать из Албании стало сложно, страну закрыли для туристов, и за её пределами немногие знали о репрессиях. Даже для поездки из одного города страны в другой требовалось заполнить специальную бумагу у местных спецслужб и получить разрешение.

Сигурими, албанская спецслужба времён Ходжи, созданная по типу советского ОГПУ, помогала албанскому лидеру вести антирелигиозную кампанию. Чекисты часто действовали провокационно. В дни исламских и христианских постов они развозили по предприятиям и институтам большие объёмы мяса (в случае с мусульманами – свинины) и молока и угощали всех желающих. Те, кто соблюдал пост, отказывались от «подарка» и попадали в поле зрения спецслужб. Сотрудники Сигурими устраивали рейды по рынкам, вычисляя покупателей, не приобретающих свинину.

В 1980-е Ходжа уже не пытался прикрываться марксизмом-ленинизмом и вёл атеистическую политику в духе албанского национализма. В 1982 году в стране опубликовали список имён для детей, где не было ни одного, связанного с религией. Одновременно с этим в стране переименовали все населённые пункты, в названии которых хоть что-то намекало на христианство или ислам.

Несмотря на эти меры, религию в Албании не победили. Многие тайно исповедовали свою веру, невзирая на риск и угрозы. Люди старались не рассказывать о своей религии даже детям, чтобы те не проболтались в школе, незаметно крестились, держа правую руку под одеждой.

Возможно, антирелигиозная политика Ходжи продолжилась бы дальше, но в апреле 1985 года он скончался. Перед смертью диктатор назначил своим преемником Рамиза Алию. Тот пытался вести политику в духе предшественника, но нестабильная обстановка в советском блоке Европы вынудила его пойти на либерализацию. Новый лидер Албании назвал религию «личным и семейным делом». В 1989 году Тирану впервые посетила этническая албанка Мать Тереза.

Первая слева – мать Тереза, вторая справа – Неджимие Ходжа, вдова Энвера Ходжи. Тирана, 1991 год

Возрождение из небытия: Албания преодолела богоборчество коммунистов

В 1990 году в стране начались массовые протесты, завершившиеся, как и всюду в Восточной Европе, падением коммунистической власти. Тогда же сняли запрет на исповедание религии. Вновь стали открываться церкви и мечети. Поначалу верующие собирались под открытым небом – целых церквей не было.

Константинопольский Патриархат возобновил общение с православными в Албании, помог им выбрать архиепископа, восстановить храмы и монастыри. На Пасху 1991 года в Тиране впервые за 24 года три тысячи православных собрались на богослужение в единственной в городе церкви. 2 апреля 1991 года в единственной мечети в Шкодере (остальные 34 закрыли при Ходже) мусульмане провели соборную молитву.

В 1998 году новая албанская Конституции узаконила свободу вероисповедания. Четыре религии – мусульмане (сунниты и бекташи), православные и католики получили повышенную степень официального признания, а их праздники отмечаются на государственном уровне. Албанию конституционно объявили светским государством.

С 1990-х в стране существуют новые верования и учения, насаждаемые иностранными миссионерами. Албанцы в целом приветствуют иностранное внимание, ведь стране требуется финансовая поддержка из-за рубежа, хотя местные священники не разделяют позитивного настроя соотечественников. Новые религии относительно мирно уживаются в Албании. Журналистка The Washington Post Мэри Джордан считает, что это делает страну хорошим примером глобализации религии.

Я слышу все эти разговоры о том, что люди хотят построить стены и запретить верующим определённых вероисповеданий въезжать в страны. Это только породит ненависть и непонимание. Причина, по которой в Албании существует гармония, заключается в том, что мы взаимодействуем друг с другом. Мы спорим, мы обсуждаем и мы воспитываем себя. Хасиб Буба муэдзин мечети в Герате, городе на юге Албании

Албания стала первой зарубежной страной, куда приехал Папа Римский Франциск после своего избрания. День его прибытия стал важным событием в новейшей истории страны. Понтифик похвалил албанцев за их религиозную терпимость, сказав, что их страна служит примером миру.

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У Албании не всегда хватает денег на то, чтобы полностью восстановить всю разрушенную религиозную инфраструктуру. Сейчас в стране работает 800 мечетей, что в два раза меньше, чем до коммунистов, и 1119 церквей.

Руины разрушенной мечети близ села Борш. Албания, 2006 год

Саудовская Аравия, Египет, Кувейт и другие исламские страны не жалеют денег на работу своих миссионеров в Албании. Это позволило выстроить новые мечети, и обновить инфраструктуру – дороги, ирригацию, школы. Албанцы в целом благодарны за это, но у них есть опасения, что среди мусульманских миссионеров есть экстремисты. Их обвиняют в актах религиозной нетерпимости в Албании, в том числе в спиливании христианских поклонных крестов.

Иностранцы не знают наших традиций, и многие из тех, кто учится за границей, возвращаются с фундаменталистскими идеями (речь об исламском фундаментализме – исламизме – прим. TJ). Зеф Пллуми католический священник из Албании, отсидевший в тюрьме 25 лет за свои убеждения

Работа экстремистов-миссионеров вкупе с нестабильной экономической ситуацией в Албании ведёт к тому, что многие молодые жители страны, особенно в небогатых сельских горных районах, становятся радикалами. В 2015 году как минимум 114 албанцев вступили в ИГИЛ. В ноябре 2016 года спецслужбы Косово задержали двоих из них, планировавших устроить теракт на отборочном мачте ЧМ по футболу между Албанией и Израилем.

Другой важный духовный вопрос в современной Албании – реституция религиозного имущества. Государство неохотно освобождает здания и земли, принадлежавшие общинам до коммунистов, и редко реставрирует разрушенные при Ходже церкви и мечети. Большинство религиозных лидеров склоняется к тому, что причина этому – банальное отсутствие политической воли.

Несмотря на все сложности, Албания преодолела последствия антирелигиозной политики Энвера Ходжи. В 2011 году, согласно переписи населения, 56,7% граждан страны назвали себя мусульманами, 10,03% – католиками, 6,75% – православными и 2,09% – бекташами (суфийский исламский орден). 13,79% респондентов отказались сообщить, исповедуют ли они какую-либо веру, и лишь 2,5% назвали себя атеистами.

Я не знал, что ваш народ так сильно пострадал. Сегодня по дороге из аэропорта на площадь я видел все фотографии мучеников. Видно, что этот народ до сих пор помнит тех, кто так много страдал. Нация мучеников... Сегодня мы прикоснулись к мученикам. Франциск Папа Римский