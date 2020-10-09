Брент Андервуд превращает заброшенный город в туристическую достопримечательность и подробно делится процессом в соцсетях.

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Серро Гордо Кадр из ютуб-ролика

Американская глубинка, отсутствие канализации, слабый интернет и практически полное одиночество — так живёт Брент Андервуд, который за два года до пандемии купил заброшенный шахтёрский городок, а потом переехал туда на время самоизоляции. Он не догадывался, что карантин затянется, а ему придётся задержаться в глуши на полгода. За это время Брент успел восстановить часть построек и теперь возвращаться к цивилизации уже не хочет.

Андервуд рассказывает о своей жизни и реставрации поселения на ютуб-канале и в инстаграме, а недавно ответил на вопросы пользователей реддита. TJ изучил, чем занимается единственный житель калифорнийского города Серро Гордо.

Приехать на карантин и остаться

В 2018 году 31-летний предприниматель и руководитель хостела в Остине Брент Андервуд вместе со своим другом Джоном Биером купил заброшенный шахтёрский город Серро Гордо за 1,4 миллиона долларов. Он потратил все сбережения, а также деньги, занятые у бизнес-партнёра, друзей, клиентов и инвесторов, в надежде превратить поселение в туристическую достопримечательность.

В марте 2020 года, когда только началась пандемия коронавируса, смотритель города захотел провести время с семьёй, а Брент решил самоизолироваться в Серро Гордо. Он надеялся провести там три-четыре недели, рассчитывая, что карантин продлится недолго. В итоге Андервуд прожил в городе-призраке больше шести месяцев: сначала из-за снежного шторма и пандемии, а потом — потому что просто не захотел покидать это место.

Серро Гордо площадью 1,2 тысячи квадратных метров располагается между Лос-Анджелесом и Лас-Вегасом — до каждого города можно добраться на машине за три часа. В 19 веке там располагалось крупнейшее производство серебра в Калифорнии. Население составляло четыре тысячи человек — они жили в 400 домах. Местные успели добыть серебра на 17 миллионов долларов — с учётом инфляции это равноценно примерно 500 миллионам долларов по текущему курсу. Когда шахты иссякли, город забросили.

Теперь единственные жители города, в котором сохранилось 22 исторических здания — это Брент, семь кошек и четыре козы. Владелец города живёт без канализации и нормально функционирующего водопровода, но с электричеством и интернетом. Иногда в Серро Гордо приезжают друзья, волонтёры или рабочие, но Андервуд всё же предпочитает одиночество.

Чем больше времени я здесь провожу, тем меньше мне хочется общаться с людьми. Знаю, звучит странно. Но, подождите, возможно, я неслучайно купил город в глуши. Если раньше я мог общаться с людьми четыре часа подряд и потом выгорал, то теперь это окно сократилось до часа в день. Брент Андервуд владелец города-призрака Серро Гордо

Восстановить город в одиночку

За шесть месяцев Брент успел поработать над несколькими проектами. Он превратил барак в будущий отель, начал реставрировать церковь, переделал старый сарай в небольшой домик для отдыха и переоборудовал универсальный магазин под музей, где вставил все исторические предметы, которые смог найти в городе.

Брент в музее-бывшем магазине Кадр из ютуб-ролика

Среди экспонатов оказались ржавый пистолет, рабочая одежда и инструменты шахтёров, шляпы, горшки, утварь и даже остатки динамита из шахт. С помощью металлоискателя Андервуд обнаружил в одном из зданий старые китайские монеты.

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Но главным проектом Брента стало восстановление системы водопровода. В начале 20-го века местные жители использовали воду из ближайших озёр, но вскоре власти Калифорнии их осушили, чтобы провести водопровод в Лос-Анджелес. В итоге Серро Гордо осталась без воды — предыдущие владельцы пытались восстановить снабжение, но безуспешно.

Источник воды обнаружили в шахтах на глубине около 200 метров — чтобы добраться до него, нужно опуститься на старом лифте, которому уже более 150 лет. Хотя бывшие владельцы утверждали, что восстановить водоснабжение невозможно, Брент нашёл команду среди жителей из округи, которые согласились ему помочь.

Процесс спуска в шахту

В итоге рабочие заменили вышедший из строя 15 лет назад насос и восстановили около 150 метров трубопровода — и теперь впервые в городе наконец появилось водоснабжение. Но система до сих пор работает не идеально, а Андервуду ещё предстоит протестировать воду на токсичные вещества.

Хотя после ослабления карантина Бренту начали помогать друзья и волонтёры, большую часть работы он всё-таки проделал самостоятельно: «Здесь ты можешь положиться только на себя. Если что-то забыл, то увы. Придумывай, как выкручиваться. Если у тебя нет подходящей отвёртки, то ничего не поделаешь».

Брент отдирает линолеум от деревянного пола Кадр из ютуб-ролика

Столкнуться с трудностями, но не сдаться

В Серро Гордо не обошлось и без непредсказуемых обстоятельств. В июне основная достопримечательность города «Американский отель», возведённый в 1871 году, сгорел дотла после неполадок с проводкой столетней давности. «Я смотрел, как передо мной горят мои надежды и мечты», — вздохнул Брент.

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Пару недель Андервуд был в отчаянии, но потом с помощью волонтёров расчистил пепелище и начал восстанавливать здание. Владелец города нанял архитектора и получил разрешение на строительство. Он планирует построить отель, максимально близкий к оригинальному, и завершить работу уже следующим летом.

Помимо пожара Брент пережил землятресение и шторм, которые повредили дорогу и электроснабжение: «Помню, как однажды я снова остался без электричества, а на улице шёл дождь. Я просто начал маниакально смеяться. Было очень тяжело, но я смог это пережить. Теперь я довольно спокоен в любой критической ситуации».

Фото из инстаграма Брента Андервуда

Сам Брент живёт в большом доме с единственной работающей печкой в городе. В нём обустроено несколько комнат, где периодически останавливаются гости. Андервуд отмечает, что не скучает по городской жизни и наконец-то нашёл дело всей своей жизни.

В городе я часто занимал свой день «полезными» делами, чтобы не думать о том, чего я на самом деле хочу. Здесь такого нет. Я ничего не смотрю, тут нет Netflix, поэтому я живу в моменте. И это потрясающе. Брент Андервуд владелец города-призрака Серро Гордо

Изучать шахты и планировать будущее

В свободное от реставрации города время Брент занимается хайкингом, стреляет из лука, катается по городу на квадроцикле и изучает шахты. Он отмечает, что уже неплохо ориентируется в системе пещер, но заглядывает далеко не во все: «Каждый день я провожу в старых шахтах от двух до четырёх часов. Я делал это на протяжении полгода, поэтому уже немного в них разбираюсь — чего ожидать, чего остерегаться. И всегда надеваю страховку».

Пока Брент не приглашает в город исследователей шахт из-за неудачного опыта с одной из групп. Они убедили Андервуда в своём профессионализме и пообещали сделать фотографии подземных вод, но оказались любителями и были настолько неосторожны, что чуть не погибли. Ко всему прочему, скалолазы не отдали снимки, нарисовали граффити по всему городу и разбросали визитки по округе.

Закат в Серро Гордо Кадр из ютуб-ролика

Хотя Брент понимает, что не все исследователи пещер такие, приглашать новых он пока не планирует. К тому же, предприниматель коллекционирует вещи, которые находит в шахте, а незнакомцы, по его мнению, могут забрать находки домой: «Меня бы это просто свело с ума». Экскурсии Андервуд пока проводить не хочет, поскольку переживает из-за опасности старых шахт: «У нас на всех входах стоят предупредительные знаки и колючая проволока, но я всё равно переживаю, что кто-нибудь туда забредёт».

Вид на близлежащие горы с дрона Кадр из ютуб-ролика

Когда большую часть города восстановят, Брент планирует сдавать дома гостям на короткий срок: «Думаю, что город прекрасен благодаря умиротворённости, поэтому я хочу всегда знать, сколько людей тут находится. Было бы круто, если бы посетители останавливались в исторических зданиях. Например, в доме основателя города». Но главной своей целью Брент считает подарить людям возможность изучить историю города.

Чем больше времени ты проводишь в Серро Гордо, тем больше он тебя завораживает. Странно говорить вслух, что город может это делать, но он выглядит прекрасно. Есть здесь что-то такое, что тебя околдовывает. Это единственное место в мире, где хочется проводить время. Брент Андервуд владелец города-призрака Серро Гордо