Личный опыт: Саббатикал — роскошь для смелых

Уйти с работы и не умереть. Каково это — рассказала Ира Шубина, экс-директор по развитию бренда работодателя «ВКонтакте».

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Ира Шубина

Специалистка по бренд-стратегии и коммуникациям, экс-директор по развитию бренда работодателя во «ВКонтакте» Ира Шубина в колонке для TJ рассказала, как столкнулась с выгоранием и решила взять паузу.

Далее — история от первого лица.

Я думаю, у всех, кто работает в креативной индустрии, где очень высока степень вовлечённости, самоотдачи, каждый день не похож на предыдущий, и условия постоянно меняются, бывает такой момент, когда ты начинаешь ненавидеть себя, свою работу, и хочешь взять бак с бензином и поджечь.

Это называется выгорание, и работать с ним очень сложно. Иногда у тебя не остаётся другого выбора, кроме как уйти и сделать большой перерыв. На Западе такой перерыв называется саббатикал, и изначально это история о том, что ты уходишь в долгий (от одного месяца до года) отпуск и возвращаешься назад в ту же компанию. Но я хочу посмотреть в этом тексте на саббатикал чуть шире, пересмотреть определение этого слова и сказать, что любой перерыв в профессии, которую ты любишь, очень увлечён, и хочешь заниматься этими же задачами, неважно в какой компании — это саббатикал. Особенно это работает в креативной индустрии — компаний и агентств не то чтобы много, и ты продолжаешь работать с теми же людьми, даже если сменил компанию или должность.

Последние три года я работала «ВКонтакте» — выросла от менеджера по партнёрскому маркетингу до директора по развитию бренда работодателя — и в конце декабря перед новым 2020 годом решила уйти и сделать перерыв в работе. Я поставила себе срок — полгода я могу ничего не делать, не искать новое место, заниматься чем хочу, путешествовать, читать книги, проходить курсы и не думать о будущем.

В этом тексте хочу рассказать, что из этого получилось.

Начнём с предпосылок

Я обожаю «ВКонтакте». Как продукт. Как команду. Это уникальный проект на российском рынке. Это компания мечты (мне есть с чем сравнивать). Я специально пишу эти слова, чтобы стало понятно, что я ушла из ВК не потому, что у меня были проблемы — наоборот, у меня отличные отношения с моим боссом, с моей командой, с другими командами. Да, бывали сложности, но они есть везде, в любых компаниях и любых отношениях, но с точки зрения комфорта, перспектив, свободы принятия решений и прочего ВК — очень крутое место работы.

Многие выгорают, потому что их вовлечённость не даёт эмоциональной отдачи: от коллег или от внешнего мира, если твоя работа завязана на внешнюю аудиторию. Но есть ещё одна группа людей, которые выгорают, когда теряют смысл в своей работе. Так что я смело могу отнести себя к этой категории.

ВК был моим первым корпоративным местом работы, до этого я работала на проектах и занималась в большей степени молодёжной политикой, образованием и благотворительностью. В том, что я делала, всегда был очень понятный социальный эффект.

Не то чтобы я не видела социального эффекта в своей последней работе, вовсе нет. Скорее мне казалось, что мою работу спокойно может выполнить кто-то другой, а я могу взять себе задачу посложнее, где сопротивление выше и действительно есть что улучшать.

Мой последний год в ВК прошёл как раз в рассуждениях о смысле жизни, о моих ценностях, о том, как бы я хотела менять мир. Пиковым был момент, когда на одной из конференций моя давняя знакомая со сцены на аудиторию в сто человек, говоря про мотивацию, сказала что-то типа: «Меня всегда интересовало, почему, например, Ира Шубина ушла из активизма и социальных проектов в корпоративный сектор и в полном комфорте занимается проектами, которые в конечном счёте всё равно направлены на прибыль». Это был удар в лицо, потому что это был вопрос, который я сама себе боялась задать.

Это было лето 2019, и после этой конференции механизм принятия решения запустился. Потом произошло несколько событий, и в октябре я решила уволиться.

Моё состояние перед увольнением:

У меня не было целей, планов, понимания, что делать дальше. Просто казалось, что пока я продолжаю работать, эти цели и планы не появятся по одной простой причине — ты слишком занят, чтобы о них всерьёз подумать. Я верила, что для того, чтобы посмотреть в будущее, надо освободить горизонт. Очистить его практически до нуля.

Подготовка к уходу

Едва начав всерьёз задуматься о том, чтобы уйти «в никуда», я составила список вещей, которые нужно было сделать. Вы разочаруетесь от того, насколько он на самом деле был мал. Я просто решила, что нужно иметь в наличии сумму денег на полгода — это легко посчитать, в идеале, просто умножить свой доход на количество месяцев, которое вы собираетесь провести без работы, и желательно прибавить к нему ещё четыре месячных дохода.

Звучит как роскошь? Так оно и есть. Объясню, почему.

Частой проблемой, когда человек уходит в никуда, является тревожность за будущее. С рациональной точки зрения это сильно завязано на деньги — ты боишься остаться без них в момент, когда ещё не успел работу. Именно, чтобы снять это напряжение, нужно подстраховаться.

Итак: первое — это деньги.

Второе, и я считаю, это даже важнее, чем наличие денег — это некоторый план: ряд договорённостей с самой собой о том, как будут выглядеть следующие полгода, и что будет происходить, есть ли какие-то майлстоуны, например.

Я прочитала некоторое количество материалов про саббатикал (оказалось, что тема довольно модная), посоветовалась с друзьями и договорилась с собой примерно на следующее.

Я беру перерыв с 1 января 2020 года по 1 июля 2020 года. Это ровно шесть месяцев, в которые я не делаю ничего. Не обновляю резюме, не ищу работу, не переживаю о будущем. У меня на руках уже были билеты на январь в долгую поездку, февраль я также собиралась провести в путешествии, а дальше уже решить, что делать.

А 1 июля я уже начну что-то предпринимать. Что в свою очередь означает, что ещё где-то полгода я буду искать работу. Но если честно, я была уверена, что найду гораздо быстрее.

Итак, перед увольнением я посчитала деньги на год вперёд, закрыла все кредитные карты, тем самым обеспечив себе максимальное финансовое спокойствие, составила план, даже накидала список образовательных курсов, которые были запланированы, но до которых я никак не могла добраться, и уволилась.

Что значит «уходить в никуда»

Очень многие мои друзья (и эксперты в статьях) говорят, что уходить в неизвестность — это плохая история. И в каком-то смысле в их словах есть правда.

Я не эксперт, поэтому расскажу про свой опыт.

Во-первых, как только ты становишься безработной, ты теряешь большой пласт собственной идентичности. Как ни крути, в мире капитализма процветает воркизм, поэтому часто, когда мы представляемся где-то, мы говорим: я Ира, я работаю «ВКонтакте», занимаюсь брендом работодателя. Это как бы сразу прибавляет тебе очков, что само по себе скорее смешно. Когда ты говоришь: я Ира, я ужасно интересный человек, но без работы — люди не знают, как на это реагировать.

Я решила отнестись к этому с юмором, и целенаправленно представлялась безработной, это веселило всех знакомых, так что получилось выехать на чувстве юмора, чтобы не чувствовать, что все вокруг «весят» больше, чем ты, только за счёт принадлежности к крупным (или не очень) компаниям.

Второе — и это интересно — переосмысливание себя как профессионалки.

Когда я ещё только собиралась увольняться в никуда, моя близкая подруга отговаривала меня это делать, потому что говорила, что у меня обязательно случится микро-экзистенциальный кризис. Что я начну сомневаться в смысле жизни и в своей профессии, и возможно, даже не захочу в неё возвращаться. «А ещё был друг, который так же уволился, а потом подался в буддизм и уехал путешествовать автостопом по Индии и совсем пропал в своих монастырях».

Так и случилось. И я считаю, это хорошо.

Во время перерыва ко мне пришло глобальное переосмысление моей профессии. Я посмотрела со стороны на всё, чем я занималась, и задала себе вопросы: что из этого меня драйвит? Чем бы я наоборот больше никогда не хотела заниматься? Что из этого имеет наибольший смысл?

Так я смогла не только скорректировать будущую специальность, но и подумать о тех сферах, в которых мне бы хотелось работать.

К чему я это: да, оставаться наедине с собой без дела — довольно опасно. И может быть, для кого-то это станет сильным испытанием. Но его надо пройти с достоинством воина.

Коронавирус, который всё испортил (на самом деле, нет)

Январь я провела в Африке, февраль — в Италии. Мы возвращались в последние выходные февраля, когда Италия уже начала закрываться. Мы сидели в аэропорту и смотрели на красные строки отменённых внутриевропейских рейсов.

Это было время, когда про коронавирус ещё толком ничего не было понятно, поэтому первые две недели после Италии мы отсидели на самоизоляции, переживая за близких, а потом уехали из Москвы.

А дальше могла бы быть история о том, как весь март, апрель и май вместо того, чтобы радостно путешествовать по Европе, я застряла в Череповце — городе моей бабушки. Но истории не будет, потому что это было довольно уныло. Вместо этого просто скажу: возможно всё, что случилось, тоже к лучшему.

25 марта, когда всю страну закрыли на самоизоляцию, я поняла, что мне скорее повезло, потому что в ближайшее время ни в одной индустрии ничего происходить не будет. Условно: в саббатикал вместе со мной ушла вся страна. Ну серьезно, как ты можешь что-то делать, когда непонятно, что будет завтра?

Я же поняла, что сидеть дома без дела не могу, поэтому, закончив пару-тройку курсов по игрофикации, управлению продуктами и чему-то ещё, решила написать приятелю, который руководил агентством, специализирующимся на трендфоркастинге и стратегии, и напроситься на фриланс.

Агентская сфера — единственная, в которой я никогда не работала. И выйти туда на полный рабочий день я никогда бы не рискнула. А тут уникальная возможность пару месяцев поработать, посмотреть, как выглядит цикл, пообщаться с опытными стратегами.

Всё сложилось, и весь март, апрель и май я брала по проекту за один раз, и часть дня (пару-тройку часов) делала задачки для этого агентства. Это было очень круто с точки зрения нового опыта, а также с точки зрения самоощущения.

Типичный день

Мой типичный день в моих мечтах выглядел бы так: я просыпаюсь в каком-нибудь испанском городке, выхожу на улицу, беру кофе, иду гулять, беспечно провожу время, а когда надоедает, перебираюсь в другой испанский городок.

Вместо этого был Череповец, март, коронавирус, маски и перчатки, на улицах пустота, новости лучше не читать, и вообще непонятно, что будет дальше.

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Я впервые в жизни начала спать по девять, десять часов и перестала использовать будильник.

Начала бегать каждый день. Сначала по пять километров. К июню разбегалась до десяти.

Пересмотрела «Игру престолов», два сезона «Короны», «Коня БоДжека», «Половое воспитание», и ещё какие-то фильмы и сериалы, которые просто не успевала смотреть, когда работала.

До самоизоляции я занималась скалолазанием и йогой, но с этим тоже пришлось завязать.

Собственно, так и выглядели мои дни. И знаете что?

К этому привыкаешь.

Работа

Глобальная моя проблема с будущей работой заключалась в том, что я не хотела идти в IT/Digital и прочие истории. Ну то есть, если ты уходишь из ВК, ты спокойно можешь отправить резюме в другие похожие компании, и вероятно, тебе найдётся местечко.

Я страдала, мучительно часами сидела в интернете и не могла понять, к чему же у меня лежит душа.

Я не хотела идти работать в некоммерческий сектор, не хотела идти в агентство (люблю работать с продуктом вдолгую, сложно отдавать проект и не знать, что с ним будет происходить дальше), не хотела идти в одну из очевидных компаний, в которые многие уходят после ВК.

Я думала о том, что с моим опытом отлично можно было бы уйти в какую-то тему, связанную с устойчивым развитием, или урбанистикой, или чем-то таким, но прикладных навыков (так называемых hard skills) в этой теме у меня не было, да и вообще не очень было понятно, с чего начать.

Весной я сидела в кофейне, пила кофе и читала книгу. Мимо меня прошла давняя знакомая, подошла и спросила, чем я сейчас занимаюсь. Я честно сказала, что наслаждаюсь ничегонеделанием. Выяснилось, что она работает в московском транспорте, и им нужен человек, который будет отвечать за стратегические коммуникации. И они готовы меня взять.

Мы договорились списаться, но потом как раз грянул коронавирус, поэтому в Москву я вернулась только в июле. За это время я изучила вопрос: транспорт, велосипедизация, mobility as a service, безопасность на дорогах, в том числе, для детей. Звучало неплохо. А ещё меня ужасно бесила государственная социальная реклама: бессмысленная и беспощадная. И я подумала, что это может быть интересно.

Такая вот история.

Какие я вообще сделала выводы?

Обязательно нужен план. Любой руководитель проектов вам скажет: если у проекта нет задачи и нет сроков, то это не будет работать. Надо ответить для себя на вопрос, какую задачу вы решаете тем, что берёте этот перерыв. У меня ответ на этот вопрос был, и каждый раз когда я не понимала, что происходит, я возвращалась к нему, и мне становилось проще.

Саббатикал — это не отпуск. Полгода — это большой срок, и вам придётся иметь дело с собой в разных состояниях: нервное возбуждение, уныние, печаль, но будет море приятных минут, когда ты сидишь с чашкой чая на кухне и понимаешь, что никуда не надо бежать, и можно потупить, почитать книгу, посмотреть фильм или вообще ничего не делать. Мне кажется, это и есть самое главное: позволить себе не делать ничего. Это очень сложно, но это то, с чем нужно работать. В этом и есть отдых.



Вам нужны не только деньги (это, наверное, самое простое), но и полная поддержка близких. Потому что когда рядом с ними появляется человек, который ничем не занят, для них это тоже стресс. Мне очень повезло с мужчиной, и в принципе мы довольно бодро преодолели полгода в одной квартире, где один человек (я) регулярно страдал фигнёй, а второму нужно было работать. Хотя я думаю, что когда я вышла на работу, он вздохнул с облегчением.



Возможно, вам как никогда будет нужен психотерапевт, и это нормально. Кажется, что саббатикал — отличный шанс системно поработать со своими тараканами.



Нет никакой инструкции или никакого стандарта того, как вы должны провести эти полгода. Делайте так, как вам удобно — ведь основное условие — не работать фултайм — вы уже выполнили, когда уволились. Дальше вы можете вообще не делать ничего, или попробовать пойти поучиться, или путешествовать, или заняться волонтёрством — it’s up to you, тут нет никого, кто придёт к вам и скажет «Ты делаешь неправильно, на самом деле надо…».



Будьте готовы, что одним днём из этого состояния будет не выйти, и дайте себе время на то, чтобы разогнаться. Когда я начала работать, было очень тяжело. Я думала, что сейчас я такая отдохнувшая как начну фигачить по 16 часов, но не тут-то было. Моё тело и мой мозг посылали мне примерно такие сигналы: «Алло, что происходит. Почему мы два часа смотрим в экран. Где наш диван. Где наша пробежка. Где наши неспешные прогулки в парке. Почему снова надо напрягаться, мы думали, это закончилось навсегда». Но через пару-тройку недель становится легче.

