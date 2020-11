Бегущие по лезвию: как Великобританию захватил кризис ножевой преступности, и почему его не получается разрешить

Достать ножи: любимое оружие в криминальной Великобритании

Экс-заместитель редактора Mirror, автор книги Knife Crime: The Law Of The Blade Джон Макшейн полагает, что эпоха ножевой преступности началась ещё раньше, после громкого убийства директора школы на западе Лондона Филипа Лоуренса. 8 декабря 1995 года его зарезали у школьных ворот, когда он помогал раненому ученику.