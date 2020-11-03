Бегущие по лезвию: как Великобританию захватил кризис ножевой преступности, и почему его не получается разрешить

В 2020 году преступники побили рекорд по количеству нападений, а специалисты прогнозируют, что в следующем году ситуация станет ещё хуже.
В криминальном мире Великобритании ножи всегда предпочитали пистолетам, а в последние годы они распространились как никогда. Из-за этого местные силовики и журналисты предупреждают: 2020 год побил все рекорды по количеству убийств, совершённых таким оружием. Суровые законы, огромные штрафы и ограничения, доходящие до абсурда, не помогли – британская молодёжь продолжает вооружаться и пускать в ход ножи.
Ножевая преступность – knife crime – одна из главных проблем современной Великобритании. Она стала основным атрибутом банд наркоторговцев, орудующих в неблагополучных районах страны. Молодёжь вступает в криминальные группировки, не видя другого способа добиться успеха в жизни, и делит зоны влияния при помощи холодного оружия.
Достать ножи: любимое оружие в криминальной Великобритании
По британским законам, ножевое преступление – не только убийство, но и покушение, угроза убийством, грабёж, изнасилование с использованием ножа или любого колюще-режущего предмета. На протяжении веков это оружие в Великобритании ассоциируется с местными криминальными группировками.
Ещё во второй половине 19 века в Манчестере появились «скутлеры» – члены городских криминальных банд, вооружённые ножами. Они регулярно устраивали разборки друг с другом, оставляя после себя много раненых, а иногда – и убитых. Это были юноши, к 20 годам уже оставлявшие криминал. К концу 19 столетия подобные группировки возникли в рабочих кварталах большинства крупных британских городов, но уровень ножевого насилия оставался относительно низким.
В 1950-е выкидными ножами активно пользовались тедди-бои (представители модной субкультуры тех лет), а в 1970-х такое оружие стало атрибутом футбольных хулиганов. В начале нулевых главной проблемой британской полиции и СМИ ненадолго стал незаконный оборот и использование огнестрельного оружия, но к середине десятилетия холодное оружие вновь вернулось в моду. Именно тогда в стране заговорили об эпидемии ножевой преступности.
Несмотря на популярность ножей среди британского криминалитета, само понятие «ножевая преступность» существует относительно недавно. В 2000 году словосочетание всего один раз упомянули в прессе, в 2003 году – уже 24, а в 2008 это число выросло до 2602. Примерно тогда же нападения бандитов с холодным оружием стали случаться всё чаще.
Экс-заместитель редактора Mirror, автор книги Knife Crime: The Law Of The Blade Джон Макшейн полагает, что эпоха ножевой преступности началась ещё раньше, после громкого убийства директора школы на западе Лондона Филипа Лоуренса. 8 декабря 1995 года его зарезали у школьных ворот, когда он помогал раненому ученику.
Мужчину убили члены местной подростковой банды под руководством Леарко Чиндамо. Юноши строили криминальную структуру по типу китайской триады, и их подозревали в изнасиловании, покушении на убийство и других преступлениях. Чиндамо посадили в тюрьму, в мае 2014 года он вышел на свободу.
В начале 2010-х в Англии и Уэльсе происходило меньше убийств с ножами, и на какое-то время тема почти выпала из повестки СМИ. В 2014 году опять появилась тенденция к росту, и до сегодняшнего момента количество таких преступлений только растёт год от года. В 2018 году в Англии и Уэльсе зарезали 285 человек – самый высокий показатель с 1946 года.
По статистике лондонского департамента мэрии по полицейскому надзору и борьбе с преступностью, половина всех жертв и виновников ножевых атак в столице – представители этноменьшинств, при том, что белые британцы составляют 56% населения города. Комиссар полиции Лондона Крессида Дик считает, что столичные полицейские часто не задерживают чёрных преступников, боясь обвинений в расизме.
Эпидемия ножевой преступности достигла таких масштабов, что лондонские иммигрантские семьи, приехавшие в Великобританию из африканских стран вроде Сомали или Кении, отправляют своих детей обратно. По мнению родителей, там молодёжь будет в большей безопасности, чем в Великобритании.
В британском обществе нет единого мнения по поводу того, что вызвало эпидемию ножевой преступности и как с ней бороться. По мнению главы МВД Великобритании Саджида Джавида, главная причина нынешнего криминального разгула – снижение полицейского бюджета, заставившее сократить около 20 тысяч сотрудников. В Англии и Уэльсе закономерно снизилось количество арестов, и бандиты почувствовали себя свободнее.
Ещё один фактор, повлиявший на ножевую преступность – наркобизнес. Всё больше британской молодёжи становится наркокурьерами, доставляющими героин и кокаин из крупных городов в провинциальные районы. Крупные ОПГ активно используют подростков, ведь они меньше привлекают внимания полиции, а в случае неудачи им грозит меньший срок, чем взрослым бандитам.
Кокаиновый рынок страны оценивается в 15,5 миллиарда долларов, и группировки ведут ожесточённые войны за него. По статистике МВД, около 75% преступников с холодным оружием или их жертв либо продавали и перевозили наркотики, либо сами употребляли их.
Хорошо изучена связь между ножевой преступностью и социальной депривацией. Больше всего насилия наблюдается в районах с высокой безработицей и низкой экономической мобильностью. В таких районах трудно хорошо зарабатывать честным путём, что толкает юношей на криминальный путь. Банды чаще всего орудуют в неблагоприятных районах крупных городов страны, где и отмечен самый сильный рост количества преступлений (в сельской местности ножевая преступность стабильно низкая).
В 2008 году в Великобритании в целях экономии бюджета закрыли много молодёжных служб, занимавшихся организацией досуга подростков. У юношей стало больше свободного времени, но из-за ограниченных возможностей, особенно в бедных районах, криминальная жизнь показалась многим из них притягательной и интересной. Каждый пятый из участников поножовщин в стране – подросток 10-17 лет.
Юноши, не желающие вступать в банды, всё равно вынуждены вооружаться, чтобы самим не стать жертвами. 85% молодых людей, пойманных с ножами, сообщили, что носят с собой оружие якобы для защиты. Многие из них рассказывают, что заявляли в полицию на гангстеров, терроризирующих население, но правоохранительные органы проигнорировали их, и им пришлось самим думать о безопасности. Именно такие люди часто становятся жертвами преступлений, причём их убивают и ранят их же оружием.
«Никаких оправданий»: как Великобритания ужесточила ножевое законодательство
В 1959 году в Великобритании приняли закон, регулирующий оборот холодного оружия, но лишь в последнее десятилетие власти плотно занялись этим вопросом. После массовых беспорядков 2011 года, охвативших всю страну, тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил тотальную войну бандам и уголовной культуре.
Власти пошли по пути запретов. В стране нельзя продавать ножи лицам моложе 18 лет (исключение – складные ножи с длиной лезвия менее трёх дюймов). Холодное оружие нельзя носить с собой без уважительной причины (кроме тех же самых трёхдюймовых складных ножей). Исключения — когда оружие требуется для работы, доставки в музей, используется как реквизит на киносъёмках, постановках спектаклей, исторических реконструкциях.
В стране есть и запрещённые ножи, которые нельзя не только носить с собой, но и покупать, продавать и хранить. Сюда относятся ножи-бабочки, автоматические ножи, замаскированные ножи, мечи, катаны, сюрикены, кастеты и другое холодное оружие.
Соблюдая законы, владельцы магазинов проводят обучение персонала, вводят двухуровневые системы проверки возраста, но и это не всегда помогает. В 2018 году дисконтная розничная сеть B&M выплатила 480 тысяч фунтов стерлингов на штрафы из-за незаконной продажи холодного оружия. В апреле 2019 года сеть магазинов Co-op совсем прекратила продажу кухонных ножей, чтобы помочь снизить градус насилия. Три месяца спустя сеть гипермаркетов Asda изъяла из продажи одиночные кухонные ножи, а её представители заявили, что их крадут намного чаще, чем наборы.
Страна на ножах и провал суровых правил
Практика показала, что такие законы легко обойти. Тестовые закупки в британских гипермаркетах показали, что продавцы с лёгкостью продают подросткам ножи, не интересуясь их возрастом. В 2018-2019 годах специалисты провели 2231 попытку купить холодное оружие без предъявления паспорта, и в 344 случаях (15%) им это удалось.
В мае 2019 года британское правительство запретило онлайн-магазинам продавать ножи, если у них нет уверенности, что покупатель старше 18 лет. Через несколько месяцев журналисты Guardian смогли купить на Facebook Marketplace четыре ножа без проверки возраста, и их без проблем доставили адресатам. Сами члены банд научились обходить строгие законы. Полиция регулярно изымает у них легальные «заменители» ножей – заточки, отвёртки, заточенные ложки.
Ужесточение законов не принесло ожидаемых результатов. В 2020 году количество нападений с применением ножей в Англии и Уэльсе достигло больше 46 тысяч – абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Треть из этих преступлений пришлась на Лондон. Самый мощный рост отмечен в богатых графствах, а в некоторых районах большинство жертв атак – подростки.
По мнению журналиста CNN Захида Махмуда, одна из главных причин, почему британские юноши вступают в банды и орудуют ножами – проблемы с образованием. Совместное исследование британских Минобра и Минюста показало, что 83% подростков 10-18 лет, совершивших нападения с холодным оружием, хотя бы один год из пяти не посещали школу, а каждого пятого из них исключили навсегда. Школы, особенно в провинции, часто не имеют ресурсов и финансов для воспитания трудных подростков, и им бывает проще избавиться от них. Решение проблемы могло бы предотвратить подростков от вступления в банду.
В январе 2020 года британский министр юстиции Крис Филп сообщил, что в полицию дополнительно наберут ещё 20 тысяч сотрудников взамен ранее сокращённых, расширят её полномочия по розыскам и задержаниям и ужесточат наказание для самых жестоких преступников.
Глава МВД Саджид Джавид предлагал идентифицировать каждого юношу старше 12 лет, задержанного с холодным оружием, как «потенциально опасного» и вводить для них ограничения – запретить покидать город, вести соцсети, заставить соблюдать индивидуальный комендантский час. Журналисты раскритиковали предложение, так как оно якобы вызовет конфликт подростка и властей и склонит первого к нарушению закона.
Британские власти ищут новые способы борьбы против ножевой преступности. В 2019 году сотрудники Кембриджского университета вместе с главным инспектором полиции лондонского метрополитена Джоном Месси установили, что в тех районах столицы страны, где случались поножовщины с лёгкими последствиями, в последующие годы наблюдается рост убийств. Эта закономерность позволит эффективнее использовать полицию и предотвращать новые преступления.
В Англии часто говорят о том, чтобы перенять опыт соседней Шотландии. В середине 2000-х в столице страны, Глазго, случалось по 40 убийств в год, и город называли «европейской столицей убийств». Жертвами часто становились подростки, а орудием преступления – ножи. Вместо запретов и ограничений местное правительство создавало рабочие места, проводило профилактику с трудными подростками, создавало подразделения по борьбе с насилием, которые вкладывали деньги в бизнес. В 2017 году в Великобритании зарезали 35 детей и подростков, но ни одно из этих убийств не произошло в Шотландии.
Специалист криминологии из Лондонского университета Метрополитен Джеймс Александер полагает, что по мере того, как проявятся экономические последствия коронавируса, подростки продолжат резать друг друга, а в 2021 году следует ожидать нового всплеска ножевой преступности.
В ближайшем будущем британские силовики, возможно, столкнутся с более опасной проблемой, чем ножевая преступность. В 2020 году контрабандисты стали чаще ввозить в страну огнестрельное оружие из США, и местные банды активнее пользуются им в разборках. Правоохранительные органы опасаются, что после Брекзита и ужесточения правил торговли с ЕС (прежним главным поставщиком оружия для банд) американского оружия в стране станет ещё больше.
Статья создана участником Лиги авторов. О том, как она работает и как туда вступить, рассказано в этом материале.
Молодёжь вступает в криминальные группировки, не видя другого способа добиться успеха в жизни
Э, вы чё такое про прекрасную Европу говорите???? социальные лифты только в Рахе отсутстстствуют!
Э, ты чего такого говоришь? Англия не Европа
А что тогда? Азия?
Если хочешь накинуть, то просто зайди на сайт Интерпола в раздел розыск и найди Британию
Выглядит как почти полное игнорирование корня проблемы и акцентирование внимания на методах преступников