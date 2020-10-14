Истории
Ирина Маркина
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В США 12-летний мальчик поступает в институт на ракетостроение. Он пошёл в школу в два года и хочет работать у Маска Материал редакции

Посмотрим, где он окажется через 10 лет.

104 комментария
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Калеб Андерсен Фото из фейсбука родителей Андерсена

В США 12-летний Калеб Андерсен готовится поступить в Технологический институт в штате Джорджия, став его самым молодым студентом в истории, сообщает Daily Mail. В начале октября он встречался с администрацией института и удивил всех своими знаниями, способностью оценивать и запоминать сложную информацию.

Мальчик начал подражать речи своей матери в четыре недели, к двум годам он читал Конституцию США. В три года Калеба приняли в MENSA –крупнейшую организацию для людей, у которых IQ выше, чем у 98% людей на планете. «Я не думаю, что всё, что делал Калеб, было нормальным для нас», – сказала в интервью CBS This Morning мама 12-летнего вундеркинда. Помимо английского, Калеб Андерсен свободно владеет испанским, французским и китайским языками.

Я не очень умный, просто быстро схватываю информацию.

Калеб Андерсен

Калеб вспоминает, что в школе одноклассники считали его аномалией. «Я отчётливо помню, как ходил в первый класс. Все были намного выше ростом, потому что мне было два года, и я едва мог ходить», – добавил он. Мальчик закончил среднюю школу в 11 лет, посещая в последний год занятия по аэрокосмической инженерии в техническом колледже Чаттахучи.

Калеб в техническом колледже Чаттахучи Фото из фейсбука родителей Андерсена

Мечта Калеба – попасть на стажировку к Илону Маску. А вот его родители надеются, что их сын также успешно усвоит важные жизненные уроки. «Мы хотим быть уверены, что когда Калеб повзрослеет, он станет отличным мужем, отцом и другом», – сказали они.

Мама мальчика – магистр образования, а папа – продавец в IT-сфере. Однако они уже не могут помогать сыну с домашними заданиями, поскольку не разбираются в ракетостроении. То, чему они действительно хотят и могут научить своего ребёнка, так это «состраданию, доброте и поиску добра в других».

Интервью Калеба Андерсена для CBS This Morning

#сша #образование #дети #маск #наука

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104 комментария
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Привычный кофе

65

Я не очень умный, просто быстро схватываю информацию.

А потом бегу как можно быстрее.

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Alexey Snooker

Привычный
2

Ловите расиста

Ответить

ouxen

Alexey
1

нет, это вы пройдемте

Ответить

Alexey Snooker

ouxen
0

нет, это вы пройдемте

Ответить

ouxen

Alexey
0

хорошо

Ответить

Глеб Орлов

ouxen
0

Ничего хорошего

Ответить

Pavel Zaycev

Alexey
1

Ловите расиста

Он не расист, просто ему обидно, что у черного паренька не только член длиннее...

Ответить

Роман Благородный

Alexey
0

Мне кажется это отсылка к форест гампу не?

Ответить

Грядущий Филипп

0

А где фотографии самого гения?

Ответить

Атлант поправил плечи

Грядущий
94

Выключи темную тему 

Ответить

Грядущий Филипп

Атлант
2

Орнул в голосину

Ответить

Max Payne

Грядущий
3

Молчанул в сиранину

Ответить

ouxen

Грядущий
1

кекнул за компанию

Ответить

Собачий паук например

Атлант
0

Объективно смешная шутка. Минусующие, объяснитесь в своем лицемерии сейчас же

Ответить

Stanley H. Tweedle

22

Надеюсь он там не выгорит

Ответить

Солнечный Мурод

Stanley
4

Про Маска пишут, что работать у него - это ад, в котором разве что человек идейный и увлеченный согласится находиться.

Ответить

alexferman

Солнечный
4

Не позволяет в соцсетях торчать?

Ответить

thetrickster

Солнечный
1

Если он за это соответствующе платит, то почему бы и нет.

Ответить

Бурный химик

Солнечный
0

Он не такой милый и пушистый? Мое сердечко разбито 💔

Ответить

Stanley H. Tweedle

Солнечный
0

Вот я про это в том числе

Ответить

Бурный химик

Stanley
4

Как ракетное топливо?

Ответить

Dmitry Soroka

12

Я не очень умный, просто быстро схватываю информацию

Пошел в жопу(

Ответить

Немой Данила

2

Интересно что с ним будет в подростклвом возрасте, тк гормоны никто не отменял, но пожелаю ему удачи и успехов

Ответить

alexferman

Немой
17

К 14 годам трахнет больше девок чем ты за всю жизнь

Ответить

пiрячком по дупоньцi

alexferman
8

Нигде не указано, что он гетер

Ответить

alexferman

пiрячком
–2

Я по умолчанию предполагаю что он нормальный человек

Ответить

пiрячком по дупоньцi

alexferman
6

По умолчанию он должен быть ещё и белым

Ответить

alexferman

пiрячком
–2

Вот я и надеюсь, что он только наполовину дефективный

Ответить

Alexey Snooker

alexferman
0

Я по умолчанию предполагаю что он нормальный человек

Ловите гомофоба

Ответить

# realfiddy

Alexey
0

А гомосексуализм это теперь нормально?

Ответить

Рыжий

#
0

Уже лет 40 как

Ответить

# realfiddy

Рыжий
–1

И чем это нормально? Нормально это когда м и ж. А то что сейчас происходит называется толерантность(отношение к ненормальным с пониманием).

Ответить

Рыжий

#
0

После того, как гомосексуализм исключили из списка болезней - это стал нормальным

Ответить

Физический

Рыжий
1

Смотря, конечно, что понимать под словом "нормальным".
Если с моральной точки зрения - то вполне.
Если с физиологической и эволюционной - давайте будем честны -  половой акт, физически неспособный к производству потомства (эволюционная цель полового акта), трудно назвать "нормальным".

Ответить

Евгений

Физичес…
0

т.е. гандоны - это насилие над нормой?

кстати есть еще такое выражение "вариант нормы"

Ответить

# realfiddy

Рыжий
0

Их какого списка болезней? Что по поводу генетических мутаций?

Ответить

Stanley H. Tweedle

alexferman
3

И все эти девки сядут, пуританская муррика же

Ответить

alexferman

Stanley
0

Я надеюсь, он не геронтофил и будет трахать 12-14-летних

Ответить

Stanley H. Tweedle

alexferman
3

Какой смысл трахать мелочь, если можно взрослых, опытных мам?

Ответить

alexferman

Stanley
3

Отвратительно

Ответить

Stanley H

alexfer…
6

Разве школьница накормит тебя борщом и даст денег на такси после соития? То-то.

Ответить

Vitaly

Stanley
0

У школьницы можно отобрать деньги на обеды

Ответить

ouxen

alexferman
–1

к 14 у него уже будет первая ходка в портфолио

Ответить

Pavel Zaycev

ouxen
–1

к 14 у него уже будет первая ходка в портфолио

А вот и не факт, с такими выдающимися способностями, идя на дело, он может догадаться надеть балаклаву и перчатки. 

Ответить

ouxen

Pavel
0

отсидка это как орден за заслуги

Ответить

# realfiddy

Немой
0

Будет их давить таблами до 25ти

Ответить

Maksytoff

7

Если конечно не встретит белого копа

Ответить

ouxen

Maksytoff
3

здесь так красиво

Ответить

Физический ихтиандр

5

СЖВ добрались и до Шелдона Купера.
Его и так гей играет в сериале, остановитесь!

Ответить

Вова CowboyFHL

1

Мммм, заклееная вебка :D

Ответить

Евгений Клочков

Вова
15

Подтверждение, что умен не по годам

Ответить

ouxen

Евгений
0

это не макбук, поэтому вряд ли

Ответить

Pavel Zaycev

4

В три года Калеба приняли в MENSA –крупнейшую организацию для людей, у которых IQ выше, чем у 98% людей на планете

Он что, осилил запомнить таблицу умножения? Хотя, судя по лежащему рядом на фото калькулятору...

Ответить

Трудящийся Абдужаббор

Pavel
0

Ну вот именно, что сейчас его iq нихуя не значит. Через 10 лет и посмотрим. Шоколадная мамка явно хочет попиарится и заработать бабки на умном ребенке. Видно, что она его не развивает в ширь, а только углубляет в одну тему. Вырастет искалеченный социальный импотент, надеюсь, что он справится в будущем.

Ответить

Pavel Zaycev

Трудящийся
3

Ну, судя по его же словам, он не умный, просто быстро запоминает много информации. У нас в школе был похожий паренек - мог наизусть учебники рассказывать, но с абстрактным мышлением у него было все плохо, он даже не смог в универ поступить, т.к. кроме теории там еще нужно было и практические задачи решать.

Ответить

I A

Pavel
1

Если в Mensa с 3х лет, то с абстрактным там все отлично.

Ответить

Pavel Zaycev

I
0

Странно, что же тогда помешало этому гению, например, найти доказательство гипотезы Римана... 

Ответить

alexferman

3

Проверьте этого нигера на амфетамины!

Ответить

Glan

3

N

Ответить

Alexey Snooker

Glan
2

I

Ответить

Говорил

Alexey
2

С

Ответить

So Dope

Говорил
1

 E

Ответить

Илья Комаров

So
1

R

Ответить

Евгений Клочков

Илья
1

O

Ответить

Евгений Клочков

Евгений
1

C

Ответить

Евгений Клочков

Евгений
0

K

Ответить

So Dope

Евгений
2

welcome to the club buddy 

Ответить

Евгений Клочков

So
1

ok, throw me a some numbers

Ответить

Moo Dq

Евгений
0

"a" - не нужон

Ответить

Макс Бескоровайный

3

Где то в это время, в баньке, Рогозин показывает юным дарованиям свою ракету

Ответить

Товарный кофе

Макс
2

А когда они её раскурят, покажет им хуй.

Ответить

Макс Бескоровайный

Товарный
0

А когда они его выпьют, то вытащит свой член

Ответить

Вольный шар

3

зачастую дети-акселераты кажутся крутыми лишь на фоне сверстников в детском возрасте. к 20-25 годам выровняется 

Ответить

Макс Бескоровайный

Вольный
1

Научится дрочить и сразу выровняются. 

Ответить

Black Jack

Макс
0

Не зря говорили, что онанизм ведет к слабоумию.

Ответить

Макс Бескоровайный

Black
0

"Между прочим, все мы дрочим"(с)

Ответить

Арабский торшер

2

В США 12-летний мальчик поступает в институт на ракетостроение. Он пошёл в школу в два года и хочет работать у Маска

Посмотрим, где он окажется через 10 лет.

Как то жестко

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Alexey Snooker

Арабский
4
Ответить

Новогодний ящик

2

Не будет он там работать.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Федеральный клуб

0

Через 10 лет будет на разогреве у Кендрика Ламара выступать

Ответить

Alexey Snooker

Федеральный
3
Ответить

Товарный кофе

1

хочет работать у Маска

Там его поюзают, как чайный пакетик. Надеюсь, он во время это поймёт, как Geohot.

Ответить

ouxen

1

такие хуи обычно не способны к созиданию, у них нет вижна и эмпатии к людям, не помню великих изобретений за такими, которые просто пылесосят и запоминают всё подряд, похоже на нейросетку и текущий ии

Ответить

Методичка

1

Заклеил камеру чтобы Маск не подглядывал

Ответить

Павел Мухунов

1

Напомнило 

Ответить

Nikolay Vasiliev

1

Опять адаптация от Netflix

Ответить

Максим Рычков

Nikolay
0

Единственная смешная шутка в комментариях.

Ответить

Pigeon Duck

0

мне кажется, это маск должен мечтать, чтоб этот пацан у него работал

Ответить

ouxen

Pigeon
0

нет

Ответить

Открытый Вопрос

0

мальчик, не надо к Маску
приезжай, лучше, в Россию
у нас люди добрые

Ответить

Pavel Zaycev

Открытый
1

Вот, кстати, да, здесь в России, торгуя у метро носками, у него больше шансов дожить до 20. В США - до первого белого полицейского.

Ответить

пепси

0

the N word

Ответить

пiрячком по дупоньцi

0

А как же рэп? 

Ответить

Будущий химик

0

Будет в Роскосмосе он 😎

Ответить

Алексей Штейн

0

а мог бы тик токи снимать

Ответить

Евгений Клочков

0

Надеюсь что пацан не выгорит к двадцатнику, успехов ему

Ответить

Илюхер XXX

0

Посмотрим, где он окажется через 10 лет.

под мостом, разочарованный в жизни, себе и людях

Ответить

Сергей Раков

0

Твиттер чувака, который поступил в универ в 7, сейчас ему 17 и у него вроде бы 3 диплома. https://mobile.twitter.com/iscienceluvr

Ответить

Говорил

Сергей
0

коллекционер

Ответить

Говорил

0

Круто канеш, но обычно когда вырастаешь, то начинаешь понимать как жиза-то устроена.
А устроена она не так, как в школьных/университетских стенах.

Thug life короче

Ответить

ouxen

0

свежо предание

Ответить

Борис Бритва

0

"Посмотрим, где он окажется через 10 лет"
да ну камон!

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Dmitry Pasyutin

0

негр здорового человека

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Dmitry Pasyutin

Dmitry
0

двусмысленно как-то получилось

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