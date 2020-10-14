В США 12-летний мальчик поступает в институт на ракетостроение. Он пошёл в школу в два года и хочет работать у Маска

Посмотрим, где он окажется через 10 лет.

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Калеб Андерсен Фото из фейсбука родителей Андерсена

В США 12-летний Калеб Андерсен готовится поступить в Технологический институт в штате Джорджия, став его самым молодым студентом в истории, сообщает Daily Mail. В начале октября он встречался с администрацией института и удивил всех своими знаниями, способностью оценивать и запоминать сложную информацию.

Мальчик начал подражать речи своей матери в четыре недели, к двум годам он читал Конституцию США. В три года Калеба приняли в MENSA –крупнейшую организацию для людей, у которых IQ выше, чем у 98% людей на планете. «Я не думаю, что всё, что делал Калеб, было нормальным для нас», – сказала в интервью CBS This Morning мама 12-летнего вундеркинда. Помимо английского, Калеб Андерсен свободно владеет испанским, французским и китайским языками.

Я не очень умный, просто быстро схватываю информацию. Калеб Андерсен

Калеб вспоминает, что в школе одноклассники считали его аномалией. «Я отчётливо помню, как ходил в первый класс. Все были намного выше ростом, потому что мне было два года, и я едва мог ходить», – добавил он. Мальчик закончил среднюю школу в 11 лет, посещая в последний год занятия по аэрокосмической инженерии в техническом колледже Чаттахучи.

Калеб в техническом колледже Чаттахучи Фото из фейсбука родителей Андерсена

Мечта Калеба – попасть на стажировку к Илону Маску. А вот его родители надеются, что их сын также успешно усвоит важные жизненные уроки. «Мы хотим быть уверены, что когда Калеб повзрослеет, он станет отличным мужем, отцом и другом», – сказали они.

Мама мальчика – магистр образования, а папа – продавец в IT-сфере. Однако они уже не могут помогать сыну с домашними заданиями, поскольку не разбираются в ракетостроении. То, чему они действительно хотят и могут научить своего ребёнка, так это «состраданию, доброте и поиску добра в других».