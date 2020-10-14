В США 12-летний мальчик поступает в институт на ракетостроение. Он пошёл в школу в два года и хочет работать у Маска Материал редакции
Посмотрим, где он окажется через 10 лет.
В США 12-летний Калеб Андерсен готовится поступить в Технологический институт в штате Джорджия, став его самым молодым студентом в истории, сообщает Daily Mail. В начале октября он встречался с администрацией института и удивил всех своими знаниями, способностью оценивать и запоминать сложную информацию.
Мальчик начал подражать речи своей матери в четыре недели, к двум годам он читал Конституцию США. В три года Калеба приняли в MENSA –крупнейшую организацию для людей, у которых IQ выше, чем у 98% людей на планете. «Я не думаю, что всё, что делал Калеб, было нормальным для нас», – сказала в интервью CBS This Morning мама 12-летнего вундеркинда. Помимо английского, Калеб Андерсен свободно владеет испанским, французским и китайским языками.
Калеб вспоминает, что в школе одноклассники считали его аномалией. «Я отчётливо помню, как ходил в первый класс. Все были намного выше ростом, потому что мне было два года, и я едва мог ходить», – добавил он. Мальчик закончил среднюю школу в 11 лет, посещая в последний год занятия по аэрокосмической инженерии в техническом колледже Чаттахучи.
Мечта Калеба – попасть на стажировку к Илону Маску. А вот его родители надеются, что их сын также успешно усвоит важные жизненные уроки. «Мы хотим быть уверены, что когда Калеб повзрослеет, он станет отличным мужем, отцом и другом», – сказали они.
Мама мальчика – магистр образования, а папа – продавец в IT-сфере. Однако они уже не могут помогать сыну с домашними заданиями, поскольку не разбираются в ракетостроении. То, чему они действительно хотят и могут научить своего ребёнка, так это «состраданию, доброте и поиску добра в других».
Ловите расиста
нет, это вы пройдемте
Ловите расиста
Он не расист, просто ему обидно, что у черного паренька не только член длиннее...
Выключи темную тему
Надеюсь он там не выгорит
Солнечный Мурод
Про Маска пишут, что работать у него - это ад, в котором разве что человек идейный и увлеченный согласится находиться.
К 14 годам трахнет больше девок чем ты за всю жизнь
Нигде не указано, что он гетер
Я по умолчанию предполагаю что он нормальный человек
По умолчанию он должен быть ещё и белым
Я по умолчанию предполагаю что он нормальный человек
Ловите гомофоба
А гомосексуализм это теперь нормально?
И чем это нормально? Нормально это когда м и ж. А то что сейчас происходит называется толерантность(отношение к ненормальным с пониманием).
Физический
Смотря, конечно, что понимать под словом "нормальным".
Если с моральной точки зрения - то вполне.
Если с физиологической и эволюционной - давайте будем честны - половой акт, физически неспособный к производству потомства (эволюционная цель полового акта), трудно назвать "нормальным".
И все эти девки сядут, пуританская муррика же
Я надеюсь, он не геронтофил и будет трахать 12-14-летних
Какой смысл трахать мелочь, если можно взрослых, опытных мам?
к 14 у него уже будет первая ходка в портфолио
к 14 у него уже будет первая ходка в портфолио
А вот и не факт, с такими выдающимися способностями, идя на дело, он может догадаться надеть балаклаву и перчатки.
Если конечно не встретит белого копа
Мммм, заклееная вебка :D
Подтверждение, что умен не по годам
В три года Калеба приняли в MENSA –крупнейшую организацию для людей, у которых IQ выше, чем у 98% людей на планете
Он что, осилил запомнить таблицу умножения? Хотя, судя по лежащему рядом на фото калькулятору...
Трудящийся Абдужаббор
Ну вот именно, что сейчас его iq нихуя не значит. Через 10 лет и посмотрим. Шоколадная мамка явно хочет попиарится и заработать бабки на умном ребенке. Видно, что она его не развивает в ширь, а только углубляет в одну тему. Вырастет искалеченный социальный импотент, надеюсь, что он справится в будущем.
Ну, судя по его же словам, он не умный, просто быстро запоминает много информации. У нас в школе был похожий паренек - мог наизусть учебники рассказывать, но с абстрактным мышлением у него было все плохо, он даже не смог в универ поступить, т.к. кроме теории там еще нужно было и практические задачи решать.
Странно, что же тогда помешало этому гению, например, найти доказательство гипотезы Римана...
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Где то в это время, в баньке, Рогозин показывает юным дарованиям свою ракету
Товарный кофе
А когда они её раскурят, покажет им хуй.
Научится дрочить и сразу выровняются.
Не зря говорили, что онанизм ведет к слабоумию.
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такие хуи обычно не способны к созиданию, у них нет вижна и эмпатии к людям, не помню великих изобретений за такими, которые просто пылесосят и запоминают всё подряд, похоже на нейросетку и текущий ии
Опять адаптация от Netflix
мне кажется, это маск должен мечтать, чтоб этот пацан у него работал
мальчик, не надо к Маску
приезжай, лучше, в Россию
у нас люди добрые
Вот, кстати, да, здесь в России, торгуя у метро носками, у него больше шансов дожить до 20. В США - до первого белого полицейского.
Посмотрим, где он окажется через 10 лет.
под мостом, разочарованный в жизни, себе и людях
Твиттер чувака, который поступил в универ в 7, сейчас ему 17 и у него вроде бы 3 диплома. https://mobile.twitter.com/iscienceluvr
Круто канеш, но обычно когда вырастаешь, то начинаешь понимать как жиза-то устроена.
А устроена она не так, как в школьных/университетских стенах.
Thug life короче
негр здорового человека