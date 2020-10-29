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Истории
Аня Бегиашвили
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120 лет тюрьмы за секс-культ: в США осудили идеолога NXIVM. Что это за организация и как она эксплуатировала женщин Материал редакции

Последовательниц культа клеймили, заставляли голодать и вступать в сексуальные отношения с лидером.

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Кит Раньер Фото из интервью HBO

27 октября завершился судебный процесс над Китом Раньером — лидером секс-культа NXIVM. Его приговорили к 120 годам тюрьмы и штрафу в 1,75 миллиона долларов. Против Раньера были выдвинуты обвинения в сексуальной эксплуатации, рэкете, торговле людьми, растлении несовершеннолетней и воспрепятствовании правосудию.

Больше двадцати лет Раньер и его ближайшие сподвижницы привлекали в культ жертв, прикрываясь семинарами по саморазвитию, через которые за время существования организации прошли 17 тысяч человек, в том числе знаменитости.

Прикрываясь курсами во саморазвитию, женщин вовлекали в сексуальное рабство

В 1998 году Кит Раньер вместе с медсестрой Нэнси Зальцман основал NXIVM («Нэксиум») — компанию, проводившую платные семинары по личностному и профессиональному развитию. Клиенты платили от пяти до десяти тысяч долларов за тренинги, перед прохождением которых подписывали договоры о неразглашении.

Слушатели должны были называть Раньера «Авангардом», «Лидером» или «Грандмастером», а Зальцман — «Префектом». Знаками различия служили ленты для бейджей. Цвет ленты на шее участника обозначал уровень: сколько курсов он уже прошёл и сколько новых клиентов привёл в NXIVM. Каждая встреча начиналась с общего хлопка в ладоши и произнесения программного заявления из 12 пунктов. Оно включало в себя обещание вербовать людей для участия в семинарах.

Фото CBC

Одним из последователей NXIVM был владелец канадской алкогольной корпорации Seagram Эдгар Бронфман. Хотя сам он разочаровался в организации и признал её культом, его дочери Сара и Клэр вошли в узкий круг приближённых Рантьера и вложили в его проекты около 150 миллионов долларов. Позже Клэр Бронфман признала себя подельницей лидера NXIVM.

О том, что в организации Раньера людей вовлекают в сомнительные практики, Forbes писал ещё в 2003 году. Но поворотный материал вышел в The New York Times в 2017 году: в нём канадская актриса Сара Эдмондсон рассказала, что в NXIVM женщин призывают пройти «обряд инициации», чтобы попасть в секретное сообщество Dominus Obsequious Sororium (DOS). Во время обряда раздетая женщина ложилась на стол, и ей на бедро ставили клеймо. Чтобы гарантировать молчание, она должна была предоставить организации «компромат» на себя — фотографии половых органов. Эдмондсон тоже прошла подобный обряд, но после «инициации» обратилась в полицию, где отказались заводить дело.

Клеймо на бедре участницы DOS

В 2018 году Раньера задержали, обвинив в принуждении женщин к сексу. Выяснилось, что DOS представлял из себя многоуровневое сексуальное рабство: прошедшая инициацию женщина становилась секс-рабыней лидера. Она, в свою очередь, могла привести в организацию несколько новых «рабынь» и стать их «хозяйкой». «Рабыни» должны были удовлетворять сексуальные потребности Раньера и выполнять приказы своих «хозяек», например, работу по дому.

Раньер параллельно мог поддерживать связь с 15-20 женщинами. Все они должны были соблюдать строгую диету — лидеру культа нравились худые женщины. За непослушание или несоответствие требованиям «рабыню» могли оштрафовать или подвергнуть физическому наказанию, за выход из культа угрожали распространением интимных фотографий. Лорен Зальцман (дочь соосновательницы NXIVM) призналась, что два года удерживала и принуждала к труду женщину в доме в Нью-Йорке.

15 женщин на оглашении приговора потребовали жёсткого наказания. Раньер проведёт в тюрьме остаток жизни

Помимо самого Раньера, фигурантами уголовного дела стали пять его сподвижниц. Среди них актриса Эллисон Мэк, известная по сериалу «Тайны Смолвиля». Она активно вовлекала в культ новых жертв, в том числе Сару Эдмондсон, впервые рассказавшую про DOS. Мэк признала себя виновной, извинилась и заявила, что должна понести полную ответственность за свои поступки. Ей грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного срока. Клэр Бронфман, вложившей миллионы долларов в NXIVM, приговор уже вынесли — 6 лет и 8 месяцев в тюрьме. Также судят бухгалтера Кэти Рассел, Нэнси и Лорен Зальцман.

В 2019 году жюри присяжных признало Раньера виновным по всем пунктам. Обвинение запрашивало для него пожизненное заключение, защита — 20 лет. На пятичасовом оглашении приговора 27 октября 2020 года выступили 15 женщин, пострадавших от его действий. Среди них была Даниэла — та самая женщина, которую по приказу Раньера два года держали в изоляции.

Другая жертва культа, Камилла, рассказала, что 45-летний лидер NXIVM сделал её любовницей — на тот момент ей было 15. Когда Камилла забеременела, он заставил её сделать аборт. Девушка утверждает, что пыталась покончить с собой. Раньер состоял в интимной связи с двумя её сестрами, и одна из них родила от «Авангарда» ребёнка. Растление несовершеннолетней утяжелило наказание для Раньера.

60-летний создатель культа отказался признавать вину. Он считает, что не совершал вменённых ему преступлений, и не раскаивается. Судья же, выслушав пострадавших, которые единогласно требовали для Раньера длительного заключения, вынес приговор, который называют необычно суровым — 120 лет тюрьмы. Фактически это пожизненный срок.

#сша #секты #законы

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24 комментария
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GoodSanta

15

Андрей Малахов ни капли не изменился

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пепси

GoodSanta
10

Берегите себя и свои киски

Ответить

GoodSanta

пепси
1

Берегите киски на чужой вписке

Ответить

пепси

GoodSanta
0

@alexferman true pussy hunter

Ответить

Руслан Астратов

GoodSanta
2

Похож на плод грешной любви Малахова и сына Стивена Кинга

Ответить

Могучая Веточка

GoodSanta
0

А, это не Малахов?)))))))))))))

Ответить

пепси

9

 прикрываясь семинарами по саморазвитию

Ответить

Ответный пистолет

5

Господи, какие же люди тупые, что ведутся на такую хуйню. Даже жалости к таким нету.

Ответить

AttentiveMilk

Ответный
0

В секту хош?

Ответить

Ответный пистолет

AttentiveMilk
0

Да

Ответить

AttentiveMilk

Ответный
2

Приходи за гаражи. С тебя свинья и свечи

Ответить

Руслан Астратов

AttentiveMilk
0

Со свиньёй всё понятно. А свечи зачем?

Ответить

AttentiveMilk

Руслан
4

Я романтик

Ответить

пепси

Ответный
0

Это естественный отбор, мужик

Ответить

Кирилл Мишичев

3

Хлою салливан жалко :(

Ответить

Мучительный звук

2

@Миша Давыдов как оценишь внешние данные этого мужчины?

Ответить

alexferman

1

Последовательниц культа заставляли вступать в сексуальные отношения с лидером

Экая неожиданность, как будто культы существуют для чего-то другого

Ответить

Joni Keij

1

Ппц я в детстве был влюблен в Элисон Мэк. Это когда ещё тайны Смолвиля крутили. Так не по себе из-за этой истории! Очень странное чувство

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Kostya Proshchalykin

0

Выглядят как манагеры из силиконовой долины

Ответить

пепси

Kostya
0

Как любой другой ухоженный американец 

Ответить

Фаллическая угроза

0

Сара Эдмондсон рассказала, что в NXIVM женщин призывают пройти «обряд инициации», чтобы попасть в секретное сообщество Dominus Obsequious Sororium (DOS). Во время обряда раздетая женщина ложилась на стол, и ей на бедро ставили клеймо. Чтобы гарантировать молчание, она должна была предоставить организации «компромат» на себя — фотографии половых органов.

Проклятый патриархат.

Ответить

Oohtys _

0

Есть документалка HBO, раскрывающая суть истории. Называется The Vow.

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Kostya Zubanov

0

похоже стоит пересмотреть своё отношение к инфоцыганам

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Ленинский блик

0

за выход из культа угрожали распространением интимных фотографий

И ВСЁ?
Сука, как же я ору.

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