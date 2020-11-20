Как дела, как дела? У меня антитела. Как я переболел коронавирусом в Москве

Месяц назад я переболел Covid-19 в тяжёлой форме. Расскажу о симптомах, о том, чем лечили, какие были процедуры, как лежал 10 дней в госпитале и как сам наделал кучу ошибок в лечении. Не хотел бы пугать, что вам это обязательно пригодится, но вдруг кому-то мой опыт поможет избежать ошибок и действовать более грамотно, если наступит заболевание.

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Дисклеймер: Всё, что написано мной о приеме лекарств, относится исключительно к моему лечению. Не принимайте антибиотики без назначения врача.

В интернете много разрозненной информации, конкретики мало даже по Москве, не говоря уже про регионы. Поэтому тут постараюсь хоть как-то систематизировать течение болезни на одном конкретном примере.

Лежал я в новом госпитале в Крылатском, и здесь расскажу немного о нём. Не буду нахваливать московскую систему здравоохранения, нет. Но забегая вперёд скажу – если вы болеете в Москве, вас скорее всего спасут, лечение хорошее. За остальные города нашей Родины я не уверен. Мы все читаем новости и всё видим. Однако, вчера завирусилось видео, где девочка из Нью-Йорка (вроде бы) рассказывала, как им помогает их штат. Поэтому будет справедливо, если я расскажу, как город Москва помог мне, когда я заболел.

Бывший Ледовый дворец в Крылатском, теперь — ковидный госпиталь

Течение болезни

28 сентября, понедельник

Сразу скажу, что в мои 32 года иммунитет у меня слабый, болею я стабильно раз в год-два, и еще 3-4 раза за зимний сезон играю в казино с ЛОРом, тут уж что выпадет на префлопе – ухо, горло или нос.

В этом году я сразу собрал фуллхаус и побежал к врачу, чтобы уже очевидный наружный отит не стал отитом среднего уха. Врач выписал мне антибиотик левофлоксацин, я благополучно попил его три дня и ухо прошло, допивать ещё 7 дней не стал, «зачем насиловать себя антибиотиками». Это была одна из моих главных ошибок.

Из дома я выходил в эти дни максимум лишь в «Ашан» и в эту поликлинику. Как я думаю, меня заразил либо врач, либо кто-то в больнице, или же это произошло в магазине. Но об этом я буду думать уже потом, а пока 4 октября я спокойно катаюсь на самокате по парку. Это были последние тёплые выходные, которые я застал этой осенью.

8 октября, четверг

Я работаю на удалёнке, ближе к середине дня замечаю, что работать что-то совсем не хочется, появляется слабость и ломота во всем теле. Прилёг, измерил температуру – 37.2. Ну, думаю, не долечился, опять надо начинать. Снова сажусь за комп, начинает дергаться глаз. Ну знаете, бывает такое, когда работу свою не любишь или очки поцарапал. Но работу я свою люблю и очки поменял пару недель назад.

Через пару часов нахожу этому объяснение в виде конъюнктивита на левом глазу. Закапываю альбуцитом и ложусь спать. Начинаются худшие 5 дней в моей жизни.

9 октября, пятница

В 7 утра я проснулся от жары. А точнее от жара. Измерил температуру – 39.2. Я сразу понял, что это короновирус, позже объясню почему.

Позвонил на горячую линию по короновирусу, они перенаправили меня на запись в мою поликлинику в Строгино. Поликлиника работала с 8 утра, но дозвонился я туда только около 10, вызвал врача. Выпил парацетамол и уснул. Около 12 дня пришел врач, старый дед, я дал ему прозвище Флэш. Он все делал настолько быстро, я понимаю конечно, много пациентов, но он прямо торопил меня, когда я с температурой 39 заполнял 4 листа каких то бумаг, согласий и т.д. Взял у меня мазок из носа и рта, измерил сатурацию, послушал – хрипов говорит нет, лёгкие чистые.

Мне очень не повезло, так как тест я сделал в пятницу, это означало, что результат будет только в понедельник. Вчера читал, что Путин вдруг озаботился этим вопросом, и теперь тест будут обрабатывать не 48 часов, а меньше. Ну, надеюсь, что это не просто слова. Врач выписал кучу лекарств — Ингавирин и прочие противовирусные, хорошо, что я не мог это ничего купить, так как был один дома и не потратил лишние деньги, поскольку следующий диагноз все это лечение опроверг. Флэш сказал, что если результат будет положительный, то со мной свяжутся, и дальше будет другое лечение, а если нет, то всё ок – на выписку через 5 дней.

Здесь отдельно сразу отмечу, что в течение всей болезни всё, что происходило с моей медкартой, я наблюдал в режиме реального времени. Все анализы, все посещения – сразу же отображались в ЕМИАС.

Это очень круто, это очень удобно и так и должно быть в 21 веке. Врачи народ неразговорчивый, поэтому когда тебе в больнице ставят укол, гораздо удобнее посмотреть всё в карте, чем что-то выпытывать. Таким образом, главным козырем в моей борьбе против болезни была 100% осведомленность о её течении.

Теперь поговорим о механике болезни, которая установилась с пятницы (2-й день) и продолжалась в течение 10 дней. Не знаю, с чем это связано, но болел я строго по расписанию: с 6 утра до 12 дня я умираю, с 12 дня до 6 вечера я почти что здоровый человек (видимо, это и смутило Флэша), с 6 вечера до 12 ночи я снова умираю, а с 12 до 6 утра спокойно сплю. Вот так я и катался на качелях с температуры 36.9 до 39.5 и обратно в течение нескольких часов.

После ухода врача, как раз в промежутке между 12 и 6 вечера, мне стало лучше и я сел играть в плойку, ну а что, работать не надо, больничный дали. Но радость моя была недолгой. Вечером температура поднялась до 39.5 и я вызвал скорую. По телефону сказали, ну вы выпейте парацетамол, через 2 часа если не спадет температура, то приедем. Температура не спала, я снова позвонил и еще через 2 часа у меня на пороге был молодой фельдшер. Сделал мне укол анальгина, который не помог, и уехал.

Здесь предлагаю снова отвлечься и поговорить о симптомах, которые сопровождают температуру 39.5. Я долго думал, с чем это можно сравнить и не придумал ничего лучше, чем это. Помните, первый раз когда вы набухались в мясо в 16 лет? Вот это состояние, когда ты не можешь отлипнуть от толчка, или куда ты там блюешь. Ты вроде умом уже протрезвел, всё понимаешь, выблевал всю желчь, но тело тебя не слушается, пелена на глазах, взгляд мутный.

Раньше в книгах писали «лежал в бреду». Вот ты лежишь и бредишь, катаешься по кровати в поисках оставшегося холодного места на ней. На лбу у тебя Олег Ивахнов может пожарить рибай, при этом тебя то колотит от холода, то бросает в пот. Я сделал компресс из мокрого полотенца, а на ночь намазал лоб звёздочкой. Честно, я не знаю, что это за способ, но от воды и звездочки на лбу появился такой эффект как будто туда дуют, и лоб подостыл. Еще я выпил Найс – он снимал боль, просто боль, больше ничего, но это помогло мне уснуть.

10 октября, суббота

Полностью провел в кровати, пил парацетамол, аспирин и анальгин – ничего из этого не помогает абсолютно, качели продолжаются. В перерывах между тем как накроет, стараюсь делать какие-то дела, сбегать поссать и налить воды. Потому что вставать с температурой — это то ещё ралли.

11 октября, воскресенье

К вышеупомянутым симптомам добавилась боль в спине, ночью я сполз с кровати на пол на аппликатор Кузнецова и лежал на нём несколько часов. Как будто отлежал спину за несколько дней, но честно в глубине души я понимал что на самом деле это во мне уже во всю происходил процесс поражения лёгких. Иногда, когда заболеваешь, ты не знаешь, что конкретно с тобой. В случае с короновирусом ты, что называется, «очком просекаешь», потому что так ты НИКОГДА в жизни не болел. Поэтому, ребята, если заболеете, вы сразу поймете что это – оно.

Еще в этот день заболело горло и я добавил стандартные Мирамистин и Йокс на полку рядом с кроватью.

Кстати и в субботу, и в воскресенье звонили из поликлиники и записывали под диктовку температуру и состояние, видимо, обязывают мониторить.

12 октября, понедельник

Утром снова умираю с 39 и болит спина, после обеда вызываю скорую. Приезжают около 4 часов дня. Очень адекватная и профессиональная бригада из двух женщин. Делают мне укол, делают экспресс-тест крови на Сovid и тест на ОРВИ. Он отрицательный. Я радуюсь. Но поскольку уже есть жалобы на боль в спине, они куда-то звонят, говорят что пятый день температура и жалобы, и вот меня наконец везут на КТ на скорой. Я так понял, что они в скорой каждый случай согласовывают с диспетчерской.

Привезли в обычную поликлинику в Крылатском, кроме меня человек восемь народу. Я потом в госпитале очень много слышал отзывов о том, что в очереди на КТ сидели по 12 часов. Да и все мы читали, как умирают в таких очередях. Я сидел 10 минут. Всё очень быстро, профессионально и грамотно. Результат – КТ-2. Как раз с КТ-2 начинают класть в больницу.

После КТ сразу сделали ЭКГ и взяли анализ крови, направили к терапевту. А в кабинете два врача и два пациента, и рядом со мной сидит девушка, у которой подтверждён короновирус, а я думаю «вот тварь заразная, сидит рядом со мной, мне-то уже сказали, что я по экспресс-тесту не заразный». Врач говорит: «Ну что, поражение у тебя такое: левое лёгкое 25%, правое от 25 до 50. Ковид не подтвержден еще? Ну я тебе сразу скажу, это он. Ну если не он, значит, двусторонняя пневмония лёгких. В больницу будешь ложиться?»

А в больницу жуть как неохота, насмотришься в интернете на обшарпанные палаты и лавки в коридорах. Я говорю, а дома это лечится? Лечится, говорит. Ну давай так, еще два дня ждешь, как раз анализ приходит, если температура не перестаёт скакать, ты вызываешь скорую и ложишься в больницу. А для лечения пневмонии вот тебе таблетки: 2 пачки Арепливир, 2 пачки Левофлоксацин и 1 пачка Ксарелто.

Такая щедрость меня даже как-то воодушевила, ничего себе думаю, Москва. Вот как все устроено, профессионализм. Выхожу из кабинета и тут же немного меня осаживает реальность, потому что я должен сам добираться домой из этого медучреждения. Нет, это нормально, конечно, скорая ждать не будет, она уже на другом вызове. Но вот подумайте сами: я вызываю такси, мы с таксистом едем, а я ему говорю: «Да не бойся, Бахтиёр, у меня короны нет, щас экспресс-тест сделали». А корона на самом деле есть.

Я думаю, нужно было предусмотреть для таких случаев что-то вроде социального такси, чтоб с перегородками и т.д. Боюсь представить в такой же ситуации других людей, которые подумают – ну чё, где там метро? Домой поеду.

По поводу лекарств. Да, действительно, они выдаются бесплатно.

Арепливир — это недавно изобретённый препарат против короновируса. У него куча очень серьезных побочек. Но честно вам скажу, когда жить хочешь – выпьешь всё что угодно. И я выпил, как назначил этот врач. Первый раз 9 таблеток, затем через 12 часов еще 9 и далее каждые 12 часов по 4 таблетки.

Левофлоксацин – это сильный антибиотик, который убивает кокки в организме, вот эти самые возбудители болезни. Я выпил в понедельник и вторник по 1 таблетке 2 раза в день.

Ксарелто – препарат, помогающий разжижению крови и предотвращающий образования тромбов. Позже в больнице был заменён на уколы гепарина, успел выпить по одной таблетке в понедельник и вторник.

13 октября, вторник

Пришёл положительный анализ.

Он меня не испугал, и я сам знал, и вчерашний врач подтвердил. Но когда уже знаешь, против чего бороться наверняка, становится как-то легче. Я уже даже привык к температуре 39, но не всё так просто, каждый день добавляются все новые симптомы, и на сегодня это уже была одышка и невозможность до конца вдохнуть. Ещё один важнейший момент: не надо пытаться прокашляться, как при обычном кашле. Это не поможет. Дойдет до рвоты и до крови – но это не поможет. Я сначала пытался откашляться, но потом понял, что если продолжу, то просто выблюю кишки.

Я пил новые таблетки и ждал, что может быть уйдет температура, тогда не нужна будет госпитализация.

14 октября, среда

Но температура не спадала, и, следуя указанию доктора, в среду утром я вызвал скорую. Вдобавок ко всему, очень сильно начало колоть в лёгких. Это следующая стадия поражения. Скорая приехала быстро. Всё так же спокойно и профессионально они связались с диспетчером, пациент – КТ-2, ковид подтверждён, запрашиваем госпитализацию. Я собрал сумку, но как оказалось позже, из всего того что я взял – одежда, гигиенические принадлежности – мне ничего не понадобилось. Всё давали на месте.

Меня привезли в госпиталь в Крылатском. Госпиталь открылся 7 октября, а заехал я в него 14-го, то есть он совсем свежий. Забавно, что буквально за месяц до этого мы с девушкой катались там на великах, заехали на территорию. Еще подумали, что странно – людей совсем нет в округе. Оказалось, что там все было перегорожено, просто мы как-то случайно нашли лазейку.

Внутри госпиталя весь персонал одет в защитные белые костюмы и маски. Поэтому за всё время пребывания ничьих лиц я толком не видел. Получается так, что эти люди спасали мне жизнь, а я даже не узнаю их на улице. Спереди на костюмах у них чёрным маркером написаны имена.

В больнице меня встретила группа молодых санитаров. Я так понял, это студенты прям совсем ранних курсов. Они отвели меня в процедурную, ходят они вместе, а за ними закреплен куратор. И вот представьте, мне плохо, температура, а студентов учат на мне, как брать кровь. Я отнёсся с юмором, даже когда не с первого раза попали в вену. Всё равно они молодцы и герои. Пойти туда волонтёрить или работать, не знаю – это дорогого стоит. ЭКГ тоже они пытались снять, но не получилось. В итоге только сатурацию нормально сняли.

Затем одна из санитарок говорит, пойдемте переодеваться. Выдали мне пижаму, как в американских фильмах, Я смутился, да не надо говорю, я взял одежду – нет, говорят, так положено. Мою одежду положили в пакет и забрали. Продукты у вас какие-то есть с собой? Вот, говорю, йогурты и макдональдс. Ооой, вам нельзя, говорит, мы забираем. Всё максимально по-доброму и уважительно. За последующие 10 дней ни разу никто не сказал неласкового слова. Очень вот это понравилось.

Госпиталь расположен прямо на катке. Есть зона приёма пациентов, красная зона, где лежат больные и зона выписки. Красная зона поделена на блоки, а блоки на «палаты». В кавычках, потому что это палаты формальные – крыши-то нет, и вот за перегородкой лежит твой сосед из другой палаты. Также в красной зоне есть блок интенсивной терапии. Блоки есть женские и мужские. Женщин видишь, только когда выходишь в отдельный коридор в туалет. До туалета нужно идти по коридору где-то минуту. В первый день я шел 5 минут, а когда дошёл — упал на унитаз и 10 минут отдыхал.

Опять же, в «палате» вас четверо, но на самом деле ты видишь всех и тебя видят все. А ночью вы все лежите и кашляете. Просто представьте, 1300 человек лежит и задыхается в ночи, а звук этого гарканья, переходящего в рвоту, отражается от железной крыши Ледового дворца — и становится ещё страшнее.

Меня проводили в красную зону в палату 12, место 45. Выдали гигиенический набор. Неплохой, лучше, чем в бизнес-классе S7 и «Аэрофлота» точно. В моем распоряжении была кровать и тумбочка. Рядом с каждой кроватью устройство для подачи кислорода, две розетки и кнопка вызова персонала, как в самолёте.

Ощущение такое, что все вокруг абсолютно новое. Ну так и есть. Даже туалеты и ванные комнаты сверкают. На тумбочке была вот такая приветственная брошюра, фото ниже. При госпитализации я указал телефон мамы, она звонила каждый день по вечерам врачам, и ей сообщали данные о том, как я себя чувствую: сатурацию, температуру, давление. Давление при этом мерили всего один или два раза за 10 дней.

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Я прилёг на свою кровать. Было очень страшно, но в то же время спокойно. Я знал, что всё – я в больнице, возможно, даже в одной из лучших на данный момент в России. Отсюда либо пан, либо пропал. В общем, обнадёживало, и я понял, что я зря боялся и оттягивал момент госпитализации. Сказали, что сейчас придет врач, посмотрит последние анализы и назначит лечение.

Врачей там немного, один на несколько блоков. Он приходит к вам в блок один раз в день, подходит к каждому, лично общается. В течение дня вместо него больных блока мониторит медсестра, а у неё в подчинении много санитаров. В течение дня несколько раз приходят измерять температуру, сатурацию. Ставят капельницы. Утром и вечером делают уколы гепарина натрия в живот. Санитары все приезжие из республик, свою работу делают хорошо. Медсёстры работают посменно сутки через сутки, у меня были Рашида и Евгения – это я узнал, как вы поняли, по надписям на костюме.

Врач пришёл ко мне только вечером и назначил мне тот же самый Левофлоксацин, что я пил дома, Омепразол для желудка, чтобы избежать последствий приема антибиотиков, и уколы гепарина натрия вместо Ксарелто. Именно это и являлось всем основным лечением все 10 дней здесь.

Полный список того, чем лечили в больнице

Об Арепливире уже речи не шло. То ли не выделили на госпиталь, то ли в моем случае врач посчитал, что он не был необходим. Вообще он был у меня с собой в сумке, но больше я его не пил.

Вечером у меня снова поднялась температура. Я позвал медсестру, она тут же принесла капельницу с Парацетамолом, а потом ее заменила на Гидроксихлорохин. Температура спала. Я спросил, а почему у всех подключен кислород, а у меня нет? Она ответила, что я молодой и организм должен сам бороться с недугом, кислород дают, когда уж совсем плохо.

Расскажу немного об обитателях госпиталя. Как уже говорил выше, госпиталь поделен на женский и мужской блоки. В моем блоке было очень много мужчин визуально в возрасте около 50 лет и старше. Таких как я, 30-летних, было человек 10. Видно, что народ простой, каких-то особо зажранных персонажей не было. Были случаи, когда больные спорили с врачом, что-то требовали, кричали: «Нет, а почему вы не …», — я ни с кем не спорил, просто лежал, брал что давали. Не знаю, как правильно.

Старшее поколение все поголовно смотрит Ольгу Скабееву и вот то, что она там с мужем ведёт на «России 1». Один сосед рядом со мной прямо внаглую без наушников смотрел Соловьёва, я сделал замечание, он убавил на минимум прижал к уху и сидел слушал, видимо было что-то очень интересное про Украину. При этом он с кислородом в носу!

Также у старшего поколения почему-то всегда орут телефонные мелодии, у кого громче, у кого чуть тише. И по ватсапу они разговаривают с родственниками тоже разумеется без наушников. Молодые – все лежат в наушниках, смотрят сериалы.

В коридоре рядом с туалетами у каждого блока стоит большой телевизор, стоят диваны, на них много газет. Все для старшего поколения. Правда, я редко видел, чтобы там кто-то сидел.

15 октября, четверг

Наконец-то стало чуть легче, температура не поднималась выше 38 градусов. Сделали катетер в руку и подключили капельницу Цефотаксим+Сульбактам, антибиотики. Всё так же колет в лёгких, болит спина и большая слабость.

16 октября, пятница

Состояние непонятное, вроде получше, лежишь смотришь ютуб, встаёшь – и сразу хочется упасть. Температура 38. Принимаю лекарства.

17 -21 октября

Потихоньку я начал выздоравливать. Дни были похожи один на другой. Я ел, принимал лекарства. Я считаю, что где-то с субботы 17 октября болезнь пошла на спад, продержавшись 10 дней. Температура ещё поднималась, но уже не так высоко, максимум в эти дни был 37,7.

В понедельник 19 октября я сдал общий анализ крови, мочи и сходил на КТ. Поражение лёгких снизилось и составляло 12 и 18%.

20 октября выписали соседа, смотревшего «Россию 1». За это время мы с ним подружились и было жаль расставаться. Он любил рассказывать про свой дом, про то, как он там держит на мясо кур и индюшек и рубит их в юшку. На прощание он махнул мне рукой и сказал: «Мы пережили это».

21 октября меня выписали. Весь день ждал выписки, и только в 6 вечера Евгения сказала, что я могу собираться и покинуть блок. Мы с ней тепло попрощались, я поклонился и сказал, что они меня спасли. Я правда так считаю. Перед отправкой мне выдали на руки выписку, больничный, а также документ, согласно которому я должен был отправиться на домашний карантин на две недели. На этот раз все было продумано, нас ввосьмером посадили в микроавтобус и повезли домой.

Вот такие рекомендации дают при выписке

Что меня удивило, когда выписывался – ни врач, ни медсестры ничего не объясняют. Вот выписка, там все написано, вроде тебе получше – а что там ковид, прошёл или нет? Как дальше жить? Провожают от кровати сразу до машины. А дальше в свою родную поликлинику, пусть там разбираются.

Когда я приехал домой, было ощущение, что я пришел с войны. Никакой радости, просто чувство пустоты. Смотрел на морды знакомых в инстаграме, тусующиеся в клубах, и становилось как-то мерзко. Там люди лежат и умирают. А здесь идет жизнь и тусовки. Ну типичный посттравматический синдром. Потом это, конечно, прошло. Сейчас всё в порядке, никакой депрессии.

На следующий день я скачал приложение «Социальный мониторинг» и следующие две недели четыре раза в день отправлял селфи в домашних условиях. Там четырежды в день приходит запрос и нужно в течение часа сделать фотку, я однажды в субботу проспал и отправил на 15 минут позже. Штраф не выставили.

За несколько дней до предполагаемой выписки пришел врач и сделал контрольный тест. Через два дня в карточке появился результат — тест отрицательный.

В день выписки я попросил родных привезти мне витамины, которые до сих пор пью. Сейчас дома у меня их гора. Принимаю дозированно.

Следующие две недели я потихоньку работал, пил витамины, делал дыхательную гимнастику, восстанавливался. Каждый день мне звонили врачи и интересовались состоянием. Даже заставили скачать приложение «Телемедицина», и мы пытались там созвониться, но оно реализовано плохо. Потом настал день выписки. Я волновался и радовался, как герой Моргана Фримена в Шоушенке перед досрочным освобождением.

После выписки, как написано в рекомендациях, я сделал общий анализ крови и тест на антитела. Вроде все в порядке с кровью, и антитела теперь тоже в наличии. На декабрь у меня КТ, жду и надеюсь, что всё будет в порядке.

Итоги

Резюмируя сказанное, хотел бы выделить главное:

Носите маску.

Как только почувствовали неладное, сразу вызывайте врача, сдавайте тест. В Москве сразу на дому, в регионах – ну что поделать, за свой счёт.



Если в течение 2-3 дней болезни у вас будут температурные качели, при этом стандартные жаропонижающие не работают – знайте, это оно. Если болит спина, колет в легких – то же самое. Не теряйте время на результаты теста.



Сразу же начинайте принимать лекарства по совету врача.



Если начали пить антибиотики, пропивайте курс полностью, не бросайте после нескольких дней, как я!



Если держится высокая температура, как можно вызывайте скорую и просите/требуйте чтобы вас повезли на КТ.



Если у вас КТ больше чем 1 (КТ-2, КТ-3) – требуйте немедленную госпитализацию.



После того, как пойдете на поправку, обязательно пропейте препараты для разжижения крови против тромбов. Пропейте курс бифидобактерий для восстановления микрофлоры. Пропейте курс витаминов по назначению врача.



Начните более ответственно относиться к своему здоровью. Понимаю, после прочтения всего вышесказанного это может звучать нелепо, но я вынес важные уроки.



Заключение

Главный совет: носите маски!

Носить маску не стоит ничего — по сравнению с тем, что вы в перспективе можете пережить. По крайней мере, до тех пор, пока не изобретут нормальную вакцину.

Низкий поклон всем врачам, которые меня лечили – Флэшу, Рашиде, Евгении и тому врачу, который выдал мне лекарства. Большое спасибо всем, кто работает в ковидном госпитале в Крылатском – он крутой. Да, до тебя там особо никому нет дела, на автомате тебе выписывают те же лекарства, что и всем. Да, есть нюансы по организации, но и проблема новая и масштаб у проблемы большой. В целом проблему решают и есть главное – уважение, забота, ценность твоей жизни.