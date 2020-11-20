Как дела, как дела? У меня антитела. Как я переболел коронавирусом в Москве

Месяц назад я переболел Covid-19 в тяжёлой форме. Расскажу о симптомах, о том, чем лечили, какие были процедуры, как лежал 10 дней в госпитале и как сам наделал кучу ошибок в лечении. Не хотел бы пугать, что вам это обязательно пригодится, но вдруг кому-то мой опыт поможет избежать ошибок и действовать более грамотно, если наступит заболевание.
В интернете много разрозненной информации, конкретики мало даже по Москве, не говоря уже про регионы. Поэтому тут постараюсь хоть как-то систематизировать течение болезни на одном конкретном примере.
Лежал я в новом госпитале в Крылатском, и здесь расскажу немного о нём. Не буду нахваливать московскую систему здравоохранения, нет. Но забегая вперёд скажу – если вы болеете в Москве, вас скорее всего спасут, лечение хорошее. За остальные города нашей Родины я не уверен. Мы все читаем новости и всё видим. Однако, вчера завирусилось видео, где девочка из Нью-Йорка (вроде бы) рассказывала, как им помогает их штат. Поэтому будет справедливо, если я расскажу, как город Москва помог мне, когда я заболел.
Течение болезни
28 сентября, понедельник
Сразу скажу, что в мои 32 года иммунитет у меня слабый, болею я стабильно раз в год-два, и еще 3-4 раза за зимний сезон играю в казино с ЛОРом, тут уж что выпадет на префлопе – ухо, горло или нос.
В этом году я сразу собрал фуллхаус и побежал к врачу, чтобы уже очевидный наружный отит не стал отитом среднего уха. Врач выписал мне антибиотик левофлоксацин, я благополучно попил его три дня и ухо прошло, допивать ещё 7 дней не стал, «зачем насиловать себя антибиотиками». Это была одна из моих главных ошибок.
Из дома я выходил в эти дни максимум лишь в «Ашан» и в эту поликлинику. Как я думаю, меня заразил либо врач, либо кто-то в больнице, или же это произошло в магазине. Но об этом я буду думать уже потом, а пока 4 октября я спокойно катаюсь на самокате по парку. Это были последние тёплые выходные, которые я застал этой осенью.
8 октября, четверг
Я работаю на удалёнке, ближе к середине дня замечаю, что работать что-то совсем не хочется, появляется слабость и ломота во всем теле. Прилёг, измерил температуру – 37.2. Ну, думаю, не долечился, опять надо начинать. Снова сажусь за комп, начинает дергаться глаз. Ну знаете, бывает такое, когда работу свою не любишь или очки поцарапал. Но работу я свою люблю и очки поменял пару недель назад.
Через пару часов нахожу этому объяснение в виде конъюнктивита на левом глазу. Закапываю альбуцитом и ложусь спать. Начинаются худшие 5 дней в моей жизни.
9 октября, пятница
В 7 утра я проснулся от жары. А точнее от жара. Измерил температуру – 39.2. Я сразу понял, что это короновирус, позже объясню почему.
Позвонил на горячую линию по короновирусу, они перенаправили меня на запись в мою поликлинику в Строгино. Поликлиника работала с 8 утра, но дозвонился я туда только около 10, вызвал врача. Выпил парацетамол и уснул. Около 12 дня пришел врач, старый дед, я дал ему прозвище Флэш. Он все делал настолько быстро, я понимаю конечно, много пациентов, но он прямо торопил меня, когда я с температурой 39 заполнял 4 листа каких то бумаг, согласий и т.д. Взял у меня мазок из носа и рта, измерил сатурацию, послушал – хрипов говорит нет, лёгкие чистые.
Мне очень не повезло, так как тест я сделал в пятницу, это означало, что результат будет только в понедельник. Вчера читал, что Путин вдруг озаботился этим вопросом, и теперь тест будут обрабатывать не 48 часов, а меньше. Ну, надеюсь, что это не просто слова. Врач выписал кучу лекарств — Ингавирин и прочие противовирусные, хорошо, что я не мог это ничего купить, так как был один дома и не потратил лишние деньги, поскольку следующий диагноз все это лечение опроверг. Флэш сказал, что если результат будет положительный, то со мной свяжутся, и дальше будет другое лечение, а если нет, то всё ок – на выписку через 5 дней.
Здесь отдельно сразу отмечу, что в течение всей болезни всё, что происходило с моей медкартой, я наблюдал в режиме реального времени. Все анализы, все посещения – сразу же отображались в ЕМИАС.
Это очень круто, это очень удобно и так и должно быть в 21 веке. Врачи народ неразговорчивый, поэтому когда тебе в больнице ставят укол, гораздо удобнее посмотреть всё в карте, чем что-то выпытывать. Таким образом, главным козырем в моей борьбе против болезни была 100% осведомленность о её течении.
Теперь поговорим о механике болезни, которая установилась с пятницы (2-й день) и продолжалась в течение 10 дней. Не знаю, с чем это связано, но болел я строго по расписанию: с 6 утра до 12 дня я умираю, с 12 дня до 6 вечера я почти что здоровый человек (видимо, это и смутило Флэша), с 6 вечера до 12 ночи я снова умираю, а с 12 до 6 утра спокойно сплю. Вот так я и катался на качелях с температуры 36.9 до 39.5 и обратно в течение нескольких часов.
После ухода врача, как раз в промежутке между 12 и 6 вечера, мне стало лучше и я сел играть в плойку, ну а что, работать не надо, больничный дали. Но радость моя была недолгой. Вечером температура поднялась до 39.5 и я вызвал скорую. По телефону сказали, ну вы выпейте парацетамол, через 2 часа если не спадет температура, то приедем. Температура не спала, я снова позвонил и еще через 2 часа у меня на пороге был молодой фельдшер. Сделал мне укол анальгина, который не помог, и уехал.
Здесь предлагаю снова отвлечься и поговорить о симптомах, которые сопровождают температуру 39.5. Я долго думал, с чем это можно сравнить и не придумал ничего лучше, чем это. Помните, первый раз когда вы набухались в мясо в 16 лет? Вот это состояние, когда ты не можешь отлипнуть от толчка, или куда ты там блюешь. Ты вроде умом уже протрезвел, всё понимаешь, выблевал всю желчь, но тело тебя не слушается, пелена на глазах, взгляд мутный.
Раньше в книгах писали «лежал в бреду». Вот ты лежишь и бредишь, катаешься по кровати в поисках оставшегося холодного места на ней. На лбу у тебя Олег Ивахнов может пожарить рибай, при этом тебя то колотит от холода, то бросает в пот. Я сделал компресс из мокрого полотенца, а на ночь намазал лоб звёздочкой. Честно, я не знаю, что это за способ, но от воды и звездочки на лбу появился такой эффект как будто туда дуют, и лоб подостыл. Еще я выпил Найс – он снимал боль, просто боль, больше ничего, но это помогло мне уснуть.
10 октября, суббота
Полностью провел в кровати, пил парацетамол, аспирин и анальгин – ничего из этого не помогает абсолютно, качели продолжаются. В перерывах между тем как накроет, стараюсь делать какие-то дела, сбегать поссать и налить воды. Потому что вставать с температурой — это то ещё ралли.
11 октября, воскресенье
К вышеупомянутым симптомам добавилась боль в спине, ночью я сполз с кровати на пол на аппликатор Кузнецова и лежал на нём несколько часов. Как будто отлежал спину за несколько дней, но честно в глубине души я понимал что на самом деле это во мне уже во всю происходил процесс поражения лёгких. Иногда, когда заболеваешь, ты не знаешь, что конкретно с тобой. В случае с короновирусом ты, что называется, «очком просекаешь», потому что так ты НИКОГДА в жизни не болел. Поэтому, ребята, если заболеете, вы сразу поймете что это – оно.
Еще в этот день заболело горло и я добавил стандартные Мирамистин и Йокс на полку рядом с кроватью.
Кстати и в субботу, и в воскресенье звонили из поликлиники и записывали под диктовку температуру и состояние, видимо, обязывают мониторить.
12 октября, понедельник
Утром снова умираю с 39 и болит спина, после обеда вызываю скорую. Приезжают около 4 часов дня. Очень адекватная и профессиональная бригада из двух женщин. Делают мне укол, делают экспресс-тест крови на Сovid и тест на ОРВИ. Он отрицательный. Я радуюсь. Но поскольку уже есть жалобы на боль в спине, они куда-то звонят, говорят что пятый день температура и жалобы, и вот меня наконец везут на КТ на скорой. Я так понял, что они в скорой каждый случай согласовывают с диспетчерской.
Привезли в обычную поликлинику в Крылатском, кроме меня человек восемь народу. Я потом в госпитале очень много слышал отзывов о том, что в очереди на КТ сидели по 12 часов. Да и все мы читали, как умирают в таких очередях. Я сидел 10 минут. Всё очень быстро, профессионально и грамотно. Результат – КТ-2. Как раз с КТ-2 начинают класть в больницу.
После КТ сразу сделали ЭКГ и взяли анализ крови, направили к терапевту. А в кабинете два врача и два пациента, и рядом со мной сидит девушка, у которой подтверждён короновирус, а я думаю «вот тварь заразная, сидит рядом со мной, мне-то уже сказали, что я по экспресс-тесту не заразный». Врач говорит: «Ну что, поражение у тебя такое: левое лёгкое 25%, правое от 25 до 50. Ковид не подтвержден еще? Ну я тебе сразу скажу, это он. Ну если не он, значит, двусторонняя пневмония лёгких. В больницу будешь ложиться?»
А в больницу жуть как неохота, насмотришься в интернете на обшарпанные палаты и лавки в коридорах. Я говорю, а дома это лечится? Лечится, говорит. Ну давай так, еще два дня ждешь, как раз анализ приходит, если температура не перестаёт скакать, ты вызываешь скорую и ложишься в больницу. А для лечения пневмонии вот тебе таблетки: 2 пачки Арепливир, 2 пачки Левофлоксацин и 1 пачка Ксарелто.
Такая щедрость меня даже как-то воодушевила, ничего себе думаю, Москва. Вот как все устроено, профессионализм. Выхожу из кабинета и тут же немного меня осаживает реальность, потому что я должен сам добираться домой из этого медучреждения. Нет, это нормально, конечно, скорая ждать не будет, она уже на другом вызове. Но вот подумайте сами: я вызываю такси, мы с таксистом едем, а я ему говорю: «Да не бойся, Бахтиёр, у меня короны нет, щас экспресс-тест сделали». А корона на самом деле есть.
Я думаю, нужно было предусмотреть для таких случаев что-то вроде социального такси, чтоб с перегородками и т.д. Боюсь представить в такой же ситуации других людей, которые подумают – ну чё, где там метро? Домой поеду.
По поводу лекарств. Да, действительно, они выдаются бесплатно.
Арепливир — это недавно изобретённый препарат против короновируса. У него куча очень серьезных побочек. Но честно вам скажу, когда жить хочешь – выпьешь всё что угодно. И я выпил, как назначил этот врач. Первый раз 9 таблеток, затем через 12 часов еще 9 и далее каждые 12 часов по 4 таблетки.
Левофлоксацин – это сильный антибиотик, который убивает кокки в организме, вот эти самые возбудители болезни. Я выпил в понедельник и вторник по 1 таблетке 2 раза в день.
Ксарелто – препарат, помогающий разжижению крови и предотвращающий образования тромбов. Позже в больнице был заменён на уколы гепарина, успел выпить по одной таблетке в понедельник и вторник.
13 октября, вторник
Пришёл положительный анализ.
Он меня не испугал, и я сам знал, и вчерашний врач подтвердил. Но когда уже знаешь, против чего бороться наверняка, становится как-то легче. Я уже даже привык к температуре 39, но не всё так просто, каждый день добавляются все новые симптомы, и на сегодня это уже была одышка и невозможность до конца вдохнуть.
Ещё один важнейший момент: не надо пытаться прокашляться, как при обычном кашле. Это не поможет. Дойдет до рвоты и до крови – но это не поможет. Я сначала пытался откашляться, но потом понял, что если продолжу, то просто выблюю кишки.
Я пил новые таблетки и ждал, что может быть уйдет температура, тогда не нужна будет госпитализация.
14 октября, среда
Но температура не спадала, и, следуя указанию доктора, в среду утром я вызвал скорую. Вдобавок ко всему, очень сильно начало колоть в лёгких. Это следующая стадия поражения. Скорая приехала быстро. Всё так же спокойно и профессионально они связались с диспетчером, пациент – КТ-2, ковид подтверждён, запрашиваем госпитализацию. Я собрал сумку, но как оказалось позже, из всего того что я взял – одежда, гигиенические принадлежности – мне ничего не понадобилось. Всё давали на месте.
Меня привезли в госпиталь в Крылатском. Госпиталь открылся 7 октября, а заехал я в него 14-го, то есть он совсем свежий. Забавно, что буквально за месяц до этого мы с девушкой катались там на великах, заехали на территорию. Еще подумали, что странно – людей совсем нет в округе. Оказалось, что там все было перегорожено, просто мы как-то случайно нашли лазейку.
Внутри госпиталя весь персонал одет в защитные белые костюмы и маски. Поэтому за всё время пребывания ничьих лиц я толком не видел. Получается так, что эти люди спасали мне жизнь, а я даже не узнаю их на улице. Спереди на костюмах у них чёрным маркером написаны имена.
В больнице меня встретила группа молодых санитаров. Я так понял, это студенты прям совсем ранних курсов. Они отвели меня в процедурную, ходят они вместе, а за ними закреплен куратор. И вот представьте, мне плохо, температура, а студентов учат на мне, как брать кровь. Я отнёсся с юмором, даже когда не с первого раза попали в вену. Всё равно они молодцы и герои. Пойти туда волонтёрить или работать, не знаю – это дорогого стоит. ЭКГ тоже они пытались снять, но не получилось. В итоге только сатурацию нормально сняли.
Затем одна из санитарок говорит, пойдемте переодеваться. Выдали мне пижаму, как в американских фильмах, Я смутился, да не надо говорю, я взял одежду – нет, говорят, так положено. Мою одежду положили в пакет и забрали. Продукты у вас какие-то есть с собой? Вот, говорю, йогурты и макдональдс. Ооой, вам нельзя, говорит, мы забираем. Всё максимально по-доброму и уважительно. За последующие 10 дней ни разу никто не сказал неласкового слова. Очень вот это понравилось.
Госпиталь расположен прямо на катке. Есть зона приёма пациентов, красная зона, где лежат больные и зона выписки. Красная зона поделена на блоки, а блоки на «палаты». В кавычках, потому что это палаты формальные – крыши-то нет, и вот за перегородкой лежит твой сосед из другой палаты. Также в красной зоне есть блок интенсивной терапии. Блоки есть женские и мужские. Женщин видишь, только когда выходишь в отдельный коридор в туалет. До туалета нужно идти по коридору где-то минуту. В первый день я шел 5 минут, а когда дошёл — упал на унитаз и 10 минут отдыхал.
Опять же, в «палате» вас четверо, но на самом деле ты видишь всех и тебя видят все. А ночью вы все лежите и кашляете. Просто представьте, 1300 человек лежит и задыхается в ночи, а звук этого гарканья, переходящего в рвоту, отражается от железной крыши Ледового дворца — и становится ещё страшнее.
Меня проводили в красную зону в палату 12, место 45. Выдали гигиенический набор. Неплохой, лучше, чем в бизнес-классе S7 и «Аэрофлота» точно. В моем распоряжении была кровать и тумбочка. Рядом с каждой кроватью устройство для подачи кислорода, две розетки и кнопка вызова персонала, как в самолёте.
Ощущение такое, что все вокруг абсолютно новое. Ну так и есть. Даже туалеты и ванные комнаты сверкают. На тумбочке была вот такая приветственная брошюра, фото ниже. При госпитализации я указал телефон мамы, она звонила каждый день по вечерам врачам, и ей сообщали данные о том, как я себя чувствую: сатурацию, температуру, давление. Давление при этом мерили всего один или два раза за 10 дней.
Я прилёг на свою кровать. Было очень страшно, но в то же время спокойно. Я знал, что всё – я в больнице, возможно, даже в одной из лучших на данный момент в России. Отсюда либо пан, либо пропал. В общем, обнадёживало, и я понял, что я зря боялся и оттягивал момент госпитализации. Сказали, что сейчас придет врач, посмотрит последние анализы и назначит лечение.
Врачей там немного, один на несколько блоков. Он приходит к вам в блок один раз в день, подходит к каждому, лично общается. В течение дня вместо него больных блока мониторит медсестра, а у неё в подчинении много санитаров. В течение дня несколько раз приходят измерять температуру, сатурацию. Ставят капельницы. Утром и вечером делают уколы гепарина натрия в живот. Санитары все приезжие из республик, свою работу делают хорошо. Медсёстры работают посменно сутки через сутки, у меня были Рашида и Евгения – это я узнал, как вы поняли, по надписям на костюме.
Врач пришёл ко мне только вечером и назначил мне тот же самый Левофлоксацин, что я пил дома, Омепразол для желудка, чтобы избежать последствий приема антибиотиков, и уколы гепарина натрия вместо Ксарелто. Именно это и являлось всем основным лечением все 10 дней здесь.
Об Арепливире уже речи не шло. То ли не выделили на госпиталь, то ли в моем случае врач посчитал, что он не был необходим. Вообще он был у меня с собой в сумке, но больше я его не пил.
Вечером у меня снова поднялась температура. Я позвал медсестру, она тут же принесла капельницу с Парацетамолом, а потом ее заменила на Гидроксихлорохин. Температура спала. Я спросил, а почему у всех подключен кислород, а у меня нет? Она ответила, что я молодой и организм должен сам бороться с недугом, кислород дают, когда уж совсем плохо.
Расскажу немного об обитателях госпиталя. Как уже говорил выше, госпиталь поделен на женский и мужской блоки. В моем блоке было очень много мужчин визуально в возрасте около 50 лет и старше. Таких как я, 30-летних, было человек 10. Видно, что народ простой, каких-то особо зажранных персонажей не было. Были случаи, когда больные спорили с врачом, что-то требовали, кричали: «Нет, а почему вы не …», — я ни с кем не спорил, просто лежал, брал что давали. Не знаю, как правильно.
Старшее поколение все поголовно смотрит Ольгу Скабееву и вот то, что она там с мужем ведёт на «России 1». Один сосед рядом со мной прямо внаглую без наушников смотрел Соловьёва, я сделал замечание, он убавил на минимум прижал к уху и сидел слушал, видимо было что-то очень интересное про Украину. При этом он с кислородом в носу!
Также у старшего поколения почему-то всегда орут телефонные мелодии, у кого громче, у кого чуть тише. И по ватсапу они разговаривают с родственниками тоже разумеется без наушников. Молодые – все лежат в наушниках, смотрят сериалы.
В коридоре рядом с туалетами у каждого блока стоит большой телевизор, стоят диваны, на них много газет. Все для старшего поколения. Правда, я редко видел, чтобы там кто-то сидел.
15 октября, четверг
Наконец-то стало чуть легче, температура не поднималась выше 38 градусов. Сделали катетер в руку и подключили капельницу Цефотаксим+Сульбактам, антибиотики. Всё так же колет в лёгких, болит спина и большая слабость.
16 октября, пятница
Состояние непонятное, вроде получше, лежишь смотришь ютуб, встаёшь – и сразу хочется упасть. Температура 38. Принимаю лекарства.
17 -21 октября
Потихоньку я начал выздоравливать. Дни были похожи один на другой. Я ел, принимал лекарства. Я считаю, что где-то с субботы 17 октября болезнь пошла на спад, продержавшись 10 дней. Температура ещё поднималась, но уже не так высоко, максимум в эти дни был 37,7.
В понедельник 19 октября я сдал общий анализ крови, мочи и сходил на КТ. Поражение лёгких снизилось и составляло 12 и 18%.
20 октября выписали соседа, смотревшего «Россию 1». За это время мы с ним подружились и было жаль расставаться. Он любил рассказывать про свой дом, про то, как он там держит на мясо кур и индюшек и рубит их в юшку. На прощание он махнул мне рукой и сказал: «Мы пережили это».
21 октября меня выписали. Весь день ждал выписки, и только в 6 вечера Евгения сказала, что я могу собираться и покинуть блок. Мы с ней тепло попрощались, я поклонился и сказал, что они меня спасли. Я правда так считаю. Перед отправкой мне выдали на руки выписку, больничный, а также документ, согласно которому я должен был отправиться на домашний карантин на две недели. На этот раз все было продумано, нас ввосьмером посадили в микроавтобус и повезли домой.
Что меня удивило, когда выписывался – ни врач, ни медсестры ничего не объясняют. Вот выписка, там все написано, вроде тебе получше – а что там ковид, прошёл или нет? Как дальше жить? Провожают от кровати сразу до машины. А дальше в свою родную поликлинику, пусть там разбираются.
Когда я приехал домой, было ощущение, что я пришел с войны. Никакой радости, просто чувство пустоты. Смотрел на морды знакомых в инстаграме, тусующиеся в клубах, и становилось как-то мерзко. Там люди лежат и умирают. А здесь идет жизнь и тусовки. Ну типичный посттравматический синдром. Потом это, конечно, прошло. Сейчас всё в порядке, никакой депрессии.
На следующий день я скачал приложение «Социальный мониторинг» и следующие две недели четыре раза в день отправлял селфи в домашних условиях. Там четырежды в день приходит запрос и нужно в течение часа сделать фотку, я однажды в субботу проспал и отправил на 15 минут позже. Штраф не выставили.
За несколько дней до предполагаемой выписки пришел врач и сделал контрольный тест. Через два дня в карточке появился результат — тест отрицательный.
В день выписки я попросил родных привезти мне витамины, которые до сих пор пью. Сейчас дома у меня их гора. Принимаю дозированно.
Следующие две недели я потихоньку работал, пил витамины, делал дыхательную гимнастику, восстанавливался. Каждый день мне звонили врачи и интересовались состоянием. Даже заставили скачать приложение «Телемедицина», и мы пытались там созвониться, но оно реализовано плохо. Потом настал день выписки. Я волновался и радовался, как герой Моргана Фримена в Шоушенке перед досрочным освобождением.
После выписки, как написано в рекомендациях, я сделал общий анализ крови и тест на антитела. Вроде все в порядке с кровью, и антитела теперь тоже в наличии. На декабрь у меня КТ, жду и надеюсь, что всё будет в порядке.
Итоги
Резюмируя сказанное, хотел бы выделить главное:
- Носите маску.
- Как только почувствовали неладное, сразу вызывайте врача, сдавайте тест. В Москве сразу на дому, в регионах – ну что поделать, за свой счёт.
- Если в течение 2-3 дней болезни у вас будут температурные качели, при этом стандартные жаропонижающие не работают – знайте, это оно. Если болит спина, колет в легких – то же самое. Не теряйте время на результаты теста.
- Сразу же начинайте принимать лекарства по совету врача.
- Если начали пить антибиотики, пропивайте курс полностью, не бросайте после нескольких дней, как я!
- Если держится высокая температура, как можно вызывайте скорую и просите/требуйте чтобы вас повезли на КТ.
- Если у вас КТ больше чем 1 (КТ-2, КТ-3) – требуйте немедленную госпитализацию.
- После того, как пойдете на поправку, обязательно пропейте препараты для разжижения крови против тромбов. Пропейте курс бифидобактерий для восстановления микрофлоры. Пропейте курс витаминов по назначению врача.
- Начните более ответственно относиться к своему здоровью. Понимаю, после прочтения всего вышесказанного это может звучать нелепо, но я вынес важные уроки.
Заключение
Главный совет: носите маски!
Носить маску не стоит ничего — по сравнению с тем, что вы в перспективе можете пережить. По крайней мере, до тех пор, пока не изобретут нормальную вакцину.
Низкий поклон всем врачам, которые меня лечили – Флэшу, Рашиде, Евгении и тому врачу, который выдал мне лекарства. Большое спасибо всем, кто работает в ковидном госпитале в Крылатском – он крутой. Да, до тебя там особо никому нет дела, на автомате тебе выписывают те же лекарства, что и всем. Да, есть нюансы по организации, но и проблема новая и масштаб у проблемы большой. В целом проблему решают и есть главное – уважение, забота, ценность твоей жизни.
Я много читал подобных историй, и везде складывалось такое ощущение от прочтения, что больной и врачи по разные стороны баррикад и воюют друг с другом. Здесь этого нет. И это очень ценно. И очень печально, что, как я уже сказал, один город живёт — и это Москва, — а остальные в это время хлебнули лиха.
Полноценный Слава
Регионалу. Они Россию называют словом "регионы".
Замкадышу
просто пренебрежительно Россией
Я был уверен, что увижу эту пикчу в топ комменте. Подзаголовок для материала "Свидетельство выжившего или почему так мало историй успеха из провинции". Советы умиляют - мил человек, в регионе скорая может ехать сутки, а может вообще не приехать, а лекарства не то, что врач не выдаст, их может вообще не быть в регионе в принципе. Да и врач вполне может оказаться некомпетентным коновалом, которому просто похуй. Мне гомеопатию не раз выписывали даже в Питере, в каком-нибудь регионе вероятность такого казуса, предположу, кратно выше.
Но всё равно спасибо за материал, написано нескучно, видно, автор словом владеет, а свидетельства очевидцев ценны в любом случае, хотя репортаж такого качества из Саратова или Барнаула я оценил бы куда выше, ибо их просто нет.
Я читал, просто на фоне столичных, репортажей из провинции очень мало, по крайней мере в моём информационном пузыре жителя Расчленинбурга.
Дак и автору в Мск вон Ингаверин прописали - ладно хоть не успел купить его
Можно подумать автор тут в чём-то виноват. Какой есть опыт - такой и описывает.
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Врач выписал мне антибиотик левофлоксацин, я благополучно попил его 3 дня и ухо прошло, допивать еще 7 дней не стал, зачем насиловать себя антибиотиками.
Мля, что ж с вами делать то? Ну блин, хотя бы минимальное понимание должно быть, как работают лекарства сцуко. Прям ппц.
Многие американец
На всякий случай прикреплю позицию ВОЗ по данной теме.
Спасибо за статью, но лучшее что можете сделать, удалить из статьи рекомендации какие лекарства пить без назначений врача.
Простите, но плакать хочется от вашей самоуверености и рекомендаций: и то что вы бросили курс антибиотика и то что даете советы как лечится другим - как будто у всех будет как у вас и люди идентичны и одинаково реагируют на лекарства.
Протоколы меняются, то что вы написали, кто-то такой же самоувереный читатель интернетов прочитает, выпьет ваши антибиотики и получит побочки.
Не все читают комментарии и меньшинство читает актуальные исследования ВОЗ, а в ситуации паники просто гуглят вот такие вот эмоциональные статьи и верят, раз вы выжили, то и у них так же будет.
Врачи обновляют протоколы, с определенной вероятностью учитывают аллергию больного на антибиотики или другие нюансы. Вы не врач и ваше течение болезни одно из множества вариантов - всегда есть детали.
После того как пойдете на поправку обязательно пропейте Ксарелто или аналоги - Тромбоасс хотя бы. Пропейте Эссенциале для печени, Линекс или Максилак для желудка. Ешьте горстями витамин C, D, B, Магний.
Сук, прям обязательно? Под вашу ответственность?
Cначала поставил плюс, но вот же последний пункт остался:
Есть такая мода - рекомендовать "кровь разжижающее", а то друг от тромба умер после ковида. Отсюда и кардио*магнил (аспирин с магнием) в топе продаж.
Роскошный фитиль
Антикоагулянты - одно из главных и действенных средств лечения ковида в современных медицинских протоколах (вместе с глюкокортикостероидами и условно антиоксидантами). Гепарин и в штатах капают в госпиталях, и в России, и еще много где. Из таблеток аналоги - эликвис, ксарелто. Но аспирин это не то же самое
Эссенциале, линекс - бесполезны. И это прописывают врачи, лол. Тромбоасс по составу просто аспирин.
Ну вообще в плане лекарств во всех случаях статья скорее про то, как ни а коем случае не надо делать. От антибиотиков и дикой комбинации жаропонижающих, которые могли дать те самые качели, если их так бездумно употреблять, до витаминов. И не смотря на то, что лечение назначал врач, в некоторых случаях, из статьи я бы это все таки убрал.
болею я стабильно раз в год-два, и еще 3-4 раза за зимний сезон играю в казино с ЛОРом
то есть стабильно несколько раз в год прописывают антибиотики, но ни один врач не сказал, что надо пить весь курс?
Люди слушают моргенштерна, смотрят телевизор. Люди долбоёбы. ВОЗ пишет черным по белому, что алкоголь:
канцероген, вызывает сильную зависимость, ппиводит к появлению тяжелых заболеваний и безопасных доз не существует. Ну и что? Людям похуй. Во вторник я похоронил человека с отёком мозга, вызванным употреблением алкоголя.
ВОЗ пишет черным по белому, что алкоголь: канцероген, вызывает сильную зависимость, ппиводит к появлению тяжелых заболеваний и безопасных доз не существует
ЭТО ВСЁ ЛОЖЬ КИТАЙСКОГО ВОЗА КОТОРЫЙ ХОЧЕТ ВСЕХ НА КИТАЙСКИЙ ЧАЙ ПЕРЕВЕСТИ!
Теоретический блик
На всякий случай на китайском воз частично лежит ответственность за ту хуйню, которая происходит в мире
Эт не в тему антибиотиков, прост тоже хуй знает чем заболел, лежу без температуры, но с болями где-то в дыхалке и проклинаю узкоглазых коммунистов
Для ковида их в принципе пить нельзя ни в коем случае, пока врачи сами не заметят сильную микробную инфекцию другую, а не вирусное воспаление. Если антибиотики не все микробы после полного курса убьют, то начнется веселье и доминация самых сильных. Можно тупо отъехать из-за этого. В 95%+ случаев при ковиде антибиотике не нужны и не помогают никак.
Популярный Кирилл
Лучшее описание чувств мухосранских жителей сам автор выразил (с поправкой на аллегорию):
Там люди лежат и умирают. А здесь идет жизнь и тусовки. Ну типичный посттравматический синдром.
Мухосранский посттравматический синдром ))
Арепливир/Коронавир
Эти средства не имеют доказанной эффективности. Иначе говоря, это пустышки. Антибиотики просто так тоже не надо пить, особенно если нет пневмонии.
Пропейте Эссенциале для печени, Линекс или Максилак для желудка.
Аналогично. Не имеют эффективности по сравнению с плацебо
Ешьте горстями витамин C, D, B, Магний.
Горстями точно не надо, вот почему:
Интересно кто делает арепливир и коронавир, ставлю всё, что какая-нибудь уебская русская фармкомпания, специализирующаяся на арбидоле или Кагоцеле или чём-то подобном. Лол! КОРОНАВИР. Это просто позор и фейспалм
Это все разные названия японского фавипиравира. Совершенно точно нет никаких данных, что он хоть сколько-нибудь помогает при короне, наоборот японцы сами провели исследования и признали его неэффективным. Есть пара статей, что он помогает при гриппе, но эта информация не проверена независимыми исследованиями.
В общем стандартная ситуация, русские фармкомпании успешно поднялись и до сих пор поднимаются на хайпе. Никто даже не будет (в России) что-то там опровергать, отзывать, не. Они сделают как обычно максимально гениально. Заключат договора с крупными аптечными сетями, а те в свою очередь выставят планы фармацевтам. Да скорее всего уже так и есть
Полностью согласен, а вот курс антибиотика стоит пройти если не до конца, то хотя бы 7-8 дней, даже если симптомов нет
Худший совет наверное
Какой совет худший?
Пить антибиотики без симптомов, и при этом еще не курсом. Чем потом свои супербактерии выводить будешь? Если уж пьешь, то надо курс пропить до конца.
Сорян, я не про корону, а про другие болезни с симптомами, одна из которых указана в статье (отит)
Врачи сейчас рекомендуют так делать при первых симптомах короны. Прием антибиотиков на ранней стадии позволит избежать осложнений. Их все равно придется принимать рано или поздно при короне.
Ты путаешь с противовирусными
Не существует ни одного противовирусного препарата от коронавируса с доказанной эффективностью.
Да, но чувак вообще антибиотики советует сразу пить.
Ещё по весне мне такой совет давал врач, но именно противовирусные, а не антибиотики. Насколько это правильно - хз.
Ничего сверхнеправильного в этом нет, противовирусные можно пить, но не нужно. Просто они не работают против коронавируса и гриппа. Для большинства вирусов не существует лекарства, по-настоящему работает только вакцинация.
Нет, не путаю и прекрасно знаю чем отличаются противовирусные, которых всего раз, два и обчелся, от антибиотиков. Чтобы избежать осложнений при ковиде и назначают антибиотики, даже если нет бактериальных инфекций.
Те же стоматологи при удалении или имплантации назначают антибиотики широкого спектра, именно с целью предотвратить возможные воспаления.
Многие американец
Есть данные, что прием антибиотиков значительно повышает шанс осложнений.
Хм, я не говорил о короне, а о других болезнях, извиняюсь за неточность
По витаминам - лучше всего сдать анализы, и уже исходя из результатов пить. Я предпочитаю солгаровские витамины - но там нередко указаны конские дозы, если тупо ориентироваться на дозировку с упаковки, можно превысить верхнюю границу дневной нормы, учитывая, что ещё и в еде витамины есть.
Мое мнение: о витаминах надо забыть также, как о гомеопатии. Получать витамины надо с едой. Но на эту тему я не изучала информацию, мнение полностью сформировано документалкой Vitamania от Veritasium
Если водорастворимые витаминки пить (витамин В, С как основные), то норм - в худшем случае излишки с мочой из организма уйдут и никак ему не навредят, а так они и углеводы расщепляют, и для выработки крови идут, и для выработки ДНК (В12) и пр. Т.е. в худшем случае - просто деньги в пустую потратите на витаминки. А вот Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) откладываются и скапливаются в организме, запасаются и берутся по мере надобности, например из печени. Если с ними перебарщивать - можно получить интоксикацию. Но надо ориентироваться на то, что в рационе: если ты ешь мало рыбы, морепродуктов или авокадо, то умеренная доза омеги-3 вряд ли тебе навредит, то же и с витамином А, например, но так-то можно и просто пожевать морковь, т.е. банально пара овощей и фруктов вполне даёт достаточное кол-во витаминов. Но все же лучше сдать анализ - и уже от результатов плясать.
Доверюсь, ибо ты почти в точности повторил то, что говорили в фильме Витамания о котором я упоминала.
Не доказано, потому что ученые никак не могут понять, это иммунитет справляется, или лекарство. Вообще от таких заболеваний лекарств нет и что тогда делать? Сахар сосать?
Не доказано, потому что в ходе двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях эффективность препарата была такая же как у плацебо.
Ареплевир не пустышка
Вы заблуждаетесь.
Во-первых Ареплевир, также как и Коронавир — имеют одно и то же действующее вещество — Фавипиравир.
Фавипиравир тестировали против короны в Китае, Иране и Японии и все трое не нашли существенных доказательств эффективности..
Более того, эффективность не подтвердилось и в одном из российских исследований.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.26.20154724v2
Комментарий удален
Я просто сказал, что он не пустышка, определённая эффективность у него может быть, но он имеет достаточно сильные побочки
Есть такое. Если так вышло, что съел антибиотик, то пьёшь до конца, чтобы те на кого он должен был подействовать, померли.
Иначе сраные микробы станут злее в следующей зарубе.
Вот что то подобное происходит и в организме(видео).. условно ты создаешь у себя зону с малой концентрацией действующего вещества, вместо того чтобы замочить все что можно высокими концентрациями) Варианта два, или не пьеш антибиотики совсем, или если пьешь то весь положенный курс.
Курс против гастрита как раз и составляют из 2 разных сильных абиотиков с пакетом защитных средств поверх и восстанавливающих - опосля. Лечился, весело было.
Законодательный татарин
Живой пример эволюции. Они засчёт быстрого размножения быстрее приспосабливаются ко всему. Можно сказать, что если Хомо Сапиенс потребуются тысячелетия, то бактериям достаточно месяцев.
К сожалению так делают больше половины людей ,особенно это касается стоматологии , пару дней попил и "все прошло"
Значительный супер_стар
По завод дочитал??
Что про завод?
Вроде пост от души написан, но за такие советы хочется уебать кирпичом (ничего личного)
Сразу же начинайте принимать лекарства. Уверяю вас, они стандартные в 100% случаев: это Левофлоксацин и Азитромицин
Пить антибиотики ПРОСТО так, без показаний (аля подтвержденная пневмония, когда уже бактерии вступают в силу), да ещё и делая так как сделал ты - не допил курс до конца, ну братишка, ну ты конечно зря так... Взял и приблизил наш вид на пару шажков ближе к тотальному пиздецу, когда бактерии научатся противостоять нашим антибиотикам, спасибо хуле 👍
Ну а по самому посту - круто конечно в Москве. Хотелось бы попасть в эту страну (нет), а то мы тут в своей России только и слышим как там в Москве прикольно
Не верь автору, ему просто повезло
Мск, получили триазавирин, который даже судя по описанию не помогает. Исследований, ясное дело, никаких нет.
К тому же этот человек причислил ингавирин к противовирусным, не верь ему вдвойне.
Москва не рай, конечно(условия сильно зависят от твоего дохода), но в регионах вообще адский пиздец, судя по рассказам.
Ты когда будешь помирать что угодно будешь пить.
Автор местами напоминал какого-то инфантильного дурачка. И сразу понятно, что до болезни он сам хер клал на маски и элементарные средства защиты, вот и подхватил. (Без негатива)
Но написал стори бодро и неплохо, спасибо.
И, кстати, очень интересно упомянул ли он об своем отношении к медикам находясь в госпитале, или он лицемерный долбослав? Как вы думаете?
Есть теория, что течение болезни зависит от дозы подхваченной инфекции. Мол, если на улице хапнул через нос от проезжающего мимо велосипедиста который чихнул на расстоянии в 2 метра - это одно. А если сидел в кругу зараженных друзей в баре всю ночь - твои дела совсем плохи. Так что, лучше предпринимать все возможные меры. (желательно невозможные стараться тоже).
Может он про регионы говорил, а не про Москву? Московским работникам он передает приветы
Мне больше понравилась часть с таксистом. Тааак, температура, болит спина, чувствую, это оно. Рентгенолог, рассказывает про поражения и говорит, скорее всего это ОНО. Вызываю такси и говорю, что все збсь
На метро, надев 2 маски и смотря в пол, чтобы ни на кого не на дышать?
В своем уме? В метро сколько людей? А в такси? С такими советчиками и врагов не нужно
Я прочитал только про то, как ты наебал таксиста, прости. Он с тобой свободно дышал в закрытом пространстве, в метро хотя бы все и так на стрёме и можно правда отвернуться к стенке/смотреть в пол, чтобы минимизировать риск распространения. Так советуют делать, потому что многие болеют бессимптомно и не знают сами. Если лицо действительно нормально закрыто и ты не кашляешь, окружающих не заразишь.
Я-то представляю, сколько народу в метро в 7 часов, прижиматься к чьему-то лицу приходится только в утренний час пик.
В таком случае я с тобой согласен, только за таксиста обидно. Надеюсь, он в порядке.
Попросить друзей/знакомых на тачке подкинуть.
Но думаю если бы ты честно и таксисту, и друзьям сказал, что ты скорее всего с короной, вряд ли кто-либо приехал. И твои доводы "мы же в масках, вероятность околонулевая" никого бы не убедили
если упростить, то быть честным
Очередная тупорылая скотина, забивающая на предписание врача и дропающая антибиотики. Еще и советует всем пить их. Когда же вы вымрете все
Все мы не без изъяна, учимся на собственных ошибках
Лучше учиться на ошибках автора поста и не писать такую хипстерсую херню
Особенно пригорело от гениальных советов попить витамины и восстановить микрофлору.
Такое чувство, будто автор ну очень обрадовался тому, что переболел. И теперь учит всех, что делать.
Каждый случай индивидуален, не факт что попадёшь к хорошему врачу и дадут на халяву 9000 таблеток. Возможно, автор задонатил кому надо, потому что на 1 такую историю 10 негативных.
Ну ему определенно повезло. Дизлайк за то, что наплевательски относился к своей безопасности и безопасности окружающих, лайк за то, что написал подробную статью о своих приключениях
Хм
Линекс 700 рублей
Ксарелто 2800
Максилак 650-800
Эссенциале 1500-1800р причем это 90 шт, по 6 в день, хватит ненадолго
Левофлоксацин и Азитромицин дешёвые, только не надо просто так пить антибиотики при каких-то там подозрениях, потом можно умереть от резистентности. Омепразол дешёвый - норм.
В общем в госпитале было лечение стандартными препаратами, потому что все что ты перечислил типа там Линекс для микрофлоры, коронавир – якобы противовирусное от короны (лол вообще ни разу о таком не слышал), с вероятностью 99,9 это хуйня из серии Кагоцел Арбидол Ингавирин, из одного ряда полезности; Эссенциале – препарат с неограниченным курсом приема (серьезно, это в официальной инструкции); максилак – аналог Линекса итд.
Кроме ксарелто, ксарелто часто выписывают сердечникам, но опять же 2500 и больше за пачку 28 таблеток дороговато (разжижает кровь, отличный препарат). Вернёмся к лечению. Из всей схемы топовых лекарств, можно выделить всего 4, которые можно брать и то некоторые для одного и того же:
Ксарелто (пускай врач выпишет аналог, тромбо Асс не совсем то)
Гепарин натрия (намного дешевле ксарелто, если умеете уколы делать и знаете дозировку)
Левофлоксацин (смотря какой антибиотик выпишут)
Омепразол (для желудка)
Про витамины я даже говорить не буду, скорее всего эффекта не будет. Скорее всего это 99,9.
Из текста чувака можно понять, что реального лекарства именно от короны нет, все препараты перечисленные никак не связаны с вирусом
Так единственное лечение именно от ковида тупо парацетамол, жар снижать. Лечат в основном осложнение, в виде пневмонии
Парацетамол вообще не помог же
Мне, кстати, ибупрофен намного лучше помогал, чем парацетомол и аспирин.
Ты вроде говорила, что зарубежные лекарства и русские это одно и тоже, несмотря на одинаковое действующее вещество, но парацетамол обычный за 5 рублей мне вообще никогда не помогал, а солпадеин растворимый помог буквально за 5 минут (от головной боли). Конечно, в солпадеине ещё есть кофеин, ну мне не кажется, что дело только в кофеине. Также и с ибупрофеном. Нурофен в капсулах 400 мг помогает идеально, а русский, я помню один раз пробовал, эффект от 3х таблеток по 200 мг такой же как от одной нурофена 400.
А вообще я перешёл на Нимесил, сам не знаю зачем, возможно просто удобно. Тоже растворимый препарат пакетики, помогает в 90% случаев
Многие
Ну с нурофеном я могу согласиться, он действительно вероятно в жидком виде усваивается лучше и быстрее. Но лично мне копеечный парацетамол и особенно цитрамон обычно отлично помогает, не вижу причин не доверять им. Безусловно некоторые компании могут нарушать технологию производства, но точно не все.
А в случае с ковидом мне тупо ничего не помогало, даже терафлю вообще эффекта не давал. Температура полностью ничем не сбивалась, две таблетки нурофена с 39,5 сбивали до 38 на несколько часов.
Популярный
Ого, ты болела?
Многие
Да, совсем недавно, неделю температура 39 была. Как-то совершенно спокойно к этому относилась, пока пару дней назад жена моего друга не умерла, а она моложе меня была.
Пля. Хроник?
Многие
У нее лишний вес был, весила где-то 70-80 при росте 165, но в остальном ничего такого. Пока не знаю подробностей, это информация от ее мужа, а он тоже в больнице лежит. Короче пиздец какой-то.
Трындос какой
Возможно помогли бы уколы. Анальгин супрастин ношпа. Иногда в скорых делают
Ну я не часто. Раз в месяц типа
а парацетамол должен помогать от головной боли?
это жеж противовоспалительное
вообще, головная боль - это симптом, а не источник
лекарство надо подбирать исходя из инфы о нём
низкое давление, высокое давление, воспаление, температура, удар о стену - причин болеть у головы может быть масса)
Так противовоспалительные это основная группа от головной боли
если у тебя голова болит от давления, то никакое противовоспалительное тебе не поможет
"я благополучно попил его 3 дня и ухо прошло, допивать еще 7 дней не стал, зачем насиловать себя антибиотиками"
Короткая инструкция по созданию супербактерий в домашних условиях.
Какая ж каша в мозгах у автора. Как до 30 дожил не зная как работают лекарства хз...
Спасибо за пост, все подробно расписано.
Но вот с советами про таблетки надо быть поаккуратнее! Не советовать антибиотики, лекарства без доказанной эффективности, лекарства с побочками.
Если форма легкая, то ковид проходит сам. Пить парацетамолы и т.д. по необходимости.
А если форма тяжёлая, то врач сам назначит нужные таблетки.
А так этому совету пить антибиотики могут последовать люди, которым это не надо. И будет у нас в будущем пандемия резистентности.
Про витамины: главное чтоб дефицита вещест не было, жрать пачками не надо!