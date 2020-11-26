Вы достигли предела
По курсу — карьерное препятствие
Что дальше?
Истории
Артём Мазанов
382

Власти Мурома заплатили 113 млн рублей изобретателю «вечного двигателя». Учёные сочли его мошенником, но суд оправдал Материал редакции

Чиновники только спустя несколько лет заметили, что изобретение бесполезно. Но разорвать контракт уже оказалось невозможно.

27 комментариев
В закладки
Фото «Муром24»

24 ноября Муромский городской суд Владимирской области оправдал изобретателя «квантового структурного преобразователя» Евгения Мурышева, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщается на сайте суда.

В 2003 году Мурышев получил патент на «нагревательное устройство — квантовый структурный преобразователь» (КСП), которое зарегистрировали в государственном реестре в 2005 году. По версии изобретателя, устройство преобразует «квантовую структуру воды», меняя её теплоёмкость — это якобы повышает КПД при теплопередаче и позволяет сэкономить топливо и деньги.

Мурышев пытался продать устройство в разные регионы компаниям, оказывающим услуги по отоплению домов. Он обещал экономию расхода топлива за счёт повышения КПД котельных более чем 100%. По версии СК, главы предприятий после испытаний не увидели положительного экономического эффекта.

Лицензии на использование изобретения получили:

В 2014 году МУП «Тепловые сети» заявило, что их экспертизы не обнаружили экономию топлива. Судья заявил, что патент действует и не оспорен, а предприятие должно и дальше платить Мурышеву. За 10 лет он получил от властей Мурома 113 миллионов рублей. 21 декабря 2015 года КСП всё же демонтировали, а на историю обратил внимание СК.

  • Владимирское предприятие «Владимиртеплогаз»;
  • «Московская объединенная энергетическая компания»;
  • Тверское предприятие «Сельмаш Инвест»;
  • МУП «Гортеплосеть» Железногорска;
  • МП «Химкинская Теплосеть»;
  • МУП Мурома «Тепловые сети».

В 2006 году изобретатель предложил обратился к властям Мурома, тоже предложив использовать свою разработку. Как отметил СК, чиновники, «не обладающие достаточными знаниями в области физики», поверили в то, что устройство экономически выгодно, и заключили договор на использование КСП сразу на 17 лет — с 2006 до 2023 года.

Тогда главой Мурома был Валентин Качеван, но бесмысленные траты из бюджета заметили только после его отставки, в 2011 году. Чиновники выяснили, что никакой экономии нет и попытались расторгнуть договор, но сделать это не смогли. Суд постоянно вставал на сторону изобретателя.

В 2014 году экспертиза «Тепловые сети» подтвердила, что экономии топлива нет. Судья в ответ заявил, что патент действует и не оспорен, а предприятие должно и дальше платить Мурышеву.

113 миллионов рублей
Изобретатель «вечного двигателя» получил за 10 лет из бюджета Мурома

В конце 2015 года КСП всё же демонтировали, а на историю обратил внимание СК.

Выплачивать ежемесячно Мурышеву несколько миллионов рублей из бюджета города недопустимо. Нам представляется, что в сегодняшних непростых экономических условиях режим строжайшей экономии бюджетных средств является первоочередной задачей.

Алексей Загладин
руководитель МУП «Тепловые сети»

Мурышев тогда назвал руководство тепловых сетей Мурома «дилетантами». «Они нам за 4 года заплатили 80 миллионов, а оборот предприятия — более миллиарда. Так что это убытки нулевые по отношению к тому, что они получают, и прочее», — заявлял изобретатель.

Демонтаж изобретения Мурышева

СК возбудил против изобретателя дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Одним из доказательств стало экспертное заключение комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Российской Академии наук.

В РАН существует комиссия по лженауке, и мы попросили высказать их мнение по этому изобретению. Они провели исследования и представили нам заключение, что проект тепловой котельной с использованием КСП, обеспечивающей КПД более 100%, неработоспособен на уровне основополагающих принципов физики.

Александр Еланцев
глава СУ СК России по Владимирской области
Евгений Мурышев

24 ноября суд снова встал на сторону изобретателя, оправдав его и пояснив, что в его деяниях нет состава преступления. В уголовном деле — более 40 томов, а приговор занял 70 листов, поэтому его читали практически весь день. Обвинение планирует обжаловать решение суда.

#регионы #наука #право #мошенничество

Артём Мазанов PLUS
+158 845
И это не новость ИА «Панорама»
2
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e","\u043d\u0430\u0443\u043a\u0430","\u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e"], "comments": 27, "likes": 12, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "stories", "id": 241210, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 26 Nov 2020 22:04:45 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
27 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Удивительный хичхакер

7

И это точно не новость ИА Панорама?

Ответить

Сергей Звезда

Удивительный
11

Вообще нет. Но мы не поверили сначала и долго перепроверяли

Ответить

Егор Харитонов

Сергей
4

Перепроверьте ещё раз, пожалуйста. =D

Ответить

Информационный дым

Сергей
1

Себе в подвал то заказали?

Ответить

Андрей Рядькин

Сергей
0

Часто такое в последнее время

Ответить

Административный будильник

3
Ответить

Информационный дым

Административный
1

@Шахтёр оскорбление по государственной принадлежности

Ответить

-M-O-S-K-O-V-S-K-I-Y-

2

А говорите в регионах нет денег на бизнес

Ответить

Дизайнер Павленко

0

Офигеть... Странное решение суда. Очевидно же, что это мошенник. Или нет?

Ответить

Наивный супер_стар

Дизайнер
2

В чем мошенничество?
Он предложил свой товар, его товар купили. 

Ответить

Сельский пистолет

Наивный
0

А товар соответствует заявленным характеристикам? Там вон РАН заключила, что нет.

Ответить

Наивный

Сельский
0

А есть уверенность что не соответствует?
Ты читал что написано в договоре?

Ответить

Сельский

Наивный
0

Не читал, а ты? 

Ответить

Наивный

Сельский
0

И я не читал. Поэтому только предполагаю что все сделано максимально чисто )
Там небось просто написано техническим языком то что прибор реально делает и до этого никто не сможет доебаться

Ответить

Сельский

Наивный
0

Ну а я предполагаю, что не чисто и наши предположения базируются на том, что мы оба не читали договор)

Ответить

Наивный

Сельский
0

Было бы не чисто суды не выносили бы решений в его пользу.

Ответить

Дизайнер Павленко

Наивный
0

Не знаю... Не знаком с делом. Исходя из заметки складывается ощущение, будто он обманул людей, которые в этом не разбираются

Ответить

ouxen

0

типичная история для мракобесной рашки ввергнутой в пучину темного средневековья

Ответить

Административный будильник

ouxen
0

ты откуда?? 

Ответить

ouxen

Административный
0

я - злой сосед из-за угла

Ответить

Административный

ouxen
0

из украины, ясно

Ответить

ouxen

Админис…
0

украина це европа

Ответить

Административный

ouxen
1

героям слава зайцев

Ответить

ouxen

Админис…
1

встречай хуй с яйцами
тебе понравится

Ответить

Административный

ouxen
0

так забавляется ноггано когда нехуй делать

Ответить

Макс Бескоровайный

0

Настоящий вечный двигатель это откаты...откаты крутятся, баблишки мутятся... И так вечно.

Ответить

Andre Macareno

0

А теперь такой же пример из США, или я начну думать, что «Идиократию» снимали не там

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
«Яндекс» представил колонку «Яндекс.Станция Макс» с мощным звуком, экраном и пультом. Что нового — в пяти впечатлениях
Поддержка 4K HDR и новый звук — не главное, всё меняет встроенный LED-экран.
338
Спорт
Умер Диего Марадона
Ему было 60 лет.
198
Истории
Серия самоубийств солдат за три недели: что происходит в Австралии после отчёта о преступлениях спецназа в Афганистане
Годами новобранцев учили убивать, заставляя тренироваться на пленных и гражданских. Теперь в стране намерены наказать виновных.
311
Популярное за три дня
Новости
В Амурской области пенсионер десять лет рисовал новогодние открытки на льду реки. После его смерти традицию продолжили
Местные жители называли одинокого пенсионера «дедом Валерием», а он хотел «делать что-то прекрасное».
16
Истории
Серия самоубийств солдат за три недели: что происходит в Австралии после отчёта о преступлениях спецназа в Афганистане
Годами новобранцев учили убивать, заставляя тренироваться на пленных и гражданских. Теперь в стране намерены наказать виновных.
311
Истории
Жизнь, треснувшая по шву: как живёт калининградский педагог после спорного дела о совращении малолетних
Приговор полностью изменил жизнь учителя, который посвящал её юным журналистам. Бывшие студенты уверены, что его осудили несправедливо.
209
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Олег Ивахнов

Власти Мурома заплатили 113 млн…

DxdV

Власти Мурома заплатили 113 млн…

stepan ua

Запись в подсайте Twitter

Олег Ивахнов

Власти Мурома заплатили 113 млн…

Алексей Акулов

Переезд в Эстонию: рабочий…

Господин Дыня

Запись в подсайте Telegram

DxdV

Власти Мурома заплатили 113 млн…

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Легенда №10: каким запомнился…

Олег Ивахнов

Власти Мурома заплатили 113 млн…

Илья Казаков

Легенда №10: каким запомнился…

Дизайнер Павленко

Власти Мурома заплатили 113 млн…

DxdV

Власти Мурома заплатили 113 млн…

Господин Дыня

Власти Мурома заплатили 113 млн…

Олег Ивахнов

Власти Мурома заплатили 113 млн…

ТыжЮзер

Запись в подсайте Twitter

Сергей Морозов

Китай усомнился в достоверности…

ouxen

Власти Мурома заплатили 113 млн…
null