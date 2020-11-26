Чиновники только спустя несколько лет заметили, что изобретение бесполезно. Но разорвать контракт уже оказалось невозможно.

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Фото «Муром24»

24 ноября Муромский городской суд Владимирской области оправдал изобретателя «квантового структурного преобразователя» Евгения Мурышева, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщается на сайте суда.

В 2003 году Мурышев получил патент на «нагревательное устройство — квантовый структурный преобразователь» (КСП), которое зарегистрировали в государственном реестре в 2005 году. По версии изобретателя, устройство преобразует «квантовую структуру воды», меняя её теплоёмкость — это якобы повышает КПД при теплопередаче и позволяет сэкономить топливо и деньги.

Мурышев пытался продать устройство в разные регионы компаниям, оказывающим услуги по отоплению домов. Он обещал экономию расхода топлива за счёт повышения КПД котельных более чем 100%. По версии СК, главы предприятий после испытаний не увидели положительного экономического эффекта.

Лицензии на использование изобретения получили:

В 2014 году МУП «Тепловые сети» заявило, что их экспертизы не обнаружили экономию топлива. Судья заявил, что патент действует и не оспорен, а предприятие должно и дальше платить Мурышеву. За 10 лет он получил от властей Мурома 113 миллионов рублей. 21 декабря 2015 года КСП всё же демонтировали, а на историю обратил внимание СК.

Владимирское предприятие «Владимиртеплогаз»;

«Московская объединенная энергетическая компания»;

Тверское предприятие «Сельмаш Инвест»;

МУП «Гортеплосеть» Железногорска;

МП «Химкинская Теплосеть»;

МУП Мурома «Тепловые сети».



В 2006 году изобретатель предложил обратился к властям Мурома, тоже предложив использовать свою разработку. Как отметил СК, чиновники, «не обладающие достаточными знаниями в области физики», поверили в то, что устройство экономически выгодно, и заключили договор на использование КСП сразу на 17 лет — с 2006 до 2023 года.

Тогда главой Мурома был Валентин Качеван, но бесмысленные траты из бюджета заметили только после его отставки, в 2011 году. Чиновники выяснили, что никакой экономии нет и попытались расторгнуть договор, но сделать это не смогли. Суд постоянно вставал на сторону изобретателя.

В 2014 году экспертиза «Тепловые сети» подтвердила, что экономии топлива нет. Судья в ответ заявил, что патент действует и не оспорен, а предприятие должно и дальше платить Мурышеву.

113 миллионов рублей Изобретатель «вечного двигателя» получил за 10 лет из бюджета Мурома

В конце 2015 года КСП всё же демонтировали, а на историю обратил внимание СК.

Выплачивать ежемесячно Мурышеву несколько миллионов рублей из бюджета города недопустимо. Нам представляется, что в сегодняшних непростых экономических условиях режим строжайшей экономии бюджетных средств является первоочередной задачей. Алексей Загладин руководитель МУП «Тепловые сети»

Мурышев тогда назвал руководство тепловых сетей Мурома «дилетантами». «Они нам за 4 года заплатили 80 миллионов, а оборот предприятия — более миллиарда. Так что это убытки нулевые по отношению к тому, что они получают, и прочее», — заявлял изобретатель.

Демонтаж изобретения Мурышева

СК возбудил против изобретателя дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Одним из доказательств стало экспертное заключение комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Российской Академии наук.

В РАН существует комиссия по лженауке, и мы попросили высказать их мнение по этому изобретению. Они провели исследования и представили нам заключение, что проект тепловой котельной с использованием КСП, обеспечивающей КПД более 100%, неработоспособен на уровне основополагающих принципов физики. Александр Еланцев глава СУ СК России по Владимирской области

Евгений Мурышев

24 ноября суд снова встал на сторону изобретателя, оправдав его и пояснив, что в его деяниях нет состава преступления. В уголовном деле — более 40 томов, а приговор занял 70 листов, поэтому его читали практически весь день. Обвинение планирует обжаловать решение суда.