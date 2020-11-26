Власти Мурома заплатили 113 млн рублей изобретателю «вечного двигателя». Учёные сочли его мошенником, но суд оправдал Материал редакции
Чиновники только спустя несколько лет заметили, что изобретение бесполезно. Но разорвать контракт уже оказалось невозможно.
24 ноября Муромский городской суд Владимирской области оправдал изобретателя «квантового структурного преобразователя» Евгения Мурышева, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщается на сайте суда.
В 2003 году Мурышев получил патент на «нагревательное устройство — квантовый структурный преобразователь» (КСП), которое зарегистрировали в государственном реестре в 2005 году. По версии изобретателя, устройство преобразует «квантовую структуру воды», меняя её теплоёмкость — это якобы повышает КПД при теплопередаче и позволяет сэкономить топливо и деньги.
Мурышев пытался продать устройство в разные регионы компаниям, оказывающим услуги по отоплению домов. Он обещал экономию расхода топлива за счёт повышения КПД котельных более чем 100%. По версии СК, главы предприятий после испытаний не увидели положительного экономического эффекта.
Лицензии на использование изобретения получили:
В 2014 году МУП «Тепловые сети» заявило, что их экспертизы не обнаружили экономию топлива. Судья заявил, что патент действует и не оспорен, а предприятие должно и дальше платить Мурышеву. За 10 лет он получил от властей Мурома 113 миллионов рублей. 21 декабря 2015 года КСП всё же демонтировали, а на историю обратил внимание СК.
- Владимирское предприятие «Владимиртеплогаз»;
- «Московская объединенная энергетическая компания»;
- Тверское предприятие «Сельмаш Инвест»;
- МУП «Гортеплосеть» Железногорска;
- МП «Химкинская Теплосеть»;
- МУП Мурома «Тепловые сети».
В 2006 году изобретатель предложил обратился к властям Мурома, тоже предложив использовать свою разработку. Как отметил СК, чиновники, «не обладающие достаточными знаниями в области физики», поверили в то, что устройство экономически выгодно, и заключили договор на использование КСП сразу на 17 лет — с 2006 до 2023 года.
Тогда главой Мурома был Валентин Качеван, но бесмысленные траты из бюджета заметили только после его отставки, в 2011 году. Чиновники выяснили, что никакой экономии нет и попытались расторгнуть договор, но сделать это не смогли. Суд постоянно вставал на сторону изобретателя.
В 2014 году экспертиза «Тепловые сети» подтвердила, что экономии топлива нет. Судья в ответ заявил, что патент действует и не оспорен, а предприятие должно и дальше платить Мурышеву.
В конце 2015 года КСП всё же демонтировали, а на историю обратил внимание СК.
Мурышев тогда назвал руководство тепловых сетей Мурома «дилетантами». «Они нам за 4 года заплатили 80 миллионов, а оборот предприятия — более миллиарда. Так что это убытки нулевые по отношению к тому, что они получают, и прочее», — заявлял изобретатель.
СК возбудил против изобретателя дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Одним из доказательств стало экспертное заключение комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Российской Академии наук.
24 ноября суд снова встал на сторону изобретателя, оправдав его и пояснив, что в его деяниях нет состава преступления. В уголовном деле — более 40 томов, а приговор занял 70 листов, поэтому его читали практически весь день. Обвинение планирует обжаловать решение суда.
Вообще нет. Но мы не поверили сначала и долго перепроверяли
Информационный дым
@Шахтёр оскорбление по государственной принадлежности
Офигеть... Странное решение суда. Очевидно же, что это мошенник. Или нет?
Наивный супер_стар
В чем мошенничество?
Он предложил свой товар, его товар купили.
Сельский пистолет
А товар соответствует заявленным характеристикам? Там вон РАН заключила, что нет.
А есть уверенность что не соответствует?
Ты читал что написано в договоре?
Не читал, а ты?
И я не читал. Поэтому только предполагаю что все сделано максимально чисто )
Там небось просто написано техническим языком то что прибор реально делает и до этого никто не сможет доебаться
Не знаю... Не знаком с делом. Исходя из заметки складывается ощущение, будто он обманул людей, которые в этом не разбираются
типичная история для мракобесной рашки ввергнутой в пучину темного средневековья
Административный будильник
ты откуда??
я - злой сосед из-за угла
Настоящий вечный двигатель это откаты...откаты крутятся, баблишки мутятся... И так вечно.
А теперь такой же пример из США, или я начну думать, что «Идиократию» снимали не там